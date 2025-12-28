Miro-storyboardsjablonen voor creatieve planning en storytelling

Het meeste creatieve werk begint met een wirwar van scènes, aantekeningen en halfbakken ideeën. Een storyboard is het moment waarop alles op zijn plaats valt. Het zet verspreide gedachten om in een duidelijke volgorde waarmee je daadwerkelijk aan de slag kunt.

Met dezelfde aanpak kunnen docenten complexe onderwerpen vereenvoudigen en kunnen productteams snel en zonder lange uitleg het klanttraject in kaart brengen.

Miro-storyboardsjablonen helpen teams om ideeën visueel in kaart te brengen, of je nu werkt met een filmsjabloon, voorbeelden van storyboardsjablonen bekijkt of complexe creatieve projecten beheert die afhankelijk zijn van duidelijke visuele storytelling.

In deze blog vindt u handige Miro-storyboardsjablonen voor verschillende creatieve en educatieve toepassingen. U vindt er ook een aantal ClickUp-sjablonen die het gemakkelijker maken om uw storyboard om te zetten in georganiseerd werk.

Wat zijn Miro-storyboardsjablonen?

Miro-storyboardsjablonen zijn vooraf gemaakte visuele lay-outs waarmee je scènes, stappen of ideeën in een gestructureerde volgorde in kaart kunt brengen. Ontwerpers, docenten, professionals en creatieve teams gebruiken ze om projecten visueel te plannen, verhaallijnen te schetsen of complexe processen op te splitsen in duidelijke, begrijpelijke panelen.

Deze sjablonen bevatten meestal kaders, vakjes of rasters waar je schetsen, aantekeningen, afbeeldingen of beschrijvingen aan kunt toevoegen. Ze ondersteunen verschillende formaten, van eenvoudige opstellingen met zes kaders tot gedetailleerde, meerlaagse borden voor projectmanagement bij video-productieprojecten, productplanning en het in kaart brengen van het klanttraject.

✨ Leuk weetje: Storyboarding begon in de vroege jaren 1930 bij Walt Disney Studios, toen animator Webb Smith schetsen aan een muur vastmaakte om scènes in kaart te brengen. De methode werd voor het eerst gebruikt in de korte film Three Little Pigs uit 1933 en veranderde de manier waarop films werden gepland door teams het hele verhaal te laten zien voordat ze aan de animatie begonnen.

De beste storyboard-sjablonen voor uw projecten

Hier volgt een kort overzicht van enkele gratis storyboard-sjablonen die je kunt gebruiken om je werkstroom te optimaliseren 👇

Wat maakt een goede Miro-storyboardsjabloon?

Een goede Miro-storyboardsjabloon biedt structuur zonder je te beperken. Het moet de sleutelelementen van je verhaal ondersteunen en tegelijkertijd ruimte laten om panelen aan te passen naarmate je project groeit.

De juiste sjabloon:

Geeft een duidelijke structuur met kaders voor belangrijke scènes, met kaders voor belangrijke scènes, ontwerpbriefings en dialogen, zodat je niet eindigt met ideeën die willekeurig over het bord verspreid zijn.

Biedt een flexibele en aanpasbare interface waarmee je assets kunt bewerken en je eigen versie kunt opslaan voor toekomstig gebruik.

Ondersteunt ingebouwde realtime samenwerking zodat uw hele team samen scènes kan bewerken, becommentariëren, feedback kan delen en scènes kan verfijnen.

Stimuleert visueel denken door gebruik te maken van kleuren, tekeningen, illustraties of fotoreferenties om abstracte concepten om te zetten in iets concreets.

Werkt goed voor bestaande processen, inclusief integraties, PDF-exports en presentatiemodus.

Miro-storyboardsjablonen

Hier zijn zes gratis storyboard-sjablonen van Miro die je helpen je storyboards te visualiseren en te organiseren, zodat je werk goed van start gaat.

1. Story & Telling Lite-sjabloon

via Miro

Met het Story & Telling Lite sjabloon kun je je gedachten omzetten in duidelijke verhalen zonder je publiek uit het oog te verliezen. Het scheidt 'verhaal' (wat je zegt) van 'vertellen' (hoe je het zegt), zodat je aan beide kanten van je verhaal kunt werken.

Er zijn twee hoofdwerkruimten plus een voorbeeldcase die een voltooide narratieve planning laat zien, waardoor u uw eigen volgorde gemakkelijker kunt volgen. U kunt deze storyboard-sjabloon gebruiken om presentaties of lezingen visueel te organiseren.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng lezingen, presentaties, scripts of merkverhalen in kaart in een herhaalbaar systeem.

Gebruik het 'Telling'-bord om het tempo en de emotionele werkstroom te plannen voordat je het definitieve materiaal maakt.

Raadpleeg het voorbeeld wanneer u een echt voorbeeld van een voltooid storyboard nodig hebt.

✅ Ideaal voor: Creatieve teams en docenten die een eenvoudige layout willen voor het in kaart brengen van verhalen.

💡 Pro-tip: combineer storyboard-sjablonen met AI-tools voor het aanmaken van content om direct scènebeschrijvingen, dialogen tussen personages, verhaallijnen of visuele bijschriften te genereren.

2. Sjabloon voor referentieverhalen

via Miro

De sjabloon voor referentieverhalen biedt teams een praktische manier om overeenstemming te bereiken over schattingen van story points. In plaats van te gissen, gebruikt iedereen voltooide verhalen als uitgangspunt, waardoor verfijning sessies gestroomlijnd verlopen en het hele team op één lijn blijft.

Je sleept voltooide verhalen naar het bord, sorteert ze op inspanning en plaatst ze in Fibonacci-categorieën. Vervolgens voer je een selectie uit van één verhaal per waarde als referentievoorbeeld. Die referentieset wordt een gedeeld begrip voor toekomstig werk.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik het drag-and-drop-bord om voltooide taken te sorteren op basis van de waargenomen complexiteit.

Groepeer verhalen in inspanningsbereiken met de visuele categoriebanen.

Leg in de laatste stap van de selectie één referentie vast voor elke categorie.

✅ Ideaal voor: Productteams en Agile-groepen die consistente referentiepunten voor schattingen willen.

3. Sjabloon voor mockups van coververhalen

via Miro

Deze sjabloon voor mockups van coververhalen stelt een leuke vraag: Als je project op de cover van een tijdschrift zou komen, wat zou er dan staan? Je kunt een layout kiezen, afbeeldingen toevoegen en koppen schrijven alsof je werk al op de voorpagina staat.

Deze storyboardlayout is handig wanneer je een verhaal wilt vertellen zonder een volledige presentatie.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Kies uit meerdere omslaglayouts die passen bij de sfeer van uw project.

Gebruik aparte panelen voor afbeeldingen, slogans, citaten en hoogtepunten.

Help mensen om zonder druk hun mening te delen met een licht, gebruiksvriendelijk format.

✅ Ideaal voor: Ontwerpers en docenten die snel boeiende verhalen willen vormen zonder een volledig deck te bouwen.

4. Starterssjabloon voor diagram van afhankelijkheid

via Miro

De Dependency Diagram Sjabloon geeft u een eenvoudig overzicht van hoe taken met elkaar verbonden zijn. Dit is handig wanneer meerdere mensen aan hetzelfde doel werken en u wilt zien wat er eerst moet gebeuren en wie van wie afhankelijk is.

De layout blijft eenvoudig, zodat je deze gemakkelijk kunt bijwerken wanneer tijdlijnen of verantwoordelijkheden veranderen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Visualiseer de voortgang met eenvoudige indicatoren voor hangende, lopende en voltooide items.

Krijg een duidelijke weergave van welke taken afhankelijk zijn van andere taken.

Lees de korte handleiding voor hulp bij het maken van je eerste diagram.

✅ Ideaal voor: Ontwerpers en mensen die betrokken zijn bij projectmanagement die snel zichtbaarheid willen krijgen op het gebied van taakvolgordes

5. Design Thinking Board (PIM-Go)

via Miro

De Design Thinking Board (PIM-Go) Sjabloon loodst je door een complete design thinking-sessie zonder dat je je overweldigd voelt. Je begint met het ontrafelen van het probleem en gaat vervolgens op zoek naar mogelijke oorzaken en ideeën. De layout helpt je om pijnpunten te identificeren en verschillende opties op één plek vast te leggen.

Je kunt concepten sorteren op basis van vertrouwen en waarde, zodat sterke ideeën opvallen. Alles wat nog niet klaar is, wordt naar een parkeerplaats verplaatst, waar je het later opnieuw kunt bekijken.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik de op Ishikawa geïnspireerde layout om problemen terug te voeren naar de oorzaak en pijnpunten te identificeren.

Gebruik het filter met vier kwadranten om opties te vergelijken en te beslissen wat verder gaat.

Zet ongebruikte ideeën in een speciale wachtrij, zodat ze een hoge mate van zichtbaarheid behouden voor toekomstige sessies.

✅ Ideaal voor: Ontwerpers en strategen die een gestructureerde ruimte nodig hebben om input te verkennen en te sorteren.

6. Toy Story Retrospective-sjabloon

via Miro

De Toy Story Retrospective Sjabloon maakt een gewone evaluatiesessie net iets leuker. Iedereen plaatst een markering (bijvoorbeeld een soldaatje) op het Toy Story-personage dat volgens hen het beste de Sprint vertegenwoordigt.

Na de ijsbreker leidt het bord de groep door vragen die verband houden met specifieke vragen over de laatste Sprint.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Stem op de belangrijkste problemen of onderwerpen die worden besproken, zodat het team prioriteiten kan stellen.

Voeg visuele en interactieve elementen toe om retrospectieven boeiender te maken.

Gebruik op Toy Story geïnspireerde prompts om reflectie op verschillende gebieden te stimuleren, zoals 'To Infinity And Beyond', om te vieren wat goed is gegaan.

✅ Ideaal voor: Agile-groepen en docenten die op zoek zijn naar een leuk format om terug te blikken op een Sprint.

Beperkingen van het gebruik van Miro voor storyboards

Voor vroege brainstormsessies en schetsen helpt Miro je de eerste stap te zetten. Naarmate je storyboards groter worden, merk je echter dat er hiaten ontstaan en dat je meer controle over je assets nodig hebt.

Hier zijn de meest voorkomende limieten om in gedachten te houden 👇

Grote storyboardborden kunnen vertraging oplopen zodra je veel elementen toevoegt.

Nieuwe gebruikers vinden de navigatie vaak verwarrend omdat het even duurt om te leren hoe je van tool kunt wisselen en de basisbediening onder de knie te krijgen.

Borden raken rommelig naarmate scènes en referenties zich opstapelen, en het wordt moeilijker om bij te houden wat waar thuishoort zonder een goede organisatie.

Geen native tijdsregistratie of robuuste rapportage, dus je moet vertrouwen op tools of integraties van derden.

Mist functies voor taakbeheer, zoals relaties, afhankelijkheden, mijlpalen, aangepaste werkstroomfasen, enz.

Op dat moment is het handig om een paar alternatieve gratis storyboard-sjablonen te bekijken die het hele storyboardproces ondersteunen en het gemakkelijker maken om uw middelen in te delen.

Alternatieve storyboard-sjablonen

ClickUp biedt een uitgebreide bibliotheek met storyboard-sjablonen die helpen om grote ideeën op te splitsen in frames, stappen of scènes, waardoor het gemakkelijker wordt om in één oogopslag het volledige verloop van een project of campagne te zien. Storyboard-elementen kunnen direct worden omgezet in taken, documenten, tijdlijnen, mijlpalen en dashboards, zodat ideeën niet abstract blijven en snel kunnen worden uitgevoerd.

ClickUp maakt ook een einde aan de wildgroei aan tools door ideevorming, planning, samenwerking en uitvoering op één plek samen te brengen.

Laten we eens kijken naar de beste ClickUp-storyboardsjablonen.

1. ClickUp-storyboardsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breng scènes frame voor frame in kaart met het ClickUp-storyboardsjabloon.

Visueel plannen op de ene plek en aantekeningen maken op een andere plek leidt vaak tot verwarring. De ClickUp Storyboard-sjabloon lost dat op door elke scène een eigen kader te geven, zodat je storyboard een gestroomlijnde reeks wordt in plaats van verspreide verwijzingen.

Elk paneel is gebouwd op ClickUp Whiteboards en biedt ruimte voor actie, dialoog, audio-aanwijzingen en opmerkingen van de regisseur. Leden van het team kunnen afbeeldingen toevoegen, kaders toevoegen, details aanpassen en rechtstreeks op visuele elementen reageren.

Ontdek waarom ClickUp Whiteboards ideaal zijn voor storyboarding 📹

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet frames om in ClickUp-taken met toegewezen personen en deadlines om van planning naar uitvoering te gaan.

Blijf bij de verhaallijn met fasen zoals expositie, conflict, climax en oplossing.

Exporteer het storyboard als PDF of deel alleen-lezen links voor clientpresentaties of interne beoordelingen.

✅ Ideaal voor: Filmmakers en docenten die een eenvoudige werkruimte willen voor het structureren van storyboards en het koppelen van taken.

2. ClickUp-sjabloon voor verhaaloverzicht

Gratis sjabloon downloaden Bouw karakterbogen en plotstructuren met het ClickUp Story Outline sjabloon.

Een storyboard-sjabloon hoeft niet visueel te zijn om nuttig te zijn. Soms wil je een gestructureerd overzicht dat meer op een mappensysteem lijkt dan op een canvas. Met de ClickUp Story Outline Template kun je op een eenvoudige manier plotpunten bijhouden en personages overzichtelijk houden. Schrijvers kunnen het gebruiken voor een manuscript, maar het werkt ook voor het plannen van verhalende video's.

Je kunt plotpunten en dialogen bijhouden en scènes op volgorde houden. Met aangepaste velden en taakstatussen kun je de locatie, personages en de plaats van een scène in het verhaal vastleggen.

Deze storyboard-achtige opzet houdt al je belangrijke elementen op één plek bij, zodat je kunt zien hoe het verhaal zich in de reeks ontwikkelt.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Geef scènes een kleurcode op basis van de fase van het plot, zodat je het tempo en structurele hiaten kunt herkennen.

Wijs teken toe aan scènes om hun ontwikkeling in het verhaal te volgen.

Volg productiefasen zoals preproductie, filmen en bewerking in dezelfde weergave.

✅ Ideaal voor: Scenaristen, romanschrijvers, videografen en contentmanagers die een eenvoudig overzicht willen voor het organiseren van meerdelige verhalen of campagnes.

3. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer gebruikersreizen en prioriteiten van functies met de ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen.

Het is gemakkelijker om te begrijpen hoe een gebruiker door uw product navigeert wanneer de hele werkstroom visueel wordt weergegeven. Beschouw de ClickUp User Story Mapping sjabloon als een storyboard voor uw productervaring. U kunt gebruikersreizen groeperen op persona, release of functieset. Elke aantekening of kaart kan een taak worden met een eigenaar, een deadline en een status.

Deze visuele weergave helpt je hiaten in paden van gebruikers te ontdekken en af te stemmen welke stappen het belangrijkst zijn.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Volg gebruikersprofielen bovenaan, zodat elke werkstroom aansluit bij de werkelijke behoeften van gebruikers.

Sorteer functies op releasetermijnen, zodat je je eerst op de cruciale onderdelen kunt concentreren.

Herschik de paden van gebruikers op het bord voordat je je vastlegt op de ontwikkeling.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en UX-ontwerpers die een duidelijke weergave willen krijgen van het klanttraject.

🚀 Voordeel van ClickUp: Met ClickUp BrainGPT kunt u ruwe schetsen maken, feedback sorteren en uitzoeken wat er vervolgens moet gebeuren, zonder uw ClickUp-werkruimte te verlaten. Het leest de context en geeft je een antwoord dat past bij wat je nog wilt doen. Deel wat je tot nu toe hebt, en Brain kan het omzetten in schetsen, scripts, bijschriften of moodboard-samenvattingen.

Gebruik het tijdens beoordelingen om de belangrijkste punten uit lange commentaarthreads te halen en ze in een actielijst te vormen. Krijg samenvattingen en inzichten uit je ClickUp-werkruimte met ClickUp Brain.

4. ClickUp-moodboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Bepaal de visuele identiteit vóór de productie met de ClickUp Mood Board-sjabloon.

Voordat je je zorgen maakt over shots en camerahoeken, moet je meestal eerst overeenstemming bereiken over de look en feel. De ClickUp Mood Board-sjabloon biedt je een visuele ruimte om referenties voor creatieve projecten te verzamelen.

In plaats van een leeg storyboard-sjabloon krijg je speciale ruimte voor UI-voorbeelden, pictogrammen, illustraties, website-inspiratie, typografie en kleurkeuzes, en je kunt deze secties verwisselen als je project iets anders nodig heeft. Het enige wat je hoeft te doen is je afbeeldingen plakken en ze naar wens rangschikken.

Deze moodboard-sjabloon wordt een gedeelde bron voor creatieve visies. ✨

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Upload van kleurhexcodes rechtstreeks in het gedeelte Kleurenpalet om uw visuele identiteit vast te leggen.

Vergelijk ontwerprichtingen naast elkaar door assets naar clusters te slepen.

Gebruik de ingebouwde legenda om te begrijpen wat u in elk vakje moet plaatsen (lettertypen, paletten, interactiestijl, uiterlijk van de website, enz. )

✅ Ideaal voor: merkontwerpers, creatieve directeuren, marketeers en bureaus die een uniforme visuele referentie voor projecten willen.

5. ClickUp-sjabloon voor videoproductieprojecten

Gratis sjabloon downloaden Volg elke productiefase op één plek met de ClickUp-sjabloon voor videoproductieprojecten.

Videoprojecten mislukken wanneer preproductie, opnames en bewerking niet samen worden bijgehouden. De ClickUp-sjabloon voor videoproductieprojecten organiseert elke fase – scripting, toewijzing van middelen, budget, mijlpalen en levering – in taaklijsten met kleurcodes.

Elke sectie (samenvatting, scopebeheer, kostenbeheer) is vooraf opgebouwd. Voeg toegewezen personen, deadlines, afdelingen en inspanningsniveaus toe om precies te zien wie wat doet en wanneer.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd bij wie er taken toegewezen heeft gekregen, wat de deadlines zijn, wat de impact is en hoeveel werk er nodig is voor de teams die zich bezighouden met video, bewerking en PMO.

Voeg briefings, scripts en storyboardbestanden rechtstreeks toe aan taken in het veld 'Bijlage'.

Gebruik de tijdlijnweergave of de gantt-grafiekweergave om afhankelijkheden te zien en vertragingen te voorkomen.

✅ Ideaal voor: Contentteams en videoproducenten die videowerkstroomen met meerdere stappen beheren

6. ClickUp YouTube-videoproductiesjabloon

Gratis sjabloon downloaden Organiseer beeldmateriaal, scripts en storyboards met de YouTube-video-productiesjabloon van ClickUp.

Als je regelmatig YouTube-content publiceert, heb je meer nodig dan een eenvoudige videostoryboardsjabloon. De ClickUp YouTube-videoproductiesjabloon fungeert als zowel een contentkalender als een tracker in één.

Elke video heeft zijn eigen taak, met aangepaste velden voor titel, releasedatum, tags, thumbnail, voortgang en meer. Scenarioschrijvers, videobewerkers, recensenten en managementteams kunnen als volgers voor elke taak worden toegevoegd, zodat ze realtime meldingen krijgen bij elke update en statuswijziging.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Schrijf ideeën, scriptontwerpen, onderwerpschetsen of visuele inspiratie op in ClickUp Docs en voeg deze toe aan je video-taak, zodat teamleden er gemakkelijk naar kunnen verwijzen.

Gebruik de ClickUp-bordweergave om taken door fasen te slepen, zoals idee, scripting, filmen, bewerking, beoordeling en publiceren.

Verdeel het video-project in belangrijke fasen en schakel over naar de kalender-weergave om te controleren wanneer elke activiteit of deliverable is gepland.

✅ Ideaal voor: YouTubers, contentmakers en socialmediateams die een duidelijk systeem willen om elk aspect van een YouTube-video te creëren en te beheren.

📮 ClickUp Insight: Contextwisselingen tasten stilletjes de productiviteit van uw team aan. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de verstoringen op het werk voortkomt uit het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als u deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp brengt uw werkstroom (en chat) samen op één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chat, documenten, Whiteboards en meer, terwijl AI-aangedreven functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

7. ClickUp-sjabloon voor vision board

Gratis sjabloon downloaden Breng uw productvisie en doelgroepsegmenten in kaart met de ClickUp Vision Board-sjabloon.

De ClickUp Vision Board-sjabloon helpt u het doel en de richting van uw product te verduidelijken door te definiëren voor wie het bedoeld is en welk probleem het oplost. Elke rij vertegenwoordigt een product of functie met kolommen voor visie, bedrijfsdoelstelling, doelgroep, behoeften en prioriteit.

Demografische tags zoals leeftijd, beroep, geslacht, enz. helpen je om hiaten in de marktdekking op te sporen. Je kunt het Product Vision Formulier gebruiken om ideeën te verzamelen die automatisch in het bord worden ingevuld.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Ontwikkel een duidelijke, uitvoerbare productstrategie en identificeer mogelijkheden om productfuncties te verbeteren.

Begrijp de behoeften van uw doelmarkt om de volgende stappen te plannen en ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij de doelen en vereisten van het bedrijf.

Verdeel elk doel in uitvoerbare taken met ClickUp-taaken, zodat de visie een stappenplan wordt.

✅ Ideaal voor: Productmanagers, oprichters en strategen die productkansen op één plek in kaart willen brengen.

🚀 Voordeel van ClickUp: ClickUp mindmaps zijn een krachtige tool voor storyboarding die veel meer kan dan alleen verhalen. Ze zijn ideaal voor het in kaart brengen van sequenties en werkstroom voordat je iets visueel ontwerpt of bouwt, en helpen om duidelijkheid te scheppen vóór de uitvoering. Begin met een centraal idee en maak vertakkingen op het hoogste niveau voor belangrijke stappen, schermen of fasen. Voor complexe en niet-lineaire processen kunt u afhankelijkheden taggen en parallelle paden of variaties markeren. Mind Map-knooppunten kunnen worden omgezet in ClickUp-taken met toegewezen personen, deadlines, prioriteiten, middelen en referenties. Hierdoor zijn ze geschikt voor alles, van UX en werkstroom tot proces- en systeemontwerp. Visualiseer ideeën en taken duidelijk met ClickUp mindmaps.

8. ClickUp Vision Whiteboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Valideer productconcepten met de ClickUp Vision Whiteboard-sjabloon.

De ClickUp Vision Whiteboard sjabloon brengt visie, doelgebruikers, klantproblemen, productkenmerken en waardeproposities in kaart in één visuele lay-out. De vooraf gedefinieerde secties met kleurcodes helpen bij het in kaart brengen van de kernvisie naar gerelateerde ideeën, waardoor leden van het team één referentiepunt hebben.

ClickUp Whiteboards bieden je een interactief digitaal canvas waarop je in realtime met je team kunt samenwerken en vormen, plaknotities, connectoren, afbeeldingen en secties kunt gebruiken om je visie in kaart te brengen.

Ideeën op het Whiteboard kunnen direct worden omgezet in ClickUp-taken en worden toegewezen aan teamleden met deadlines en prioriteiten.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Groepeer uw ideeën in logische secties of thema's, zodat ze gemakkelijker te begrijpen en uit te voeren zijn.

Definieer regels die acties triggeren en houd het werk op gang zonder handmatige tussenkomst met ClickUp-automatiseringen.

Houd de status van taken, verantwoordelijkheden, tijdlijnen en knelpunten bij met ClickUp-dashboards , zodat alle teams op één lijn blijven zonder voortdurende statusvergaderingen.

✅ Ideaal voor: Productteams, ontwerpers en strategen die zich richten op één enkel productverhaal

9. ClickUp-sjabloon voor ontwerpbord

Gratis sjabloon downloaden Houd ontwerpmateriaal en revisies bij met de ClickUp Design Board-sjabloon.

Als je op zoek bent naar een kant-en-klaar projectbord om ontwerpprojecten te beheren, helpt het ClickUp Design Board-sjabloon je om alle middelen en beslissingen in één ruimte te verzamelen.

De ontwerpprocesbordweergave groepeert taken per fase van uw werkstroom. Het geeft u een duidelijk overzicht van hoeveel taken er in elke fase zijn en waar precies aan wordt gewerkt. De ontwerptijdlijnweergave geeft u een duidelijk overzicht van aankomende deadlines, zodat u het werk op schema kunt houden.

Aangezien ontwerpprojecten complex kunnen zijn om te beheren, bevat de sjabloon ook een Lijst met prioriteiten, zodat u gemakkelijk kunt zien welke taken eerst aandacht nodig hebben. Om feedbackcycli te stroomlijnen, is er ook een Revisielijstweergave die alleen taken toont die wijzigingen vereisen, gegroepeerd op Belangrijk en Minder belangrijk om significante UX-wijzigingen te scheiden van kleine UI-aanpassingen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik ClickUp Documenten om ontwerpideeën te verzamelen rond visuals, kleurenpaletten, referenties of inspiratiebronnen.

Maak ClickUp-taken voor elk onderdeel van het ontwerp en gebruik aangepaste velden in ClickUp om relevante informatie op te slaan.

Standaardiseer de werkstroom van ontwerp, van aanvraag tot oplevering, met een betere zichtbaarheid op de werklast en minder vertragingen.

✅ Ideaal voor: UI/UX-ontwerpers en bureaus die een duidelijke werkstroom nodig hebben om de voortgang van ontwerpen bij te houden.

10. ClickUp-sjabloon voor brainstormen

Gratis sjabloon downloaden Evalueer ideeën en organiseer oplossingen met de ClickUp-brainstormsjabloon.

De ClickUp-brainstormsjabloon groepeert ideeën rond de problemen die ze oplossen.

Zodra iedereen op één lijn zit, klikt u gewoon op + Nieuwe taak om een taakkaart aan te maken en elk idee vast te leggen zodra het naar voren komt. Aangepaste velden zoals Probleembeschrijving, Verantwoordelijke, Winnende oplossing, Uitvoerend team, Middelen, enz. helpen bij het verzamelen van gedetailleerde context voor elk idee.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Krijg verschillende weergaven, zoals tijdlijn, afdeling, per fase en prioriteiten, zodat je ideeën kunt organiseren en visualiseren op een manier die past bij jouw werkstroom.

Organiseer ideeën en geef uw team duidelijkheid over de volgende stappen met behulp van tags, waarschuwingen over afhankelijkheden en andere functies.

Zet ideeën om in volledig uitvoerbare taken, wijs eigenaren toe, stel deadlines vast en houd de voortgang bij.

✅ Ideaal voor: Productmanagers, operationele teams, marketingteams en multifunctionele teams die regelmatig brainstormsessies houden.

11. ClickUp Creative Brief Whiteboard-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Werk samen en stel klantbriefings op met het ClickUp Creative Brief Whiteboard-sjabloon.

De ClickUp Creative Brief Whiteboard sjabloon biedt u een digitaal whiteboard met drag-and-drop-functie waar u tijdens gezamenlijke planningssessies kunt brainstormen en ideeën in kaart kunt brengen.

Vooraf gebouwde fasen begeleiden je bij elke stap. Tags geven aan of de client of het interne team verantwoordelijk is voor een bepaald onderdeel van het bestaande proces. Met ClickUp automatiseringen kun je ideeën en taken zonder handmatige stappen vooruit helpen, zoals wijzigingen in de status naarmate het werk vordert en e-mailnotificaties wanneer goedkeuringen nodig zijn.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd fase, betrokkenheid, startdatum en deadline, en toegewezen personen bij, zodat de eigendom altijd duidelijk is.

Volg vooraf opgestelde fasen zoals Focus & Visie, Doelen, Merk en Richting voor consistente briefings.

Schakel tussen Tijdlijn-weergave om mijlpalen en deadlines te zien, en Creatieve korte taken-weergave om taken met hun status te zien.

✅ Ideaal voor: Bureaus, merkstrategen en klantgerichte teams die complexe werkstroomprocessen afhandelen

Breng je storyboards tot leven met ClickUp

Miro-storyboardsjablonen zijn een goede eerste stap wanneer je ruimte nodig hebt om te schetsen, processen in kaart te brengen of met de verhaalstructuur te spelen.

Maar storyboards zijn alleen krachtig als ze ideeën omzetten in actie. Met visuele Whiteboards voor brainstormen, gestructureerde sjablonen voor planning en taken die creatief denken naadloos verbinden met uitvoering, helpt ClickUp je om ruwe concepten om te zetten in duidelijke, uitvoerbare werkstroomen.

Wilt u uw storyboard van een ruw idee omzetten in iets waar uw team mee aan de slag kan? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp.

Veelgestelde vragen

Een storyboard-sjabloon helpt je om een vaag idee om te zetten in een duidelijke reeks stappen, scène voor scène of fase voor fase. Maakers gebruiken het om video-beelden, scripts en overgangen te plannen voordat de productie van start gaat. Docenten gebruiken het om complexe lessen op te splitsen in behapbare panelen. Product- en UX-teams gebruiken het om gebruikersreizen, onboarding-werkstroomen of functieverhalen in kaart te brengen zonder een lange specificatie te schrijven. Het gaat niet om 'mooie beelden', maar om duidelijkheid: wat gebeurt er eerst, wat komt daarna en wat ontbreekt er?

Ja. Miro biedt sjablonen in storyboardstijl (en borden die werken als storyboards) voor narratieve planning, workshops, retrospectieven en procesmapping. Ze zijn ideaal voor het bedenken van ideeën, samenwerking en snelle visuele afstemming, vooral in het begin van het project, wanneer je nog bezig bent met het vormen van de volgorde. Waar teams later wrijving kunnen ondervinden, is wanneer ze behoefte hebben aan een sterkere structuur, versiebeheer, eigendom en uitvoeringstracking buiten het bord om.

Als je video's produceert, is de 'beste' storyboard-sjabloon degene die zowel frames als overdrachten ondersteunt. Let op: ruimte voor actie/dialoog/audio-aanwijzingen, eenvoudige herschikking en een manier om elk paneel te koppelen aan echt werk (script, middelen, beoordelingen, deadlines). Als uw team moet overschakelen van storyboard → taken → tijdlijn, is een sjabloon dat frames omzet in traceerbaar werk (eigenaren, deadlines, statussen) altijd beter dan een puur visueel raster.

Absoluut – storyboards zijn in feite 'user story mapping met afbeeldingen'. U kunt storyboards maken voor: onboarding, checkout, toestemmingswerkstroom, ondersteuningsprocessen en zelfs interne werkstroom (zoals goedkeuringen). Dit is vooral handig wanneer belanghebbenden de ervaring moeten zien in plaats van een specificatie te lezen. Bonus: wanneer elke stap een taak wordt (ontwerp, kopiëren, engineering, QA), krijgt u een direct pad van customer journey → uitvoering zonder context te verliezen.

Miro is uitstekend geschikt voor visuele planning, maar teams lopen vaak tegen limieten aan wanneer het storyboard een echt project wordt. Veelvoorkomende problemen: grote borden kunnen vertraging oplopen, borden raken snel rommelig en het is moeilijker om afhankelijkheden, mijlpalen en rapportages te beheren zonder extra tools te gebruiken. Als uw storyboard goedkeuringen, tijdlijnen, zichtbaarheid van de werklast of herhaalbare werkstroomen vereist, kunt u uiteindelijk terechtkomen in een situatie waarin u 'in Miro plant en elders beheert'.

Een sterk alternatief is een tool die het visuele storyboard en het operationele werk samenbrengt. Met ClickUp kunnen teams bijvoorbeeld storyboards maken in Whiteboards en vervolgens frames omzetten in taken met eigenaren, deadlines, statussen, afhankelijkheden en dashboards om het werk te bijhouden. Dat betekent dat je storyboard niet alleen een planningsinstrument blijft, maar ook de werkstroom wordt. Als je team genoeg heeft van 'hier een bord, daar taken, ergens anders updates', dan sluit dit de cirkel.