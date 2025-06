AI-prompts voor docenten voor lesplanning en betrokkenheid van leerlingen

Als docent moet u met duizend dingen tegelijk jongleren: lessen voorbereiden, cijfers geven en leerlingen motiveren. Dat is veel werk en het kan al snel overweldigend worden.

Maar wat als AI-tools voor docenten uw werk zouden kunnen verlichten?

Met goed opgestelde prompts kunt u repetitieve taken automatiseren, leerdoelen personaliseren en in minder tijd hoogwaardig lesmateriaal genereren. Van directe feedback op essays tot interactieve lessen: met deze tools werkt u slimmer, niet harder.

Ontdek hoe prompt engineering tools uw werkstroom kunnen vereenvoudigen, het leren van leerlingen kunnen verrijken en u meer tijd geven om u te concentreren op het lesgeven. 🎯

Voordelen van het gebruik van AI-prompts in het onderwijs

Onderzoek toont aan dat 65% van de docenten in de VS meer passie voor lesgeven heeft dankzij het gebruik van AI. Zo kunt u ook profiteren van een AI-tool:

Bespaart tijd

AI-tools voor lesplanning kunnen de tijd die u besteedt aan het opstellen van leerprogramma's verminderen. Zo houdt u meer tijd over om u te concentreren op het lesgeven en het contact met leerlingen.

Gepersonaliseerd leren

Met behulp van AI-technologie kunnen docenten lesplannen op maat maken om aan de unieke behoeften van elke leerling te voldoen. Als leerlingen bijvoorbeeld moeite hebben met trigonometrie, kan AI specifieke oefeningen en bronnen voorstellen om hen te helpen hun achterstand in te halen.

Verbetert creativiteit en betrokkenheid

AI-prompts voor docenten kunnen u helpen creatieve en interactieve lesideeën te ontwikkelen, zodat uw lessen fris en boeiend blijven. U kunt AI bijvoorbeeld gebruiken om te brainstormen over projectplannen voor verschillende afdelingen of om virtuele excursies te organiseren.

Verbetert de communicatie

AI helpt de communicatie met leerlingen en bovenliggende instellingen duidelijker en effectiever te maken door complexe concepten te vereenvoudigen en gepersonaliseerde, tijdige feedback mogelijk te maken.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-gestuurde schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

💡 Pro-tip: Gebruik AI om instructies en materialen naar verschillende talen te vertalen. Zo worden uw lessen toegankelijk voor meer leerlingen. Dit kan de tijd en moeite die Engelse taalleerders (ELL) nodig hebben, verminderen.

Voor diverse behoeften

AI kan tools aanbevelen om leerlingen met een beperking te helpen. Het kan ook gepersonaliseerde onderwijsplannen (IEP's) opstellen voor leerlingen met speciale behoeften. Dit bevordert inclusief gedrag in de klas en stimuleert elke leerling om te slagen.

Vermindert stress

Het gebruik van AI-prompts kan het stressniveau van docenten verminderen en hun werk-privébalans verbeteren. AI automatiseert routinematige administratieve taken voor u en biedt gepersonaliseerde ondersteuning. Zo kunt u uw werklast beter beheren en houdt u meer tijd over om u te concentreren op wat u het liefste doet: lesgeven.

Gebieden waarop AI-prompts docenten kunnen helpen

AI-prompts bieden praktische oplossingen voor dagelijkse uitdagingen in het onderwijs. Laten we eens kijken hoe AI-prompts docenten kunnen ondersteunen, met echte voorbeelden van prompt engineering op sleutelgebieden zoals:

Taken voor beheerders

Lesplanning

Beoordeling

Beoordelingen

Communicatie met bovenliggende instellingen

Deze prompts kunnen helpen het onderwijs te verbeteren en taken te stroomlijnen.

🧠 Leuk weetje: AI kan zich aanpassen aan elke lesstijl, of u nu de voorkeur geeft aan Socratische vragen, verhalen vertellen of een gestructureerde lezing. Zodra u weet hoe u AI een vraag moet stellen, kan het lessen genereren die aansluiten bij uw lesmethode.

1. Administratieve taken

Scenario: Mevrouw Jones besteedt talloze uren aan het maken en organiseren van leerlingendossiers, het bijhouden van aanwezigheid en het beheren van lesmateriaal.

Prompt:

"Ontwikkel een systeem voor het organiseren en opslaan van digitale leermiddelen, zoals sjablonen voor lesplannen , werkbladen en multimediabestanden. Het systeem moet gemakkelijk doorzoekbaar zijn op basis van leerlinggegevens en toegankelijk zijn vanaf elk apparaat. "

Reactie:

via ClickUp

2. Beoordeling en evaluatie

Scenario: De heer Smith heeft moeite met het maken van authentieke beoordelingen die het niveau van de leerlingen nauwkeurig meten en zinvolle feedback geven.

Prompt:

maak een spreadsheet om de voortgang van leerlingen bij [specifieke leerdoelen] bij te houden, inclusief kolommen voor opdrachten, cijfers en observaties van docenten. De spreadsheet moet eenvoudig te bijwerken zijn en rapportages kunnen genereren. "

Reactie:

3. Communicatie met bovenliggende collega's en ouders

Scenario: Mevrouw Chen vindt het moeilijk om effectief met bovenliggende instellingen te communiceren over gebeurtenissen op school, zorgen en behoeften in de klas.

Prompt:

"Genereer een e-mailsjabloon om naar bovenliggende leerkrachten te sturen met informatie over aankomende gebeurtenissen op school (diploma-uitreiking), met aanpasbare velden voor de namen van leerlingen en gepersonaliseerde berichten. De e-mail moet professioneel, beknopt en gemakkelijk te lezen zijn."

Reactie:

4. Prompts voor leerlingen

Scenario: De heer Bhat wil zijn leerlingen stimuleren om dieper te leren en kritisch te denken, maar heeft moeite om boeiende en uitdagende prompts te vinden. Door AI-tools voor leerlingen te integreren, kan hij een wereld van creatieve mogelijkheden ontsluiten en kritisch denken stimuleren in een dynamischere leeromgeving.

Prompt:

"Maak een reeks open vragen voor een klassikale discussie over [onderwerp], bedoeld om leerlingen te betrekken en hen aan te moedigen informatie uit verschillende bronnen te analyseren, samen te vatten en te evalueren."

Reactie:

👀 Wist u dat? De meeste van uw leerlingen gebruiken al AI-tools. Volgens een rapport van Harvard gaf 51% van de jongeren tussen 14 en 22 jaar aan wel eens generatieve AI te gebruiken. De meest genoemde toepassingen van AI waren het verkrijgen van informatie (53%) en brainstormen (51%).

5. Lesplanning

Scenario: Mr. Garcia, een overwerkte docent, besteedt elke week talloze uren aan het opstellen van lesplannen. Hij vindt dit proces tijdrovend en heeft moeite om zijn abonnementen aan te passen aan verschillende vakken en niveaus. Hij heeft een efficiënter systeem nodig.

Prompt:

"Ontwerp een flexibel sjabloon voor lesplannen dat eenvoudig kan worden aangepast en hergebruikt voor verschillende vakken en niveaus. Het sjabloon moet secties bevatten voor leerdoelen, essentiële vragen, beoordelingscriteria en benodigde materialen. "

Reactie:

6. Professionele ontwikkeling

Scenario: Mevrouw Evans wil haar lespraktijk voortdurend verbeteren, maar heeft moeite om tijd en middelen te vinden voor professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Als haar manager wilt u haar graag helpen bij het ontwikkelen van een stappenplan voor haar professionele ontwikkeling.

Prompt:

"Geef me vijf manieren waarop mevrouw Evans, die financiën en accountancy doceert, effectief kan werken aan haar professionele ontwikkeling om haar lespraktijk te verbeteren, terwijl ze te maken heeft met beperkte tijd en middelen."

Reactie:

7. Sociaal en emotioneel leren

Scenario: De heer Carter wil leerlingen stimuleren om een ondersteunende en inclusieve klasomgeving te creëren die hun sociale en emotionele welzijn bevordert.

Prompt:

"Ontwikkel een reeks lessen voor sociaal-emotioneel leren (SEL) voor leerlingen van [leerjaar], met de nadruk op onderwerpen als zelfbewustzijn, zelfregulering en verantwoordelijke besluitvorming."

Reactie:

8. Speciaal onderwijs

Scenario: Dr. Davis geeft les aan een diverse klas met leerlingen die verschillende leerstoornissen hebben, zoals autisme, dyslexie en ADHD. Ze staat voor uitdagingen bij het opstellen van individuele leerplannen, het hanteren van klasregels, het aanpassen van lesmateriaal en het bieden van passende ondersteuning aan elke leerling.

Prompt:

"Hoe kan ik samenwerkingsactiviteiten ontwerpen die interactie tussen leerlingen bevorderen en ondersteuning bieden aan leerlingen met verschillende leerstoornissen, zoals autisme, dyslexie en ADHD? Welke rollen kan ik toewijzen om ervoor te zorgen dat elke leerling een zinvolle bijdrage levert en tegelijkertijd profiteert van de sterke punten van zijn of haar klasgenoten?"

Reactie:

9. Samenwerking tussen collega's

Scenario: Mevrouw Johnson, een lerares van groep 7, is ervan overtuigd dat samenwerking met haar collega's haar lessen informatica zou verbeteren. Ze maakt een gedeeld document waarin leraren lesplannen, boeiende activiteiten, nuttige bronnen en effectieve beoordelingsstrategieën kunnen delen.

Prompt:

"Stel een gezamenlijk document op voor docenten van hetzelfde niveau om best practices voor het lesgeven van [specifiek onderwerp] te delen, inclusief lesplannen, aanvullende bronnen en beoordelingsstrategieën."

Reactie:

📖 Lees ook: Beste cursussen voor prompt engineering

Aan de slag met AI-prompts voor het onderwijs

Aan de slag gaan met AI-prompts voor het onderwijs is eenvoudig en lonend. Laten we de stappen bekijken om effectieve AI-prompts te maken en het meeste uit deze krachtige tools in uw klas te halen.

Het selecteren van de juiste tools is de eerste stap om de kracht van AI-prompts in het onderwijs te benutten. U kunt beginnen met betrouwbare grote taalmodellen (LLM's) die robuuste mogelijkheden bieden voor docenten.

OpenAI's GPT is een veelzijdige tool die lesplannen, feedback en creatieve activiteiten genereert die zijn afgestemd op specifieke onderwijsbehoeften.

via ChatGPT

Google's Gemini ondersteunt docenten door AI-gestuurde inzichten te bieden, lesplanning te vereenvoudigen en gepersonaliseerde leerervaringen voor leerlingen mogelijk te maken.

via Gemini

Perplexity staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke werkstroom, die ideaal is voor brainstormactiviteiten of het maken van rubrieken.

via Perplexity

Hoewel standalone LLM's zoals ChatGPT of Gemini uitstekend geschikt zijn voor het genereren van ideeën, kunnen geïntegreerde oplossingen de productiviteit aanzienlijk verhogen door taken binnen één platform te consolideren.

ClickUp, de alles-in-één app, is ontworpen voor teams en individuen om hun productiviteit op peil te houden. ClickUp gaat verder dan het genereren van eenvoudige tekst en stelt docenten in staat om hun werkstroom van begin tot eind te beheren binnen één enkel platform.

Het kiezen van een tool zoals ClickUp die naadloos integreert met uw bestaande werkstroom en aan uw specifieke behoeften voldoet, is de sleutel tot het maximaliseren van de voordelen van AI in het onderwijs.

📖 Lees ook: Hoe u Chain of Thought Prompting kunt gebruiken

Begin eenvoudig

Bij het starten met AI-prompts is eenvoud de sleutel. Begin met tijdrovende maar repetitieve taken zoals het maken van quizzen of het samenvatten van lessen. Bijvoorbeeld:

Gebruik GPT-4 om een quiz met 10 meerkeuzevragen over fotosynthese te genereren

Vraag Gemini om een samenvatting van een hoofdstuk uit een natuurkundeboek te schrijven, zodat uw leerlingen zich beter kunnen voorbereiden op hun toets

Maak een taak in ClickUp om de voortgang van elke prompt die u genereert bij te houden, zodat u deze indien nodig kunt herzien en verfijnen

Door klein te beginnen, leert u hoe u prompts kunt structureren om AI-gegenereerde content te creëren en deze geleidelijk te integreren in bredere werkstromen voor het onderwijs.

💡 Pro-tip: Bespaar tijd bij het maken van presentaties door de AI te vragen sleutelpunten te markeren, afbeeldingen voor te stellen en aantekeningen voor de spreker te genereren. Zo maak je presentaties in een handomdraai!

Feedback integreren

AI-prompts zijn krachtig, maar werken het beste wanneer ze zijn afgestemd op uw unieke lesstijl. Begin met het bekijken van de resultaten en stel uzelf de volgende vragen:

Sluit dit aan bij het leerniveau van mijn leerlingen?

Zijn de gegenereerde activiteiten boeiend genoeg?

Is de taal toegankelijk voor mijn publiek?

Gebruik de commentaarfunctie van ClickUp om feedback van collega's te verzamelen over de effectiviteit van AI-gegenereerd materiaal en pas uw prompts dienovereenkomstig aan. Door uw prompts te verfijnen, zorgt u ervoor dat de AI als uw onderwijsassistent werkt en niet alleen als een generieke tool.

Samenwerken

AI-prompts zijn niet alleen voor individueel gebruik: ze kunnen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop u samenwerkt met uw team en leerlingen helpen reflecteren op hun leerproces.

Brainstorm over interdisciplinaire projecten: gebruik Perplexity om samen met de geschiedenisafdeling een gezamenlijke les te ontwikkelen

Creëer samen met leerlingen: betrek hen bij het bedenken van vragen voor debatten of discussies, en stimuleer zo creativiteit en betrokkenheid

Deel best practices: maak een gedeelde map in ClickUp waar alle docenten hun succesvolle AI-prompts en bronnen kunnen uploaden, zodat iedereen ze gemakkelijk kan openen en eraan kan bijdragen

Samenwerking transformeert AI-prompts in een gedeelde bron, waardoor de leerresultaten en het begrip van leerlingen worden verbeterd en een ondersteunende professionele community wordt opgebouwd.

ClickUp voor onderwijsbeheer

clickUp maakt projectmanagement en samenwerking in onderwijsinstellingen moeiteloos. Met ClickUp Education kunt u grotere projecten zoals curriculumupdates, schoolgebeurtenissen en administratieve planning stroomlijnen.

Centraliseer lesmateriaal met ClickUp Documenten

Met ClickUp Docs kunt u door AI gegenereerde sjablonen voor prompts, lesplannen, wiskundige problemen, oefenvragen, aankomende toetsen en creatieve content zoals verhalen of quizzen opslaan en ordenen. Dit voorkomt frustratie door zoekgeraakte bestanden en zorgt ervoor dat u snel toegang hebt tot waardevolle materialen wanneer dat nodig is, wat de efficiëntie en consistentie bevordert.

Organiseer uw bronnen, werk samen met collega's en stroomlijn uw werkstroom – allemaal op één plek met ClickUp Docs

Stroomlijn het plannen van lessen met sjablonen van ClickUp

ClickUp-sjablonen maken het plannen van lessen een fluitje van een cent door herbruikbare structuren te bieden voor doelstellingen, activiteiten en beoordelingen, waarbij zelfs door AI gegenereerde ideeën kunnen worden opgenomen. Sjablonen zijn zelfs een uitstekend startpunt voor AI-gestuurde lesplanning.

Maak, hergebruik en pas ClickUp-sjablonen aan om uw lesplanning te stroomlijnen

Taakverdeling en bijhouden met ClickUp-taken

Docenten kunnen ClickUp-taken ook gebruiken om grotere projecten, zoals lesplannen, op te splitsen in kleinere taken. Ze kunnen subtaken toewijzen aan leerlingen, deadlines instellen, late opdrachten bijhouden en beoordelingen naadloos automatiseren, zodat iedereen op schema blijft.

Gebruik ClickUp-taken om door AI gegenereerde activiteiten aan leerlingen toe te wijzen, hun voortgang bij te houden en constructieve feedback te geven, allemaal binnen één platform

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken voor het plannen van lessen

Samenwerken met collega-docenten wordt kinderspel met ClickUp Chat, opmerkingen en @vermelding-functies.

📮ClickUp Insight: Bijna 42% van de kenniswerkers geeft de voorkeur aan e-mail voor teamcommunicatie. Maar dat heeft een prijs. Aangezien de meeste e-mails alleen bepaalde teamgenoten bereiken, blijft kennis versnipperd, wat samenwerking en snelle beslissingen belemmert. Om de zichtbaarheid te verbeteren en de samenwerking te versnellen, kunt u gebruikmaken van een allesomvattende app voor werk, zoals ClickUp, die uw e-mails binnen enkele seconden omzet in uitvoerbare taken!

Geef het onderwijs een boost met ClickUp Brain en automatisering

U kunt lesplannen, ClickUp Brain -content en ideeën rechtstreeks binnen ClickUp delen.

Ontsluit creativiteit in de klas met ClickUp Brain: gebruik AI om unieke lesplannen, boeiende activiteiten en tot nadenken stemmende discussievragen te genereren

ClickUp Automations neemt repetitieve taken uit handen, zoals het versturen van herinneringen, het bijwerken van voortgangsrapporten en het op schema houden van alles, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

ClickUp Automations is uw virtuele onderwijsassistent: automatiseer taken zoals beoordelen, bijwerken van voortgang van leerlingen en herinneringen, zodat u meer tijd overhoudt voor interactie met leerlingen

Plan en brainstorm samen met ClickUp Whiteboards

Bovendien ondersteunen ClickUp Whiteboards brainstorming en planning, waardoor samenwerking tussen docenten, beheerders en bovenliggende instanties mogelijk wordt voor een efficiëntere uitvoering van projecten.

Werk samen en innoveer met ClickUp Whiteboards: brainstorm over lesplannen, deel ideeën met collega's en visualiseer leerconcepten met behulp van door AI gegenereerde content

Door de tools van ClickUp in hun werkstromen te integreren, kunnen docenten de administratieve lasten verminderen, de samenwerking verbeteren en zich meer richten op zinvolle onderwijservaringen.

Het is absoluut een sterk punt van ClickUp: het maakt niet alleen samenwerken mogelijk, maar dankzij de dashboards kan iedereen binnen de instelling zien hoe de huidige situatie is.

Uitdagingen en overwegingen

De integratie van AI-prompts in het onderwijs brengt een aantal potentiële uitdagingen met zich mee waar docenten en instellingen mee te maken krijgen.

Gebrek aan opgeleide docenten

Door de snelle ontwikkeling van AI-prompttechnieken kunnen docenten (vooral gezien hun drukke agenda's en hoge werkdruk!) moeite hebben om de ontwikkelingen bij te houden of te begrijpen hoe ze deze tools effectief in hun lessen kunnen gebruiken.

Ethische overwegingen

AI-systemen kunnen onbedoeld vooroordelen in hun trainingsdata bestendigen. Een AI-tool die is getraind op vooringenomen datasets kan bijvoorbeeld minder effectief zijn in het ondersteunen van ondervertegenwoordigde leerlingen of stereotypen versterken.

Academische integriteit

De bezorgdheid over academische integriteit is toegenomen. Leerlingen kunnen AI-prompts gebruiken om essays te schrijven of opdrachten te voltooien zonder de juiste bronvermelding of zonder het materiaal te begrijpen, wat kan leiden tot problemen met plagiaat en authenticiteit in hun werk.

Gegevensveiligheid en privacy

Het waarborgen van gegevensveiligheid en privacy is essentieel bij de integratie van AI in het onderwijs. Laten we eens kijken naar de belangrijkste aandachtspunten en best practices.

Gegevensveiligheid

Onderwijsinstellingen verzamelen grote hoeveelheden persoonlijke informatie van studenten. Het opslaan van reacties en gegevens van studenten op AI-platforms zonder adequate veiligheidsmaatregelen kan risico's met zich meebrengen. Oplossing: Zorg ervoor dat gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met privacywetgeving zoals FERPA, COPPA en regelgeving op staatsniveau zoals CCPA in de VS of GDPR in de EU. Gebruik platforms zoals ClickUp die versleuteling en toegangscontrole bieden.

Duidelijke toestemmingsbeleid

Het gebruik van AI-tools met leerlingen kan gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens of het online delen van klasgerelateerde informatie. Zonder uitdrukkelijke toestemming kan dit leiden tot juridische en ethische problemen. Oplossing: Informeer ouders en voogden over AI-tools en vraag hun toestemming voordat u dergelijke platforms gebruikt voor taken die verband houden met leerlingen.

Integraties van derden

Veel AI-tools kunnen worden geïntegreerd met externe applicaties, waardoor het risico op datalekken toeneemt. Oplossing: Controleer regelmatig integraties van derden om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen van de instelling en beperk onnodige verbindingen.

Docenten kunnen een veilige en effectieve omgeving creëren voor het gebruik van AI-tools in het onderwijs door deze uitdagingen proactief aan te pakken en prioriteit te geven aan privacy en veiligheid van gegevens.

Een gids voor docenten voor de toekomst met ClickUp Brain

Door gebruik te maken van AI kunnen docenten hun werkstromen stroomlijnen, leerervaringen personaliseren en diepgaande betrokkenheid van leerlingen stimuleren.

Terwijl ChatGPT, Gemini en Perplexity helpen bij het genereren van AI-prompts, onderscheidt ClickUp zich door AI rechtstreeks in uw werkstroom te integreren, zodat u alles op één plek kunt plannen, creëren en beheren.

Hierdoor kunnen docenten AI gebruiken binnen een uniforme omgeving voor taken zoals het genereren van lesplannen, het samenvatten van werk van leerlingen, het opstellen van e-mails en het optimaliseren van de werkstroom.

Klaar om het volledige potentieel van AI in uw klas te ontgrendelen? Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account! 🚀