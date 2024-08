10 beste AI-videosamenvatters die je kostbare tijd besparen

Heb je ooit een assistent gewild die urenlang belangrijke (misschien saaie!) video's voor je kon bekijken en je dan snel de bruikbare items kon vertellen?

Nou, dat is wat een AI-videosamenvatter doet! Deze kleine, onvermoeibare robot kan al je webinars, tutorials of eindeloze opnames van vergaderingen bekijken en vervolgens een nette, beknopte samenvatting schrijven.

Met deze slimme technologie (lees: geavanceerde algoritmen) kun je snel de belangrijkste punten in een makkelijk te begrijpen format op een rijtje zetten zonder in irrelevante details te treden. Je kunt er ook lange video's mee doornemen en werken als een

transcriptietool

en bespaart waardevolle tijd en moeite.

Het vinden van de juiste AI-videosamenvatter kan echter overweldigend zijn, omdat één zoekopdracht via Google miljoenen opties oplevert. Ik heb meer dan 36 uur besteed aan het onderzoeken en testen van de beste AI-videosamenvatters die online beschikbaar zijn.

In deze gids bespreek ik de tien beste AI-videosamenvatters, met een gedetailleerde beschrijving van hun functies, prijzen en voordelen. Dus de volgende keer dat je informatie uit een lange video moet halen, kun je AI het zware werk laten doen door de video te bekijken en te begrijpen, zodat je er het meeste uit kunt halen!

Wat moet je zoeken in een AI-videosamenvatter?

Mijn doel met dit artikel is het identificeren van de meest efficiënte tools die je tijd kunnen besparen en je productiviteit kunnen verhogen. Tijdens dit proces heb ik geanalyseerd hoe deze AI-videosamenvatters integreren in bestaande workflows, waarbij ik me vooral heb gericht op hun mogelijkheden op het gebied van

AI voor documentatie

.

Houd bij het selecteren van een AI-videosamenvatter rekening met de volgende factoren om er zeker van te zijn dat je de video kiest die het beste bij je behoeften past:

Nauwkeurigheid : De samenvatter moet de sleutelpunten en belangrijkste ideeën vastleggen zonder belangrijke details te missen

: De samenvatter moet de sleutelpunten en belangrijkste ideeën vastleggen zonder belangrijke details te missen Snelheid : De tool moet video's snel verwerken en tijdig samenvattingen leveren

: De tool moet video's snel verwerken en tijdig samenvattingen leveren Gebruiksgemak : Een gebruikersvriendelijke interface is cruciaal voor een efficiënte integratie in de werkstroom

: Een gebruikersvriendelijke interface is cruciaal voor een efficiënte integratie in de werkstroom Integratie : Controleer of de samenvatter integreert met uw bestaande technologie voor een naadloze werking communicatiebeheer

: Controleer of de samenvatter integreert met uw bestaande technologie voor een naadloze werking communicatiebeheer Kosten: Evalueer de prijsabonnementen om er zeker van te zijn dat ze binnen uw budget passen zonder afbreuk te doen aan de functies

De 10 beste AI-videosamenvatters om te gebruiken in 2024

1. ClickUp: Het beste voor AI-transcripties van video's en Taakbeheer

Gebruik ClickUp Clips om een video en voice-over op te nemen en je ideeën duidelijk te delen

ClickUp heeft een enorm bereik aan functies om projectmanagement te vereenvoudigen en productiviteit te verhogen. Een van deze functies is

ClickUp Clips

waarmee u schermen kunt opnemen, clips kunt maken van video-opnamen, ze kunt delen en ermee kunt samenwerken.

ClickUp Clips komt pas echt tot leven wanneer het samenwerkt met

ClickUp Brein

is een AI-assistent die opnames en clips supersnel en zeer nauwkeurig transcribeert. Dit betekent dat het documenteren, samenvatten en delen van informatie veel gemakkelijker wordt.

Automatische transcriptie van uw opnames met ClickUp Brain in een paar minuten

De beste functies van ClickUp

Automatisch transcriberen van videoclips, Voltooid met tijdstempels en doorzoekbare tekst

Direct delen door clips rechtstreeks in ClickUp in te sluiten, via een openbare link of door het videobestand te downloaden

Verbind naadloos met Slack, Google Drive en vele andere tools

Direct commentaar toevoegen aan videoclips, voor duidelijke en beknopte feedback

Al uw videoclips beheren in één georganiseerde hub Clips, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot en kunt zoeken naar specifieke content

ClickUp limieten

De eerste installatie kan tijdrovend zijn (zoals elke AI installatie, echt)

Sommige geavanceerde functies vereisen een leercurve

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Claude 3: Beste voor natuurlijke taalverwerking

via

Claude

Claude 3, ontwikkeld door Anthropic, is een geavanceerd AI-model dat is ontworpen voor verschillende Taken, waaronder video samenvatten. Bekend om zijn hoge contextvenster en bijna perfecte recall-capaciteiten, onderscheidt Claude 3 zich op het gebied van AI-video samenvatten.

Claude 3 levert nauwkeurige en contextueel relevante video samenvattingen. Dit maakt het een

ideale oplossing voor zakelijke communicatie

en educatief gebruik, vooral op het veld van content aanmaken, onderwijs en taaloefeningen. Ik zou dit aanraden voor iedereen die regelmatig lange video's gebruikt en snel sleutelinformatie uit video's wil halen.

Claude 3 beste functies

Genereer nauwkeurige samenvattingen met behoud van context en sleutelpunten

Snel aan de slag dankzij een intuïtieve interface met een vlakke leercurve

Integreer het met tal van educatieve en professionele platforms met behulp van de API, en vereenvoudig je werkstromen

Transcriberen en samenvatten in een taal naar keuze

Claude 3 limieten

Hogere prijs in vergelijking met sommige concurrenten

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor de lengte van samenvattingen

Prijzen voor Claude 3

Gratis abonnement

Pro: $20/maand per gebruiker (minimaal vijf leden)

Teams: $30/maand per gebruiker (minimaal vijf leden)

Claude 3 beoordelingen

G2 : 4.7/5 (22+ beoordelingen)

: 4.7/5 (22+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (4+ beoordelingen)

3. Knowt: Beste voor samenwerkend leren

via

Knowt

Knowt is een AI-videosamenvatter die is ontworpen om leerlingen effectiever te laten studeren. Het gebruikt AI om flashcards, aantekeningen en samenvattingen te maken van verschillende bronnen zoals PDF's, PowerPoint-presentaties en collegevideo's.

Als je

cameraschuw bent

en je je niet op je gemak voelt om vragen te stellen tijdens live lessen, of gewoon een concept opnieuw wilt bekijken en de tijd wilt nemen om een concept te begrijpen, is dit een geweldig hulpmiddel om erbij te hebben.

Knowt heeft een functie voor herhaling op afstand die studenten kan helpen om informatie langer vast te houden. Dit kan studeren op het laatste moment effectiever maken.

De beste functies van Knowt

Gemakkelijk samenwerken met mogelijkheden voor groepswerk en peer review

Pas eenvoudig de lengte van samenvattingen en aandachtsgebieden aan

Lange video's (zoals lezingen en webinars) omzetten in aantekeningen en flashcards

Naadloze integratie met educatieve platforms zoals Google Classroom

Kent limieten

Beperkt tot een educatieve context

Beperkte geavanceerde functies vergeleken met andere AI-videosamenvatters

Kent prijzen

Student Basis: Gratis

Student Plus: $5,99/maand

Student Ultra: $12,99/maand

Kennis beoordelingen

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

4. Fireflies.ai: het beste voor transcripties en samenvattingen van vergaderingen

via

Vuurvliegjes.ai

Fireflies.ai is een AI-gestuurde vergaderassistent die het proces van het transcriberen en analyseren van vergaderingen vereenvoudigt. De sleutel functies zijn stemopname, real-time transcriptie en het genereren van samenvattingen van vergaderingen.

De tool biedt gedetailleerde samenvattingen van vergaderingen en fungeert als deelnemer aan vergaderingen. Het is waardevolle software voor professionals die vergaderingen op afstand bijwonen en behoefte hebben aan

probleemloos en eenvoudig delen van schermen

tijdens video-oproepen.

De beste functies van Fireflies.ai

Automatisch transcriberen en samenvatten van vergaderingen

Eenvoudig sleutelpunten uit vergaderingen uit het verleden vinden en bekijken met de zoekoptie in aantekeningen

Contactinformatie bijwerken met vergaderingen en aantekeningen door integratie met uw CRM

Integreren met Zoom, Google Meet en andere populaire tools voor vergaderingen

Fireflies.ai beperkingen

Transcripties kunnen soms kleine fouten bevatten, vooral bij zware accenten of technisch jargon

Sommige geavanceerde functies en integraties zijn alleen beschikbaar met premium abonnementen

Fireflies.ai prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $18/maand per zetel

Business-abonnement: $29/maand per zetel

Enterprise-abonnement: $39/maand per zetel

Beoordelingen van Fireflies.ai

G2: 5/5 (434+ beoordelingen)

5/5 (434+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (9 beoordelingen)

5. Summarize.tech: het beste voor snelle samenvattingen van YouTube video's

via

Samenvatten.tech

Summarize.tech is een AI-hulpprogramma dat samenvattingen maakt van lange video's op YouTube. Het maakt gebruik van geavanceerde natuurlijke taalverwerking om lange content samen te vatten in korte, verteerbare samenvattingen. Dit is dus ideaal voor iedereen die veel YouTube-video's bekijkt.

Je kunt de bibliotheek met samengevatte video's doorlopen of een link toevoegen naar een specifieke video die je wilt samenvatten.

De beste functies van Summarize.tech

YouTube-video's van elke lengte snel samenvatten

Probleemloos te gebruiken met een intuïtieve interface

Pas de lengte van de samenvatting aan op basis van je behoeften

Summarize.tech beperkingen

Werkt alleen met YouTube video's

Niet ideaal voor zeer technische content

Prijzen voor samenvatten.tech

Gratis te gebruiken

Summarize.tech beoordelingen

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

6. Notta AI: het beste voor meertalige en real-time transcriptie

via

Notta

Notta AI is gespecialiseerd in het leveren van meertalige samenvattingen van video. Het biedt ook realtime transcriptie en integratie op verschillende platforms. Het kan zowel audio- als video transcripties verwerken, wat Notta gebruiksvriendelijk maakt.

Met Notta kun je live vergaderingen, audio- en videobestanden snel en nauwkeurig naar tekst transcriberen. Je kunt ook audio- of videobestanden uploaden voor transcriptie of ze importeren via hun URL. De tool ondersteunt meer dan 104 talen en biedt functies zoals sprekeridentificatie, tijdstempels en automatische correcties, waardoor de kwaliteit van de transcripties hoog is.

Wat ik echt leuk vond is dat het niet alleen aantekeningen van vergaderingen transcribeert, maar ze ook samenvat. Bovendien vond ik het prettig werken met de duidelijke gebruikersinterface.

Notta AI beste functies

Live vergaderingen en opgenomen bestanden in realtime transcriberen

Video's uitschrijven in meer dan 104 talen

Integreren met platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

Notta AI limieten

Voor sommige geavanceerde functies zoals meertalige transcriptie is het Pro- of Business-abonnement vereist

Het gratis niveau heeft een limiet aan transcriptieminuten per maand

Prijzen voor Notta AI

Gratis abonnement

Pro: $14,99 /maand per zetel

Business: $27,99 /maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Nietta AI beoordelingen

G2: 4.6/5 (103 beoordelingen)

4.6/5 (103 beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

7. Video samenvatten: Best voor persoonlijk gebruik

via

Terugroepen

Recall blinkt uit in het samenvatten van online content en het organiseren ervan in een persoonlijke kennisbank. Het is ideaal voor gebruikers die informatie van verschillende online bronnen willen opslaan, categoriseren en beoordelen. De tool categoriseert en koppelt automatisch

samenvattingen voor trainingsvideo's

video's, leervideo's, enz. en vergemakkelijkt het terugvinden van kennis.

De functies van Recall omvatten het samenvatten van webpagina's, blogs, artikelen en PDF's. Ik vind het erg leuk dat het offline toegang biedt, waardoor het een hulpmiddel is voor continu leren en informatiebeheer.

Recall video summarizer beste functies

In enkele seconden instellen en gebruiken met een eenvoudige interface

Automatisch categoriseren en koppelen van opgeslagen samenvattingen

Genereer vragen van opgeslagen samenvattingen om kennis te testen

Complexe ideeën gemakkelijk begrijpen met onderling verbonden content in een kennisgrafiek

Exporteer uw aantekeningen overal in een Markdown format

Let op de limieten van de video samenvatters

Beperkte geavanceerde functies vergeleken met sommige andere AI-videosamenvatters

Niet geschikt voor grotere projecten

Prijzen voor het samenvatten van video

Recall Lite: Gratis te gebruiken

Recall plus: $10 per maand

Recall zakelijk: Aangepaste prijzen

Recall video samenvatter beoordelingen

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar **Niet beschikbaar

8. Samenvatting: Best voor algemeen gebruik

via

Samenvatting

Any Summary wordt aangestuurd door ChatGPT en vat lange audio- en videobestanden snel samen. Het ondersteunt verschillende bestandstypen, waaronder afbeeldingen, audio, video, tekst en CSV-bestanden, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor het samenvatten van content uit verschillende bronnen. Je kunt er ook voor kiezen om een YouTube videolink toe te voegen om een videosamenvatting te ontvangen.

De beste functies voor samenvattingen

Kies het format voor de samenvatting dat je nodig hebt, inclusief opsommingstekens, citaten of samenvattingen

Geef een samenvatting van bestanden of URL's in verschillende formaten, waaronder PDF's, Word-documenten, MP3's en meer

Genereer snel samenvattingen en bespaar projectmanagement tijd en moeite

Alle samenvattingslimieten

Het kan minder nauwkeurig zijn met zeer technische content

Nieuwe gebruikers hebben tijd nodig om de geavanceerde functies volledig te benutten

Sommige gebruikers hebben variabiliteit in de nauwkeurigheid van samenvattingen gerapporteerd

Alle prijzen voor samenvattingen

Gratis te gebruiken

Alle beoordelingen van samenvattingen

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet beschikbaar

9. Samenvattend beschrijven: Het beste voor makers van content

via

Beschrijf

Descript is een alles-in-één hulpmiddel voor bewerking, transcriptie en samenvatting van audio en video. Het is ontworpen om het bewerkingsproces te vereenvoudigen, waardoor het zelfs toegankelijk is voor mensen zonder uitgebreide technische vaardigheden.

De AI-gestuurde videosamenvatter van Descript geeft je nauwkeurige en vrijwel onmiddellijke resultaten. De tool identificeert en labelt sprekers automatisch, laat je audio transcriberen in meer dan 20 talen en geeft je een cloud-gebaseerde versie geschiedenis zodat jij (en iedereen met wie je werkt) alle gemaakte wijzigingen kan bijhouden.

De beste functies van Descript Summarizer

Video's bewerken en samenvattingen genereren in dezelfde tool

Maak beschrijvingen voor YouTube, ontwerpen voor videoscripts en meer met de AI-assistent Underlord

Ga gedetailleerd te werk met bewerking op basis van tekst, verwijderen van invulwoorden en AI-gegenereerde functies voor stemmen

Schermactiviteit opnemen en audio- en videosessies op afstand beheren

De beperkingen van Descript Summarizer

Hogere prijs

Vereist een leercurve voor geavanceerde functies

Gebruikers hebben een kwaliteitsverlies gerapporteerd in geëxporteerde bestanden

Descript Summarizer prijzen

Gratis abonnement

Hobbyist: $19 /maand per persoon

Maker: $35 /maand per persoon

Business: $50 /maand per persoon

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijvingen Summarizer beoordelingen

G2: 4.6/5 (560+ beoordelingen)

4.6/5 (560+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

10. ScreenApp Video Summarizer: Het beste voor webgebaseerd gebruik

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-56.png ScreenApp kan een AI-samenvatting van een online video maken /$$$img/

via

SchermApp

ScreenApp Video Summarizer is een webgebaseerd hulpmiddel voor het transcriberen en samenvatten van online video's. Hiermee kun je schermen opnemen, audio met hoge nauwkeurigheid transcriberen, transcripten samenvatten (en samenvattingen exporteren) en tekst omzetten in snelle aantekeningen (met tijdstempels).

Wat echt leuk is, is dat je met ScreenApp ook kunt chatten met je video's. Als je specifieke informatie uit de video wilt halen, vraag het dan gewoon aan de ingebouwde chatbot en hij geeft je wat je nodig hebt.

Je kunt ook video's vertalen in meer dan 50 talen en video's uploaden in een groot bereik aan formats zoals .mp4, .mov, .avi en andere.

ScreenApp Video Summarizer beste functies

Aan de slag zonder een app te downloaden

Snel en nauwkeurig online video's samenvatten

Eenvoudig video's uploaden en schermen in realtime opnemen

Chatten met uw opnames en sneller waardevolle informatie extraheren

Video transcripties en samenvattingen vertalen in meer dan 50 talen

ScreenApp Video Summarizer limieten

Beperkte offline mogelijkheden

Minder aanpassingsmogelijkheden vergeleken met desktop applicaties

Prijzen voor ScreenApp Video Summarizer

Starter: Gratis te gebruiken

Groei: $19 /maand per gebruiker

Business: $39 /maand per gebruiker

Enterprise: $99 /maand per gebruiker

ScreenApp Video Summarizer beoordelingen

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Stop 1.5Xing video's, start 1.5Xing werkstromen

Ik verafschuw het om urenlang video's vooruit te spoelen en aantekeningen te maken telkens als ik belangrijke informatie tegenkom. Het is pijnlijk.

En het punt is dat je het niet altijd goed doet. Het is zo makkelijk om een paar details over het hoofd te zien die later sleutelbegrippen blijken te zijn.

AI samenvatters voor video zijn een zegen. Ik heb zo veel waardevolle uren bespaard, niet alleen bij het doornemen van video's, maar ook bij het organiseren en delen ervan.

Er zijn heel veel gratis, freemium en betaalde tools die video's snel en nauwkeurig kunnen transcriberen en samenvatten. Ik heb er een heleboel geprobeerd, en ClickUp is absoluut het makkelijkst te gebruiken. Bovendien heeft het andere functies zoals documentatie, chatten, enz., wat betekent dat ik al mijn werk Nog te doen krijg op één enkel platform.

Claude was ook erg goed (maar wat kost dat veel geld).

ClickUp's AI tool voor het samenvatten van video's (en een heleboel andere functies) is gratis te gebruiken.

Probeer het eens

en zie hoe uw werkstromen veel eenvoudiger worden!