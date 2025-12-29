Maak kennis met Super Agents™: 's werelds eerste mensachtige AI-agenten

Super Agents zijn mensachtige AI-teamgenoten die in ClickUp leven.

In tegenstelling tot zelfstandige AI-tools zien en begrijpen ze precies hoe uw werk een verbinding heeft met taken, documenten, chat, vergaderingen, planningen en gekoppelde tools. Precies zoals u en uw team dat doen.

Met volledige context kunnen Super Agents 24 uur per dag werkstroomen uitvoeren, samenwerken met teamgenoten en opereren binnen de kennis, toestemmingen en richtlijnen van uw bedrijf.

In dit bericht wordt uitgelegd hoe ze werken, waarom de onderliggende architectuur belangrijk is en wat hen fundamenteel onderscheidt van andere agents die u wellicht kent.

Waarom traditionele AI-agenten nog niet hebben gepresteerd

De meeste AI-initiatieven lopen vast om een paar eenvoudige redenen:

Geen echte context : chatbots en generieke agents kennen uw werk niet echt. Ze zien een prompt, niet uw projecten, klanten of beslissingen.

Losstaande tools : uw taken, documenten, tickets, e-mails en analyses staan in verschillende apps. Het is lastig om AI in al deze apps te laten werken.

Kwetsbare automatiseringen : u kunt eenmalige werkstroom-werkflows scripten, maar deze werken niet meer zodra uw proces of tools veranderen.

Geen samenwerking op menselijk niveau: u kunt hen geen werk toewijzen, hen @vermelden in een gesprek of erop vertrouwen dat ze zich 'herinneren' wat er vorige week is gebeurd.

Het resultaat: talloze AI-experimenten, maar weinig duurzame impact.

Wat zijn Super Agents?

Super Agents in ClickUp zijn AI-collega's die rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte zijn ingebouwd. Ze verschijnen net als teamgenoten, omdat ze onder de motorkap zijn gemodelleerd als echte gebruikers.

U kunt:

Wijs hen taken toe : geef hen de eigendom van terugkerende werkzaamheden, projecten of hele werkstroomen.

@vermeld ze overal : haal ze naar Docs, taken of Chats om context toe te voegen, vragen te beantwoorden of werk vooruit te helpen.

Stuur ze rechtstreeks een DM : vraag om hulp, delegeer drukke taken of vraag om updates, net zoals u dat bij een teamgenoot zou doen.

Zet ze op schema's en triggers: laat ze elke ochtend rapportage uitvoeren, nieuwe verzoeken triëren zodra ze binnenkomen of werkstroom op de achtergrond monitoren.

Een projectmanageragent is speciaal ontworpen om PM-werkstroomen van begin tot eind af te handelen

In plaats van alleen maar op vragen te reageren, nemen Super Agents samen met mensen deel aan uw werkstroom. En dat doen ze continu, proactief en met volledige zichtbaarheid op het werk dat ze doen.

De drie kernkrachten van Super Agents

Super Agents zijn gebaseerd op drie pijlers: context, ambient AI en veiligheid.

1. Context: altijd intelligent

Super Agents halen context rechtstreeks uit uw werkruimte en gekoppelde apps in realtime om op maat gemaakte ondersteuning te bieden

Super Agents zijn de eerste agents met een geheugen en context op menselijk niveau. Ze:

Maak verbinding met al uw bestanden, apps en gegevens : Super Agents sluiten aan op uw werkruimte en aangesloten tools en bouwen zo één enkele laag van bedrijfsinformatie op in plaats van versnipperde kennis.

Bekijk werk zoals mensen dat doen : taken, documenten, chats, vergaderingen en updates zijn geen willekeurige tekst. Het is gestructureerde, levende context waarin uw Super Agent kan navigeren en handelen.

Sla verschillende soorten geheugen op en gebruik deze , waaronder: Recent geheugen: wat er zojuist is gebeurd in een taak, gesprek of werkstroom Voorkeuren: hoe uw team graag werkt – toon, format, routeringsregels en meer Langetermijngeheugen en episodisch geheugen: belangrijke beslissingen, patronen en projectgeschiedenis opgeslagen in Docs die elke medewerker kan bekijken en verfijnen

Recente herinnering: wat er zojuist is gebeurd in een taak, gesprek of werkstroom

Voorkeuren: hoe uw team het werk graag gedaan ziet – toon, format, routeringsregels en meer

Langetermijn- en episodisch geheugen: belangrijke beslissingen, patronen en projectgeschiedenis worden opgeslagen in Docs, waar elke medewerker ze kan bekijken en verfijnen.

Recente herinnering: wat er zojuist is gebeurd in een taak, gesprek of werkstroom

Voorkeuren: hoe uw team het werk graag gedaan ziet – toon, format, routeringsregels en meer

Langetermijn- en episodisch geheugen: belangrijke beslissingen, patronen en projectgeschiedenis worden opgeslagen in Documents, waar elke medewerker ze kan bekijken en verfijnen.

Super Agents nemen voortdurend updates uit uw werkruimte op. Zo blijven ze nauwkeurig, betrouwbaar en echt nuttig, ook op de lange termijn.

2. Ambient AI: altijd aan het werk

Super Agents zijn aanpasbaar en kunnen zeer specifieke werkstroomen voor u uitvoeren, met minimale configuratie

De meeste AI wacht tot u een vraag stelt. Super Agents doen het tegenovergestelde: ze werken op de achtergrond, zodat u dat niet hoeft te doen.

Dit is intelligentie die:

Werkt 24/7 : Super Agents voeren werk uit volgens door u gedefinieerde schema's en luisteren naar triggers zoals gestelde vragen, nieuwe taken die worden aangemaakt of formulieren die worden ingediend.

Gebruikt echte werkvaardigheden : ze roepen niet alleen een API aan. Ze kunnen documenten opstellen, taken bijwerken, e-mails versturen, tickets beheren, vergaderingen samenvatten en nog veel meer, met behulp van dezelfde tools die uw team vandaag de dag gebruikt.

Gedraagt zich als een teamgenoot : u kunt hen een privébericht sturen voor eenmalige hulp en ze zelfs een vermelding geven in een document om een brainstorm om te zetten in een duidelijk plan.

Proactief ingrijpen: Super Agents kunnen problemen escaleren, inzichten naar voren brengen en risico's signaleren voordat u ze zelf opmerkt.

Heeft u werk dat u normaal gesproken aan iemand zou toewijzen en waar u dagen op moet wachten? U kunt dit nu uitbesteden aan een Super Agent en zien hoe het op de achtergrond wordt uitgevoerd.

3. Veiligheid: altijd veilig

Bepaal precies waar u uw Super Agents wilt inzetten en hoe, met gedetailleerde instellingen voor toestemming

Super Agents zijn eersteklas gebruikers in uw werkruimte. Dat maakt hun model voor veiligheid anders.

Ze krijgen dezelfde toestemmingen als uw team, zodat u:

Bepaal precies wat elke Super Agent wel en niet kan zien.

Bepaal wie een Super Agent mag zien, triggeren of beheren.

Bescherm klantgegevens, interne documenten en gevoelige projecten met een gerust hart.

Elke actie die een Super Agent onderneemt, wordt vastgelegd in realtime auditlogboeken, zodat u altijd weet wat er is gebeurd, wanneer en waarom.

Bij cruciale beslissingen houden Super Agents mensen op de hoogte en vragen ze om goedkeuring voordat ze ingrijpende acties ondernemen, zoals u vragen om een concept-e-mail te controleren voordat deze wordt verzonden. U behoudt de controle terwijl zij het zware werk doen.

Hoe Super Agents eigenlijk werken: een stapsgewijze werkstroom

Laten we eens kijken hoe het eruit ziet om een Super Agent in uw team op te nemen.

1. Beschrijf de taak

Schrijf uw agent-werkstroombehoeften in natuurlijke taal op om aan de slag te gaan

Met Super Agent Studio hoeft u geen werkstroom te ontwerpen, een prompt-expert te zijn of code te schrijven.

U hoeft alleen maar te beschrijven:

De taak die u de agent wilt laten doen

De werkstroom die u wilt automatiseren

Het drukke werk dat u wilt uitbesteden

Van daaruit configureert de studio de juiste vaardigheden, tools en veiligheidsmaatregelen. Als u niet zeker weet waar u moet beginnen, kunt u kiezen uit beproefde sjablonen en aanbevolen Super Agents die al zijn afgestemd door ClickUp.

2. Maak de verbinding met de juiste context

Breng uw Super Agent in kaart bij de juiste documentatie en werkruimtes, zodat deze altijd over de juiste context beschikt

Vervolgens kunt u verfijnen tot welke kennisbronnen uw agents toegang hebben:

Lijsten, mappen of ruimtes in ClickUp

Documenten en wiki's die belangrijk zijn voor hun werk

Verbonden apps zoals e-mail, kalenders of ondersteuningstools

Omdat Super Agents hetzelfde gebruikersmodel hebben als mensen, krijgen ze impliciete toegang tot de openbare kennis in uw werkruimte en expliciete toegang tot alles wat u wilt delen. U hoeft niet honderden afzonderlijke kennisbanken te beheren.

3. Bepaal wanneer en hoe het moet handelen

Definieer criteria voor werkstroomen, zodat uw Super Agent precies weet wanneer hij actie moet ondernemen

U kunt elke agent inzetten voor:

Schema's ("Elke werkdag om 8 uur 's ochtends het werk van gisteren samenvatten en een rapport versturen". )

Triggers ("Wanneer er een bug met hoge prioriteit wordt aangemaakt, triage deze dan en breng het juiste team op de hoogte". )

On-demand werkstroom ("Wanneer ik je @vermeld bij een Taak, maak dan de beschrijving overzichtelijker en voeg een duidelijk actieplan toe").

Vanaf dat moment werkt de agent als een uurwerk, werkt hij samen met uw team aan taken, documenten en chats, en escaleert hij wanneer een mens zich ermee moet bemoeien.

Wat Super Agents kunnen doen voor uw team

Omdat ze zijn gebaseerd op uw echte werkstroom, passen Super Agents zich aan vrijwel elk team aan.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Voor operationele en projectleiders

Automatiseer statusrapportage : elke ochtend verzamelt uw Super Agent updates over belangrijke projecten, benadrukt risico's en stuurt belanghebbenden een overzichtelijke samenvatting.

Playbooks afdwingen : wanneer er een nieuw verzoek binnenkomt, wordt het werk op basis van uw proces getagd, gerouteerd en gestructureerd.

Houd projecten op schema: het houdt deadlines, afhankelijkheden en blokkades in de gaten en waarschuwt eigenaren voordat items uit de planning raken.

Voor go-to-market- en ondersteuningsteams

Inkomende verzoeken triëren : tickets, e-mails van klanten of ingediende formulieren automatisch classificeren, prioriteren en doorsturen

Opstellen van gepersonaliseerde antwoorden : gebruik uw kennisbank en eerdere gesprekken om antwoorden voor te stellen die uw team snel kan bekijken en verzenden.

Houd CRM en werkruimten synchroniseerd: registreer belangrijke updates, aantekeningen en follow-ups waar uw teams ook werken.

Voor product en engineering

Feedback samenvatten tot actie : voeg feedback uit taken, documenten en chats samen tot duidelijke thema's en geprioriteerde backlogs.

Monitor releases : bekijk foutmeldingen, opmerkingen van klanten en adoptiegegevens en breng vervolgens naar voren wat aandacht nodig heeft.

Recurrente onderhoudstaken afhandelen: van het bijwerken van backlogs tot het updaten van release notes, agents kunnen repetitief werk voor hun rekening nemen.

Voor leidinggevenden

Houd de vinger aan de pols van het bedrijf : vraag een Super Agent naar het laatste nieuws over belangrijke initiatieven en krijg antwoorden die zijn gebaseerd op uw daadwerkelijke taken, documenten en discussies.

Ontdek patronen die u anders zou missen: zie welke soorten werk teams vertragen, welke projecten steeds uitlopen en waar AI mensen kan ontlasten.

In alle gevallen is het doel hetzelfde: mensen concentreren zich op beoordelingen, creativiteit en relaties. Super Agents regelen al het andere.

Super eerlijk factureringsbeleid

Wanneer wij optimaliseren, bespaart u geld.

Wanneer onze teams besparen op AI-kosten, geven we die besparingen aan u door. Wanneer de AI-kosten plotseling stijgen als gevolg van nieuwe modellen of andere veranderingen, subsidiëren we de kosten, zodat u geen plotselinge stijging in uw kredietgebruik ziet.

Een nieuw tijdperk voor de mens, met Super Agents

Met ClickUp Super Agents kunt u:

Besteed minder tijd aan statusupdates, routering en repetitieve taken.

Geef elk teamlid zijn eigen AI-collega's die zijn werk echt begrijpen.

Creëer een systeem waarin het werk doorgaat, zelfs als niemand het bord in de gaten houdt.

U kiest waar u zich op wilt concentreren. Uw Super Agents regelen de rest.

Ga aan de slag met uw eerste Super Agent

U hebt geen datawetenschapsteam, een implementatie van zes maanden of een heleboel scripts nodig om aan de slag te gaan.

Letterlijk iedereen kan Super Agents maken met onze gratis builder, die u door elke stap begeleidt om uw productiviteit echt te maximaliseren.

Klaar om te ontdekken hoe het is om met AI-collega's te werken?

Meer informatie over ClickUp Super Agents en maak vandaag nog uw eerste agent aan.