10 Moreel verhogende activiteiten voor werknemers die u nu meteen kunt proberen

Tijd, geld en middelen investeren in het werven van het beste talent voor uw bedrijf is slechts de helft van de strijd. Een effectieve strategie voor werknemersbetrokkenheid is de sleutel tot het behouden van werknemers, het maximaliseren van hun potentieel en ervoor zorgen dat ze loyaal blijven aan uw organisatie.

Toch is een Gallup rapport blijkt dat 77% van de werknemers niet betrokken is of actief niet betrokken is. Als je hier bent, is de kans groot dat je het belang inziet van het overbruggen van deze kloof. Het resultaat is dat je op zoek bent naar ideeën voor werknemersbetrokkenheid. Wij zijn er om je te helpen.

We hebben een lijst samengesteld met leuke activiteiten voor werknemersbetrokkenheid om de vonk op uw werkplek terug te brengen en sterke teams op te bouwen die werken aan het succes van het bedrijf.

Wat zijn activiteiten voor werknemersbetrokkenheid?

Activiteiten voor werknemersbetrokkenheid zijn verschillende spellen, gebeurtenissen, acties of rollenspellen die worden gebruikt om de emotionele betrokkenheid en het enthousiasme van teams ten opzichte van hun baan en het bedrijf te verbeteren.

Dit betekent dat een betrokken werknemer niet alleen werkt voor een salaris, een occasionele bonus of de volgende promotie. Ze zijn ook betrokken bij het bereiken van de korte- en langetermijndoelen van het bedrijf. Deze werknemers stellen nieuwe ideeën voor, gaan uitdagingen aan en zetten ongevraagd een stapje extra. 💪

Aan de andere kant doet een werknemer die niet betrokken is, het minimale om rond te komen. Ze klokken in en uit en kijken meer naar de klok dan naar hun bijdrage aan de voortgang van het bedrijf. En in plaats van uitdagingen te zien als kansen om te groeien, kunnen ze deze als lasten weergeven en vermijden.

Dus als we naar het grote geheel kijken, zorgen betrokken werknemers voor innovatie, dragen ze bij aan een positieve werkcultuur en helpen ze het bedrijf om wendbaar te blijven in een steeds veranderend zakenlandschap.

Ondertussen hebben werknemers die niet betrokken zijn de neiging om de productiviteit te temperen en de voortgang van het bedrijf bij het bereiken van zijn doelen te vertragen.

Waarom is werknemersbetrokkenheid belangrijk?

Bedrijven die prioriteit geven aan en investeren in het verbeteren van werknemersbetrokkenheid, plukken daar over de hele linie de vruchten van. Volgens een 2020 onderzoek van Gallup leidt een hoge betrokkenheid van werknemers tot:

21% hogere winstgevendheid

81% minder ziekteverzuim

41% minder kwaliteitsdefecten

14% meer productiviteit

10% meer loyaliteit en betrokkenheid van klanten

18% minder verloop in organisaties met een hoog verloop en 43% minder verloop in organisaties met een laag verloop

Eenvoudig gezegd staat een hoge betrokkenheid van werknemers gelijk aan een hoog rendement van de Business. 📈

Wat beïnvloedt medewerkerbetrokkenheid?

Salarissen en bonussen spelen een rol bij werknemersbetrokkenheid, maar alleen zijn ze niet genoeg. Laten we eens kijken naar de andere sleutel factoren die invloed hebben op werknemersbetrokkenheid :

De betrokkenheid neemt toe als werknemers zich veilig voelen om hun zorgen te uiten en het gevoel hebben dat hun inbreng waardevol is Werkrelaties: Als werknemers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een ondersteunende gemeenschap, is de kans groter dat ze betrokken blijven

Brainstorm, plan, strategiseer en stroomlijn communicatie in realtime om projecten sneller uit te voeren met ClickUp Whiteboards

Inzicht in deze factoren helpt u bij het ontwerpen van een effectieve betrokkenheidsstrategie die het behoud en de betrokkenheid van werknemers stimuleert. Laten we nu eens kijken naar de activiteiten die u meteen kunt implementeren om uw strategie tot leven te brengen.

10 beste activiteiten voor werknemersbetrokkenheid

Hier zijn 10 van de gemakkelijkste en meest effectieve activiteiten voor werknemersbetrokkenheid om die engagementmeter uit de grafieken te krijgen.

1. Maak een verwelkomend inwerkprogramma

De eerste indrukken tijdens het inwerken, meteen vanaf de eerste dag, zetten de toon voor de reis van een werknemer bij uw bedrijf. Helaas negeren sommige bedrijven deze fase of gaan ze er te snel doorheen.

Sterker nog, slechts 12% van de werknemers zegt dat hun bedrijf goed werk doet bij het inwerken van nieuwe werknemers. Toch zegt een Onderzoek van CareerBuilder toonde aan dat een goed gestructureerd inwerkprogramma leidt tot een hogere betrokkenheid, een hogere productiviteit en een lager personeelsverloop.

Geef uw nieuwe werknemers een goede start met dit inwerksjabloon van ClickUp

Het verbeteren van je inwerkproces kan eenvoudiger zijn dan je denkt. Hier zijn enkele eenvoudige aanpassingen die een groot verschil maken:

Een duidelijke agenda: Stroomlijn het inwerkproces zodat nieuwe werknemers van begin tot eind precies weten wat ze moeten doen

Stroomlijn het inwerkproces zodat nieuwe werknemers van begin tot eind precies weten wat ze moeten doen Plan sessies met supervisors: Vroege vergaderingen met het HR team en supervisors zijn cruciaal. Dit is het perfecte moment om duidelijke verwachtingen te stellen, rollen te schetsen en communicatiekanalen te openen

Vroege vergaderingen met het HR team en supervisors zijn cruciaal. Dit is het perfecte moment om duidelijke verwachtingen te stellen, rollen te schetsen en communicatiekanalen te openen Introductie van het team : Organiseer een persoonlijke of virtuele ijsbreker om nieuwe medewerkers aan het team voor te stellen. Dit helpt hen te begrijpen tot wie ze zich moeten wenden voor specifieke vragen en assistentie

Organiseer een persoonlijke of virtuele ijsbreker om nieuwe medewerkers aan het team voor te stellen. Dit helpt hen te begrijpen tot wie ze zich moeten wenden voor specifieke vragen en assistentie Ondersteuning van collega's: Koppel nieuwe werknemers aan een buddy of mentor om ze te helpen wennen aan hun nieuwe rol, werkomgeving en bedrijfscultuur 🧑‍🤝‍🧑

Als nieuwe werknemers zich vanaf het begin ondersteund voelen, krijgen ze snel zelfvertrouwen en het gevoel dat ze erbij horen. Dit verhoogt hun toewijzing aan de rol en hun drive om bij te dragen aan het team en de doelen van het bedrijf.

2. Bied opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Beginnen met een goed inwerkprogramma is geweldig. Om de vaart erin te houden, moet je voortdurend opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

Het helpt werknemers om de gaten in hun vaardigheden op te vullen die nodig zijn voor hun rol en het is een slimme manier om je team gemotiveerd te houden en betrokken. Volgens een udemy-rapport uit 2016 zegt 80% van de werknemers dat leermogelijkheden op het werk hen meer betrokken maken.

Begin met het ontwikkelen van uw trainingsabonnement met dit sjabloon voor het trainingskader van ClickUp

Hier zijn enkele praktische tips om ervoor te zorgen dat je trainingsprogramma's een succes worden:

Relevante content: Stem de content van de training af op de doelen van het bedrijf en de individuele uitdagingen van de werknemers

Stem de content van de training af op de doelen van het bedrijf en de individuele uitdagingen van de werknemers Interactieve formats voor trainingen: Vergeet de lange en saaie sessies. Kies voor interactieve workshops en quizzen, gamified learning en hands-on simulaties

Vergeet de lange en saaie sessies. Kies voor interactieve workshops en quizzen, gamified learning en hands-on simulaties Terugkoppellussen:Prestaties bijhouden enfeedback verzamelen na de training. Dit helpt om toekomstige sessies te verfijnen zodat ze relevant en effectief blijven

Regelmatige training ondersteunt niet alleen de loopbaanontwikkeling van je team, maar verhoogt ook de productiviteit en de prestaties in hun rollen. Met andere woorden, de groei van je team is ook jouw groei.

3. Betrek werknemers in tweeweg feedbacksessies

Waarom zou u het bij feedback uit de trainingssessies van uw werknemers laten? Moedig werknemers aan om ook hun gedachten, suggesties en zorgen op andere gebieden te uiten. Denk aan productontwikkeling, interacties met klanten, interne processen of zelfs verbeteringen in de werkcultuur.

Gebruik sjablonen voor feedbackformulieren om suggesties vast te leggen, te prioriteren en ernaar te handelen. Dit laat werknemers zien dat hun inbreng waardevol is, waardoor ze van nature geneigd zijn om meer bij te dragen.

Maar feedback is geen eenrichtingsverkeer. Creëer een omgeving waarin werknemers ook feedback kunnen krijgen van hun managers en collega's.

Plan en organiseer onvergetelijke gebeurtenissen met de beste tool voor evenementenbeheer

Bovendien voelt het geweldig om je teamgenoten aan te moedigen om hun unieke talenten en om aangemoedigd te worden. Door deze teambuildingactiviteit voelt het kantoor meer als een gemeenschap, wat de sleutel is tot het verbeteren van de dagelijkse communicatie en het stimuleren van de betrokkenheid van werknemers.

7. Organiseer knutselworkshops

Kunst- en ambachtelijke workshops zijn een andere geweldige manier om even pauze te nemen van het werk en een band op te bouwen met collega's in een ontspannen instelling. De activiteiten kunnen variëren van schilderen tot pottenbakken en doe-het-zelf projecten.

Wanneer werknemers hun gewone Taken uitvoeren, leunen ze zwaar op de linkerkant van de hersenen, waar alles draait om logica en analytisch denken. Kunstactiviteiten stimuleren echter de rechterkant, waardoor creativiteit en verbeelding worden aangewakkerd. Deze verschuiving leidt vaak tot frisse, innovatieve ideeën wanneer werknemers weer aan het werk gaan.

Het hanteren van kunstmaterialen, het gebruik van levendige kleuren en het creëren van tastbare producten is therapeutisch en kalmerend. Het helpt stress te verlichten, verbetert de stemming en scherpt de focus en concentratie aan. 🧑‍💻

Om deze voordelen te maximaliseren, kun je overwegen om regelmatig sessies te organiseren, de soorten kunst en ambacht te variëren en verschillende instructeurs uit te nodigen om hun expertise te delen.

8. Deel ideeën in mini-TED-achtige lezingen

Het houden van mini-lezingen in TED-stijl is een uitstekende manier om het delen van kennis tussen teamleden aan te moedigen. Het geeft hen de kans om hun rente te bespreken, of het nu werkgerelateerd is of hun persoonlijke passies.

Spreken in het bijzijn van collega's kan een uitdaging zijn, vooral in het begin. Maar met oefening en ondersteuning kan het iemands zelfvertrouwen en spreekvaardigheid in het openbaar aanzienlijk verbeteren. Dit komt van pas wanneer werknemers webinars, conferenties en presentaties voor clients moeten houden.

Luisteren naar verschillende onderwerpen wekt de nieuwsgierigheid van teamleden, wat leidt tot voortdurende zelfverbetering. Het stelt hen ook bloot aan verschillende perspectieven en benaderingen die ze nog niet eerder hadden overwogen.

Het regelmatig houden van deze sessies is een geweldige manier om een cultuur van voortdurend leren en groei te bevorderen.

9. Ga lunchen en leer iets nieuws

Lunchpauzes hoeven niet alleen te gaan over het bijtanken van het lichaam. Zo nu en dan kun je ook de geest bijtanken. 🧠

Waarom probeer je geen lunch-en-leersessies voor je team? Je kunt deze eens per maand, per kwartaal of op een andere regelmatige tijdstippen organiseren. Breng gastsprekers aan om verschillende onderwerpen te behandelen, van de laatste technische updates tot gezondheidstips of zelfs de ontwikkeling van zachte vaardigheden.

Sleep aangepaste velden naar de weergave van het ClickUp Formulier om feedback te verzamelen over de soorten lunch-en-leersessies waarin uw werknemers geïnteresseerd zouden zijn

U kunt ook een boek van de maand introduceren over persoonlijke ontwikkeling of trends in de sector. Tijdens de lunchpauze kan iedereen dan chatten over zijn of haar sleutelpunten uit het boek.

Het mooie van lunch-en-leersessies is dat ze leren minder als een karwei laten voelen en meer als een boeiende en plezierige ervaring.

10. Blijf fit met gezondheids- en welzijnsactiviteiten

Als je team fysiek fit is, werken ze nog beter. Dus waarom introduceert u geen fitnessinitiatieven op de werkplek?

Yogalessen, Zumba of aerobics zijn geweldige manieren om de dag te beginnen of om te ontspannen na lang werken. Haal eens per week (of op bepaalde dagen) een fitnessinstructeur in huis om het team door een sessie te leiden. Als je weinig geld hebt, kun je overwegen om je in te schrijven voor fitness apps van professionals.

Een ander leuk idee is om wekelijkse of maandelijkse fitnessuitdagingen te organiseren, waarbij werknemers meedoen aan vriendschappelijke wedstrijden zoals stappen tellen, plankentijden of springtouwen. Het voegt een element van plezier en kameraadschap toe terwijl een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd. 🤸‍♂️

Zet gezonde nieuwe gewoontes stap voor stap op de juiste plaats met de ClickUp Persoonlijke sjabloon voor het bijhouden van gewoontes

Als de ruimte het toelaat, kunt u een kleine fitnessruimte of een speciale trainingsruimte op kantoor inrichten. U kunt ook samenwerken met plaatselijke sportscholen of fitnesscentra om uw werknemers korting te geven op lidmaatschappen van sportscholen.

Het bevorderen van gezondheid en welzijn verbetert de geestelijke gezondheid en het algehele welzijn van werknemers. Dit leidt tot lagere stressniveaus, betere concentratie en minder ziekteverzuim als gevolg van gezondheidsproblemen.

Hoe medewerkerbetrokkenheid meten

Na het uitrollen van de strategie voor werknemersbetrokkenheid is de volgende stap het meten van de effectiviteit. Niet elke activiteit zal een succes zijn, en dat is niet erg. Door de feedback en deelnamepercentages van werknemers goed in de gaten te houden, kunt u beslissen welke activiteiten u wilt behouden en welke u wilt herzien of vervangen.

Het uitvoeren van deze evaluaties terwijl je ook nog met andere HR Taken bezig bent, kan overweldigend aanvoelen. Gelukkig is ClickUp ontworpen om te helpen HR teams alles soepel beheren. Gebruik het om uw werkstromen te stroomlijnen, van aanwerving en onboarding tot het beheren van werknemersbetrokkenheid en het bijhouden van prestaties - u hoeft niet vanaf nul te beginnen, u kiest en past gewoon een van de meer dan 120 HR-sjablonen van ClickUp aan.

Met ClickUp Doelen , het meten van de effectiviteit van uw strategie voor werknemersbetrokkenheid en het bijhouden van de algehele HR doelen is een koud kunstje. Stel targets in en volg de voortgang in realtime. Bovendien kun je enquêtes over werknemersbetrokkenheid plannen om erachter te komen hoe verbonden werknemers zich voelen met hun werk en de missie van het bedrijf.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png Team voortgang bijhouden in ClickUp /$$$img/

Houd uw doelen bij tot de meest essentiële KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van uw voortgang

Verzamel en organiseer deze antwoorden in de tabelweergave van ClickUp en visualiseer inzichten met taart-, balk- en lijngrafieken in ClickUp Dashboards . Het dashboard is ook perfect voor het bewaken van de productiviteit van werknemers en prestatietrends in de loop van de tijd. Op deze manier is het gemakkelijk om gebieden te identificeren die goed werken en andere die aandacht nodig hebben.

En als u zich op een bepaald punt vast voelt zitten, ClickUp AI kan van pas komen. Gebruik dit AI-tool voor HR-taken zoals het voorstellen van enquêtevragen, het samenvatten van kwalitatieve antwoorden op enquêtes en het brainstormen over ideeën voor uw volgende stappen.

Engageer, stimuleer en Excelleer met ClickUp

Een geweldig team hebben is geweldig, maar ervoor zorgen dat ze maximaal presteren en goed samenwerken is de echte game-changer. Probeer de bovenstaande activiteiten eens uit en kijk hoe ze helpen. De sleutel is om klein te beginnen en consequent te blijven.

En vergeet niet te controleren hoe goed de door jou gekozen activiteiten voor werknemersbetrokkenheid werken. Een tool voor werknemersmonitoring zoals ClickUp helpt u om werknemers beheren terwijl u uw betrokkenheidsstrategieën bijhoudt, analyseert en verfijnt. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en maak gebruik van een gelukkiger, meer betrokken personeelsbestand. ✨