Hoe maak je een checklist voor codecontrole?

Zoals elke ontwikkelaar weet, zijn code reviews essentieel om fouten op te sporen voordat ze in productie worden genomen.

Zonder dit riskeer je de chaos van het debuggen van kritieke problemen in productie, wat leidt tot vertragingen, gefrustreerde gebruikers en een beschadigde reputatie.

Dit artikel leidt je door een checklist voor code review die ervoor zorgt dat je code schoon, veilig en klaar voor implementatie is. Laten we aan de slag gaan. 🎢

Waarom een Checklist voor Code Review gebruiken?

Een goed gestructureerde checklist voor code review zorgt voor consistentie en grondigheid. Het kan helpen om ervoor te zorgen dat code zich houdt aan consistente naamgevingsconventies voor het hele project en dat alle scenario's voor het omgaan met fouten uitvoerig worden beheerd.

Reviewers die een checklist volgen lopen minder kans om kritieke elementen over het hoofd te zien, zoals het valideren van de invoer van gebruikers of het aanpakken van zwakke plekken in de veiligheid. Hier zijn enkele algemene voordelen van het gebruik van een checklist voor code review:

Een checklist bevordert het naleven van best practices . Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat codewijzigingen het principe van single responsibility volgen, waarbij elke functie of module slechts één Taak uitvoert

Het kan ontwikkelaars ook aansporen om efficiënte documentatie voor code te schrijven met inline commentaar, wat de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van code verbetert. Het volgen van best practices helpt code van hoge kwaliteit te behouden en voorkomt veelvoorkomende problemen zoals dubbele code of fouten in de logica

Checklists helpen de samenwerking en het delen van kennis tussen ontwikkelteams te verbeteren. Het kan ook het belang van het beoordelen van testdekking benadrukken, waardoor leden van het team worden gestimuleerd om inzichten over effectieve unit-tests en integratietests te bespreken en te delen

Een checklist voor code review bevordert het gebruik van tools voor statische code-analyse om potentiële problemen in een vroeg stadium op te sporen, waardoor een gedeeld begrip ontstaat over hoe ze moeten worden aangepakt. Deze gezamenlijke aanpak verbetert de algehele kwaliteit en efficiëntie van code, waardoor het beheren en integreren van wijzigingen in code gemakkelijker wordt

Uiteindelijk maakt een checklist de code review procedure systematischer en betrouwbaarder, wat bijdraagt aan robuuste, onderhoudbare software van hoge kwaliteit.

Voorbereiden op code-reviews

Een goede voorbereiding op een code review bestaat uit een aantal belangrijke stappen om het proces soepel en productief te laten verlopen. Voordat je begint met de checklist, moet je:

1. De context en reikwijdte begrijpen

Voordat je in de code duikt, moet je de context, de reikwijdte en de recente wijzigingen begrijpen. Dit omvat het begrijpen van het doel, de functie en hoe het past in het grotere project.

Maak jezelf vertrouwd met gerelateerde codedocumentatie of ontwerppatronen om er zeker van te zijn dat de code voldoet aan de algemene doelen van het project en de coderingsstandaarden.

💡Pro Tip: Gebruik Agile projectmanagement retrospectives om je code review proces te verfijnen, zodat het meer adaptief wordt en gericht op directe verbeteringen voor de volgende Sprint.

2. Noodzakelijke informatie verzamelen

Verzamel al het relevante materiaal voordat u met de review begint. Dit kan bestaan uit de details van het pull-aanvraagformulier, gerelateerde probleemtickets en commentaar op eerdere reviews. Het gebruik van de juiste software en hulpmiddelen kan hierbij van onschatbare waarde zijn.

Bijvoorbeeld, software voor kwaliteitsborging helpt testgevallen bijhouden en zorgt ervoor dat u alle aspecten van de code afdekt, terwijl software voor het bijhouden van bugs houdt bekende problemen en hun oplossingen bij. Deze informatie geeft een uitgebreide weergave van de impact van de code en helpt potentiële probleemgebieden te identificeren.

Optimaliseer de levenscyclus van uw softwareontwikkeling met de software voor projectmanagement van softwareteams van ClickUp ClickUp Software Team Projectmanagement Software is een krachtige functie die teams helpt bij het beheren van softwareontwikkelingsworkflows, het bijhouden van taken en naadloos samenwerken, van de eerste planning tot de uitrol. Met deze tool kunt u complexe projecten visualiseren en plannen met ClickUp mindmaps waarmee u ideeën en productroutekaarten kunt schetsen, afhankelijkheid kunt definiëren en het ontwikkelingsproces van begin tot eind in kaart kunt brengen.

Checklist code beoordelen

Het maken van een effectieve checklist voor code review is als de instelling voor een vlekkeloos resultaat - elk element moet nauwkeurig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het eindproduct van topkwaliteit is.

Elk aspect van de checklist speelt een vitale rol in het behouden van hoge kwaliteit en ervoor zorgen dat de code klaar is voor productie. Hier is de TL;DR van het proces!

fase 1: Functie-eisen

Zorg ervoor dat de code voldoet aan de geschetste functie-eisen

Zorg ervoor dat alle relevante verhalen of tickets van gebruikers worden behandeld

✅ Fase 2: Leesbaarheid code

Controleer of de code gemakkelijk te begrijpen en te volgen is

Controleer of de code duidelijke logica en organisatie laat zien

✅ Fase 3: Codeerstijl

Controleer of de code voldoet aan de coderingsstandaarden en conventies

Controleren of format en inspringing consistent zijn

✅ Fase 4: Duidelijke naamgeving

Zorg ervoor dat variabelen, functies en klassen beschrijvende, betekenisvolle namen hebben die hun doel weerspiegelen

✅ Fase 5: Structuur en ontwerp van code

Evalueer de structuur van de code op modulariteit en naleving van ontwerpprincipes

✅ Fase 6: Prestaties en efficiëntie

De code beoordelen op problemen met de prestaties

Ervoor zorgen dat de code aan de efficiëntievereisten voldoet

✅ Fase 7: Fouten afhandelen en loggen

Controleer of er een goede foutafhandeling en logboekpraktijken aanwezig zijn om fouten netjes te beheren en debuggen te vergemakkelijken

✅ Fase 8: Testdekking

Controleren op edge cases en foutscenario's

Zorg voor voldoende testdekking met zowel unit-tests als integratietests

Laten we nu elk van deze stappen in detail bekijken: 🔍

Fase 1: Functie-eisen

Voordat u de code controleert, moet u bevestigen dat deze voldoet aan de gespecificeerde functie-eisen en aan alle verhalen van gebruikers of tickets. U kunt ook verschillende formulieren voor softwareteams gebruiken om gegevens van je team, clients of klanten te verzamelen. Dit zorgt ervoor dat de code aansluit bij de doelstellingen van het project en de verwachte functionaliteit.

Als u bijvoorbeeld een nieuwe zoekfunctie implementeert, controleer dan of deze alle opgegeven zoekfilters ondersteunt en de juiste resultaten retourneert op basis van de invoer van de gebruiker.

Fase 2: Leesbaarheid van de code

De code moet schoon, goed georganiseerd en gemakkelijk te begrijpen zijn. Controleer of de logica op natuurlijke wijze werktstroomt en of opmerkingen en documentatie op de juiste manier worden gebruikt.

Complexe algoritmen moeten worden opgedeeld in duidelijke, hanteerbare functies met beschrijvend commentaar dat hun doel uitlegt. Met behulp van efficiënte hulpmiddelen voor softwareontwikkeling kunt u bovenop het project blijven zitten.

Fase 3: Codeerstijl

Controleer of de code voldoet aan vastgestelde coderingsstandaarden en conventies, inclusief de juiste inspringing, ruimte en plaatsing van haakjes. Deze consistentie helpt bij het onderhouden van een uniforme codebase en maakt het voor ontwikkelaars gemakkelijker om samen te werken en te reviewen.

Alle variabelen en functies moeten worden geformatteerd volgens de stijlgids van het team.

Fase 4: Duidelijke naamgeving

Namen zijn belangrijk - ze moeten beschrijvend en betekenisvol zijn. Zorg ervoor dat variabelen, functies en klassen namen hebben die hun doel en functionaliteit overbrengen.

Een functie die scores van gebruikers berekent moet bijvoorbeeld calculateUserScores heten in plaats van calcScores, zodat de bedoeling meteen duidelijk is.

Fase 5: Structuur en ontwerp van de code

Beoordeel de modulariteit van de code en de naleving van ontwerpprincipes zoals het principe van enkelvoudige verantwoordelijkheid en objectgeoriënteerde analyse. Als de code de verificatie en gegevensverwerking van gebruikers afhandelt, overweeg dan om de code in afzonderlijke modules te herschrijven om de duidelijkheid en onderhoudbaarheid te verbeteren.

Fase 6: Prestaties en efficiëntie

Prestaties en efficiëntie zijn vergelijkbaar met een gestroomlijnd codeerproces. Beoordeel de code met behulp van de beste editors voor code op problemen met de prestaties, zoals inefficiënte algoritmen of geheugenlekken, en controleer of het voldoet aan de efficiëntievereisten.

Nodige herzieningslussen en recursieve functies moeten aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat ze efficiënt werken en geen onnodige complexiteit of verbruik van bronnen introduceren.

Fase 7: Foutafhandeling en loggen

Foutafhandeling en logging gaan over het hebben van een abonnement voor onverwachte ongelukken. Controleer of de code robuuste foutafhandeling bevat om mogelijke problemen netjes op te lossen en belangrijke gebeurtenissen te loggen voor debugging-doeleinden.

Je code moet ongeldige invoer of mislukte verbindingen met databases kunnen verwerken zonder te crashen en nuttige foutmeldingen kunnen geven om problemen op te lossen.

Fase 8: Testdekking

Testdekking is uw laatste test om er zeker van te zijn dat alles werkt zoals verwacht. Zorg ervoor dat de code voldoende testdekking heeft, inclusief unit- en integratietests, en controleer op edge cases en foutscenario's.

Testen moeten scenario's bevatten voor geldige en ongeldige invoer en potentiële faalpunten om uitgebreide verificatie van de functie van de code te garanderen.

Door deze stappen te volgen, zal je checklist voor code review je team helpen om code van hoge kwaliteit en succesvolle integratie in je project te garanderen.

Bonus: Besteed aandacht aan codedocumentatie

Uit een onderzoek van GitLab bleek het volgende code reviews als de derde belangrijkste oorzaak van burnout bij ontwikkelaars , na lange werktijden en strakke deadlines. Daarom is het belangrijk om een gedetailleerde checklist voor code review te hebben en een oplossing voor procesbeheer die het reviewproces helpt versnellen. ClickUp , een tool voor projectmanagement, biedt oplossingen op maat die uw hele proces van code review kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld, met behulp van ClickUp Documenten kunt u een aangepaste checklist voor codebeoordelingen maken, de voortgang bijhouden en beoordelingen op één plaats beheren. ClickUp-taak Checklists zijn de eenvoudigste, kale manier om checklists voor codebeoordelingen te maken en te beheren. Checklists zijn in wezen eenvoudige to-do lijsten binnen een Taak-items zijn Nog te doen of nog niet gedaan.

Wijs eigendom van verschillende fasen in de code review toe aan specifieke teamleden met ClickUp-taak Checklists

U kunt ClickUp-taak Checklists gebruiken om elke fase van uw code review bij te houden. Organiseer de reviewfasen eenvoudig met behulp van de sleep-en neerzetfunctie en voeg toegewezen personen toe aan elke fase zodat u weet wie verantwoordelijk is.

💡Pro Tip: U kunt zelfs aangepaste checklists voor code-reviews maken en opslaan als ClickUp Checklist Sjablonen . Meerdere softwareteams binnen een organisatie kunnen dezelfde sjabloon voor checklists gebruiken, waardoor de consistentie van de code review practices behouden blijft.

Maak checklists die u in meerdere softwareteams kunt gebruiken en sla ze op als sjablonen in ClickUp

Checklistsjablonen voor codebeoordelingen maken met ClickUp

ClickUp biedt gratis sjablonen op maat voor verschillende softwareontwikkelingsprocessen te stroomlijnen waaronder codebeoordelingen. Een opvallende optie is ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van bugs en problemen .

Dit sjabloon helpt u bij het efficiënt bijhouden en beheren van bugs en problemen tijdens het reviewproces van code, waardoor het gemakkelijker wordt om kritieke fixes op te sporen en de kwaliteit van de code te garanderen.

Vereenvoudig uw aanpak voor code review door het gestructureerd bijhouden van bugs met de ClickUp Bug and Issue Tracking Template

Met behulp van de ClickUp Bug and Issue Tracking Template, kan een code reviewer:

Bugrapporten en het bijhouden van problemen centraliseren in één georganiseerde weergave

Problemen met code efficiënt beheren en prioriteren, zodat ze snel worden aangepakt

Bugs toewijzen aan ontwikkelaars, voortgang bijhouden en codefixes bewaken - alles binnen hetzelfde platform

Om uw checklist voor het nakijken van code verder te verbeteren, kunt u aangepaste statussen toevoegen zoals In nakijken, Opgelost en Heropend en aangepaste velden zoals Bug Severity, Toegewezen ontwikkelaar, Fix Deadline en Statusupdates. Op deze manier krijgt u een volledig overzicht van de voortgang van uw team en zorgt u ervoor dat er geen bug door de mazen van het net glipt.

ClickUp biedt ook een bereik aan tools die speciaal zijn ontworpen om Agile teams te ondersteunen. ClickUp Agile Projectmanagement helpt teams met het plannen, bijhouden en beheren van Sprints, waardoor een naadloze samenwerking en snellere cycli van opleveringen mogelijk worden. Als onderdeel van de Agile testproces het kan ook helpen bij het uitvoeren van code reviews.

Stroomlijn uw Agile werkstroom met ClickUp's Agile Projectmanagement

Met ClickUp's Agile Projectmanagement kunt u:

Sprints, backlogs en taken organiseren in één centrale ruimte

Taken prioriteit geven en de voortgang van de Sprint bijhouden met aanpasbare Kanban-borden of lijstweergaven

In realtime samenwerken met uw team met functies zoals vermeldingen, @mentions en bijlagen bij bestanden

Inzichten verkrijgen metClickUp Dashboards die een overzicht geven van sleutelgegevens zoals snelheid, voltooiing van taken en teamprestaties

Verhoog productiviteit metClickUp Breindat AI-gestuurde suggesties biedt voor het verbeteren van werkstromen en het automatiseren van repetitieve taken

Met deze software kunt u zorgen voor soepelere Sprints, betere samenwerking en snellere productiteraties, terwijl uw team op één lijn blijft met de Agile best practices. Wat de installatie van uw werkstroom ook is, ClickUp heeft de perfecte oplossing om softwareontwikkeling en -implementatie zo eenvoudig mogelijk te maken!

Zorg voor codekwaliteit en ontwikkelaarsefficiëntie met ClickUp

Teams van ontwikkelaars kunnen de samenwerking verbeteren, fouten verminderen en een hoge kwaliteit van code behouden door een gedetailleerde en goed gestructureerde checklist voor code review te volgen in combinatie met de juiste tools.

Zo'n checklist moet echter met uw project meegroeien en zich aanpassen aan nieuwe vereisten en best practices. De krachtige functies en aanpasbare sjablonen van ClickUp stroomlijnen dit proces en maken code-reviews efficiënter en beter beheersbaar.

Door taken te automatiseren en feedback te centraliseren, helpt ClickUp de consistentie van reviews te behouden en de productiviteit van teams te verhogen. Probeer ClickUp eens uit en vereenvoudig uw code review proces vandaag nog!