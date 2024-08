10 Betaalde en gratis lesplansjablonen voor leerkrachten & docenten

Voor een gepassioneerde leraar kan het geven van lessen een allesverslindende aangelegenheid worden. Je begint met lesgeven, knippert één keer met je ogen en de les is voorbij, maar je bent nog niet eens klaar met je les! Nu moet je je volgende les herstructureren om de les af te ronden of misschien een abonnement nemen zodat je leerlingen gemakkelijk kunnen verdergaan waar je gebleven was.

Slechte organisatie en tijdsbeheer kan een les verpesten, hoe boeiend het onderwerp ook is. Daarom vertrouwen de beste leerkrachten op lesplannen om onderwerpen, opdrachten en activiteiten per klas te organiseren. Omdat lesplannen op maat maken lastig kan zijn, is het gebruik van sjablonen altijd een goed idee.

In dit artikel bespreken we de 10 beste sjablonen voor het plannen van lessen om van elk lesprogramma boeiende en zinvolle sessies voor leerlingen te maken. 🧑‍🏫

Wat is een sjabloon voor een lesplan?

Sjablonen voor lesplannen zijn essentieel in het onderwijs omdat ze helpen om je lessen op de juiste koers te houden. Het kan echter lastig zijn om er een vanaf nul op te stellen, vooral als je andere dringende taken hebt zoals het nakijken van proefwerken en het bijwonen van vergaderingen.

Gelukkig kun je een snelkoppeling maken met sjablonen voor lesplannen.

Een pagina nesten binnen een pagina in ClickUp Docs

Het sjabloon biedt het raamwerk voor het maken van gedetailleerde, eenvoudig te volgen abonnementen op basis van uw doelstellingen of voorkennis. Het biedt kant-en-klare secties om de werkstroom van het onderwerp en de tijdlijn van het lesgeven te visualiseren, samen met relevante bronnen en opdrachten.

De meeste beschikbare sjablonen kunnen uw klasstructuur schetsen, met speciale aandacht voor:

Les- en leeractiviteitenbinnen een voorgeschreven periode* Noodzakelijk lesmateriaal

Leerresultaten

Beoordelingsmethoden om voortgang te meten

Met een sjabloon van goede kwaliteit kunt u uw lessen levendig en boeiend houden, een anticiperende stemming voor leerlingen creëren en een naslagwerk bieden voor andere leerkrachten die meedoen. 😍

Hoe kies je het juiste sjabloon voor een lesplan?

Je kunt online duizenden sjablonen voor lesplannen vinden, maar hoe kies je de juiste? Hier zijn enkele opvallende kenmerken waar je op moet letten:

Flexibiliteit: Het juiste sjabloon kan worden gebruikt voor verschillende vakken en niveaus. Het moet zich aanpassen aan verschillende onderwijsstijlen en pedagogische methoden Standaard secties: Het moet je helpen je lessen af te stemmen op relevante onderwijsstandaarden. Kijk of het secties bevat zoals doelstellingen en lesmateriaal Tijdlijn planning: Het moet mogelijk zijn om specifieke tijdvensters toe te wijzen aan concepten binnen een onderwerp, terwijl er wat ruimte overblijft voor aanpassingen (denk aan een dagelijks of wekelijks les format) Opties voor samenwerking : Als je lesplannen maakt met andere leerkrachten, onderzoekers of opvoeders, zijn er samenwerkingsfuncties zoalsdigitale whiteboardsrealtime bewerking, threads voor commentaar enaantekeningen maken zijn een must Schrijfassistenten: Dit is geen must, maar wel handig voor de efficiëntie. Sommige providers van sjablonen bieden AI-gestuurde schrijfassistenten om je te helpen bij het maken van een uitgebreid abonnement voor verschillende onderwerpen

ClickUp AI kan eindeloze documenttypes genereren, zoals projectbeschrijvingen, lesplannen en andere documenten om uw werkstroom te versnellen

10 hoogwaardige sjablonen voor lesplannen om geïnspireerd les te geven

We hebben honderden sjablonen voor lesplannen onderzocht en de top 10 geselecteerd met de meeste functies, gemaakt door gerenommeerde providers zoals ClickUp en TeacherPlanet. Gebruik ze om in een handomdraai aantrekkelijke en gemakkelijk te volgen abonnementen te maken! ✨

1. ClickUp sjabloon voor syllabusplanning

Het ClickUp sjabloon voor syllabusplanning helpt u vooruit te plannen en gedetailleerde overzichten van uw lessen te maken

Het maken van een syllabus is niet eenvoudig - u moet de leerbehoeften beoordelen, bronnen voor colleges vinden en uw inspanningen binnen een bepaald tijdsbestek coördineren. De ClickUp sjabloon voor syllabusplanning is uw perfecte hulpmiddel voor alle onderwijs- en lesplanningsactiviteiten!

Dit sjabloon helpt u om de hele cursus te plannen en biedt studenten een duidelijke en consistente leerstructuur. Visualiseer werkstromen en tijdlijnen van lessen met meerdere tijdlijnen en stel voor elk semester bij te houden voortgang in.

Begin met de Alle lijstweergaven en definieer de betrokken onderwerpen. Ontwikkel je syllabus door een bepaalde les of lesactiviteiten, verschillende projecten en toetsen toe te voegen in de vorm van lijsten met taken.

Als je bijvoorbeeld Engelse les geeft en 12 lessen per semester hebt, kun je voor elke les 12 taken maken. Wat de beoordelingen betreft, kun je toetsen of projecten plannen en ze verbinden met je taken (klassen) voor een duidelijk cursusoverzicht.

Voor elke Taak krijg je vijf Aangepaste velden standaard toegewezen persoon, deadline, prioriteit, afdrukken en onderwerpen. Pas ze aan en voeg vervolgkeuzelijsten, balken of bestanden toe om uw lijst visueel zo compleet mogelijk te maken.

Andere weergaven zijn onder andere:

Board: Verandert uw Taken in kaarten en sorteert ze op basis van hun status

Verandert uw Taken in kaarten en sorteert ze op basis van hun status Kalender: Visualiseert uw taken in kalender formulier (ideaal voor een wekelijks les abonnement)

Visualiseert uw taken in kalender formulier (ideaal voor een wekelijks les abonnement) Tijdlijn: Geeft uw taken per dag, week of maand weer

We raden aan ClickUp Gantt Grafieken om uw syllabus duidelijker te schetsen en te plannen. ✏️

2. ClickUp College Lesson Plan Sjabloon

Het ClickUp College Lesson Plan Template helpt u uw lessen te organiseren, van tevoren te plannen en alle informatie over uw lessen gecentraliseerd te houden

Hebt u een hulpmiddel nodig om lesplannen voor uw college te maken en aan te passen, materialen te organiseren, deadlines en voortgang bij te houden en leerlingen te begeleiden? De ClickUp College Lesson Plan Template biedt alles wat u zoekt en meer!

Het gebruik van dit sjabloon is eenvoudig en intuïtief - begin met het toevoegen van lessen of cursussen aan de weergave Lesplan. Gebruik dan Aangepaste velden om de belangrijkste cursusattributen te definiëren, zoals Cijfer, Lesstructuur, Doelstellingen, Evaluatieformulier en Gedetailleerd Lesplan.

Ontwerp je gratis sjablonen voor lesplannen met precisie met behulp van de ADDIE Fase weergave (ADDIE is een acroniem voor Analyse, Ontwerp, Ontwikkeling, Implementatie en Evaluatie). Dit is een Kanban-bord taken weergeven als kaarten gesorteerd op status.

Dit sjabloon is gemakkelijk te delen, dus je kunt het ter controle naar je collega's en superieuren sturen.

Hoewel het in de eerste plaats bedoeld is voor docenten, kan het ook worden gebruikt door studenten die hun lessen en lessen willen organiseren herinneringen krijgen voor belangrijke data. Dit kan vooral handig zijn voor studenten die het raamwerk van SMART doelen volgen namelijk:

Specifiek Meetbaar Bereikbaar Relevant Tijdgebonden

U kunt Mijlpalen in ClickUp om de belangrijkste cursusdoelen en voortgangspunten in te stellen en bij te houden.

3. ClickUp sjabloon voor klassenplanning

Organiseer uw lessen tot in de kleinste details met het ClickUp sjabloon voor klasplanning

Het plannen van een les is als het in elkaar zetten van puzzelstukjes-je moet uitzoeken hoe je verschillende leselementen met elkaar verbindt om een productieve en boeiende ervaring te creëren. 🧩

De ClickUp sjabloon voor klassenplanning helpt u individuele klassen te organiseren en ze te bevolken met zorgvuldig geplande Taken en activiteiten-denk aan het als een klas-wijze hulpmiddel voor uittekenen of een dagelijkse planner . Het sjabloon biedt dagelijkse en wekelijkse weergaven van leerdoelen te definiëren .

Stel dat je Engelse les geeft en een les wilt wijden aan jeugdliteratuur. Download het sjabloon en voeg de naam van de klas en de datum toe om Taken te maken voor elke les die je wilt behandelen (bijvoorbeeld vroege jeugdliteratuur, beroemde auteurs en invloedrijk werk).

De deadline is de datum van je les. Aangepaste velden configureren om lesmateriaal bij te voegen, voortgang bij te houden of aantekeningen toe te voegen. Terwijl je je les geeft, kun je het sjabloon open houden op je sjabloon en taken doorstrepen om het organiseren te vergemakkelijken.

Aan het einde van de les wilt u misschien voorbereidend werk toewijzen. Gebruik in dat geval de Assignment Submissions Lijst om een ClickUp Formulier voor het indienen van Taken bij uw leerlingen. Bijhouden en beoordelen van huiswerk met statussen zoals Nog te doen, Gezakt en Geslaagd. 🏁

4. ClickUp sjabloon voor klasmanagement abonnement

Organiseer uw lesrooster en houd uw klas op het juiste spoor met de ClickUp Classroom Management Plan Template

Een klaslokaal is een heilige ruimte voor leerlingen om te leren en te groeien, dus het is van cruciaal belang dat de sfeer er verzorgend en respectvol blijft. De ClickUp sjabloon voor klasmanagement abonnement kan uw centrale hub zijn voor het monitoren van leerlinggedrag en alle klasgerelateerde activiteiten. Houd leerlingen aan het leren met effectieve lesplanningen om alles te beheren, van roosters tot komende gebeurtenissen, toetsen en zelfs uitstapjes. 🏞️

Dit sjabloon gaat helemaal over holistisch klassenmanagement. Het beschikt over de volgende acht aangepaste velden om vitale informatie over uw onderwijsruimte te visualiseren:

Klassensectie Cursus Cursus Docent Objectief Zetel grafiek Link naar klaslokaalprocedures Klassen Adviseur Les Samenvatting

Het sjabloon wordt geleverd met een ingebouwde klassenkalender en grafiek om plannen gemakkelijker te maken . Je kunt ook de toon zetten met betrekking tot verwacht gedrag in de klas en decorum. Gebruik ClickUp Documenten om een aantal regels en verwachtingen op te stellen die u tijdens elke les wilt handhaven.

Gebruik ClickUp Doelen om passende straffen en beloningen in te stellen om goed gedrag aan te moedigen. U kunt het sjabloon delen met bovenliggende ouders, beheerders en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de groei van leerlingen.

5. ClickUp sjabloon voor lerarenactieplan

Maak je plannen waar met de ClickUp Daily Action Plan Template

Lesgeven is veel meer dan gewoon een klaslokaal binnenlopen en een onderwerp bespreken. Het vereist nauwgezette organisatorische vaardigheden-en de ClickUp sjabloon voor lerarenactieplan kan daarbij helpen.

Het sjabloon voor lesplannen is perfect voor het bouwen en implementeren van een zinvol abonnement dat onderdelen bevat zoals lesmateriaal, taken en middelen voor een target klasgrootte. Je kunt ook contextuele details geven over tijdschema's en feedbackmaatregelen die gevolgd moeten worden.

Navigeer door uw abonnement met behulp van meerdere weergaven. De Actie stappen weergave helpt je bij het definiëren van je initiatief en het maken van een checklist met taken die voltooid moeten worden. Stel bijvoorbeeld dat je een schoolreis wilt organiseren. In dat geval maak je taken zoals het verkrijgen van toestemming van ouders, het bellen van vervoersbedrijven en het regelen van maaltijden.

De Doelen weergave is een Kanban-bord toont uw taken als kaarten en u kunt het sleep-en neerzetgereedschap van ClickUp gebruiken om ze te verplaatsen. De tijdlijn weergave toont uw kaarten in een kalender, gerangschikt op dag, week of maand.

Als uw actieplan input van ouders of collega's vereist, hoeft u alleen maar taken aan te maken en toe te wijzen aan de relevante personen. Stel deadlines, tags voor prioriteit en status in voor elke taak.

6. ClickUp klaslokaal sjabloon

Het ClickUp Classroom Schema sjabloon helpt u uw activiteiten te organiseren en controle te houden over uw planning

De ClickUp klaslokaal sjabloon is een must-have voor altijd drukke leraren. Het is in wezen een goed gestructureerde, gecentraliseerde hub voor het opslaan van aanwezigheidsgegevens, opdrachten, lesplannen en alles daartussenin.

Haal het meeste uit dit sjabloon door gebruik te maken van de drie belangrijkste weergaven:

Klasrooster weergave: Een wekelijkse kalender waarin je taken kunt aanmaken voor je dagelijkse activiteiten, lessen en abonnementen. U kunt de weergave wijzigen om taken voor een dag, vier dagen of een maand te overzien Activiteitenweergave: Een lijstweergave van je taken gesorteerd op deadlines. Gebruik aangepaste velden om details toe te voegen zoals docent, kamer, categorie en gekoppelde documenten weergave van Onderwerpaantekeningen: ClickUp Documenten voor elk onderwerp (of abonnement of activiteit). Gebruik ze om extra informatie over uw Taken op te slaan en op elk moment te openen

Of u nu uw werkdagen wilt organiseren of de beschikbaarheid van de klaslokalen op uw school wilt beheren, dit sjabloon kan uw beste vriend worden. Het is ook een uitstekende deeloptie voor samenwerking - voeg andere leraren toe aan het lesplan en beheer je lessen en klaslokalen samen, deel materialen en bespreek hoe je je lessen kunt verbeteren. 🥰

7. ClickUp sjabloon voor klaslokaal speciaal onderwijs

Structureer en beheer uw klassen voor speciaal onderwijs met het ClickUp sjabloon voor klaslokalen voor speciaal onderwijs

Klassen in het speciaal onderwijs vereisen extra inspanningen - naast de gebruikelijke activiteiten moet u ook rekening houden met de beschikbaarheid van apparatuur, individuele onderwijsabonnementen (IEP's) en de integratie van leerlingen. Bovendien moet u vaak overleggen met bovenliggende ouders of voogden over de logistieke planning.

De ClickUp sjabloon voor lesrooster speciaal onderwijs hiermee kunt u uw klassen voor speciaal onderwijs in een handomdraai beheren. Het maakt het mogelijk om onderwerpen te visualiseren op een gedeelde kalender, voltooien met instructies en belangrijke aantekeningen voor collega's, leerlingen en bovenliggend.

Om een kalender te maken, begin je met de weergave Klasrooster. Configureer en voeg de nodige gegevens toe voor komende activiteiten, lessen en opdrachten. Stel de duur in voor elke invoer en gebruik kleuren om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten activiteiten.

In de Alle klassen/activiteitenweergave worden je activiteiten weergegeven op basis van hun deadline, zodat je prioriteiten kunt stellen en volledige controle over je planning kunt behouden. Aan de andere kant biedt de Klasaantekeningen voor speciaal onderwijs weergave ruimte voor het vastleggen van extra informatie over je klassen en leerlingen, die je met een paar klikken kunt delen met bovenliggende ouders, collega's en beheerders.

Het sjabloon is bedoeld voor leerkrachten, maar bovenliggend personeel kan het ook gebruiken om op de hoogte te blijven van het rooster van hun kind.

8. Minimalistisch lesplan PDF by Visme

Met het Minimalistisch Lesplan PDF van Visme kun je moeiteloos je lessen plannen

Wil je een lesplan maken maar heb je geen sjablonen met toeters en bellen nodig? Bekijk dan het sjabloon voor een minimalistisch lesplan van Visme.

Dit sjabloon voor een lesplan van één pagina is onderverdeeld in vier secties:

Doelen en objectieven2. Activiteiten Beoordeling Aantekeningen

In elke sectie is ruimte om je lesplannen te schetsen. Deel je lessen op in activiteiten en Taken, beschrijf hoe je leerlingen gaat beoordelen en definieer leerresultaten in grote lijnen.

Het sjabloon is zo aanpasbaar als het maar zijn kan-je kunt kleuren en lettertypes veranderen, grafieken en diagrammen toevoegen en foto's bijvoegen om je lesplannen te personaliseren.

Download het sjabloon als een PDF, JPG of PNG bestand of deel het met collega's, leerlingen of bovenliggende ouders rechtstreeks vanuit de online editor.

9. 5-Minuten Lesplan Word Sjabloon van TeacherPlanet

Gebruik het 5-minuten lesplan Word sjabloon van TeacherPlanet om je lesplannen te visualiseren

Als je van out-of-the-box opties houdt en graag experimenteert met je lesplannen, dan is de 5-Minute Lesson Plan Word Template van TeacherPlanet de manier om te gaan!

Dit sjabloon verdeelt je lesplan over boxen, waarbij elke sectie een specifiek aspect van je les belicht. De eerste stap is het definiëren van de titel van de les, de leerdoelen en de sleutelwoorden. Daarna gaat u verder met de Learning Episodes secties.

Je kunt je belangrijkste lesplan opsplitsen in drie delen: een starter, een hoofdgedeelte en een plenair gedeelte. In het startgedeelte stelt u een intro en opwarmoefeningen voor uw leerlingen voor. Het hoofdgedeelte behandelt de belangrijkste content. In de Plenaire sectie kunt u de belangrijkste leerpunten samenvatten.

Dit sjabloon biedt ook ruimte voor het schatten van betrokkenheid en AFL (assessment for learning). Maak gebruik van het onderdeel Differentiatie om lessen af te stemmen op de individuele behoeften van een leerling/groep leerlingen.

Naast het eigenlijke lesplan bevat dit sjabloon ook een lestevaluatiedocument, waarin je je evaluatie na het lesgeven kunt aantekenen en toekomstige targets kunt bepalen.

10. Creatief leerplan sjabloon door Pumble

Definieer leuke en boeiende activiteiten voor je klassen met het Creative Curriculum Lesson Plan Template van Pumble

Wil je je leerlingen betrekken bij leuke activiteiten en hen helpen creatieve denkvaardigheden te ontwikkelen? Het Creative Curriculum Lesson Plan Template van Pumble biedt de perfecte basis om het zelfvertrouwen van leerlingen op te bouwen door middel van innovatief teamwork!

Dit makkelijk te gebruiken sjabloon heeft een universele structuur die je helpt om je les op te delen in verschillende onderdelen - groepstijd, verhaaltijd, speciale activiteiten, activiteiten in kleine groepjes/individuele planning en aanvullende aantekeningen.

Elk deel heeft lijsten om nog te doen van activiteiten die aansluiten bij de doelen van de les. Als je bijvoorbeeld een acteercoach bent, kun je activiteiten als "improvisatiespelletjes" en "fysieke theateroefeningen" onder "Groepstijd" zetten

De invoer kan zo algemeen of gedetailleerd zijn als je zelf wilt unieke stappenplannen voor je doelen één activiteit per keer. Als je Klaar bent, noteer dan je gedachten of extra instructies in het gedeelte Extra aantekeningen.

Plan je werk, werk aan je plan met de beste sjablonen voor lesplannen

Leraren zijn superhelden - ze jongleren met taken, lesplannen en aanwezigheidsformulieren, houden de voortgang van leerlingen bij en doen zelfs administratieve taken.

Het is een baan die vatbaar is voor burn-out en onze lijst met sjablonen voor lesplannen kan zeker helpen om de overweldiging te verminderen. In feite hebben we bij ClickUp nog veel meer tools die uw dagelijkse taken kunnen vereenvoudigen. Neem ClickUp AI instance.

Weet u niet zeker hoe u uw grootse lesideeën onder woorden moet brengen? Met ClickUp AI krijg je een innovatieve schrijfassistent om lesplannen en samenvattingen van vakken te genereren!

U kunt ook ClickUp's sjabloonbibliotheek -een one-stop oplossing met meer dan 1000 sjablonen voor bijna elke activiteit die u maar kunt bedenken. 🧞