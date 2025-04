Zeg ClickUp AI gedag en verhoog uw productiviteit

Op ClickUp wij zijn geobsedeerd door productiviteit. We begrijpen dat tijd een waardevolle maar beperkte hulpbron is en we zijn toegewezen om u te helpen er het beste uit te halen.

Het spreekt dan ook bijna voor zich dat Wereldproductiviteitsdag op 20 juni voor ons een belangrijke dag is. Net als onze eigen persoonlijke feestdag. Het is onze jaarlijkse herinnering om de vele manieren te vieren waarop ClickUp uw productiviteit elke dag verhoogt. 🎉

Maar dit jaar gaan we nog een stapje verder. We hebben altijd voorop gelopen in het bieden van geavanceerde functies om uw productiviteit te verhogen, en dit doen we vandaag opnieuw met de introductie van ClickUp AI - een verbetering die de manier waarop u werkt gegarandeerd voor altijd zal veranderen.

Waarom ClickUp AI?

In de afgelopen 50 jaar hebben we enorme technologische vooruitgang gezien. Van de introductie van personal computers tot de wijdverspreide toepassing van internet en smartphones. Elke sprong heeft de manier waarop mensen werken compleet veranderd en AI zal waarschijnlijk de meest transformerende ontwikkeling tot nu toe zijn.

Volgens nieuw onderzoek van McKinsey & Company zou AI werk kunnen automatiseren dat 60-70% van de tijd van werknemers in beslag neemt. Voor beroepen als klantenservice, engineering en marketing betekent dit dat hun productiviteit met maar liefst 45% kan toenemen.

Het tempo van de voortgang is op zijn zachtst gezegd duizelingwekkend! Elke week worden er nieuwe doorbraken aangekondigd en de potentiële toepassingen lijken grenzeloos. Ongeacht je rol, in de nabije toekomst zul je AI gebruiken om je werk efficiënter te doen. 🦾

ClickUp AI is hier om uw werk te veranderen

Het aanleren van een nieuwe technologie kan overweldigend zijn en als het op het gebruik van AI aankomt, moet u een expert zijn in het spreken van de taal om echte waarde te ontsluiten.

AI kan bijzonder zijn in de manier waarop je ermee communiceert. Zelfs als je een specifieke use case in gedachten hebt, moet je precies zijn in hoe je om hulp vraagt door de juiste context te delen en de juiste toon en creativiteit in te stellen.

Bij ClickUp hebben we het aanzienlijk eenvoudiger en intuïtiever gemaakt om met AI te praten. Al het voorwerk is al voor u gedaan - u hoeft ClickUp alleen maar te openen om te beginnen. U hoeft uw werk niet te verlaten, contextschakelaar of word AI-expert voor een onmiddellijke productiviteitsstijging en gebruik de kracht van AI op manieren waar je nog niet eerder aan had gedacht.

Aangepast voor u

ClickUp AI levert meer dan 100 volledig op u afgestemde sjablonen. Deze op rollen gebaseerde AI-tools zijn op unieke wijze ontwikkeld in samenwerking met experts op het gebied van werkplekken in verschillende sectoren en zijn eenvoudig te gebruiken voor vrijwel elk hoogwaardig gebruik.

Elke week voegen we nieuwe prompts toe en ons onderzoeksteam optimaliseert en test onze prompts voortdurend om ervoor te zorgen dat ze u output van de hoogste kwaliteit leveren.

Gebruik ClickUp AI om content in Documenten te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

ClickUp AI is klaar voor u!

ClickUp AI is hier en beschikbaar voor iedereen. Begin vandaag nog en ontdek hoe u uw productiviteit naar nieuwe hoogten kunt brengen met de kracht om te experimenteren met uw werk, het aan te passen en te innoveren.

De gratis proefversie van ClickUp AI kan aan elk abonnement worden toegevoegd-zelfs Free Forever!

En als u ClickUp AI na de gratis proefversie wilt blijven gebruiken, kunt u het permanent toevoegen aan elke ClickUp-werkruimte in een betaald abonnement voor de introductieprijs van $5 per lid per maand. 🔑

Onze reis met AI is nog maar net begonnen. We hebben zo veel spannende updates in het verschiet en kunnen niet wachten om uw feedback te horen over ClickUp AI en hoe het de manier waarop u werkt verandert.

Bedrijven die AI-technologie al in een vroeg stadium toepassen, zullen een enorm voordeel behalen ten opzichte van hun concurrenten, dus blijf niet achter! Probeer ClickUp AI vandaag nog gratis of ontvang in contact met ons sales team om te leren hoe ClickUp AI uw specifieke teams en use cases ten goede kan komen!

