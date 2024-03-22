10 beste invoegtoepassingen en extensies voor Google Sheets om de productiviteit te verhogen in 2025

Google Spreadsheets is een onmisbare bondgenoot voor professionals over de hele wereld.

Elke baan aan een bureau vereist het kraken van nummers op spreadsheets. En met Google Werkruimte gaan gebruikers voorbij de 3 miljard google Spreadsheets is zonder twijfel de populairste spreadsheetapplicatie.

De spreadsheet software tool biedt real-time samenwerking en robuuste tools om gegevens te visualiseren, verwerken en delen.

Breid deze functies verder uit door nuttige extensies te integreren, zoals add-ons, app scripts en sjablonen . En je hoeft geen spreadsheetgoeroe te zijn om alles uit Sheets te halen.

Je kunt add-ons gebruiken om tijd te besparen, je productiviteit te verhogen en complexe taken uit te voeren die je met de standaard versie niet kunt doen.

Google Spreadsheets add-ons stellen gebruikers in staat om op maat gemaakte verbeteringen aan te brengen in de werkstroom om tegemoet te komen aan specifieke individuele of organisatorische behoeften. De add-ons vergemakkelijken ook de verbinding met systemen van derden en zorgen zo voor een naadloze integratie met andere toepassingen.

Wat moet je zoeken in add-ons voor Google Spreadsheets?

Google Spreadsheets extensies en add-ons vullen bestaande functies in de spreadsheetapplicatie . De perfecte add-on biedt een extra laag veelzijdigheid en innovatie.

De juiste selecteren zal uw productiviteit aanzienlijk verhogen en uw werkstroom stroomlijnen. De add-ons die u kiest, hangen af van de taken die u wilt uitvoeren. Houd echter een paar dingen in gedachten voordat u er een installeert.

Compatibiliteit: Zorg ervoor dat de extensie compatibel is met uw versie van Google Spreadsheets. Problemen met compatibiliteit leiden tot hiaten in de functionaliteit en belemmeren een naadloze integratie met uw bestaande werkstroom Ondersteuning en updates: Kies add-ons met een goede klantenservice en regelmatige updates. Een snel ondersteunend team en regelmatige updates laten zien dat de ontwikkelaar gebruikers ondersteunt en de tool wil verbeteren Proefperiodes: De meeste add-ons op de markt zijn gratis. Kies er een die een proefversie biedt voor degenen die dat niet zijn. Door de tool te testen voordat u deze toewijst, kunt u de compatibiliteit en effectiviteit uit eerste hand beoordelen Gegevensbeveiliging: Veiligheid is van het grootste belang als u met gegevens werkt. Zorg ervoor dat de add-on zich houdt aan de best practices op het gebied van veiligheid en functies heeft zoals gegevensversleuteling en toegangscontrole Reviews en beoordelingen: Lees beoordelingen en beoordelingen van gebruikers voor inzicht in ervaringen uit de praktijk. Dit biedt waardevolle inzichten in de prestaties, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de add-on

10 beste add-on's voor Google Spreadsheets voor gebruik in 2024

Op de markt zijn duizenden Google Spreadsheets add-on's te vinden voor honderden functies: gegevens verzamelen, antwoorden op formulieren, e-mailen, teksttools, complexe wiskundige functies, samenwerken, enz.

We hebben een lijst samengesteld met 10 krachtige add-ons die uw productiviteit zullen verhogen door terugkerende acties te vereenvoudigen.

1. Autocrat

via Autocraat Autocrat is een flexibel, gebruiksvriendelijk hulpprogramma voor het samenvoegen van documenten dat PDF's of gedeelde documenten maakt met behulp van spreadsheetgegevens.

Stel, je hebt heel veel gegevens en je moet die omzetten in publiceerbare, aangepaste documenten. Autocrat automatiseert het aanmaken van rapporten, facturen of elk ander document dat je nodig hebt, waardoor gegevens tot leven komen met minimale inspanning.

Deze tool kan handig zijn voor verschillende Taken, zoals het maken van gepersonaliseerde certificaten, het genereren van massa e-mails of het produceren van rapporten.

Autocrat beste functies

Diverse documenten maken, waaronder brieven, certificaten, rapporten, facturen en labels

Massaal aangepaste documenten genereren met de vele beschikbare sjablonen

Gegevens samenvoegen uit Google Spreadsheets, CSV-bestanden en databases

Autocrat limieten

Offline functie is minimaal

Gebruikers rapporteren af en toe bugs die de samenvoeg functie vertragen

Autocrat prijzen

Gratis te gebruiken

Autocrat beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Google Werkruimte Marktplaats: 4.3/5 (5.300+ beoordelingen)

2. Supermetrics

via Supermetrics Stel je voor dat je marketinggegevens verspreid zijn over platforms zoals Google Analytics, GMB, Facebook Ads, TikTok Ads en LinkedIn. Supermetrics verzamelt de gerelateerde gegevens en ordent ze netjes in je spreadsheet.

Supermetrics is een krachtige tool voor het analyseren en rapporteren van marketinggegevens die verschillende databronnen combineert om duidelijke, bruikbare inzichten te bieden. U kunt deze gegevens automatisch invoegen in aangepaste rapporten en dashboards in Google Spreadsheets, Data Studio en andere platforms zonder handmatig knippen en plakken.

Supermetrics is populair bij marketeers over de hele wereld.

Supermetrics beste functies

Genereer een rapport dat klaar is voor analyse door gegevens uit 130+ databronnen te integreren

Plan de extractie van gegevens uit verschillende databronnen of ververs automatisch, zodat u altijd toegang hebt tot realtime inzichten

Volg gegevens over marketinguitgaven van alle belangrijke platforms met een eenvoudige interface

Tijdige, vriendelijke en effectieve ondersteuning van het Supermetrics team

Supermetrics limieten

Het heeft afhankelijkheid van API's van externe platforms, dus elke verandering op die platforms kan van invloed zijn op de gegevensextractie

Er is een gratis versie, maar uitgebreid gebruik of premium functies kunnen je budget aantasten

Supermetrics prijzen

Free: 14 dagen gratis proefversie

14 dagen gratis proefversie Essentieel : $69/maand per gebruiker

: $69/maand per gebruiker Core : $239/maand per gebruiker

: $239/maand per gebruiker Super : $579/maand per gebruiker

: $579/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Supermetrics beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (700+ beoordelingen) Google Werkruimte Marktplaats: 4.4/5 (950+ beoordelingen)

3. Koppeling.io

via Koppelaar.io Coupler.io verbindt gegevens uit meer dan 50 databronnen met Google Spreadsheets en genereert rapportages. Coupler.io kan gegevens integreren uit populaire tools zoals Airtable, HubSpot, Quickbooks, Salesforce, Google Analytics 4 en vele andere.

De Google Spreadsheets add-on helpt je om marketing-, verkoop- en financiële gegevens naar je spreadsheets en dashboards te brengen zonder code. Coupler helpt bij het automatiseren van het analyseren van gegevens en het maken van aanpasbare rapportages.

Coupler.io beste functies

Zet complexe gegevens uit verschillende databronnen om in eenvoudige rapporten zonder code

Stel een aangepast schema in voor het automatisch verversen van gegevens, bijvoorbeeld per uur, per dag of per maand

Live dashboards bouwen door verbinding te maken met visualisatie- en big data-tools

Beperkingen van Coupler.io

Het verwerken van enorme datasets vertraagt de prestaties

Gebruikers die niet bekend zijn met datatransformatieconcepten kunnen te maken krijgen met een steile leercurve

Coupler.io prijzen

Free: 14-daagse proefversie

14-daagse proefversie Starters : $49/maand per gebruiker

: $49/maand per gebruiker Squad : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Business : $249/maand per gebruiker

: $249/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Coupler.io

G2: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

4.9/5 (40+ beoordelingen) Google Werkruimte Marktplaats: 4.8/5 (225+ beoordelingen)

4. Krachtig gereedschap

via Powertools Power Tools biedt meer dan 40 handige aangepaste tools voor Google Spreadsheets. Deze tool behandelt meer dan 300 gebruikssituaties, van het samenvoegen van tabellen en het combineren van werkbladen tot het verwijderen van duplicaten en meer, die samenkomen om u te helpen bij uw vergadering project doelstellingen .

Power Tools is zeer nuttig bij het versnellen en automatiseren van terugkerende taken.

Power Tools heeft enorme functies: vergelijk twee bladen op overeenkomsten en verschillen, speel met reeksen aaneenschakelen en splitsen, ruim ruim ruimten op, ruim je gegevens op en maak aangepaste formules.

Automatiseer terugkerende taken, waardoor u de productiviteit verhoogt en de handmatige werklast minimaliseert

Vereenvoudig complexe informatie tot duidelijke inzichten, zodat u uw gegevens beter begrijpt

Fouten in uw gegevens opsporen en herstellen met de ingebouwde tools

beperkingen van #### Power Tools

Ondanks de gebruiksvriendelijke aard van de uitgebreide array aan tools kan het tijd kosten om deze te verkennen en volledig onder de knie te krijgen

Geen gratis versies, hoewel het jaarlijkse abonnement betaalbaar is

Gratis: 30 dagen gratis proefversie met volledige functie

30 dagen gratis proefversie met volledige functie Abonnement voor 12 maanden: $29,95 (één gebruiker) per jaar

voor 12 maanden: $29,95 (één gebruiker) per jaar Levenslang abonnement: $99,95 (één gebruiker)

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Google Werkruimte Marktplaats: 3.6/5 (2000+ beoordelingen)

5. Omlaag kopiëren

via Kopieer naar beneden Het is erg lastig om formules te gebruiken in Google Spreadsheets met formulieren. Copy Down pakt dit probleem frontaal aan.

In Google Spreadsheets met formulieren kunt u met Copy Down formules automatisch laten kopiëren naar rijen voor het verzenden van formulieren. Formules automatisch kopiëren op Google formulier antwoorden, waardoor handmatig kopiëren en plakken niet meer nodig is.

Uiteindelijk zal dit u tijd en herhaalde inspanningen besparen, vooral bij langlopende projecten en grote gegevenssets.

Copy Down beste functies

Behoud de integriteit van formules en behoud complexe business berekeningen

Het bereik van de kopie zonder fouten aanpassen, zelfs voor het in batches kopiëren van grote datasets

Formules of formules met één klik kopiëren, waardoor nauwkeurigheid en consistentie gegarandeerd zijn en de werkstroom efficiënter verloopt

Copy Down limieten

Werkt alleen met spreadsheets gekoppeld aan Google Forms reacties en niet met handmatig ingevoerde gegevens

Beperkt tot het kopiëren van kolommen en mist geavanceerde functies zoals voorwaardelijk kopiëren of aangepaste opmaak

Je kunt de filter functie niet gebruiken in het formulier reactie spreadsheet als gevolg van de beperkingen van Apps Script

Copy Down prijzen

Gratis te gebruiken

Copy Down beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Google Werkruimte Marktplaats: 4.1/5 (300+ beoordelingen)

6. Sheetgo

via SheetGo Stel je voor dat je verschillende spreadsheets hebt voor verschillende Taken zoals budgettering, projectmanagement en voorraadbeheer. Dit kunnen ook Google Spreadsheets, Excel of CSV-bestanden zijn.

Sheetgo helpt deze spreadsheets met elkaar te verbinden en naadloos gegevens uit elkaar te halen.

Met deze add-on voor Google Spreadsheets kun je gegevens van het ene naar het andere blad laten werken en jezelf de taak besparen om gegevens handmatig te verplaatsen.

Naast het verbeteren van de gegevensbeheermogelijkheden biedt Sheetgo een uitgebreide suite met tools voor het stroomlijnen van gegevensworkflows, het automatiseren van taken en gegevensanalyse.

Sheetgo beste functies

Creëer een master dashboard door informatie uit verschillende spreadsheets samen te voegen en vereenvoudig zo uw algemene analyse

Werk in realtime samen en volg het werk van je team op verschillende bladen, zodat handmatig delen niet meer nodig is

Automatiseer werkstromen waarbij meerdere sheets betrokken zijn, waardoor je elke week uren bespaart

Sheetgo beperkingen

Complexe werkstromen vereisen nauwgezette abonnementen om verwarring te voorkomen

Voor uitgebreidere gegevensintegratie is mogelijk een premium abonnement nodig

Sheetgo prijzen

Basic: Gratis

Gratis Professionals : $22/maand per gebruiker

: $22/maand per gebruiker Business : $74,40/maand per gebruiker

: $74,40/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Sheetgo beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (20+ beoordelingen)

: 4.3/5 (20+ beoordelingen) Google Werkruimte Marktplaats: 4.2/5 (1600+ beoordelingen)

Bonus: Google Sheets AI-tools !

7. Mail samenvoegen

via Mail samenvoegen Heb je ooit naar een lange lijst met contacten zitten staren omdat je honderd e-mails moet versturen? Erger nog, het is overweldigend om elke e-mail te personaliseren.

Mail Merge is een tool voor elke toepassing en helpt je gepersonaliseerde berichten op te stellen voor een hele lijst met contactpersonen. Verstuur unieke, op maat gemaakte brieven zonder handmatige inspanning.

Met Mail Merge kun je ook de prestaties van je e-mail bijhouden via analytics. Verkrijg inzichten van onschatbare waarde in hoe uw e-mails het doen, zodat u uw benaderingsstrategieën kunt bijstellen voor een maximale impact.

Mail Merge beste functies

Aangepaste e-mailsjablonen maken voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld een sjabloon voor prospects, een ander voor vaste klanten en een ander voor partners

Verzend massale uitnodigingen (met bijlagen) voor gebeurtenissen zoals webinars, bruiloften, beurzen, conferenties of meetups

Betrokkenheid bij e-mails bijhouden met inzicht in wie uw e-mail heeft geopend, zodat u informatie hebt voor follow-ups en communicatie

Mail Samenvoegen limieten

Het verzenden van e-mails in bulk kan spamfilters activeren, wat de deliverability van uw e-mails kan beïnvloeden

De rapportage mogelijkheden zijn niet erg uitgebreid

Mail Merge prijzen

Gratis: Proefversie van een week

Proefversie van een week Jaarlijks : $45 per gebruiker

: $45 per gebruiker Lifetime: $179 per gebruiker

Mail Merge beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (30+ beoordelingen)

: 4.3/5 (30+ beoordelingen) Google Werkruimte Marktplaats: 4.9/5 (26.000+ beoordelingen)

8. Google Analytics

via Google Analytics Met deze add-on kunnen gebruikers van Google Analytics hun gegevens gemakkelijk openen, visualiseren, delen en manipuleren binnen Google Spreadsheets.

Google Analytics legt gegevens vast zoals wie uw site bezoekt, welke pagina's ze verkennen, hoe lang ze blijven hangen en of ze op de knop 'Kopen' drukken.

Geef deze gegevens weer in Google Spreadsheets met de add-on Google Analytics en analyseer ze.

Google Analytics beste functies

Identificeer uw 'populaire' producten en diensten - bijhouden welke pagina's mensen het meest bezoeken

Trajecten van gebruikers door uw website in realtime bijhouden om het gedrag van gebruikers te begrijpen en inzichten in bezoekers te verzamelen

Creëer gepersonaliseerde dashboards die cruciale statistieken en KPI's weergeven, aangepast aan uw specifieke behoeften

Google Analytics limieten

Het kan wat tijd en moeite kosten om vertrouwd te raken met de interface van de add-on en de mogelijkheden van Data Studio

Onjuiste implementatie op uw website kan resulteren in onnauwkeurige gegevens

Google Analytics prijzen

GA 4: Free

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Google Werkruimte Marktplaats: 4.2/5 (2.000+ beoordelingen)

9. Jager voor bladen

via Jager voor vellen Ben je ooit op zoek geweest naar de ongrijpbare e-mailadressen van sleutelpersonen in verschillende bedrijven, maar voelt de zoektocht aan als een schattenjacht zonder einde?

Hunter voor Sheets functioneert als uw persoonlijke CRM om je te helpen deze e-mailadressen snel te vinden. Als je een lijst met bedrijven hebt, brengt Hunter for Sheets automatisch de contactgegevens van die bedrijven aan het licht.

De add-on voor Google Spreadsheets controleert de geldigheid ervan, zodat je berichten bij de juiste inboxen terechtkomen.

Hunter voor Sheets beste functies

E-mailadressen uit elke openbare bron binnen handbereik

Met de functie Email Finder kun je kolommen kiezen voor voor-, achter- en bedrijfsnamen. De tool vult vervolgens je spreadsheet met de ID's van de e-mail

De functie E-mailverificatie controleert de lijst met e-mailadressen. Met bruikbare statussen en vertrouwensscores kun je eenvoudig de deliverability beoordelen

Hunter for Sheets limieten

Hunter for Sheets is afhankelijk van de nauwkeurigheid en actualiteit van gegevens. De effectiviteit is gekoppeld aan de kwaliteit van de digitale kaart die het onderzoekt

Hoewel Hunter for Sheets uitblinkt op professioneel gebied, kunnen persoonlijke of privé e-mailadressen verborgen blijven

Hunter voor Sheets prijzen

Add-on: Gratis

Gratis Starters : $34/maand

: $34/maand Groei : $104/maand

: $104/maand Business: $340/maand

Hunter for Sheets beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (500+ beoordelingen) Google Werkruimte Marktplaats: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

10. InstagReader

via InstagReader InstagReader is een hulpprogramma dat waardevolle informatie ophaalt over Instagram-profielen, -posts en -commentaren en inzicht geeft in gebruikersgedrag, contentbetrokkenheid en het voortdurend veranderende landschap van sociale mediatrends.

Met de add-on Instagreader Google Sheet kun je al deze profiel- en postgegevens voor elk account van Instagram rechtstreeks in je Google Spreadsheets ophalen.

InstagReader beste functies

Extraheer profielinformatie zoals gebruikersnaam, bio, aantal volgers of gegevens van Instagram-posts, inclusief bijschriften, hashtags, vind-ik-leuks en opmerkingen

Maak gepersonaliseerde dashboards die vitale statistieken en KPI's laten zien, aangepast aan uw specifieke behoeften

Taken voor het extraheren van gegevens plannen om uw Google Spreadsheets automatisch bij te werken met de nieuwste informatie

InstagReader limieten

De InstagReader werkt alleen als je een Instagram Business account hebt. Een persoonlijk account is niet te doen

InstagReader gaat over openbare profielen. De gegevensextractie werkt niet op privé of beperkte profielen

InstagReader prijzen

Gratis add-on

InstagReader beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Google Werkruimte Marktplaats: 3.6/5 (50+ beoordelingen)

Andere spreadsheethulpmiddelen

Hoewel Google Spreadsheets een populaire en veelgebruikte tool is, is het belangrijk om het volgende in overweging te nemen Google Spreadsheets alternatieven die net zo robuust zijn.

Neem bijvoorbeeld ClickUp.

ClickUp is een cloudgebaseerde projectmanagement en samenwerkingsplatform dat een uitgebreide reeks functies biedt om gegevensbeheer voor bedrijven, teams en individuen te verbeteren.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

De gecentraliseerde aanpak, het hoge aanpassingsniveau en de functies voor samenwerking maken het een waardevol hulpmiddel voor bedrijven en particulieren die hun gegevensbeheer willen verbeteren.

ClickUp is uitgerust met alles wat u nodig hebt voor een soepele samenwerking met uw team

Met Tabel weergave van ClickUp kunnen gebruikers bestaande sjablonen aanpassen of gebruiken om verschillende databases, inventarissen en informatie effectiever te beheren. Sjablonen in ClickUp bereiken het bereik van spreadsheets en boekhouding sjablonen voor resourceplanning en dagelijkse planners .

ClickUp helpt u processtandaardisatie te verzekeren en integreert volledig met Google Drive .

ClickUp ondersteunt meer dan 1000 integraties, waaronder Zoom, Google Drive, Slack en Microsoft Teams om uw werkstromen te stroomlijnen

Optimaliseer uw werkstroom met add-on's voor Google Spreadsheets

Als u uw productiviteit op Google Spreadsheets wilt verbeteren, zijn de juiste add-on's handig. Elke tool in de lijst heeft een functie en voldoet aan specifieke behoeften.

Of u nu Google Documenten laat vliegen met Autocrat of diep in gegevens duikt met Supermetrics, deze add-ons helpen u slim te werken. Een krachtig pakket voor projectmanagement zoals ClickUp zal u helpen het beste uit uw gegevenssets te halen.

Probeer ze uit, mix en match, en vind wat klikt met uw werkstroom!