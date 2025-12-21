Wispr Flow vs. ClickUp: wat is beter voor realtime transcriptie?

Typen kan niet altijd uw gedachten bijhouden. Het ene moment maakt u spraakantekeningen, het volgende moment springt u tussen documenten, e-mails en projecttools heen en weer om die ideeën om te zetten in iets bruikbaars.

Daar komen AI-spraaktools en realtime transcriptie als stap om de hoek kijken, zodat u natuurlijk kunt spreken en door kunt werken aan uw werk zonder te worstelen met het toetsenbord.

Wispr Flow werkt als een AI-aangedreven toetsenbord voor uw desktop en zet dictaat om in schone tekst binnen uw favoriete werk-apps. ClickUp daarentegen combineert meerdere functies en tools in één werkruimte die wordt aangedreven door spraak en AI.

In dit artikel vergelijken we Wispr Flow en ClickUp en kijken we hoe elk van beide omgaat met spraakgestuurd taakbeheer, contextuele AI-mogelijkheden en functies voor productiviteit.

Wispr Flow vs. ClickUp in één oogopslag

Wanneer u een gerichte dicteertool vergelijkt met een volledig platform voor productiviteit, helpt het om de verschillen naast elkaar te zien:

Functie ClickUp Wispr Flow Realtime transcriptie en aantekeningen vastleggen ClickUp AI Notetaker neemt ondersteunde gesprekken op, genereert transcripties en samenvattingen en zet follow-ups om in taken in ClickUp-taaken en documenten. Richt zich op live dicteren in elk geselecteerd tekstveld; neemt niet deel aan gesprekken, maar laat u aantekeningen inspreken in elke app. Project- en taakbeheer Volledige hiërarchie van het project (werkruimten → ruimten → mappen → lijsten → taken → subtaaken) met documenten, dashboards en rapportage op één plek Geen ingebouwd taak- of projectmanagement; vertrouwt op externe tools zoals ClickUp, Jira of CRM's om werk op te slaan en bij te houden. Werkstroomautomatisering en AI-modellen ClickUp-automatiseringen en ClickUp Brain verwerken statuswijzigingen, opdrachten, notificaties, samenvattingen en door AI gegenereerde concepten die gekoppeld zijn aan gegevens uit de ClickUp-werkruimte. Gebruikt AI-modellen om gedicteerde tekst op te schonen, te herschrijven en te formatten, maar triggert geen wijzigingen in de werkstroom of taakacties. Samenwerking en communicatie Met gedeelde documenten, opmerkingen toewijzen, chatten en Clips blijven gesprekken, bestanden en Taken bij elkaar in één gezamenlijke werkruimte. Versnelt reacties en documentatie binnen tools zoals e-mail, Slack, Docs of IDE's, maar biedt geen gedeelde werkruimte. Prijzen Free Forever-abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand per gebruiker, met AI-add-ons zoals Brain en BrainGPT beschikbaar op betaalde niveaus. Basic: gratis; Pro: $ 15/maand per gebruiker; Enterprise: aangepaste prijzen Het meest geschikt voor Teams die spraak, transcriptie, Taak, documenten en AI-automatisering willen in één enkel platform voor productiviteit en projectmanagement Individuen en teams die een snelle, flexibele dicteerlaag willen die ze kunnen gebruiken in bestaande apps en werkstroomen.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat is ClickUp?

Blijf georganiseerd, werk sneller en beheer alle taken op één plek met ClickUp

Stel je voor dat je een lancering leidt: spraakantekeningen in je telefoon, taakherinneringen verspreid over verschillende apps en feedback begraven in e-mailthreads. Elke keer dat je tussen tools schakelt, verlies je snelheid en context. Dat is een klassiek voorbeeld van werkversnippering in de praktijk.

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, ontwikkeld om zowel werkversnippering als AI-versnippering tegen te gaan door al uw werk-apps, gegevens en AI-modellen samen te brengen op één platform.

U kunt projecten plannen, taken aanmaken, documenten opstellen en opmerkingen toevoegen zonder van tabblad te wisselen. Al uw ClickUp-tools en -functies blijven verbonden in één platform, zodat uw werkstroom aanvoelt als één doorlopende werkruimte, in plaats van een stapel losstaande tools.

ClickUp bevat ook een ingebouwde AI-assistent genaamd ClickUp Brain. Deze fungeert als een contextuele AI-app die uw taken, documenten en opmerkingen begrijpt en u helpt om content rechtstreeks op te stellen waar het werk plaatsvindt.

Voor teams die liever dicteren dan typen, voegt ClickUp BrainGPT Talk to Text toe aan ClickUp Brain. Met BrainGPT op uw desktop of via de Chrome-extensie drukt u op een eenvoudige snelkoppeling, spreekt u op natuurlijke wijze en verschijnen uw woorden als opgemaakte tekst in taken, documenten, opmerkingen of andere werk-apps die u al gebruikt.

Een gebruiker beschreef het perfect:

ClickUp heeft meerdere tools vervangen waar we voorheen op vertrouwden, zoals taakbeheerders, documenttools, dashboards en zelfs AI-apps voor het maken van aantekeningen. De mogelijkheid om werkstroom-processen aan te passen, automatisering toe te passen en iedereen in realtime op één lijn te houden, heeft onze manier van werken volledig veranderd.

ClickUp heeft meerdere tools vervangen waar we voorheen op vertrouwden, zoals taakbeheerders, documenttools, dashboards en zelfs AI-apps voor het maken van aantekeningen. De mogelijkheid om werkstroom-processen aan te passen, updates te automatiseren en iedereen in realtime op één lijn te houden, heeft onze manier van werken volledig veranderd.

📖 Lees ook: Hoe u spraakmemo's naar tekst transcribeert

ClickUp-functies

ClickUp brengt taken, documenten, samenwerking en AI samen op één platform. Hier zijn de belangrijkste functies die het meest van belang zijn wanneer u zich bezighoudt met transcriptie, het dicteren van ideeën en het omzetten van gesprekken in werk.

Functie #1: ClickUp AI Notetaker

Zet elke vergadering om in directe aantekeningen, transcripties en uitvoerbare taken met ClickUp AI Notetaker

In plaats van te vertrouwen op handgeschreven aantekeningen of verspreide opnames, kan ClickUp AI Notetaker automatisch deelnemen aan ondersteunde gesprekken en doorzoekbare transcripties en samenvattingen genereren. Van daaruit kunt u taken aanmaken, eigenaren toewijzen en deadlines toevoegen, rechtstreeks vanuit de samenvatting, zodat er niets verloren gaat tussen een gesprek en uw takenlijst.

Omdat de aantekeningen en transcripties in ClickUp-taaken en ClickUp-documenten staan, kan uw team opmerkingen achterlaten, feedback toevoegen en vervolgwerkzaamheden bijhouden zonder naar aparte transcriptiesoftware te hoeven overschakelen.

Een salesmanager houdt bijvoorbeeld dagelijks overleg met het team. In plaats van actiepunten te typen terwijl mensen praten, vertrouwen ze op ClickUp AI Notetaker. Na de vergadering worden de beslissingen in de samenvatting gemarkeerd en worden vervolgacties automatisch aangemaakt en toegewezen, zodat de manager deze alleen nog maar hoeft te controleren en aan te passen.

👀 Leuk weetje: De eerste geluidsopname ter wereld werd in 1860 gemaakt met een apparaat dat een fonautograaf werd genoemd en dat geluidsgolven op een met roet bedekt stuk papier graveerde. Het was niet eens bedoeld om af te spelen; het was puur een visuele analyse van geluid.

Functie #2: ClickUp Brain en BrainGPT

Stel vragen, analyseer en voer automatisering uit voor uw werk met AI die uw hele werkruimte begrijpt met BrainGPT

ClickUp Brain is uw AI-assistent binnen ClickUp. Het maakt gebruik van geavanceerde AI-modellen om vragen over uw taken en documenten te beantwoorden, taken en documenten aan te maken, lange aantekeningen samen te vatten en u te helpen feedback te structureren in een duidelijk plan.

Met BrainGPT op uw desktop en als Google Chrome-extensie kunt u Talk to Text gebruiken om ideeën direct vast te leggen en AI het drukke werk te laten doen.

BrainGPT zet uw spraak om in tekst in desktop-apps, documenten, websites en formulieren, zodat u updates of schetsen kunt dicteren in plaats van ze te typen. Dankzij de AI-aangedreven transcriptie besparen gebruikers hiermee gemiddeld 1,1 dag per week en voltooien ze taken 4 keer sneller dan wanneer ze zouden typen.

ClickUp BrainGPT wordt aangedreven door hoogwaardige AI-modellen zoals ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek en Claude, begrijpt op intelligente wijze uw context, uitvoert bewerking terwijl u spreekt en levert gepolijste tekst in alle apps.

Het kan interpunctie, structuur en format voor u afhandelen, zodat uw gedicteerde content wordt weergegeven als nette alinea's of checklists in plaats van ruwe transcripties. Met een kostenbesparing tot 88% vervangt deze AI-superapp meerdere AI-apps en transcriptietools, terwijl u profiteert van spraakgestuurde snelheid en nauwkeurigheid.

U kunt Talk to Text ook gebruiken in klassieke transcriptiewerkstroomen. BrainGPT kan:

Maak na een vergadering snel spraakantekeningen en plaats ze in een ClickUp document.

Zet gesproken ideeën om in gestructureerde documentatie voor projecten of briefings

Vul formulieren en velden handsfree in terwijl automatiseringen het vanaf daar overnemen.

Functie #3: ClickUp-documenten, Taken en samenwerking

Maak, deel en maak verbinding met documenten rechtstreeks met uw werkstroom voor een snellere uitvoering met ClickUp Docs

Met ClickUp Docs kunnen teams documenten, wiki's en kennishubs maken die rechtstreeks aan taken en projecten zijn gekoppeld. U kunt opmerkingen achterlaten, opmerkingen toevoegen voor specifieke teamgenoten en die opmerkingen omzetten in actiepunten, allemaal zonder het document te verlaten. Documenten en taken staan naast elkaar, zodat u kunt bijhouden hoe een document wordt omgezet in echt werk.

Met Talk to Text kunt u delen van een document, een samenvatting van een vergadering of een kennisartikel dicteren in plaats van ze te typen. Spreek uw opzet of volledige alinea's in, laat Talk to Text ze uitschrijven en gebruik vervolgens BrainGPT om de tekst aan te scherpen of lange feedback om te zetten in een duidelijke checklist.

Naast Docs bieden ClickUp-takens u een flexibele structuur (takens, subtakens, aangepaste velden, afhankelijkheden) om alles bij te houden, van eenvoudige checklists tot complexe projecten. Wanneer u documenten en bestanden aan taken toevoegt, krijgt u een 'tasks docs'-ervaring waarin context en uitvoering samenkomen.

Plan, organiseer en houd elke taak bij met aangepaste velden, prioriteiten en deadlines met ClickUp-taaken

📌 Voorbeeld: Een marketingteam schrijft een lanceringsbriefing in ClickUp Docs. Reviewers plaatsen opmerkingen en zetten vervolgens belangrijke threads om in taken voor tekst, ontwerp en kwaliteitscontrole. Die taken blijven gekoppeld aan het oorspronkelijke document, zodat iedereen op één plek wijzigingen, goedkeuringen en lanceringsdata kan bijhouden.

Om deze synergie nog te versterken, kunnen teams met de samenwerkingstools van ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments en ClickUp Clips ) opmerkingen achterlaten, korte scherm- of spraakfragmenten delen en binnen hetzelfde platform werken. Dit voorkomt dat er tussen tools moet worden geschakeld en helpt teams hun energie te richten op het voltooien van taken zonder van context te veranderen.

Prijzen van ClickUp

📮 ClickUp Insight: Bijna 88% van de mensen die we hebben ondervraagd, gebruikt al AI-tools om dagelijkse taken gemakkelijker en sneller te maken. Wilt u dezelfde boost op het werk? BrainGPT, onze ingebouwde AI-assistent, helpt u daarbij met tot wel 30% hogere productiviteit, minder vergaderingen, directe samenvattingen en slimme taaktautomatisering.

📖 Lees ook: Gratis schermrecorders zonder watermerk

Wat is Wispr Flow?

via Wispr Werkstroom

Wispr Flow is een AI-aangedreven spraakdicteertool die is ontworpen om die bottleneck op te lossen. U kunt op natuurlijke wijze spreken en uw stem wordt direct omgezet in goed geformatteerde tekst in vrijwel elke app op Mac, Windows of iPhone. U kunt dicteren in Google Documenten, uw browser, e-mail, Notion, uw IDE of een CRM, en Wispr Flow typt voor u.

In tegenstelling tot eenvoudige spraak-naar-tekst-tools wordt Wispr Flow gepresenteerd als een contextuele AI-app. Het voegt automatisch leestekens toe, verwijdert stopwoorden en kan de toon en format aanpassen op basis van wat u schrijft, of dat nu een projectdocument, chatantwoord of codeblok is. Het ondersteunt meer dan 100 talen, waardoor het handig is voor internationale teams en meertalige werkstroom.

📖 Lees ook: Aantekeningen delen en samenwerken

Functies van Wispr Flow

Wispr Flow heeft één hoofddoel: u helpen om ideeën te dicteren en geschreven werk sneller vol te maken dan met typen, in elke app of op elk apparaat. Hier zijn de belangrijkste functies om rekening mee te houden bij het vergelijken van Wispr Flow en ClickUp.

Functie #1: Handsfree spraakdicteren

via Wispr Werkstroom

Met Wispr Flow kunt u beginnen met dicteren met behulp van een snelkoppeling of de Flow-balk. Zodra deze actief is, typt het in elk tekstveld dat u hebt geselecteerd, of dat nu een e-mail, een Google-document, een chatbericht of uw code-editor is.

De tool is ontworpen om aan te sluiten bij de snelheid waarmee uw hersenen ideeën genereren, niet bij de snelheid waarmee uw vingers kunnen typen. Wispr Flow beweert dat dicteren 3 tot 4 keer sneller kan zijn dan typen, vooral voor lange documenten zoals rapporten of aantekeningen van vergaderingen.

📌 Voorbeeld: een productmanager neemt deel aan een virtuele stand-up terwijl hij zijn bord bekijkt. In plaats van te pauzeren om aantekeningen te typen, houdt hij de sneltoets ingedrukt, dicteert hij updates luid genoeg voor zijn microfoon en schrijft Wispr Flow alles op in de Taak of het document dat hij heeft geopend.

Functie #2: AI-aangedreven automatische bewerkingen en commando's

Wispr Flow gebruikt AI-modellen om uw spraak op te schonen. Het verwijdert stopwoorden, voegt leestekens toe en zet gesproken instructies zoals "nieuwe alinea" of "maak hier opsommingstekens van" om in echte formatwijzigingen.

U kunt ook eenvoudige spraakcommando's gebruiken, zoals 'herschrijf dit formeler' of 'verkort deze alinea', en Wispr herschrijft de gemarkeerde tekst. Dat maakt het niet alleen handig voor het dicteren van ruwe teksten, maar ook voor het reviseren van concepten en het aanpassen van de structuur zonder het toetsenbord aan te raken.

Functie #3: Persoonlijk woordenboek dat zich tussen verschillende apparaten synchroniseert

via Wispr Werkstroom

Wispr Flow bevat een persoonlijk woordenboek, zodat u het productnamen, acroniemen en domeinspecifieke termen kunt aanleren. U kunt herbruikbare fragmenten maken die worden geactiveerd door korte zinnen, wat handig is voor handtekeningen of terugkerende blurbs.

Uw woordenschat en voorkeuren worden synchroniseerd tussen apparaten, zodat u kunt schakelen tussen desktop en mobiel zonder dat uw dicteergedrag verandert. Voor teams helpen gedeelde woordenboeken om spelling en terminologie consistent te houden wanneer meerdere mensen dezelfde tool gebruiken.

📌 Voorbeeld: Een technisch schrijver voegt 'SaaS', 'SDK' en specifieke klantnamen toe aan het woordenboek. Wanneer hij later een lang document dicteert, verschijnen die termen elke keer correct, waardoor er minder handmatige correcties nodig zijn.

📖 Lees ook: Hoe gebruik je AI voor aantekeningen van vergaderingen?

Prijzen van Wispr Flow voor de werkstroom

Basis : Gratis

Pro : $ 15/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

📖 Lees ook: Hoe u als een professional aantekeningen maakt van een video

Wispr Flow vs ClickUp: vergelijking van functies

Zowel Wispr Flow als ClickUp helpen u om uw stem meer te gebruiken en uw toetsenbord minder, maar ze passen op heel verschillende manieren in uw werkstroom. Wispr Flow gedraagt zich als een AI-transcriptietool en toetsenbord dat u in elke app kunt gebruiken, terwijl ClickUp een volledig platform voor productiviteit is met AI ingebouwd in uw taken, documenten en vergaderingen.

Laten we Wispr Flow en ClickUp vergelijken op het gebied van realtime transcriptie, taakbeheer, AI-automatisering, samenwerking en prijzen.

📖 Lees ook: Beste AI-vergaderingssamenvatters

Functie #1: Real-time transcriptie en aantekeningen maken

ClickUp

ClickUp combineert AI Notetaker, documenten en taken, zodat uw vergaderingen direct worden omgezet in gestructureerde aantekeningen en actiepunten. ClickUp AI Notetaker neemt het geluid op, maakt een transcriptie, vat het gesprek samen en laat u met een paar klikken vervolgtaken uitvoeren.

Omdat alles in ClickUp staat, kunt u transcripties binnen taken bekijken, opmerkingen toevoegen en statuswijzigingen in de loop van de tijd bijhouden. Als u liever na het gesprek uw eigen gedachten toevoegt, kunt u met Talk to Text van ClickUp spraaknotities rechtstreeks in documenten of taken dicteren. Vervolgens kunt u ClickUp Brain gebruiken om ze samen te vatten of om te zetten in checklists, zonder dat u ze handmatig hoeft in te typen.

Wispr Flow

Wispr Flow richt zich meer op dicteren dan op het vastleggen van vergaderingen. Het neemt geen deel aan gesprekken, maar laat je je spraak transcriberen naar elke app die je gebruikt. Als je naar een opname luistert of hardop nadenkt na een vergadering, kun je je samenvatting dicteren in een Google-document, een ClickUp-taak of je CRM.

🏆 Winnaar: ClickUp wint als u volledige transcriptie van vergaderingen gekoppeld aan taken en documenten wilt. Wispr Flow wint als u een flexibele dicteerlaag wilt die u in elke app kunt gebruiken die u al gebruikt.

📖 Lees ook: Beste spraak-naar-tekstsoftware

Functie #2: Project- en taakbeheer

ClickUp

Organiseer uw werk met een gestructureerde hiërarchie van ClickUp-werkruimte tot taken voor meer duidelijkheid binnen ClickUp

ClickUp is in de eerste plaats ontwikkeld als platform voor project- en taakbeheer. Dankzij de projecthiërarchie (werkruimten → ruimten → mappen → lijsten → taken → subtaken) kunt u grote projecten en dagelijkse taken gemakkelijker in één structuur organiseren. Taken kunnen aangepaste velden, prioriteiten, checklists en afhankelijkheden bevatten, evenals links naar ClickUp Docs en ClickUp dashboards.

U kunt taken aanmaken op basis van vergaderverslagen, vanuit Docs of door opmerkingen om te zetten, zodat uw dictees en transcripties altijd een duidelijke bestemming hebben.

Wispr Flow

Wispr Flow beheert zelf geen taken. Het helpt u om taakbeschrijvingen in te vullen, updates te schrijven en documentatie sneller op te stellen door middel van spraakgestuurd dicteren, maar u bent nog steeds afhankelijk van andere tools (zoals ClickUp, Jira of een CRM) om die taken daadwerkelijk op te slaan en bij te houden.

🏆 Winnaar: ClickUp wint duidelijk op het gebied van taak- en projectmanagement, omdat het planning, bijhouden en rapportage combineert in één platform in plaats van als een extra laag bovenop te zitten.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor notities van vergaderingen om betere notulen te maken

Functie #3: Werkstroomautomatisering en AI-modellen

ClickUp

Automatiseer repetitieve werkstroomen met aangepaste triggers en voorwaarden met ClickUp automatisering

ClickUp bevat ingebouwde automatiseringen via ClickUp Automations en ClickUp Brain, zodat u statuswijzigingen, toewijzingen, notificaties en zelfs AI-acties kunt automatiseren, zoals het samenvatten van een document of het genereren van een concept op basis van een prompt.

Met ClickUp BrainGPT kunt u taken en documenten dicteren en vervolgens de AI vragen om informatie samen te vatten of velden bij te werken. U kunt dezelfde AI-modellen gebruiken die helpen bij het genereren van tekst om uw werkruimte te 'lezen' en antwoorden te geven over de status van uw werk.

Wispr Flow

Wispr Flow gebruikt AI-modellen voornamelijk om spraakinvoer te verwerken. Het ruimt gedicteerde tekst op, herschrijft content wanneer u daarom vraagt en formatteert de uitvoer in lijsten, alinea's of samenvattingen.

Het kent echter uw projecten, taken of borden niet. Automatisering is beperkt tot herschrijven en opmaken; het triggert geen werkstroomacties zoals het wijzigen van de status of het toewijzen van werk.

🏆 Winnaar: ClickUp wint op het gebied van werkstroomautomatisering en de diepgang van AI-modellen die gekoppeld zijn aan uw taken en documenten. Wispr Flow wint als uw belangrijkste prioriteit het omzetten van spraak naar schone tekst in elke app is.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor takenlijsten in Excel en ClickUp

Functie #4: Samenwerking en communicatie

ClickUp

ClickUp is ontwikkeld voor teamsamenwerking. U kunt:

Deel documenten en laat teamgenoten opmerkingen achterlaten of wijzigingen voorstellen.

Gebruik Assign Comments om feedback om te zetten in traceerbaar werk.

Chat binnen ClickUp met gesprekken die zijn gekoppeld aan taken en documenten.

Neem korte video- of spraakClips op en voeg ze toe aan taken als bijlagen voor context

Omdat alles binnen ClickUp gebeurt, kan uw team binnen één platform werken en gesprekken, taken en documenten met elkaar verbinden.

Wispr Flow

Wispr Flow heeft geen eigen gedeelde werkruimte. Samenwerking vindt plaats in de tools die u gebruikt: Slack, e-mail, Docs of taakbeheerders. Het versnelt de samenwerking door mensen die moeite hebben met typen of zich moeilijk kunnen concentreren te helpen sneller en consistenter te reageren. Veel gebruikers met ADHD geven aan hoeveel tijd het hen bespaart.

🏆 Winnaar: ClickUp wint op het gebied van gestructureerde samenwerking omdat het teams één omgeving biedt om taken, documenten, opmerkingen en notificaties bij te houden. Wispr Flow is een krachtige aanvullende tool om sneller te schrijven binnen die apps.

💟 Bonus: Met BrainGPT kunt u aangepaste agents in ClickUp maken door gewoon uw instructies in te spreken met behulp van de spraak-naar-tekstfunctie. U beschrijft eenvoudigweg in uw eigen woorden wat u wilt dat de agent doet, zoals vragen beantwoorden in een kanaal of de automatisering van updates uitvoeren, en het programma transcribeert uw spraak en begeleidt u bij de instellingen van de triggers, voorwaarden, acties en kennisbronnen van de agent. U kunt de optie "Ask Brain" gebruiken voor AI-aangedreven suggesties om de instructies van uw agent te verfijnen, waardoor het proces nog eenvoudiger wordt. Krijg hulp van ClickUp Brain en BrainGPT om uw agents te bouwen en te verfijnen.

ClickUp vs. Wispr Flow op Reddit

Reddit-gebruikers die ClickUp en Wispr Flow bespreken, benadrukken hoe deze tools voorzien in verschillende behoeften op gebied van productiviteit.

Veel gebruikers waarderen ClickUp om zijn vermogen om meerdere werkstroomen in één interface te consolideren:

Ik ben hier echt van onder de indruk, omdat ik geen andere tool nodig heb om al dit werk te doen. Het zit allemaal in de ClickUp-interface. Het maakt verbinding met mijn Google Agenda en werkt gewoon super soepel.

Ik ben hier echt van onder de indruk, omdat ik geen andere tool nodig heb om al dit werk te doen. Het zit allemaal in de ClickUp-interface. Het maakt verbinding met mijn Google Agenda en werkt gewoon super soepel.

Sommige gebruikers hebben echter in bepaalde scenario's problemen ondervonden met de taalherkenning:

Soms zijn er problemen met taalherkenning. ClickUp NoteTaker identificeert Arabisch vaak ten onrechte als Farsi, waardoor aantekeningen onjuist worden getranscribeerd.

Soms zijn er problemen met taalherkenning. ClickUp NoteTaker identificeert Arabisch vaak ten onrechte als Farsi, waardoor aantekeningen onjuist worden getranscribeerd.

Wat Wispr Flow betreft, zijn Redditors erg te spreken over hoe het de productiviteit verbetert voor gebruikers die moeite hebben met typen of zich moeilijk kunnen concentreren:

Ik ben helemaal weg van Wispr Flow. Ik heb ADHD en het bespaart me uren per dag en stelt me in staat om razendsnel te werken zonder beperkingen op het gebied van typen.

Ik ben helemaal weg van Wispr Flow. Ik heb ADHD en het bespaart me uren per dag en stelt me in staat om razendsnel te werken zonder beperkingen op het gebied van typen.

Anderen wijzen echter op technische problemen die hun werkstroom kunnen verstoren:

Om de een of andere reden verpest de app mijn rechtsklik-contextmenu in Firefox. De extensie-opties in het rechtsklik-contextmenu verdwijnen als ik er met de muis overheen ga. Ik heb urenlang geprobeerd het probleem op te lossen en heb uiteindelijk zelfs mijn Firefox-installatie verwijderd, om er vervolgens achter te komen dat werkstroom de boosdoener was.

Om de een of andere reden verpest de app mijn rechtsklik-contextmenu in Firefox. De extensie-opties in het rechtsklik-contextmenu verdwijnen als ik er met de muis overheen ga. Ik heb urenlang geprobeerd het probleem op te lossen en heb uiteindelijk zelfs mijn Firefox-installatie verwijderd, om er vervolgens achter te komen dat Flow de boosdoener was.

📖 Lees ook: Beste alternatieven voor Wispr Workflow

Welke tool voor productiviteit is het beste?

Wispr Flow is ideaal als u zich alleen wilt concentreren op dicteren in plaats van typen. Het komt goed van pas als u uw dag doorbrengt met het schrijven van e-mails, het documenteren van ideeën of het bijwerken van kaarten in verschillende tools en gewoon een snellere manier wilt om woorden op het scherm te krijgen.

ClickUp is de betere keuze als u ook werk moet organiseren, bijhouden en opleveren. Met ClickUp AI Notetaker voor realtime transcriptie, ClickUp Brain en BrainGPT voor AI-gestuurde samenvattingen en dicteren, en ClickUp Tasks en Docs om alles bij elkaar te houden, krijgt u één platform waar gesprekken, aantekeningen en uitvoering met elkaar verbonden blijven.

Als u twijfelt tussen Wispr Flow en ClickUp en op zoek bent naar een werkruimte waar AI-tools, taken, documenten en projecten samenkomen, dan is ClickUp op de lange termijn de betere keuze voor uw team.

✅ Begin gratis met ClickUp en ervaar zelf de voordelen van ClickUp.