Hoe maak je aantekeningen bij een video als een professional?

Er was een tijd dat het bijwonen van persoonlijke lezingen en het aantekeningen maken op een schoolbord de norm waren.

Maar vandaag de dag? Digitale schermen, Zoom lessen en online video's zijn overal om ons heen. Toch blijft de kunst van het aantekeningen maken bloeien.

Immers, zoals de Amerikaanse auteur Ben Casnocha wijselijk zei: "Als je niet opschrijft wat je hoort en leert, hoe groot is dan de kans dat je het onthoudt?"

Maar het zit zo: aantekeningen maken is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd.

Tegenwoordig kunnen AI-hulpmiddelen video's automatisch samenvatten en ons helpen beknoptere aantekeningen te maken.

Maar wat maakt het verschil tussen goede aantekeningen maken en goede en hoe kun je AI-tools gebruiken om het meeste uit video's te halen? Laten we eerst eens kijken hoe je effectief aantekeningen kunt maken van een videoen waarom dit nog steeds een essentieel onderdeel van leren is. ✍️

Waarom je aantekeningen moet maken van video's

Historisch gezien werd het maken van aantekeningen altijd gezien als een teken van een aandachtige, serieuze leerling of luisteraar. Maar bevordert het maken van aantekeningen het leren eigenlijk wel? Dit is wat de wetenschap zegt:

Volgens onderzoek door Audrey van der Meer en Ruud van der Weel aan de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU), mensen aantekeningen maken zonder na te denken.

"Het is heel verleidelijk om alles wat de docent zegt over te typen. Het gaat als het ware via je oren naar binnen en komt er via je vingertoppen weer uit, maar je verwerkt de binnenkomende informatie niet," merkte ze op.

In 2022 bracht het YouTube-kanaal Koi een video uit met de titel "" Waarom je vreselijke aantekeningen je cijfers verpesten ." In de video legt de verteller een concept uit dat 'cognitieve belasting' heet

Hij vergelijkt onze hersenen met een telefoon, waarbij cognitieve belasting staat voor de batterij. Hij benadrukt dat onze hersenen niet gemaakt zijn voor multitasking, waardoor ze overbelast raken.

De verteller vertelt over een persoonlijke ervaring uit zijn tweede jaar aan de medische faculteit, waar zijn obsessie met aantekeningen maken zijn focus op patiënten in de weg stond. In plaats van cruciale informatie te onthouden, had hij moeite om relevante vragen te stellen. Toen hij overstapte van overdreven aantekeningen maken naar actief luisteren, verbeterde zijn vermogen om contact te maken met patiënten aanzienlijk.

Maar hoe werkt het maken van aantekeningen met andere media, zoals video's? Kun je AI gebruiken om te helpen bij het maken van aantekeningen terwijl je een video bekijkt? (Hint: ja, ClickUp's gedekt!)

Aantekeningen maken van een video

Poll: Wat is jouw grootste uitdaging bij het aantekeningen maken van een video? 🎥

Het bijhouden van snelle content (waarbij je niet tegelijkertijd aantekeningen kunt maken en luisteren) Geconcentreerd blijven tijdens langere video's Je aantekeningen effectief organiseren (tijdens of na de video) Belangrijke details onthouden nadat de video is afgelopen

Wat je antwoord ook is, wij hebben een oplossing voor alle bovenstaande uitdagingen. Lees verder 🙂

1. Gesloten ondertiteling of ondertiteling inschakelen

Een gemakkelijke oplossing voor het dilemma van aantekeningen maken is het gebruik van ondertiteling.

Als je bijvoorbeeld YouTube video's bekijkt, schakel dan de functie voor ondertiteling in. Hierdoor kun je tijdens de weergave de tekst op het scherm lezen. Dit verbetert je begrip aanzienlijk en houdt je meer betrokken.

Vergeet niet dat ondertiteling achtergrondgeluiden en non-verbale signalen bevat, waardoor het ideaal is voor mensen met gehoorproblemen, terwijl ondertiteling bedoeld is voor kijkers die willen meelezen.

2. Video transcripties zoeken

Sommige educatieve video's bevatten transcripties, die erg handig kunnen zijn bij het aantekeningen maken. In tegenstelling tot ondertitels kun je met een transcript de content in je eigen tempo lezen.

Met ClickUp Brein kunt u uw opnames in slechts enkele minuten automatisch laten transcriberen met AI.

ClickUp levert een doorzoekbaar en van een tijdstempel voorzien transcript dat u gemakkelijk kunt annoteren of markeren. Dit maakt het documenteren van sleutelpunten uit video's overzichtelijker en efficiënter.

transcribeer moeiteloos uw opnamen met ClickUp Brain_

Als u bijvoorbeeld een drukke student bent die met meerdere lessen jongleert, is deze functie een redder in nood.

In plaats van hele colleges opnieuw te bekijken voor een examen, kunt u snel het transcript doorzoeken om de meest relevante delen te vinden en te bekijken. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat je je concentreert op de belangrijkste informatie.

Stress? Weg. 🙌

3. De afspeelsnelheid van de video aanpassen

Als de content te snel gaat, vertraag dan het afspelen van de video tot 0,75x snelheid (of een lagere snelheid als je dat liever hebt). Dit geeft u meer tijd om de informatie in u op te nemen en de inhoud te verwerken aantekeningen te maken, zoals notulen van de vergadering zonder zich gehaast te voelen.

tip: Gebruik de Pomodoro techniek 🍅

Als je langere video's bekijkt (video's van 1-3 uur of series lezingen die tientallen uren duren), probeer dan de Pomodoro techniek om je focus te behouden. Bekijk de video 25 minuten, neem 5 minuten pauze en herhaal. Zo blijf je fris en houd je meer informatie vast.

4. Pauzeer de video om aantekeningen te maken

Kunt u de video niet bijhouden? Geen probleem, pauzeer zo vaak als nodig is om sleutelinformatie te noteren.

Met ClickUp clips kunt u uw scherm opnemen, uw eigen commentaar toevoegen om later te bekijken en de opname op elk moment pauzeren om gedetailleerde aantekeningen te maken.

Met deze functie kunt u essentiële punten uit video's vastleggen en clips naadloos delen of direct insluiten in uw ClickUp Documenten voor documentatie en beoordeling.

Voor video colleges is het actief luisteren naar sleutelwoorden en concepten cruciaal voor het effectief aantekeningen maken. Gesloten ondertiteling of ondertiteling kan uw begrip en betrokkenheid verbeteren, zodat u de stof beter begrijpt.

ClickUp kan ook gemakkelijk worden geïntegreerd in uw bestaande software voor het delen van schermen als je moet inspringen op een gesprek of je aantekeningen moet delen met je teamleden.

deel uw ideeën visueel en hoorbaar met ClickUp Clips_

🏷️ Voorbeeld:Stelt u zich eens voor dat u een student bent die zich voorbereidt op de eindexamens. In plaats van moeite te doen om de snelle video colleges bij te houden, kunt u pauzeren en de tijd nemen om ervoor te zorgen dat u elk sleutelpunt vastlegt.

Later, tijdens het nakijken, kun je de specifieke clips en aantekeningen die je hebt gemaakt nog eens bekijken om er zeker van te zijn dat je niets belangrijks over het hoofd ziet.

5. Terugspoelen als iets niet duidelijk is

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar het is cruciaal: als je iets niet begrijpt, spoel de video dan terug en bekijk hem opnieuw. Blijf terugspoelen en herhalen tot het concept duidelijk is. Dat is een van de beste dingen aan opgenomen video's: je kunt ze in je eigen tempo opnemen. Het begrijpen van het materiaal is essentieel voor het maken van nauwkeurige en effectieve aantekeningen.

Ook hier kunnen ClickUp Clips ongelooflijk nuttig zijn. U kunt essentiële secties opnemen en vastleggen van de video en bekijk ze zo vaak als nodig terwijl u aantekeningen maakt.

zet uw ClickUp Clips moeiteloos om in uitvoerbare taken_

6. Aantekeningen organiseren met koppen en subkoppen

Maak een overzicht door koppen en subkoppen toe te voegen op basis van de sleutelonderwerpen die in de video zijn besproken. Deze structuur helpt je om je gedachten te ordenen en maakt het makkelijker om later terug te kijken.

Google Documenten of andere digitale hulpmiddelen kunnen het proces van aantekeningen maken stroomlijnen en tijdrovende bewerkingen verminderen, ClickUp Documenten is een beter alternatief. Het biedt taakbeheer, aanpasbare opmaak en de mogelijkheid om video's en andere bronnen rechtstreeks in je aantekeningen op te nemen.

Je kunt je aantekeningen opmaken met koppen, subkoppen en opsommingstekens terwijl je ze direct koppelt aan taken of andere relevante documenten binnen je werkstroom.

pas je documenten aan met stylingopties, sjablonen en ingesloten video's en tabellen_

🏷️ Voorbeeld: professionals met drukke agenda's kunnen ClickUp Docs gebruiken om hun documenten te organiseren en er gemakkelijk toegang toe te hebben project aantekeningen en belangrijke documenten .

Wanneer het tijd is om een vergadering voor te bereiden of een deadline voor een project aan te pakken, is alles overzichtelijk weergegeven, zodat je meteen aan de belangrijkste taken kunt beginnen zonder tijd te verspillen aan het doorzoeken van verspreide bestanden.

Dit is de ware kracht van projectmanagement .

💡 Pro Tip: Kleur je aantekeningen in met verschillende markeringen om de belangrijkste concepten, vragen en ideeën te herhalen. Dit voegt visuele organisatie toe en helpt tijdens het nakijken. 🎨

7. Gebruik opsommingstekens voor sleutel details

Wanneer je aantekeningen maakt, geef dan elk belangrijk detail een opsommingsteken. Denk hierbij aan nieuwe woorden of termen die je nog niet kent, belangrijke mensen, datums, sleutelbegrippen en meer. Opsommingstekens maken je aantekeningen duidelijker en makkelijker te volgen. Door je te concentreren op de belangrijkste concepten en ze te organiseren in opsommingstekens, kun je je aantekeningen effectief omzetten in beknopte sleutelopmerkingen.

ClickUp's Documenten en ClickUp kladblok functies kunt u opsommingstekens maken en uw aantekeningen effectief organiseren, zodat u ze later gemakkelijk kunt bekijken en openen.

🏷️ Voorbeeld: Ingenieurs die softwaredemo's bekijken, kunnen AI-samenvattingen gebruiken om ingewikkelde uitleg van code op te splitsen in gemakkelijk te begrijpen punten.

noteer snel aantekeningen, ideeën en herinneringen met ClickUp Notepad_

8. Houd uw zinnen kort en eenvoudig

**Onthoud dat u aantekeningen maakt en geen gedetailleerd opstel schrijft.

Gebruik korte zinnen, fragmenten en afkortingen om snel de belangrijkste ideeën over te brengen zonder tijd te verspillen aan het overschrijven van lange zinnen. Je kunt altijd tijdstempels achterlaten in je aantekeningen om relevante delen van de video later opnieuw te bekijken.

ClickUp Docs biedt een afleidingsvrije Focusmodus om u te helpen concentreren op het samenvatten van sleutelinformatie uit de video.

9. Gebruik je eigen woorden

Maak altijd aantekeningen in je eigen woorden. Dit helpt om de informatie te versterken en maakt het makkelijker om het later weer op te roepen.

Vermijd het kopiëren van de exacte woorden van de spreker - absorbeer de informatie op een manier die voor jou het meest logisch is en personaliseer je leerproces.

Mini-gids: Hoe blijf je geconcentreerd terwijl je aantekeningen maakt van een video

🔕 Beperk afleidingen: Sluit ongerelateerde tabbladen en onderdruk notificaties

🎯 Gebruik de focusmodus: Als u aantekeningen maakt in ClickUp Docs, gebruik dan de Focusmodus om afleidingen te minimaliseren en u alleen te concentreren op het maken van aantekeningen

⏸️ Neem pauzes: Zet de video op pauze en neem elke 20 minuten een korte pauze om meer informatie te onthouden. Studies tonen aan dat pauzes de focus en productiviteit verbeteren

📝 Vat elke 5 minuten samen: Stop elke 5-10 minuten om samen te vatten wat je net hebt geleerd in je eigen woorden

10. Markeer sleuteltermen, mensen en concepten

Let op trefwoorden, belangrijke figuren, datums en belangrijke concepten in de video. Deze worden vaak zowel visueel als verbaal benadrukt. Highlight of underline deze in je aantekeningen om ze te laten opvallen. ClickUp Brein , een slimme AI-assistent, laat je AI-samenvattingen van video's genereren. Hiermee kun je ze aanpassen en herformuleren voor een beter begrip.

ClickUp Brain doorzoekt de transcripties van uw Clip voor antwoorden op uw vragen

11. Schets eenvoudige diagrammen van de video

Als de video belangrijke diagrammen of afbeeldingen bevat, pauzeer dan en neem ze over in je aantekeningen.

Of je kunt deze stappen volgen:

Als u digitale aantekeningen maakt, maak dan schermafbeeldingen met ClickUp Clips en sluit ze rechtstreeks in ClickUp Docs in.

Om nog een stapje verder te gaan, gebruikt u ClickUp Whiteboards om mindmaps te tekenen en verbindingen tussen sleutelconcepten te visualiseren.

Breng je ideeën tot leven met ClickUp Mindmaps Volgens een onderzoek is visueel aantekeningen maken een betere leerstrategie dan de traditionele tegenhanger.

🏷️ Voorbeeld: Als u een webinar over trends in contentmarketing bekijkt, kunt u de functie Whiteboard van ClickUp gebruiken om ideeën en observaties visueel in kaart te brengen. Zo kun je naast je aantekeningen brainstormen en inzichten uit de video omzetten in bruikbare strategieën.

12. Let op signalen zoals toon en achtergrondmuziek

Video heeft een uniek voordeel: non-verbale signalen zoals de toon van de stem, achtergrondmuziek en geluidseffecten benadrukken vaak sleutelpunten.

Met ClickUp Clips kunt u deze nuances moeiteloos vastleggen. Als een gratis extensie voor Chrome met Clip kunt u moeiteloos schermopnames maken en duidelijke berichten van hoge kwaliteit verzenden via een koppeling, e-mail of rechtstreeks binnen ClickUp.

schermopnamen van hoge kwaliteit delen met iedereen, overal via Clip by ClickUp_

13. Gebruik video tijdstempels om je aantekeningen te structureren

Sommige video's bevatten tijdstempels of hoofdstukken, die een uitstekende leidraad kunnen zijn voor het organiseren van je aantekeningen. Gebruik deze tijdsaanduidingen als koppen in je aantekeningen en lijst de belangrijkste details onder elk hoofdstuk in. Deze methode zorgt ervoor dat je aantekeningen de logische werkstroom van de video volgen.

Om je het leven gemakkelijker te maken, kun je met ClickUp Brain automatisch videoclips voltooien met tijdstempels. Later kunt u uw aantekeningen gemakkelijk doorzoeken en organiseren rond cruciale momenten.

Pro Tip: Organiseer uw aantekeningen met tags en labels

In ClickUp Docs kunt u tags of labels toevoegen aan specifieke delen van uw aantekeningen. Gebruik tags zoals "Belangrijk", "Later bekijken" of "Sleutelbegrip" om uw aantekeningen effectief te categoriseren. Dit helpt wanneer u bepaalde secties snel opnieuw moet bekijken.

De ideale mindset voor het maken van aantekeningen

Nu we hebben uitgelegd hoe je aantekeningen kunt maken van een video, gaan we de volgende stap onderzoeken: het vormen van de ideale mindset voor het maken van aantekeningen.

De tips die we tot nu toe hebben besproken, zijn gericht op sleutel doelen die het maken van aantekeningen efficiënter en effectiever maken. Om te beginnen moet je altijd onthouden dat aantekeningen je eigen, persoonlijke verslag is van wat je hebt weergegeven. Ze zijn bedoeld om je te helpen nakijken en onthouden. Het zijn geen transcripties!

Dit is hoe je het maken van aantekeningen moet aanpakken:

Concentreer je op de belangrijkste concepten, niet op elk minuscuul detail

Gebruik opsommingstekens of mindmaps

Gebruik geheugen triggers

Maak je aantekeningen persoonlijk

Maak aantekeningen die maanden later nog nuttig (en begrijpelijk) zijn

Nadat je deze strategieën hebt toegepast, moet je je aantekeningen bekijken en verfijnen.

Je aantekeningen bekijken en verfijnen

Het nakijken van je aantekeningen is het belangrijkste deel van het aantekeningen maken (behalve het bekijken van de video/bijwonen van het seminar etc.).

Dit helpt je om hiaten, misplaatste informatie of gebieden die verduidelijking nodig hebben te identificeren. Zoals we hierboven hebben voorgesteld, kun je ClickUp Brain uitproberen om je aantekeningen te verfijnen door automatisch AI-samenvattingen van je video's te genereren.

🏷️ Voorbeeld: Stel u voor dat een projectmanager een opgenomen vergadering van een team bekijkt. Met ClickUp Brain transcriberen en vatten ze de discussie samen, waarbij ze de belangrijkste items en beslissingen markeren. Zo kunnen ze snel hun aantekeningen verfijnen en ervoor zorgen dat alle belangrijke punten worden vastgelegd en effectief worden gecommuniceerd naar het team.

ClickUp helpt u betere aantekeningen te maken

Er is geen discussie mogelijk. Aantekeningen kunnen ons allemaal helpen om beter te leren. Maar aantekeningen maken is niet gewoon alles opschrijven wat je hoort in een video. Het is een vaardigheid die, indien goed gebruikt, kan werken als een geweldig geheugenapparaat en tijdsbesparing voor toekomstige herziening.

ClickUp kan uw reis naar effectief en efficiënt aantekeningen maken vereenvoudigen. Samengevat: gebruik ClickUp Brain om video's samen te vatten met ClickUp AI, ClickUp Clips om gedetailleerde aantekeningen te maken, ClickUp Docs om videoclips in te sluiten en aantekeningen te formatteren, en ClickUp Whiteboards om concepten te visualiseren.

Klaar om deze functies live te verkennen? Meld u aan op ClickUp gratis en ervaar hoe het is om beter aantekeningen te maken! ✏️