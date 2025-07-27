11 beste AI-agents voor codering in 2025

Ben je vandaag al voor de derde keer bezig met het opsporen van die cryptische foutmelding? We kennen het allemaal: meerdere frustrerende pogingen, het knagende vermoeden dat je een voor de hand liggende fout over het hoofd ziet en veel tijdverlies.

Maar is de mentale inspanning het waard?

Coderen hoeft geen raadsel te zijn. AI-codeeragenten kunnen mogelijke oplossingen bieden, de waarschijnlijke bron van de bug opsporen en zelfs codewijzigingen voorstellen om deze te verhelpen. Ze kunnen u ook helpen begrijpen waarom de fout optreedt, waardoor ze verder gaan dan een oppervlakkige oplossing.

In dit artikel worden de 11 beste AI-agents voor codering en het schrijven van code van hogere kwaliteit besproken. We hopen dat de blog u helpt bij het kiezen van AI voor softwareteams en dat u uiteindelijk tijd bespaart!

De beste AI-agents voor codering in één oogopslag

Hier is een beknopte tabel met een overzicht van de 11 beste AI-agents voor codering:

Wat zijn AI-agents?

AI-agents zijn autonome of semi-autonome softwareprogramma's die taken uitvoeren, beslissingen nemen en interactie hebben met omgevingen zonder constante menselijke tussenkomst. Ze kunnen dynamisch denken en actie ondernemen voor complexe taken die verband houden met uw doelen.

Er zijn verschillende soorten AI-agents met verschillende niveaus van intelligentie, autonomie en aanpassingsvermogen:

Reactieve AI-agents : reageren in realtime op input, maar hebben geen geheugen (bijv. chatbots die veelgestelde vragen beantwoorden)

AI-agents met beperkt geheugen : leer van eerdere interacties om prestaties te verbeteren (bijv. zelfrijdende auto's)

Autonome AI-agenten : handelen onafhankelijk en optimaliseren werkstromen met minimale menselijke controle (bijv. AI-aangedreven codeerassistenten)

Multi-agent systemen (MAS): werk samen met meerdere agents om complexe problemen op te lossen (bijv. handelsbots in de financiële sector)

👀 Wist u dat: AI twee op de drie banen kan aanvullen en automatiseren, maar niet vervangen.

Waar moet u op letten bij AI-agents voor codering?

U hebt AI-codeertools nodig omdat ze een verbeterd en betrouwbaar softwareontwikkelingsproces bieden. Ze automatiseren repetitieve taken om de productiviteit van ontwikkelaars te verhogen en de kwaliteit van de code te verbeteren door te wijzen op kwetsbaarheden in de veiligheid.

En dit is nog maar het topje van de ijsberg.

Om te profiteren van de voordelen van deze grote taalmodellen, moet u ervoor zorgen dat ze aan de onderstaande criteria voldoen:

Zoek naar brede compatibiliteit of gespecialiseerde agents die zijn afgestemd op uw specifieke tech stack. De AI-assistenten moeten de talen en frameworks ondersteunen die u gebruikt

Kies agents die op basis van uw specificaties codefragmenten, volledige functies of zelfs grotere modules kunnen genereren, of deze nu in natuurlijke taal of in meer gestructureerde prompts zijn opgesteld

Beoordeel het grote taalmodel op vaardigheden zoals het identificeren en oplossen van bugs, het analyseren van foutmeldingen, het voorstellen van mogelijke oplossingen en het voorspellen van potentiële problemen voordat ze zich voordoen

Zorg ervoor dat uw AI-assistent kan worden geïntegreerd met uw bestaande geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE), versiebeheersysteem en andere ontwikkeltools

Bestudeer de tool om te zien of deze een solide leermethodiek heeft om uw programmeerstijl en voorkeuren in de loop van de tijd te begrijpen

📚 Lees ook: Een dag uit het leven van een softwareontwikkelaar

De beste AI-agents voor codering

Klaar om de beste softwareontwikkelings tool voor uw volgende project te vinden? Hier is een lijst met 11 autonome agents om code te schrijven, feedback van gebruikers te analyseren en met geavanceerde algoritmen te werken.

Deze kunnen u helpen bij het oplossen van veelvoorkomende ontwikkelingstaken of bij het werken met complexe werkstromen. Bekijk de lijst, selecteer een geschikte tool en volg de trend op het gebied van software-engineering!

1. ClickUp (het beste voor het genereren van codefragmenten en softwareprojectmanagement)

Krijg meer gedaan met de AI-agents van ClickUp

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, kan een solide keuze zijn voor programmeurs en softwareontwikkelaars. Het is een ontwikkelaarsvriendelijke werkruimte die kan worden geïntegreerd met uw bestaande tools voor volledig projectmanagement van software.

Met Software Team Project Management van ClickUp kunnen engineeringteams bijvoorbeeld geautomatiseerde sprintprocessen opzetten die de status van de backlog in realtime bijwerken. Ze kunnen ook flexibele en agile werkstromen creëren, zoals Kanban, Scrum, enz. , om sprints te beheren.

Aangepaste Autopilot-agents van ClickUp

U kunt de levering van software stroomlijnen door routinetaken te automatiseren met ClickUp Custom Agents — van taakupdates tot code reviews.

Versnel de levering van software met aangepaste ClickUp-agents, automatisering van codereviews en het bijhouden van bugs

Hier leest u hoe u ze kunt gebruiken en aanpassen:

Taken automatisch toewijzen en bijwerken op basis van werklast of triggers zoals samengevoegde pull-aanvragen

Genereer stand-upsamenvattingen en Sprint-rapporten voor teams en stakeholders

Beantwoord veelgestelde vragen en vind relevante documenten uit interne kennisbanken

Houd code reviews bij, stuur reviewers een melding en verstuur herinneringen voor follow-up

In principe kan uw team zich concentreren op het bouwen, terwijl ClickUp het drukke werk afhandelt!

Hier is een korte video-tutorial over hoe u vanaf nul een aangepaste agent kunt bouwen op Clickup!

ClickUp Brain

Gebruik ClickUp Brain om code te schrijven, fouten te vinden en deze zonder handmatige inspanningen te verbeteren

Teams kunnen ook strategisch gebruikmaken van ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent, om vragen over codering te stellen in plaats van handmatig naar oplossingen te zoeken, en contextbewuste antwoorden te krijgen op basis van de geschiedenis en documentatie van hun project.

Brain kan ook op verzoek codefragmenten genereren, complexe algoritmen uitleggen en verbeteringen voor refactoring voorstellen, waardoor het een onmisbare assistent is voor softwareteams.

✨ Bonus: Verbeter de efficiëntie van uw coderingstaken met ClickUp Brain MAX. Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps + het web naar productdocumentatie, specificaties, stand-upsamenvattingen en meer

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren met uw stem, handsfree en overal

Vervang tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini door één contextuele, voor ondernemingen geschikte oplossing voor ondersteuning bij elk nummer van coderingstaken ClickUp Brain MAX is een superkrachtige desktop-AI-assistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Dus doe al die AI-tools de deur uit, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, documentatie te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling

U kunt ook zoeken naar sjablonen voor codedocumentatie en meer in ClickUp voor een eenvoudige oplossing.

Met behulp van bijvoorbeeld Scrum- of Kanban-methodologieën kan de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling ontwikkelaars helpen bij het organiseren van werkstromen voor productroadmaps, het leveren van functies en het bijhouden van bugs.

Verschillende teams, zoals Product, Design, Engineering en QA, kunnen samenwerken in één ruimte om soepele Sprint-cycli en efficiënte probleemoplossing te garanderen.

De beste functies van ClickUp

Synchroniseer toewijzingen, vertakkingen en pull-aanvragen rechtstreeks binnen ClickUp-taken door gebruik te maken van diepgaande ClickUp-integraties met GitHub en GitLab

Maak gestructureerde technische documentatie, API-referenties en coderingsrichtlijnen met ingebouwde opmaak, sjablonen en realtime samenwerking in ClickUp Docs

Verzamel inzichten in de productiviteit van ontwikkelaars, voltooide taken, tijdsregistratie en sprintsnelheid voor datagestuurde besluitvorming met ClickUp Dashboards

Gebruik syntaxisaccentuering om duidelijkheid te garanderen bij het bespreken of beoordelen van code, waardoor de leesbaarheid en samenwerking worden verbeterd met behulp van ClickUp Code Block Formatting

Genereer codefragmenten, uitleg voor complexe algoritmen en suggesties voor refactoringverbeteringen met ClickUp Brain

Beperkingen van ClickUp

Beginners kunnen zich overweldigd voelen door de uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

We gebruiken ClickUp om onze softwareontwikkelingsprojecten intern bij te houden; het beheren van meerdere projecten en teams maakt het voor mij een stuk eenvoudiger. Dit is een van de beste tools die ik tot nu toe heb gebruikt voor het afhandelen van mijn scrum- en moderne agile-projecten.

We gebruiken ClickUp om onze softwareontwikkelingsprojecten intern bij te houden; het beheren van meerdere projecten en teams maakt het voor mij een stuk eenvoudiger. Dit is een van de beste tools die ik tot nu toe heb gebruikt voor het afhandelen van mijn scrum- en moderne agile-projecten.

👀 Wist u dat: 84% van de softwareontwikkelaars GitHub, GitLab en Bitbucket gebruikt als tools voor samenwerking aan broncode.

2. Auto-GPT (het beste voor gebruikers met Python-vaardigheden)

via AutoGPT

Gebruikt u ChatGPT voor het schrijven van code? Zo ja, dan is het tijd om te stoppen en over te stappen op AutoGPT. Het probeert GPT-4 en GPT-3. 5-turbo te laten functioneren zonder voortdurend menselijke input te vereisen.

Als u bijvoorbeeld een doel opgeeft, zal de autonome AI dit opsplitsen in behapbare delen. Deze functie is ideaal voor gebruikers met ervaring in ontwikkelingssoftware en vaardigheid in Python.

Beste functies van Auto-GPT

Gebruik plug-ins en krijg toegang tot het internet en andere apps om informatie te verwerken

Maak, bewerk en beheer bestanden om te werken met code, documenten en andere gegevens

Verminder repetitieve taken door codefragmenten, functies of zelfs volledige modules te genereren op basis van beschrijvingen in natuurlijke taal

Beperkingen van Auto-GPT

Hoewel AutoGPT gratis kan worden gedownload en geïnstalleerd, moet u API-codes aanschaffen om het te kunnen gebruiken

U moet op een wachtlijst staan om AI-agents in de cloud te kunnen maken en implementeren

Prijzen voor Auto-GPT

Free

Beoordelingen en recensies van Auto-GPT

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📚 Lees ook: Beste softwareontwikkelingshulpmiddelen

3. GitHub Copilot (het beste voor realtime code-aanvulling en suggesties)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot kan eenvoudig worden geïntegreerd in de werkstroom van ontwikkelaars. De AI-aangedreven codeerassistent stelt in realtime volledige regels of blokken code voor, waardoor de productiviteit toeneemt. Programmeurs kunnen zich concentreren op andere problemen dan syntaxis of standaardcode.

Of ontwikkelaars nu webapplicaties bouwen, code debuggen of een nieuwe programmeertaal leren, Copilot kan intelligente, contextbewuste aanbevelingen doen.

De beste functies van GitHub Copilot

Bied intelligente code-fixes en optimalisaties om fouten sneller te identificeren en op te lossen

Leer de betekenis van codefragmenten en best practices voor coderingsnormen kennen

Werk binnen populaire IDE's zoals Visual Studio Code, Neovim en JetBrains, en zorg voor een soepele integratie van de werkstroom

Krijg toegang tot de GitHub -ontwikkelaarsgemeenschappen voor forums, discussies en open-source samenwerking

Beperkingen van GitHub Copilot

Vereist constante monitoring omdat het valse reacties kan genereren

U kunt niet een hele codebase analyseren in Visual Studio

Klantenservice kan traag en onbetrouwbaar zijn

Prijzen van GitHub Copilot

Free Forever

Team: $ 4/maand per gebruiker

Enterprise: $ 21/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over GitHub Copilot?

Een G2-recensie zegt:

Helpt bij het oplossen van terugkerende problemen, zoals het toevoegen van xml-documenten, unit tests en andere zaken die vaak voorkomen.

Helpt bij het oplossen van terugkerende problemen, zoals het toevoegen van xml-documenten, unit tests en andere zaken die vaak terugkomen.

4. Codeium (het beste voor het gebruik van multi-editor-integraties)

via Codeium

Leg uw bedoeling uit in gewoon Engels en zie hoe Codeium deze vertaalt naar functionele snippets. Dit maakt het handig voor snelle prototyping en vermindert de tijd die wordt besteed aan boilerplate code. Het ondersteunt meer dan 70 programmeertalen en kan worden geïntegreerd met meer dan 40 van de beste code editors.

De beste functies van Codeium

Gebruik de zelfhostingopties voor ondernemingen, zodat de veiligheid van de code en de naleving van het interne beleid gewaarborgd zijn

Identificeer en repareer bugs via de interactieve AI-chat, waardoor debuggen intuïtiever wordt

Genereer testcases en verbeter de betrouwbaarheid van code met minimale handmatige inspanning

Beperkingen van Codeium

De reacties kunnen soms foutief zijn of bugs bevatten

De interface kan niet reageren

Prijzen van Codeium

Free Forever

Pro: $ 15/maand per gebruiker

Pro Ultimate: $ 60/maand per gebruiker

Teams: $ 35/maand per gebruiker (maximaal 200 leden)

Teams Ultimate: $ 90/maand per gebruiker (maximaal 200 leden)

Enterprise SaaS: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Codeium

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

5. Tabnine (het beste voor het genereren van code zonder gegevensopslag)

via Tabnine

Tabine biedt volledige SLDC-ondersteuning, van abonnement, codering, testen en beoordelen tot het onderhouden van code. Het beleid voor nul gegevensopslag zorgt ervoor dat uw code veilig en vertrouwelijk blijft; de tool werkt echter op basis van kortetermijngeheugen.

De beste functies van Tabnine

Voorkom ongeautoriseerde toegang met on-premise, VPC en veilige SaaS-implementatieopties

Handhaaf coderingsnormen en beste praktijken met AI-gestuurde inzichten

Maak documentatie naast de code voor een betere onderhoudbaarheid

Zorg ervoor dat door AI gegenereerde code vrij is van niet-gelicentieerde of risicovolle externe bronnen

Beperkingen van Tabnine

Kan prestatie- en geheugenproblemen veroorzaken bij grote datasets

Soms moet u de tool handmatig triggeren

Prijzen van Tabnine

Basis: Free Forever

Dev: $9/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Tabnine

G2: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Tabnine?

Een G2-recensie luidt:

Het biedt codesuggesties op basis van de programmeertaal die we gebruiken. Als ontwikkelaar werk ik met veel talen en heb ik moeite met de syntaxis, maar dit helpt me enorm.

Het biedt codesuggesties op basis van de programmeertaal die we gebruiken. Als ontwikkelaar werk ik met veel talen en heb ik moeite met de syntaxis, maar dit helpt me enorm.

🧠 Leuk weetje: Softwareontwikkelaars in de Verenigde Staten hebben een van de best betaalde banen, met een gemiddeld salaris van $ 255.000, volgens sommige bronnen.

6. Cursor AI (het beste voor het integreren van AI-aangedreven code bewerking en hulp bij gesprekken)

via Cursor AI

Cursor AI voorspelt bewerkingen, begrijpt de codebase van de gebruiker en stelt ontwikkelaars in staat om code te wijzigen met behulp van commando's in natuurlijke taal. Het biedt ook functies die gericht zijn op privacy, zodat gevoelige code veilig blijft.

Om de leercurve te minimaliseren, ondersteunt de tool extensies, thema's en sneltoetsen.

De beste functies van Cursor AI

Krijg toegang tot uw bestaande VS Code-extensies, thema's en snelkoppelingen

Herhaal code in geïsoleerde omgevingen zonder het hoofdproject te beïnvloeden

Wijzig volledige functies met behulp van eenvoudige Engelse commando's in plaats van handmatige bewerkingen

Beperkingen van Cursor AI

Complexe en grote codebases kunnen onnauwkeurige reacties veroorzaken

Kan realtime bewerkingen van andere teamleden overslaan tijdens het genereren van suggesties wanneer u in een groot team werkt

Prijzen van Cursor AI

Free Forever

Pro: $ 20/maand per gebruiker

Business: $40/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Cursor AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. DeepCode AI (het beste voor het automatisch herstellen van kwetsbaarheden)

via DeepCode AI

DeepCode AI is geïntegreerd in het Snyk Code-platform en is een AI-aangedreven tool voor codeanalyse waarbij veiligheid voorop staat. Het maakt gebruik van een hybride AI-aanpak, waarbij symbolische AI, generatieve AI en machine learning worden gecombineerd om zeer nauwkeurige veiligheidsscans te leveren en uw code te beveiligen.

In plaats van klantgegevens gebruikt het open-source, geverifieerde fixes voor training.

De beste functies van DeepCode AI

Focus op statische applicatiebeveiligingstests (SAST) en het automatisch repareren van kwetsbaarheden in realtime

Bied realtime inzichten in de veiligheid binnen de IDE, zodat u met één klik direct problemen kunt oplossen

Pas AI-gegenereerde veiligheidspatches rechtstreeks in de IDE toe

Werk binnen de IDE-plugin van Snyk, die realtime detectie van kwetsbaarheden biedt

Beperkingen van DeepCode AI

Het helpt niet bij het herstructureren van code of het verbeteren van logica

Om DeepCode AI volledig te kunnen benutten, is integratie met Snyk Code vereist, waardoor het gebruik als standalone product wordt gelimiteerd

Prijzen van DeepCode AI

Free Forever

Team: $ 25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DeepCode AI

G2: 4,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Amazon CodeWhisperer (het beste voor het rechtstreeks integreren van veiligheidsscans in de code)

via Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer, nu onderdeel van Amazon Q Developer, is een generatieve AI-aangedreven codeerassistent die is ontworpen om softwareontwikkeling te versnellen en tegelijkertijd cloudoperaties te optimaliseren. Het is diep geïntegreerd met AWS, waardoor het compatibel is met cloud-native ontwikkeling.

Het genereert en herstructureert code en biedt realtime veiligheidsscans, infrastructuurgidsen en AI-gestuurde transformatie van de werklast (bijvoorbeeld het migreren van . NET-apps van Windows naar Linux).

De beste functies van Amazon CodeWhisperer

Biedt multi-line code-aanvullingen op basis van uw coderingspatronen en opmerkingen

Werk in Slack, Microsoft Teams en GitLab om teamgebaseerde ontwikkeling en debugging te vergemakkelijken

Migreer werklasten, upgrade JavaScript en optimaliseer verouderde codes

Limieten van Amazon CodeWhisperer

Het biedt geen ondersteuning voor meerdere talen

Het heeft de neiging om soms de verkeerde output te genereren

Prijzen van Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier: Gratis abonnement

Amazon Q Developer Pro Tier: $19/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Amazon CodeWhisperer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Amazon CodeWhisperer?

Een G2-recensie luidt:

Ik vind de uitleg van de code die het geeft erg goed. Ik vind het prettig hoe elke stap van de oplossing wordt uitgelegd en hoe overzichtelijk de oplossingen zijn.

Ik vind de uitleg van de code die het geeft erg goed. Ik vind het prettig hoe elke stap van de oplossing wordt uitgelegd en hoe overzichtelijk de oplossingen zijn.

🧠 Leuk weetje: Softwareontwikkelaars gebruiken meestal JavaScript (62%) en HTML/CSS (53%).

9. Replit AI (het beste voor het ontwikkelen van apps zonder handmatige codering)

via Replit AI

Replit AI is een low-code/no-code platform dat het snel aanmaken, herhalen en implementeren van apps mogelijk maakt. Met deze tool hoeft u niet te weten hoe u documentatie voor code moet schrijven. Het bouwt complete apps/websites op basis van natuurlijke taalopdrachten.

Gebruikers kunnen een idee beschrijven, waarna Replit AI automatisch de applicatie bouwt, debugt en implementeert. De tool ondersteunt ook niet-programmeurs en ontwikkelaars die prototyping willen versnellen.

De beste functies van Replit AI

Combineer codering, debugging, testen en hosting in één geïntegreerd platform

Upload schermafbeeldingen van een app en Replit AI zal de functionaliteit ervan nabootsen

Krijg toegang tot realtime teamwork voor bewerking, debugging en verbetering van projecten

Beperkingen van Replit AI

U kunt geen voorbeeld van het project bekijken, omdat er geen uitgang naar een externe browser is

De Python-opties kunnen overkomen als niet-inclusief

Prijzen van Replit AI

Starter: Gratis

Replit Core: $ 25/maand per gebruiker

Teams: $ 40/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Replit AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. AskCodi (het beste voor AI-ondersteuning in de hele levenscyclus van softwareontwikkeling)

via AskCodi

Met een reeks gespecialiseerde ontwikkelaarstools genaamd Codi Apps stroomlijnt AskCodi coderingstaken zoals het genereren en herstructureren van code, het opsporen van bugs en het vertalen van talen. Elke app is ontworpen om een specifieke uitdaging aan te pakken, waardoor uw werkstroom sneller en efficiënter verloopt.

De beste functies van AskCodi

Stel complexe SQL- en NoSQL-query's samen en optimaliseer taken voor gegevensmanipulatie en -opvraging met behulp van de Query Writer

Genereer Dockerfiles die zijn afgestemd op de specifieke vereisten van hun project met de Dockerfile Writer om het containerisatieproces te beheren

Gebruik de Code Refactor-tool om bestaande codebases te herstructureren en zo de leesbaarheid, onderhoudbaarheid en prestaties te verbeteren

Maak reguliere expressies voor geavanceerde tekstverwerking en validatietaken met behulp van de Regex Generator

Automatiseer het aanmaken en configureren van CI/CD-pijplijnen met behulp van CI/CD Pipeline Writer

Beperkingen van AskCodi

Het uitgebreide bereik aan tools en functies kan een steile leercurve betekenen voor ontwikkelaars die niet bekend zijn met AI-ondersteunde codeerplatforms

De AI kan stoppen met werken als de input of output te lang is

Prijzen van AskCodi

Premium: $ 14,99/maand per gebruiker

Ultimate: $34,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van AskCodi

G2: 4,8/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over AskCodi?

Een G2-recensie zegt:

Het is gemakkelijk om mee te werken en de gebruikersinterface is eenvoudig te begrijpen.

Het is gemakkelijk om mee te werken en de gebruikersinterface is eenvoudig te begrijpen.

👀 Wist u dat: 7% van de organisaties die AI gebruiken, is begonnen met het aannemen van personeel voor prompt engineering-rollen.

11. Blackbox AI (het beste voor het extraheren van code uit beelden)

via Blackbox AI

Blackbox AI kan code uit video's halen, code uit afbeeldingen analyseren en direct toegang bieden tot meer dan 100 miljoen open-source opslagplaatsen, waardoor het geschikt is voor ontwikkelaars die aan diverse projecten werken.

In plaats van beperkt te zijn tot één AI-systeem, kunnen gebruikers schakelen tussen modellen zoals GPT-4, Claude en andere om resultaten te vergelijken, codesuggesties te verfijnen en problemen op te lossen.

Functies van Blackbox AI

Leg codefragmenten uit video-tutorials vast en zet ze om in bewerkbare code

Scan schermafbeeldingen of foto's van code en zet ze om in bruikbare tekst

Vind binnen enkele seconden relevante codefragmenten uit een enorme open-source database

Beperkingen van Blackbox AI

De AI-tool kan soms vage informatie genereren

Het onboardingproces van gebruikers is complex

Prijzen van Blackbox AI

Gratis abonnement: Aangepaste prijzen

Blackbox AI beoordelingen en beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Pas uw eigen AI-agent voor codering aan met ClickUp

Van het automatiseren van het genereren van code en het oplossen van bugs tot het verwerken van gegevens en het bijhouden van de voortgang: AI-aangedreven tools verminderen handmatige inspanningen en geven ontwikkelaars de vrijheid om zich op andere taken te concentreren. Daarom is het gebruik van AI in softwareontwikkeling de sleutel tot toekomstbestendigheid en schaalbaarheid.

Het kan worden geïntegreerd in de werkruimte van een ontwikkelaar, realtime samenwerking ondersteunen, intelligente inzichten bieden en repetitieve taken automatiseren met behoud van veiligheid en flexibiliteit.

ClickUp past in deze visie met zijn AI-aangedreven functies voor het genereren van codefragmenten, GitHub/GitLab-integraties voor versiebeheer, het formatteren van codeblokken voor betere leesbaarheid en het bijhouden van de voortgang van projecten.

Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en begin met coderen!