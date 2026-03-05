10 beste softwareprogramma's voor medisch praktijkbeheer in [jaar]

Volgens onderzoek van MGMA (Medical Group Management Association) staan medische praktijken onder toenemende druk omdat de bedrijfskosten hoger zijn dan de inkomsten, waardoor administratieve efficiëntie cruciaal is voor het behoud van marges.

Hoewel de gezondheidszorg miljarden aan kosten bespaart door elektronische transacties, laten praktijken nog steeds miljarden aan besparingen onbenut.

Deze gids geeft een overzicht van de beste softwareplatforms voor medisch praktijkbeheer en vergelijkt hun factureringsautomatisering, planningsmogelijkheden en EPD-integratie om u te helpen de juiste keuze te maken voor de grootte en specialisatie van uw praktijk.

De beste software voor het beheer van medische praktijken in één oogopslag

Naam tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Teams van elke grootte beheren administratieve werkstroomen en praktijkactiviteiten met AI-gestuurde automatisering. ClickUp Brain voor AI-aangedreven taaktautomatisering, ClickUp Automations voor workflowtriggers, ClickUp Dashboards voor realtime zichtbaarheid, ClickUp Forms voor werkstroom voor patiëntenintake. Voor altijd gratis; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen athenahealth Cloudgebaseerde praktijken die prioriteit geven aan patiëntervaring en netwerkinformatie Cloud-native platform, athenaNet-netwerkinzichten, geïntegreerde EPD en facturering, tools voor patiëntenbetrokkenheid Aangepaste prijzen AdvancedMD Praktijken die behoefte hebben aan aanpasbare werkstroomen en gebruiksvriendelijke interfaces Aanpasbare sjablonen, geïntegreerde telezorg, robuuste rapportage, mobiele toegang Aangepaste prijzen NextGen Healthcare Gespecialiseerde praktijken die op maat gemaakte klinische werkstroom vereisen Specifieke sjablonen voor specialismen, tools voor de populatie, geïntegreerd PM en EPD Aangepaste prijzen Tebra Kleine en nieuwe praktijken die op zoek zijn naar een alles-in-één platform Gecombineerde PM en EHR (voorheen Kareo + PatientPop), marketingtools voor patiënten, vereenvoudigde facturering Aangepaste prijzen SimplePractice Zelfstandige artsen en kleine praktijken voor gedragsgezondheidszorg Ingebouwde telezorg, klantenportaal, indienen van verzekeringsclaims, afspraakherinneringen Vanaf $ 49 per maand CureMD Praktijken die op zoek zijn naar een uitgebreide alles-in-één cloudoplossing Gecombineerde EPD/PM/facturering, AI-ondersteunde documentatie, integratie met clearinghouse Aangepaste prijzen eClinicalWorks Grote praktijken die behoefte hebben aan geïntegreerde EPD's en zorg voor de populatie Geïntegreerde EPD en PM, beheer van de populatie, patiëntenbetrokkenheid, telegezondheidszorg Aangepaste prijzen PracticeSuite Multispecialistische praktijken en factureringsbedrijven Cloudgebaseerde PM, RCM-services, ondersteuning voor meerdere specialismen, patiëntenportaal Aangepaste prijzen DrChrono Praktijken die zich richten op mobiel gebruik en factureringsefficiëntie iPad-native ontwerp, geïntegreerde facturering, aanpasbare medische formulieren, API-toegang Aangepaste prijzen

Wat is software voor het beheer van medische praktijken?

Wanneer uw receptiemedewerkers 45 minuten per patiënt besteden aan de verificatie van verzekeringen, of uw facturisten voor de derde keer deze maand achter dezelfde afgewezen claims aan zitten, moet er iets veranderen. Software voor het beheer van medische praktijken biedt een oplossing voor deze operationele uitdagingen.

Het is een soort digitale tool die is ontworpen om de zakelijke kant van een zorgpraktijk te regelen. Dit omvat alles van het plannen van afspraken voor patiënten en het versturen van afspraakherinneringen tot het afhandelen van complexe medische facturering en het verwerken van verzekeringsclaims, ook wel bekend als revenue cycle management (RCM).

Het doel is om deze taken te automatiseren en te stroomlijnen, zodat uw klinisch personeel zich kan concentreren op waar het goed in is: patiëntenzorg.

De beste software voor het beheer van medische praktijken gaat verder dan alleen het organiseren van kalenders. Het maakt rechtstreeks verbinding met elektronische medische dossiers (EHR), voert automatisering uit voor repetitieve taken en biedt realtime zichtbaarheid in de prestaties van uw praktijk.

Voor een kleine kliniek kan dit betekenen dat de facturering eenvoudiger wordt en de communicatie met patiënten gemakkelijker verloopt. Voor een groot ziekenhuis kan het betekenen dat claims op meerdere locaties moeten worden beheerd en dat alles HIPAA-conform moet zijn.

Uiteindelijk vermindert deze software de administratieve lasten. Wanneer uw team minder tijd kwijt is aan handmatige gegevensinvoer, het opvolgen van afgewezen claims en systeemintegratieproblemen, werkt uw praktijk efficiënter, ontvangt u sneller inkomsten en levert u betere zorg.

88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schrikt ervoor terug om het op het werk te gebruiken. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of bezorgdheid over de veiligheid.

Waar u op moet letten bij software voor het beheer van medische praktijken

Het kiezen van software is moeilijk als u niet weet waar u op moet letten. U betaalt misschien voor flitsende functies die u nooit zult gebruiken, terwijl u de kernfuncties mist die u daadwerkelijk tijd en geld besparen. Dit leidt tot spijt en dwingt uw team om inefficiënte workarounds te bedenken, waardoor de waarde van de software wordt ondermijnd.

Een solo-gedragstherapeut heeft heel andere behoeften dan een orthopedische groep met meerdere locaties. Voordat u zelfs maar naar demo's kijkt, moet u uw grootste administratieve hoofdpijnpunten in kaart brengen. Is dat een hoog percentage afgewezen claims, wat 20,4 procent van de commerciële claims betreft? Een chaotisch planningsproces? Of klachten van patiënten over slechte communicatie?

De meest effectieve platforms voor praktijkbeheer hebben verschillende kernfuncties die een directe invloed hebben op uw bedrijfsresultaten en de efficiëntie van uw personeel. Dit zijn de functies die u als essentieel moet beschouwen:

Planning en afspraakbeheer: Kijk verder dan de basisfuncties van een kalender en evalueer hoe het systeem omgaat met complexe scenario's. Kan het automatisch annuleringen invullen vanuit een wachtlijst? Voorkomt het dubbele boekingen op meerdere locaties? Vraag leveranciers naar hun no-showpercentages voor praktijken die hun systeem voor herinneringen gebruiken.

Medische facturering en claimverwerking: geïntegreerde clearinghouse-verbindingen, realtime verificatie van geschiktheid, automatische claimcontrole om afwijzingen te verminderen en transparante rapportage over incasso's.

Communicatie met en betrokkenheid van patiënten: patiëntenportalen voor online reserveringen en betalingen, veilige berichten en automatische herinneringen aan afspraken die het aantal no-shows verminderen.

EHR-integratie: naadloze werkstroom tussen klinische documentatie en administratieve functies om dubbele invoer te elimineren en fouten te verminderen.

Rapportage en analyse: realtime dashboards met belangrijke statistieken zoals dagen in A/R, percentage afgewezen claims en gebruik van afspraken, zodat u problemen kunt opsporen voordat ze kostbaar worden.

Naleving en veiligheid: HIPAA-conforme gegevensverwerking, op rollen gebaseerde toegangscontroles en audittrails zijn onmisbaar in de gezondheidszorg.

Als uw praktijk al worstelt met een wildgroei aan tools – waarbij planning in de ene app gebeurt, facturering in een andere en communicatie met patiënten in een derde – is consolidatie van cruciaal belang. Deze administratieve last is een klassiek geval van contextwisseling, waarbij medewerkers moeten schakelen tussen niet-gekoppelde platforms, gegevens opnieuw moeten invoeren en handmatig moeten bijhouden wat geautomatiseerd zou moeten zijn.

Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen.

Top 10 beste software voor het beheer van medische praktijken

👀 Wist u dat: 66 procent van de artsen al AI-tools voor de gezondheidszorg gebruikt in hun praktijk?

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven werkstroomen en automatisering van taaken)

Visualiseer en houd de voortgang van patiënten bij met een drag-and-drop Kanban-bord in ClickUp.

Zelfs met een speciaal EPD-systeem is het administratieve werk van uw praktijk waarschijnlijk verspreid over spreadsheets, e-mails en plakbriefjes. Dit leidt tot gemiste taken bij de intake van patiënten, moeilijke coördinatie van het personeel en beperkte zichtbaarheid op gebied van administratieve knelpunten. Dit kost tijd, frustreert het personeel en zorgt voor inconsistente ervaringen bij patiënten.

Hoewel ClickUp geen traditioneel beheersysteem voor medische praktijken is met ingebouwde facturering, biedt het een effectieve oplossing voor deze operationele uitdagingen. Het fungeert als verbindende schakel voor al het administratieve werk dat buiten de onderzoekskamer plaatsvindt. Voor zorgteams die gespecialiseerde klinische software gebruiken, biedt ClickUp zichtbaarheid, automatisering en AI-gestuurde efficiëntie voor de bedrijfsvoering van uw praktijk.

Besteed minder tijd aan het handmatig bijhouden van follow-ups en het verzamelen van informatie.

ClickUp Brain, uw AI-assistent, kan de status van taken samenvatten en u precies vertellen waar uw aandacht naartoe moet gaan in uw werkruimte.

Vat aantekeningen en taken in enkele seconden samen met ClickUp Brain

Het kan ook aantekeningen van vergaderingen of een procesdocument omzetten in duidelijke actiepunten, waardoor uw team beslissingen snel kan omzetten in taken. En wanneer u consistent moet communiceren, kunnen de schrijftools van Brain helpen bij het opstellen en verfijnen van interne updates, patiëntvriendelijke instructies en meer.

Automatisering helpt ook om het werk op gang te houden. ClickUp Automations kan taken toewijzen wanneer een status verandert, de volgende persoon in de overdracht op de hoogte stellen en sjablonen toepassen, zodat niets helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Dit is vooral handig voor tijdgevoelig administratief werk waarbij vertragingen kostbaar zijn, zoals het opvolgen van vergoedingen, het coördineren van afspraken met patiënten of het aanvullen van ontbrekende documentatie.

Stroomlijn de intake en verzoeken van patiënten

Standaardiseer en automatiseer intake-taken met ClickUp Forms

De meeste klinieken werken met constante input: nieuwe patiënten registreren, verzekeringen voor verificatie, verwijzingen verwerken, dossiers opvragen, voorafgaande toestemming vragen, facturen opvolgen en facilitaire problemen oplossen. Met ClickUp Forms kunt u standaardiseren welke informatie uw team verzamelt en vervolgens automatisch een Taak aanmaken met de juiste eigenaar, deadline en vereiste details.

Dat betekent minder heen-en-weer-berichten en minder vragen als "wie behandelt dit?". Als u meerdere locaties of specialismen beheert, kunt u sjablonen gebruiken zodat elk verzoek dezelfde structuur volgt, ongeacht wie het heeft ingediend.

Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp-sjabloon voor patiëntenbeheer houdt de status van patiënten, medicatie, toegewezen arts, verzekering en meer bij.

Het bijhouden van de medische geschiedenis, laboratoriumresultaten, voorwaarden en meer van elke patiënt is cruciaal voor het runnen van een succesvolle praktijk. Met de sjabloon voor patiëntenbeheer van ClickUp bespaart u tijd bij het organiseren van uw database, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: de best mogelijke zorg bieden!

Met deze sjabloon krijgt u:

Vier aanpasbare weergaven: lijst, bord, kalender en formulier

Vooraf gedefinieerde aangepaste velden in elke weergave waarmee u belangrijke patiëntgegevens kunt toevoegen

Aangepaste statussen die iedereen in het zorgteam helpen om op één lijn te blijven als het gaat om het bijhouden van het zorgtraject van elke patiënt.

Aanpasbare patiëntenintakeformulieren die kunnen worden gedeeld met patiënten, worden gedownload door providers en omgezet in nieuwe ClickUp-taken!

💡 Pro-tip: De veiligheid van clientgegevens is een absolute topprioriteit bij ClickUp. Dit platform voldoet aan SOC 2 en HIPAA, waardoor alle patiënt- en praktijkinformatie binnen de ClickUp-infrastructuur veilig en privé blijft.

Beste functies van ClickUp

ClickUp Brain: Deze AI-assistent analyseert uw werkruimte om intelligente samenvattingen, conceptcontent en actiepunten te bieden. Vraag "Welke taken voor patiëntenopname zijn deze week achterstallig?" en krijg direct antwoord zonder handmatig te hoeven zoeken.

ClickUp Automatiseringen: Bouw werkstroom zonder code die acties triggert op basis van voorwaarden. Wanneer de status van een taak verandert in 'In afwachting van verzekeringsverificatie', kunt u automatisch het factureringsteam op de hoogte stellen en een herinnering instellen voor follow-up.

ClickUp Forms: Maak aanpasbare intakeformulieren die rechtstreeks in uw werkruimte worden ingevoerd. Patiëntgegevens of verwijzingsverzoeken worden direct na indiening omgezet in uitvoerbare taken, zonder dat u deze opnieuw hoeft in te voeren.

ClickUp Dashboards: Visualiseer de operationele statistieken van uw praktijk in realtime. Houd de voltooiingspercentages van taken bij, monitor knelpunten in uw Visualiseer de operationele statistieken van uw praktijk in realtime. Houd de voltooiingspercentages van taken bij, monitor knelpunten in uw factureringswerkstroom of bekijk welke medewerkers capaciteit hebben.

ClickUp Docs: Centraliseer uw Centraliseer uw standaardwerkprocedures en trainingsmateriaal direct naast de taken waar ze betrekking op hebben. Uw medewerkers hebben altijd toegang tot de nieuwste protocollen zonder dat ze daarvoor door gedeelde schijven hoeven te spitten.

Voordelen en nadelen van ClickUp

Voordelen:

Verminder contextwisselingen en verhoog de productiviteit van uw personeel door taakbeheer, documentatie en communicatie te consolideren in één ClickUp-werkruimte.

Maak tijd vrij voor uw team met ClickUp Brain, dat samenvattingen en concepten van content verzorgt door de context van uw werkruimte te begrijpen.

Configureer werkstroomkenmerken die aansluiten bij de behoeften van uw praktijk met behulp van met behulp van ClickUp aangepaste velden ClickUp weergaven en ClickUp automatiseringen – geen technische expertise vereist.

Nadelen:

Nieuwe gebruikers hebben wellicht wat tijd nodig om het volledige bereik aan functies te verkennen en hun ideale installatie te vinden.

Het is geen vervanging voor klinische EPD-systemen en werkt het beste als aanvulling op gespecialiseerde zorgsoftware.

De mobiele app verschilt enigszins van de desktop-versie wat betreft enkele geavanceerde functies.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 11.100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensent deelde:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het alles op één plek samenbrengt. Taken, tijdlijnen, aantekeningen en updates staan allemaal in hetzelfde systeem, waardoor je minder heen en weer hoeft te schakelen tussen verschillende tools. Ik waardeer ook de flexibiliteit. We kunnen statussen, velden en weergaven aanpassen aan de manier waarop ons team daadwerkelijk werkt. Dat maakt het makkelijker om georganiseerd te blijven en geeft een duidelijke zichtbaarheid van wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe projecten op elk moment staan.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het alles op één plek samenbrengt. Taken, tijdlijnen, aantekeningen en updates staan allemaal in hetzelfde systeem, waardoor je minder heen en weer hoeft te schakelen tussen tools. Ik waardeer ook de flexibiliteit. We kunnen statussen, velden en weergaven aanpassen aan de manier waarop ons team daadwerkelijk werkt. Dat maakt het makkelijker om georganiseerd te blijven en geeft een duidelijk overzicht van wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe projecten er op elk moment voor staan.

💡 Pro-tip: Om uw activiteiten moeiteloos op te schalen, kunt u ClickUp's Super Agents in uw werkstroom introduceren! Door Super Agents naast mensen in te zetten, heeft uw team meer tijd om zich te concentreren op hun meest impactvolle werk. Hier zijn een paar dingen die een Super Agent als uw omgevings-AI-teamgenoot van uw bord kan halen: Intake-triage en taakconfiguratie (vanuit formulieren): beoordeelt elke intake-aanvraag, past de juiste checklist/sjabloon toe en stelt prioriteiten en deadlines vast op basis van uw regels. Stuurt het verzoek door naar de juiste eigenaar (receptie, facturering, zorgcoördinatie), zodat het nooit onbeantwoord blijft.

Afspraakgereedheid en coördinatie voorafgaand aan het bezoek: Houdt aankomende afspraken bij en signaleert vroegtijdig hiaten (ontbrekende verzekeringsverificatie, verwijzing, formulieren, dossiers). Plaatst een snelle update met 'wat ontbreekt + wie verantwoordelijk is' en stuurt een herinnering naar de toegewezen personen wanneer belangrijke velden onvolledig zijn.

Follow-ups en werkstroom voor no-shows: creëert automatisch follow-up-taken na het bezoek en outreach-taken (laboratoriumonderzoeken, doorverwijzingen, verzoeken om dossiers, nieuwe afspraken). Escalateert items die vastzitten in 'Wachten' of voorbij de SLA zijn, zodat ze niet verloren gaan.

Dagelijkse updates van de controletoren voor klinische operaties: genereert een dagelijks overzicht van achterstallig werk, de prioriteiten van vandaag per eigenaar en knelpunten in lijsten. Geeft managers snel inzicht in wat aandacht nodig heeft, zonder dat ze handmatig meerdere borden hoeven te controleren. Meer informatie over het gebruik van Super Agent:

2. athenahealth (het beste voor cloudgebaseerde praktijken)

via athenahealth

Uw praktijk krijgt vaak te maken met afgewezen claims vanwege steeds veranderende regels van zorgverzekeraars, en u heeft niet genoeg personeel om dit bij te houden. Dit schaadt uw operationele efficiëntie, leidt tot een trage inkomstecyclus en dwingt uw team om urenlang aan de telefoon te hangen met verzekeringsmaatschappijen in plaats van patiënten te helpen.

athenahealth biedt een cloudgebaseerd platform dat is gebouwd rond netwerkinformatie. AthenaNet creëert een verbinding tussen duizenden praktijken en gebruikt hun gezamenlijke gegevens om factureringsregels bij te werken en trends bij betalers in realtime te identificeren. Dit betekent dat uw claims profiteren van de ervaringen van andere praktijken, waardoor er minder afwijzingen zijn als gevolg van verouderde informatie.

Het platform integreert praktijkbeheer met EPD- en patiëntenbetrokkenheidstools. Voor praktijken die de complexiteit van facturering willen uitbesteden, biedt athenahealth ook diensten voor het beheer van de inkomstencyclus, waarbij hun experts uw afgewezen claims voor u afhandelen.

athenahealth beste functies

athenaNet network intelligence: maakt gebruik van gegevens uit zijn netwerk om factureringsregels continu bij te werken, waardoor afwijzingen worden verminderd door fouten op te sporen voordat ze worden verzonden.

Geïntegreerd beheer van de inkomstecyclus: Biedt RCM-diensten waarbij hun team afgewezen claims afhandelt en openstaande saldi opvolgt, zodat u de complexiteit van facturering kunt uitbesteden.

Patiëntenbetrokkenheidssuite: omvat online planning, geautomatiseerde herinneringen en een patiëntenportaal om de werklast van de receptie te verminderen en de patiëntervaring te verbeteren.

Voordelen en nadelen van athenahealth

Voordelen:

Netwerkgestuurde inzichten helpen praktijken om op de hoogte te blijven van de vereisten van betalers.

Combineert software met optionele diensten voor praktijken die hun facturering willen uitbesteden.

Krachtige tools voor patiënten voldoen aan de moderne verwachtingen voor digitale toegang

Nadelen:

Door de prijsbepaling op basis van offertes is het moeilijk om de kosten te vergelijken zonder een verkoopgesprek.

De implementatie kan lang duren voor praktijken met complexe werkstroomen.

Sommige gebruikers doen een rapportage waarin ze melden dat de interface verouderd aanvoelt.

Prijzen van athenahealth

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van athenahealth

G2: 3,5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 3,6/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over athenahealth?

Dit is wat een G2-recensie zegt:

Ik waardeer athenaOne enorm vanwege de gebruiksvriendelijke sjablonen en de eenvoudig te gebruiken kalenders en planningen. Ik ben dol op de chatfunctie van Athena, waarmee ik moeiteloos contact kan opnemen met collega's. Het helpt me ook bij het plannen van telefoongesprekken en afspraken door de kalenders van onze providers voor die dag te bekijken. Bovendien is het voor ons heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk, aangezien we het al bijna 15 jaar gebruiken.

Ik waardeer athenaOne enorm vanwege de gebruiksvriendelijke sjablonen en de eenvoudig te gebruiken kalenders en planningen. Ik ben dol op de chatfunctie van Athena, waarmee ik moeiteloos contact kan opnemen met collega's. Het helpt me ook bij het plannen van telefoongesprekken en afspraken door de kalenders van onze providers voor die dag te bekijken. Bovendien is het voor ons heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk, aangezien we het al bijna 15 jaar gebruiken.

3. AdvancedMD (het beste voor praktijken van middelgrote grootte)

via AdvancedMD

Middelgrote praktijken van verschillende groottes bevinden zich vaak in een lastige middenpositie: basissoftware volstaat niet, maar oplossingen voor ondernemingen lijken overdreven. AdvancedMD richt zich op deze kloof.

Het biedt een zeer aanpasbaar platform voor praktijkbeheer dat flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid combineert. Met dit systeem kunt u werkstroom, formulieren en rapportage precies aanpassen aan uw behoeften, waardoor het populair is bij praktijken die meer nodig hebben dan een standaardoplossing.

Het omvat geïntegreerde telezorg, wat cruciaal is voor het aanbieden van hybride zorg. De rapportage-mogelijkheden van het platform zijn opvallend, met aanpasbare dashboards die een duidelijk zichtbaarheid geven op het gebied van financiële en operationele prestaties.

De beste functies van AdvancedMD

Aanpasbare werkstroomsjablonen: Configureer plannings-, klinische en factureringsprocessen zodat ze aansluiten bij uw specifieke behoeften, rekening houdend met verschillende specialismen.

Geïntegreerd platform voor telezorg: Video-bezoeken zijn in het systeem ingebouwd, zodat planning, documentatie en facturering voor virtuele zorg naadloos verlopen.

Uitgebreide rapportagesuite: houd belangrijke statistieken bij, zoals incassopercentages en afspraakgebruik, met aanpasbare dashboards en rapporten.

Voor- en nadelen van AdvancedMD

Voordelen:

Biedt uitgebreide mogelijkheden voor aanpassing via een intuïtieve interface.

De mobiele app biedt onderweg zinvolle toegang tot planningen en patiëntinformatie.

Geïntegreerde telezorg vermindert de wildgroei aan tools en vereenvoudigt de bedrijfsvoering.

Nadelen:

De eerste installatie kan tijdrovend zijn vanwege het grote aantal aangepaste mogelijkheden.

Sommige gebruikers melden dat de responstijden van de klantenservice inconsistent kunnen zijn.

Prijzen op basis van offertes maken het moeilijk om een begroting op te stellen zonder een verkoopgesprek.

Prijzen van AdvancedMD

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AdvancedMD

G2: 3,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 3,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AdvancedMD?

Dit is wat een G2-recensent deelde:

Zodra u het systeem heeft ingesteld, is het eenvoudig te navigeren. Het is gemakkelijk om berichten te plaatsen en rapporten uit te voeren. Alles in het systeem wordt voorzien van een tijd- en gebruikersstempel, zodat u ook gemakkelijk kunt bijhouden wie wat wanneer heeft gedaan. Dit is een geweldige functie voor verantwoordingsplicht.

Zodra u het systeem hebt ingesteld, is het eenvoudig te navigeren. Het is gemakkelijk om berichten te plaatsen en rapporten uit te voeren. Alles in het systeem wordt voorzien van een tijd- en gebruikersstempel, zodat u ook gemakkelijk kunt bijhouden wie wat wanneer heeft gedaan. Dit is een geweldige functie voor verantwoordingsplicht.

4. NextGen Healthcare (het beste voor gespecialiseerde praktijken die aangepaste werkstroom vereisen)

via NextGen

NextGen Healthcare richt zich op het leveren van klinische en administratieve werkstroomen die zijn afgestemd op specifieke disciplines zoals cardiologie, orthopedie en gedragsgezondheid. Deze specialisatie vermindert de tijd voor de installatie en zorgt ervoor dat de software aansluit bij de manier waarop uw specialisten daadwerkelijk werken.

Het platform combineert praktijkbeheer met EPD-mogelijkheden en creëert naadloos een verbinding tussen klinische en administratieve gegevens. De tools voor de populatie helpen praktijken ook om patiëntenpanels proactief te beheren, wat van cruciaal belang is voor deelnemers aan programma's voor op waarde gebaseerde zorg.

Beste functies van NextGen Healthcare

Specialistieke klinische sjablonen: vooraf gemaakte sjablonen voor tientallen specialismen verminderen de documentatietijd en zorgen ervoor dat werkstroom voldoet aan klinische vereisten.

Gezondheidsbeheer voor de populatie: Tools voor het identificeren van hiaten in de zorg en het bijhouden van kwaliteitsmaatstaven ondersteunen praktijken in op waarde gebaseerde zorgafspraken.

Geïntegreerde PM en EPD: klinische documentatie en administratieve functies delen een gemeenschappelijke gegevensbasis, waardoor dubbele gegevensinvoer wordt voorkomen.

Voordelen en nadelen van NextGen Healthcare

Voordelen:

Speciaal ontwikkeld voor gespecialiseerde praktijken, waardoor er minder aangepaste elementen nodig zijn.

Sterk ondersteunen van waardegedreven zorg helpt praktijken met kwaliteitsbetalingsprogramma's

Het uniforme platform vermindert de wrijving die ontstaat bij het beheer van afzonderlijke systemen.

Nadelen:

De implementatie kan bij complexe praktijken enkele maanden in beslag nemen.

De uitgebreide functies zorgen voor een steile leercurve voor nieuwe gebruikers.

Praktijken buiten de kernspecialismen van NextGen vinden het misschien minder relevant.

Prijzen van NextGen Healthcare

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NextGen Healthcare

G2: 3,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over NextGen Healthcare?

Dit is het deel van een recensie op Capterra:

Krachtig voor zorgpraktijken; eenmaal ingesteld, stroomlijnt het de patiëntenzorg en het kantoorbeheer op effectieve wijze.

Krachtig voor zorgpraktijken; eenmaal ingesteld, stroomlijnt het de patiëntenzorg en het kantoorbeheer op effectieve wijze.

5. Tebra (het beste voor nieuwe praktijken die zowel patiëntenmarketing als -beheer nodig hebben)

via Tebra

Als kleine of nieuwe praktijk hebt u zowel operationele software als tools nodig om nieuwe patiënten aan te trekken. Het combineren van afzonderlijke tools voor praktijkbeheer en marketing is duur en ingewikkeld, waardoor er nog een extra laag administratief werk ontstaat waar u geen tijd voor hebt. Door deze versnippering is het onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de gezondheid van uw praktijk.

Tebra lost dit op door praktijkbeheer (van Kareo) en patiëntenmarketing (van PatientPop) te combineren in één enkel, uniform platform. Het is ontworpen als een alles-in-één oplossing voor onafhankelijke praktijken die hun activiteiten moeten beheren en tegelijkertijd hun patiëntenbestand moeten uitbreiden.

Het platform legt de nadruk op toegankelijkheid, met vereenvoudigde werkstroomen voor facturatie en een intuïtieve interface die de leercurve voor teams zonder toegewijd IT-personeel verkort. De marketingfuncties, zoals online reputatiemanagement, helpen u bij het opbouwen van het merk van uw praktijk en het aantrekken van nieuwe patiënten.

Beste functies van Tebra

Gecombineerd PM en patiëntenmarketing: Bevat tools voor het beheren van online reputatie en het aantrekken van nieuwe patiënten, waarbij de volledige levenscyclus wordt behandeld, van acquisitie tot zorg.

Vereenvoudigde werkstroom voor facturering: De factureringsinterface is ontworpen voor praktijken zonder speciaal factureringspersoneel en stroomlijnt het verzenden van claims en het boeken van betalingen.

Geautomatiseerde communicatie met patiënten: afspraakherinneringen, terugbelberichten en beoordelingsverzoeken worden automatisch uitgevoerd, waardoor de werklast voor de receptie wordt verminderd.

Voordelen en nadelen van Tebra

Voordelen:

Dankzij de alles-in-één-aanpak hoeft u niet langer meerdere leveranciers te beheren.

De interface is ontworpen voor niet-technische gebruikers en praktijken zonder IT-personeel.

Transparante startprijzen maken het opstellen van een eerste begroting eenvoudiger dan bij concurrenten.

Nadelen:

Grotere of complexere praktijken kunnen de functieset als beperkend ervaren.

Geavanceerde aangepaste opties hebben een limiet in vergelijking met platformen van ondernemingen.

Minder integratiemogelijkheden met tools van derden

Prijzen van Tebra

Aangepaste prijzen

Tebra-beoordelingen en recensies

G2: 4,0/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 3,9/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Tebra?

Dit is wat een Capterra-gebruiker deelde:

Over het algemeen vind ik Tebra efficiënt en effectief in die zin dat het eenvoudig en gemakkelijk te navigeren is bij het maken van een aantekening.

Over het algemeen vind ik Tebra efficiënt en effectief in die zin dat het eenvoudig en gemakkelijk te navigeren is bij het maken van een aantekening.

💡 Pro-tip: ClickUp Brain MAX (de AI-aangedreven desktopcompanion van ClickUp) is vooral handig voor teams die medische praktijken beheren, omdat het het zoeken naar informatie en het vastleggen van acties vereenvoudigt terwijl u snel tussen tools schakelt. In plaats van door meerdere ClickUp-lijsten, bestanden en gekoppelde apps te spitten, kunt u vanaf één plek zoeken in ClickUp, het web en gekoppelde tools, zodat u snel de juiste intake-taak, documenten of checklist voor operaties kunt vinden wanneer er halverwege de dag een vraag opkomt.

Sterker nog, Talk to Text zet spraak om in verzorgde tekst in vrijwel elk tekstvak op uw computer, wat ideaal is voor momenten waarop u uw handen vol hebt: u kunt snel een vervolgaantekening, een interne overdracht of een taakupdate dicteren en deze onmiddellijk vastleggen op de plek waar het werk zich bevindt.

6. SimplePractice (het beste voor kleine praktijken voor gedragsgezondheidszorg)

via SimplePractice

SimplePractice is speciaal ontworpen voor solo- en kleine praktijken op het gebied van gedragsgezondheid. De filosofie is eenvoud boven diepgaande functies, waardoor u planning, documentatie, facturering en telezorg kunt afhandelen zonder dat u administratief personeel nodig hebt.

Telegezondheidszorg is een kernonderdeel van het platform, geen add-on, met video-sessies die rechtstreeks vanuit uw kalender worden gestart. Via het klantenportaal kunnen patiënten zelf hun intakeformulieren invullen en afspraken boeken, waardoor u minder tijd kwijt bent aan heen-en-weer-gepraat.

Beste functies van SimplePractice

Ingebouwde telezorg: Video-sessies zijn naadloos geïntegreerd in het platform, waardoor er geen aparte leverancier of login nodig is.

Klantportaal: een selfserviceportaal waar klanten intakeformulieren kunnen invullen, afspraken kunnen boeken en veilige berichten kunnen versturen.

Gestroomlijnde verzekeringsfacturering: omvat de basisprincipes van verzekeringsdeclaraties die zelfstandige artsen nodig hebben, zonder overweldigende complexiteit.

Voordelen en nadelen van SimplePractice

Voordelen:

Het hele platform is ontworpen voor artsen die hun praktijk runnen zonder beheerders.

Telehealth werkt naadloos binnen het platform, niet als een onhandige integratie.

Transparante prijsniveaus maken budgettering eenvoudig

Nadelen:

Limiet voor schaalbaarheid voor praktijken die uitgroeien tot meer dan een paar providers

De functies voor het factureren aan verzekeraars zijn eenvoudig in vergelijking met speciale RCM-platforms.

De aangepaste aanpassingsmogelijkheden zijn bewust beperkt gehouden om de eenvoud te behouden.

Prijzen van SimplePractice

Starter: $ 24,50/maand voor 3 maanden, daarna $ 49/maand

Essential: $ 39,50/maand voor 3 maanden, daarna $ 79/maand

Plus: $ 49,50/maand voor 3 maanden, daarna $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van SimplePractice

G2: 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SimplePractice?

Dit zegt een recensent van Capterra:

Het was heel gemakkelijk te leren en te gebruiken. Mijn providers vinden het handig dat ze hun sessies kunnen documenteren in het eenvoudige gedeelte voor aantekeningen. En het indienen van declaraties bij de verzekering is heel eenvoudig.

Het was heel gemakkelijk te leren en te gebruiken. Mijn providers vinden het handig dat ze hun sessies kunnen documenteren in het eenvoudige gedeelte voor aantekeningen. En het indienen van declaraties bij de verzekering is heel eenvoudig.

7. CureMD (het beste voor alles-in-één cloudgebaseerd beheer van medische praktijken)

via CureMD

Wanneer een praktijk losstaande systemen gebruikt voor EPD, facturering en praktijkbeheer, moeten gegevens op meerdere plaatsen opnieuw worden ingevoerd. Dit leidt tot fouten, tijdverspilling en frustrerende inconsistenties tussen klinische aantekeningen en facturen. Door deze versnippering van het werk is het onmogelijk om efficiënt te werken.

CureMD biedt hiervoor een uitgebreid, alles-in-één cloudplatform dat EPD, praktijkbeheer en medische facturering combineert in één uniform systeem. Eenmaal ingevoerde gegevens worden naadloos door de hele werkstroom geleid, van documentatie en codering tot het verzenden van declaraties.

Het platform maakt gebruik van AI-ondersteunde documentatie om providers te helpen sneller aantekeningen te voltooien door relevante codes voor te stellen en hiaten te identificeren. Het geïntegreerde clearinghouse verwerkt het verzenden en bijhouden van claims, terwijl realtime verificatie van de dekkingsvoorwaarden problemen met de dekking opspoort voordat ze zich voordoen.

Beste functies van CureMD

Gecombineerde EPD, PM en facturering: alle drie de functies delen een gemeenschappelijke gegevensbasis, waardoor dubbele invoer wordt voorkomen en klinische documentatie de facturering ondersteunt.

AI-ondersteunde klinische documentatie: het systeem suggereert relevante codes en identificeert hiaten in de documentatie om providers te helpen hun aantekeningen efficiënter te voltooien.

Geïntegreerd clearinghouse: het verzenden van claims, het bijhouden ervan en het beheer van afwijzingen gebeurt binnen het platform, met realtime verificatie van de geschiktheid.

Voordelen en nadelen van CureMD

Voordelen:

Echte alles-in-één-integratie vermindert fouten en elimineert de wrijving van het beheer van afzonderlijke systemen.

AI-documentatieondersteuning ondersteunt providers bij het efficiënter documenteren en nauwkeurig codeeren.

Uitgebreide clearinghouse-integratie vereenvoudigt het beheer van claims

Nadelen:

De uitgebreide functieset zorgt voor een leercurve voor nieuwe gebruikers.

De implementatie kan bij complexe praktijken enkele maanden in beslag nemen.

Prijzen op basis van offertes vereisen verkoopgesprekken om inzicht te krijgen in de kosten.

Prijzen van CureMD

Aangepaste prijzen

CureMD-beoordelingen en recensies

G2: 3,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 3,6/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CureMD?

Dit is wat een recensie op Capterra had:

Vrij eenvoudige interface om te gebruiken en te leren, helpt bij de facturering en het organiseren van documenten.

Vrij eenvoudige interface om te gebruiken en te leren, helpt bij de facturering en het organiseren van documenten.

8. eClinicalWorks (het beste voor praktijken met meerdere providers en meerdere locaties)

via eClinicalWorks

eClinicalWorks is ontwikkeld voor grotere praktijken en gezondheidszorgsystemen die behoefte hebben aan uitgebreide EPD- en praktijkbeheermogelijkheden. Het verwerkt complexe activiteiten met meerdere providers en locaties met functies die zijn ontworpen voor grote patiëntenvolumes.

Dankzij de geïntegreerde aanpak worden klinische documentatie, planning, facturering en patiëntenbetrokkenheid allemaal op één platform gedeeld. De tools voor populatiegezondheidsbeheer zijn een belangrijk onderscheidend kenmerk, waarmee u hiaten in de zorg kunt identificeren en chronische aandoeningen bij al uw patiënten kunt beheren.

De beste functies van eClinicalWorks

Beheer van volksgezondheid voor de populatie: Bevat tools voor het identificeren van hiaten in de zorg, het beheren van chronische aandoeningen en het bijhouden van kwaliteitsmaatstaven om waardegedreven zorg te ondersteunen.

Geïntegreerde EPD en praktijkbeheer: Klinische en administratieve functies delen een gemeenschappelijk platform, waarbij gegevens naadloos tussen beide worden uitgewisseld.

Uitgebreide patiëntenbetrokkenheid: een patiëntenportaal, mogelijkheden voor telezorg en geautomatiseerde communicatietools voldoen aan de verwachtingen van de moderne patiënt.

Voordelen en nadelen van eClinicalWorks

Voordelen:

Ontwikkeld om de complexiteit van grote praktijken met meerdere locaties aan te kunnen.

Krachtige tools voor de populatie ondersteunen het succes van op waarde gebaseerde zorgprogramma's

Uitgebreide integratie vermindert de complexiteit van leveranciersbeheer

Nadelen:

De diepgang van het platform zorgt voor een aanzienlijke leercurve voor nieuwe medewerkers.

De implementatie is complex en het meest geschikt voor organisaties met speciale IT-middelen.

Sommige gebruikers melden dat de interface verouderd aanvoelt in vergelijking met nieuwere concurrenten.

Prijzen van eClinicalWorks

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van eClinicalWorks

G2: 3,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 3,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over eClinicalWorks?

Dit is wat een G2-recensent deelde:

Gebruiksvriendelijk, gemakkelijke toegang tot alle informatie op één plek. Het is eenvoudig te implementeren in nieuwe praktijken en ook gemakkelijk uit te leggen aan nieuwe medewerkers. De klantenservice is erg enthousiast en altijd bereikbaar. Ik gebruik deze software dagelijks omdat onze praktijk alleen software gebruikt voor alles. Er zijn meer dan 10 functies die ik leuk vind.

Gebruiksvriendelijk, gemakkelijke toegang tot alle informatie op één plek. Het is eenvoudig te implementeren in nieuwe praktijken en ook gemakkelijk aan te leren aan nieuwe medewerkers. De klantenservice is erg enthousiast en altijd bereikbaar. Ik gebruik deze software dagelijks omdat onze praktijk alleen software gebruikt voor alles. Er zijn meer dan 10 functies die ik leuk vind.

9. PracticeSuite (het beste voor het beheer van praktijken met meerdere specialismen)

via PracticeSuite

PracticeSuite biedt een cloudgebaseerd platform dat zowel medische praktijken als de factureringsbedrijven die hen ondersteunen, bedient. Deze dubbele focus betekent dat het complexe factureringssituaties aankan en u de flexibiliteit biedt om uw factureringsmodel te wijzigen zonder uw software te veranderen.

Het platform ondersteunt meerdere specialismen met configureerbare werkstroomen. De RCM-functies omvatten het controleren van claims en het beheer van afgewezen claims, terwijl het patiëntenportaal zorgt voor zelfstandige planning en communicatie.

Beste functies van PracticeSuite

Ondersteuning voor dubbele praktijken en factureringsbedrijven: het platform ondersteunt zowel medische praktijken als externe factureringsbedrijven en biedt flexibiliteit in het beheer van uw inkomstecyclus.

Uitgebreide RCM-mogelijkheden: Functies zoals claimscrubbing, afwijzingsbeheer en gedetailleerde financiële rapportage bieden de tools voor effectief inkomstenbeheer.

Ondersteuning voor meerdere specialismen: Configureerbare werkstroom- en sjabloonvormen voldoen aan verschillende specialisme-eisen zonder dat er aparte platforms nodig zijn.

Voordelen en nadelen van PracticeSuite

Voordelen:

Het platform is geschikt voor zowel interne als uitbestede factureringsmodellen.

De functies voor facturering en claimbeheer zijn uitgebreid en doen niet onder voor gespecialiseerde RCM-platforms.

Cloudgebaseerde toegang ondersteunt werk op afstand en activiteiten op meerdere locaties.

Nadelen:

De interface kan minder modern aanvoelen dan die van sommige concurrenten.

Gebruikerservaringen met implementatieondersteuning kunnen variëren.

Voor prijzen op basis van offertes is een verkoopgesprek nodig om de kosten te bespreken.

Prijzen van PracticeSuite

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PracticeSuite

G2: 4,2/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over PracticeSuite?

Dit is wat een recensent van Capterra deelde:

Goede prijs, mogelijkheid tot integratie met een breed bereik aan andere programma's/producten

Goede prijs, mogelijkheid tot integratie met een breed bereik aan andere programma's/producten

10. DrChrono (het beste voor mobiele zorgteams)

via DrChrono

Zorgteams hebben behoefte aan een mobielgerichte oplossing die echte point-of-care-documentatie mogelijk maakt en volledige functies biedt op tablets en smartphones.

DrChrono is ontwikkeld met een mobielvriendelijk ontwerp en beschikt over een iPad-interface die is geoptimaliseerd voor touch-interactie als functie. Hierdoor kunnen providers taken op de zorglocatie in kaart brengen en beheren, wat zowel de efficiëntie als de betrokkenheid van patiënten ten goede komt.

Het platform combineert EPD en praktijkbeheer met geïntegreerde facturering. Het biedt ook aanpasbare medische formulieren en een API voor praktijken die over de technische middelen beschikken om hun eigen integraties te bouwen.

Beste functies van DrChrono

iPad-native ontwerp: het platform is ontwikkeld voor mobiele apparaten, zodat touch-interacties en mobiele werkstroomen natuurlijk en compromisloos aanvoelen.

Aanpasbare medische formulieren: Praktijken kunnen hun eigen documentatiesjablonen maken die aansluiten bij specifieke klinische werkstroomen.

API-toegang: voor technisch onderlegde praktijken maakt de API aangepaste integraties en werkstroommogelijkheden mogelijk die de mogelijkheden van het platform uitbreiden.

Voordelen en nadelen van DrChrono

Voordelen:

Providers kunnen volledige klinische en administratieve werkstroomen voltooien op tablets.

Het platform is in hoge mate aanpasbaar aan specifieke werkstroombehoeften.

Een ontwikkelaarsvriendelijke API maakt aangepaste integraties mogelijk.

Nadelen:

De flexibiliteit vereist meer tijd voor installatie en configuratie dan kant-en-klare oplossingen.

De factureringsfuncties zijn mogelijk niet krachtig genoeg voor praktijken met complexe RCM-behoeften.

Sommige gebruikers melden dat de responstijden van de klantenservice inconsistent kunnen zijn.

Prijzen van DrChrono

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van DrChrono

G2: 3,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over DrChrono?

Dit is wat een G2-recensent deelde:

Ik vind het rapportagesysteem in DrChrono van EverHealth erg prettig. Dankzij de filters is het heel eenvoudig om patiënten, diensten, producten en financiën bij te houden. Het helpt bij het stroomlijnen van probleemoplossing, het opzetten van marketingcampagnes en het effectief bijhouden van inkomsten.

Ik vind het rapportagesysteem in DrChrono van EverHealth erg prettig. Dankzij de filters is het heel eenvoudig om patiënten, diensten, producten en financiën bij te houden. Het helpt bij het stroomlijnen van probleemoplossing, het opzetten van marketingcampagnes en het effectief bijhouden van inkomsten.

Verdrink niet langer in papierwerk en focus op uw patiënten

De juiste software voor het beheer van medische praktijken hangt volledig af van de grootte, specialisatie en belangrijkste operationele uitdagingen van uw praktijk. Gespecialiseerde platforms zoals athenahealth en NextGen Healthcare zijn ideaal voor praktijken die een diepgaande klinische integratie nodig hebben, terwijl eenvoudigere oplossingen zoals SimplePractice en Tebra perfect zijn voor solo-beoefenaars die gebruiksgemak belangrijk vinden.

Het is van cruciaal belang om een oplossing te vinden die de administratieve lasten vermindert en uw personeel meer tijd geeft voor patiëntenzorg. Of dat nu is door de automatisering van afspraakherinneringen of het stroomlijnen van declaraties, de beste tool is degene die uw team daadwerkelijk elke dag zal gebruiken.

Voor praktijken die orde willen scheppen in hun administratieve werkstroom – het coördineren van personeel, het bijhouden van taken en het automatiseren van repetitieve processen – biedt ClickUp een flexibele basis die een aanvulling vormt op gespecialiseerde software voor de gezondheidszorg. Ga gratis aan de slag en ontdek hoe AI-aangedreven workflowbeheer de operationele chaos kan verminderen die uw praktijk vertraagt.

Veelgestelde vragen

Praktijkbeheersoftware verzorgt administratieve functies zoals planning en facturering, terwijl EPD-systemen klinische documentatie zoals patiëntendossiers en aantekeningen over bezoeken beheren. Veel moderne platforms integreren beide, maar ze hebben verschillende kerntaken in een praktijk.

Algemene tools voor projectmanagement zoals ClickUp kunnen administratieve werkstroomen en personeelscoördinatie effectief beheren. Ze vervangen echter geen gespecialiseerde functies zoals medische facturering of klinische documentatie, dus de beste aanpak combineert vaak beide soorten software.

AI automatiseert repetitieve taken zoals afspraakherinneringen en het controleren van declaraties. Meer geavanceerde AI kan ook helpen bij klinische documentatie door codes voor te stellen en patiëntinformatie samen te vatten, waardoor het handmatige werk dat veel tijd van het personeel in beslag neemt, wordt verminderd.

Kleine praktijken moeten zich richten op essentiële operationele behoeften: betrouwbare planning met automatische herinneringen, eenvoudige facturering, communicatietools voor patiënten en cloudgebaseerde toegankelijkheid. Gebruiksgemak is vaak belangrijker dan een lange lijst met functies van de onderneming die u toch niet zult gebruiken.