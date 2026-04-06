Haal meer uit GitHub Copilot met ClickUp AI

ClickUp of Copilot? Je hoeft niet te kiezen.

Het engineeringteam heeft GitHub Copilot gekozen als hun AI-codeerassistent. Dat maakt ClickUp alleen maar waardevoller, niet minder.

Copilot is de AI-laag voor ontwikkelaars. Zij vertrouwen erop voor het aanvullen van code, autonoom coderen, de automatisering van pull-aanvragen en het beoordelen van code. ClickUp AI is de intelligentielaag voor de hele organisatie: de projectmanagers, marketeers, HR-managers, leidinggevenden en ja, zelfs de ontwikkelaars wanneer ze VS Code verlaten.

Copilot stopt bij de pull-aanvraag. In ClickUp wordt die pull-aanvraag een bijgehouden deliverable, een sprintmijlpaal, een dashboardstatistiek en een projectstatusupdate die zichtbaar is voor het hele bedrijf.

Samen bestrijken ze het volledige spectrum van AI-aangedreven werk.

Hoe ClickUp AI werkt

ClickUp AI is een complete suite van AI-mogelijkheden die is ingebouwd in het platform waar je teams al hun werk beheren.

In plaats van AI te behandelen als een losse add-on die geen context heeft met je werk, biedt ClickUp je 's werelds eerste Converged AI-werkruimte — waar AI je taken, documenten en gesprekken grondig begrijpt om je relevante, contextuele en tijdbesparende ondersteuning te bieden in elk onderdeel van je werkstroom.

De toekomst van werk is convergentie + AI

Dit maakt dat mogelijk:

ClickUp Brain

ClickUp Brain is de ingebouwde intelligentielaag in ClickUp. Het maakt de hele werkruimte slimmer voor elke gebruiker en elke gekoppelde tool.

Genereer codefragmenten, vat projectbeschrijvingen samen en vertaal code tussen talen met ClickUp Brain

@vermelding Brain : Beschouw Brain als je 24/7 intelligente assistent. Je kunt Brain net als een teamgenoot taggen in elke Taak, elk document of elke chat voor hulp op aanvraag : Beschouw Brain als je 24/7 intelligente assistent. Je kunt Brain net als een teamgenoot taggen in elke Taak, elk document of elke chat voor hulp op aanvraag

Ambient Answers : Binnen ClickUp beantwoordt AI automatisch vragen in chat- en commentaarthreads, zodat mensen niet hoeven te schakelen en dit zelf hoeven te doen : Binnen ClickUp beantwoordt AI automatisch vragen in chat- en commentaarthreads, zodat mensen niet hoeven te schakelen en dit zelf hoeven te doen

Contextuele intelligentie : de contextuele AI van Brain houdt al het werk in de gaten om kennisbanken continu vast te leggen en bij te werken

Enterprise Search : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, opmerkingen en bijlagen. Houdt rekening met toestemming voor de werkruimte : Stel een vraag in natuurlijke taal en krijg antwoorden uit taken, documenten, chats, opmerkingen en bijlagen. Houdt rekening met toestemming voor de werkruimte

Aangepaste AI-velden: Velden die automatisch worden ingevuld op basis van de content van taken: sentiment, prioriteit, categorie-indeling en samenvattingen. Geen invoer nodig

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête over AI-volwassenheid bleek dat 33% van de mensen weerstand biedt tegen nieuwe tools, en slechts 19% AI snel implementeert en opschaalt. Wanneer elke nieuwe functionaliteit de vorm aanneemt van een nieuwe app, een nieuwe login of een nieuwe werkstroom die moet worden geleerd, raken teams vrijwel direct overweldigd door toolmoeheid. ClickUp Brain overbrugt deze kloof door direct te werken binnen een uniforme, geconvergeerde werkruimte waar teams al plannen, bijhouden en communiceren. Het brengt meerdere AI-modellen, beeldgeneratie, ondersteuning bij het coderen, deep web-zoekopdrachten, directe samenvattingen en geavanceerde redeneringen naar precies die plek waar het werk al plaatsvindt.

Superagenten

Super Agents in ClickUp zijn 's werelds eerste agents op menselijk niveau. Dat betekent dat ze, net als mensen, in staat zijn tot complexe redeneringen en het zelfstandig uitvoeren van taken. Je kunt ze behandelen als AI-teamgenoten. Configureer ze met instructies, triggers, tools, kennis en geheugen via ClickUp's Super Agent Builder.

Gebruik ClickUp's no-code Super Agent Builder om binnen enkele minuten je aangepaste agent te lanceren

Je kunt ze taggen, taken toewijzen, ze een privébericht sturen tijdens het chatten en ze zelfs een vermelding geven op de plek waar je aan het werk bent. Zij zullen zelfstandig de nodige stappen ondernemen om het toegewezen werk te voltooien.

En het beste? Zodra je de agent hebt ingesteld, hoef je hem niet bij elke stap aan te sturen. En je kunt ook op een natuurlijke manier met hem chatten om de output te verfijnen.

Elke afdeling in je bedrijf heeft kant-en-klare agentpakketten die direct klaar zijn voor gebruik met ClickUp Accelerator:

Afdeling Agents Projectmanagement Intake-agent, Toewijzingsagent, PM-agent, Live Answers-agent Marketing Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Product & Engineering PRD-agent, Triage-agent, Codegen-agent, Live Answers-agent HR Onboarding-agent, Pulse Check-agent, Trainer-agent, Live Answers-agent Leiderschap Doelherinneringsagent, Afstemmingsagent, Belangrijkste resultaten-agent, Statusupdate-agent Verkoop Aangepaste agents voor werkstroom voor verkoop

Bell Direct bewijst dat je met ClickUp geen technisch team nodig hebt om AI op een zinvolle manier in te zetten.

Met behulp van ClickUp Super Agents automatiseerde het team een end-to-end intake- en triage-werkstroom zonder code te schrijven of nieuwe tools toe te voegen.

Het resultaat:

🌟 20% verbetering in operationele efficiëntie📌 Dagelijks meer dan 800 e-mails in realtime gesorteerd✅ Capaciteit vrijgemaakt voor 2 fulltime medewerkers om zich te richten op diepgaand, strategisch werk

Autopilot en Ambient Agents

Dit zijn agents die altijd actief zijn en op de achtergrond draaien zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Denk aan:

Elke ochtend gegenereerde dashboardoverzichten

Statusupdates gepusht zonder check-ins

Taaken zijn automatisch gesorteerd en doorgestuurd op basis van prioriteit

Achterstallige items gemarkeerd en geëscaleerd

Gegevens worden continu verrijkt in de hele werkruimte

Gecertificeerde agenten

Voor werkstroommen waarbij de inzet hoog genoeg is om een aangepaste oplossing te rechtvaardigen, zullen de Forward Deployed Engineers van ClickUp een agent ontwerpen en implementeren die is afgestemd op de specifieke processen van uw organisatie. Met Certified Agents krijgt u een eersteklas installatie en onbeperkt gebruik.

👀 Wist je dat? De Certified Agent van ClickUp scoorde 96 van de 100 in een directe benchmark van uitvoeringsklare projectplannen. De naaste concurrent haalde 61, terwijl de meeste anderen bleven steken op scores tussen de 40 en 50. Praktisch gezien kunnen teams in één keer van idee → plan → uitvoering gaan, met minimale menselijke tussenkomst. Dat is wat de Certified Agent onderscheidt in deze benchmark.

AI-vergaderingen

Met ClickUp Kalender en AI Notetaker kunnen teams vergaderingen in de juiste context plannen en automatisch aantekeningen vastleggen.

Laat ClickUp AI je vergaderingen automatiseren, van planning tot notuleren en samenvatten

Gebruik natuurlijke taalcommando's om teamkalenders te scannen op beschikbaarheid en vergaderingen in te plannen

Neem deel aan vergaderingen vanuit ClickUp, zonder van tabblad te wisselen

Ontvang automatische aantekeningen over vergaderingen in je ClickUp-inbox — met sprekerslabels, samenvattingen, belangrijke onderwerpen en beslissingen gemarkeerd

AI haalt actiepunten uit vergaderaantekeningen en zet deze om in traceerbare ClickUp-taken

Het bijhouden wordt gekoppeld aan het betreffende project

Samenvattingen worden gepost in de relevante ClickUp-ruimte

Elke deelnemer aan de vergadering heeft zichtbaarheid in wat er is besproken, wat er vervolgens moet gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Meerdere AI-modelopties op één platform

ClickUp is modelonafhankelijk. Gebruikers kunnen schakelen tussen GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 en 14 AI-modellen van OpenAI, Anthropic en Google rechtstreeks vanuit de ClickUp-werkbalk, zonder het platform te verlaten.

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen voor de prijs van één met ClickUp Brain

Brain gebruikt deze modellen voor werkruimte-intelligentie, en Super Agents kunnen elk beschikbaar model gebruiken. Beheerders kunnen per werkruimte bepalen welke modellen beschikbaar zijn.

Je team heeft al toegang tot dezelfde modellen die Copilot aandrijven, toegepast op de volledige werkgrafiek: taken, documenten, chat, dashboarden, clips, doelen en formulieren.

Wat GitHub Copilot te bieden heeft

Copilot is een krachtig AI-codeerplatform en biedt, in combinatie met ClickUp, echte waarde voor je engineeringteam:

Copilot Chat : Conversational AI in de zijbalk van de IDE. Stel vragen over code, genereer tests, debug fouten en krijg advies over de architectuur. Ondersteunt modelselectie tussen GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini en o3

Agent Mode : Autonome bewerking van meerdere bestanden in VS Code en JetBrains. Bepaalt welke bestanden moeten worden bewerkt, voert terminalcommando's uit en herhaalt bewerkingen bij fouten zonder handmatige tussenkomst

Coding Agent : Volledig autonome achtergrondtaak. Wijs een GitHub-probleem toe en Copilot maakt een vertakking aan, schrijft code, voert tests uit en opent een pull-aanvraag

Code Review: Agentgebaseerde : Agentgebaseerde codereview die de volledige context van het project verzamelt voordat er wijzigingen worden voorgesteld, en suggesties kan doorgeven aan de codeeragent voor het automatisch corrigeren van PR's

Copilot maakt verbinding met ClickUp via MCP (Model Context Protocol). De MCP-server van ClickUp geeft Copilot volledige toegang tot taken, documenten, opmerkingen, aangepaste velden en zoekfuncties, rechtstreeks vanuit de IDE.

Dit is een goede zaak. Hoe meer AI-tools via MCP verbinding maken met ClickUp, hoe onmisbaarder ClickUp wordt als contextueel systeem.

💡 Pro-tip: Wijzig de status van taken in ClickUp rechtstreeks vanuit GitHub door de status tussen haakjes toe te voegen aan de Taak-ID in je commitbericht of PR-beschrijving, bijvoorbeeld #abc123[code review]. Met de ClickUp-GitHub-integratie hoeven ontwikkelaars VS Code nooit te verlaten, terwijl projectmanagers direct statusupdates ontvangen. Je kunt ook GitHub-automatiseringen instellen in ClickUp (zoals “PR samengevoegd → taak verplaatsen naar QA”) om het proces volledig te automatiseren. Koppel commits, pull-aanvragen en codeverschillen automatisch aan taken met de ClickUp GitHub-integratie

Vier redenen waarom ClickUp en GitHub Copilot beter samenwerken

AI-gestuurd coderen is nog maar het begin. Wanneer GitHub Copilot en ClickUp AI samenkomen, wordt je hele werkstroom, van toewijzing tot voltooiing, slimmer.

1. Codeer met Copilot, coördineer met ClickUp

🧑🏻‍💻 Copilot blinkt uit in de technische uitvoering. Gebruik het om code te schrijven, pull-aanvragen te beoordelen, zelfs fouten op te sporen en werkstroom van probleem naar PR te automatiseren. Dat is waar een AI-codeertool goed in is.

🏆 ClickUp is de plek waar het werk rondom die code wordt gecoördineerd. De feature-aanvraag die het probleem heeft gecreëerd. Het sprintplan dat de mijlpaal bijhoudt. Het dashboard dat het management laat zien hoe de release vordert. De statusupdate die de PM verstuurt zonder ontwikkelaars achter de broek te moeten zitten voor context.

Automatiseer de overdracht van AI-suggesties naar echte pull-aanvragen in de werkstroom van je team met ClickUp AI

Copilot zorgt voor wat er wordt gebouwd. ClickUp AI zorgt voor waarom het belangrijk is, wie het moet weten en wat er daarna gebeurt.

👉🏼 Een goed voorbeeld: Illia Shevchenko, een ClickUp Verified Consultant (oprichter van SystemsIntegrators), loste een hardnekkige bottleneck in de rapportage voor een websitebureau op door een eenvoudige Status Sync Super Agent te bouwen . Het management had behoefte aan zichtbaarheid, maar ontwikkelaars werden voortdurend gestoord om updates te schrijven. In plaats van nog een laag voor rapportage toe te voegen, realiseerde hij de automatisering met Super Agents. Automatiseer projectstatusupdates met ClickUp Super Agents De agent draait volgens een schema, scant de daadwerkelijke taakactiviteit in alle projecten en genereert duidelijke, voor het management geschikte statusupdates. Niemand hoeft zijn eigenlijke werk te onderbreken om handmatige projectupdates door te geven. Dankzij de agent blijven projecttrackers en statusdocumenten automatisch op de achtergrond bijgewerkt.

2. Organisatiebrede AI voor elk team, niet alleen voor engineering

🧑🏻‍💻 Copilot is bedoeld voor ontwikkelaars. Als je een PM, marketeer, HR-manager of leidinggevende bent, heeft Copilot voor jou een limiet aan nut. Het bevindt zich in de IDE en op GitHub.com.

🏆 ClickUp AI vervult elke functie:

Super Agents zijn ontwikkeld voor PM, marketing, product & engineering, HR, leidinggevenden en sales

Brain beantwoordt vragen van elke gebruiker in de werkruimte

AI-aangepaste velden classificeren en verrijken Taaken zonder dat iemand technische vaardigheden nodig heeft

Autopilot Agents draaien 24/7 voor de hele organisatie

In een bedrijf met 500 medewerkers zijn er misschien 60 ontwikkelaars die Copilot dagelijks gebruiken. ClickUp AI zorgt voor de overige 440.

3. Altijd actieve intelligentie versus door de editor geactiveerde ondersteuning

🧑🏻‍💻 Copilot werkt wanneer iemand zijn IDE opent of een probleem toewijst op GitHub. Als niemand VS Code opent, gebeurt er niets. De Coding Agent is het meest autonoom, maar wordt alleen geactiveerd wanneer een mens een probleem toewijst.

🏆 ClickUp AI werkt continu, of er nu iemand op let of niet:

Brain verrijkt gegevens op de achtergrond: het vat projecten samen, vult aangepaste velden in en werkt kennisbanken bij

Autopilot Agents houden de werkruimte 24/7 in de gaten: ze markeren achterstallige items, sorteren nieuwe taken automatisch en genereren dashboardoverzichten

Super Agents worden geactiveerd bij werkstroomgebeurtenissen: statuswijzigingen, nieuwe taken, vermeldingen, planningen

De werkruimte wordt elk uur slimmer zonder dat iemand daar actief voor hoeft te zorgen.

4. Contextdiepte die de verbinding tussen code en bedrijfsresultaten bevordert

🧑🏻‍💻 Copilot heeft kennis van code: opslagplaatsen, problemen, pull-aanvragen en bestandsverschillen. Het heeft geen kennis van projecttijdlijnen, de werklast van het team, cross-functionele afhankelijkheden of bedrijfsdoelen.

🟏� ClickUp AI verrijkt continu de volledige werkcontext: door AI gegenereerde samenvattingen, door AI geclassificeerde aangepaste velden, gestructureerde projectinzichten en statusinformatie. Wanneer Copilot verbinding maakt via MCP, kan het deze verrijkte context lezen en betere resultaten voor de ontwikkelaar genereren.

De versterkende cirkel:

GitHub Copilot versus ClickUp: de juiste tool voor de juiste use case

Toepassingsvoorbeeld Beste tool Waarom Code schrijven en bewerking van code Copilot IDE-native, inline aanvullingen, multi-model Automatische omzetting van probleem naar PR Copilot Coding Agent Achtergrondtaak, testt, opent PR's Code review Copilot Agentic-beoordeling met volledige projectcontext Updates over de projectstatus ClickUp AI Altijd actief, automatisch gegenereerd op basis van echte activiteiten Sprintplanning en -bijhouden ClickUp AI Werklastverdeling, detectie van blokkades, dashboarden Conceptteksten in documenten ClickUp AI In context, gekoppeld aan de briefing en de Taak Vragen over werk Brain Directe antwoorden vanuit taken, documenten, chatten en reacties Taakverdeling en triage Superagenten Gebeurtenisgestuurd, werkruimtebewust, binnen het bereik van toestemming Aantekeningen van vergaderingen en follow-ups AI-vergaderingen Automatische vastlegging, aanmaken van actiepunten Achtergrondmonitoring Autopilot-agenten 24/7, zonder prompts, altijd actief Aangepaste werkstroom met hoge inzet Gecertificeerde agenten Speciaal ontwikkeld, FDE-ondersteund, onbeperkt Zichtbaarheid tussen teams ClickUp AI Dashboards, doelen en projectoverzichten voor leidinggevenden Gedeelde teamwerkstroomen Superagenten Zichtbaar voor de organisatie, beheerd op werkruimteniveau

Copilot zorgt voor code-intelligentie voor engineering. ClickUp AI zorgt voor werkintelligentie voor het hele bedrijf. Met deze twee heb je elk team en elke use case gedekt.

Wat dit betekent voor uw organisatie

Voor elk teamlid

AI die werkt zodra ze ClickUp openen, zonder IDE-installatie, zonder terminalopdrachten en zonder dat er programmeervaardigheden nodig zijn. Brain beantwoordt hun vragen, agents voeren repetitief werk uit, aangepaste velden classificeren taken automatisch en vergadernotities schrijven zichzelf.

Voor je engineeringteam

Copilot voor coderen, codereview en automatisering van problemen. De MCP-server van ClickUp geeft hen volledige toegang tot de werkruimte vanuit hun IDE. Wat ze opleveren, wordt teruggekoppeld naar ClickUp, waar agents het verder verwerken en dashboards automatisch worden bijgewerkt.

Voor IT en leidinggevenden

Eén gereguleerd AI-platform met dezelfde SSO, toestemming en compliance-status als de rest van ClickUp. ISO 42001-gecertificeerd voor AI-beheer, geen gegevensopslag door AI-partners en gecentraliseerde controle door beheerders over welke modellen, agents en mogelijkheden zijn ingeschakeld. Vergelijk dat eens met Copilot, dat alleen AI voor het engineeringteam reguleert, niet voor de rest van de organisatie.

Voor de AI-strategie

ClickUp is modelonafhankelijk en bevat GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 en 14 AI-modellen van OpenAI, Anthropic en Google. Uw engineeringteam geeft misschien de voorkeur aan de multi-modelinstallatie van Copilot in de IDE, maar de volledige AI-laag van de werkgrafiek blijft hoe dan ook consistent. ClickUp integreert de nieuwste modellen zonder dat iemand werkstroom-werkzaamheden hoeft te herbouwen, agents opnieuw hoeft te trainen of MCP-verbindingen opnieuw hoeft te configureren.

📮ClickUp Insight: 13% van de respondenten in onze enquête wil AI gebruiken om moeilijke beslissingen te nemen en complexe problemen op te lossen. Slechts 28% geeft echter aan AI regelmatig op het werk te gebruiken. Een mogelijke reden: bezorgdheid over de veiligheid! Gebruikers willen mogelijk geen gevoelige besluitvormingsgegevens delen met een externe AI. ClickUp lost dit op door AI-aangedreven probleemoplossing rechtstreeks naar je beveiligde werkruimte te brengen. Van SOC 2 tot ISO-normen, ClickUp voldoet aan de hoogste normen voor gegevensveiligheid en helpt je om generatieve AI-technologie veilig te gebruiken in je hele werkruimte.

Hoe GitHub Copilot via MCP verbinding maakt met ClickUp: de architectuur

Code-intelligentie houdt een vergadering met werkintelligentie

GitHub Copilot is de AI-laag voor je engineeringteam. Met ClickUp AI wordt die intelligentie in je hele organisatie operationeel.

Brain maakt de werkruimte van binnenuit slimmer

Super Agents geven elk team AI-teamgenoten die 24/7 actief zijn

Copilot maakt via MCP verbinding met die uitgebreide werkruimte

Samen versterken ze elkaar

We zetten ClickUp AI niet tegenover Copilot. We pleiten voor een installatie waarmee je het beste uit beide kunt halen. Copilot zorgt voor de code. ClickUp AI zorgt voor al het andere. Samen helpen ze je om van het leveren van code naar het leveren van resultaten te gaan. Slimmer en sneller.