10 beste AI samenvatters voor vergaderingen

Laten we eerlijk zijn: aantekeningen maken tijdens vergaderingen kan een hele klus zijn. Je probeert je te concentreren op een sleutelgesprek en tegelijkertijd aantekeningen te maken zodat je het niet vergeet.

Maar wat als je niet hoefde te kiezen tussen opletten en elk belangrijk detail vastleggen?

Dankzij AI-samenvatters voor vergaderingen hoeft dat niet. Met deze tools kun je je volledig richten op het gesprek, wetende dat de AI de aantekeningen van de vergadering voor je vastlegt en samenvat. 🤖

Van het vastleggen van actiepunten tot het genereren van duidelijke samenvattingen, AI-samenvatters voor vergaderingen maken handmatig aantekeningen maken overbodig, zodat u meer aanwezig en productiever kunt zijn tijdens uw vergaderingen.

Wekt dat je interesse? 🤔

Lees dan verder en ontdek de 10 beste samenvatters voor AI-vergaderingen die je kunnen helpen om je werkstroom te veranderen.

**Wat moet je zoeken in een AI-samenvatter voor aantekeningen?

Het kiezen van de juiste AI-samenvatter voor vergaderingen is meer dan alleen een hulpmiddel vinden dat "werkt" Het moet goed presteren, makkelijk te gebruiken zijn en snel reageren. Daarnaast zijn hier een paar essentiële kwaliteiten waar je naar moet zoeken:

Nauwkeurigheid: Kies een AI-samenvatter die nauwkeurige transcripties van vergaderingen genereert. Het vergemakkelijkt het maken van aantekeningen en zorgt voor maximale betrouwbaarheid

Kies een AI-samenvatter die nauwkeurige transcripties van vergaderingen genereert. Het vergemakkelijkt het maken van aantekeningen en zorgt voor maximale betrouwbaarheid Aanpasbaarheid: Kies voor een tool die aangepaste opties biedt. Een goede AI samenvatter moet je bijvoorbeeld verschillende aantekeningen laten personaliseren op basis van lengte, details, sleutelpunten, etc.

Kies voor een tool die aangepaste opties biedt. Een goede AI samenvatter moet je bijvoorbeeld verschillende aantekeningen laten personaliseren op basis van lengte, details, sleutelpunten, etc. Integratiemogelijkheden: Kies een samenvattingssoftware die integreert met tools en software van derden. Hieronder vallen populaire apps en tools voor videovergaderen zoals Zoom en Google Meet, samenwerkingsplatforms zoals Google Teams en kalendertools zoals Calendly

Kies een samenvattingssoftware die integreert met tools en software van derden. Hieronder vallen populaire apps en tools voor videovergaderen zoals Zoom en Google Meet, samenwerkingsplatforms zoals Google Teams en kalendertools zoals Calendly Taalondersteuning: Zoek een tool die verschillende wereldwijde en regionale talen ondersteunt. Dit vergemakkelijkt real-time transcriptie en helpt vergaderingen efficiënter op te nemen

Zoek een tool die verschillende wereldwijde en regionale talen ondersteunt. Dit vergemakkelijkt real-time transcriptie en helpt vergaderingen efficiënter op te nemen Veiligheid: Kies een AI-samenvatter voor aantekeningen die robuuste veiligheidsmaatregelen biedt en zich houdt aan de regelgeving voor gegevensbescherming, zodat de gegevens die u deelt in uw video-opnamen veilig zijn voor onbevoegden

De 10 beste AI notitiesamenvatters om te gebruiken

Hier is een snelle vergelijking van de beste tools op de markt om je te helpen de juiste AI-samenvatter voor vergaderingen te kiezen voor jouw specifieke behoeften. We hebben ze onderverdeeld op basis van hun beste gebruikssituaties, belangrijkste functies, prijzen en of ze een gratis abonnement aanbieden. Zo kun je gemakkelijk de tool vinden die bij jouw werkstroom en budget past.

Tool Best For Free Plan Paid Plan Starting From Key Features ClickUp AI-aangedreven samenvatting van vergaderingen Ja $7/maand Real-time transcriptie, Taak conversie, Document opslagruimte Samenvatten van video vergaderingen en extensie voor browser voor eenvoudig gebruik Samenvatten van online vergaderingen Ja $16.99/maand Genereert samenvattingen van vergaderingen, mobiele app, benadrukt sleutelpunten Inzicht verkrijgen in vergaderingen Ja $24/maand Geeft inzicht in vergaderingen, bewerking van transcripties, CRM integratie Samenvatten van video's van vergaderingen Ja $19/maand Samenvatten van video vergaderingen, extensie voor browser voor eenvoudig gebruik Live aantekeningen maken, taken toewijzen, realtime notificaties Vergaderingen opnemen Ja $29/maand per zetel Tags van sleutelmomenten, ondersteunt 48 talen, zoeken op trefwoorden Notities uit vergaderingen halen Ja $13,33/maand Vat vergaderingen van klanten samen, genereert bruikbare inzichten Samenvatten van vergaderingen (virtueel en persoonlijk) Ja $26,31/maand Vertaalt transcripties in meer dan 20 talen, tagt belangrijke momenten Rewatch Video's aantekeningen Ja $23,75/maand Organiseert vergaderingen per kanaal, biedt analyses, deelt samenvattingen

Vergelijkingstabel voor AI samenvatters van vergaderingen

Nu je een snelle vergelijking hebt gezien van de beste samenvatters voor AI-vergaderingen, gaan we dieper in op wat elke tool zo bijzonder maakt. Van realtime transcriptie tot naadloze integraties en functies voor automatisering, we zullen de unieke voordelen en limieten van deze tools onderzoeken zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke het beste past bij de behoeften van jouw team.

1. ClickUp (het beste voor het samenvatten van aantekeningen van vergaderingen met AI)

Wil je een robuuste, veelzijdige en goed presterende werkplek-AI-assistent? ClickUp is de ultieme oplossing voor u. 🏆

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement en biedt alle tools en functies die u nodig hebt om elk aspect van uw werk te vereenvoudigen, en aantekeningen maken is daarop geen uitzondering.

Wat maakt ClickUp de beste in de business? Het geheim is wijdverspreid - zijn uitgebreidheid! In tegenstelling tot andere tools biedt ClickUp oplossingen om het maken van aantekeningen voor synchrone en asynchrone vergaderingen te optimaliseren.

Stelt u zich een one-stop oplossing voor voor het maken van vergaderagenda's, het samenvatten van content voor vergaderingen en het verkrijgen van geautomatiseerde aantekeningen voor vergaderingen. Ga naar ClickUp Vergaderingen .

Een allesomvattende oplossing voor het beheren van vergaderingen die een redder is voor al uw realtime teamproblemen.

Maar wacht, dat is nog niet eens de helft van wat ClickUp te bieden heeft.

Genereer onmiddellijke, realtime samenvattingen en aantekeningen van elke vergadering met ClickUp Brain

Verbeterde transcriptie van video vergaderingen met ClickUp Brain en Clips ClickUp Brein helpt u bij het genereren van vergaderagenda's, realtime transcripties van vergaderingen, samenvattingen, sleutelinzichten en documenten - allemaal met een paar aanwijzingen. Het helpt u ook discussies te analyseren en automatisch items voor actie te markeren. Vervolgens zet het ze om in taken en wijst ze toe aan de respectieve belanghebbenden.

De samenvattingsfunctie van de tool genereert ook een kort overzicht van de belangrijkste beslissingen, actie-items en af te handelen punten in slechts een paar klikken.

Dat is nog niet alles! Combineer ClickUp Brain met ClickUp Clips om alle asynchrone video vergaderingen perfect te transcriberen!

organiseer uw aantekeningen, agenda's, discussies, enz. van vergaderingen op één plaats met ClickUp Docs_

Georganiseerde documenten met ClickUp Docs

Een belangrijke valkuil van gewone AI-samenvatters voor vergaderingen is schaalbaarheid. Naarmate uw team groeit, wordt het moeilijk om de belangrijke punten die tijdens elke vergadering zijn besproken bij te houden. Maar niet met ClickUp Documenten .

Met deze tool kunt u al uw aantekeningen, transcripties, samenvattingen en video's van eerdere vergaderingen op één plaats samenvoegen.

Daarnaast biedt ClickUp ook twee kant-en-klare, aanpasbare sjablonen voor het beheren van vergaderingen en aantekeningen.

Vergaderingssjablonen die u kunt gebruiken

Met de ClickUp sjabloon voor aantekeningen voor vergaderingen creëert duidelijke richtlijnen en structuren voor uw vergadering, de agenda, aantekeningen, discussies, actie-items, enzovoort. Het creëert ook automatisch taken uit actie-items van vergaderingen, centraliseert vergaderingsdocumenten voor gemakkelijke toegang en stroomlijnt samenwerking met real-time updates en opmerkingen.

Bovendien ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen biedt een basisstructuur voor het vastleggen van notulen van vergaderingen als document in het ClickUp platform. Het helpt u om vergaderingsnotulen op te nemen, discussies, beslissingen en follow-ups in een gestructureerd format te organiseren en vergaderingen gemakkelijk met uw team te delen en bij te werken.

✅ Perfect voor: Projectmanagers en teams die jongleren met meerdere projecten die gedetailleerde samenvattingen van vergaderingen, taaktoewijzingen en naadloze integratie met andere tools voor projectmanagement nodig hebben.

De beste functies van ClickUp

Aantekeningen en actie-items direct omzetten in taken, waarbij verantwoordelijkheden in realtime worden toegewezen

Geautomatiseerde herinneringen instellen voor opvolgingstaken, zodat er na de vergadering geen item overgeslagen wordt

Live samenwerken aan vergaderdocumenten met leden van het team, zodat iedereen tegelijkertijd een bijdrage kan leveren

Opties voor rijke tekst gebruiken, zoals vetgedrukte tekst, koppen en opsommingstekens om uw aantekeningen voor vergaderingen duidelijk te formatteren en te organiseren

Gemakkelijk zoeken in aantekeningen en discussies van vergaderingen uit het verleden, zodat je snel toegang hebt tot belangrijke informatie

Synchroniseren met belangrijke vergaderplatforms en kalenders zoals Google Meet en Outlook om vergaderingen te plannen en aantekeningen aan specifieke gebeurtenissen te koppelen

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers moeten misschien even wennen

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Fireflies.ai (Beste voor het maken van aantekeningen voor vergaderingen)

via Firefiles.ai Fireflies.ai is een intuïtieve AI-assistent voor vergaderingen die het volgende genereert automatische aantekeningen voor vergaderingen genereert .

Met de tool kun je de sleutelonderwerpen filteren en beluisteren, opmerkingen toevoegen, leden van het team vastmaken, spreektijd van sprekers bijhouden en nog veel meer. Het is perfect voor het maken van samenvattingen in hapklare brokken die de rommel van lange vergaderingen doorbreken.

✅ Perfect of: Teatwatchers op afstand of gedistribueerde teatwatchers die snelle, hapklare samenvattingen van lange vergaderingen nodig hebben en aantekeningen gemakkelijk willen delen via platforms zoals Slack of Asana.

De beste functies van Fireflies.ai

Doorzoek vergaderingen en transcripties met behulp van trefwoorden en zinnen met AI-gestuurd zoeken

Actie-items uit discussies vastleggen en samenvatten met behulp van gespreksintelligentie

Aantekeningen van vergaderingen delen direct met je team via Slack, Notion, Asana, enz.

Integreer met agenda-apps zoals Google Agenda om vergaderingen te plannen en te synchroniseren

Fireflies.ai beperkingen

Hoge kosten voor geavanceerde functies

Zware handmatige installatie vereist voor aangepaste workflows

Minimale offline ondersteuning

Fireflies.ai prijzen

Free Forever

Pro: $18/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$18/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Business: $29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $39/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

Bireflies.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (490+ beoordelingen)

4.8/5 (490+ beoordelingen) Capterra: NA

3. Otter.ai (Beste voor het samenvatten van online vergaderingen)

via Otter.aiOtter.ai is een bekende AI-samenvatter van vergaderingen, ontworpen om de samenwerking tussen teams op afstand te vergemakkelijken.

De tool automatiseert al je activiteiten in de vergaderruimte volledig. Het genereert samenvattingen van vergaderingen, wijst actiepunten toe aan teamleden, levert bijschriften voor persoonlijke en virtuele vergaderingen, enz.

✅ Perfect voor: Teams die onderweg duidelijke samenvattingen van vergaderingen moeten genereren, met sterke ondersteuning voor mobiele apps en integratie met tools voor videoconferenties.

De beste functies van Otter.ai

Bespaar tijd door te luisteren naar samenvattingen van 30 seconden van 1 uur langvergaderingen Gebruik de mobiele app om onderweg vergaderingen bij te wonen en transcripties te maken

Krijg direct inzicht in de sleutel onderwerpen die tijdens een vergadering zijn besproken met de Otter AI Chat functie

Otter.ai limieten

Beperkte exportmogelijkheden

Gratis abonnement heeft beperkingen

Beperkte integratie met tools van derden

Otter.ai prijzen

Basic: Free Forever

Free Forever Pro: $16.99/maand per gebruiker

$16.99/maand per gebruiker Business: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (240+ beoordelingen)

4.3/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4. Avoma (Beste voor het verkrijgen van inzicht in vergaderingen)

via Avoma Avoma is een AI-assistent voor vergaderingen die bekend staat om het automatiseren van de hele levenscyclus van vergaderingen, van abonnement tot uitvoering.

Het helpt je bij het creëren van agenda's voor vergaderingen vergaderingen transcriberen, nauwkeurige samenvattingen en aantekeningen van vergaderingen maken en nog veel meer. Avoma richt zich op het verbeteren van verkoop- en marketingresultaten en biedt bruikbare sleutelinzichten uit vergaderingen met klanten die waardevol blijken te zijn bij het sluiten van een deal.

✅ Perfect voor: Verkoopteams die bruikbare inzichten uit klantvergaderingen willen halen, gesprekspatronen willen bijhouden en hun vergaderefficiëntie willen verbeteren om sneller deals te sluiten.

De beste functies van Avoma

Bewerken en aanpassentranscripties van vergaderingen in realtime om samenvattingen aan te passen of extra aantekeningen toe te voegen

Bijhouden van gespreksinzichten zoals gespreksratio's, sprekerstempo en interactiepatronen om de efficiëntie van vergaderingen te verbeteren

Integreer met een bereik van CRM, kalender, vergaderen en dialer tools

Avoma limieten

Hogere leercurve

Duur voor kleine teams

Niet ideaal voor het transcriberen van niet-Engelse vergaderingen vanwege problemen met nauwkeurigheid

Avoma prijzen

Basic: Free Forever

Free Forever Starter: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Plus: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Business: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Enterprise: $109/maand per gebruiker

Avoma beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.320+ beoordelingen)

4.6/5 (1.320+ beoordelingen) Capterra: NA

5. Fathom (Beste voor het samenvatten van video's van vergaderingen)

via Fathom Als je op zoek bent naar een AI-samenvattingssoftware voor vergaderingen om interne vergaderingen in je organisatie te vergemakkelijken, kijk dan eens naar Fathom. Het is uitgebreid en toch vrij eenvoudig te navigeren.

Fathom doet alles, van het opnemen van video's van vergaderingen tot het transcriberen ervan. Het helpt je om samenvattingen van vergaderingen te genereren, taken te synchroniseren met je CRM en aantekeningen van vergaderingen te delen met je collega's. Daarnaast biedt Fathom vooraf ontworpen sjablonen voor aantekeningen voor vergaderingen om het proces te versnellen.

✅ Perfect voor: Organisaties die vaak video vergaderingen houden en eenvoudig te begrijpen samenvattingen en actiepunten willen, zonder uren video te hoeven doorkammen.

De beste functies van Cathom

Ontvang beknopte samenvattingen na elke vergadering zodat u geen lange transcripties hoeft door te nemen

Belangrijke discussies taggen om ervoor te zorgen dat sleutelinzichten en actiepunten worden gemarkeerd en gemakkelijk toegankelijk zijn

Gebruik de extensie voor de browser van Fathom om vergaderingen vast te leggen en te transcriberen zonder een desktop-app te installeren

Fathom limieten

Ondersteunt alleen video gesprekken

Beperkte functies voor exporteren en delen in het gratis abonnement

Prijzen voor Kathoom

Free Forever

Premium: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Team Editie: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Team Editie Pro: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van Fathom

G2: 5/5 (3.270+ beoordelingen)

5/5 (3.270+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (490+ beoordelingen)

6. Fellow (Beste voor het maken van vergaderingenagenda's)

via Collega Fellow is niet alleen een populaire samenvatter van AI-vergaderingen, maar staat vooral bekend om het maken van goed geplande, AI-gestuurde agenda's voor vergaderingen.

De tool is ideaal voor het maken van aantekeningen bij vergaderingen en helpt bij het voltooien van transcripties, het markeren van sleutelmomenten, het bladeren door AI-vergaderingen en samenvattingen voor context.

Toch kan navigeren complex zijn, vooral als je nog nooit een vergelijkbare tool hebt gebruikt.

✅ Perfect voor: Teams die gestructureerde, agendagestuurde vergaderingen nodig hebben, waarbij elk sleutel discussiepunt wordt vastgelegd en vervolgtaken duidelijk zijn gedefinieerd.

Goede functies

Aantekeningen van vergaderingen vastleggen tijdens live gesprekken op Zoom, Google Meet, etc., om ervoor te zorgen dat alle sleutelpunten in real-time worden gedocumenteerd

Ontvang realtime notificaties voor actie-items die voortkomen uit vergaderingen

Taken en actiepunten uit transcripties van vergaderingen direct vanuit het platform aan teamleden toewijzen

Gebruikslimieten

Beperkte automatisering functies

Duur voor grotere teams

Gelijkwaardige prijzen

Free Forever

Pro: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Business: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Goede beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

4.7/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

7. Sembly AI (Beste voor het opnemen van vergaderingen)

via Montage AI Sembly is een Hulpmiddel voor AI vergaderingen die automatische aantekeningen voor vergaderingen en slimme samenvattingen in hapklare grootte biedt.

Met de tool kun je het volledige transcript van een opgenomen vergadering delen met je team. Bovendien integreert Sembly met verschillende tools om samenwerking en werkstroom te optimaliseren en ondersteunt het 48 talen.

✅ Perfect voor: Wereldwijde teams die een tool nodig hebben die meertalige ondersteuning en automatische transcriptie van aantekeningen biedt, waardoor samenwerking in verschillende talen eenvoudiger wordt.

Beste functies voor AI van de assemblage

Tag sleutelmomenten tijdens vergaderingen zodat je later gemakkelijk belangrijke gesprekspunten kunt terugvinden in het transcript

Doorzoek samenvattingen van vergaderingen met behulp van trefwoordfilters om snel specifieke discussies of actiepunten te vinden

Synchroniseer automatisch aantekeningen van vergaderingen met tools zoals Asana, Trello en Slack voor een betere samenwerking

De beperkingen van de AI van de vergadering

Geen real-time bewerking

Transcripties kunnen onnauwkeurig zijn

Steile leercurve om de tool te gebruiken

Bekijk AI-prijzen

Personal: Free Forever

Free Forever Professioneel: $15/maand (jaarlijks gefactureerd)

$15/maand (jaarlijks gefactureerd) Teams: $29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd)

$29/maand per zetel (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen vanembly AI

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: NA

8. Laxis-Beste voor het extraheren van aantekeningen

via Laxis Op zoek naar hulpmiddelen voor het samenvatten van AI-vergaderingen die belangrijke inzichten kunnen halen uit langdurige interacties met klanten? Kijk dan eens naar Laxis.

Onder het motto "gesprekken leiden tot conversies" maakt deze AI-notitiemaker beknopte samenvattingen van transcripties van vergaderingen met klanten. Zo krijg je toegang tot cruciale items om aan te werken en resultaten te boeken. Bovendien integreert Laxis met CRM-tools zodat je aantekeningen van vergaderingen te organiseren en houd ze bij de hand.

✅ Perfect voor: Teams die zich bezighouden met het succes van klanten en verkoopteams die gesprekken met klanten snel moeten omzetten in bruikbare inzichten, met de nadruk op de resultaten van vergaderingen.

De beste functies van Laxis

Vergaderingen samenvatten met AI-gebaseerde inzichten om automatisch actie-items, sleutelpunten en vervolgstappen te genereren

Leg sleutelpunten en zinnen vast tijdens vergaderingen om ze later gemakkelijk te kunnen raadplegen

Laxis limieten

Basisopties voor het extraheren van aantekeningen

Minimale ondersteuning voor live vergaderingen en samenwerking

Prijzen vooraxis

Basic: Free Forever

Free Forever Premium: $13.33/maand

$13.33/maand Business: $24.99/maand

$24.99/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Laxis beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: NA

9. Jamie AI (Beste voor het samenvatten van vergaderingen)

via Jamie AI Jamie is een AI app voor aantekeningen maken die automatisch aantekeningen genereert op platforms zoals Google Meet. Maar daar blijft het niet bij.

Zelfs als u een persoonlijke vergadering bijwoont, kan Jamie u helpen om beknopte samenvattingen, transcripties en actie-items uit de vergadering te halen. U kunt ook samenvattingen van vergaderingen of eerdere vergaderingen bekijken om inzicht te krijgen en belangrijke informatie te bekijken.

✅ Perfect voor: Teams die zowel in virtuele als fysieke instellingen werken, omdat het op efficiënte wijze sleutel discussiepunten van zowel persoonlijke als online vergaderingen vastlegt en samenvat.

De beste functies van Jamie AI

Gebruik Jamie's AI om actiepunten en volgende stappen te identificeren voor snelle actie

Automatisch sleutelmomenten in real-time taggen om essentiële punten te herhalen

Transcripties van vergaderingen vertalen in meer dan 20 talen voor naadloze communicatie

Jamie AI limieten

Beperkte integratie met platforms

Minimale format opties

Free Forever

Standaard: $26,31/maand (omgezet op 7/10/24)

$26,31/maand (omgezet op 7/10/24) Pro: $51,53/maand (omgezet op 7/10/24)

$51,53/maand (omgezet op 7/10/24) Executive: $108,54/maand (omgezet op 7/10/24)

Jamie AI beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Herbekijken (het beste voor aantekeningen bij video's)

via Herbekijk Een andere vrij populaire AI aantekeningenmaker, Rewatch, doet ook dienst als schermrecorder voor teams en professionals.

Met Rewatch krijg je samenvattingen van vergaderingen, transcripties, actie-items, alles. De tool werkt samen en is veelomvattend. Het is een one-stop oplossing voor alle behoeften op het gebied van online vergaderingen.

✅ Perfect voor: Teams die video opnemen en vertrouwen op content, met gedetailleerde samenvattingen, analyses van teambetrokkenheid en georganiseerde archieven van vergaderingen die gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd.

De beste functies bekijken

Maak kanalen om vergaderingen per team of project te organiseren,

Deel geautomatiseerde samenvattingen of specifieke clips van de vergadering met je team

Analyses ontvangen over teambetrokkenheid, afgespeelde video's, zoekopdrachten, enz.

Limieten voor opnieuw bekijken

Duur voor regelmatig gebruik

Vereist veel bandbreedte

Transcribeert geen telefoongesprekken

Prijzen vernieuwen

Free: Free Forever

Free Forever Teams: $23.75/maand per gebruiker

$23.75/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschouwingen en beoordelingen

G2: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4.5/5 (190+ beoordelingen) Capterra: NA

Noteer al uw vergaderingen met de beste samenvattende AI Meeting Summarizer-ClickUp!

In de snelle wereld van vandaag kan het handmatig aantekeningen maken van vergaderingen veel tijd kosten en afleiden. Hier stapt een AI-samenvatter in om het proces te stroomlijnen.

Deze tools besparen tijd door automatisch aantekeningen van vergaderingen te genereren en zorgen ervoor dat alle hoogtepunten, belangrijke punten en actie-items van uw vergaderingen nauwkeurig worden vastgelegd. ✍️

Veel van deze tools integreren moeiteloos met populaire software voor videovergaderingen zoals Google Meet, zodat jij je volledig kunt richten op het gesprek terwijl de AI zorgt voor de aantekeningen. Dit maakt ze tot een essentieel hulpmiddel om de productiviteit, nauwkeurigheid en samenwerking te verbeteren.

Wacht dus niet langer en koop ClickUp vandaag nog. Meld u hier aan voor een gratis proefversie! 🚀