YouTube-advertenties plaatsen: complete stapsgewijze handleiding

YouTube is niet alleen een plek waar mensen video's bekijken. Het is ook een plek waar ze aankopen onderzoeken, opties vergelijken, nieuwe vaardigheden leren en tussendoor hun tijd doden. Die mix maakt het een van de weinige platforms waar aandacht en intentie regelmatig overlappen.

Volgens Pew Research is YouTube het meest gebruikte online platform onder tieners en volwassenen in de VS.

Voor marketeers is bereik belangrijk, maar het grootste voordeel ligt in het format. YouTube ondersteunt zowel korte als lange verhalen, zodat je aandacht kunt trekken met nuttige content en deze vervolgens kunt omzetten met advertenties die naadloos aansluiten bij de ervaring.

Deze gids helpt je bij het opzetten van je eerste YouTube-campagne of het verbeteren van je bestaande campagnes, met de nadruk op het omzetten van weergaven in meetbare resultaten.

Wat zijn YouTube-advertenties en waarom zijn ze belangrijk?

YouTube-advertenties zijn betaalde plaatsingen waarmee bedrijven een zeer divers, gesegmenteerd publiek kunnen bereiken door middel van nauwkeurige targeting. Ze worden weergegeven via Google Ads en zijn onderverdeeld in vier hoofdtypen: videoadvertenties, display-advertenties, audioadvertenties en premiumadvertenties.

Met een advertentiebereik van meer dan 2,53 miljard gebruikers (bijna de helft van de 5,66 miljard socialemediagebruikers wereldwijd) is YouTube een van de grootste en meest dominante platforms voor het delen van video's.

Dit is waarom het belangrijk is:

Creatieve flexibiliteit in alle advertentieformaten : van visuele en niet-visuele advertenties tot overlay-advertenties en banneradvertenties – YouTube biedt je tal van mogelijkheden om te experimenteren met advertenties.

Nauwkeurige targeting met behulp van het data-ecosysteem van Google : richt je op mensen op basis van wat ze zoeken, bekijken, hun demografische gegevens, intentiesignalen en zelfs de video's of kanalen waarop je advertentie moet verschijnen.

Meetbare ROI met realtime inzichten : YouTube-adverteerders kunnen prestaties, betrokkenheid, demografische gegevens van het publiek, verkeersbronnen en conversies bijhouden, waardoor ze campagnes kunnen optimaliseren voor echte betrokkenheid.

Hogere geloofwaardigheid dan traditionele reclame : 59% van de respondenten vindt YouTube-advertenties relevanter dan lineaire tv-advertenties. In vergelijking met andere video- en sociale platforms zijn YouTube-videoadvertenties bijna 16% geloofwaardiger en betrouwbaarder

Diversiteit van het publiek in alle leeftijdsgroepen: terwijl de meeste sociale mediaplatforms vooral gericht zijn op Gen Z of millennials, heeft YouTube actieve gebruikers in alle leeftijdsgroepen.

🧠 Leuk weetje: De eerste video op YouTube, met de titel 'Me at the zoo', werd op 23 april 2005 geüpload door Jawed Karim, medeoprichter van YouTube, en toont hem terwijl hij voor de olifanten in de dierentuin van San Diego staat.

Soorten YouTube-advertenties

Laten we eens kijken naar de verschillende soorten advertenties die je met YouTube-advertenties kunt plaatsen:

TrueView-in-stream-advertenties

TrueView-advertenties, ook wel overslaanbare in-stream-advertenties genoemd, zijn een van de populairste advertentieformaten op YouTube. Ze worden voor, tijdens of na andere video's afgespeeld. Op mobiele apparaten kunnen ze ook als interstitial-advertenties op volledig scherm worden weergegeven voordat een kijker verder kan gaan.

Kijkers kunnen in-stream-advertenties na 5 seconden overslaan. Maar je betaalt alleen voor de advertentie wanneer:

Een kijker bekijkt de hele video (als je advertentie korter is dan 30 seconden)

Een kijker bekijkt minstens 30 seconden van je video (langer dan 30 seconden).

Een kijker reageert op je advertentie door op een link, CTA of bijbehorende banner te klikken.

Wat het lucratief maakt voor merken, is dat je alleen betaalt wanneer iemand actief met je content bezig is of een conversie uitvoert.

Wat is hier een conversie?

Een conversie kan een demo-aanvraag, een aanmelding of het invullen van een formulier zijn, afhankelijk van wat je bijhoudt in Google Ads en Analytics.

De betrokkenheid bij in-stream-advertenties is doorgaans hoger omdat een kijker er vrijwillig voor heeft gekozen om langer dan 5 seconden te blijven kijken.

🔔 Dingen om in gedachten te houden: Overslaanbare videoadvertenties moeten minimaal 12 seconden lang zijn.

Ze mogen niet langer zijn dan 6 minuten.

Deze advertenties worden weergegeven op YouTube-kijkpagina's en op websites en apps die worden uitgevoerd op Google-videopartners.

Bumper-advertenties

Het zijn korte, niet-overslaanbare advertenties die een boodschap in slechts 6 seconden overbrengen. Ze worden voor, tijdens of na een andere video afgespeeld en je betaalt per vertoning.

Omdat ze kort zijn, is het een goede gewoonte om indruk te maken met één duidelijk idee of beeld.

Ze werken het beste in combinatie met een TrueView- of Google Preferred-campagne.

🤔 Wanneer moet je bumperadvertenties gebruiken? Wanneer je kijkers wilt bereiken met één gerichte boodschap

Als aanvulling op een langere campagne, d.w.z. ter versterking van uw productlancering of promoties voor gebeurtenissen.

Om uw merk top-of-mind te houden terwijl u op frequente contactpunten verschijnt

In-feed video's (voorheen video discovery-advertenties genoemd)

Ze worden op meerdere plaatsen weergegeven, waaronder:

Bovenaan de zoekresultaten van YouTube

Naast gerelateerde YouTube-video's

Bovenaan de mobiele startpagina van YouTube

Deze advertenties worden weergegeven nadat je een zoekopdracht hebt uitgevoerd. Ze bevatten meestal een thumbnail van je video, een koptekst en een uitnodiging om te klikken om de video te bekijken.

Je betaalt alleen voor deze advertenties wanneer iemand erop klikt om ze te bekijken of wanneer ze deze gedurende ten minste 10 seconden automatisch afspelen.

💡 Dit is wat je moet weten over in-feed videoadvertenties: Ze zijn ontworpen om aan te sluiten bij de intentie van de gebruiker en worden alleen weergegeven wanneer mensen naar relevante video-thema's zoeken, waardoor ze minder opdringerig en meer contextueel zijn.

Je advertenties passen naadloos in het platform en zien eruit als organische video-suggesties in zoekresultaten en feeds.

Ze bevatten dubbele CTA's, waarbij de ene knop gekoppeld is aan uw bestemmingspagina en de andere de video afspeelt. Beide kunnen kijkers naar uw uiteindelijke URL leiden.

🧠 Leuk weetje: elke dag worden er bijna 20 miljoen video's op YouTube geüpload. Met YouTube-advertenties kunt u boven het maaiveld uitsteken en uw boodschap rechtstreeks onder de aandacht van uw doelgroep brengen.

Niet-overslaanbare in-stream-advertenties

Dit zijn videoadvertenties van 15-20 seconden die voor, tijdens of na een andere video worden weergegeven. Aangezien kijkers deze video's niet kunnen overslaan, kunt u overwegen om ze te combineren met een $$cta die kijkers aanzet tot actie.

Voor niet-overslaanbare advertenties betaalt u elke keer dat uw advertentie wordt weergegeven (CPM). Overweeg deze te gebruiken voor tijdgevoelige aanbiedingen of aankondigingen.

✏️ Aantekening: Voor je niet-overslaanbare in-stream-advertenties kun je drie verschillende formaten gebruiken: Bumperadvertenties: video's van maximaal 6 seconden lang Standaard niet-overslaanbaar: video's met een lengte tussen 7 en 15 seconden 30 seconden niet-overslaanbaar (CTV): video's van 16-30 seconden die worden weergegeven op Connected TV (CTV)

Masthead-advertenties

Dit zijn premiumadvertenties die 24 uur lang bovenaan je YouTube-startpagina worden weergegeven. Ze worden automatisch afgespeeld zonder geluid, tot 30 seconden op desktopcomputers en voor de volledige lengte van de video op mobiele apparaten en CTV.

Deze advertenties zijn ontworpen om maximale zichtbaarheid te bieden en zijn alleen beschikbaar op basis van reservering via een Google-verkoopvertegenwoordiger.

Ze zijn ideaal om een enorm bereik of naamsbekendheid te genereren, vooral voor nieuwe producten, diensten of gebeurtenissen.

Met Masthead-advertenties kun je deze elementen aangepast maken:

YouTube-URL : de YouTube-URL naar je video, die moet zijn ingesteld op 'Openbaar' of 'Niet-vermeld' om te kunnen worden weergegeven.

Kop en beschrijving : tekst die naast of onder de masthead wordt weergegeven

CTA-knop : genereert klikken naar je uiteindelijke URL

Eind-URL : verplicht bij gebruik van een CTA – kan linken naar andere YouTube-pagina's of rechtstreeks naar je website

Instellingen voor automatisch afspelen : geef aan wanneer het automatisch afspelen begint en hoe lang het duurt (maximaal 30 seconden).

Begeleidende video's: twee extra video's die naast de masthead op desktop worden weergegeven (hoeven niet van je kanaal te zijn).

⭐ Er zijn twee soorten YouTube Mastheads die je kunt kopen: Kosten per duizend vertoningen (CPM) Masthead: Dit biedt een gereserveerd en vast aantal vertoningen dat gedurende je campagne wordt geleverd.

Cost-Per-Hour (CPH) Masthead: Dit biedt 100% Share-of-Voice (SOV) van in aanmerking komende vertoningen van de Masthead-unit van YouTube tijdens de gereserveerde uren die je koopt.

Display-advertenties

Dit zijn niet-videobanneradvertenties die worden weergegeven in de rechterzijbalk van je lijst met videosuggesties. Ze bevatten meestal een afbeelding of animatie en worden vergezeld door een kop, een beschrijving en een CTA-knop. Je betaalt voor de YouTube-displayadvertentie telkens wanneer iemand erop klikt.

Houd er aantekening van dat display-advertenties alleen beschikbaar zijn op desktopapparaten.

Display-advertenties werken goed wanneer je het volgende wilt:

Ondersteun je videoadvertentiecampagnes met blijvende visuele herinneringen

Genereer verkeer naar je website zonder video-content te maken

Retarget kijkers die je YouTube-videoadvertenties hebben gezien

Behoud je merkbekendheid terwijl mensen content van concurrenten of gerelateerde video's bekijken.

Deze advertenties verstoren de weergave niet, omdat ze in de zijbalk worden weergegeven. Hoewel ze minder opdringerig zijn dan in-stream-formaten, is het nadeel dat ze minder goed zichtbaar zijn. De kans is groot dat kijkers zich concentreren op de video zelf in plaats van op de elementen eromheen.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Brain om overtuigende YouTube-advertentieteksten te maken. De contextuele AI analyseert succesvolle advertentiepatronen en uw richtlijnen voor merkstem om meerdere variaties van CTA's, koppen en advertentiebeschrijvingen te genereren. Gebruik ClickUp Brain om YouTube-advertentieteksten en -scripts te genereren. Bovendien kun je ClickUp Brain zelfs vragen om aangepaste afbeeldingen voor je advertenties te maken. 📌 Bewaar deze tips om je volgende YouTube-advertentie te schrijven: TrueView-in-streamadvertenties (overslaanbaar) Schrijf een script voor een YouTube TrueView-in-stream-advertentie waarin de eerste 5 seconden duidelijk het kernprobleem en de kernwaarde worden vermeld. Ga ervan uit dat de kijker beslist of hij de advertentie overslaat. Wek nieuwsgierigheid zonder clickbait, leg het voordeel uit binnen de eerste 10 seconden en sluit af met een duidelijke $$cta die is afgestemd op een meetbare conversie. Bumperadvertenties (6 seconden, niet overslaanbaar) Maak 5 bumperadvertentiescripts (max. 6 seconden) voor YouTube-advertenties. Elk script moet één enkel idee of voordeel overbrengen, eenvoudige taal gebruiken en memorabel zijn zonder dat er geluid nodig is. In-feed videoadvertenties (video discovery) Schrijf YouTube-in-feed-videoadvertentieteksten die aansluiten bij de zoekintentie. Bedenk een kop, een suggestie voor de thumbnailtekst en een pakkende openingszin voor de video die natuurlijk en informatief overkomen in plaats van promotioneel. Niet-overslaanbare in-stream-advertenties (15-20 seconden) Schrijf een niet-overslaanbaar YouTube-advertentiescript dat in minder dan 20 seconden één complete boodschap overbrengt. Geef duidelijkheid voorrang boven overtuigingskracht, breng urgentie aan wanneer dat relevant is en voeg een CTA toe die aansluit bij een op CPM gebaseerde bewustmakings- of aankondigingscampagne. Masthead-advertenties Maak een kop, beschrijving en CTA-tekst voor een YouTube Masthead-advertentie die is ontworpen voor een maximaal bereik. Ga uit van automatisch afspelen zonder geluid, focus op merkpositionering en één campagneboodschap, en houd de tekst krachtig, eenvoudig en direct begrijpelijk. Display-advertenties (zijbalk) Schrijf een YouTube-displayadvertentietekst voor plaatsing in de zijbalk. Maak een beknopte kop, een korte beschrijving en een $$cta die de merkherkenning versterken of kijkers die al een videoadvertentie hebben gezien opnieuw targeten.

Checklist voor YouTube-advertenties Gebruik deze checklist om ervoor te zorgen dat je advertentieontwerp is gemaakt om aandacht te trekken en actie te stimuleren, en niet alleen om weergaven te genereren: Ondertitelingsplan: voeg ondertitels of tekst op het scherm toe, zodat je boodschap ook zonder geluid overkomt.

Haal de aandacht binnen de eerste 5 seconden: begin met het probleem of het voordeel, zodat mensen niet overslaan.

Eén boodschap per advertentie: Richt de advertentie op één idee, voordeel of aanbieding.

CTA gekoppeld aan het doel: Stem de CTA af op datgene waarvoor je optimaliseert (leadformulier, demo, aankoop of bekendheid).

Mobile-first framing: Ga ervan uit dat de meeste kijkers op een klein scherm zonder geluid zullen kijken.

Hoe maak je een YouTube-advertentiecampagne (stap voor stap)

Hier leest u hoe u een succesvolle YouTube-advertentiecampagne kunt maken en opzetten.

1. Stel je Google Ads-account in

Meld je aan bij je Google Ads-account met je persoonlijke of zakelijke Google Workspace-account.

Zodra je bent ingelogd, koppel je je YouTube-kanaal aan Google Ads, zodat je video-campagnes kunt uitvoeren en de prestaties rechtstreeks vanuit je kanaal kunt bijhouden.

2. Kies je campagnedoel

Wat wil je bereiken met je YouTube-advertentiecampagne? Wil je naamsbekendheid opbouwen, leads genereren, directe verkopen stimuleren of verkeer naar specifieke bestemmingspagina's leiden?

Kies uit de verschillende campagnedoelen.

Houd er rekening mee dat het door u gekozen doel een aanzienlijke limiet vormt voor de beschikbare advertentie-formaten, netwerken (YouTube versus Display Netwerk) en campagnesubtypes.

Gebruik deze tabel voor beoordeling 👇

Wanneer je wilt... Kies Ondersteunde advertentie-formaten Stimuleer directe aankopen via uw advertenties Aankopen Overslaanbare in-stream-advertenties, YouTube Shorts-advertenties Leads vastleggen Leadformulieren, telefoonleads en contacten indienen Overslaanbare in-stream-advertenties, YouTube Shorts-advertenties Leid bezoekers naar je landingspagina of productpagina's Paginaweergaven Overslaanbare in-stream-advertenties, YouTube Shorts-advertenties Bereik en merkbekendheid vergroten Merkbekendheid Niet-overslaanbare in-stream-advertenties, in-feed videoadvertenties, bumperadvertenties, masthead-advertenties, YouTube Shorts-advertenties

Als je niet zeker bent van het campagnedoel, kun je 'Merkbekendheid en bereik' kiezen of 'Campagne maken zonder doelbegeleiding' selecteren.

3. Kies het campagnetype en subtype

Stem nu je campagnedoel af op het geschikte campagnetype en subtype. Je krijgt verschillende campagneramwerken die het volgende bepalen:

Waar je advertenties worden weergegeven (YouTube, Google TV, partnersites, Google Display Netwerk)

Hoeveel controle heb je over targeting, biedingen en creatieve optimalisatie?

Welke doelstellingen ze moeten vervullen (bekendheid, overweging, conversies)

Hier volgt een gedetailleerd overzicht dat je helpt te begrijpen hoe de keuze voor verschillende campagnes van invloed is op de keuze voor subcampagnes:

Video-campagnes

Wat dit betekent: Standaard YouTube-advertentiecampagnes met volledige controle over plaatsingen, targeting en creatieve formats.

Wanneer te gebruiken: u wilt volledige controle over waar uw advertenties worden weergegeven, wie ze ziet en hoe ze worden weergegeven op YouTube.

Meest geschikt voor: merkbekendheid, overwegingscampagnes of actiegerichte doelstellingen met nauwkeurige targetingbehoeften

Compatibele formaten en subtypen: overslaanbare in-stream, niet-overslaanbare in-stream, in-feed video, bumperadvertenties, masthead, outstream

Performance Max-campagnes

Wat dit betekent: geautomatiseerde campagnes die gebruikmaken van de AI van Google om plaatsingen en targeting te optimaliseren voor alle Google-producten.

Wanneer te gebruiken: u wilt dat Google automatisch de beste plaatsingen vindt op YouTube, Search, Display, Discover, Gmail en Maps met behulp van uw assets.

Meest geschikt voor: conversies en verkopen met minimale handmatige installaties, vooral wanneer je conversiegegevens hebt om het algoritme te voeden.

Compatibele formaten en subtypen: automatisch gegenereerde combinaties van je video- en afbeeldingsmateriaal

Demand Gen-campagnes

Wat dit betekent: visuele campagnes gericht op ontdekkingsplaatsingen op YouTube, Discover en Gmail.

Wanneer te gebruiken: u wilt mensen bereiken die zich in een verkennende fase bevinden op de visuele en sociale oppervlakken van Google.

Meest geschikt voor: het opbouwen van overweging en het stimuleren van betrokkenheid met visueel meeslepende advertentie-ervaringen

Compatibele formaten en subtypen: In-feed videoadvertenties, afbeeldingsadvertenties op de startpagina van YouTube, Watch Next, Discover en Gmail

App-campagnes

Wat dit betekent: campagnes die expliciet zijn ontworpen om app-installaties en in-app-acties te stimuleren.

Wanneer te gebruiken: Je promoot een mobiele app en wilt het aantal downloads of specifieke in-app-conversies stimuleren.

Meest geschikt voor: app-installaties, app-betrokkenheid en conversies van in-app-aankopen

Compatibele formaten en subtypen: Videoadvertenties die zijn geoptimaliseerd voor app-promotie op YouTube en Google-appnetwerken

👀 Wist je dat? 45% van de Amerikaanse huishoudens met Netflix kijkt nu naar het advertentie-ondersteunde niveau, een stijging ten opzichte van 34% in 2024. Het publiek staat steeds meer open voor advertenties wanneer deze cultureel aanslaan en waarde bieden.

4. Configureer uw budget en biedstrategie

Tijd om het YouTube-advertentiebudget vast te stellen.

Stel een dagbudget of totaal campagnebudget in. Bepaal de looptijd van je campagne en kies je biedstrategie op basis van wat je wilt optimaliseren.

Hier volgt een overzicht van veelgebruikte biedstrategieën en wanneer je ze kunt gebruiken. Je ziet alleen opties die aansluiten bij je campagnedoel en format.

Biedstrategie Wat dit betekent Gebruik deze gids wanneer Target-CPM (kosten per duizend vertoningen) Je betaalt voor elke duizend keer dat je advertentie wordt weergegeven. Je wilt maximaal bereik en zichtbaarheid voor je ToFu-campagnes (merkbekendheid) Target-CPV (kosten per weergave) Hiermee kunt u biedingen optimaliseren voor weergaven, d.w.z. dat u betaalt telkens wanneer een kijker een deel van uw advertentie of een volledige advertentie bekijkt. Je wilt de kosten beheersen en tegelijkertijd video-weergaven genereren Target-CPA (kosten per acquisitie) Google optimaliseert automatisch biedingen om conversies te behalen tegen uw target kosten per actie. Je wilt de verkoop, leads en zelfs het websiteverkeer stimuleren Target ROAS (rendement op advertentie-uitgaven) Google optimaliseert biedingen om een specifiek rendement op advertentie-uitgaven te behalen. Je wilt zoveel mogelijk conversiewaarde binnen een doel voor het rendement op advertentie-uitgaven. Maximaliseer conversies Google stelt automatisch de instellingen voor biedingen in om binnen uw budget zoveel mogelijk conversies te genereren. Om zoveel mogelijk conversiewaarde te behalen binnen een vast budget

👀 Wist je dat? Adverteerders die overschakelen van een biedstrategie op basis van doel-CPA naar een biedstrategie op basis van doel-ROAS, kunnen 14% meer conversiewaarde behalen bij een vergelijkbaar rendement op advertentie-uitgaven.

5. Optimaliseer je targetingopties

YouTube maakt hyper-specifieke doelgroepsegmentatie mogelijk, wat betekent dat hoe gerichter uw advertenties zijn, hoe groter de kans is dat uw advertentiebudget een hoger rendement oplevert.

Hier zijn een paar targetingopties die beschikbaar zijn binnen YouTube-advertenties:

Demografische gegevens

Bereik uw doelgroep op basis van geslacht, leeftijd, status van ouderschap en gezinsinkomen. Een genuanceerde segmentatie is echter noodzakelijk, omdat één boodschap niet bij iedereen aanslaat, zelfs als ze tot dezelfde demografische groep behoren.

Levensgebeurtenissen

Richt je op kijkers op basis van specifieke, maar duidelijke levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld:

Een nieuw huisdier aanschaffen

Onlangs een baby gekregen

Net getrouwd

Heb je een nieuw huis?

Deze momenten veranderen het koopgedrag en creëren kansen wanneer mensen actief op zoek zijn naar nieuwe producten en diensten.

Gedetailleerde demografische gegevens

Dit is geavanceerde segmentatie. Hier kunt u uw doelgroep selecteren op basis van opleiding, burgerlijke staat, eigendom, werk en ouderschap, met een grotere mate van gedetailleerdheid.

Als ouders bijvoorbeeld je doelgroep zijn, kun je ze selecteren uit de specifieke categorieën die in de afbeelding worden weergegeven.

Zelfs binnen een breed demografisch profiel kun je precies de juiste doelgroep bereiken.

In-market doelgroepen

Target people who are actively searching or considering purchases in your category right now.

Je kunt ook aanvullende details voor elk in-market-segment bekijken om een zeer relevante doelgroep te selecteren:

Bekijk welke YouTube-contentcategorieën uw doelgroep het vaakst bekijkt.

Ontdek vergelijkbare doelgroepen die mogelijk nog niet op je radar staan.

Schat het aantal wekelijkse vertoningen voor dat specifieke segment

Affinity

Richt je op mensen met vaste, langdurige interesses op basis van hun consistente browse- en weergavegedrag. Dit zijn doelgroepen die zijn opgebouwd rond blijvende passies, zoals fitnessliefhebbers, early adopters van technologie, reisliefhebbers of beautyfanaten.

Google deelt affiniteitsdoelgroepen ook in brede categorieën in met meer specifieke subsegmenten.

Aangepaste doelgroepen

Wilt u meer specificiteit dan de vooraf ingestelde categorieën van Google? Bouw dan een op maat gemaakt publiek op basis van specifieke zoekwoorden, URL's, apps of interesses die relevant zijn voor uw bedrijf.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp Docs om je doelgroepsegmentatie en marketingstrategie te documenteren voordat je campagnes lanceert. Creëer gedetailleerde klantprofielen met demografische gegevens, interesses, pijnpunten en voorkeurscontenttypes. Werk samen met je team aan documenten en maak aantekeningen met ClickUp Docs. Leg je merkrichtlijnen en marketingstrategieën vast in ClickUp Docs, dat voor iedereen in je organisatie/marketingteam toegankelijk is.

6. Stel uitsluitingen en plaatsingen voor content in

Heb je content waar je niet wilt dat je advertentie wordt weergegeven?

Zo is een advertentie van een luxe horlogemerk niet geschikt naast video's over budgetwinkelen of financiële problemen.

Je kunt specifieke content-typen uitsluiten om de reputatie van je merk te beschermen en te voorkomen dat je budget verspilt aan irrelevante plaatsingen. YouTube biedt je de mogelijkheid om content te filteren op basis van:

Inventaristype (content met buitensporig, sterk en matig grof taalgebruik uitsluiten)

Content-labels (algemeen publiek, publiek met ouderlijk toezicht, volwassen publiek)

Specifieke onderwerpen of kanalen

Op dezelfde manier kun je ook bepalen waar je advertenties worden weergegeven door specifieke selecties van plaatsingen te maken:

Zoekwoorden : richt je op video's, kanalen of websites die overeenkomen met specifieke zoekwoorden die verband houden met je product of dienst.

Onderwerpen : Advertenties weergeven bij content over specifieke onderwerpen, zoals technologie, fitness of woningverbetering

Plaatsingen: kies de exacte YouTube-kanalen, video's, websites of apps waar je je advertenties wilt weergeven.

7. Kies locatie en talen

Selecteer waar je je advertenties geografisch wilt weergeven: richt je op een land, regio, stad of zelfs een specifieke straal rond een locatie. Configureer je taalvoorkeuren en YouTube toont je advertenties aan gebruikers die deze talen in hun accountvoorkeuren hebben ingesteld.

⭐ Bonus: Verhoog de betrokkenheid bij je videoadvertenties door relevante video's toe te voegen. Deze video's worden onder je videoadvertentie weergegeven en bieden een meeslepende video-ervaring, waardoor de boodschap van de advertentie wordt versterkt of uitgebreid.

8. Stel een campagneschema en frequentielimieten in

Hier zijn nog een paar extra instellingen die je moet bekijken:

Apparaatdoelgroep instellen: kies apparaten (mobiele telefoons, tablets, tv-schermen, computers) waarop je YouTube-videoadvertenties zichtbaar moeten zijn.

Maximale vertoningsfrequentie: stel een limiet in op het aantal keren dat de advertenties in deze campagne aan dezelfde persoon kunnen worden getoond.

Advertentieschema: Stel een advertentieschema in voor wanneer je advertenties moeten worden weergegeven, bijvoorbeeld van 9.00 tot 18.00 uur (GMT+5:30).

💡 Pro-tip: maak aparte advertentiegroepen voor verschillende doelgroepsegmenten of advertentieformaten binnen dezelfde campagne om de prestaties afzonderlijk te testen. Op die manier zal uw slecht presterende groep niet uw hele campagne naar beneden halen.

9. Maak video-materiaal

Upload je video naar YouTube of de Google Ads-bibliotheek. Zorg ervoor dat de instelling van de video 'Openbaar' of 'Niet-vermeld' is om in aanmerking te komen als advertentie. Privévideo's werken niet.

Plak de URL in het gedeelte voor het aanmaken van advertenties van Google Ads. Je kunt in deze fase meerdere advertenties aanmaken om verschillende creatieve uitingen, CTA's of variaties in berichten te testen.

⚡ Sjabloonarchief: Gebruik het ClickUp-advertentiesjabloon om uw hele advertentieproductieproces te stroomlijnen, van planning tot uitvoering. Gratis sjabloon downloaden Stroomlijn je YouTube-advertentieproductie met de ClickUp-advertentiesjabloon. Met dit sjabloon kunt u: Brainstorm met je team over advertentieconcepten en creatieve ideeën in één centrale ruimte.

Zet ideeën voor sociale media om in uitvoerbare taken met duidelijke deadlines en eigendom.

Volg de productiefasen van advertenties, van het schrijven van het script tot het uploaden van de uiteindelijke video, met 11 aangepaste velden.

Monitor prestatiestatistieken en campagneresultaten van je advertenties in 7 ClickUp-weergaven

Zorg ervoor dat je hele advertentieteam op één lijn zit wat betreft tijdlijnen, budgetten en deliverables met een visueel rijke contentkalender.

Zodra je alles hebt geconfigureerd, kun je je campagne indienen. YouTube controleert je advertenties aan de hand van het beleid van Google Ads om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de advertentierichtlijnen. De meeste advertenties worden binnen één werkdag beoordeeld, maar complexere beoordelingen kunnen langer duren.

📮 ClickUp Insight: Meer dan de helft van de werknemers heeft moeite om de informatie te vinden die ze nodig hebben op het werk. Slechts 27% zegt dat het gemakkelijk is, terwijl de rest enige moeilijkheden ondervindt en 23% het zelfs erg moeilijk vindt. Wanneer kennis verspreid is over e-mails, chats en tools, loopt de verspilde tijd snel op. Met ClickUp kun je e-mails omzetten in traceerbare taken, chats koppelen aan taken, antwoorden krijgen van AI en nog veel meer, allemaal binnen één werkruimte. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

Veelgemaakte fouten bij het plaatsen van YouTube-advertenties

Dit zijn de fouten die stilletjes uw budget verspillen, zelfs als uw targeting en installatie correct lijken:

Optimaliseren voor weergaven wanneer u conversies nodig hebt: een hoog weergavepercentage leidt niet automatisch tot een pijplijn.

Het verkeerde campagnetype kiezen: bijvoorbeeld brede bewustmakingsinstallaties gebruiken wanneer je leads wilt genereren.

Uitsluitingen en merkveiligheidscontroles overslaan: je advertentie wordt naast irrelevante of risicovolle content weergegeven.

Advertentiegroepen niet scheiden op basis van intentie: gemengde doelgroepen leiden tot verwarrende boodschappen en slechtere prestaties.

Het succes van YouTube-advertenties meten

Het opzetten van een YouTube-advertentiecampagne is slechts een deel van het verhaal. Het andere deel, dat net zo belangrijk is, is het bijhouden van prestaties en het optimaliseren van campagnes op basis van belangrijke statistieken.

Zodra je campagne live is, kun je de campagnegegevens en prestaties van je advertenties bekijken via je Google Ads-dashboard en YouTube Studio. Hier vind je een gedetailleerd overzicht van hoe je statistieken kunt bijhouden en rapportages kunt beheren.

Belangrijke statistieken om bij te houden

Je kunt de effectiviteit van campagnes niet op intuïtie beoordelen. Je hebt gegevens nodig, en deze gegevens komen in de vorm van weergaven, voltooiingspercentage, klikfrequentie, conversies en kosten per acquisitie.

Voordat je begint met het bijhouden van gegevens en het maken van vage aannames, moet je eerst duidelijkheid krijgen over de volgende vragen:

Is de effectiviteit van je campagne afhankelijk van weergaven, betrokkenheid of daadwerkelijke conversies?

Optimaliseert u voor merkbekendheid of directe omzetgeneratie?

Wat is uw acceptabele kosten per acquisitie en hoe verhoudt deze zich tot de levenslange waarde van een klant?

Dit zijn de sleutelstatistieken die je moet bijhouden op basis van je campagnedoelstellingen:

Statistieken Wat wordt bijgehouden Analyse en interpretatie Vertoningen Het weergavepercentage geeft de creatieve kwaliteit en de relevantie voor het publiek van je campagnes weer. Een hoger weergavepercentage betekent dat je boodschap en creatieve uitingen aanslaan. Een lager percentage duidt op problemen met de boodschap, structuur, format en zelfs creatieve uitingen. Veel vertoningen met weinig weergaven duiden op zwakke thumbnails of slechte targeting. Weergaven Het nummer van de weergaven van een groter deel of het geheel van je advertentie, naast alleen de vertoning. Meer weergaven van merkvideo's duiden op een groeiende interesse Weergavepercentage Percentage vertoningen dat als resultaat heeft gehad dat er weergaven zijn ontstaan Sterke affiniteit met je kanaal of merk, indicator voor klanten met hoge waarde die verder gaat dan directe conversies Klikfrequentie (CTR) Percentage kijkers dat op je CTA of advertentie heeft geklikt Een lage CTR in video-campagnes is normaal in vergelijking met zoekadvertenties en hoeft geen prioriteit te hebben. Kosten per weergave Gemiddelde kosten per weergave van je advertentie Een hoge CPV duidt op concurrerende biedingen of een beperkte targeting, waardoor de kosten stijgen. Kosten per acquisitie Uitgaven achter één conversie Als de CPA lager is dan de klantwaarde, is de campagne winstgevend. Rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) Inkomsten gegenereerd voor elke dollar die aan advertenties is uitgegeven Een ROAS van meer dan 2 wordt als winstgevend beschouwd. Kijktijd/voltooiingspercentage Hoe lang kijkers kijken voordat ze de advertentie overslaan of volledig voltooien Hogere voltooiingspercentages duiden op sterke hooks en relevante content. Verdiende acties Verdiende weergaven, likes, abonnees, toevoegingen aan afspeellijsten en shares op je gekoppelde YouTube-kanalen binnen 7 dagen na het bekijken van een advertentie Als de verdiende acties frequent voorkomen, wijst dit op een sterke affiniteit met uw kanaal of merk. Dit is vaak een sterke indicator voor een klant met hoge waarde. Weergave-through-conversies Wanneer kijkers binnen het conversievenster op uw site converteren Sterke affiniteit met je kanaal of merk Indicator voor klanten met hoge waarde die verder gaat dan directe conversies Conversies van betrokken weergaven Wanneer een kijker niet op uw videoadvertentie klikt, maar ten minste 10 seconden van de overslaanbare advertentie bekijkt en vervolgens binnen het conversievenster voor betrokken weergaven converteert. Advertentieblootstelling beïnvloedt aankoopbeslissingen, zelfs zonder directe klikken. Meet de impact op de bovenste trechter

Blijf bij de effectiviteit van de campagne met ClickUp dashboards.

Google Ads biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties van individuele campagnes.

Maar wat gebeurt er als je meerdere YouTube-advertentiecampagnes hebt lopen?

De campagnegegevens zijn verspreid over tabbladen, datumbereiken en filters, waardoor het moeilijk is om trends te ontdekken of te begrijpen hoe de ene campagne de andere beïnvloedt.

Met ClickUp Dashboards kun je al je YouTube-campagnes in één overzicht bijhouden. Hier kun je de prestaties van verschillende campagnes, periodes en advertentieformaten vergelijken zonder heen en weer te hoeven schakelen.

Blijf je campagnes effectief bijhouden met AI-kaarten in het ClickUp-dashboard.

In combinatie met de volgende AI-kaarten worden dashboards direct krachtig.

AI Brain : stel vragen als 'Welke campagne had vorige maand de hoogste ROAS?' en krijg direct antwoord zonder dat je handmatig gegevens hoeft te filteren.

AI StandUp : Vat je campagneactiviteiten tijdens een geselecteerde periode samen om snel te bekijken wat werkt.

AI Team StandUp : krijg een overzicht van de recente campagne-optimalisaties en creatieve tests van je team voor alle actieve campagnes.

AI-samenvatting : genereer een actueel overzicht met de status van de campagne, het budgetverbruik en de prestaties ten opzichte van de doelen.

AI-projectupdate: maak een algemeen overzicht van de status van je YouTube-advertentiecampagne, inclusief wat er is gelanceerd, wat er wordt getest en wat aandacht nodig heeft.

Bekijk deze video voor meer informatie over de combinatie van dashboard + AI-kaart 👇

Terugkerende rapportage instellen in ClickUp

Je hebt tijdige rapportage nodig die elke week bruikbare inzichten oplevert. Hiermee bedoelen we inzichten over budgetten, conversies, prestatiestatistieken, doelgroepsegmenten en ROAS, zonder dat je tussen tien tabbladen hoeft te schakelen om verspreide gegevens te begrijpen.

Wat als we je zouden vertellen dat het mogelijk is om de YouTube-advertentierapportage in ClickUp te automatiseren?

Maak eerst een standaardrapportagesjabloon in ClickUp Docs. Voeg statistieken, datumbereiken en vergelijkingsformaten toe aan al je YouTube-advertentierapporten.

Maak vervolgens aangepaste ClickUp Super Agents die campagnegegevens kunnen verzamelen, prestatietrends kunnen analyseren en rapporten kunnen opstellen in door u vooraf bepaalde formaten.

Stel AI-aangedreven teamgenoten in om adaptieve, meerstapswerkstroomen met volledige context af te handelen met behulp van ClickUp Super Agents.

Superagenten hebben geen stapsgewijze regels nodig om intelligente beslissingen te nemen. Als uw AI-teamgenoten kunnen ze de context interpreteren en anoniem handelen. Deze agenten kunnen niet alleen rapportage uitvoeren, maar ook:

Controleer posts op sociale media om slecht presterende campagnes te markeren wanneer de statistieken onder uw vastgestelde drempels komen en stel een herverdeling van het budget voor naar beter presterende YouTube-advertentieformaten.

Beantwoord campagnespecifieke vragen zoals 'Welk advertentieformat heeft vorige maand de meeste conversies opgeleverd?' zonder door gegevens te hoeven spitten.

Identificeer optimalisatiemogelijkheden door de huidige campagneprestaties te vergelijken met historische benchmarks en aanpassingen aan creatieve uitingen of targeting aan te bevelen.

Trigger-taaktoewijzingen voor je team wanneer er dringende actie nodig is, zoals het pauzeren van advertenties die de CPA-doelen overschrijden of het A/B-testen van nieuwe video-creaties.

Bouw je eerste Super Agent met ClickUp 👇

👀 Wist je dat? 23,6% van Gen Z gebruikt YouTube actief om producten te ontdekken. Ze worden vaak beïnvloed door advertenties waarbij ze niet het gevoel hebben dat er iets aan hen wordt verkocht. Sterker nog, 98% van de kijkers zegt dat ze YouTube-makers meer vertrouwen dan makers op andere sociale mediaplatforms.

Beperkingen van YouTube-advertenties

De meeslepende videoformaten en het uitgebreide advertentiebereik van YouTube maken het een lucratief platform voor marketeers. Er zijn echter bepaalde limieten die je niet mag negeren:

Advertentiemoeheid : uw doelgroep consumeert dagelijks content via meerdere kanalen. Zelfs de meest memorabele advertentie kan geen onmiddellijke merkherkenning of conversies garanderen.

Afnemende advertentieprestaties : merkbekendheid bouwt zich in de loop van de tijd op en je kunt een conversie niet definitief toeschrijven aan één enkele advertentieweergave wanneer kijkers via verschillende contactpunten met je merk in aanraking komen.

Grote concurrentie voor populaire doelgroepen : door te targeten op populaire demografische gegevens en affiniteiten stijgen de CPV- en CPM-kosten, waardoor het moeilijker wordt om op termijn een winstgevende ROAS te behalen.

Vereist voortdurende tests van advertenties : YouTube biedt meerdere middelen om te optimaliseren, zoals CTA's, tekstkoppen, beschrijvingen, bijbehorende banners, thumbnails en videohooks. Deze uitgebreide optimalisatiemogelijkheden betekenen echter dat je voortdurend A/B-tests moet uitvoeren om te bepalen wat wel en niet tot resultaten leidt.

Het rendement op investering kan variëren, afhankelijk van de nauwkeurigheid van de targeting: YouTube maakt zeer specifieke targeting mogelijk, maar de meeste adverteerders weten niet hoe ze hier effectief gebruik van kunnen maken of beperken hun doelgroep zo sterk dat het bereik te beperkt wordt.

Als je YouTube-advertenties op grote schaal maakt, heb je meer nodig dan alleen advertentieteksten en creatieve uitingen. Je hebt een systeem nodig om te plannen, te testen, te beoordelen en te herhalen, zonder dat de context tussen teams verloren gaat.

Maak kennis met ClickUp: 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die werkstroomen en tools samenbrengt in één centraal platform.

Zo helpt ClickUp for Marketing Teams om structuur aan te brengen in de chaos

Gebruik vooraf gemaakte sjablonen om uw werkstroom te documenteren.

Voordat je YouTube-advertenties gaat gebruiken om je naamsbekendheid te vergroten, moet je je afvragen of je wel een eigen YouTube-kanaal hebt dat je advertentie-uitgaven ondersteunt.

Naast YouTube-advertenties moet je ook een authentieke aanwezigheid op het platform opbouwen.

Gebruik hiervoor de YouTube-sjabloon van ClickUp om contentstrategieën voor je kanaal te plannen, te conceptualiseren en te implementeren. Van brainstormen voorafgaand aan de productie tot publiceren na de productie: deze sjabloon geeft vorm aan je ideeën.

Gratis sjabloon downloaden Bouw uw aanwezigheid op YouTube strategisch op met de ClickUp YouTube-sjabloon.

Met dit sjabloon kunt u:

Plan video-concepten en scripts met speciale ruimtes voor ideevorming, storyboarding en goedkeuringswerkstroomen, zodat uw team op één lijn blijft.

Volg productiemijlpalen, van filmen tot bewerking tot het aanmaken van thumbnails en het schrijven van advertentieteksten.

Beheer uw publicatieschema met een ingebouwde socialemediakalender die YouTube-uploads coördineert met de tijdlijnen van uw advertentiecampagnes voor een maximale impact.

Als je meerdere marketingcampagnes tegelijkertijd uitvoert, heb je één enkele bron nodig om budgetten, tijdlijnen en al het andere bij te houden.

De sjabloon voor campagneplanning van ClickUp biedt precies dat. Met deze sjabloon kunt u doelen stellen, de voortgang bijhouden en het succes van meerdere YouTube-campagnes meten zonder de individuele prestaties uit het oog te verliezen.

Gratis sjabloon downloaden Beheer meerdere campagnes tegelijk met de ClickUp-sjabloon voor campagneplanning.

Deze sjabloon biedt flexibiliteit om te kiezen uit 7 verschillende aangepaste velden (toegewezen budget, campagneleider, resterend budget en campagnetype) om het team op één lijn te brengen met betrekking tot gedeelde doelstellingen en geprioriteerde taken.

Met dit sjabloon kunt u:

Verbeter het bijhouden van campagnes met opmerkingen, tags, waarschuwingen over afhankelijkheden, e-mails en realtime updates, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Controleer de budgettoewijzing voor verschillende campagnes en ontdek te hoge uitgaven voordat deze van invloed zijn op het rendement op investering.

Coördineer de lancering van advertenties met je contentkalender om ervoor te zorgen dat YouTube-advertenties aansluiten bij organische video-uploads en bredere marketinginitiatieven.

Brainstorm creatieve ideeën met ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards bieden uw team een visueel canvas om al uw creatieve ideeën, campagne-instructies, referenties, video-concepten en berichtingen op één plek te structureren en te organiseren.

Organiseer je creatieve ideeën met ClickUp Whiteboards

Het kan worden geïntegreerd in je werkruimte en maakt gebruik van AI om de verbinding te maken tussen je ideeën.

Zo stroomlijnen Whiteboards uw creatieve proces:

Waar maakt Whiteboard verbinding? Hoe helpt dit je YouTube-advertenties? Verbinding met taken Zet brainstormideeën voor advertenties direct om in uitvoerbare taken met toegewezen eigenaars en deadlines. Verbinding met Docs Koppel campagneoverzichten, scripts en merkrichtlijnen rechtstreeks aan uw Whiteboard, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen. Maak verbinding met chatten Bespreek creatieve richtingen in realtime zonder het Whiteboard te verlaten of van tabblad te wisselen.

Bekijk advertenties zonder vergaderingen met ClickUp Clips

Zodra je een concept hebt, kun je ClickUp Clips gebruiken om advertentieontwerpen, storyboard-walk-throughs of aantekeningen van editors op te nemen. Belanghebbenden kunnen opmerkingen met tijdstempels achterlaten, feedback geven en problemen oplossen zonder dat er een live beoordelingsgesprek nodig is.

Laat gedetailleerde uitleg en inzichten achter met ClickUp Clips.

Stel automatiseringen in voor repetitieve taken

Het plannen en uitvoeren van YouTube-advertenties is geen proces dat door één persoon kan worden uitgevoerd. Het is geen werkstroom in één stap.

Tussen preproductie en postproductie vindt een reeks goedkeuringen, taaktoewijzingen, budgetupdates en prestatiebeoordelingen plaats – taken die handmatig niet veel tijd kosten, maar wel veel energie vergen.

ClickUp-automatiseringen komen je te hulp. Ze nemen repetitieve taken van je over, zodat jij je creatieve energie kunt richten op je eigenlijke werk.

Hier zijn een paar voorbeelden van automatisering die je kunt uitproberen:

Status verandert in 'Script goedgekeurd' > Wijs de video-productietaak automatisch toe aan het creatieve team

Aangepast veld 'Advertentiebudget' overschrijdt drempel > Breng de campagnemanager op de hoogte en markeer voor beoordeling

De status verandert in 'Ad Live' > Maak een taak voor het bijhouden van prestaties aan en wijs deze toe aan de eigenaar van de analyse.

Elke maandag om 9 uur 's ochtends > Genereer een wekelijks overzicht van de campagneprestaties en plaats dit in de teamchat.

Gebruik het ClickUp Ads Schedule sjabloon om je tijdlijnen voor de advertentie-uitrol te plannen en triggers voor automatisering af te stemmen op de startdata van campagnes.

Bekijk deze video om te zien hoe Super Agents samenwerkt met ClickUp-automatisering👇

📚 Lees meer: Hoe realiseer je automatisering bij het aanmaken van content?

Stroomlijn uw volledige advertentiewerkstroom met BrainGPT

ClickUp BrainGPT is een geconvergeerde AI-werkruimte die meerdere AI-mogelijkheden samenbrengt in één platform. In plaats van te schakelen tussen verschillende AI-tools voor schrijven, onderzoek, kennisopvraging en nog tien andere dingen, vind je alles wat je nodig hebt in deze zelfstandige desktop-app.

Met BrainGPT kun je:

Toegang tot meerdere externe AI-modellen : gebruik de intelligentie van Claude om video-scripts en ondertitels te schrijven, ChatGPT voor variaties in advertentieteksten, of vergelijk de output van verschillende modellen om de meest overtuigende boodschap te vinden.

Voer een realtime zoekopdracht uit op internet : onderzoek campagnes van concurrenten, : onderzoek campagnes van concurrenten, ontdek opkomende trends of verkrijg inzichten in uw doelgroep zonder ClickUp te verlaten.

Zoek in uw hele werkruimte : wanneer uw campagneoverzichten, prestatiegegevens en creatieve middelen verspreid zijn over Drive, Docs en ontwerptools, brengt : wanneer uw campagneoverzichten, prestatiegegevens en creatieve middelen verspreid zijn over Drive, Docs en ontwerptools, brengt ClickUp Enterprise Search alles direct samen.

Talk to text: met : met ClickUp Talk to Text kunt u handsfree uw ideeën voor videoscripts, campagne-aantekeningen of feedback over advertentieontwerpen dicteren terwijl u de content bekijkt.

Stroomlijn je YouTube-advertenties met ClickUp

Stop met het afzonderlijk opzetten van uw YouTube-advertentiecampagnes.

Als je planning, teamcommunicatie, uitvoering en het bijhouden van de voortgang op verschillende platforms plaatsvinden, belemmert het gebruik van te veel verschillende tools je productiviteit en beperkt het je vermogen om daadkrachtig op te treden.

De AI-aangedreven werkruimte van ClickUp biedt tools voor het bedenken van ideeën, het bijhouden van taken, het plannen, organiseren, optimaliseren en automatiseren op één centraal platform. Alles wat je nodig hebt om effectieve YouTube-advertentiecampagnes op te zetten, te beheren en te optimaliseren, vind je op één plek bij ClickUp.

Meld je nu gratis aan en begin met het stroomlijnen van je YouTube-advertentieproces.

Veelgestelde vragen

YouTube-advertenties kosten doorgaans tussen $ 0,10 en $ 0,30 per weergave (CPV), hoewel de kosten variëren op basis van de specificiteit van de targeting, de concurrentie en het format. Je kunt al beginnen met slechts $ 10 per dag en op basis van de prestaties opschalen.

Niet-overslaanbare in-stream-advertenties en bumperadvertenties werken het beste voor merkbekendheid, omdat kijkers de hele boodschap moeten bekijken. Masthead-advertenties bieden maximale zichtbaarheid als je het budget hebt, terwijl overslaanbare in-stream-advertenties ook bekendheid kunnen genereren in combinatie met andere langetermijncampagnes.

Kleine bedrijven kunnen beginnen met een bescheiden dagbudget van $ 10 tot $ 20 en zich richten op het uitvoeren van nauwkeurig gerichte campagnes. Ze kunnen vervolgens hun uitgaven opschalen zodra ze succesvolle combinaties van doelgroepgerichtheid, advertentieontwerp en boodschappen hebben gevonden die consistent conversies genereren.

Je kunt conversies bijhouden via Google Ads door je YouTube-kanaal te koppelen aan Google Analytics. YouTube Studio biedt ook gegevens over view-through-conversies, waarmee je kunt zien wanneer kijkers converteren nadat ze je advertentie hebben bekeken zonder erop te klikken.

ClickUp biedt een gestructureerde werkruimte om meerdere YouTube-advertentiecampagnes tegelijkertijd te plannen, uit te voeren en te monitoren. Met AI-aangedreven dashboards, geautomatiseerde rapportage via Super Agents en sjablonen voor campagneplanning en advertentieproductie kunt u budgetten, deadlines, creatieve middelen en prestatiestatistieken op één plek bijhouden.