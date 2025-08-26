11 beste HIPAA-conforme formulierbouwers voor veilige gegevensverzameling

Als u provider bent of een zorgkliniek runt, bent u zich terdege bewust van de nadelen van traditionele papieren toestemmingsformulieren voor HIPAA-conformiteit.

Papieren formulieren kunnen gemakkelijk verloren gaan, beschadigd raken of door onbevoegden worden ingezien. Teams zijn uren bezig met het archiveren en beheren ervan, om deze handeling tijdens audits vervolgens opnieuw te moeten uitvoeren.

Bovendien kan het verplaatsen van deze gegevens tussen afdelingen of naar EPD's vervelend en foutgevoelig zijn. En natuurlijk is het opslaan en opzoeken van papieren formulieren inefficiënt en neemt het veel ruimte in beslag.

HIPAA-conforme formulierbouwers bieden een veiligere manier om beschermde gezondheidsinformatie (PHI) te verzamelen en te beheren. Ze verminderen de administratieve overhead, minimaliseren nalevingsrisico's, laten patiënten veilig formulieren indienen vanaf elk apparaat en helpen u om klaar te zijn voor audits.

Als u op zoek bent naar een HIPAA-conforme tool voor het maken van formulieren die uw wachtkamerpapierwerk vervangt door veilige, digitale gemakken, dan bent u bij deze lijst aan het juiste adres.

De beste HIPAA-conforme software voor het maken van formulieren in één oogopslag

Wanneer u in de gezondheidszorg werkt en gevoelige patiëntgegevens verwerkt, is het maken van enquêtes in Google Forms geen optie. Gebruik in plaats daarvan deze HIPAA-conforme formulierbouwers.

Tool *beste functies Meest geschikt voor Prijzen* ClickUp Formulier-naar-Taak-in kaart brengen, automatiseringen, dashboards, AI-samenvattingen Teams die behoefte hebben aan werkstroomautomatisering en taakintegratie in een platform met veiligheid Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Formstack Drag-and-drop-bouwer, logica op voorwaarde, elektronische handtekening, analyses Middelgrote zorginstellingen die op zoek zijn naar veilige en schaalbare gegevenswerkstroom Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 99 per maand per gebruiker FormDr Formulieren voor mobiele apparaten, bestandsuploads, geautomatiseerde herinneringen Zelfstandige zorgverleners en kleine Business die een doe-het-zelf installatie willen Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 59 per maand FormHippo API-integratie, QR-deel, bestanden uploaden, Drive-synchroniseren Beheerdersteams die Google Drive gebruiken Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 8,95 per maand per gebruiker HIPAAtizer Conversie van PDF naar formulier, visuele editor, spambeveiliging Kleine tot middelgrote teams die HIPAA-formulieren met web-embedded drag-and-drop-functionaliteit nodig hebben Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 34 per maand Cognito Formulier Berekende velden, betalingsintegraties, auditlogs Patiëntenbeheerteams die geavanceerde logica en berekeningen nodig hebben Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand BlockSurvey Blockchain-veiligheid, zero-knowledge-formulieren, anonieme enquêtes Business die privacy voorop stelt bij het verzamelen van gegevens Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 29 per maand Jotform Sjabloonbibliotheek, automatisch ingevulde pdf's, toestemmingsvelden, AI-tools, auditlogboeken Grote zorginstellingen die intakeformulieren willen combineren met planning Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 39 per maand 123FormBuilder Meertalig, Salesforce, WCAG-ondersteunen, werkstroomlogica Teams van elke grote die meertalige formulieren maken Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 37 per maand *zoho Formulier Offline gegevens, elektronische handtekeningen, voorwaardelijke logica, integraties Gebruikers van het Zoho-ecosysteem die formulierbouwers met voorwaarde logica nodig hebben Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand MakeForms AI-formulierbouwer, eenmalig wachtwoord, analyses, meerdere weergaven Middelgrote tot grote organisaties die op zoek zijn naar conformen formulier met een responsief ontwerp Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 29 per maand

De beste HIPAA-conforme online formulierbouwers

Of u nu intakeformulieren van patiënten, toestemmingsdocumenten of feedback na een bezoek verzamelt, deze HIPAA-conforme formulierbouwers helpen u aan de regelgeving te voldoen zonder in te boeten aan gebruiksgemak.

1. ClickUp (het beste voor workflowautomatisering en taakintegratie)

Maak HIPAA-conforme aangepaste formulier met ClickUp Forms

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die taken, documenten, rapportage en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Het helpt teams om patiëntenverzoeken, input van medewerkers en interne klinische werkstroom op één plek te beheren, van de eerste reactie tot het eindresultaat.

Het begint met ClickUp Forms. Stel dat uw kliniek de patiëntgegevens of interne verzoeken voor laboratoriumwerk op een veilige manier verzamelt. U kunt een eenvoudig formulier met uw eigen huisstijl maken met keuzelijsten, selectievakjes en zelfs voorwaardelijke logica om de vragen af te stemmen op de antwoorden van de patiënt.

Zet ClickUp-formulierreacties direct om in ClickUp-taak

Elke verzonden formulier creëert een taak in ClickUp-taak, vooraf ingevuld met alle details: naam van de patiënt, gevraagde actie, prioriteit en zelfs een gescand document als dat is geüpload. Op basis van regels die u vooraf hebt ingesteld, wordt de taak direct toegewezen aan de juiste coördinator of verpleegkundige.

Als een taak, Instance, als 'Urgent' is gemarkeerd, zal de taakbeheersoftware automatisch de teamleider op de hoogte stellen, de status bijwerken naar 'In uitvoering' en de taak naar de bovenkant van de wachtrij verplaatsen.

ClickUp heeft ook kant-en-klare intakeformulieren, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft te maken. De formulier-sjabloon van ClickUp is bijvoorbeeld vooraf gestructureerd om u te helpen essentiële patiëntgegevens digitaal in een gestandaardiseerd format te verzamelen en deze direct naar uw werkruimte te sturen.

Ontvang een gratis sjabloon Verminder het papierwerk en voorkom invoerfouten met ClickUp's formulier sjabloon voor HIPAA-conformiteit

Het omvat:

Aangepaste velden voor medische geschiedenis, contactgegevens en toestemming

Automatisering om personeel op de hoogte te stellen of taken toe te wijzen zodra een formulier is ingediend

Native EHR-achtige taakweergaven om verzenden en intake-stappen bij te houden

Integratie die u ondersteunt om te synchroniseren met uw bredere klinische werkstroom of gedekte entiteiten

De beste functies van ClickUp

beheer de toegang met gedetailleerde toestemming: *Limiet wie formulieren, taken, gevoelige aantekeningen en zelfs werkruimten kan bekijken, bewerken of beheren

zorg dat iedereen op dezelfde pagina zit: *Koppel gerelateerde verzoeken of taken, zoals het intakeformulier en het verzekeringsformulier van een patiënt, met ClickUp-taak afhankelijkheid

creëer een kennisbank: *Maak SOP's, pdf's en interne kenniswiki's met ClickUp Documenten en voeg ze toe aan volgende taken

filter en sorteer gegevens: *Voeg ClickUp aangepaste velden zoals 'Referral Type' of 'Insurance Status' toe aan taken, zodat uw intake- en triagegegevens gestructureerd blijven

vat intake-verzendingen samen met ingebouwde AI: *Gebruik ClickUp Brain om een samenvatting te genereren van sleutelgegevens, zoals medische geschiedenis, symptomen en eerdere bezoeken, binnen de taak die is aangemaakt op basis van het formulier

ClickUp limiet

Steile leercurve vanwege de uitgebreide, aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze recensie zegt alles:

ClickUp maakt het ongelooflijk eenvoudig om taken, lijsten en werkstroom op één plek te beheren. De mogelijkheid om te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals Lijst, Bord, Gantt en Kalender) zorgt voor een enorme boost aan productiviteit. De ingebouwde automatiseringen zijn krachtig en besparen veel handmatig werk. Het is de perfecte tool voor teamsamenwerking. Flexibel, intuïtief en zeer aanpasbaar. ClickUp heeft de manier waarop ons team werk plant, bijhoudt en levert echt gestroomlijnd.

ClickUp maakt het ongelooflijk eenvoudig om taken, lijsten en werkstroom op één plek te beheren. De mogelijkheid om te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals Lijst, Bord, Gantt en Kalender) zorgt voor een enorme verhoging van de productiviteit. De ingebouwde automatiseringen zijn krachtig en besparen veel handmatig werk. Het is de perfecte tool voor teamsamenwerking. Flexibel, intuïtief en in hoge mate aanpasbaar. ClickUp heeft de manier waarop ons team werk plant, bijhoudt en levert echt gestroomlijnd.

2. Formstack (het beste voor veilige en schaalbare gegevenswerkstroom)

via Formstack

Met Formstack kunt u veilige, HIPAA-conforme formulieren maken voor patiëntenintake, toestemming, follow-ups en meer.

Functies zoals ingebouwde versleuteling en op rollen gebaseerde toegangscontrole zorgen ervoor dat uw gegevens hun veiligheid behouden. Met de drag-and-drop-bouwer kunt u formulieren eenvoudig aanpassen naarmate uw processen evolueren, en u kunt zelfs voorwaardelijke logica aan formulieren toevoegen, zodat patiënten onnodige vragen kunnen overslaan.

Dankzij de ingebouwde elektronische handtekeningen hoeft u patiënten niet meer achterna te zitten voor handgeschreven toestemmingsformulieren. Het is een betrouwbare optie voor kleine tot middelgrote praktijken die hun intake willen moderniseren.

De beste functies van Formstack

Analyseer de prestaties, conversies en afhakerpercentages van uw digitale formulieren om de gegevensverzameling te optimaliseren

Vul formulier en documenten vooraf in op basis van gegevens uit eerdere verzendingen of externe bronnen

Stuur gegevens rechtstreeks naar teams of systemen met behulp van voorwaarde, veld in kaart brengen en functies voor gegevensroutering

Maak gebruik van Formstack Go, een AI-ondersteunde functie, om gegevens offline vast te leggen en automatisch te synchroniseren wanneer de verbinding is hersteld

Limiet van Formstack

Het bijwerken van formulier kost veel tijd wanneer u ze in bulk wilt bewerken

De prijsstructuur is wellicht beter geschikt voor grotere organisaties

Prijzen van Formstack

Formulieren: $ 99/maand

Suite: $ 299/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Formstack-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 450 beoordelingen) 4,3/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Formstack?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

Ik gebruik Formstack Forms minstens één keer per week, en vaak meerdere keren per week. Ik vind het geweldig dat we zoveel logica als nodig is aan elk formulier kunnen toevoegen. Mijn bedrijf heeft een aantal erg lange, complexe formulieren, en het is geweldig dat ik secties en velden naar behoefte kan verbergen om te voorkomen dat teamleden honderden keren 'N.v.t.' als antwoord moeten invullen. De e-mailautomatisering is een groot pluspunt.

Ik gebruik Formstack Forms minstens één keer per week, en vaak meerdere keren per week. Ik vind het geweldig dat we zoveel logica als nodig is aan elk formulier kunnen toevoegen. Mijn bedrijf heeft een aantal erg lange, complexe formulieren, en het is geweldig dat ik secties en velden naar behoefte kan verbergen om te voorkomen dat teamleden honderden keren 'N.v.t.' als antwoord moeten invullen. De e-mailautomatisering is een groot pluspunt.

👀 Wist u dat? De veiligheidskenmerk, die in 2005 aan de HIPAA werd toegevoegd, had specifiek betrekking op elektronisch beschermde gezondheidsinformatie (ePHI), ver voor de huidige opkomst van telegezondheidszorg.

3. FormDr (het meest geschikt voor zelfstandige artsen die een doe-het-zelfoplossing willen)

via FormDr

Met de HIPAA-conforme online formulierbouwer van FormDr kunnen uw patiënten vóór de afspraak formulieren voltooien op hun telefoon of laptop. Deze verzendingen worden rechtstreeks doorgestuurd naar het juiste lid.

U kunt de ervaring van patiënten aangepast aanpassen met voorwaarde logica, pakketten met meerdere pagina's en bedankpagina's met uw merknaam tijdens het aanmaken van formulier.

Omdat het een formulierbouwer zonder code is, hebt u geen technische ondersteuning nodig om al deze wijzigingen door te voeren; u kunt het zelf doen. Het biedt ook een bibliotheek met kant-en-klare formulier-sjablonen voor verschillende medische specialismen

De beste functies van FormDr

Stuur formulieren naar patiënten via e-mail of tekst, zodat ze het papierwerk overal kunnen voltooien en minder lang in de wachtkamer hoeven te zitten

Leg digitale handtekeningen, foto's en bestandsupdates rechtstreeks vast in de onboardingsoftware voor clients

Automatiseer herinneringen om patiënten aan te sporen formulier in te vullen, waardoor het aantal no-shows wordt verminderd

Exporteer patiëntgegevens in bulk naar Excel-compatibele CSV-bestanden om antwoorden op formulier te analyseren

Limiet van FormDr

Ontbreekt aan aangepaste aanpassingsmogelijkheden in de vooraf gebouwde sjablonen voor formulier

Minder integraties van derden in vergelijking met grotere, meer algemene platforms

Prijzen van FormDr

Essentieel: $ 59/maand

Platform: Aangepaste prijzen

*teams: Aangepaste prijzen

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FormDr

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over FormDr?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Voordat we FormDr gingen gebruiken, werkten we met een volledig 'papieren' systeem dat tal van obstakels met zich meebracht, zoals de kosten voor het afdrukken en versturen van een pakket formulieren, de tijd die het kostte om formulieren te verzenden en terug te ontvangen, en het onvermogen om te garanderen dat bepaalde velden waren voltooid voordat ze werden verzonden. Met FormDr kunnen de vrouwen die zich voor ons programma inschrijven de formulieren binnen ongeveer 15 minuten voltooien vanaf het moment dat ze deze ontvangen.

Voordat we FormDr gingen gebruiken, werkten we met een volledig 'papieren' systeem dat tal van obstakels met zich meebracht, zoals de kosten voor het afdrukken en versturen van een pakket formulieren, de tijd die het kostte om formulieren te verzenden en terug te ontvangen, en het onvermogen om te garanderen dat bepaalde velden waren voltooid voordat ze werden verzonden. Met FormDr kunnen de vrouwen die zich voor ons programma inschrijven de formulieren binnen ongeveer 15 minuten voltooien vanaf het moment dat ze deze ontvangen.

4. FormHippo (ideaal voor beheerders om verzonden formulier rechtstreeks naar Google Drive te sturen)

via FormHippo

Met FormHippo kunt u HIPAA-conforme aangepaste patiëntenintakeformulieren, toestemmingsdocumenten en e-handtekening-werkstroom maken. Deze formulieren kunnen via API of met behulp van gehoste links in uw platform worden geïntegreerd.

Het platform kan bestaande PDF-formulieren omzetten in interactieve, invulbare online documenten die patiënten op elk apparaat elektronisch kunnen voltooien en ondertekenen. Dankzij de gebruiksvriendelijke drag-and-drop-interface kunt u eenvoudig nieuwe formulieren vanaf nul maken.

U kunt ook kiezen uit aanpasbare, HIPAA-conforme kant-en-klare sjablonen voor verschillende specialismen in de gezondheidszorg.

De beste functies van FormHippo

Publiceer formulieren direct en verdeel ze via unieke weblinks of QR-codes

Krijg toegang tot een breed bereik aan HIPAA-conforme veldtypen, waaronder tekst, vervolgkeuzelijsten, selectievakjes, keuzerondjes, afbeeldingen en bestandsuploads

Leg juridisch bindende elektronische handtekeningen vast op elk formulier of document

Stuur ingediende formulieren en geüploade bestanden automatisch naar uw Google Drive en organiseer ze in mappen voor gemakkelijke toegang

Limiet van FormHippo

De interface kan er in vergelijking met die van concurrenten wat verouderd uitzien

Prijzen van FormHippo

Free proefversie

Basis: $ 8,95/maand per gebruiker

Pro: $11,95/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van FormHippo

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De HITECH Act breidde HIPAA uit naar externe leveranciers en introduceerde strenge regels voor de strikte notificatie van inbreuken, waardoor de inzet voor gegevensbescherming werd verhoogd.

5. HIPAAtizer (het beste voor HIPAA-conforme formulieren met slepen en neerzetten)

via HIPAAtizer

HIPAAtizer is een HIPAA-conforme tool voor het maken van formulieren en documenten, ontworpen om papieren, PDF- of bestaande webformulieren om te zetten in veilige, digitale formaten. U kunt deze formulieren met slechts een paar muisklikken rechtstreeks in de website van uw praktijk integreren.

Het verzamelen van gegevens is heel eenvoudig. Patiënten kunnen formulieren vanaf elk apparaat invullen en de verzonden formulieren worden met de nodige veiligheid naar uw team verzonden. Zij kunnen waarschuwingen ontvangen of gegevens exporteren wanneer dat nodig is.

FIPS 140-2-conforme versleuteling en gedetailleerde toegangslogboeken garanderen de veiligheid in uw zorgorganisatie. Het biedt ook vooraf gebouwde sjablonen voor toestemming voor telezorg, COVID-19-screening en intakeformulieren die u kunt aanpassen met een visuele editor.

De beste functies van HIPAAtizer

Maak aangepaste formulieren met een drag-and-drop editor die meer dan 40 componenten bevat, zoals elektronische handtekeningen en bestandsuploads

Schakel ReCAPTCHA in om onderscheid te maken tussen mensen en geautomatiseerde gebruikers en zo spam te voorkomen

Zet bestaande digitale, PDF-, papieren of Word-formulieren om in veilige online formulierpakketten

Maskeer en verberg PHI in formulierverzenden en e-mailnotificaties om HIPAA-conformiteit te garanderen

Limiet van HIPAAtizer

Het platform is sterk gericht op formulierconformiteit en biedt mogelijk geen bredere reeks tools voor werkstroomautomatisering

De gebruikerservaring kan worden verbeterd

Prijzen van HIPAAtizer

sandbox-account voor ontwikkelaars:* gratis

Simple Compliance Gold: $ 34/maand

Simple Compliance Gold Plus: $ 45/maand

Simple Compliance Platinum: $ 125/maand

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van HIPAAtizer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over HIPAAtizer?

Een kort fragment van een gebruiker:

De tool is zeer veelzijdig en het ondersteuningsteam is uiterst behulpzaam. De mogelijkheid om complexe werkstroom en vragenlijsten voor de gezondheidszorg te creëren. Ze zetten zelfs papieren formulieren om in HIPAA-conforme online formulieren.

De tool is zeer veelzijdig en het ondersteuningsteam is uiterst behulpzaam. De mogelijkheid om complexe werkstroom en vragenlijsten voor de gezondheidszorg te creëren. Ze zetten zelfs papieren formulieren om in HIPAA-conforme online formulieren.

6. Cognito Formulieren (het beste voor geavanceerde formulierlogica en berekeningen)

via Cognito Formulier

Cognito Forms biedt geavanceerde voorwaarde-logica, berekende velden en ondersteunt formulieren met meerdere pagina's. Het is handig voor het maken van complexe medische formulieren, zoals patiëntenintake, risicobeoordelingen of symptoomchecklists.

Een opvallende functie is de AI-aangedreven formuliergenerator, waarmee gebruikers een functioneel formulier-sjabloon kunnen maken door simpelweg hun behoeften in gewone taal te beschrijven

Deze HIPAA-conforme online formulieren hebben geen native EHR-integraties. Cognito Forms ondersteunt echter webhooks en u kunt werkstroom aanpassen voor het doorsturen van verzenden of het triggeren van vervolgacties.

Ontwikkelaars en productteams kunnen gebruikmaken van API-toegang met veiligheid om gegevens naar andere systemen te halen of te pushen en deze in bredere gezondheidstechnologische werkstroom te integreren.

De beste functies van Cognito Formulieren

Automatiseer werkstroom met voorwaardelijke logica, dynamische veldweergave en notificaties

Genereer aangepaste PDF- of Word-documenten, zoals patiëntsamenvattingen of toestemmingsformulieren, rechtstreeks vanuit verzonden formulieren

Integreer met betalingsgateways zoals Stripe, PayPal en Square om betalingen te accepteren via dynamische formulieren, inclusief PCI-conforme verwerking

Controleer alle activiteiten met behulp van gedetailleerde logboeken, waarbij wijzigingen in verzenden, werkstroomacties en de status van e-mailbezorging worden bijgehouden

Limiet van Cognito Formulieren

HIPAA-conformiteit en de bijbehorende Business Associate Agreement (BAA) zijn alleen beschikbaar in het duurdere Enterprise-abonnement, waardoor het voor kleinere praktijken wellicht onbereikbaar is.

Het format verandert bij het afdrukken, wat onhandig is

Prijzen van Cognito Formulieren

individueel:* Free

Pro: $19/gebruiker/maand

Team: $39/gebruiker/maand

*onderneming: $129/maand

Beoordelingen en recensies van Cognito Formulieren

G2: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen) 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Cognito Formulieren?

Volgens een recensent:

Eenvoudig responsieve formulieren maken met behulp van voorwaarde, antwoordpiping en automatisering met Stripe/Zapier. Eenvoudig sjablonen delen tussen accounts. Eenvoudig formulieren insluiten in een website.

Eenvoudig responsieve formulieren maken met behulp van voorwaarde, antwoordpiping en automatisering met Stripe/Zapier. Eenvoudig sjablonen delen tussen accounts. Eenvoudig formulieren insluiten in een website.

7. BlockSurvey (het beste voor gegevensverzameling waarbij privacy voorop staat)

via BlockSurvey

BlockSurvey is software voor formulierautomatisering met een privacy-by-design-benadering die gebruikmaakt van blockchain-technologie. In plaats van formulierantwoorden op te slaan op gecentraliseerde servers, worden gegevens end-to-end versleuteld en zijn ze uitsluitend eigendom van de respondent.

Uw team heeft geen toegang tot de ruwe gegevens, tenzij dit expliciet is toegestaan. Met andere woorden, het kan worden gebruikt voor gezondheidstechnologische producten waarbij gegevensminimalisatie en zero-trust-architectuur belangrijk zijn.

Het platform biedt u ook aangepaste domeinen, veilige integratie en API-toegang om te bepalen hoe en waar uw formulieren worden gebruikt.

De beste functies van BlockSurvey

Maak enquêtes en formulieren met een AI-aangedreven builder die hoogwaardige vragen, adaptieve follow-up logica en geautomatiseerde gegevensanalyse genereert

Verzamel anoniem reacties zonder advertenties, trackers of cookies om het vertrouwen te vergroten

Geef uw enquêtes een white label met aangepaste domeinen, logo's en thema's

Analyseer verzamelde gegevens via een realtime dashboard met grafieken en samenvattingen

Limiet van BlockSurvey

De wachtwoordzin kan een veiligheidsprobleem vormen; iedereen die deze kent, heeft toegang tot het account en de eigenaar van het account kan het account niet opnieuw beveiligen

Het geavanceerde, gedecentraliseerde veiligheid van het platform kan voor sommige traditionele IT-afdelingen in de gezondheidszorg een uitdaging vormen

Prijzen van BlockSurvey

Standaard: $ 29/maand

Premium: $49/maand

Team: $69/maand

*onderneming: $499/maand

Beoordelingen en recensies van BlockSurvey

G2: 4,8/5 (meer dan 120 beoordelingen) 4,8/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over BlockSurvey?

Een gebruiker deelde deze feedback:

Blocksurvey is zeer eenvoudig te gebruiken en te implementeren. Het is al snel mijn favoriete tool voor het maken van formulieren geworden. De innovatie zit hem in het feit dat de resultaten worden opgeslagen in de blockchain, wat een extra laag aan veiligheid is die ik zeer op prijs stel

Blocksurvey is zeer eenvoudig te gebruiken en te implementeren. Het is al snel mijn favoriete tool voor het maken van formulieren geworden. De innovatie zit hem in het feit dat de resultaten worden opgeslagen in de blockchain, wat een extra laag aan veiligheid is die ik zeer op prijs stel

8. Jotform (beste keuze voor sjabloonvariatie en integraties)

via Jotform

Met de HIPAA-conforme optie die beschikbaar is in de Gold- en Enterprise-abonnementen, biedt Jotform u een gebruiksvriendelijke drag-and-drop PDF-in kaart brengen-tool. Met de PDF-editor kunnen klinieken automatisch ingevulde PDF's genereren op basis van verzonden formulieren, die er identiek uitzien als bestaande interne documenten.

De AI-aangedreven tools van Jotform kunnen formuliergeneratie op basis van tekstprompts of verzonden gegevens direct samenvatten. Dankzij de bibliotheek met vooraf gebouwde sjablonen voor aanmeldingsformulieren kunt u snel aan de slag.

U kunt ook afspraken plannen rechtstreeks in het formulier. Patiënten kunnen een tijdslot selecteren en dit wordt gesynchroniseerd met uw gekoppelde kalender.

De beste functies van Jotform

Bescherm gevoelige gegevens door PHI-bescherming te schakelen voor specifieke velden

Verzamel betalingen, plan afspraken en verzamel elektronische handtekeningen, allemaal binnen één enkel, veilig formulier

Integreer met meer dan 150 applicaties van derden, waaronder EMR's, cloudopslagdiensten en betalingsverwerkers

Houd werkstroomacties, e-mailbezorging en betalingen bij met het gedetailleerde auditlogboek

Forceer automatische uitlogging na een uur inactiviteit voor HIPAA-compatibele accounts

Jotform limiet

In vergelijking met andere aangepaste formulieren heeft deze tool limieten op het gebied van ontwerpflexibiliteit

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis

Bronze: $39/maand

Zilver: $ 49/maand

Gold: $ 129/maand

*onderneming: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jotform

G2: 4,7/5 (meer dan 3600 beoordelingen) 4,7/5 (meer dan 3600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jotform?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

Jotform is ZO flexibel in de soorten formulieren die ik kan maken. Van registratieformulieren, renteformulieren, aanmeldingsformulieren en betalingsformulieren (en dat is nog maar het topje van de ijsberg)... Als ik de naam van het veld wijzig, vergeet ik soms de voorwaarde die ik heb ingesteld aan te passen, waardoor het formulier niet functioneert zoals bedoeld. Een waarschuwing of herinnering zou handig zijn! Verder heb ik weinig te klagen.

Jotform is ZO flexibel in de soorten formulieren die ik kan maken. Van registratieformulieren, renteformulieren, aanmeldingsformulieren en betalingsformulieren (en dat is nog maar het topje van de ijsberg)... Als ik de naam van het veld wijzig, vergeet ik soms de voorwaarde die ik heb ingesteld aan te passen, waardoor het formulier niet functioneert zoals bedoeld. Een waarschuwing of herinnering zou handig zijn! Verder heb ik weinig te klagen.

9. 123FormulierBuilder (het beste voor het maken van meertalige formulieren)

via 123FormBuilder

123FormBuilder biedt HIPAA-conformiteit in zijn Enterprise-abonnement. Het beschermt de privacy met GDPR-conforme formulieren, geavanceerde protocollen voor veiligheid zoals SSO, aangepaste rollen, audittrails, SPF/DKIM-e-mailverificatie en dagelijkse back-ups.

U kunt een voorwaarde-werkstroom instellen waarbij, als een patiënt een specifiek symptoom selecteert, dit een andere reeks vragen triggert of de verzending naar een bepaalde afdeling doorstuurt. U kunt ook gebruikmaken van de ondersteuning om meertalige formulieren te ondersteunen om diverse patiëntenpopulaties te bedienen.

de beste functies van 123FormBuilder

Verzamel gegevens met 256-bits SSL-encryptie, gegevens- en formulierencryptie en veilige opslagruimte op AWD servers met configureerbare gegevensopslag

Verbeter de toegankelijkheid met formulieren die voldoen aan de WCAG 2.1 Level A- en AA-normen, inclusief alt-tekstfunctie voor gebruikers met cognitieve beperkingen

Genereer facturen of contracten rechtstreeks vanuit verzonden formulieren

Automatiseer routinetaken door formuliergegevens rechtstreeks naar andere tools in uw zorgstack te sturen

limiet van 123FormBuilder

Formulieren kunnen buggy zijn; gebruikers klagen bijvoorbeeld over moeilijkheden bij het toewijzen van een URL-omleiding voor bedankpagina's

De algemene interface voor gebruikers is weliswaar zeer functioneel, maar voelt misschien niet zo modern aan als die van sommige nieuwere concurrenten

prijzen van 123FormBuilder

Basis: Gratis

Gold: $ 37/maand

Platinum: $ 49/maand

Diamond: $ 99/maand

onderneming: *$225/maand (jaarlijks gefactureerd)

beoordelingen en recensies van 123FormBuilder

G2: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen) 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 123FormBuilder?

Lees wat deze recensent te zeggen had:

Het is heel eenvoudig om formulier te maken. De gebruikersinterface is goed en wordt af en toe bijgewerkt om dingen nog gemakkelijker te maken. De integratie met Salesforce en de methode voor het vooraf invullen en verzenden van gegevens is duidelijk... Af en toe kom je iets tegen dat niet mogelijk is, maar meestal is er in dat geval een workaround of een andere methode die wel werkt. De hulpbronnen zijn weliswaar talrijk en nuttig, maar soms een beetje moeilijk te navigeren (ik heb begrepen dat ze hieraan werk aan de gang hebben).

Het is heel eenvoudig om formulier te maken. De gebruikersinterface is goed en wordt af en toe bijgewerkt om dingen nog gemakkelijker te maken. De integratie met Salesforce en de methode voor het vooraf invullen en verzenden van gegevens is duidelijk... Af en toe kom je iets tegen dat niet mogelijk is, maar meestal is er in deze gevallen een oplossing of een andere methode die wel werkt. De hulpbronnen zijn weliswaar talrijk en nuttig, maar soms een beetje moeilijk te navigeren (ik heb begrepen dat ze hieraan werk aan de gang hebben).

10. Zoho Formulier (het meest geschikt voor integratie met het Zoho-ecosysteem)

via Zoho Formulier

Zoho Forms is een goede optie voor gezondheidstechnologieteams die al binnen het Zoho-ecosysteem werken. Het is een tool voor het maken van formulieren die naadloos verbinding maakt met CRM's, helpdesks of interne dashboards. Hiermee kunt u formuliergegevens rechtstreeks in apps invoeren of logica-gebaseerde werkstroom triggeren.

Hoewel HIPAA-conformiteit alleen beschikbaar is in de Premium- en Enterprise-abonnementen, biedt het een ondertekende BAA, SSL-encryptie, gegevensmaskering op veldniveau en audittrails.

Zoho Formulieren kan worden geïntegreerd in patiëntgerichte tools die PHI en gevoelige patiëntgegevens verzamelen.

De beste functies van Zoho Formulier

Verdeel formulieren via sociale media, e-mail, QR-code of door ze op uw website te embedden

Verzamel gegevens offline en maak gebruik van functies zoals geolocatietagging, QR-codescanning, voorwaardelijke logische formulieren, elektronische handtekeningen, het uploaden van bestanden/afbeeldingen, het scannen van kaarten en de kioskmodus

Werk samen met teamleden door onbeperkte formulieren te delen (bij betaalde abonnementen), toestemming in te stellen en in realtime samen te werken

Analyseer de prestaties van formulieren met ingebouwde rapporten en analyses om het aantal verzonden formulieren en het voltooiingspercentage bij te houden

Limiet van Zoho Formulier

Hoewel voorwaardelijke logica wordt ondersteund, wordt deze vaak omschreven als omslachtig en moeilijk te beheren, met name in formulieren met meerdere pagina's of zeer dynamische formulieren

Hoewel het binnen zijn eigen ecosysteem krachtig is, biedt het als zelfstandige tool mogelijk minder voordelen

Prijzen van Zoho Formulieren

Gratis: Gratis

Basis: $ 12/maand

Standaard: $ 30/maand

Professional: $ 60/maand

Premium: $ 110/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Formulieren

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen) 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Formulieren?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

Het is eenvoudig en gemakkelijk om in te voeren wat u nodig hebt, zoals de naam en het adres van klanten, het uitgevoerde werk en alles wat u wilt vastleggen voor werkorders.

Het is eenvoudig en gemakkelijk om in te voeren wat u nodig hebt, zoals de naam en het adres van klanten, het uitgevoerde werk en alles wat u wilt vastleggen voor werkorders.

11. MakeForms (het beste voor modern, responsief formulierontwerp)

via Makeforms

MakeForms is een formulierbouwer die voldoet aan HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA en de Australische DPA.

Afhankelijk van uw behoeften op het gebied van gebruikersinteractie kunt u kiezen uit verschillende formulieren, zoals formulieren met één pagina, formulieren met meerdere stappen of formulieren die in één keer kunnen worden ingevuld. De AI-assistent stelt velden en structuren voor op basis van uw formulierbeschrijving.

Bovendien kunt u een eenmalige code instellen om gebruikers te verifiëren voordat ze gevoelige gegevens indienen. Deze functie is handig bij telezorg of het onboarden van apps.

De beste functies van MakeForms

Gebruik 'bronnen' om reacties voor elk kanaal voor verdeling bij te houden voor gedetailleerde analyses

Kies uit drie formulier types: één per keer, stap formulieren en alles tegelijk

Pas formulieren aan met meer dan 160 sjablonen, zoals sjablonen voor feedbackformulieren, en 100 ontwerpthema's met aangepaste branding, logo's en lettertypes

Werk samen met uw team in gedeelde werkruimten om het aanmaken, controleren en beheren van formulier te stroomlijnen

Beheer en analyseer verzendgegevens uit ingediende formulieren met behulp van meerdere weergaven, zoals tabel- en overzichtweergaven

Limiet van MakeForms

Het gratis prijsniveau omvat geen HIPAA-conformiteit (Business Associate Agreement, BAA, ondertekening). Hiervoor hebt u een betaald abonnement nodig

Prijzen van MakeForms

Essentials: $ 29/maand

Pro: $ 69/maand

Agentschap: $ 149/maand

*onderneming: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MakeForms

G2: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen) 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MakeForms?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Ten eerste is de waarde uitstekend. Met 5.000 verzendingen voor slechts $29 per maand is het betaalbaar voor het verwerken van grote volumes zonder dat het u een fortuin kost. Ik heb ook gemerkt dat het snel laadt wanneer het op mijn site is ingebed, waardoor alles soepel verloopt voor bezoekers – een groot pluspunt voor de gebruiker... De integratiemogelijkheden voelen met een limiet. Er zijn verbindingen met automatiseringstools zoals Zapier, maar ik geef er de voorkeur aan om niet extra te betalen voor Zapier alleen om verbinding te maken met mijn andere tools. Het uitbreiden van directe integraties zou het veel gemakkelijker maken.

Ten eerste is de waarde uitstekend. Met 5.000 verzendingen voor slechts $29 per maand is het betaalbaar voor het verwerken van grote volumes zonder dat het u een fortuin kost. Ik heb ook gemerkt dat het snel laadt wanneer het op mijn site is ingebed, waardoor alles soepel verloopt voor bezoekers – een groot pluspunt voor de gebruiker... De integratiemogelijkheden voelen met een limiet. Er zijn verbindingen met automatiseringstools zoals Zapier, maar ik geef er de voorkeur aan om geen extra kosten te maken voor Zapier alleen om verbinding te maken met mijn andere tools. Het uitbreiden van directe integraties zou het veel gemakkelijker maken.

Functies waar u op moet letten in een HIPAA-conforme tool voor het maken van formulieren

Als u patiëntgegevens digitaal verzamelt, is het kiezen van een HIPAA-conforme online formulierbouwer een must. Volgens de HIPAA-voorschriften moet elk platform dat beschermde gezondheidsinformatie (PHI) verwerkt, voldoen aan strenge vereisten voor privacy en veiligheid.

Dit zijn de sleutelfuncties waar u op moet letten:

Zorgt voor een Business Associate Agreement (BAA): Zorgt ervoor dat de provider een ondertekende BAA aanbiedt, de basis van de HIPAA-nalevingsrichtlijnen, wanneer een derde partij beschermde gezondheidsinformatie verwerkt

Versleutelt alle gegevens van begin tot eind: Beschermt gevoelige informatie met krachtige versleuteling tijdens veilige gegevensoverdracht (formulierverzenden) en in rust (eenmaal opgeslagen)

Beheert gebruiker toegang: Stelt duidelijke grenzen binnen uw team met op rollen gebaseerde toegangscontroles om risico's te minimaliseren

biedt gedetailleerde auditlogboeken: *Registreert alle weergaven, bewerkingen, verzendingen en exports, zodat u tijdens audits kunt aantonen dat u aan de voorschriften voldoet

Integreert met uw EHR/EMR-systemen: Maakt verbinding met uw bestaande elektronische medische dossiers of praktijkbeheersystemen

verzamelt veilige elektronische handtekeningen voor toestemming: *Verkrijgt wettelijk geldige handtekeningen van patiënten op intakeformulieren, toestemmingsdocumenten of autorisaties na het bezoek

Automatiseert routinetaken: Versnelt uw werkstroom met automatiseringen zoals herinneringen voor patiënten, het informeren van personeel over nieuwe verzendingen en Versnelt uw werkstroom met automatiseringen zoals herinneringen voor patiënten, het informeren van personeel over nieuwe verzendingen en het gebruik van voorwaardelijke logica om vragen op maat te maken

HIPAA-conforme versus niet-conforme formulierbouwers: korte vergelijking

Functie *hIPAA-conforme formulierbouwer Niet-conforme formulierbouwer Gegevensbescherming Versleutelt gegevens tijdens verzending en opslag Kan geen garantie bieden voor versleuteling of veilige opslagruimte Toegangscontroles Gebruikersverificatie, op rollen gebaseerde toestemming, auditlogboeken Basisbeveiliging bij het inloggen, geen gedetailleerd controlespoor *business Associate Agreement (BAA) Biedt een ondertekende BAA, wettelijk vereist voor het verwerken van PHI Biedt geen BAA, niet wettelijk geschikt voor PHI Gebruiksscenario Patiëntgegevens, medische geschiedenis en verzekeringsgegevens verzamelen Algemene enquêtes, feedbackformulieren en leadgeneratie Risico's bij gebruik in de gezondheidszorg Maakt deel uit van een HIPAA-vergadering, minimaliseert juridische/financiële risico's Gebruik ervan voor PHI kan het resultaat zijn van boetes en datalekken

👀 Wist u dat? HIPAA was oorspronkelijk niet bedoeld voor de privacy in de gezondheidszorg. Het begon in 1996 als een wet om werknemers te helpen hun ziektekostenverzekering te behouden bij het veranderen van baan.

Houd uw formulier veilig met ClickUp

Het vinden van een HIPAA-conforme formulierbouwer is een cruciale stap in de bescherming van patiëntgegevens. HIPAA-formulieren vormen echter slechts een klein onderdeel van het grotere geheel.

Zodra de patiëntgegevens zijn verzameld, hebt u een veilige, georganiseerde manier nodig om taken, overdrachten, goedkeuringen en documentatie bij te houden.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, brengt uw formulieren, bestanden, taken, rapporten en gesprekken samen in een gebruiksvriendelijk, door AI aangestuurd platform. Het Enterprise-abonnement biedt HIPAA-conformiteit, met een ondertekende Business Associate Agreement (BAA).

Uw formulieren en patiëntgegevens worden beschermd met versleuteling, toegangscontroles en auditlogboeken, waarmee de vergadering van de HIPAA-vereisten voor elektronische PHI (ePHI) wordt bereikt.

Het is flexibel, heeft veiligheid en werkt perfect voor zorgteams.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅