Hoe je een inclusieve werkcultuur kunt opbouwen

We moeten allemaal weten dat diversiteit een rijk tapijt maakt, en we moeten begrijpen dat alle draden van het tapijt even waardevol zijn, ongeacht hun kleur

Dr. Maya Angelou

A 2023 McKinsey rapport blijkt dat bedrijven met een grotere vrouwelijke vertegenwoordiging 39% beter presteren dan hun branchegenoten en dat bedrijven met een grotere etnische diversiteit 27% beter presteren.

Deze nummers moeten ons wakker schudden.

Het is duidelijk: het bevorderen van een diverse en inclusieve werkomgeving is niet alleen het juiste om te doen, het is ook slim zakendoen. Een inclusieve cultuur integreert diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) in de waarden en werkwijzen van de organisatie, verbetert de betrokkenheid, stimuleert innovatie en vergroot het succes van uw bedrijf.

Laten we eens kijken hoe je een inclusieve werkcultuur opbouwt voor een moderne werkplek. ⬇️

Inzicht in inclusieve werkcultuur

Een inclusieve werkcultuur respecteert en waardeert diversiteit en de maximale deelname van mensen van verschillende rassen, etniciteiten, religies, locaties, seksuele geaardheden, neurodiversiteit en nog veel meer.

Deze werkplekken streven naar een omgeving waar werknemers gratis ideeën kunnen delen en zich welkom voelen, ongeacht hun achtergrond.

Andere aspecten van een divers personeelsbestand zijn:

Inclusief leiderschap: Goede leiders in inclusieve werkomgevingen weten hoe ze diverse talenten kunnen benutten en tegelijkertijd ieders unieke behoeften kunnen respecteren en hieraan tegemoet kunnen komen

Goede leiders in inclusieve werkomgevingen weten hoe ze diverse talenten kunnen benutten en tegelijkertijd ieders unieke behoeften kunnen respecteren en hieraan tegemoet kunnen komen Open en transparante communicatielijnen: Een inclusieve omgeving moedigt een eerlijke en open dialoog aan, waar leden van het team hun ideeën en feedback kunnen delen zonder zich zorgen te hoeven maken over een oordeel

Een inclusieve omgeving moedigt een eerlijke en open dialoog aan, waar leden van het team hun ideeën en feedback kunnen delen zonder zich zorgen te hoeven maken over een oordeel Flexibel werkbeleid: Een diverse werkomgeving biedt al haar werknemers flexibele werkopties zoals hybride installaties of aanpasbare werktijden om tegemoet te komen aan diverse behoeften en de inclusie van gehandicapten te ondersteunen

Uitdagingen bij het creëren van een inclusieve werkplek

Ondanks het vele Klaar werk in de DEI ruimte in bedrijven en instellingen voor hoger onderwijs, zien we nog steeds geen wijdverspreide acceptatie en toepassing van inclusieve werkculturen. Sommige bedrijven zijn zelfs begonnen te bezuinigen op DEI-uitgaven en hebben speciale posities op het gebied van diversiteit teruggedrongen.

Hier zijn enkele mogelijke redenen:

Gebrek aan bewijs: Bedrijven blijven DEI-initiatieven terugschroeven vanwege het gebrek aan concreet bewijs voor de impact van diversiteitsbeleid. Astudie in Translational Behavioral Medicine toonde aan dat er maar weinig DEI-initiatieven op de werkplek zijn gecontroleerd of bijgehouden door middel van collegiaal getoetst onderzoek, wat leidt tot een verminderd vertrouwen in inclusiviteit voor bedrijfsgroei

Bedrijven blijven DEI-initiatieven terugschroeven vanwege het gebrek aan concreet bewijs voor de impact van diversiteitsbeleid. Astudie in Translational Behavioral Medicine toonde aan dat er maar weinig DEI-initiatieven op de werkplek zijn gecontroleerd of bijgehouden door middel van collegiaal getoetst onderzoek, wat leidt tot een verminderd vertrouwen in inclusiviteit voor bedrijfsgroei Communicatieproblemen: Deze kunnen het gevolg zijn van taalbarrières, gehoorproblemen, generatieverschillen en verschillende communicatievoorkeuren (e-mail, telefoongesprekken, sociale media, enz.)

Deze kunnen het gevolg zijn van taalbarrières, gehoorproblemen, generatieverschillen en verschillende communicatievoorkeuren (e-mail, telefoongesprekken, sociale media, enz.) Onbewuste vooroordelen: Discriminatie komt vaak voort uit onbewuste vooroordelen die geworteld zijn in sociale stigmatisering en indoctrinatie. Deze vooroordelen, gebaseerd op ras, geslacht, seksuele geaardheid en andere factoren, leiden ertoe dat mensen oordelen zonder dat ze anderen echt kennen

Discriminatie komt vaak voort uit onbewuste vooroordelen die geworteld zijn in sociale stigmatisering en indoctrinatie. Deze vooroordelen, gebaseerd op ras, geslacht, seksuele geaardheid en andere factoren, leiden ertoe dat mensen oordelen zonder dat ze anderen echt kennen Lagere besluitvorming: Hoewel verschillende perspectieven en ideeën de drijvende kracht zijn achter bedrijfsinnovatie, kunnen ze de besluitvorming ook vertragen naarmate er meer standpunten en overwegingen in het proces worden geïntegreerd

Hoewel verschillende perspectieven en ideeën de drijvende kracht zijn achter bedrijfsinnovatie, kunnen ze de besluitvorming ook vertragen naarmate er meer standpunten en overwegingen in het proces worden geïntegreerd Andere uitdagingen: U moet andere problematische hindernissen aanpakken, zoals ongelijke inclusie, wantrouwen, wettelijke vereisten zoals visa, huisvesting en meer om een stabiel personeelsbestand te behouden

Stappen om een inclusieve cultuur op het werk te creëren

Het creëren van een inclusieve werkplek is een voortdurende reis. Dit is hoe u zowel de morele als zakelijke voordelen van een DEI-gerichte omgeving kunt ontsluiten:

Stap 1: Zorg dat het topmanagement meedoet

De eerste en meest cruciale stap is om ervoor te zorgen dat het management instemt en het belang van een inclusieve werkplek inziet.

Benadruk hoe diversiteit uw bedrijf echt kan helpen en kan leiden tot groei door meer omzet, betrokkenheid van werknemers en behoud van personeel. Uw DEI-training mag niet beperkt blijven tot uw werknemers, maar moet ook de management- en directieniveaus omvatten.

Zodra het leadership team aan boord is, kunnen zij een oprechte en inclusieve toon zetten in de hele organisatie.

Stap 2: Integreer DEI in uw basisprincipes

Het opbouwen van een inclusieve werkplek komt neer op de grondbeginselen van uw bedrijf. Neem de kernwaarden van uw bedrijf regelmatig onder de loep, vooral wanneer u diverse mensen aanneemt. Als de huidige waarden van uw bedrijf niet gericht zijn op inclusiviteit voor al uw werknemersgroepen, vraag dan uw leiderschap om ze bij te werken.

Gelijkheid, teamwerk en respect zijn essentieel voor elke inclusieve werkplek, maar er komt meer bij kijken. Als u LGBTQIA+-werknemers hebt, geef dan prioriteit aan inclusieve strategieën die genderneutraliteit bevorderen in al uw beleid en praktijken.

Voor medewerkers uit gestigmatiseerde minderheden: daag managers actief uit en train ze om stereotypen te bestrijden. Blijf uw aanpak verfijnen om ervoor te zorgen dat alle leden van uw team zich gewaardeerd en ondersteund voelen.

Volg het inclusiviteitsbeleid tijdens het opstellen van nieuwe waarden door openlijk om feedback van werknemers te vragen. Dit zal helpen om waarden op een organische manier over te brengen in plaats van ze met ijzeren hand op te leggen.

Stap 3: Gebruik taal effectief

Gebruik inclusieve taal om ervoor te zorgen dat iedereen zich gerespecteerd en erkend voelt. Dit betekent het gebruik van voorkeur voornaamwoorden, genderneutrale termen zoals zij/hen en echtgenoot/partner in plaats van man/vrouw, en ouderschapsverlof in plaats van zwangerschaps-/vaderschapsverlof.

Houd ook rekening met voorkeursomschrijvingen voor werknemers met een handicap en pas je taalgebruik hierop aan.

Als u iemand beledigt, bied dan uw oprechte excuses aan en corrigeer uw fout. Als u niet-inclusief gedrag waarneemt, spreek de persoon dan privé aan en maak van de gelegenheid gebruik om hem of haar uit te leggen waarom het problematisch is.

Om dit uit te breiden naar uw werknemers, kunt u:

Strikte beleidsverklaringen toevoegen met betrekking tot overtredingen

Professionele trainingssessies organiseren over inclusief spreken en gedrag

Erken medewerkers die uitblinken in het bevorderen en in praktijk brengen van inclusiviteit

Stap 4: Creëer veilige ruimten voor werknemers

Inclusieve werkplekken moeten comfort en veiligheid garanderen voor al hun werknemers, vooral voor ondervertegenwoordigde groepen.

Hier zijn enkele praktische veranderingen die je kunt doorvoeren om voldoende veilige ruimtes op de werkplek te creëren:

Lactatieruimtes voor nieuwe moeders

Gebeds- of meditatieruimtes voor verschillende religieuze praktijken

Rustige ruimtes voor mensen met ADHD of gehoorproblemen

Toegankelijke locaties met hellingen, tactiele indicatoren of trapondersteuning

Rolstoelvriendelijke werkruimten

Digitale toegankelijkheidsfuncties voor werknemers met auditieve, visuele, motorische of cognitieve beperkingen

Optionele culturele gebeurtenissen om introverte werknemers niet onder druk te zetten

Hulpmiddelen en ondersteuning voor werknemers op het gebied van geestelijke gezondheid

Stap 5: feedback verzamelen en ernaar handelen

Verzamel feedback door middel van een-op-een vergaderingen, anonieme enquêtes en workshops om te begrijpen wat werkt en wat niet werkt. Het verzamelen van deze input zal u laten zien hoe u een inclusieve werkplek kunt opbouwen van het soort dat uw werknemers nodig hebben en waarderen.

Als u een werknemersonderzoek uitvoert, vermijd dan altijd impliciete uitspraken en gebruik directe vragen om echt inzicht te krijgen in de behoeften van uw team.

Hier is een lijst met een aantal goede vragen die u wellicht wilt stellen:

_Is het executive team divers genoeg?

denkt u dat ons promotie- en evaluatieproces diversiteit ondersteunt?

worden diverse ideeën en mensen gevierd in onze organisatie?

op een schaal van 1 tot 10, hoe gemakkelijk kunt u praten over uw sociale en culturele achtergrond op de werkvloer?

hoe kan het bedrijf zich verbeteren op het gebied van inclusiviteit?

Stap 6: Implementeer een uitgebreide diversiteitstraining

Zorg ervoor dat uw trainingsprogramma's alle drie aspecten van DEI behandelen - diversiteit, gelijkheid en inclusie - en niet alleen diversiteit. Houd indien nodig meerdere sessies om ervoor te zorgen dat alle minderheidswerknemers vertegenwoordigd zijn en gehoord worden.

Ga dieper in op hoe collega's respectvol kunnen omgaan met verschillende groepen. Doe bijvoorbeeld oefeningen om onbewuste vooroordelen aan te pakken en de interculturele communicatie tussen teams te verbeteren.

Het doel van een inclusiviteitstraining moet niet alleen het bevorderen van tolerantie of het volgen van regels zijn. Richt je in plaats daarvan op het bevorderen van echte acceptatie en een dieper begrip van diversiteit en inclusie, zodat respect een inherent onderdeel wordt van de cultuur op je werkplek.

Stap 7: Breid de vakantiekalender van het bedrijf uit

Neem feestdagen of gebeurtenissen op en vier ze die de culturele overtuigingen vertegenwoordigen van alle minderheidsgroepen die voor en met u werken.

Nog te doen: breng mensen samen en laat ze kennismaken met elkaars culturele waarden, normen en gebruiken. Deze viering bevordert wederzijds respect, een sleutelcomponent van succesvolle DEI-initiatieven.

Stap 8: Ontwerp een effectief non-discriminatiebeleid

Inclusieve werkplekken hebben een duidelijk anti-discriminatiebeleid dat discriminatie zowel binnen als buiten de werkplek met strenge maatregelen ontmoedigt.

Een dergelijk beleid:

Stelt duidelijk dat intimidatie en discriminatie onaanvaardbaar zijn

Omvat blijvende consequenties voor het overtreden van het non-discriminatiebeleid

Definieert het soort gedrag dat als beledigend kan worden beschouwd

Beschikt over een goed gedefinieerde klachtenprocedure voor mensen die discriminerende handelingen hebben ondergaan of hiervan getuige zijn geweest

Stap 9: Ontwikkel mentorschapsprogramma's voor interculturele betrokkenheid

Creëer co-mentoring relaties door mentoren, sponsors en protégés met verschillende achtergronden, identiteiten of tradities aan elkaar te koppelen.

Deze interculturele relaties moedigen individuen aan om te groeien door effectief te leren en zich bezig te houden met nieuwe perspectieven.

Stap 10: Ondersteun werknemersgroepen (ERG's)

ERG's zijn vrijwillige, door werknemers geleide groepen die meestal gebaseerd zijn op aspecten van identiteit (zoals geslacht, ras, seksuele geaardheid, bekwaamheid of status als veteraan) of rol (zoals IT, verkoop of marketing).

Deze groepen vergroten de betrokkenheid op de werkplek en geven organisaties toegang tot een divers netwerk van talent, aannemers en leveranciers, waardoor het personeelsbestand een betere afspiegeling vormt van de gemeenschappen en klanten die ze bedienen.

De rol van leiderschap in het bevorderen van inclusiviteit

Het aanpakken en implementeren van inclusiviteit op de werkplek is een gezamenlijke inspanning van leiderschap en werknemers. Dat gezegd hebbende, de juiste leiders kunnen een uitgebreide transformatie op een werkplek teweegbrengen en teams coachen bij het opbouwen van een inclusieve werkplek en werkomgeving.

De Harvard Business Review ontdekte dat bijna 70% van de resultaten op het gebied van inclusiviteit afhangt van de woorden en daden van leiders. Dit betekent dat leiders een cruciale rol spelen bij het vormgeven van hoe inclusief en gastvrij een werkplek werkelijk is.

Als leiders inclusiviteit actief stimuleren, kan dit de algemene prestaties aanzienlijk verbeteren. Werknemers die zich betrokken en gewaardeerd voelen, zijn meer gemotiveerd om een stapje extra te zetten voor hun team.

Hier zijn enkele van de vele eigenschappen van een inclusieve leider:

Uitvoerbare toewijding aan diversiteit

Bescheidenheid

Transparante en onbeperkte communicatiekanalen

Besef van vooroordelen

Emotionele en culturele intelligentie

Drijfveer voor samenwerking

Hoewel deze eigenschappen gemakkelijk te verwerven lijken, is een ouder rapport van Accenture suggereert dat de reis altijd gepaard kan gaan met problemen tussen leider en werknemer.

Instance: terwijl 68% van de leiders gelooft dat ze een stimulerende omgeving creëren waarin werknemers zich thuis voelen, is slechts 36% van de werknemers het daarmee eens.

Een van de beste manieren om deze kloof te overbruggen en ervoor te zorgen dat de leiders van uw bedrijf zich inzetten om diversiteit te ondersteunen, is hun een eersteklas inclusieve leiderschapstraining te geven

Professionele, inclusieve leiderschapsprogramma's geven senior leiders een breder begrip van wat diversiteit echt betekent. Deze programma's zouden idealiter het volgende moeten behandelen:

Verwachtingen van divers talent op een moderne werkplek

Uitgebreide dimensies van het DEI-raamwerk

Erkenning van de mogelijkheid, impact en oplossingsmethoden voor conflicten en wantrouwen

Identificeren van strategieën voor emotionele intelligentie

Culturele competentie opbouwen

Een balans vinden tussen duurzaam en inclusief besluitvormingsbeleid

Inclusie afstemmen op de groeistrategie van de business

Bovendien kunt u een cross-functioneel team formeren of Taakgroep om toezicht te houden op de inclusiviteitsinspanningen en deze aan te sturen. De rol van de Taakgroep is het identificeren van hiaten, het ontwikkelen van abonnementen en het bewaken van de voortgang.

Regelmatige vergaderingen en duidelijke communicatiekanalen helpen om iedereen op dezelfde pagina te houden en zorgen ervoor dat de Taakgroep voorbereid is om problemen aan te pakken.

Inclusiviteit in praktijk en beleid

Leren hoe je een inclusieve werkplek opbouwt is niet genoeg. Het implementeren van de verandering vereist een partnerschap tussen werknemers en leiderschap. Om dit mogelijk te maken, moeten leiders extrinsieke praktijken en beleidsregels implementeren. Hier volgen enkele stappen die u kunt nemen:

Het implementeren van inclusieve wervingsstrategieën: Duidelijke HR doelen stellen voor vertegenwoordiging in uw wervingsstrategie, zoals genderdiversiteit of etnische minderheden. Zorg ervoor dat het wervingsproces inclusief is, met ruimte voor mensen met een handicap en behoud gevoeligheid in uw interviewvragen dooreen tool te gebruiken om processen in kaart te brengen *Bijdragen belonen en erkennen: Benadruk aan het einde van Sprints en cycli de behaalde doelen, motiveer inspanningen en versterk waarden terwijl u vooroordelen vermijdt. Zorg ervoor dat desoftware voor werknemersherkenning inclusief is en individuen beloont op basis van hun prestaties

Duidelijke HR doelen stellen voor vertegenwoordiging in uw wervingsstrategie, zoals genderdiversiteit of etnische minderheden. Zorg ervoor dat het wervingsproces inclusief is, met ruimte voor mensen met een handicap en behoud gevoeligheid in uw interviewvragen dooreen tool te gebruiken om processen in kaart te brengen *Bijdragen belonen en erkennen: Benadruk aan het einde van Sprints en cycli de behaalde doelen, motiveer inspanningen en versterk waarden terwijl u vooroordelen vermijdt. Zorg ervoor dat desoftware voor werknemersherkenning inclusief is en individuen beloont op basis van hun prestaties Gelijke groeimogelijkheden creëren: Gestandaardiseerde abonnementen zijn niet geschikt voor een DEI-gerichte werkplek. Zorg voor hulpmiddelen en infrastructuur die zijn afgestemd op individuele behoeften, zoals gebarentaalcursussen voor slechthorende werknemers of spraakgestuurde software en schermlezers voor visueel gehandicapte medewerkers

Gestandaardiseerde abonnementen zijn niet geschikt voor een DEI-gerichte werkplek. Zorg voor hulpmiddelen en infrastructuur die zijn afgestemd op individuele behoeften, zoals gebarentaalcursussen voor slechthorende werknemers of spraakgestuurde software en schermlezers voor visueel gehandicapte medewerkers Culturele gebeurtenissen vieren: Erken en vier culturele gebeurtenissen en feestdagen van verschillende culturen en religies. Het erkennen van deze gelegenheden toont respect voor diverse tradities en helpt werknemers zich gezien en gewaardeerd te voelen

Bewezen voordelen van een inclusieve werkplek

Een inclusieve werkplek zorgt voor praktische verbeteringen en verbetert uw Business en werkcultuur. Laten we ontdekken hoe het bevorderen van inclusiviteit de duurzame groei van uw organisatie kan stimuleren.

Verhoogt de betrokkenheid en productiviteit van werknemers

Wanneer leden van een team zich betrokken voelen, is de kans groter dat ze zich betrokken voelen bij hun werk en gemotiveerd zijn om hun beste beentje voor te zetten. Deze positieve omgeving moedigt samenwerking op de werkplek aan en toewijding, wat leidt tot hogere algehele productiviteit. Het onderzoek van Helena Mateus Jerónimo toont ook een positief verband aan tussen diversiteitspraktijken en betrokkenheid.

Verbetert creativiteit en innovatie

Diverse ervaringen in de vorm van geslacht, locatie, ras en achtergrond voeden baanbrekende ideeën. Uw organisatie kan innovatieve oplossingen en ideeën genereren door een smeltkroes van unieke perspectieven te omarmen.

Deze diversiteit van gedachten is cruciaal voor het stimuleren van innovatie en voorop te blijven in een concurrerende markt. Teams die inclusiviteit omarmen en bevorderen zijn beter in staat om buiten de gebaande paden te denken en unieke producten en diensten te ontwikkelen.

Zorgt voor een gezonde werkomgeving

DEI-praktijken bevorderen het saamhorigheidsgevoel, waardoor werknemers zich gewaardeerd en verbonden voelen. BCG onderzoek toont aan dat gelukkige werknemers 1,5 keer meer kans hebben om uit te blinken en 4,6 keer minder kans hebben om binnen zes maanden te vertrekken.

Een cultuur die waarde hecht aan diversiteit moedigt open communicatie en wederzijds respect aan, wat leidt tot beter teamwerk en samenwerking.

Bovendien hebben werknemers minder kans op stress en burn-out in een ondersteunende en diverse omgeving, wat bijdraagt aan hun algehele welzijn.

De rol van HR in het ontwikkelen van een inclusief personeelsbestand

De Chief Human Resource Officer (CHRO) is essentieel voor het creëren van een divers en inclusief personeelsbestand. Naast het afhandelen van HR Taken, is de CHRO een voorvechter van DEI in het hele bedrijf.

Hij of zij geeft leiding aan het vormgeven van wervingspraktijken, zorgt voor een eerlijk loon en zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt en waardevol op het werk.

Een DEI-leider is ook van vitaal belang voor deze missie. Deze rol richt zich op het bevorderen van DEI-initiatieven en maakt ze tot een centraal onderdeel van de bedrijfscultuur.

De DEI-leider ontwikkelt strategieën om lacunes aan te pakken, bevordert een cultuur van openheid en houdt de organisatie verantwoordelijk voor haar doelen op het gebied van diversiteit.

Door samen te werken creëren de CHRO en de DEI-leider een werkomgeving waarin elke werknemer zich kan ontplooien en zich echt thuis voelt.

Technologie inzetten voor een inclusieve bedrijfscultuur

Het creëren van een inclusieve werkomgeving vereist niet alleen emotionele intelligentie en culturele competentie, maar ook de juiste hulpmiddelen. Vertrouw bij het abonnement op een inclusieve werkplek op een hulpmiddel als ClickUp voor HR Teams om dit te vereenvoudigen.

Laten we eens kijken hoe het helpt om een meer inclusieve cultuur op het werk te ontwikkelen.

Samenwerking

Maak teambrede samenwerking mogelijk met ClickUp. De functies zijn ontwikkeld om inclusiviteit te ondersteunen en te verbeteren door naadloos teamwerk. Hier zijn enkele manieren waarop ClickUp teamwork bevordert:

Samenwerken en verbluffende documenten, wiki's en andere beleidsdocumentatie maken met ClickUp Docs

Met ClickUp Documenten kunnen HR teams gemakkelijk belangrijke documenten maken en delen, zoals werknemershandboeken, onboarding gidsen en trainingsmateriaal. Dankzij de functie voor bewerking in realtime kan iedereen meewerken om de informatie actueel en nauwkeurig te houden.

Teams kunnen deze documenten bovendien eenvoudig openen, weergeven en opmerkingen en suggesties achterlaten, zodat feedback wordt verwerkt en updates naadloos aansluiten.

Visualiseer, personaliseer en deel werk in uw voorkeursstijl met ClickUp Views

Pas de weergave van uw werk aan met ClickUp Weergaven **Elke weergave is deelbaar en toegankelijk voor elk lid van het team, zodat elke medewerker kan werken op de manier die het beste bij hem past.

Met behulp van weergaven kunnen managers de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers bijhouden, zodat alle leden van het team op één lijn zitten met de doelen van de organisatie.

Vrij ideeën brainstormen en teambijdragen stimuleren met behulp van ClickUp Whiteboards

Verander de ideeën van je team met ClickUp Whiteboards , een gedeeld visueel canvas voor samenwerking in realtime. Gebruik het om processen te visualiseren en betrek iedereen erbij met intuïtieve tekengereedschappen uit de vrije hand. Dit soort samenwerkingsactiviteiten geeft iedereen in het team de kans om deel te nemen.

Whiteboards stellen HR teams ook in staat om ideeën en abonnementen direct om te zetten in uitvoerbare Taken. Dit zorgt ervoor dat brainstormsessies naadloos overgaan in de uitvoering van projecten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Mind-Maps.png Brainstorm over hoe je een inclusieve werkplek kunt creëren met behulp van ClickUp Mindmaps /%img/

ClickUp mindmaps zijn perfect voor het vastleggen van spontane ideeën die vaak ontstaan tijdens brainstormsessies ClickUp Mindmaps is ook een fantastisch hulpmiddel om brainstormsessies en virtuele vergaderingen effectiever te maken. Het stelt u in staat om gedachten en ideeën visueel te organiseren om samenwerking boeiender te maken.

In plaats van alleen ideeën te bespreken in een vergadering, kunt u een dynamische visualisatie maken die iedereen kan zien en waar iedereen aan kan bijdragen. ClickUp integraties kunnen de samenwerking en efficiëntie voor HR teams aanzienlijk verbeteren door verschillende HR functies en tools binnen één platform te centraliseren.

Bijvoorbeeld de integratie van ClickUp met Slack stelt Teams in staat om rechtstreeks vanuit gesprekken taken te creëren en updates in realtime te delen. Dit vermindert de noodzaak voor lange threads van e-mails en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft.

Zet Slack-berichten om in Taken en Commentaar-klik gewoon op 'Meer acties' om ze toe te voegen aan ClickUp!

Deze functies maken installaties op afstand en hybride werk effectiever door je team samen te brengen, waar ze ook zijn.

Herkenning

ClickUp biedt u verschillende manieren om de prestaties van uw teams te volgen. Deze helpen u inzicht te krijgen in de bijdragen die ze leveren en hun inspanningen dienovereenkomstig te erkennen.

Bewaak de doelen van het team en stel targets in voor DEI-initiatieven met ClickUp Goals

Creëer traceerbare ClickUp Doelen voor jezelf en je team. Duidelijke deadlines, meetbare targets en automatisch bijhouden van de voortgang helpen hen op schema te blijven, doelstellingen te halen en hun voortgang te bewaken.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-2-1400x777.png hoe je een inclusieve werkplek opbouwt met ClickUp-taaken /$$$img/

Creëer uitvoerbare taken met vastgestelde mijlpalen en tijdlijnen voor uw team met behulp van ClickUp Taken

Met ClickUp-taak kunt u projecten plannen, taken organiseren en samenwerken met uw team op één plaats. Wijs taken toe, stel deadlines in en houd iedereen op koers met duidelijke verantwoordelijkheden.

Je krijgt ook inzicht in de voortgang van je taken en hoe goed je team presteert. Op deze manier kun je eenvoudig zien wat er gedaan wordt, problemen opsporen en aanpassingen maken om alles soepel te laten verlopen.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png ClickUp's sjabloon voor prestatiebeoordelingen is ontworpen om u te helpen bij het evalueren van de prestaties van werknemers en het beheren van beoordelingen.

Gebruik ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken om de prestaties van individuele werknemers over een bepaalde periode te identificeren en bij te houden, persoonlijke feedback en mentorschap te geven en werknemers effectief te erkennen voor hun bijdragen.

Met dit sjabloon kunt u duidelijke doelen en doelstellingen instellen, voltooien met tijdlijnen, zodat iedereen weet waar hij naar moet streven. Het vergemakkelijkt zelfs 360°-evaluaties, waarbij feedback van managers en collega's wordt verzameld en een goed afgeronde weergave van de prestaties van een werknemer wordt gegeven.

Betrokkenheid van werknemers

De mate van enthousiasme en toewijding die uw werknemers voelen voor hun werk, de waarden van uw bedrijf en hun collega's is een weergave van de betrokkenheid van werknemers. Inclusiviteit heeft een grote invloed op deze metriek omdat diversiteit op de werkplek samenwerking, vertrouwen en een gezonde werkomgeving bevordert.

ClickUp helpt de betrokkenheid te vergroten met zijn bereik aan functies voor het aannemen, inwerken en ontwikkelen van werknemers. Het biedt gratis HR sjablonen aan voor onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers en actieabonnementen.

Twee van deze sjablonen springen eruit om je te helpen de betrokkenheid te vergroten:

Sjabloon voor actieplan voor werknemersbetrokkenheid van ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Employee-Engagement-Action-Plan-Template.png ClickUp's Employee Engagement Action Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het maken en bijhouden van een abonnement om de betrokkenheid van uw werknemers te verbeteren.

Met behulp van dit sjabloon kunt u:

Het moreel, de prestaties en de loyaliteit van werknemers verhogen

Een gevoel van eigendom en betrokkenheid bevorderen

De communicatie en samenwerking tussen afdelingen verbeteren

Een cultuur van feedback en innovatie bevorderen

Sjabloon voor medewerkerbetrokkenheidsonderzoek ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUps-Employee-Engagement-Survey-Template.png ClickUp's Employee Engagement Survey Template is ontworpen om u te helpen waardevolle feedback van werknemers vast te leggen.

Het sjabloon vergemakkelijkt het verzamelen van real-time feedback, waardoor het toegankelijk is op elk apparaat, wat een enorm pluspunt is voor drukke werkplekken.

Gebruik deze sjabloon om:

Gebieden voor verbetering van de werkplek en werknemerstevredenheid te identificeren

De behoeften en doelen van werknemers te begrijpen

Waardevolle feedback te geven voor de vorm van beleid en strategieën

Wijzigingen en verbeteringen in de loop van de tijd bij te houden

Ook lezen: 12 voorbeelden voor het inwerken van nieuwe werknemers

Transparantie

ClickUp bevordert transparantie op de werkplek door een duidelijke weergave te bieden van waar iedereen aan werkt. Het centraliseert communicatie en samenwerking, waardoor het voor teamleden gemakkelijk wordt om updates te delen, vragen te stellen en feedback te geven in een open omgeving.

Taakbeheer in ClickUp helpt door taken en deadlines duidelijk toe te wijzen, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en de voortgang van lopende projecten kan zien.

De verschillende weergaven, zoals Lijst, Board, Kalender en Gantt, bieden een uitgebreide blik op de voortgang van taken en projecten, wat verwarring minimaliseert en iedereen op één lijn houdt. ClickUp verbetert ook de transparantie bij het instellen en bijhouden van doelen met Goals.

Deze combinatie van functies helpt bij het creëren van een transparante en eerlijke werkplek waar iedereen geïnformeerd en betrokken is.

Bevorder een inclusieve werkomgeving met ClickUp

Weten hoe je een inclusieve werkplek opbouwt is niet langer optioneel; het is een must. Met de globalisering op haar hoogtepunt en veel Gen Z-werknemers die prioriteit geven aan inclusieve en flexibele waarden op de werkplek, is het cruciaal om je snel aan te passen.

Focussen op DEI verbetert de werkcultuur, vergroot de betrokkenheid en verbetert zowel de ROI als het behoud van talent.

Daarom past ClickUp perfect bij uw behoeften. Dankzij de flexibiliteit en uitgebreide functies is het een uitstekende tool voor het integreren van DEI-waarden in uw werkomgeving.

Wacht niet - ClickUp meld u aan bij ClickUp vandaag nog gratis!

Veelgestelde vragen (FAQ)

**1. Hoe bouw je inclusiviteit op de werkplek op?

Het opbouwen van inclusiviteit omvat het integreren van DEI in de kernwaarden, het gebruik van inclusieve taal, het creëren van veilige ruimten, het verzamelen van en reageren op feedback en het implementeren van uitgebreide diversiteitstrainingen.

Zorg voor ondersteuning door het leiderschap, pas beleid aan aan diverse behoeften en erken bijdragen op een eerlijke manier.

**2. Wat zijn de vier stappen voor het creëren van een inclusieve werkplek?

De vier stappen zijn:

Het topmanagement aan boord krijgen om inclusiviteit als prioriteit te stellen

DEI integreren in kernprincipes en waarden

Gebruik inclusieve taal en creëer veilige ruimten voor diverse werknemers

Verzamel feedback en implementeer uitgebreide diversiteitstrainingen

**3. Hoe kunt u bijdragen aan een inclusieve werkplek?

Individuen kunnen bijdragen door inclusief gedrag en taalgebruik te hanteren, deel te nemen aan diversiteitstrainingen, veilige ruimtes te ondersteunen, feedback te geven en bijdragen eerlijk te erkennen.

Je kunt ook actief deelnemen aan inclusiviteitsinitiatieven en pleiten voor beleid dat inclusiviteit bevordert.