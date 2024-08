12 Beste software voor werknemerserkenning voor 2024

Weet je nog dat Pam van "The Office" de Dundie Award won voor het hebben van de witste sneakers? Of toen Toby werd bekroond voor "extreme afstotendheid"?

Voor de niet-ingewijden: de jaarlijkse Dundies-uitreiking was bedoeld als morele oppepper voor de werknemers van het fictieve papierbedrijf Dunder Mifflin uit de tv-serie.

Hoewel de Dundies by all accounts-unhinged zijn, en bepaalde awards (zoals die van Toby) misschien niet bijzonder aantrekkelijk klinken, vatten ze de essentie van erkenning van werknemers en het stimuleren van teamgeest. Maar nu hybride werk en werk op afstand de norm worden, heeft het organiseren van allerlei soorten prijsuitreikingen, absurd of niet, weinig zin meer.

Gelukkig hebben we nu software voor werknemersherkenning om een technische draai te geven aan onze ouderwetse "schouderklopjes" of gouden sterren. ⭐️

In deze gids duiken we in de 12 beste apps voor werknemersherkenning die je team kunnen helpen zich te binden, het moreel te verbeteren en gemotiveerd te blijven, of ze nu op kantoor zijn of aan de andere kant van de wereld!

Wat is werknemerserkenning?

Erkenning van werknemers gaat verder dan af en toe een "Hé, je hebt het goed gedaan!"_ Het gaat om het openlijk erkennen, waarderen en belonen van de inspanningen van een werknemer.

Weergave van chatten slaat al uw opmerkingen op in ClickUp om snel uw waardering te delen en elk gesprek terug te vinden

Het concept van werknemerserkenning is geworteld in Maslow's hiërarchie van behoeften theorie. Deze theorie impliceert dat wanneer iemands fysiologische behoeften (zoals voedsel en onderdak) eenmaal zijn bevredigd, hij van nature meer geneigd is om zijn eigenwaarde en zelfactualiseringsbehoeften na te streven, zoals:

Positieve feedback

Erkenning door collega's

Meer verantwoordelijkheid

Salarisverhogingen en bonussen

Vanuit zakelijk oogpunt bevorderen werknemersherkenningsprogramma's het gevoel erbij te horen en verbeteren ze de individuele prestaties, waardoor de beste leden van uw team zich voldaan voelen en het behoud van werknemers toeneemt.

Betekenis en voordelen van software voor werknemersherkenning

Software voor werknemersherkenning is een op technologie gebaseerde oplossing om HR-managers te helpen en teamleiders om te gaan met incentiveprogramma's op de werkplek. Het stroomlijnt het proces van het meten van de bijdrage van een werknemer en de betrokkenheid van werknemers volgens de doelen van het team en de beste HR-praktijken.

Maak wekelijkse scorekaarten in ClickUp voor het team om de top doelen van hun collega's voor de week te zien

De meeste platforms voor personeelsherkenning hebben functies om de betrokkenheid van werknemers te stimuleren, individuele voortgang weer te geven en beloningen zoals badges en cadeaukaarten te beheren. De voordelen van deze tools voor de werkplek zijn onder andere:

Positieve bedrijfscultuur : Werknemers hebben een overzicht van het beloningssysteem en kunnen er zeker van zijn dat het vrij is van vooroordelen

: Werknemers hebben een overzicht van het beloningssysteem en kunnen er zeker van zijn dat het vrij is van vooroordelen Productiviteit verhogen : Een lid van een team zal geneigd zijn harder te werken wanneer hij zijn voortgang naar de volgende prestatie bijhoudt

Teambuilding : Werknemers op afstand en op kantoor voelen zich beter verbonden en betrokken dankzij een uniform platform

Waardengestuurd gedrag: Het gedrag van werknemers is zonder extra inspanning in lijn met de missie en waarden van het bedrijf

Wat moet u zoeken in software voor werknemerserkenning?

Dit is waar je op moet letten als je de opties voor software voor werknemersherkenning bekijkt:

Gebruiksvriendelijke interface : Eenvoudige navigatie en toegankelijkheid voor alle werknemers

: Eenvoudige navigatie en toegankelijkheid voor alle werknemers Goal-setting: Functies om u te helpen gedefinieerde en meetbare doelstellingen en KPI's

Functies om u te helpen gedefinieerde en meetbare doelstellingen en KPI's Aanpassingen : Opties om beloningen en erkenning aan te passen aan de waarden van het bedrijf

: Opties om beloningen en erkenning aan te passen aan de waarden van het bedrijf Integratie met andere tools: Naadloze integratie met bestaande HR oftools voor teamsamenwerking *Analyse en rapportage: Inzicht in prestatietrends en niveaus van betrokkenheid van medewerkers die helpen beslissen welk lid van het team moet worden beloond

De ClickUp Werklastweergave geeft inzicht in de metriek van uw project om een stap voor te zijn

12 van de beste software voor werknemersherkenning

Laten we de perfecte tool vinden om uw erkenningsprogramma aan te vullen op uw missie om te vieren en je team te motiveren . We hebben de 12 beste softwarehulpmiddelen voor werknemersherkenning geselecteerd die passen bij verschillende behoeften en budgetten.

Maak individuele of teamdoelen binnen ClickUp en stel duidelijke targets in om de voortgang bij te houden

ClickUp is het neusje van de zalm als u op zoek bent naar een HR-vriendelijke tool voor teambeheer . Dit platform onderscheidt zich door zijn rijkdom aan functies voor het omgaan met werknemersbetrokkenheid en erkenning.

ClickUp zet u vanaf het begin op het juiste spoor met zijn Doelen functie hiermee kunt u meetbare targets en KPI's instellen voor individuele werknemers. U kunt duidelijke successen definiëren en belonen met automatisch bijhouden van voortgang en wekelijkse scorekaarten voor werknemers! ✌️

ClickUp moedigt deelname en viering van individuele bijdragen onderweg aan met de Weergave chatten . Deze functie voor berichten in de app centraliseert de threads van je teamgesprekken en categoriseert ze op onderwerp, Taak of Groep. Bovendien zorgen emoji-reacties en @mentioned shout-outs voor instant gratification for peer recognition!

Naast de weergave Chatten zijn er meer dan 15+ andere weergaven om uw werknemerscontrole mogelijkheden en gedetailleerde rapportages verzamelen. Met de weergave Werklast kunt u bijvoorbeeld de capaciteit voor elk van uw werknemers instellen en hun inspanningsniveau bijhouden op basis van criteria zoals tijd, taken en punten. U kunt ook kritieke taken groeperen in Mijlpalen en beloon medewerkers als ze belangrijke voortgangscontrolepunten passeren!

Maakt u zich zorgen over het bijhouden van de verdeling of teams op afstand verbinding te houden ? Het platform maakt teamsamenwerking en betrokkenheid moeiteloos met veelzijdige werkstroomtools inclusief ingebouwde digitaal whiteboard software, een gezamenlijk document editor, en nog veel meer.

ClickUp beste functies

Doelen, dashboards en wekelijkse werknemersscorekaarten voor inzicht in de bijdragen van een lid

Weergave in chatten voor directe erkenning door collega's via directe berichten

SamenwerkenClickUp Documenten om samen met het team te bewerken zonder overlapping, het delen van kennis te vergemakkelijken en een meer samenhangende werkomgeving te creëren

Aanpasbare formulieren voor enquêtes en verzoeken om de reacties van werknemers bij te houden

Meer dan 1000 aanpasbare sjablonen om de teambetrokkenheid te verbeteren (zoals deActieplan voor werknemersbetrokkenheid enTeam enquête sjablonen)

Handigtools voor samenwerking op afstand* Ondersteunen vaninwerken van werknemers en ontwikkeling

Integraties met meer dan 1000 andere werktools

ClickUp limieten

Niet alle functies voor werknemersbetrokkenheid zijn beschikbaar in het gratis abonnement

Zoveel flexibele functies kunnen een leercurve vormen voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met deverkoopteam voor een aangepast abonnement

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Prijsco

Via: Prijsco Awardco is een geautomatiseerd beloningsplatform dat bedrijven helpt mijlpalen in hun dienstverlening te vieren. Het is de officiële partner voor werknemersherkenning van Amazon, waardoor managers kunnen kiezen uit een uitgebreide pool van beloningsopties.

Met Awardco kunt u de rente van uw werknemers moeiteloos afstemmen op uw budget en de waarde van uw bedrijf. Werknemers kunnen ook hun eigen awards kiezen, wat de ervaring nog persoonlijker maakt.

Met Awardco kunnen werknemers punten verdienen voor hun bijdragen, die kunnen worden omgezet in geschenken. U kunt ook aangepaste beloningen instellen voor verjaardagen, inwerken en dienstjubilea.

Awardco beste functies

Meerdere erkenningsprogramma's voor organisaties van elke grootte

Speciale vieringen via Bonus Boxes of aangepaste zorgpakketten

Aangepaste stimuleringsprogramma's om specifiek gedrag van werknemers aan te moedigen

Uitgebreid inzicht in live programma's, puntengebruik en prestatiedetails

Awardco limieten

De instelling van het platform kan tijdrovend zijn

Sommige gebruikers vinden de integratie met Amazon een beetje lastig

Awardco prijzen

Lite : $2.500/jaar

: $2.500/jaar Go : $4.000/jaar

: $4.000/jaar Core, Plus en Pro: Neem contact op voor prijzen

Awardco beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Nectar

Via: Nectar Nectar is een platform dat speciaal ontworpen is om peer-to-peer herkenning te ondersteunen. Het helpt banden te creëren tussen leden van een team door managers en medewerkers op waarde gebaseerde waardering delen, wat zich vertaalt in Nectarpunten. Leuk! 🐝

Uw teamleden zullen zich echt gewaardeerd en gewaardeerd voelen met een breed bereik aan beloningen om uit te kiezen, waaronder Amazon-producten, merch van het bedrijf en wellness-initiatieven.

Nectar voegt ook een gezondheidsbewuste dimensie toe aan de erkenning van werknemers door u in staat te stellen werknemers te belonen die deelnemen aan wellness-uitdagingen. Het platform integreert met populaire samenwerkingstools zoals Slack en Microsoft Teams .

Nectar beste functies

Honderden cadeaukaarten als beloningsopties

Ondersteunt op welzijn gebaseerde beloningen

Traceerbare werknemersbetrokkenheid via Pulse enquêtes

Aanpasbare programma's

Nectar limieten

Beperkte beloningsdekking in landen buiten de VS.

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het achterlaten van reacties

Nectar prijzen

Standaard : $2,75/maand per gebruiker

: $2,75/maand per gebruiker Plus : $4.00/maand per gebruiker

: $4.00/maand per gebruiker Aangepast: Prijzen beschikbaar bij contact

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Nectar beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

4. Bonusly

Via: Bonus Als je op een missie bent om de werknemerstevredenheid in een groot team te verbeteren, dan is Bonusly misschien iets voor jou. De instelling van het platform en het automatiseren van beloningen is een fluitje van een cent. Meestal kost het je ongeveer 1,5 uur per maand om alles soepel te laten verlopen met deze tool voor werknemersherkenning.

Het platform stimuleert betrokkenheid met een visueel aantrekkelijke social media-achtige interface. Je kunt productiviteit, prestaties en deelname aan onderzoeken en welzijnsprogramma's stimuleren. De gevarieerde beloningscatalogus omvat cadeaukaarten (uit tientallen landen), donaties aan goede doelen en betaalde vrije dagen! 🏖️

Van de integratie met Slack tot het ondersteunen van Android en iOS, Bonusly blijft zeer toegankelijk voor iedereen en op elk apparaat. Het biedt zelfs een extra korting voor non-profitorganisaties.

Bonusly beste functies

Tijdbesparende opties voor beloningsbeheer

Wereldwijd beschikbaar en in verschillende talen

Informatief analytics dashboard * 15+ integraties

Bonusly limieten

Sommige gebruikers rapporteren problemen met de navigatie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Bonusly prijzen

Basis : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Pro : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Aangepast: Neem contact op met het verkoopteam voor een offerte

Bonusly beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

5. Guusto

Via: Guusto Op zoek naar een no-nonsense manier om je team een boost te geven? Kijk dan eens naar Guusto's flexibele en zeer inclusieve platform voor het erkennen en belonen van je overpresteerders. Je hoeft alleen maar een gratis account aan te maken en alleen te betalen voor wat je nodig hebt naarmate je verder gaat.

Met Guusto kun je de bijdragen van zowel eerstelijns- als kantoormedewerkers erkennen. De beloningen en toeslagen benadrukken echte dollarwaarde in plaats van punten, d.w.z. $1 op het platform is gelijk aan $1 in de echte wereld.

Met een focus op duurzaamheid worden alle Guusto geschenken digitaal uitgereikt, wat plastic afval vermindert. Het platform draagt ook bij aan initiatieven voor schoon water met elk verzonden geschenk. 🌊

Guusto biedt wereldwijde beloningen in meer dan 160 landen. Zonder minima, toeslagen, verzendkosten of verborgen kosten is het een transparante en toegankelijke keuze voor elke organisatie!

Guusto beste functies

Schaalbaar platform met onbeperkte ontvangers

Met de pay-forward optie kunnen ontvangers hun beloning aan iemand anders overdragen

Meer dan 60.000 locaties van handelaars

Guusto limieten

Beperkte keuze aan leveranciers

Eenmaal geselecteerde geschenken kunnen niet worden gewijzigd

Guusto prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Essential : $80/maand voor een team van 35 + $2.25/maand per extra lid

: $80/maand voor een team van 35 + $2.25/maand per extra lid Premium: $350/maand voor een team van 100 + $3,50/maand per extra lid

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Guusto beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.9/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (1.000+ beoordelingen)

6. Snappy

Via: Snappy Snappy, een speels en intuïtief platform voor het geven van geschenken, is erop gericht om erkenning persoonlijk en betekenisvol te maken. Laat het personeel uw waardering voelen en verbeter betrokkenheid van werknemers met geschenken op maat, geautomatiseerde beloningen en nominaties. ❤️‍🔥

Met functies zoals samengestelde collecties, opties om cadeaus te ruilen en speciale tools voor budgetplanning onderscheidt Snappy zich als een unieke oplossing voor verjaardagen, jubilea of andere speciale gelegenheden.

Haal het giswerk uit cadeaus met de AI Gifting Assistant van Snappy en kies cadeaus op basis van het profiel van de werknemer!

Snappy beste functies

Rapporten geven inzicht in de nieuwste cadeautrends op de werkplek

Gepersonaliseerde waarderingsberichten

Veelzijdige catalogus met producten, ervaringen en uitjes van meer dan 300 bedrijven

AI-geschenkassistent voor het kiezen van geschenken

Snappy limieten

Eerste gegevensinvoer kan lastig zijn

Geen cadeaukaart optie

Snappy prijzen

Essentieel : Free, betaal alleen voor geclaimde cadeaus

: Free, betaal alleen voor geclaimde cadeaus Geavanceerd : $999/jaar, en betaal alleen voor geclaimde giften

: $999/jaar, en betaal alleen voor geclaimde giften Enterprise: Aangepaste offerte beschikbaar bij contact

Snappy beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (300+ beoordelingen)

: 4.9/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

7. Cooleaf

Via: Cooleaf Cooleaf is een gebruiksvriendelijk platform voor werknemersherkenning met twee belangrijke functies: het gemakkelijk beschikbaar maken van beloningen (zoals reizen, merchandise en restaurantbonnen) en het bevorderen van leer- en welzijnsinitiatieven.

Maak gebruik van publieke erkenning om betekenisvol werk onder de aandacht te brengen en teamleden te helpen zich geïnspireerd te voelen. U krijgt dashboards en prep statistieken om prestaties te beoordelen en het welzijn van werknemers.

Coolleaf's tot op de minuut nauwkeurige gegevensverzameling en welzijnsenquêtes helpen u om onmiddellijke feedback en gevoelens van werknemers te verzamelen, waardoor u een beter inzicht krijgt in knagende problemen en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Cooleaf beste functies

Gegevensgestuurde aanbevelingen om de betrokkenheid te vergroten

Automatische en aanpasbare beloningen voor elke verjaardag van het werk

Virtuele teambuildingactiviteiten voor externe teams

Metriek voor gezondheid en welzijn van werknemers

Cooleaf-beperkingen

Geen optie voor directe berichtenuitwisseling

Moeilijk te vinden wie je "herkend" heeft

Cooleaf prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Cooleaf beoordelingen en reviews

G2 : 4.9/5 (700+ beoordelingen)

: 4.9/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

8. HeyTaco

Via: HeyTaco Als uw teamwork filosofie is "Iedereen verdient taco's" je gebeden zijn zojuist verhoord!

HeyTaco geeft een leuke draai aan de installatie van software voor werknemersherkenning door "Taco's" te gebruiken als een leuke en aantrekkelijke valuta in plaats van beloningspunten. Het stimuleert een levendige en vrolijke cultuur van teamherkenning die goed aanslaat bij de moderne werknemer.

Werknemers geven en ontvangen virtuele taco's, vieren elkaars prestaties en beklimmen een gamified leaderboard. 🌮

Dit beloningsplatform heeft ingebouwde analysefuncties waarmee je trends en patronen in het geven en ontvangen van taco's in de gaten kunt houden.

HeyTaco beste functies

Met HeyTaco bot kunnen werknemers collega's waarderen met een vriendelijke chatten-interface

De hiërarchie van Taco's maakt gelaagde prestaties mogelijk, waaronder Super Taco's en Jalapeno Saus

Ingebouwde catalogus voor verschillende ervaringsgerichte beloningen

Integreert metSlack en Microsoft Teams HeyTaco beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface te onoverzichtelijk

Af en toe een hapering kan de navigatie-ervaring beïnvloeden

HeyTaco prijzen

Teams : $3.00/maand per gebruiker die handmatig wordt toegevoegd

: $3.00/maand per gebruiker die handmatig wordt toegevoegd Iedereen: $3.00/maand per automatisch toegevoegde gebruiker

HeyTaco beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (300+ beoordelingen)

: 4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

9. Kudos

Via: Gezondheid Kudos is een internationale, interactieve software voor werknemerserkenning die de nadruk legt op peer-to-peer erkenning en unieke adviesdiensten biedt om een aantrekkelijke werkcultuur te creëren.

Een van de meest opvallende functies van Kudos is de analyse van de rapportage. Hiermee kunt u het moreel van uw werknemers bijhouden en het personeelsverloop in de komende maanden voorspellen.

Kudos beste functies

Beschikbaar in acht talen, dus zeer geschikt voor internationale teams

Volledige reeks herkenningstools op zowel web- als mobiele versies

Kudos limieten

Werknemers moeten een aanzienlijk aantal punten verzamelen om te kunnen innen

Kudos prijzen

Aangepast: Neem contact op met het verkoopteam voor een offerte

Kudos beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (900+ beoordelingen)

10. Mo

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Mo-1400x786.png Voorbeeld Mo Product /%img/

Via: Mo "Hé Bobby, gefeliciteerd met tien jaar werk, hier heb je een kaart. Dag!"

Geen fan van geforceerde en mechanische beloningssystemen? Mo wil het erkenningsproces meer doordacht en persoonlijker maken.

Hoewel Mo materiële beloningen biedt, zoals cadeaukaarten, ligt de nadruk op het bijhouden van wekelijkse overwinningen en het vieren van gedeelde ervaringen of "momenten" met je waardevolle teamgenoten. Het idee achter deze software voor werknemersherkenning is om je team te laten weten dat je echt om ze geeft.

Mo beste functies

De assistent herinnert werkgevers automatisch aan belangrijke gelegenheden en prestaties van werknemers en zet hen aan om hun waardering te delen

Talrijke aangepaste beloningen

Mo limieten

Sommige gebruikers vinden de layout van de navigatie te complex

Mo prijzen

Starter : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Level Up : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Aangepast: Prijzen beschikbaar bij contact

Mo beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (60+ beoordelingen)

11. Slack

Via: Slack Hoewel Slack in de eerste plaats een communicatieplatform is, biedt het de mogelijkheid om te verdubbelen als software voor werknemersherkenning door gespecialiseerde kanalen te maken voor het vieren professionele prestaties . Hierdoor kunnen leden van het team elkaar publiekelijk waarderen en wordt de bedrijfscultuur versterkt.

Slack beste functies

Slack integreert met apps voor teamherkenning en voegt functies toe zoals leaderboards, nominaties en beloningen binnen de Slack-omgeving

Gesprekken in threads houden discussies overzichtelijk

Slack limieten

Berichten en shout-outs kunnen moeilijk bij te houden zijn in een drukke werkruimte

Slack prijzen

Gratis

Pro : $7,25/maand per gebruiker

: $7,25/maand per gebruiker Business+ : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op met het verkoopteam voor een offerte

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (31.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (31.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

12. Bucketlist

Via: Bucketlist Bucketlist is een snelgroeiend erkenningsplatform voor werknemers dat bekend staat om zijn voortdurende productverbeteringen en de mogelijkheid om programma's op maat te maken voor uw werkstroom. Het biedt zowel tastbare als ontastbare beloningen, waaronder overdekte parkeerplaatsen en het gebruik van de bedrijfsauto gedurende een maand!

Bucketlist beste functies

Onderhandelbare prijsabonnementen

Biedt een evenementenplatform om persoonlijke en virtuele vergaderingen voor teambuilding te abonneren

Bucketlist limieten

Lage punten aangeboden voor werk jubilea

Bucketlist prijzen

Aangepast: Neem contact op met het verkoopteam voor een aangepast abonnement

Bucketlist beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (300+ beoordelingen)

: 4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

De ultieme groeihack: Koester een cultuur van waardering en dankbaarheid

Volgens een studie van Harvard Business Review is giftig gedrag op kantoor een duidelijk teken van een gestresste werkruimte. Dankbaarheidspraktijken helpen enorm om wrijvingen in teams te verminderen, prestaties te verbeteren en de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren.

Werk samen aan ideeën en maak verbluffende documenten of wiki's met geneste pagina's en aangepaste opmaakopties voor stappenplannen, kennisbanken en meer

We hebben 12 geweldige softwareopties voor werknemersherkenning onderzocht die ontworpen zijn om het beste in je team naar boven te halen. Veel opties op onze lijst hebben gratis abonnementen en proefversies, dus aarzel niet om ze te bekijken en begin vandaag nog met het opbouwen van een gelukkiger erkenningscultuur op de werkplek! 🍀

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Waarom niet bovenaan de lijst? meld u vandaag nog aan voor ClickUp om terug te geven aan je team.