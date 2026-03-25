Google Forms versus Microsoft Forms: welke is beter?

Je hebt Google Forms al eens gebruikt. Waarschijnlijk heb je ook Microsoft Forms al eens gebruikt. Ze zijn eenvoudig, gratis en doen precies wat ze beloven: reacties verzamelen.

Maar dat is nu juist het probleem. Ze verzamelen gegevens, maar je kunt er binnen hun interface geen actie op ondernemen. Zodra er een verzending binnenkomt, moet iemand die gegevens nog steeds ergens naartoe verplaatsen, Taaken aanmaken en bijhouden, en uitzoeken wat er vervolgens gebeurt. Elke keer weer.

Volgens Deloitte kost het wisselen tussen apps werknemers alleen al 32 dagen per jaar. Elke handmatige stap tussen het verzenden van een formulier en de daaropvolgende actie draagt bij aan dat aantal.

Dus, welke formulierbouwer is nu echt de moeite waard? En is er iets beters? In deze gids vergelijken we Google Forms en Microsoft Forms op het gebied van functies, integraties en hoe goed ze bij je werkstroom passen. Als bonus laten we je ook zien hoe ClickUp Forms de leemte opvullen die beide formulierbouwers laten vallen.

Google Forms versus Microsoft Forms in een oogopslag

Uw keuze hangt af van het huidige software-ecosysteem van uw team en of u een eenvoudige tool nodig hebt of een tool met diepere bedrijfsintegratie en veiligheid.

Deze korte vergelijking laat zien welke het beste bij uw behoeften past.

Functie / Categorie Google Forms Microsoft Forms 🌟 Bonus: ClickUp formulieren Het meest geschikt voor Particulieren, docenten en kleine teams die behoefte hebben aan snelle, gratis enquêtes met Google Workspace-integratie Bedrijfsteams die behoefte hebben aan geavanceerde veiligheid, analyses en diepgaande integratie met Microsoft 365 Teams van elke grootte die gegevens moeten omzetten in directe, traceerbare actie Teamgrootte Van individuen tot kleine teams; schaalbaar met Google Workspace-abonnementen Kleine tot grote teams die al gebruikmaken van Microsoft 365 Van particulieren tot ondernemingen Ecosysteem Google Workspace (Sheets, Drive, Gmail) Microsoft 365 (Excel, Teams, SharePoint, Power BI) De geïntegreerde digitale werkruimte van ClickUp (Taken, Documenten, Chat, ClickUp Brain) Vraagtypen Meer dan 12 typen, waaronder bestandsupload, datum/tijd en meerkeuzevragen Acht soorten, waaronder NPS, ranglijsten en Likert-schalen Meerdere soorten aangepaste velden die zich aanpassen aan uw behoeften Aangepast Basisthema's, kleuren en koptekstafbeeldingen; beperkte branding Professionele thema's en bedrijfsbranding via instellingen van beheerders Volledig aanpasbaar met merkkleuren en thema's Voorwaardelijke logica Vertakking op basis van secties Vertakking op vrageniveau weergeven/verbergen Geavanceerde logica met meerdere voorwaarden (Weergeven/Verbergen/Vereisen) Samenwerking Realtime samen bewerking met elk Google-account Samenwerken binnen Microsoft 365-accounts Samenwerken binnen ClickUp Analytics Integratie met Google Spreadsheets en eenvoudige grafieken Ingebouwde analyses, Excel-export en Power BI-integratie Geavanceerde analyses met ClickUp-dashboards en AI Toegang Google-account vereist Microsoft 365-abonnement vereist Gratis ClickUp-account vereist AI-mogelijkheden Gemini: Help me een formulier te maken; samenvatting van open tekst Copilot: geautomatiseerde suggesties voor werkstroomen; meertalig opstellen ClickUp Brain: Direct formulier genereren en automatische gegevensanalyse Taak aanmaken Handmatig (of via Zapier/Gemini-scripts) Handmatig of vereist installatie van Power Automate Integreerd en automatisch; inzendingen worden bruikbare taken Externe bestanden Inbouwondersteuning (opslaan in Drive) Ondersteunt externe uploads (vereist specifieke OneDrive-configuratie) Ingebouwde ondersteuning (bijlagen staan in de specifieke ClickUp-taak)

Overzicht van Google Forms

via Google Forms

Moet je een enquête maken, maar heb je geen budget of tijd voor een complexe tool? Google Forms is ideaal voor dit scenario. Het is eenvoudig toegankelijk via je Google-account en is ontworpen met het oog op eenvoud en snelheid.

Omdat het deel uitmaakt van het Google Workspace-ecosysteem, voelt het als een logische extensie voor teams die al gebruikmaken van Sheets, Drive en Gmail.

Voordelen:

Gemakkelijke toegang: Het is beschikbaar voor iedereen met een Google-account, waardoor het toegankelijk is voor particulieren, docenten en kleine teams. Er zijn geen beperkingen op functies of proefperiodes; alles werkt vanaf dag één

Realtime samenwerking: Meerdere gebruikers kunnen formulieren tegelijkertijd bewerken, waarbij de wijzigingen direct worden gesynchroniseerd. Dit is dezelfde realtime Meerdere gebruikers kunnen formulieren tegelijkertijd bewerken, waarbij de wijzigingen direct worden gesynchroniseerd. Dit is dezelfde realtime teamsamenwerking die je ook in Google Documenten aantreft, zodat je team samen enquêtes kan opstellen zonder bestanden heen en weer te sturen

Integratie met Google Spreadsheets: Antwoorden worden automatisch in een gekoppeld spreadsheet ingevuld. Zo ontstaat een live database die wordt bijgewerkt zodra er reacties binnenkomen, zodat je de gegevens kunt analyseren zonder ze handmatig in te voeren

Uitgebreide vraagtypes: Het ondersteunt meerdere vraagformaten, waaronder het uploaden van bestanden voor het verzamelen van documenten, meerkeuzerubrieken voor complexe keuzes en datum-/tijdkiezers voor het plannen van afspraken

Add-ons van derden: Je hebt toegang tot honderden Je hebt toegang tot honderden Google-add-ons van derden om de functionaliteit uit te breiden voor gespecialiseerde werkstroomen en integraties. Maak verbinding met tools zoals Zapier of Slack om je formuliergegevens te sturen waar ze naartoe moeten.

Nadelen:

Beperkte ontwerpvrijheid: Je kunt kleuren, lettertypen en kopteksten aanpassen aan je huisstijl, maar er is geen ondersteuning voor aangepaste CSS of geavanceerde lay-outinstellingen. Als je formulieren een naadloos verlengstuk van je website moeten zijn, zul je je beperkt voelen

Basisvoorwaardelijke logica: Vertakking is sectiegebaseerd, wat betekent dat je aparte secties moet maken voor verschillende paden van gebruikers. Dit kan omslachtig worden als je een enquête met meerdere paden maakt

Geen ingebouwde betalingsverwerking: Als je betalingen of donaties wilt innen, ben je aangewezen op integraties van derden. Het platform verwerkt zelf geen geld.

Geen speciale mobiele app: Je kunt formulieren openen en maken in een mobiele browser, maar de ervaring is niet zo soepel

Overzicht van Microsoft Forms

via Microsoft Forms

Microsoft Forms is een goede keuze wanneer:

Uw team werkt met de Microsoft 365-suite en heeft een tool voor het maken van formulieren nodig die dezelfde taal spreekt

U werkt met gevoelige gegevens en kunt het risico niet nemen om een tool te gebruiken die niet voldoet aan de normen voor veiligheid van ondernemingen

Het legt de nadruk op veiligheid, naleving van regelgeving en naadloze integratie met tools die je team al gebruikt, zoals Teams, SharePoint en Power BI. Hoewel er een abonnement voor nodig is, is het al inbegrepen in de meeste Microsoft 365-business-abonnementen.

Voordelen:

Diepe integratie met Microsoft 365: Het maakt naadloos verbinding met Excel, Teams en SharePoint. Je kunt formulieren rechtstreeks insluiten in een Teams-kanaal of op een SharePoint-site, zodat alles binnen één ecosysteem blijft

Geavanceerde vraagtypes voor enquêtes: Het bevat ingebouwde vragen voor de Net Promoter Score (NPS), rangschikking en de Likert-schaal. Deze zijn ontworpen voor bedrijfsfeedback, waardoor u tijd bespaart bij het opstellen van Het bevat ingebouwde vragen voor de Net Promoter Score (NPS), rangschikking en de Likert-schaal. Deze zijn ontworpen voor bedrijfsfeedback, waardoor u tijd bespaart bij het opstellen van enquêtes over klanttevredenheid of medewerkersbetrokkenheid

Vertakkingslogica op vrageniveau: Dankzij de voorwaardelijke logica kunt u afzonderlijke vragen weergeven of verbergen op basis van de antwoorden van een gebruiker. U kunt zo geavanceerdere en gepersonaliseerde enquêtepaden samenstellen zonder tientallen secties te hoeven maken

Veiligheid voor ondernemingen: Het beschikt over Het beschikt over ISO 27001-certificering en Advanced Threat Protection. Het is ook een van de beste FERPA- en HIPAA-conforme formulierbouwers die er zijn. IT-beheerders kunnen de instellingen voor delen en het bewaren van gegevens voor de hele organisatie beheren

Ingebouwde analysefuncties: Je krijgt realtime visualisatie van de reacties met grafieken en diagrammen, direct in de tool. Voor meer geavanceerde rapportages kun je rechtstreeks verbinding maken met Power BI

Nadelen:

Abonnement vereist: Voor zakelijk gebruik is een Microsoft 365-abonnement nodig, wat een limiet kan vormen voor toegankelijkheid voor teams buiten het Microsoft-ecosysteem

Limiet in variatie van vraagtypes: Het biedt over het algemeen minder vraagtypes dan Google Forms. Het uploaden van bestanden wordt ondersteund, maar alleen voor interne respondenten. Als je formulier toegankelijk is voor mensen buiten je organisatie, verdwijnt die optie

Beperkingen op het gebied van ontwerp: Er zijn minder mogelijkheden om formulieren aan te passen dan bij Google Forms. Hoewel de formulieren er professioneel uitzien, zien ze er vaak ook erg uniform uit

Limieten bij grootschalig gebruik: Formulieren kunnen tot 5.000.000 reacties verzamelen bij commerciële abonnementen. Maar verschillende functies, zoals overzichtsgrafieken, het bekijken van individuele reacties en het delen van resultaten, werken niet meer na 1.050.000 reacties. Voor enquêtes met grote volumes is een workaround nodig

Vergelijking van functies tussen Google Forms en Microsoft Forms

Beide tools kunnen een eenvoudig 'contact'-formulier maken, maar de verschillen worden duidelijk wanneer je complexere enquêtes gaat opstellen. Of wanneer je ze probeert in te passen in de manier waarop je team werkstroom-processen beheert.

Gebruiksvriendelijkheid en interface

Een onhandige interface kan een taak van vijf minuten veranderen in een hoofdpijn van 30 minuten. Daarom moet je altijd prioriteit geven aan een soepele gebruikerservaring.

Google Forms is ongelooflijk intuïtief. De interface is strak en minimalistisch, en de meeste mensen kunnen hun eerste formulier maken zonder instructies nodig te hebben. De drag-and-drop-editor voelt natuurlijk aan, en de voorbeeldmodus laat je respondenten direct zien wat ze te zien krijgen.

Microsoft Forms heeft een moderne, strakke uitstraling, maar kan voor nieuwe gebruikers wat overweldigend aanvoelen. Er zijn meer opties tegelijk zichtbaar, wat krachtig is maar ook overweldigend kan zijn. Als je gewend bent aan andere Microsoft 365-apps, zul je je meteen thuis voelen, maar de leercurve is steiler als je overstapt vanuit een ander ecosysteem.

🏆 De uitslag: Google Forms wint. Het is sneller onder de knie te krijgen, overzichtelijker in gebruik en je kunt binnen enkele minuten aan de slag. Ervaring is niet nodig.

Vraagtypen en sjablonen

Raad eens wat de kwaliteit van de gegevens bepaalt die je formulier kan verzamelen? Inderdaad! Het soort vragen dat je kunt stellen.

Een eenvoudig tekstveld volstaat niet als je een ranglijst of een beoordeling nodig hebt.

Google Forms biedt meer dan 12 vraagtypes:

Kort antwoord

Alinea

Meerkeuze

Selectievakjes

Dropdown

Bestand uploaden

Lineaire schaal

Beoordeling

Meerkeuzerooster

Raster met selectievakjes

Datum

Tijd

De optie voor het uploaden van bestanden is een groot voordeel, omdat je hiermee direct cv's, afbeeldingen of projectbestanden kunt verzamelen.

Microsoft Forms biedt acht vraagtypes die specifiek gericht zijn op bedrijven.

Keuze

Tekst

Beoordeling

Datum

Ranglijst

Likert

Bestand uploaden

Net Promoter Score (NPS)

De ingebouwde NPS- en Likert-schaalopties besparen enorm veel tijd voor iedereen die enquêtes houdt om feedback van klanten of medewerkers te verzamelen. De rangschikkingsvraag is een handige functie die Google Forms mist.

Google Forms biedt nu ook sjablonen die handig zijn voor RSVP's, peilingen en het verzamelen van feedback. Ze zijn gemakkelijker helemaal zelf aangepast en integreren naadloos met Sheets en Drive.

Microsoft Forms biedt daarentegen uitgebreidere, rolspecifieke sjablonen (HR, quizzen, goedkeuringen, onboarding) die diep geïntegreerd zijn met Teams, SharePoint en Excel.

🏆 De uitslag: Het is een gelijkspel, afhankelijk van je gebruikssituatie. Google Forms biedt meer variatie in vragen; Microsoft Forms pakt terug met vraagtypes zoals NPS en rangschikking die serieuze enquêtebouwers zullen waarderen.

Aangepast ontwerp en ontwerp

Het uiterlijk van je formulier kan van invloed zijn op de responspercentages en hoe professioneel je merk wordt gezien. Helaas is dit een gebied waarop beide tools vrij beperkt zijn.

Met Google Forms kun je kiezen uit een themagalerij, aangepaste kleuren selecteren en een koptekst toevoegen. Je kunt het aanpassen aan het kleurenpalet van je merk, maar het blijft er altijd uitzien als een Google formulier. Er is geen optie voor aangepaste CSS of geavanceerde wijzigingen in de layout.

via Google Forms

Aan de andere kant ondersteunt Microsoft Forms bedrijfsbrede branding via de beheerdersinstellingen. Dit betekent dat een IT-beheerder een standaardthema kan instellen, zodat alle formulieren die binnen het bedrijf worden gemaakt een consistente, professionele uitstraling hebben. Individuele aanpassingsmogelijkheden zijn echter nog beperkter dan in Google Forms.

via Microsoft Forms

🏆 De uitslag: Google Forms wint met een kleine marge. Geen van beide tools biedt echte merkflexibiliteit, maar Google geeft individuele gebruikers meer controle zonder dat er een IT-beheerder aan te pas komt.

Integratie en samenwerking

Een formulierbouwer is slechts zo goed als zijn vermogen om verbinding te maken met de andere tools die je gebruikt. Als je formuliergegevens in een silo vastzitten, heb je er niet veel aan.

Google Forms integreert goed met Google Workspace. Reacties worden rechtstreeks in Google Spreadsheets opgeslagen, je kunt formulieren insluiten in Google Sites en het delen wordt beheerd via de toestemmingen van Google Drive. Voor al het andere is er Zapier, dat Google Forms koppelt aan meer dan 8.000 andere apps.

Microsoft Forms is ontwikkeld voor diepe integratie binnen het Microsoft 365-ecosysteem. U kunt formulieren insluiten in Teams-kanalen, complexe werkstroomautomatiseringen uitvoeren met Power Automate en dashboards bouwen in Power BI. De integratie is uitgebreid, maar werkt het beste als u binnen het Microsoft-ecosysteem blijft.

Voor realtime samenwerking biedt Google Forms meer flexibiliteit. Iedereen met een Google-account kan worden uitgenodigd om een formulier mee te bewerken, wat ideaal is voor samenwerking met externe partners of freelancers.

🏆 De conclusie: Dat hangt af van je ecosysteem. Google Forms is de betere keuze voor teamoverschrijdende, externe samenwerking. Microsoft Forms is de voor de hand liggende keuze als je al gebruikmaakt van Teams, SharePoint en Power Automate.

Analyses en rapportage

Het verzamelen van gegevens is de eerste stap. Je moet de gegevens ook begrijpen. Beide tools bieden manieren om je reacties te analyseren, maar ze hanteren verschillende benaderingen.

Google Forms biedt een basisoverzicht van de reacties, met eenvoudige grafieken die in de tool zijn ingebouwd. Voor een echte analyse wil je de functie 'Reacties bekijken in Sheets' gebruiken. Dit creëert een spreadsheet die live wordt bijgewerkt, waarin je formules kunt gebruiken, draaitabellen kunt maken en aangepaste grafieken kunt bouwen om gegevens te visualiseren.

Microsoft Forms biedt uitgebreidere ingebouwde analysemogelijkheden. U kunt grafieken, samenvattende statistieken en responsverdelingen bekijken zonder de Forms-interface te verlaten. Voor een diepgaandere analyse kunt u gegevens exporteren naar Excel of rechtstreeks verbinding maken met Power BI om projectrapporten te maken.

Google Forms is beter geschikt voor toegankelijkheid, samenwerking met teamgenoten en teams die al gebruikmaken van Google Workspace. Microsoft Forms is beter geschikt voor bedrijfsveiligheid, geavanceerde soorten enquêtevragen en organisaties die gestandaardiseerd zijn op Microsoft 365.

🏆 De uitslag: Microsoft Forms wint. De ingebouwde analysefuncties zijn direct uit de doos al beter uitgewerkt, en dankzij de verbinding met Power BI is het veel geschikter voor teams die behoefte hebben aan echte rapportages.

🔎 Wist je dat? Betere rapportage heeft alleen zin als het tot actie leidt. Uit onderzoek van Gartner blijkt dat slechts 8% van de werknemers de winst in productiviteit van de tools die ze al gebruiken volledig benut.

Moet je kiezen voor Google Forms of Microsoft Forms?

Gebruik dit overzicht om je te helpen bij je keuze.

Kies Google Forms als:

Je gebruikt Google Workspace al en wilt formulieren die verbonden zijn met Sheets, Drive en Gmail

Je hebt een formulierbouwer nodig die toegankelijk is zonder dat je extra software hoeft aan te schaffen

Je wilt toegang tot een breed bereik aan add-ons van derden voor gespecialiseerde werkstroomen

Je moet samenwerken met externe gebruikers die mogelijk geen Microsoft-account hebben

U moet bestandsuploads verzamelen van externe respondenten buiten uw organisatie

Kies voor Microsoft Forms als:

Je bevindt je in een bedrijfsomgeving die draait op Microsoft 365

U hebt functies voor veiligheid en compliance op niveau van de onderneming nodig

Je hebt ingebouwde NPS-vragen nodig voor feedback van klanten of medewerkers

Je wilt ingebouwde analyses zonder dat je je gegevens hoeft te exporteren

Uw organisatie hecht veel waarde aan een consistente look en feel in alle tools

Overweeg alternatieven als:

Je hebt geavanceerde voorwaardelijke logica nodig die verder gaat dan wat beide tools bieden

Je wilt formulieren die automatisch taken aanmaken en projecten bijwerken

Je hebt een volledig op je merk afgestemde ervaring nodig met aangepaste controle over het ontwerp

Je bent het beu om antwoorden op formulieren handmatig te kopiëren en te plakken in je projectmanagementtool

ClickUp Forms: een krachtiger alternatief voor Google Forms en Microsoft Forms

Het grootste probleem bij zowel Google Forms als Microsoft Forms is de kloof die ze creëren tussen gegevensverzameling en actie. Je formuliergegevens staan op de ene plek, en je werk op een andere.

Deze kloof leidt tot wat we 'Work Sprawl' noemen: de versnippering van werkzaamheden over losstaande tools en systemen.

ClickUp Forms lost dit op door te werken waar je werk al plaatsvindt. Elke verzending wordt automatisch een taak – met alle context intact, toegewezen aan de juiste persoon en klaar om op te reageren.

Gebruik ClickUp Forms als je reacties automatisch wilt omzetten in uitvoerbare taken

Met ClickUp Forms krijg je:

Formulieren aanmaken met AI: Sla het lege canvas over. Vertel Sla het lege canvas over. Vertel ClickUp Brain , de ingebouwde AI-laag van ClickUp, gewoon wat je wilt verzamelen, en het genereert een compleet formulier voor je, gestructureerd rond jouw doelen

Maak komaf met de drag-and-drop-ontwerpcyclus; maak binnen enkele seconden een ClickUp-formulier door ClickUp Brain te gebruiken

Native integratie met projectmanagement: Wanneer een reactie wordt ingediend via een ClickUp-formulier, kan er automatisch een ClickUp-taak worden aangemaakt in het gekoppelde/gekozen project. De formuliergegevens vullen de taakbeschrijving en Wanneer een reactie wordt ingediend via een ClickUp-formulier, kan er automatisch een ClickUp-taak worden aangemaakt in het gekoppelde/gekozen project. De formuliergegevens vullen de taakbeschrijving en de aangepaste velden van ClickUp in, zodat er geen handmatige overdracht nodig is. Een nieuwe IT-aanvraag of bugrapport wordt direct een actiepunt, toegewezen aan de juiste persoon met een deadline

Geavanceerde voorwaardelijke logica: Ga verder dan eenvoudige vertakkingen. Met ClickUp Formulieren kun je meerdere voorwaardes instellen om specifieke vragen weer te geven of te verbergen, zodat elke respondent alleen ziet wat voor hem of haar relevant is

Teamsamenwerking in één werkruimte: Omdat formulieren, taken en communicatie op één plek staan, heeft je team het volledige overzicht. Wanneer het indienen van een formulier een taak genereert, kan je team dit bespreken in de opmerkingen, relevante Omdat formulieren, taken en communicatie op één plek staan, heeft je team het volledige overzicht. Wanneer het indienen van een formulier een taak genereert, kan je team dit bespreken in de opmerkingen, relevante ClickUp-documenten als bijlagen toevoegen en de voortgang van begin tot eind bijhouden, allemaal gekoppeld aan de oorspronkelijke inzending

Gebruik ClickUp Brain om vragen te bedenken op basis van je werkstroom en snel formulieren te maken – je hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen

Aanpasbare automatisering : Het verzenden van een formulier mag geen extra handmatig werk opleveren. Met : Het verzenden van een formulier mag geen extra handmatig werk opleveren. Met ClickUp Automations kun je automatische acties triggeren op het moment dat iemand een formulier verzendt. Wijs taken toe met ClickUp-taaken , werk statussen bij, voeg tags toe of start integraties met andere tools.

Veiligheid op bedrijfsniveau: Uw gegevens worden beschermd door SOC 2-compliance en gedetailleerde, op rollen gebaseerde toestemmingen. U hebt volledige controle over wie uw formulieren en de gegevens die ze verzamelen kan bekijken, bewerken of beheren

💡 Pro-tip: Laat gegevens niet in een spreadsheet staan. Maak een verbinding tussen formulierreacties en ClickUp Dashboards om trends direct te visualiseren via AI Cards. Gebruik ClickUp Brain om je gegevens in gewoon Engels te doorzoeken – vraag bijvoorbeeld: “Wat zijn de drie belangrijkste klachten uit de feedbackformulieren van deze maand?” – en krijg direct een overzicht, of laat AI automatisch sentimentanalyses en belangrijke thema's uit duizenden inzendingen naar voren halen. Stel vragen over de reacties op ClickUp formulieren en krijg direct antwoord met ClickUp Brain

En weet je wat? Echte gebruikers zijn dol op het gebruiksgemak van ClickUp. Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het erg fijn dat ClickUp veel verbeterd is ten opzichte van een paar jaar geleden. De functie voor tijdsregistratie en de agents zijn erg handig, zelfs voor nieuwe gebruikers die nog niet weten hoe ze het moeten gebruiken, omdat deze agents hen helpen sneller te leren. Ik vind ook de formulierfunctie prettig, die informatie verzamelt en deze als Taak toevoegt aan een specifiek dashboard, waardoor wordt voorzien in de behoeften van mensen voor wat er daarna komt. Ik sta versteld van hoe goed doordacht de functies van ClickUp zijn. Als iemand met een gemiddeld tot gevorderd begrip, vind ik alles naadloos werken dankzij de verbeteringen die tot nu toe zijn doorgevoerd. ClickUp is mijn favoriete tool van allemaal.

Ik vind het erg fijn dat ClickUp veel verbeterd is ten opzichte van een paar jaar geleden. De functie voor tijdsregistratie en de agents zijn erg handig, zelfs voor nieuwe gebruikers die nog niet weten hoe ze het moeten gebruiken, omdat deze agents hen helpen sneller te leren. Ik vind ook de formulierfunctie prettig, die informatie verzamelt en deze als taak toevoegt aan een specifiek dashboard, waardoor wordt voorzien in de behoeften van mensen voor wat er daarna komt. Ik sta versteld van hoe goed doordacht de functies van ClickUp zijn. Als iemand met een gemiddeld tot gevorderd begrip, vind ik alles naadloos werken dankzij de verbeteringen die tot nu toe zijn doorgevoerd. ClickUp is mijn favoriete tool van allemaal.

Uw formulieren moeten net zo hard werken als u

De verborgen kosten van gratis formulierbouwers zijn niet de abonnementskosten, maar het 'werk rondom het werk'. Elke minuut die je besteedt aan het handmatig kopiëren van een Google Form-antwoord naar een projecttracker, is een minuut aan verloren factureerbare tijd of creatieve energie.

Uw formulier zou niet langer alleen maar een digitaal stukje papier moeten zijn. Het zou een startpunt voor een project moeten zijn.

En als je formulierwerkstroom onmiddellijke opvolging vereist (zoals IT-tickets, leadregistratie of creatieve verzoeken), is een tool als ClickUp Forms, die reacties direct in taken omzet, de enige manier om het gedoe met het wisselen tussen apps te elimineren.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Nee, het zijn verschillende tools van verschillende bedrijven. Microsoft Forms maakt deel uit van de Microsoft 365-suite en richt zich op functies voor ondernemingen, terwijl Google Forms een gratis tool is binnen het Google Workspace-ecosysteem.

Je kunt een beperkte versie van Microsoft Forms gebruiken met een persoonlijk Microsoft-account. Voor zakelijk gebruik zijn echter een betaald Microsoft 365-abonnement vereist om toegang te krijgen tot alle functionaliteiten en functies voor veiligheid.

Microsoft Forms heeft een meer gedetailleerde vertakkingslogica op vrageniveau. Google Forms ondersteunt alleen vertakking op sectieniveau, wat minder flexibel is voor complexe enquêtes.

Ja, Google Forms heeft een vraagtype voor het uploaden van bestanden. Hiermee kunnen respondenten documenten, afbeeldingen of andere bestanden uploaden, die vervolgens worden opgeslagen in je Google Drive.

Ja, ClickUp Forms is precies daarvoor ontworpen. Ingevulde formulieren kunnen automatisch nieuwe taken aanmaken in je ClickUp-projecten, compleet met toegewezen personen, deadlines en alle informatie uit het formulier.