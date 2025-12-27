13 beste AI-tools voor docenten op afstand in [jaar]

U weet al dat studentgericht leren leidt tot meer betrokkenheid en betere resultaten. Maar door beperkte tijd en toenemend administratief werk kan dat doel onbereikbaar lijken.

Hier kan het juiste gebruik van kunstmatige intelligentie een groot verschil maken. Ze nemen repetitieve taken over die veel tijd en energie kosten. Deze GenAI-tools helpen u bij het ontwerpen van meer gepersonaliseerde leertrajecten, het continu monitoren van de voortgang en het geven van tijdige feedback.

In deze gids verkennen we de beste AI-onderwijstools voor docenten die afstandsonderwijs en gepersonaliseerd leren ondersteunen.

Hier volgt een kort overzicht van de beste generatieve AI-tools voor docenten die op afstand lesgeven en wat elk van deze tools voor uw werkstroom kan betekenen. 📊

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Documenten voor het organiseren van lesplannen; taken, aangepaste statussen en aangepaste velden om het tempo en de normen bij te houden; automatiseringen om de werkstroom van docenten te stroomlijnen; dashboards om de voortgang te visualiseren; AI voor het ophalen van kennis en ondersteuning. Scholen en docenten die lesplanning en projectmanagement op één plek willen hebben Free Forever; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen MagicSchool AI Automatisering van het aanmaken van lessen, ondersteuning voor speciaal onderwijs (IEP, 504-plannen), analytische dashboards, eenvoudige export naar Docs/Word/Classroom/Canvas Leraren die snel gedifferentieerde lessen willen voorbereiden en SPED-ondersteuning willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12,99/maand per gebruiker. Eduaide. ai Meer dan 110 onderwijstools, op standaarden afgestemde content (5E, pedagogisch onderbouwd), feedbackbot met rubrieken Onderwijzers die behoefte hebben aan diverse, op standaarden afgestemde lesmaterialen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 5,99/maand. Brisk Teaching Directe Google-integratie voor feedback, herhaling van het schrijfproces (Inspect Writing), vertaling in meer dan 50 talen, FERPA- en COPPA-conform Docenten die Google-tools gebruiken en gestroomlijnde feedback en toegankelijkheid willen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor scholen en districten ChatGPT Gepersonaliseerde lesplannen, aangepaste GPT's voor gestandaardiseerd onderwijs, hulp bij meertalige communicatie, Canva- en Drive/M365-integratie Onderwijzers op afstand en hybride onderwijzers die veelzijdige planning, contentcreatie en communicatie willen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand. Wayground (Quizizz) AI-bronnen aanmaken op basis van prompts/bestanden/URL's, automatisering van de beoordeling van open vragen/audio-antwoorden, grote bibliotheek met door docenten gemaakte content Onderwijzers die boeiende quizzen en datagestuurde inzichten willen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor scholen en districten Gradescope Instellingen die grote hoeveelheden beoordelingen verwerken met een focus op eerlijkheid en analyse Instellingen die grote hoeveelheden beoordelingen verwerken met de nadruk op eerlijkheid en analyse Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor instellingen Curipod Door AI gegenereerde interactieve lessen, directe AI-feedback met rubrieken, bestaande dia's uploaden en verbeteren, FERPA- en COPPA-conform Docenten die behoefte hebben aan interactieve, live betrokkenheid in klaslokalen op afstand of hybride klaslokalen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 24 per maand. Diffit Het genereren van leermiddelen op basis van tekst/uploads/links, grafische organisatoren en scaffolds, afstemming op normen en woordenschatbeheer. Leraren die aanpasbaar leesmateriaal nodig hebben voor klassen met leerlingen van verschillende niveaus Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand. Turnitin Overeenkomstrapporten voor plagiaat en door AI gegenereerde content, inline opmerkingen, QuickMarks, rubrieken, spraak-/mediafeedback, manipulatieherkenning (witte tekst, tekenwisselingen) Onderwijzers die academische integriteitscontroles en gestructureerde digitale beoordelingen willen Aangepaste prijzen Khanmigo AI-generated lesson plans, quizzen, hooks en rubrieken, en op het curriculum afgestemde content van Khan Academy. Docenten die snel content willen aanmaken binnen het ecosysteem van Khan Academy Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand. Education Copilot AI-lesplanner, ondersteunt Engels + Spaans, aanpasbaar niveau en structuur, meer dan 10 tijdbesparende tools Leraren die een snel startpunt nodig hebben voor lesplannen en werkbladen 30 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 9 per maand. Kahoot! Game-based learning, live of zelfgestuurde kahoots, meerdere vraagtypes, toegankelijk ontwerp (voorlezen, hoog contrast, schermlezer) Docenten die zich richten op de prestaties van leerlingen en realtime begripscontroles Aangepaste prijzen

Wat maakt een goede AI-tool voor docenten?

Een goede AI-tool voor docenten helpt u bij het voorstellen van gepersonaliseerde leertrajecten en biedt bronnen of content die zijn afgestemd op de behoeften van elke leerling.

Hier zijn enkele geavanceerde functies waar u op moet letten in GenAI-tools voor docenten.

Nauwkeurige beoordeling en feedback: beoordeel automatisch quizzen, evalueer korte antwoorden of controleer essays en geef tegelijkertijd bruikbare feedback.

Adaptieve leerondersteuning: identificeer vaardigheidstekorten, stel gepersonaliseerde oefeningen voor en beveel bronnen aan voor de leerstijl van elke student.

Snelle contentcreatie: stel lesplannen op, genereer schrijfopdrachten, vat leesmateriaal samen of maak snel studiemateriaal.

Naadloze integratie: integreer naadloos met uw bestaande LMS, kalenders en klasmanagementsystemen, zodat u niet tussen meerdere platforms hoeft te schakelen.

Gegevensprivacy en -veiligheid: bewaar studentgegevens veilig en zorg ervoor dat u voldoet aan regelgeving zoals FERPA of GDPR.

Inzichtelijke analyses: analyseer patronen in de prestaties, participatie en betrokkenheid van studenten, zodat u vroegtijdig kunt ingrijpen en uw onderwijsstrategieën kunt aanpassen.

Samenwerking en betrokkenheid: Krijg tools die groepswerk, discussies en realtime feedback ondersteunen om studenten betrokken te houden in externe of hybride instellingen.

Hier zijn de beste generatieve AI-tools die lesplanning, het bijhouden van studenten en lesgeven gemakkelijker maken voor docenten op afstand. 👇🏼

1. ClickUp (beste alles-in-één werkruimte voor planning, beoordeling en communicatie)

84% van de docenten zegt dat ze tijdens hun reguliere werktijd niet genoeg tijd hebben om cijfers te voltooien, lessen voor te bereiden, papierwerk te doen of e-mails van ouders te beantwoorden. Wanneer elke taak in een andere tool wordt uitgevoerd, duurt zelfs eenvoudig werk langer dan nodig is.

ClickUp brengt alles samen in een geconvergeerde AI-werkruimte, zodat u meer tijd kunt besteden aan lesgeven in plaats van te schakelen tussen apps. Aangedreven door AI begrijpt het uw context en haalt het direct naar voren wat u nodig hebt; geen werk meer dat zich uitbreidt!

Uw taken, quizzen, lesplannen, documenten en communicatie blijven verbonden in één georganiseerde werkruimte met gekoppelde AI.

Hier leest u hoe ClickUp Education Projectmanagement Software u helpt om onderwijs op afstand soepeler te beheren:

Genereer lesmateriaal en instructies

ClickUp Brain, uw ingebouwde AI-assistent, helpt u snel lesplannen, opdrachtvragen, projectrichtlijnen en meer te genereren. Deze verantwoordelijke AI staat naast uw lessen, documenten en opdrachten en biedt u de ondersteuning die u nodig hebt op het moment dat u die nodig hebt.

Genereer lesmateriaal en personaliseer dit voor elke student met behulp van ClickUp Brain.

Hier leest u hoe u deze AI voor studenten kunt gebruiken om echt een verschil te maken in uw dag:

Slimmere lesplanning: zet uw aantekeningen om in een duidelijk, lesbaar overzicht met doelstellingen en activiteiten.

Snellere quizaanmaak: genereer binnen enkele seconden beoordelingsvragen op basis van uw lezingen of video's.

Duidelijkere instructies voor elke leerling: vereenvoudig complexe aanwijzingen zodat elke leerling de Taak begrijpt.

Snelle feedback zonder burn-out: geef hoogwaardige, bruikbare opmerkingen zonder tijdrovende handmatige inspanningen.

Probeer deze prompts eens: Maak van deze aantekeningen een lesplan van 45 minuten met leerdoelen en een afsluitende activiteit

Maak vijf meerkeuzevragen voor groep 7 met antwoordbladen

Vereenvoudig deze instructies voor ESL-leerlingen in groep 8

Vat dit antwoord samen en noem één sterk punt en één verbeterpunt

Sla de lege pagina over. Beschrijf uw behoeften, laat ClickUp Brain het concept opstellen en ga direct aan de slag met lesgeven. Bekijk deze video om te zien hoe eenvoudig het is.

Centraliseer middelen en werk samen met collega's

Nadat Brain u heeft geholpen bij het maken van uw materiaal, kunt u met ClickUp Docs dit materiaal omzetten in gestructureerde, klasklare bronnen. U kunt lesplannen opmaken, in realtime samenwerken met collega's, instructies voor activiteiten toevoegen, afbeeldingen of links insluiten en deze delen met studenten of mededocenten.

Werk samen met andere docenten en creëer kennisbanken met ClickUp Docs.

ClickUp Docs werkt ook als uw kennisbeheersysteem en helpt u een groeiende bibliotheek op te bouwen met alles wat u onderwijst. Categoriseer op onderwerp of eenheid, pas doorzoekbare tags toe om direct te vinden wat u nodig hebt en houd belangrijke academische documenten jaar na jaar geordend.

💡 Pro-tip: Het ClickUp College Lesson Plan sjabloon maakt het plannen van lessen een stuk eenvoudiger. U kunt eenvoudig lesplannen maken en aanpassen, en vervolgens al uw lescontent, opdrachten en examens op één plek organiseren. Elke les wordt een Taak waarbij u de voortgang kunt bijhouden met duidelijke statussen en deadlines. Voeg gewoon uw overzicht uit Brain toe, vul de doelstellingen en activiteiten in en maak er een les van die klaar is voor uw studenten en die u elk semester met een gerust hart opnieuw kunt gebruiken. Ontvang een gratis sjabloon Maak lesplannen en organiseer content met het ClickUp College Lesson Plan sjabloon.

Plan taken voor elke activiteit of sessie

ClickUp-taak zet uw lesplannen om in een duidelijke, traceerbare werkstroom. Maak een taak aan voor elke sessie of opdracht, voeg checklists toe voor lesactiviteiten en voeg alle benodigde bestanden of dia's als bijlagen toe.

Beheer uw sessies en voltooi ze op tijd met ClickUp-taaken.

Automatiseer het routinewerk en verminder de werklast

Wanneer meerdere opdrachten vertraging oplopen, feedback zich opstapelt en een quiz nog moet worden nagekeken, kan handmatig bijhouden al snel uit de hand lopen. ClickUp biedt u twee manieren om die druk weg te nemen: op regels gebaseerde automatisering en AI-agents die natuurlijke taal gebruiken en zij aan zij werken.

ClickUp Automations neemt de routinematige, repetitieve werkstroom voor zijn rekening. U stelt de regel één keer in en ClickUp past deze consequent toe. Wanneer een student bijvoorbeeld een opdracht inlevert, kan een automatisering die taak naar uw beoordelingslijst verplaatsen, de status bijwerken en zelfs herinneringen sturen voor aankomende beoordelingsdeadlines.

Gebruik vooraf gedefinieerde regels of bouw aangepaste AI-agenten om routinetaken te automatiseren.

ClickUp AI Agents nemen het flexibelere werk voor hun rekening dat niet gebonden is aan vooraf gedefinieerde regels.

U kunt eenvoudig vragen: 'Verzamel alle opdrachten waarvoor nog geen feedback is gegeven en voeg ze toe aan een lijst met prioriteiten' of 'Stuur een bericht naar studenten wier inzendingen moeten worden herzien'. De agent begrijpt uw verzoek en voltooit de actie in uw werkruimte.

Automatiseer uw routinetaken door middel van trigger-inputs met ClickUp AI Agents.

Help studenten om georganiseerd te blijven

Help studenten om hun huiswerk, projecten en herinneringen bij te houden met ClickUp Student Projectmanagement Software. Ze kunnen hun voortgang markeren, hun werk aan taken toevoegen, opmerkingen toevoegen en altijd zien wat er nog moet gebeuren en wat er al is gedaan.

Met de ClickUp-kalender kunnen ze hun week plannen door opdrachten, toetsen en herhalingssessies visueel op één plek in kaart te brengen.

Plan en beheer taken, opdrachten en deadlines moeiteloos met ClickUp Kalender.

De beste functies van ClickUp

Verzamel en organiseer verzoeken: maak aanpasbare formulieren voor toelatingen, het verzenden van cursussen, benodigdheden en meer met ClickUp Forms

Houd de details bij de hand: noteer cijfers, rubriekscores, vaardigheidsniveaus of gedragsantekeningen rechtstreeks bij elke opdracht of taak met noteer cijfers, rubriekscores, vaardigheidsniveaus of gedragsantekeningen rechtstreeks bij elke opdracht of taak met aangepaste velden in ClickUp

Voortgang bijhouden: visualiseer klasprestaties, beoordeel de voortgang van leerlingen, houd de capaciteit van het klaslokaal in de gaten of beheer voorraden, allemaal in één ruimte, met visualiseer klasprestaties, beoordeel de voortgang van leerlingen, houd de capaciteit van het klaslokaal in de gaten of beheer voorraden, allemaal in één ruimte, met ClickUp dashboards.

Beheer uw tijd efficiënt: visualiseer al uw werk en planning op één plek met ClickUp Kalender en visualiseer al uw werk en planning op één plek met ClickUp Kalender en tijdlijn-weergave , zodat u uw dag en week efficiënt kunt plannen.

Houd gesprekken contextueel: stel chatkanalen in om samenwerking te vereenvoudigen en individuen of groepen op de hoogte te brengen van updates met behulp van stel chatkanalen in om samenwerking te vereenvoudigen en individuen of groepen op de hoogte te brengen van updates met behulp van ClickUp Chat.

Centraliseer uw dagelijkse planning: maak verbinding met uw andere tools via maak verbinding met uw andere tools via ClickUp-integraties om contextwisselingen te verminderen.

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

Een G2-recensie zegt:

Het is intuïtief, gemakkelijk en snel om te doen wat ik moet doen. Ik denk dat het echt zijn belofte waarmaakt om het aantal klikken te minimaliseren! Ik raak nooit gefrustreerd door de tool of denk nooit "waarom kan ik xyz niet gewoon doen?" Zonder deze tool zou ik mijn werk letterlijk niet kunnen doen of mijn eigen zaken bijhouden. En het is ZO betaalbaar!

Het is intuïtief, gemakkelijk en snel om te doen wat ik moet doen. Ik denk dat het echt zijn belofte waarmaakt om het aantal klikken te minimaliseren! Ik raak nooit gefrustreerd door de tool of denk nooit "waarom kan ik xyz niet gewoon doen?" Zonder deze tool zou ik mijn werk letterlijk niet kunnen doen of mijn eigen zaken bijhouden. En het is ZO betaalbaar!

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI-tools dagelijks voor persoonlijke taken en 55% gebruikt ze meerdere keren per dag. Hoe zit het met AI op het werk? Met een gecentraliseerde AI die alle aspecten van uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking aanstuurt, kunt u tot wel 3+ uur per week besparen, die u anders zou besteden aan het zoeken naar informatie, net als 60,2% van de ClickUp-gebruikers!

2. MagicSchool AI (het beste voor AI-gegenereerde lesplanning en docentgerichte werkstroomen)

via MagicSchool AI

MagicSchool brengt het aanmaken van lessen, het ondersteunen van studenten en administratieve taken samen in één AI-platform.

Dit is vooral nuttig voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. U kunt IEP- en 504-plannen, gedragsinterventieplannen, accommodatiesuggesties en ondersteunende hulpmiddelen genereren die elke leerling helpen om toegang te krijgen tot de les.

Het delen van uw werk is net zo eenvoudig. Exporteer lessen naar Google Documenten of Microsoft Word, of stuur ze rechtstreeks naar Google Classroom of Canva zonder extra format.

Als u zichtbaarheid wilt in wat werkt, biedt MagicSchool analytische dashboards die de voortgang en betrokkenheid van leerlingen weergeven. Zo kunt u onderwijskundige beslissingen nemen op basis van duidelijke gegevens.

De beste functies van MagicSchool AI

Gebruik de optie 'een voorbeeld tonen' in elke tool om voorbeelden te bekijken en te kiezen wat bij uw behoeften past.

Sla ingewikkelde prompts over en genereer binnen enkele seconden resultaten die u nog steeds kunt aanpassen aan de context van uw school.

Vertrouw op ingebouwde beveiligingen die vooringenomenheid signaleren, feitelijke nauwkeurigheid prioriteren en persoonlijk identificeerbare informatie beschermen.

Limieten van MagicSchool AI

Het kan vaak de subtiele creativiteit en persoonlijke expressie van leerlingen missen die alleen een leraar echt kan herkennen.

Prijzen van MagicSchool AI

Free

Plus: $ 12,99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

MagicSchool AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MagicSchool AI?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik ben dol op Magic School. Ik maak aangepaste bots en laat studenten deze gebruiken voor verschillende projecten. Ik kan de logboeken van studenten live volgen. Studenten gebruikten AI bij het leren over het technische ontwerpproces, en ik had de instelling zo ingesteld alsof ze zich op een ruimteschip op Mars bevonden en uiteindelijk de eiervalproef zouden doen als een 'noodlanding'.

Ik ben dol op Magic School. Ik maak aangepaste bots en laat studenten deze gebruiken voor verschillende projecten. Ik kan de logboeken van studenten live volgen. Studenten gebruikten AI bij het leren over het technische ontwerpproces, en ik had de context zo ingesteld alsof ze zich op een ruimteschip op Mars bevonden en uiteindelijk de eiervalproef zouden doen als een 'noodlanding'.

3. Eduaide. ai (het beste voor het in enkele minuten samenstellen van gedifferentieerd lesmateriaal)

Met Eduaide. ai kunt u meer dan 110 soorten lesmateriaal genereren. Dit omvat quizzen, woordenlijsten, gestructureerde lessen, escape room-activiteiten, klassikale spelletjes en grafische organisatoren.

Al het gegenereerde materiaal is pedagogisch onderbouwd. De content volgt gevestigde onderwijskaders en best practices, waaronder gestructureerde instructiemodellen zoals het 5E-kader.

Het platform maakt het beoordelen van werk ook gemakkelijker. Een feedbackbot geeft bruikbare, op rubrieken gebaseerde opmerkingen over het werk van studenten. Bovendien kunt u met de assessment builder vragen maken met een aanpasbare moeilijkheidsgraad en verschillende formats.

Eduaide. ai beste functies

Brainstorm met Erasmus AI Assistant om lesideeën te verfijnen en op maat gemaakt lesmateriaal te creëren dat aansluit bij uw onderwijsdoelen.

Exporteer bronnen rechtstreeks naar Google Documenten, Microsoft Word of PDF om ze te delen, af te drukken of te bewerken.

Genereer materiaal in meerdere talen om meertalige leerlingen in uw klas beter te ondersteunen.

Beperkingen van Eduaide. ai

De tools voor de bewerking van de werkruimte kunnen beperkt en onhandig aanvoelen, waardoor het moeilijk is om content rechtstreeks binnen het platform te wijzigen.

Prijzen van Eduaide. ai

Free

Pro: $ 5,99/maand

Scholen en districten: Aangepaste prijzen

Eduaide. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Leraren gebruikten al lang voordat 'gamification' een modewoord werd speelse benaderingen. The Oregon Trail, een op games gebaseerd leermiddel, werd in 1971 door Don Rawitsch, Bill Heinemann en Paul Dillenberger ontwikkeld voor gebruik in een geschiedenisles voor de 8e klas. In het spel nemen spelers de rol van een wagenleider aan die een groep kolonisten begeleidt op hun reis van Missouri naar Oregon in de jaren 1840. Het spel leert geschiedenis door middel van consequenties en laat zien hoe keuzes en afwegingen de vorm van de reis van de kolonisten hebben bepaald.

Ontvang antwoorden op basis van uw feitelijke academische context, zoals de voortgang van studenten, lesplannen en aantekeningen, in plaats van algemene zoekresultaten op internet.

Vind direct bestanden of referenties in ClickUp, Google Drive, LMS-content en gedeelde teammappen.

Genereer bronnen voor studenten, schrijf feedback of maak updates voor de klas zonder tijd te besteden aan het ontwerpen van prompts.

Gebruik Voice-First Talk to Text om ideeën voor colleges te dicteren, taken toe te wijzen, berichten naar ouders te sturen of vergaderingen samen te vatten terwijl u lesgeeft of rondloopt. Zoek in uw lesmateriaal en gebruik de beste AI-modellen om leermiddelen te genereren met ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (het meest geschikt voor de bewerking van lesmateriaal in overeenstemming met het curriculum en het direct aanpassen van content)

via Brisk Teaching

Brisk is een AI-tool voor docenten waarmee u content kunt ontwerpen en het leren kunt personaliseren zonder uw bestaande werkstroom te verlaten.

U kunt snel lesmateriaal maken, zoals presentaties, begeleidende aantekeningen, podcastscripts en interactieve activiteiten. Bovendien kan Brisk rechtstreeks worden geïntegreerd met Google-tools, zodat u gemakkelijk feedback kunt geven. Kies een feedbackstijl en voeg opmerkingen rechtstreeks in Google Documenten toe om uw studenten effectiever te begeleiden.

De functie 'Inspect Writing' geeft een video-stijl herhaling van het schrijfproces van elke student, van het eerste concept tot de definitieve versie. Bekijk wat ze hebben getypt, verwijderd, geplakt en herzien, inclusief hoe ze op feedback hebben gereageerd. Dit maakt het gemakkelijker om schrijfproblemen te diagnosticeren en verbeteringen te benadrukken.

De beste functies van Brisk Teaching

Vertaal digitale teksten naar meer dan 50 talen om leren toegankelijk te maken voor een diverse klas.

Bescherm studentgegevens met FERPA- en COPPA-compliance, essentieel voor gebruik op school- of districtsniveau.

Integreer rechtstreeks met Google Documenten, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive en meer, zonder uw gebruikelijke werkstroom te verlaten.

Beperkingen van Brisk Teaching

Het is voornamelijk een browserextensie, dus het biedt beperkte waarde wanneer u offline werkt of buiten webgebaseerde tools.

Prijzen van Brisk Teaching

Free

Scholen en districten: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Brisk Teaching

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Brisk Teaching?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik gebruik het al twee jaar. Het is geweldig. De school waar ik nu lesgeef heeft de geüpgradede versie aangeschaft en die is nog beter.

Ik gebruik het al twee jaar. Het is geweldig. De school waar ik nu lesgeef heeft de geüpgradede versie aangeschaft en die is nog beter.

5. ChatGPT (het meest geschikt voor open uitleg, het genereren van ideeën en het flexibel ondersteunen van studenten)

via ChatGPT

ChatGPT is meer dan alleen een AI-schrijftool. Upload informatie over studenten, zoals sterke punten of leervoorkeuren, en het genereert gepersonaliseerde lesplannen die aansluiten bij de behoeften van elke leerling.

U kunt ook sjablonen en bronnen binnen uw school standaardiseren met behulp van aangepaste GPT's. Alles wat u deelt met ChatGPT for Teachers wordt standaard niet gebruikt om modellen te trainen, en gegevens worden beschermd met encryptie, multi-factor verificatie en SSO.

Bovendien helpt het u om gemakkelijker verbinding te maken met meertalige studenten. Vertaal instructies, rubrieken, klasupdates of e-mails naar talen zoals Spaans, Frans, Italiaans en nog veel meer, terwijl uw boodschap nauwkeurig en professioneel blijft.

De beste functies van ChatGPT

Plan lessen, voer samen bewerkingen uit en deel projecten met uw team.

Maak presentaties in Canva en haal uw lesplannen of bestanden op uit Google Drive of Microsoft 365.

Ontdek kant-en-klare lesideeën en krijg toegang tot AI-prompts voor docenten die door onderwijzers worden gedeeld, rechtstreeks vanuit het product.

Beperkingen van ChatGPT

Het kan antwoorden genereren die feitelijk onjuist zijn, dus u moet nog steeds de nauwkeurigheid controleren voordat u content met studenten deelt.

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $ 20 per maand

Pro: $ 200 per maand

Team: $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

ChatGPT-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik geef online les en gebruik ChatGPT om colleges en opdrachten te maken waarmee ik de gewenste resultaten bereik. Zonder focus kan ik afdwalen en afgeleid raken, dus ik gebruik het om mijn belangrijkste punten te identificeren, maar ook om extra context te creëren die ik aan studenten geef in de vorm van collegeaantekeningen. Ik voeg de aantekeningen toe aan mijn PowerPoints en maak vervolgens hand-outs die ik online plaats.

Ik geef online les en gebruik ChatGPT om colleges en opdrachten te maken waarmee ik de gewenste resultaten bereik. Zonder focus kan ik afdwalen en afgeleid raken, dus ik gebruik het om mijn belangrijkste punten te identificeren, maar ook om extra context te creëren die ik aan studenten geef in de vorm van collegeaantekeningen. Ik voeg de aantekeningen toe aan mijn PowerPoints en maak vervolgens hand-outs die ik online plaats.

6. Wayground (het beste voor gamified quizzen en realtime betrokkenheid van studenten)

via Wayground

Wayground (voorheen Quizizz) is uitgegroeid van een eenvoudige quiztool tot een uitgebreid AI-leerplatform. U kunt een breed scala aan educatieve content creëren, waaronder beoordelingen, quizzen, lessen, leesfragmenten, flashcards en interactieve video's, met behulp van meer dan 18 verschillende vraagtypes.

Elke sessie die u uitvoert, wordt geleverd met gedetailleerde inzichten op klas- en leerlingniveau die u kunt bewerken, downloaden, afdrukken of delen met ouders en voogden.

Wayground biedt u ook toegang tot miljoenen openbaar beschikbare bronnen die door andere docenten zijn gemaakt. Haal bronnen uit de bibliotheek om ze toe te wijzen als live sessies, huiswerk, of neem individuele vragen op in uw lessen en activiteiten.

De beste functies van Wayground

Genereer binnen enkele minuten bronnen met behulp van AI door een prompt in te voeren, een document te uploaden of een webpagina-URL te plakken.

Automatiseer het beoordelen van open vragen en vragen met audio-antwoord door de instellingen voor het vak, het niveau en de beoordelingscriteria in te stellen.

Selecteer spelmodi om leren boeiend te maken, waaronder Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode en meer.

Limiet van Wayground

Het is niet mogelijk om individuele leerlingen tijdens een quiz eenvoudig te verwijderen of te pauzeren. Dus als iemand weggaat of uit de klas wordt geroepen, moet u uiteindelijk elke vraag voor iedereen beëindigen.

Prijzen van Wayground

Starter: Gratis

Scholen en districten: Aangepaste prijzen

Wayground-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (540+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wayground?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik ben dol op Quizizz. Mijn studenten vinden het erg leuk. Ik kan ze tussen klassen laten strijden om te zien welke klas de hoogste score haalt bij een toets, en ze vinden het geweldig om de muziek te kiezen die ze tijdens het spel willen horen.

Ik ben dol op Quizizz. Mijn studenten vinden het erg leuk. Ik kan ze tussen klassen laten strijden om te zien welke klas de hoogste score haalt bij een toets, en ze vinden het geweldig om de muziek te kiezen die ze tijdens het spel willen horen.

👀 Wist u dat? Zestig procent van de docenten gebruikt nu AI in hun lessen. Jongere docenten lopen voorop: docenten onder de 26 jaar geven in rapportage aan AI-tools het meest te gebruiken voor lesgeven en studentenondersteuning.

7. Gradescope (het beste voor gestroomlijnde beoordeling van handgeschreven, digitale en STEM-toetsen)

via Gradescope

Gradescope is een online platform voor beoordeling en evaluatie dat is ontwikkeld om grote hoeveelheden studentenwerk te verwerken en tegelijkertijd feedback van hoge kwaliteit te bieden. Het ondersteunt vele indelingsformaten, waaronder handgeschreven examens, werkbladen, antwoordformulieren, getypte antwoorden en zelfs programmeeropdrachten.

U kunt beginnen met de rubrieken die u van tevoren hebt gepland of tijdens het beoordelen nieuwe rubrieken opstellen. Als u tijdens het beoordelen punten of criteria aanpast, werkt het platform de scores voor alle inzendingen met terugwerkende kracht bij om de wijziging weer te geven.

Gradescope AI versnelt het proces nog verder zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid. Het groepeert automatisch vergelijkbare antwoorden, zodat u ze in één keer kunt bekijken en beoordelen.

Om eerlijkheid te garanderen, maakt de tool gebruik van een op vragen gebaseerde werkstroom en worden de identiteiten van studenten (namen en e-mailadressen) tijdens het beoordelen verborgen. Dit minimaliseert vooringenomenheid en zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op de kwaliteit van elk antwoord.

De beste functies van Gradescope

Analyseer statistieken per vraag en rubriek om veelvoorkomende fouten en leermogelijkheden te identificeren.

Stuur cijfers met één klik naar studenten of exporteer ze naar uw cijferlijst om ze gemakkelijk bij te houden.

Integreer met grote LMS-platforms zoals Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle en Sakai om roosters te synchroniseren en cijfers naadloos te exporteren.

Beperkingen van Gradescope

Het op rubrieken gebaseerde beoordelingssysteem kan beperkend zijn voor complexe of creatieve taken die niet goed in de rigide rubriekencategorieën passen.

Prijzen van Gradescope

Basis : Gratis

Institutionele klanten: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gradescope

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Gradescope?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik vertrouw sterk op Gradescope voor het beoordelen van meerkeuzevragen die in de klas worden gemaakt met behulp van een meerkeuze-bubblesheet. Gradescope maakt het proces uiterst eenvoudig door naadloos te integreren met Blackboard om de studentenlijst op te halen en deze automatisch te koppelen aan de respectievelijke bubbelsheet van de student.

Ik vertrouw sterk op Gradescope voor het beoordelen van meerkeuzevragen die in de klas worden gemaakt met behulp van een meerkeuze-bubblesheet. Gradescope maakt het proces uiterst eenvoudig door naadloos te integreren met Blackboard om de studentenlijst op te halen en deze automatisch te koppelen aan de respectievelijke bubbelsheet van de student.

8. Curipod (het beste voor interactieve lesdia's en activiteiten waarbij studenten actief deelnemen)

via Curipod

Curipod is een webgebaseerd interactief onderwijsplatform dat is gebouwd rond AI-aangedreven dia- en activiteitaanmaak. U kunt het gebruiken om complete lessen, snelle herhalingen en boeiende klasactiviteiten voor onderwijs op afstand te bouwen.

Aan de slag gaan is eenvoudig. Maak lessen helemaal zelf met Curipod AI, of upload bestaande diapresentaties vanuit PowerPoint of Google Slides. Vervolgens kunt u uw les verrijken met interactieve elementen zoals polls, tekeningen of woordwolken.

Terwijl leerlingen antwoorden, tekeningen of open antwoorden geven, biedt Curipod direct AI-feedback die is afgestemd op de rubriek. Curipod ondersteunt ook de privacy van leerlingen en voldoet volledig aan FERPA en COPPA, waardoor het een veilige keuze is voor klaslokalen op afstand.

De beste functies van Curipod

Genereer voltooide, aan de normen aangepaste lessen voor elk vak en elk leerjaar door simpelweg een prompt in te voeren.

Bekijk de weergave van rapporten over deelname aan de lessen, individuele reacties van studenten en veelvoorkomende misvattingen om het onderwijs te sturen.

Geef boeiende lessen ter voorbereiding op staatsexamens (zoals STAAR, CAASPP) en ACT met aanpasbare AI-feedback.

Beperkingen van Curipod

Het QR-codesysteem voor het modereren van reacties van studenten werkt niet altijd even soepel.

Prijzen van Curipod

Free

Premium: $ 24/maand

School en district: Aangepaste prijzen

Curipod-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Curipod?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Curipod is dat het mijn lessen verbetert en interactief maakt, en dat studenten er toegang toe hebben op hun Chromebooks. Ik vind het ook geweldig dat Curipod met behulp van AI-technologie een les voor je kan maken en dat het een les die je al hebt gemaakt ook kan 'Curifyen' om deze interactief te maken. Het is echt een geweldige tool!

Wat ik het leukste vind aan Curipod is dat het mijn lessen verbetert en interactief maakt, en dat studenten er toegang toe hebben op hun Chromebooks. Ik vind het ook geweldig dat Curipod met behulp van AI-technologie een les voor je kan maken en dat het een les die je al hebt gemaakt ook kan 'Curifyen' om deze interactief te maken. Het is echt een geweldige tool!

Roosters en herinneringen: Plan automatisch lessen, stuur herinneringen naar studenten en houd de deadlines voor opdrachten bij.

Verdeling van content: deel lesmateriaal, links en huiswerk met studenten via chat of taakopdrachten.

Voortgangsregistratie: houd inzendingen van studenten bij, markeer achterstallig werk en voorzie docenten van dagelijkse of wekelijkse rapportages over de voortgang.

Q&A-ondersteuning: Beantwoord veelgestelde vragen van studenten over opdrachten, deadlines of lescontent in chatkanalen of DM's.

Feedback verzamelen: Verzamel na elke les feedback van studenten en vat de inzichten samen voor de docent.

Meer informatie over Super Agents 👇

🧠 Leuk weetje: klaslokalen omarmen AI op nieuwe manieren. De populairste tools in de onderwijsinstelling zijn AI-aangedreven educatieve games (51 procent). Op de voet gevolgd door adaptieve leerplatforms (43 procent) en geautomatiseerde beoordelingssystemen (41 procent), die beide helpen om het leren te personaliseren en de werklast te verlichten.

9. Diffit (het meest geschikt voor het aanpassen van één tekst aan meerdere leesniveaus)

via Diffit

Het differentiëren van lesmateriaal kost tijd, maar het kan de toegankelijkheid van het leren voor elke leerling volledig veranderen. Diffit is een AI-instructietool die u hierbij helpt door leermiddelen te genereren die aansluiten bij verschillende lees- en taalniveaus.

Voer gewoon een onderwerp in, plak tekst, upload een document of deel een webpagina of video-link. De tool zet dit vervolgens om in gedifferentieerde passages en activiteiten die zijn afgestemd op het leesniveau van uw leerlingen.

U krijgt ook grafische organisatoren en steigers die studenten ondersteunen bij het ontleden van complexe ideeën, waardoor ze deze beter begrijpen en met meer zelfvertrouwen kunnen reageren.

De beste functies van Diffit

Exporteer bronnen als pdf's, bewerkbare Google Documenten, Slides of formulieren, evenals Microsoft 365-bestanden voor eenvoudig gebruik in de klas.

Pas de afstemming op normen, de diepgang van kennisniveaus en woordenschatdoelen aan uw onderwijsdoelen.

Gebruik actuele gebeurtenissen, trending topics en boeiende teksten om het oefenen van lezen voor alle vakken zinvoller te maken.

Limieten van Diffit

De tool mist ingebouwde dashboards voor het bijhouden van de voortgang van studenten of feedbackanalyses om de leerfortgang bij te houden.

Prijzen van Diffit

Gratis proefversie

Individuele docenten : $ 14,99 per maand

Scholen: Aangepaste prijzen

Diffit-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Diffit?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik heb de PDF-importfunctie gebruikt en ik vind het geweldig. Het maakt geweldige dia's en notitieboeken. Ik heb gemerkt dat je bij elk AI-schrijfprogramma heel specifiek en gedetailleerd moet zijn met je instructies.

Ik heb de PDF-importfunctie gebruikt en ik vind het geweldig. Het maakt geweldige dia's en notitieboeken. Ik heb gemerkt dat je bij elk AI-schrijfprogramma heel specifiek en gedetailleerd moet zijn met je instructies.

10. Turnitin (het beste voor plagiaatdetectie, academische integriteit en AI-schrijfinzichten)

via Turnitin

Turnitin is een platform voor academische integriteit en beoordeling dat u helpt bij het opsporen van onjuiste citaten en gekopieerde tekst in het werk van studenten.

Met deze tool kunt u inzendingen vergelijken met een uitgebreide database van webpagina's, wetenschappelijke tijdschriften en eerder ingediende papers om 'Similarity Reports' (overeenkomstrapporten) te genereren. Deze rapporten laten zien waar bronnen correct zijn gebruikt en waar er mogelijk citatieproblemen zijn.

Nu AI-gegenereerde content steeds gangbaarder wordt, benadrukt de tool ook de waarschijnlijkheid dat delen van een inzending zijn geschreven door tools zoals ChatGPT. Dit helpt u te begrijpen hoeveel van het werk authentiek door de student is geschreven.

Als uw studenten handgeschreven of papieren toetsen voltooien, kunt u de antwoorden scannen en in het systeem invoeren voor digitale beoordeling.

De beste functies van Turnitin

Voeg inline opmerkingen toe, pas QuickMarks toe, gebruik rubrieken en geef studenten feedback via spraak of media.

Detecteer pogingen tot tekstmanipulatie, waaronder witte tekst, ingevoegde tekens en het verwisselen van tekens.

Naadloos te integreren met populaire leerbeheersystemen zoals Canvas en Moodle, met ondersteuning voor eenmalige aanmelding.

Limieten van Turnitin

Het kan origineel of correct geciteerd werk ten onrechte als plagiaat markeren, wat leidt tot extra controle voor zowel studenten als docenten.

Prijzen van Turnitin

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Turnitin

G2: 4,2/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Wist u dat? Het VARK-model, dat in 1987 door Neil Fleming is ontwikkeld, helpt u te begrijpen hoe uw studenten het beste leren. Het identificeert vier leertypes: Visueel: Studenten onthouden grafieken, diagrammen en kleuren het meest effectief.

Auditief: Door te luisteren naar uitleg, lezingen of discussies kunnen ze informatie beter opnemen.

Lezen/schrijven: Aantekeningen, artikelen en schriftelijke instructies zijn hun favoriete hulpmiddelen.

Kinesthetisch: Praktische activiteiten en oefeningen in de echte wereld zorgen ervoor dat het leren bij hen aanslaat. Door deze inzichten te gebruiken, kunt u uw lessen afstemmen op verschillende leerstijlen en elke leerling helpen slagen.

11. Khanmigo (het beste voor begeleide bijles en conceptbeheersing op basis van AI)

via Khanmigo

Met Khanmigo kunt u snel lesplannen, quizvragen, exit tickets, rubrieken, leshooks en studentengroepen genereren die zijn afgestemd op verschillende leerbehoeften. Bovendien krijgt u on-demand samenvattingen van het werk van studenten om de voortgang te controleren en te bepalen op welke gebieden leerlingen ondersteuning nodig hebben.

Omdat de tool is gekoppeld aan het leerplatform van Khan Academy, heeft u toegang tot een uitgebreide en betrouwbare bibliotheek met lessen, video's en oefeningen over tal van onderwerpen. U krijgt content die aansluit bij het curriculum, zonder dat u tijd hoeft te besteden aan het zoeken naar betrouwbare bronnen.

De beste functies van Khanmigo

Genereer eerste concepten voor e-mails, rubrieken, opgaven en activiteiten in de klas met de juiste antwoorden.

Personaliseer lessen door hooks te creëren op basis van de interesses van leerlingen, zoals Taylor Swift of Roblox.

Bekijk en hergebruik eerder werk door uw Khanmigo-chatgeschiedenis te raadplegen.

Limieten van Khanmigo

Studenten die geavanceerde onderwerpen studeren, zoals calculus of natuurkunde, zullen de uitleg van Khanmigo wellicht erg eenvoudig vinden.

Prijzen van Khanmigo

Docenten: Gratis

Ouders en leerlingen: $ 4 per maand

Gezinnen: $ 4 per maand

District Tools: Aangepaste prijzen

Khanmigo-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Turnitin?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Khan Academy is dat het leren in eigen tempo gebeurt. Ik kan lessen toewijzen die aansluiten bij ons wiskundecurriculum, en leerlingen kunnen deze tijdens interventietijd of thuis voltooien.

Wat ik het leukste vind aan Khan Academy is dat het leren in eigen tempo gebeurt. Ik kan lessen toewijzen die aansluiten bij ons wiskundecurriculum, en leerlingen kunnen deze tijdens interventietijd of thuis voltooien.

12. Education Copilot (het meest geschikt voor het snel aanmaken van lesplannen, rubrieken en klasdocumenten)

via Education Copilot

Education Copilot is een AI-aangedreven platform voor lesplanning en het aanmaken van content dat u helpt uw voorbereidingstijd te verkorten. Met de ingebouwde AI-lesplanner kunt u in slechts enkele seconden volledig gestructureerde lesplannen genereren voor elk onderwerp of concept.

Pas elke bron aan door het niveau, de reikwijdte en de structuur aan te passen, zodat de content beter aansluit bij uw leerdoelen en de behoeften van uw studenten.

Education Copilot biedt u een snel startpunt, zodat u meer tijd kunt besteden aan lesgeven en minder tijd aan het formatteren van werkbladen of het schrijven van plannen vanaf nul.

De beste functies van Education Copilot

Krijg toegang tot door AI gegenereerde sjablonen voor lesplannen, schrijfopdrachten, studentenrapporten, projectoverzichten en meer.

Maak hand-outs die belangrijke onderwerpen, concepten of vakgebieden duidelijk behandelen, zowel voor u als voor uw studenten.

Gebruik meer dan 10 ingebouwde tools om tijd te besparen tijdens en na de lesuren.

Beperkingen van Education Copilot

Het platform ondersteunt alleen Engels en Spaans, waardoor veel andere veel gesproken talen buiten beschouwing blijven.

Prijzen van Education Copilot

30 dagen gratis proefversie

Docenten: $ 9/maand

Scholen en districten: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Education Copilot

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: middelbare scholieren maken gebruik van GenAI om het leren gemakkelijker te maken. 67% gebruikt het om ingewikkelde concepten samen te vatten en te begrijpen, 61% vertrouwt erop voor het schrijven van opdrachtideeën en 55% gebruikt het om hun eigen studiemateriaal te maken.

13. Kahoot! (Het beste voor leuke, competitieve leerspellen en live quizzen)

Kahoot! is een spelgebaseerd leerplatform dat lessen omzet in interactieve quizzen en activiteiten. Het is uitermate geschikt om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten, hun begrip in realtime te controleren en energie in de klas te brengen.

U kunt binnen enkele minuten 'kahoots' (kahoot-quizzen) maken en deze live uitvoeren of toewijzen als zelfstandig te doen oefeningen of huiswerk. Vragen kunnen afbeeldingen, video's en media uit de ingebouwde bibliotheek van Kahoot bevatten om de leerervaring visueler en leuker te maken.

Studenten nemen deel vanaf hun eigen apparaten terwijl vragen op een gedeeld scherm worden weergegeven, waardoor deelname collaboratief en snel verloopt.

Dankzij toegankelijkheidsfuncties zoals ondersteuning voor voorlezen, een modus met hoog contrast en compatibiliteit met schermlezers kan elke leerling comfortabel meedoen.

Kahoot! beste functies

Creëer activiteiten met behulp van meerdere vraagtypes, zoals polls, puzzels, woordwolken, open vragen en vragen met een antwoord in tekstvorm.

Hergebruik of pas bestaande Kahoots uit de openbare bibliotheek aan om tijd te besparen en voort te bouwen op gedeelde ideeën.

Analyseer rapporten en analyses na afloop van wedstrijden om de prestaties van de klas te meten.

Beperkingen van Kahoot!

Kahoot!-vragen hebben een limiet voor meerkeuze- of waar/onwaar-formats, waardoor studenten geen eigen antwoorden kunnen bedenken of hun redenering kunnen uitleggen.

Prijzen van Kahoot!

Aangepaste prijzen

Kahoot! beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 390 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2880+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kahoot!?

Een G2-gebruiker zegt:

Ik vind het geweldig dat mijn studenten er zo dol op zijn! Ik vind het geweldig dat ze hun vaardigheden en hun woordenschat voor Spaans op een leuke en gemakkelijke manier kunnen oefenen. Ze genieten ook van de vriendschappelijke competitie tussen hun medeleerlingen.

Ik vind het geweldig dat mijn studenten er zo dol op zijn! Ik vind het geweldig dat ze hun vaardigheden en hun woordenschat voor Spaans op een leuke en gemakkelijke manier kunnen oefenen. Ze genieten ook van de vriendschappelijke competitie tussen hun medeleerlingen.

Automatiseer klaslokaaltaken met ClickUp en geef prioriteit aan het leren van leerlingen

Lesgeven op afstand hoeft niet te voelen als een voortdurende afweging tussen het personaliseren van het leren en het afhandelen van administratieve taken. De beste AI-onderwijstools voor docenten bieden manieren om taken te beheren, content te creëren en de voortgang van leerlingen in uw schooldistrict bij te houden.

Probeer voordat u een keuze maakt eerst gratis proefversies en demo's uit in echte scenario's. Door zelf te testen weet u zeker dat u een platform kiest dat tijd bespaart en uw studenten ondersteunt.

Als u op zoek bent naar een platform dat lesplanning, contentcreatie, het bijhouden van opdrachten en studentenanalyses samenbrengt, dan is ClickUp een krachtige optie. Dankzij de AI-gestuurde contentgeneratie, gecentraliseerde documenten, taken, automatiseringen en dashboards kunt u lesgeven zonder tussen verschillende apps te hoeven schakelen.

De community van ClickUp is gegroeid van 14 miljoen naar meer dan 24 miljoen gebruikers, met recent meer dan 10 miljoen nieuwe aanmeldingen. Dat soort acceptatie laat zien hoeveel docenten en teams kiezen voor één plek om hun werk te doen.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en vereenvoudig uw werkstroom voor onderwijs op afstand.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Als u op zoek bent naar de beste generatieve AI-tools die het plannen van lessen gemakkelijker maken, is ClickUp het proberen waard. Het ondersteunt zowel de creatieve als de praktische aspecten van lesplanning. ClickUp Brain helpt u bij het opstellen van de kernideeën voor uw les, terwijl u met ClickUp Docs die ideeën kunt omzetten in een compleet plan dat gemakkelijk te beheren, bij te werken en elk semester opnieuw te gebruiken is.

Ja. Veel AI-tools kunnen automatisch quizzen, meerkeuzevragen en zelfs korte schriftelijke antwoorden beoordelen door de juistheid te controleren en scoringsrubrieken te volgen. Ze bieden directe feedback aan studenten en besparen docenten tijd. Docenten kunnen echter nog steeds de eindcijfers controleren om eerlijkheid te garanderen, vooral bij creatief of open werk.

AI-tools verzamelen informatie over studenten om het leren te personaliseren, dus u moet ervoor zorgen dat de gegevens veilig worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen. U moet er ook voor zorgen dat de gegevens niet worden gebruikt om ze te bijhouden, voor reclame of worden gedeeld zonder toestemming. Door het privacybeleid en de toestemmingen te controleren, kunt u de informatie van uw studenten beter beschermen.

Enkele van de beste AI-presentatiemakers voor universitair niveau op afstand zijn Canva en Curipod. Canva helpt u binnen enkele minuten dia's te ontwerpen met behulp van AI om lay-outs, afbeeldingen en zelfs volledige diapresentaties voor te stellen op basis van een korte prompt. Curipod voegt interactiviteit toe door dia's te genereren met polls, woordwolken, tekeningen en discussievragen die studenten op afstand betrokken houden.

AI-tools helpen u de leerervaring te personaliseren door de content aan te passen aan het tempo, de sterke punten en de stijl van elke student. AI kan oefenvragen voorstellen, gerichte feedback geven en bronnen aanbevelen op basis van waar een student ondersteuning nodig heeft. U kunt AI-inzichten ook gebruiken om studenten die ondersteuning nodig hebben bij hetzelfde onderwerp in groepen in te delen.

AI-beoordelingsassistenten geven u direct scores voor quizzen en korte antwoorden, waardoor u minder werklast hebt en sneller feedback kunt geven. Traditionele beoordeling duurt langer, maar stelt u in staat om creativiteit, redenering en persoonlijke expressie nauwkeuriger te evalueren. De beste aanpak is om AI te gebruiken voor repetitieve controles, terwijl u zich concentreert op een diepgaandere evaluatie. U kunt dan beoordelen hoe goed een student een argument opbouwt, concepten toepast of originele ideeën uitdrukt.