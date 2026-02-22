10 gratis sjablonen voor bedrijfsbeheersystemen

De gemiddelde organisatie werkt met 305 SaaS-applicaties. 🤯

Daarom zijn sjablonen voor bedrijfsbeheersystemen zo belangrijk. Niet alleen omdat ze structuur bieden, maar ook omdat de juiste sjablonen direct een verbinding hebben met de manier waarop werk wordt toegewezen, bijgehouden, gedocumenteerd en beoordeeld.

Met een sjabloon voor bedrijfsbeheersystemen kunt u het aantal dagelijks gebruikte tools verminderen en binnen een groter systeem in de juiste richting werken.

In deze blogpost bekijken we de beste sjablonen voor bedrijfsbeheersystemen die zijn ontwikkeld om uw werk een beetje gemakkelijker te maken!

Wat is een sjabloon voor een bedrijfsbeheersysteem?

Een sjabloon voor een bedrijfsbeheersysteem is een kant-en-klare werkruimte die u kunt gebruiken om dagelijkse activiteiten op één plek uit te voeren. Het biedt u een consistente structuur voor het organiseren van mensen, projecten, processen en het bijhouden van prestaties, zodat uw werk niet verspreid raakt over ongeorganiseerde documenten, spreadsheets en chats.

Deze sjablonen bevatten doorgaans:

Organisatiestructuur en rollen/verantwoordelijkheden

Standaardwerkprocedures (SOP's)

Beleidsdocumentatie

Verwerk werkstroomen en documentatie

Maatregelen voor kwaliteitscontrole

Communicatieprotocollen

Prestatiestatistieken en KPI's

Waar u op moet letten bij sjablonen voor bedrijfsbeheer

Bij het kiezen van sjablonen voor bedrijfsbeheer moet u letten op:

Flexibiliteit bij aanpassing: Uw werkstroomen zijn uniek. Kunt u velden, statussen en weergaven eenvoudig aanpassen aan de werkwijze van uw team, of heeft het sjabloon een starre, onveranderlijke structuur?

Functieoverschrijdende zichtbaarheid : Werk vindt niet plaats in afdelingssilo's. Uw sjabloon moet meerdere teams ondersteunen en laten zien hoe initiatieven binnen het hele bedrijf met elkaar verbonden zijn Werk vindt niet plaats in afdelingssilo's. Uw sjabloon moet meerdere teams ondersteunen en laten zien hoe initiatieven binnen het hele bedrijf met elkaar verbonden zijn

Automatisering : Repetitieve administratieve taken verminderen de productiviteit. Zoek naar sjablonen die zich op een platform bevinden waarmee u statusupdates, notificaties en taaktoewijzingen kunt automatiseren zonder handmatige inspanningen. Repetitieve administratieve taken verminderen de productiviteit. Zoek naar sjablonen die zich op een platform bevinden waarmee u statusupdates, notificaties en taaktoewijzingen kunt automatiseren zonder handmatige inspanningen.

Schaalbaarheid: Werkt deze sjabloon nog steeds als de grootte van uw team verdubbelt? Zoek naar structuren die met uw bedrijf mee kunnen groeien in plaats van een bottleneck te worden.

Integratieondersteuning: De sjabloon moet deel uitmaken van een platform dat verbinding maakt met uw bestaande tools, zoals Figma en Google Drive.

10 gratis sjablonen voor bedrijfsbeheersystemen

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, biedt u een bibliotheek met meer dan 1.000 kant-en-klare sjablonen om uw bedrijf te runnen zonder tientallen verschillende tools aan elkaar te moeten koppelen.

En het beste is dat de sjablonen niet in een map blijven liggen om stof te verzamelen. Wanneer u een sjabloon voor bedrijfsbeheersystemen kiest, kan deze direct naast het werk worden geplaatst waarvoor deze is bedoeld: taken, documenten, weergaven, dashboards, agenten en meer, allemaal met elkaar verbonden en aangedreven door AI.

Laten we eens kijken naar de beste sjablonen voor bedrijfsbeheersystemen 👇

1. ClickUp Book of Work-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Bekijk de toewijzingen, inspanningen en budgetbehoeften van uw team in één document met de ClickUp Book of Work-sjabloon.

De ClickUp Book of Work-sjabloon biedt managers een op zichzelf staand document om te bekijken waar het team zich gedurende een bepaalde periode mee bezighoudt, met zichtbaarheid op de inspanningen en budgetbehoeften voor alle initiatieven. Het is onderverdeeld in twee categorieën, Essentiële projecten en Optionele projecten, zodat u het werk dat moet gebeuren kunt scheiden van het werk dat afhankelijk is van de werklast.

Gebruik het om een overzichtelijk 'boek' voor uw bedrijf te presenteren, met een koptekst voor belangrijke details zoals de bedrijfsnaam en contactgegevens. Groepeer vervolgens projecten om discussies over prioriteiten gemakkelijker en consistenter te maken.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Verdeel gepland werk in essentiële projecten en optionele projecten om prioritering en afwegingen tijdens planningscycli te vergemakkelijken

Houd leiderschapsevaluaties overzichtelijker met één enkel documentformat waarin de toewijzingen voor een bepaalde periode worden samengevat

Houd de uitvoering gekoppeld aan de planning door voor elk project ClickUp-taken aan te maken en deze door de aangepaste statussen van ClickUp te verplaatsen naarmate het werk vordert.

✅ Ideaal voor: PMO-managers en operationele leidinggevenden die projectportfolio's van verschillende teams coördineren.

2. ClickUp-sjabloon voor algemene best practices

Gratis sjabloon downloaden Volg een kant-en-klare implementatiechecklist en ontwikkel consistente gewoontes met de ClickUp-sjabloon voor algemene best practices.

De ClickUp General Best Practice-sjabloon bevat een kant-en-klare checklist voor het opzetten van ideale werkstroomprocessen in uw bedrijf en het ontwikkelen van consistente gewoontes binnen uw team. Het is ontworpen om de implementatie te begeleiden door middel van stappen die teams kunnen volgen wanneer ze de ClickUp-werkruimte dagelijks gaan gebruiken.

In de sjabloon zijn best practices onderverdeeld in duidelijke categorieën en gekoppeld aan de rollen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het werk, zodat implementatietaakken gemakkelijk kunnen worden toegewezen, gecontroleerd en voltooid.

U kunt de sjabloon ook verder aanpassen aan uw behoeften.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer implementatiewerkzaamheden per categorie, zoals training, communicatie en configuratie, zodat de richtlijnen gemakkelijk te volgen zijn tijdens de uitrol van ClickUp.

Tag taken op basis van rol, zoals individuele bijdragers, managers en beheerders, zodat iedereen weet welke best practices voor hen van toepassing zijn

Verdeel de installatie in uitvoerbare stappen met taken en subtaaken die kernactiviteiten omvatten, zoals het aanmaken van taken, toewijzingen, deadlines en prioriteiten.

✅ Ideaal voor: Werkruimte-beheerders en operationele managers die de uitrol leiden.

🚀 Voordeel van ClickUp: Maak gebruik van ClickUp Super Agents wanneer u klaar bent met AI die u alleen antwoorden geeft. Super Agents zijn ontworpen om in uw ClickUp-werkruimte te functioneren als teamgenoten met volledige werkruimtecontext. Ze kunnen zelfs 24 uur per dag meerstapswerkstroomen uitvoeren met behulp van de tools, triggers, kennis en het geheugen dat u ze geeft. Dat is het verschil tussen AI om hulp vragen en werk delegeren aan iets dat het kan uitvoeren. Bekijk deze video die we speciaal voor u hebben gemaakt voor meer informatie over Super Agents 👇

3. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementdashboard

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer afhankelijkheden en tijdlijnen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementdashboards

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagementdashboards consolideert uw volledige projectplan in één tijdlijn, met Gantt-grafieken die de verbinding tussen de verschillende fasen van het project illustreren, van de start tot de oplevering. Dit is een sterk uitgangspunt wanneer uw project afhankelijkheden, overlappende fasen en deadlines heeft die een strakkere coördinatie vereisen.

Zodra het schema is in kaart gebracht, biedt de sjabloon u ook een plek om de cijfers en signalen bij te houden die van invloed zijn op de levering, van budgetbewegingen tot de ernst van problemen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Plan en pas tijdlijnen aan met ClickUp Gantt-grafieken , inclusief taakrelaties en mijlpaalachtige volgordes.

Sla projectkritische statistieken op met behulp van aangepaste attributen zoals geplande kosten, werkelijke kosten, resterend budget, probleemniveau en projectfase om de financiële en leveringscontext dicht bij het werk te houden

Houd de uitvoering in één oogopslag bij met taken gegroepeerd op status en toegewezen personen, zodat de eigendom en voortgang gedurende de hele projectcyclus zichtbaar blijven.

✅ Ideaal voor: PMO-projectmanagers en klantgerichte implementatieleiders die meerfasige projecten uitvoeren.

4. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementtaken

Gratis sjabloon downloaden Volg de projectopzet en belangrijke details op één plek met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement-taken.

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagementtaken geeft een overzicht van de belangrijkste voorbereidingen die elk project nodig heeft voordat de uitvoering begint, met één plek om de projectmanager, het projectteam, de projectnaam en de actuele voltooiingsstatus vast te leggen.

Het begint met een kant-en-klare lijst met taken die de basisprincipes van de meeste taken in een project omvat, van het definiëren van het concept en de doelstellingen tot budgettering, risicoplanning en communicatie.

En wanneer projectdetails over verschillende locaties worden verspreid, gebruik dan ClickUp Brain MAX, de meest complete desktop-AI-assistent. Deze helpt u direct de juiste context te vinden en zet deze om in volgende stappen. En dat kan van alles zijn, van het opstellen van een communicatieplan tot het genereren van een eerste projectbriefing vanuit uw werkruimte.

Breng verspreide projectcontext samen en stel volgende stappen op met ClickUp Brain MAX

Bovendien kunt u verschillende LLM's gebruiken voor verschillende soorten vragen, allemaal vanuit één app.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Begin met een gestructureerde checklist die belangrijke planningsstappen omvat, zoals het in kaart brengen van de tijdlijn, budgettering, de installatie van een organigram, risicobeheer en communicatieplanning

Houd de basisgegevens van het project bovenaan zichtbaar met velden voor projectmanager, projectteam, projectnaam en status van voltooiing

Verdeel het planningswerk in subtaaken, zodat elke stap van de installatie een duidelijke eigenaar, voortgang en follow-up heeft

✅ Ideaal voor: Projectmanagers en implementatieleiders die nieuwe client- of interne projecten opstarten.

📮 ClickUp Insight: 45% van de respondenten van onze enquête zegt dat ze tabbladen met werkgerelateerd onderzoek wekenlang open laten staan. Voor nog eens 23% bevatten deze waardevolle tabbladen AI-threads met veel context. In feite besteedt een grote meerderheid het geheugen en de context uit aan kwetsbare browsertabbladen. Herhaal na ons: tabbladen zijn geen kennisbanken. 👀 ClickUp Brain MAX verandert het spel hier. Met deze AI-superapp kunt u uw werkruimte doorzoeken, communiceren met meerdere AI-modellen en zelfs spraakcommando’s gebruiken om context op te halen vanuit één enkele interface. Aangezien MAX op uw pc staat, neemt het geen tabbladruimte in beslag en kunt u gesprekken opslaan totdat u ze verwijdert!

5. ClickUp-sjabloon voor software-integratie

Gratis sjabloon downloaden Volg software-integraties van intake tot betalingsopvolging met de ClickUp-sjabloon voor software-integratie.

De ClickUp-sjabloon voor software-integratie zet uw integratiewerk uiteen als een stapsgewijze takenpijplijn, waarbij elk verzoek wordt bijgehouden vanaf de ontvangst tot de voltooiing. Het is ontworpen voor end-to-end-tracking, van vroege controles zoals beschikbaarheid en prijzen tot leveranciersselectie, bestellingen en betalingsopvolging.

De sjabloon verdeelt integratie-inspanningen ook in speciale lijsten, waaronder gegevensintegraties, systeemintegraties en procesintegraties. Dit helpt om verschillende werkstromen in hun zichtbaarheid te behouden zonder vereisten of tijdlijnen te vermengen.

En wanneer integraties meerdere tools omvatten, zorgt ClickUp Integrations ervoor dat al uw werkstroomen en tools worden verbonden met uw werkruimte.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg verzoeken via gedefinieerde fasen zoals Input nodig, In uitvoering en Nog te doen, zodat belemmeringen en volgende stappen zichtbaar blijven in de pijplijn.

Beheer meerdere werkstromen met afzonderlijke lijsten voor gegevens-, systeem- en procesintegraties

Ondersteun inkoopachtige werkstroomen met taakdetails zoals toegewezen personen, deadlines en prioriteit, plus ruimte voor belangrijke referenties zoals QPA, PO en PR

✅ Ideaal voor: IT-operationsmanagers en implementatiespecialisten die de uitrol van meerdere systemen coördineren.

6. ClickUp-sjabloon voor werknemerscommunicatie

Gratis sjabloon downloaden Standaardiseer interne updates met de ClickUp-sjabloon voor werknemerscommunicatie

De ClickUp-sjabloon voor werknemerscommunicatie biedt u een centrale plek om in kaart te brengen hoe interne updates tussen teams moeten worden doorgegeven. Voeg uw terugkerende communicatiestromen toe en vul vervolgens voor elke stroom de methode en doelgroep in om de verwachtingen duidelijk en herhaalbaar te maken.

Koppel het aan ClickUp Docs om uw communicatiestandaarden om te zetten in een levende wiki, de toegang te beveiligen met de juiste toestemmingen en het document rechtstreeks te koppelen aan de taken of locaties waar teams werken. Wanneer iemand tijdens een project het beleid nodig heeft, kunt u hem of haar naar het juiste gedeelte verwijzen met behulp van paginalinks of zelfs een bloklink.

Maak van communicatiestandaarden een levendige wiki met toestemmingen en diepe links met behulp van ClickUp Docs

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng de communicatie per team en doel in kaart met secties zoals interne vergaderingen, oplossingen en marketing

Houd de tijd bij die u besteedt aan het voorbereiden van communicatie, vergaderingen en updates met ClickUp tijdsregistratie.

wanneer de ene update vóór de andere moet plaatsvinden (bijvoorbeeld: aantekening van het management → aankondiging aan het team) Voeg ClickUp-afhankelijkheden toewanneer de ene update vóór de andere moet plaatsvinden (bijvoorbeeld: aantekening van het management → aankondiging aan het team)

✅ Ideaal voor: People ops-managers en interne communicatiemanagers die bedrijfsbrede communicatienormen instellen.

7. ClickUp Agile Scrum Management-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Voer bug- en Sprint-uitvoering uit in gedefinieerde fasen met de ClickUp Agile Scrum Management-sjabloon

De ClickUp Agile Scrum Management sjabloon fungeert als een besturingssysteem voor engineeringteams binnen een grotere bedrijfsmanagementstructuur. Het organiseert bug- en Sprint-executie in gedefinieerde fasen zoals Open, Triage, Need Info en In Development, waardoor het management een consistente weergave krijgt van de voortgang en mijlpalen.

Onder de motorkap werkt het ook samen met ClickUp for Agile Teams om sprintplanning, zichtbaarheid van backlogs en cross-functionele coördinatie te ondersteunen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Problemen binnenkomend door een consistente werkstroom met statussen als Open, Triage, Informatie nodig en In ontwikkeling

Standaardiseer triagebeslissingen met velden voor prioriteit (P0–P4), ernst (S1–S3), bron, omgeving en rapporttype

Houd de uitvoering van sprints meetbaar met Sprints en Sprintpunten, plus weergaven zoals Gerapporteerde bugs, Per functie en Mijn bugmeldingen

✅ Ideaal voor: Scrum-masters en engineeringmanagers die Sprints en defecttriage beheren.

💡 Pro-tip: ClickUp is ontwikkeld voor moderne Agile-teams die willen plannen, leveren en leren in één werkruimte (zonder dat het werk zich verspreidt 😵‍💫). Bekijk deze video om te zien hoe ClickUp moderne Agile-uitvoering van begin tot eind ondersteunt, van backlog tot release, zonder dat u van tool hoeft te wisselen.

8. ClickUp-sjabloon voor implementatiebeheer

Gratis sjabloon downloaden Blijf bij elke klantimplementatie met de ClickUp-sjabloon voor implementatiebeheer

De ClickUp-sjabloon voor implementatiebeheer organiseert klantimplementaties in één systeem, waarbij elke klant wordt bijgehouden via fasen zoals Aangevraagd en Service in uitvoering.

Als u zichtbaarheid van uw portfolio over alle implementaties heen nodig hebt, gebruik dan ClickUp Dashboards om status, deadlines en omzetsignalen in één weergave weer te geven. ClickUp AI Cards voegen daar een overzichtelijke laag aan toe, waarin alle informatie die u nodig hebt wordt samengevat zonder dat u elke klantrij hoeft te doorzoeken.

Vat de voortgang van klanten in één oogopslag samen met AI-kaarten in ClickUp-dashboards

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Blijf bijhouden welke klantopdracht er is en welke status deze heeft, met aparte secties voor 'Aangevraagd' en 'In uitvoering'.

Sla implementatiekritieke velden zoals ondersteuningsniveau, segment, verwachte omzet, serviceaanvraag en verkoopovereenkomst op, samen met datums en prioriteiten

Bekijk alle diensten op één plek met All Services en gebruik vervolgens dashboards en AI-kaarten om signalen over de werklast en risico's in het hele portfolio zichtbaar te maken

✅ Ideaal voor: Customer success managers en implementatiemanagers die meerdere klantimplementaties beheren.

9. ClickUp-sjabloon voor scope managementplan

Gratis sjabloon downloaden Definieer vooraf de projectomvang in een gestructureerd document met de ClickUp-sjabloon voor omvangbeheer.

De ClickUp Scope Management Plan sjabloon biedt u een kant-en-klaar document om de scope te definiëren voordat het werk begint, met een overzichtelijke structuur die ervoor zorgt dat iedereen op één lijn zit over wat het project zal opleveren. Het begint met projecttitel, projectmanager en rapportagedatum, en loopt vervolgens door de onderdelen die de meeste teams later meestal haastig documenteren.

Hierin vindt u speciale secties voor Probleemstelling, Kansen, Projectdoelen, Project binnen/buiten het bereik en Goedkeuring, waardoor het gemakkelijker wordt om in een vroeg stadium grenzen te stellen en het project te beschermen tegen last-minute verrassingen.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg de reikwijdte vast in één document met begeleide secties voor problemen, kansen, doelen en binnen/buiten de reikwijdte.

Verminder misverstanden met een goedkeuringssectie die de ondertekening formaliseert voordat de uitvoering begint

Gebruik ClickUp-automatiseringen om follow-ups na goedkeuringen in gang te houden, zoals het bijwerken van statussen of het toewijzen van eigenaren wanneer de scope is goedgekeurd.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers en leveringsleiders die projecten met veel belanghebbenden beheren.

10. Vertex42 CRM-sjabloon voor kleine bedrijven

via Vertex42

Voor kleine bedrijfsteams die nog niet klaar zijn voor een volledig uitgerust CRM-systeem, biedt deze op spreadsheets gebaseerde CRM-sjabloon voor kleine bedrijven van Vertex42 een eenvoudige manier om klantrelaties en verkooppijplijnen bij te houden.

Het is een lichtgewicht optie voor het beheren van klantgegevens zonder een complex systeem.

Waarom u deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd belangrijke gegevens zoals contactgegevens en bedrijfsnaam binnen handbereik door al uw klant- en prospectinformatie op te slaan in één overzichtelijke spreadsheet

Volg de voortgang van deals, van eerste lead tot gesloten deal, door uw deals te monitoren terwijl ze verschillende fasen doorlopen.

Houd een duidelijk overzicht van uw relatie bij door al uw interacties vast te leggen en vervolgtaaken in te plannen voor elk contact

✅ Ideaal voor: Solo-oprichters en verkoopcoördinatoren van kleine bedrijven die leads en follow-ups bijhouden.

Creëer het perfecte commandocentrum voor uw bedrijf met ClickUp

Een sjabloon voor een bedrijfsbeheersysteem is een sterk uitgangspunt, maar de echte waarde komt voort uit wat er gebeurt nadat u het hebt ingesteld.

Wordt het daadwerkelijk elke dag gebruikt? Worden updates regelmatig uitgevoerd? Worden beslissingen op één plek genomen? Kunnen leidinggevenden zien wat er gebeurt zonder achter de status aan te jagen?

Dat is het verschil tussen een sjabloonbibliotheek en een beheersysteem.

ClickUp helpt u sjablonen om te zetten in een levendige werkstroom. U kunt documenteren hoe het werk verloopt, eigendommen toewijzen en prioriteiten zichtbaar houden in één werkruimte, met AI en sjablonen in de laag.

Ga vandaag nog aan de slag met ClickUp!

Veelgestelde vragen

Een sjabloon voor projectmanagement richt zich op één enkel initiatief met een vastgestelde startdatum en einddatum. Een sjabloon voor bedrijfsbeheer omvat doorlopende, afdelingsoverschrijdende activiteiten zoals toewijzing van middelen en standaardisatie van processen.

Ja, deze sjablonen zijn zeer effectief voor teams van kleine bedrijven. Ze bieden vanaf het begin een essentiële structuur en zichtbaarheid, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd en de chaos wordt voorkomen die vaak gepaard gaat met groei.

AI transformeert statische sjablonen in dynamische systemen. ClickUp Brain kan bijvoorbeeld automatisch statusrapporten genereren op basis van de gegevens in uw sjabloon of de voortgang binnen verschillende afdelingen samenvatten, waardoor handmatig werk overbodig wordt.