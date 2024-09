Hoe de betrokkenheid van werknemers te meten: Top meetcriteria & strategieën

Betrokkenheid van werknemers is de emotionele verbinding en toewijding die een werknemer voelt ten opzichte van zijn baan en organisatie. Het gaat over hoe gepassioneerd werknemers zijn over hun werk en het bedrijf.

Betrokken werknemers klokken niet gewoon in en uit; ze geven om hun werk en zijn betrokken bij de doelen van de organisatie. Ze zijn gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en innovatie en groei te stimuleren.

Aan de andere kant kunnen niet-geëngageerde werknemers bedrijven miljoenen kosten aan verloren productiviteit. Gallup schat dat een lage betrokkenheid van werknemers de wereldeconomie elk jaar bijna $9 biljoen kost. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat 52% van de werknemers momenteel op zoek is naar een nieuwe baan of daar actief naar op zoek is.

Het meten van werknemersbetrokkenheid is een must te doen voor elk bedrijf dat zijn mensen gelukkig en productief wil houden. Door de metriek van werknemersbetrokkenheid te controleren, kunnen leiders probleemgebieden identificeren en strategieën ontwikkelen om betrokkenheid te verbeteren en een omgeving creëren waarin werknemers zich goed voelen.

In dit artikel bespreken we de verschillende manieren om werknemersbetrokkenheid te meten en enkele strategieën om een bloeiend en gemotiveerd personeelsbestand te ontwikkelen.

Inzicht in de verschillende meetmethoden voor medewerkersbetrokkenheid

Laten we eens kijken naar de verschillende meetmethoden die ons inzicht kunnen geven in werknemersbetrokkenheid.

Vrijwillig personeelsverloop

De snelheid waarmee werknemers uw bedrijf vrijwillig verlaten kan u veel vertellen over de werkomgeving en de groeimogelijkheden. Een hoog personeelsverloop kan wijzen op onderliggende problemen zoals een gebrek aan promotie of zelfs ontevredenheid met het management. Bij nieuwe werknemers kan het wijzen op een ineffectieve introductie.

Aan de andere kant wijst een laag vrijwillig verloop erop dat werknemers over het algemeen tevreden zijn en zich toewijzen aan het bedrijf. Het kan een positieve indicator zijn van een gezonde werkomgeving en effectieve managementpraktijken.

Behoud van werknemers

De retentiegraad van werknemers is het percentage werknemers dat gedurende een bepaalde periode bij een bedrijf blijft. Het is een maatstaf voor hoe goed de organisatie in staat is om haar personeel intact te houden.

Hoge retentiecijfers voor werknemers correleren vaak met een sterke betrokkenheid, wat suggereert dat werknemers zich gewaardeerd voelen en een toekomst zien binnen het bedrijf. Dit kan leiden tot een hogere productiviteit, lagere kosten voor het aannemen en opleiden van nieuwe werknemers en een stabielere werkomgeving.

Ziekteverzuim

Absenteïsme verwijst naar de mate waarin werknemers afwezig zijn op het werk door ziekte, persoonlijke redenen of andere factoren. Het kan een belangrijk probleem zijn voor organisaties, omdat het de productiviteit, het moreel en de algemene bedrijfsvoering kan beïnvloeden.

Frequente afwezigheid kan wijzen op een burn-out, desinteresse of persoonlijke problemen die het werk beïnvloeden.

Net promoter score van werknemers (eNPS)

De Employee Net Promoter Score, een andere cruciale maatstaf voor werknemersbetrokkenheid, laat zien hoe waarschijnlijk het is dat uw werknemers uw bedrijf zullen aanbevelen als een geweldige plek om te werken. Het is een directe weerspiegeling van hun ervaring en tevredenheid.

Een hoge eNPS geeft aan dat werknemers over het algemeen tevreden en loyaal aan het bedrijf zijn. Omgekeerd duiden lage netto promotorscores op een hoog percentage niet-geëngageerde werknemers.

Enquêtes en vragenlijsten voor werknemers aanpassen met ClickUp Forms ClickUp's HR-beheerplatform maakt het maken en uitvoeren van jaarlijkse medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken super eenvoudig. Stel uw enquête samen met aanpasbare ClickUp formulieren die alle reacties op één plaats vastleggen en omzetten in traceerbare ClickUp-taak . Dit zorgt ervoor dat feedback van werknemers wordt opgevolgd.

Je hoeft het proces echter niet vanaf nul te beginnen.

ClickUp's sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

ClickUp's sjabloon voor medewerkersbetrokkenheidsonderzoek is het perfecte hulpmiddel om een nauwkeurig beeld te krijgen van de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Met dit sjabloon kunt u:

Duidelijke, bruikbare inzichten ontwikkelen in het sentiment onder werknemers

Gepersonaliseerde enquêtes maken met aangepaste vragen

Realtime feedback verzamelen van werknemers op elk apparaat

Veranderingen en verbeteringen in de loop van de tijd bijhouden

Gebruik 32 verschillende aangepaste kenmerken om feedback van werknemers vast te leggen over beloning, carrièregroei, voorwaarden en meer. Schakel over van de Bedrijfsfeedbackweergave, die feedback van het hele bedrijf weergeeft, naar de Afdelingsweergave, die feedback van elke afdeling helpt bijhouden en vergelijken.

360-graden feedback

Deze onderzoeken verzamelen feedback van werknemers, hun managers, collega's en directe rapportages voor een uitgebreide weergave van de betrokkenheid van werknemers. Dit all-round perspectief helpt om een vollediger beeld te krijgen van de impact en ervaringen van een individuele werknemer. 360-graden feedback verzamelen stelt organisaties in staat om:

Vooroordelen verminderen: Door feedback uit meerdere bronnen te verzamelen, kunnen 360-graden onderzoeken een objectievere beoordeling geven van hoe werknemers op verschillende niveaus de organisatie en haar cultuur ervaren

Door feedback uit meerdere bronnen te verzamelen, kunnen 360-graden onderzoeken een objectievere beoordeling geven van hoe werknemers op verschillende niveaus de organisatie en haar cultuur ervaren Leiderschap versterken: 360-graden onderzoeken kunnen ook worden gebruikt om de effectiviteit van leiders te beoordelen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn in hun leiderschapsstijl. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de organisatiecultuur

360-graden onderzoeken kunnen ook worden gebruikt om de effectiviteit van leiders te beoordelen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn in hun leiderschapsstijl. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de organisatiecultuur Werknemers ontwikkelen: De feedback van 360-graden onderzoeken kan gebruikt worden om verbeterpunten te identificeren en persoonlijke ontwikkelingsabonnementen voor werknemers op te stellen. Dit helpt ook om hun individuele prestaties en werktevredenheid op de langere termijn te verbeteren

Exit-interviews

Exitinterviews, uitgevoerd door de HR-afdeling op het moment dat een werknemer het bedrijf verlaat, kunnen een goudmijn aan inzichten zijn en waarheden over de werkplek onthullen die huidige werknemers misschien niet uitspreken. Dit is hoe ze kunnen helpen om de betrokkenheid van werknemers te meten:

Identificeer redenen voor vertrek: Exitgesprekken kunnen de onderliggende redenen onthullen waarom werknemers vertrekken, zoals ontevredenheid over hun baan, beloning of werkomgeving. Deze informatie kan helpen bij het identificeren van gebieden waar een verbetering de betrokkenheid van werknemers kan vergroten

Exitgesprekken kunnen de onderliggende redenen onthullen waarom werknemers vertrekken, zoals ontevredenheid over hun baan, beloning of werkomgeving. Deze informatie kan helpen bij het identificeren van gebieden waar een verbetering de betrokkenheid van werknemers kan vergroten **De effectiviteit van betrokkenheidsinitiatieven meten: Personeelsmanagers kunnen exitgesprekken gebruiken om de effectiviteit van initiatieven voor werknemersbetrokkenheid te beoordelen en gebieden te identificeren waar verbeteringen nodig zijn

Feedback verzamelen over engagementfactoren: Exitgesprekken kunnen gebruikt worden om specifieke feedback te verzamelen over sleutel-engagementfactoren, zoals leiderschap, bedrijfscultuur, groeimogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven

💡Pro Tip: De AI-schrijfassistent in ClickUp AI kan u helpen bij het samenstellen van een lijst met vragen voor exitgesprekken. Vraag de AI en kijk!

Stel een uitgebreide lijst met exit-interviewvragen samen om hun ervaring met uw organisatie te peilen met behulp van ClickUp Brain's AI-schrijfassistent

Feedback over het inwerken van nieuwe medewerkers

De eerste indruk is belangrijk en nieuwe werknemers kunnen een frisse blik werpen op de bedrijfscultuur. Hun feedback kan helpen om het inwerkproces te verfijnen en ervoor te zorgen dat nieuwe werknemers op de juiste manier beginnen. Feedback verzamelen in verschillende fases, zoals de eerste week, de eerste maand en het eerste kwartaal, kan op de volgende manieren helpen:

Betrokkenheidsproblemen in een vroeg stadium identificeren: Feedback van nieuwe werknemers kan problemen of obstakels aan het licht brengen die hun betrokkenheid vanaf het begin kunnen belemmeren. Het kan inzicht geven in hun initiële tevredenheid met het bedrijf, hun rol en hun team

Feedback van nieuwe werknemers kan problemen of obstakels aan het licht brengen die hun betrokkenheid vanaf het begin kunnen belemmeren. Het kan inzicht geven in hun initiële tevredenheid met het bedrijf, hun rol en hun team Beoordelen van de effectiviteit van inwerkprogramma's: Feedback over inwerkprogramma's kan helpen bij het beoordelen van de effectiviteit van de inwerkprocessen van het bedrijf en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

Feedback over inwerkprogramma's kan helpen bij het beoordelen van de effectiviteit van de inwerkprocessen van het bedrijf en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn **Toekomstige betrokkenheid voorspellen: Vroege niveaus van betrokkenheid kunnen vaak de toekomstige betrokkenheid en retentie voorspellen. Door problemen aan te pakken die tijdens het inwerken zijn vastgesteld, kunnen organisaties de betrokkenheid van werknemers op de lange termijn verbeteren

💡Pro Tip: HR Teams kunnen ook sjablonen gebruiken zoals de ClickUp sjabloon voor werknemersbetrokkenheid om processen rond het verzamelen, analyseren en reageren op statistieken over werknemersbetrokkenheid te stroomlijnen.

Feedback van werknemers analyseren en ernaar handelen

Alleen de betrokkenheid van werknemers meten is niet genoeg - leiders moeten in staat zijn om de informatie te analyseren en er inzichten uit af te leiden. ClickUp maakt ook dit eenvoudig.

Bewaak alle KPI's voor werknemersbetrokkenheid met ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards kunnen een krachtig hulpmiddel zijn voor het analyseren van gegevens over werknemersbetrokkenheid. Door aangepaste dashboards te maken, kunnen organisaties sleutelgegevens over betrokkenheid visualiseren en bijhouden. Hier zijn enkele dingen die u ermee kunt doen:

Gebruik widgets om gegevens uit personeelsenquêtes en andere databronnen te consolideren in je dashboard

uit personeelsenquêtes en andere databronnen te consolideren in je dashboard Analyseren van gegevens van verschillende teams of afdelingen om verschillen in betrokkenheidsniveaus te identificeren

in betrokkenheidsniveaus te identificeren Volg de voortgang naar doelen op het gebied van werknemersbetrokkenheid en identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

naar doelen op het gebied van werknemersbetrokkenheid en identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn Verbind ClickUp met andere tools , zoals HR-software of enquêteplatforms, om gegevens uit meerdere bronnen te verzamelen en analyseren

, zoals HR-software of enquêteplatforms, om gegevens uit meerdere bronnen te verzamelen en analyseren Geautomatiseerde rapportages maken die regelmatig naar relevante belanghebbenden worden gestuurd

💡Pro Tip: ClickUp Brein , de geïntegreerde AI-assistent, kan helpen bij het automatiseren van voortgangsupdates en wekelijkse rapportages aan alle belanghebbenden. Probeer het uit!

Het analyseren van de input van werknemers zal je vertellen wat er in jouw organisatie moet verbeteren om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. De volgende stappen? Stel op basis van de inzichten specifieke doelen en maak een abonnement voor werknemersbetrokkenheid.

Stel doelen, deel ze op in targets en blijf op de hoogte van de voortgang met ClickUp Goals

ClickUp helpt hier natuurlijk ook bij.

Stel individuele en team doelen met betrekking tot werknemersbetrokkenheid met ClickUp Doelen en volg de voortgang in realtime. Of gebruik gewoon een van ClickUp's gratis HR sjablonen .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-308.png ClickUp's KPI sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's KPI sjabloon helpt Teams om hun doelen voor werknemersbetrokkenheid gemakkelijk in te stellen en bij te houden. Met dit KPI sjabloon kunt u:

Doelen stellen en teams rond deze doelen afstemmen

Duidelijkheid krijgen over de voortgang van je doelen

Prestaties in de tijd bijhouden met visuele dashboards

Zichtbaarheid geven in prestaties binnen de hele organisatie

Het maken van een werknemersbetrokkenheidsplan is niet moeilijk, maar het vergt wel tijd, denkwerk en inspanning. Het gebruik van een sjabloon vermindert handmatige inspanningen en helpt je om sneller te beginnen met betrokkenheidsactiviteiten. ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor werknemersbetrokkenheid geeft u een duidelijk stappenplan voor het stimuleren van het moreel, de productiviteit en het behoud van werknemers op uw werkplek.

Verandering implementeren: De betrokkenheid van werknemers vergroten

Vereenvoudig de implementatie van HR-strategieën met ClickUp's HR-beheerplatform

Hier zijn enkele strategieën die u kunnen helpen de betrokkenheid van uw werknemers te verbeteren:

Kweek het gevoel erbij te horen: Organiseer activiteiten voor teambuilding en sociale gebeurtenissen om relaties te versterken en kameraadschap te bevorderen

Organiseer activiteiten voor teambuilding en sociale gebeurtenissen om relaties te versterken en kameraadschap te bevorderen Bouw een positieve bedrijfscultuur op: Creëer eeninclusieve werkplek waar iedereen zich betrokken en gerespecteerd voelt. Bevorder transparantie en open communicatie en stimuleer een gezonde balans tussen werk en privéleven voor alle werknemers

Creëer eeninclusieve werkplek waar iedereen zich betrokken en gerespecteerd voelt. Bevorder transparantie en open communicatie en stimuleer een gezonde balans tussen werk en privéleven voor alle werknemers Bied erkenning en beloningen: Zorg voor een concurrerende en eerlijke beloning werknemers zich gewaardeerd voelen . Start erkenningsprogramma's voor werknemers en beloon werknemers voor hun bijdrage aan het succes van de organisatie

Zorg voor een concurrerende en eerlijke beloning werknemers zich gewaardeerd voelen . Start erkenningsprogramma's voor werknemers en beloon werknemers voor hun bijdrage aan het succes van de organisatie Zorg voor groei- en ontwikkelingsmogelijkheden: Creëer duidelijke carrièrepaden en doorgroeimogelijkheden en investeer in opleidingen en professionele ontwikkelingsprogramma's voor werknemers. Dit zal de werktevredenheid van werknemers vergroten en ook de organisatie op de lange termijn ten goede komen

Creëer duidelijke carrièrepaden en doorgroeimogelijkheden en investeer in opleidingen en professionele ontwikkelingsprogramma's voor werknemers. Dit zal de werktevredenheid van werknemers vergroten en ook de organisatie op de lange termijn ten goede komen Stimuleer autonomie: Stel werknemers in staat om eigendom te nemen van hun werk en bij te dragen aan het succes van het bedrijf. Stel hen in staat om hun eigen beslissingen te nemen, maar geef regelmatig feedback en opbouwende kritiek. Dit zal werknemers helpen groeien en hun betrokkenheid verbeteren

Betrokken Teams Samenstellen met ClickUp

Om een geweldig team op te bouwen, moet u niet stoppen bij het aannemen van de juiste mensen. Succes op lange termijn vereist dat deze teams gelukkig en productief blijven .

Navigeren door het doolhof van statistieken over werknemersbetrokkenheid lijkt misschien ontmoedigend, maar het is een reis die de moeite waard is. Door deze statistieken gestaag te meten, te analyseren en ernaar te handelen, zul je op weg zijn naar hogere niveaus van betrokkenheid en productiviteit op de werkplek.

Leiderschaps- en HR-teams vertrouwen op Taakbeheerplatforms zoals ClickUp-taak om hun people management- en ontwikkelingsinitiatieven te plannen, uit te voeren en te meten. ClickUp helpt hen ook ervoor te zorgen dat hun personeel gemakkelijk kan samenwerken, communiceren en hun dagelijkse werk kan beheren.

Probeer het uit en ervaar zelf de voordelen. Gratis aanmelden vandaag.