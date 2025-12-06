AI-gebeurtenispersonalisatie: hoe u op maat gemaakte ervaringen kunt bieden

Laten we alles wat u moet weten over AI-personalisatie voor gebeurtenissen eens op een rijtje zetten.

Gebeurtenissen hebben altijd gedraaid om verbinding. Mensen komen omdat ze iets nuttigs willen leren, de juiste mensen willen ontmoeten of ideeën willen ontdekken die hen helpen groeien. De uitdaging is dat de meeste gebeurtenissen nog steeds het gevoel geven dat iedereen dezelfde ervaring doorloopt, ook al zijn hun doelen en motivaties heel verschillend.

Het resultaat is een ervaring die voor sommige deelnemers werkt, maar voor veel anderen irrelevant aanvoelt.

AI-gebeurtenispersonalisatie verandert dat landschap. In plaats van te hopen dat deelnemers de sessies, stands of mensen vinden die voor hen belangrijk zijn, kunnen organisatoren hen helpen bij het vinden van meer betekenisvolle ervaringen. Deze verschuiving vindt plaats bij virtuele conferenties, beurzen, interne bedrijfsevenementen en virtuele bijeenkomsten. Teams willen ervaringen bieden die doelgericht en nuttig aanvoelen, zonder dat dit extra handmatig werk met zich meebrengt.

In dit artikel wordt uitgelegd wat AI-evenementpersonalisatie is, waarom het belangrijk is en hoe teams het gedurende de hele levenscyclus van een gebeurtenis kunnen gebruiken. U leert ook hoe ClickUp in deze werkstroom kan worden geïntegreerd en hoe u een gepersonaliseerd systeem kunt creëren dat geschikt is voor gebeurtenissen van elke grootte.

Wat is AI-gebeurtenispersonalisatie?

AI-gebeurtenispersonalisatie is het op maat maken van de ervaring van een deelnemer op basis van gegevens over zijn of haar interesses, gedrag en doelen. In plaats van iedereen hetzelfde programma of dezelfde aanbevelingen te geven, helpt AI te bepalen waar elke persoon waarschijnlijk in geïnteresseerd is en biedt het hen opties die relevanter zijn.

Dit verschilt van de typische ervaring van een gebeurtenis, waarbij iedereen dezelfde agenda en promotionele e-mails ontvangt.

Bij traditionele programmering wordt de gebeurtenis behandeld als een enkel pad dat duizenden mensen in hetzelfde tempo bewandelen. Personalisatie creëert echter meerdere paden. Een nieuwe deelnemer kan een reeks beginnersvriendelijke aanbevelingen krijgen. Een technisch expert kan worden aangemoedigd om geavanceerde sessies bij te wonen. Een senior besluitvormer kan daarentegen op maat gemaakte netwerkmogelijkheden te zien krijgen die aansluiten bij zijn of haar rol.

Deelnemers vinden dit belangrijk omdat het hen tijd en moeite bespaart. Bovendien verminderen dergelijke begeleide ervaringen de stress van het uitzoeken waar ze vervolgens naartoe moeten. Er is ook een element van tevredenheid omdat ze content consumeren en mensen ontmoeten die relevant zijn voor hun doelen.

In een wereld waarin de limiet aan aandacht bestaat en agenda's vol zitten, is relevantie een krachtige motivator.

Voordelen van personalisatie van gebeurtenissen voor organisatoren en deelnemers

De impact van personalisatie gaat verder dan alleen gemak. Voor organisatoren kan het de betrokkenheid tijdens de gebeurtenis volledig veranderen.

Meer op maat gemaakte programma's leiden vaak tot een hogere opkomst voor sessies. Wanneer mensen suggesties krijgen die aansluiten bij hun behoeften, is de kans groter dat ze komen opdagen. Dit helpt om lege en overvolle zalen te voorkomen, wat de werkstroom van de gebeurtenis ten goede komt. Het stelt organisatoren ook in staat om te zien welke onderwerpen populair zijn, zodat ze zich in realtime kunnen aanpassen.

Personalisatie heeft ook invloed op de kwaliteit van het netwerken. Wanneer deelnemers worden gekoppeld aan collega's met vergelijkbare rollen of interesses, worden gesprekken meer productief. In plaats van rond te lopen in de hoop de juiste contactpersoon te vinden, krijgen ze gerichte aanbevelingen die hen helpen hun tijd beter te benutten.

Contentconsumptie is een ander aandachtsgebied. Veel grote conferenties bieden tegenwoordig opnames van sessies of bronnenbibliotheken aan. Wanneer deze materialen na de gebeurtenis op maat worden gemaakt voor elke deelnemer, neemt de betrokkenheid toe omdat de content als samengesteld wordt ervaren, in plaats van als dezelfde generieke feed.

Uiteindelijk leidt dit alles tot een hogere ROI. Dat betekent minder marketingverspilling, meer tevredenheid onder deelnemers en veel duidelijkere inzichten over wat wel en niet werkte.

📖 Lees meer:

Hoe AI personalisatie mogelijk maakt gedurende de hele levenscyclus van een gebeurtenis

AI kan het ritme van een gebeurtenis op subtiele wijze veranderen.

Het let op vroege signalen, leert van hoe mensen door de ervaring navigeren en helpt organisatoren te begrijpen waar hun publiek echt om geeft. In plaats van een gebeurtenis te behandelen als een reeks losstaande momenten, creëert AI continuïteit. Laten we eens kijken hoe:

AI werkt stil op de achtergrond

AI verandert de manier waarop gebeurtenissen functioneren door signalen te interpreteren die bezoekers achterlaten. Het luistert naar kleine handelingen, leert daarvan en past de ervaring op een natuurlijke manier aan. Het maakt zichzelf niet bekend. Het helpt mensen gewoon om met minder moeite meer waarde uit de gebeurtenis te halen.

De Olympische Spelen in Parijs hebben voorafgaand aan de Spelen AI-videoanalyse getest tijdens grote concerten om problemen zoals mensenmassa's en achtergelaten objecten te signaleren. Het systeem draait in de controlekamer en niet als een functie voor het publiek, dus de meeste mensen merken niet dat het op de achtergrond werkt.

Het begint met kleine signalen

Voordat een gebeurtenis begint, delen deelnemers wat ze belangrijk vinden. Ze beantwoorden een paar vragen tijdens de registratie, bekijken de website of klikken op sprekers die ze interessant vinden. Deze kleine acties helpen het systeem om vroege voorspellingen te doen. Het proces lijkt op hoe streamingplatforms na slechts een paar selecties je smaak beginnen te begrijpen.

Verzamel cruciale signalen en inzichten rechtstreeks vanuit uw werkruimte met AI-aangedreven diepgaande zoekopdrachten in ClickUp Brain.

Het begint met het leggen van verbindingen tussen patronen nog voordat de gebeurtenis begint.

Naarmate de gebeurtenis nadert, vergelijkt AI vroege signalen van duizenden deelnemers. Het ontdekt verbanden die organisatoren misschien over het hoofd zien. AI-aangedreven marketingpersonalisatietools kunnen trends identificeren, zoals deelnemers die vaak een bepaalde keynote verkennen en vaak de voorkeur geven aan korte workshops boven lange lezingen. Deze patronen helpen organisatoren om suggesties te doen die doordacht aanvoelen in plaats van generiek.

De Franse autoriteiten analyseerden patronen uit eerdere proefversies, waaronder een concert van Depeche Mode, om te voorspellen op wat voor soort incidenten ze tijdens de Olympische Spelen in Parijs moesten letten. Die lessen die voorafgaand aan de gebeurtenis werden geleerd, waren bepalend voor de personeelsbezetting, de plaatsing van camera's en de alarmregels voordat de menigte arriveerde.

Het reageert op realtime veranderingen tijdens de gebeurtenis.

Zodra de gebeurtenis begint, wordt AI actiever. Het let op wat mensen daadwerkelijk doen, niet alleen op wat ze tijdens de registratie hebben gezegd. Het past zich aan aan volle zalen, verschuivende interesses en last-minute programmawijzigingen. Als een sessie druk bezocht wordt, kan het systeem alternatieven voorstellen. Als een groep zich aangetrokken voelt tot een bepaald thema, kan het gerelateerde sessies of stands onder de aandacht brengen.

De meeslepende shows van The Sphere laten zien hoe AI zich ontwikkelt van een modewoord tot een functioneel productietool. U2 en Phish maakten gebruik van het 16K-scherm, de haptische stoelen en de ruimtelijke audio van de locatie om beelden en geluid te laten zien en horen die in realtime op de uitvoering reageerden, terwijl AI hielp bij het genereren en restaureren van grootformaat media, zoals een Elvis-collage en een nieuwe interpretatie van The Wizard of Oz. Het resultaat is een concert dat tot op de seconde nauwkeurig is gecoördineerd, met content die op deze schaal onmogelijk handmatig te leveren zou zijn.

Het blijft werken nadat de gebeurtenis is afgelopen.

Wanneer de gebeurtenis ten einde loopt, gaat AI over naar een reflectiefase. Het evalueert het traject van de deelnemers en identificeert wat voor hen het belangrijkst was. Dit helpt bij het creëren van gepersonaliseerde samenvattingen en leertrajecten in plaats van standaard samenvattingen. Het biedt organisatoren ook duidelijk inzicht in welke thema's aansloegen, welke formats effectief waren en wat er voor de volgende keer verbeterd kan worden.

Tijdens de US Open gebruikte het systeem van IBM gegevens om het spel bij te houden en interacties in de officiële app om op maat gemaakte 3D-herhalingen en een AI-chatervaring te genereren. Zelfs een paar vroege tikken en weergaven van wedstrijden helpen het systeem te beslissen welke clips en inzichten vervolgens moeten worden getoond. Als je terug wilt gaan om te zien waar die bal is geland en het traject van de bal wilt bekijken, is dit een geweldig hulpmiddel daarvoor. ” Als je terug wilt gaan om te zien waar die bal is geland en het traject van de bal wilt bekijken, is dit een geweldige tool daarvoor. ”

Gedurende de hele levenscyclus fungeert AI als een stille gids die deelnemers helpt de juiste sessies, mensen en content te vinden. Voor organisatoren wordt het een partner achter de schermen die trends identificeert, giswerk vermindert en het team in staat stelt sneller in te spelen op de behoeften van deelnemers.

📖 Lees meer:

Gebruiksscenario's en tactieken

AI-gebeurtenispersonalisatie wordt krachtig wanneer het gekoppeld is aan duidelijke, uitvoerbare stappen.

In plaats van personalisatie te zien als een enorm systeem, helpen AI-tools om het op te splitsen in praktische stappen die elke fase van het traject van de deelnemer ondersteunen.

Voorafgaand aan de gebeurtenis

Bouw belangengroepen op die menselijk aanvoelen, niet technisch

Organisatoren verzamelen vaak basisgegevens van deelnemers, maar zetten deze zelden om in iets bruikbaars en bruikbaars.

Met AI kunnen teams die details omzetten in duidelijke belangengroepen. Een groot bedrijfsevenement kan bijvoorbeeld clusters ontdekken, zoals beginnende managers, aspirant-leiders, productontwikkelaars of specialisten op het gebied van klantervaring. Zodra deze groepen bestaan, wordt de rest eenvoudiger. Elke groep krijgt zijn eigen communicatie, content-suggesties en netwerkmogelijkheden.

Zet gebeurteniscontent om in gepersonaliseerde leertrajecten

Na de gebeurtenis kunnen organisatoren AI gebruiken om kleine verzamelingen van opnames of artikelen samen te stellen die aansluiten bij de interesses van elke deelnemer.

In plaats van een enorme hoeveelheid links ontvangt de deelnemer een eenvoudig bericht, zoals: "Hier is een korte bibliotheek op basis van wat u hebt bekeken. " Hierdoor voelt de samenvatting doordacht aan en worden meer mensen aangemoedigd om de content opnieuw te bekijken.

📖 Lees meer:

Tijdens de gebeurtenis

Verbeter netwerken met doelgerichte matches

In plaats van mensen op basis van hun functietitel te matchen, kunt u beter hun gedrag gebruiken. Als iemand tijd besteedt aan het verkennen van content over duurzaamheid of efficiëntie in de toeleveringsketen, kan AI mensen voorstellen die zich ook voor dezelfde onderwerpen interesseren.

Deze overeenkomsten voelen organisch aan omdat ze een weerspiegeling zijn van wat de deelnemer daadwerkelijk heeft gedaan, in plaats van wat er op zijn badge staat.

Gebruik gedragsstimulansen die de aandacht respecteren

Deelnemers worden tijdens gebeurtenissen overspoeld met meldingen. In plaats van een lange lijst met herinneringen in te plannen, kan AI de meest geschikte momenten identificeren om in te grijpen.

Een goed getimede nudge zou bijvoorbeeld kunnen zijn: "Mensen die de sessie die u zojuist hebt bijgewoond leuk vonden, komen in de buurt bijeen voor een discussie." Dit houdt de deelnemers betrokken zonder hen te overweldigen.

Ondersteun exposanten met gekwalificeerde aanbevelingen

Sponsors hebben mogelijk wat extra ondersteuning nodig om het juiste publiek te bereiken.

AI kan helpen door exposanten aan bezoekers aan te bevelen op basis van hun interesses, in plaats van te vertrouwen op gate scanning. Een bezoeker die verschillende productpresentaties heeft bekeken, kan worden geleid naar stands met relevante demo's. Dit maakt gesprekken voor beide partijen productiever.

📖 Lees meer:

Na de gebeurtenis

Verzamel feedback die de ervaring van de deelnemer weerspiegelt

Algemene enquêtes hebben vaak als resultaat oppervlakkige antwoorden. Met personalisatie kunnen deelnemers vragen krijgen die aansluiten bij hun daadwerkelijke ervaring. Iemand die veel workshops heeft bijgewoond, kan bijvoorbeeld vragen krijgen over het tempo en de moeilijkheidsgraad, terwijl iemand die veel tijd in netwerkomgevingen heeft doorgebracht, vragen kan krijgen over de kwaliteit van zijn of haar vergaderingen. Deze gerichte enquêtes over gebeurtenissen leveren rijkere inzichten op.

Creëer slimmere hoogtepunten van de sessie

De meeste gebeurtenissen sturen lange lijsten met sessies, in de hoop dat deelnemers zelf een keuze maken. Een effectievere tactiek is om drie of vier sessies uit te lichten die echt aansluiten bij iemands doelstellingen.

Een deelnemer die zich bijvoorbeeld richt op carrièregroei, kan een shortlist ontvangen met leiderschapsworkshops, mentorcirkels en sprekers in de schijnwerpers. Dit overweldigt hen niet. In plaats daarvan wordt de ruis weggenomen, zodat ze snel beslissingen kunnen nemen.

Deze tactieken helpen organisatoren om personalisatie te realiseren. Ze richten zich op kleine, betekenisvolle verbeteringen die verwarring verminderen, tijd besparen en de algehele ervaring versterken.

🌼 Vriendelijke herinnering: AI-tools kunnen evenementprofessionals helpen bij het analyseren van deelnemersgegevens, klantgedrag en historische gegevens om aangepaste berichten te maken, voorkeuren te voorspellen en zelfs posts voor sociale media te creëren, maar ga hierbij zorgvuldig te werk. Naarmate AI-technologie krachtiger wordt, nemen ook de zorgen over gegevensprivacy toe. Voordat u gebruikmaakt van machine learning, natuurlijke taalverwerking of voorspellende analyses, moet u ervoor zorgen dat u duidelijke toestemming hebt, alle klantgegevens veilig verwerkt en strenge controles hebt op door AI gegenereerde content. Slimme personalisatie is waardevol, maar alleen als het vertrouwen van de klant gewaarborgd blijft.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één AI-aangedreven planning en personalisatie voor gebeurtenissen)

AI-ondersteuning wordt ingebouwd in elk aspect van uw gebeurteniswerkstroom in ClickUp.

Het synchroniseren van gepersonaliseerde gegevens over gebeurtenissen met uw planning en uitvoering hoeft geen lastige klus te zijn. Tussen deelnemerslijsten, aangepaste schema's, gesegmenteerde e-mails en eindeloze details kan het snel een rommelig geheel worden.

ClickUp verandert het spel. Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte wordt ClickUp het commandocentrum van uw evenemententeam, waarbij elk detail, elk team en elke werkstroom op één plek wordt samengebracht.

Stel je voor: je richt je evenementenwerkruimte in met ClickUp's Events. Je kunt direct deelnemers segmenteren – VIP's, sprekers, algemeen publiek – elk met hun eigen aangepaste taken en werkstroom.

Nu is het tijd voor automatisering van gepersonaliseerde communicatie. ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent binnen de werkruimte, kan u samen met ClickUp Agents helpen bij het opstellen en versturen van op maat gemaakte e-mails, het genereren van follow-ups en zelfs het samenvatten van feedback, zodat elke deelnemer automatisch een persoonlijk tintje krijgt.

Vraag ClickUp Brain om u te helpen bij het bouwen van een aangepaste agent die werkstroomen van begin tot eind afhandelt.

Heeft u marketing nodig? Betrek hen dan bij ClickUp's Marketing, dat een uniforme ruimte biedt om samen te werken: taken toewijzen, middelen delen en campagnes gezamenlijk voortzetten, allemaal zonder ClickUp te verlaten.

Van de eerste uitnodiging tot de follow-up na de gebeurtenis: elk aspect van het traject van de deelnemer wordt beheerd, bijgehouden en gepersonaliseerd in één uniforme werkruimte. Het is uw alles-in-één platform voor het leveren van onvergetelijke, gepersonaliseerde ervaringen bij gebeurtenissen, op grote schaal.

Gebruik AI-agenten voor het versturen van gepersonaliseerde uitnodigingen, het bijhouden van RSVP's en het automatisch toewijzen van taken voor verschillende fasen van de gebeurtenis.

Automatiseer gepersonaliseerde communicatie, zoals het versturen van e-mails of Slack-notificaties op basis van ingevulde formulieren of segmenten van deelnemers via ClickUp-integraties.

Tag, sorteer en routeer binnenkomende gegevens (bijv. voedingsvoorkeuren of voorkeuren voor sessies) automatisch met behulp van aangepaste velden en AI-velden.

Gebruik ClickUp AI (Brain) om aangepaste briefings, schetsen en promotieteksten op te stellen voor verschillende soorten deelnemers of marketingkanalen.

Het grote aantal functies en aanpassingsmogelijkheden kan voor nieuwe gebruikers in het begin een leercurve met zich meebrengen.

G2: 4,7/5 (meer dan 10.700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

ClickUp is zo handig, alleen al als takenlijst! Aanvankelijk was ik ervan overtuigd dat ik de voorkeur zou geven aan geschreven aantekeningen, maar het is zo fijn om alles naar eigen voorkeur te kunnen indelen en om deadlines te kunnen wijzigen en bijlagen aan taken te kunnen toevoegen, enz. Het zorgt ervoor dat er nooit iets wordt vergeten, omdat alles op één plek staat. Het hele systeem is zeer gebruiksvriendelijk en werkt erg goed voor het delen van taken.

ClickUp is zo handig, alleen al als lijst! Aanvankelijk was ik ervan overtuigd dat ik de voorkeur zou geven aan geschreven aantekeningen, maar het is zo fijn om alles naar eigen voorkeur te kunnen indelen en om deadlines te kunnen wijzigen en bijlagen aan taken te kunnen toevoegen, enz. Het zorgt ervoor dat er nooit iets wordt vergeten, omdat alles op één plek staat. Het hele systeem is zeer gebruiksvriendelijk en werkt erg goed voor het delen van taken.

2. Bizzabo (het beste voor AI-gestuurde netwerken tussen deelnemers en realtime betrokkenheid)

via Bizzabo

Bizzabo positioneert zich als een alles-in-één besturingssysteem voor gebeurteniservaringen, waarbij de nadruk sterk ligt op het persoonlijk en waardevol maken van elke gebeurtenis. Hun AI en draagbare technologie (zoals Klik SmartBadges™) werken samen om inzichten te genereren en slimme verbindingen te faciliteren.

Dit betekent dat uw deelnemers niet zomaar aanwezig zijn, maar op intelligente wijze worden gekoppeld aan de juiste mensen en de juiste sessies, wat de tevredenheid verhoogt en een duidelijk rendement op de investering voor sponsors oplevert.

Maak gebruik van AI-aangedreven matchmaking en 1:1-chatten om zinvolle, gepersonaliseerde verbindingen tussen deelnemers en sponsors te bevorderen.

Maak gebruik van Klik SmartBadges™-draagbare technologie om realtime engagementgegevens vast te leggen, zodat organisatoren toekomstige follow-ups kunnen personaliseren.

Bied geavanceerde e-mailsegmentatie en slimme e-mailvelden om de open rates te verbeteren en de communicatie aan te passen aan verschillende groepen deelnemers.

De functie Copilot, een door AI aangestuurde kennisbot, geeft direct gepersonaliseerde antwoorden op veelgestelde vragen over gebeurtenissen.

Sommige gebruikers melden een limiet aan ontwerpaanpassingsopties voor gebeurtenismicrosites, wat een zeer unieke merkesthetiek in de weg staat.

Kan aanzienlijke implementatie- en onboardingstijd vereisen in vergelijking met eenvoudigere, zelfbedieningsevenementtools.

Aangepaste prijzen

G2: 4,3/5 (meer dan 370 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bizzabo?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Een van de beste aspecten van Bizzabo is dat het vanuit het oogpunt van gebruikerservaring zeer goed is ontworpen. We kunnen verschillende soorten gebeurtenissen creëren en publiceren, van onze grootschalige conferenties tot onze kleinere openbare cursussen. Degenen die met onze gebeurtenissen in aanraking komen, vinden de microsites en het platform ook gemakkelijk in het gebruik – van het verkrijgen van informatie over onze gebeurtenissen tot het afrekenen. De integratie met ons CRM-systeem is ook niet al te moeilijk, waardoor we aankopen kunnen bijhouden als we dat willen!

Een van de beste aspecten van Bizzabo is dat het vanuit het oogpunt van gebruikerservaring zeer goed is ontworpen. We kunnen verschillende soorten gebeurtenissen creëren en publiceren, van onze grootschalige conferenties tot onze kleinere openbare cursussen. Degenen die met onze gebeurtenissen in aanraking komen, vinden de microsites en het platform ook gemakkelijk in het gebruik – van het verkrijgen van informatie over onze gebeurtenissen tot het afrekenen. De integratie met ons CRM-systeem is ook niet al te moeilijk, waardoor we aankopen kunnen bijhouden als we dat willen!

3. HubSpot Marketing Hub (het beste voor CRM-geïntegreerde personalisatie en automatisering)

via HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub is de ideale keuze als uw strategie voor gebeurtenissen nauw verbonden is met uw algemene klantrelatiebeheer (CRM) en marketingfunnels.

Omdat het rechtstreeks op HubSpot CRM draait, maakt het gebruik van je bestaande contactgegevens om ongelooflijke personalisatie te bieden. Hierdoor kun je moeiteloos werkstroomautomatiseringen bouwen die ervoor zorgen dat elke e-mail, pagina en advertentie die een deelnemer te zien krijgt, perfect is afgestemd op zijn of haar unieke gedrag en geschiedenis met je merk of een gebeurtenis.

Maak dynamische personalisatievelden om relevante content weer te geven op pagina's van gebeurtenissen en in e-mails op basis van bekende gegevens van deelnemers.

Gebruik omnichannel marketingautomatisering om gepersonaliseerde e-mails, sociale posts en advertentie-retargeting te triggeren op basis van het gedrag van deelnemers.

Maak gebruik van voorspellende leadscoring om de prioriteit van follow-ups te personaliseren op basis van de betrokkenheid van een deelnemer bij een gebeurtenis.

Gebruik het AI-aangedreven Breeze-systeem om het aanmaken van content te versnellen en vragen van klanten 24/7 te beantwoorden.

De prijs is sterk afhankelijk van het aantal marketingcontacten, waardoor de kosten stijgen naarmate de lijst met potentiële klanten voor de gebeurtenis groeit.

Voor sommige geavanceerde AI-functies en aangepaste rapportage kan het nodig zijn om gebruik te maken van tools of add-ons van derden.

Free

Startpakket: $ 20/maand

Professioneel: $ 890/maand

Enterprise: $ 3.600/maand

G2: 4,5/5 (meer dan 14.100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 5000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Marketing Hub?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Ik vind HubSpot Marketing Hub erg handig, omdat ik hiermee al mijn marketingactiviteiten naadloos vanuit één platform kan beheren. De beschikbare tools, bronnen en artikelen zijn van onschatbare waarde voor het optimaliseren van mijn ervaring. Ze bieden inzichten en hulp die zijn afgestemd op mijn specifieke marketingbehoeften, zoals het optimaliseren van e-mailprestaties en het verbeteren van mijn algehele marketingstrategie. Ik vind vooral de webinars nuttig om te leren hoe ik HubSpot beter kan gebruiken en om nieuwe functies te begrijpen. Dankzij de ingebouwde werkstroom, landingspagina's en blogmogelijkheden, in combinatie met de integratie van mijn website in het platform, kan ik alle aspecten van marketing effectief op één plek beheren. Bovendien hebben de aanzienlijke verbeteringen in HubSpot Marketing Hub in de loop der jaren de bruikbaarheid en functionaliteit ervan voortdurend verbeterd. De eenvoudige initiële installatie, gefaciliteerd door ons interne team en de ondersteuning van HubSpot-vertegenwoordigers, zorgde voor een soepele en probleemloze overgang naar dit platform, wat onze algehele ervaring heeft verbeterd.

Ik vind HubSpot Marketing Hub erg handig, omdat ik hiermee al mijn marketingactiviteiten naadloos vanuit één platform kan beheren. De beschikbare tools, bronnen en artikelen zijn van onschatbare waarde voor het optimaliseren van mijn ervaring. Ze bieden inzichten en hulp die zijn afgestemd op mijn specifieke marketingbehoeften, zoals het optimaliseren van prestaties van e-mailberichten en het verbeteren van mijn algehele marketingstrategie. Ik vind vooral de webinars nuttig om te leren hoe ik HubSpot beter kan gebruiken en om nieuwe functies te begrijpen. Dankzij de ingebouwde werkstroom, landingspagina's en blogmogelijkheden, in combinatie met de integratie van mijn website in het platform, kan ik alle aspecten van marketing effectief op één plek beheren. Bovendien hebben de aanzienlijke verbeteringen in HubSpot Marketing Hub in de loop der jaren de bruikbaarheid en functionaliteit ervan voortdurend verbeterd. De eenvoudige initiële installatie, gefaciliteerd door ons interne team en de ondersteuning van HubSpot-vertegenwoordigers, zorgde voor een soepele en probleemloze overgang naar dit platform, wat onze algehele ervaring heeft verbeterd.

💟 Bonus: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopassistent die gebeurtenispersonalisatie moeiteloos en impactvol maakt. Dankzij diepe integratie met uw lijst met deelnemers, e-mails, feedbackformulieren en marketingtools brengt Brain MAX al uw gebeurtenisgegevens samen op één plek. U kunt spraak-naar-tekst gebruiken om snel de voorkeuren, speciale verzoeken of aantekeningen van deelnemers vast te leggen. Brain MAX maakt gebruik van meerdere toonaangevende AI-modellen om deze informatie te analyseren, uw publiek te segmenteren en op maat gemaakte ervaringen voor elke deelnemer voor te stellen. Het kan u ook helpen bij de automatisering van gepersonaliseerde communicatie, het aanbevelen van sessietracks en zelfs het markeren van VIP's of speciale interesses, zodat elke deelnemer zich gewaardeerd en betrokken voelt.

4. Dynamic Yield (het beste voor puur algoritmische sessie- en contentaanbevelingen)

via Dynamic Yield

Dynamic Yield is een echte specialist in ervaringoptimalisatie en maakt gebruik van krachtige deep learning-algoritmen om elk digitaal contactpunt te voorspellen en te personaliseren.

Voor organisatoren van gebeurtenissen betekent dit dat u deelnemers algoritmische aanbevelingen kunt doen voor de volgende sessie die ze kunnen bijwonen, de meest relevante spreker die ze kunnen ontmoeten of de content die ze kunnen downloaden, allemaal op basis van hun realtime betrokkenheid. Het verandert uw gebeurtenisplatform in een voortdurend geoptimaliseerde, gepersonaliseerde aanbevelingsengine.

De beste functies van Dynamic Yield

Voorspel algoritmisch de interesses van deelnemers met behulp van deep learning om de volgende relevante sessie, spreker of product aan te bevelen.

Provider van geavanceerde bezoekerssegmentatie op basis van psychografische factoren, realtime gedrag en aankoopgeschiedenis.

Gebruik multivariate A/B-tests op alle digitale contactpunten om de content continu te optimaliseren en personalisatie aan te bieden.

Ondersteun omnichannel-implementatie, zodat dezelfde personalisatieregels kunnen worden toegepast op het web, in mobiele apps en in e-mails.

Limieten van Dynamic Yield

Het platform is gebouwd voor grote ondernemingen en vereist hoge jaarlijkse toewijzingen, waardoor het ontoegankelijk is voor kleinere organisaties.

Het implementatieproces kan behoorlijk technisch zijn en vereist aanzienlijke technische middelen.

Dynamische opbrengstprijzen

Starttarief: ~$ 2.917/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Dynamic Yield-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Dynamic Yield?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Dynamic Yield is een eersteklas personalisatieplatform dat onze personalisatie-inspanningen voor meerdere merken aanzienlijk heeft uitgebreid. Dankzij de robuuste segmentatie- en targetingtools kunnen we impactvolle, datagestuurde campagnes leveren via het web, mobiele apparaten en e-mail, waardoor een naadloze omnichannel-ervaring ontstaat. De test- en optimalisatiemogelijkheden, waaronder A/B- en multivariate tests, zijn cruciaal geweest voor continue verbetering, terwijl de naadloze integratie met onze tech stack de werkstroom vereenvoudigt. Het ondersteuningsteam van Dynamic Yield is uitzonderlijk en biedt proactieve begeleiding die onze teams in staat stelt om vol vertrouwen te innoveren. Al met al is het een onmisbaar hulpmiddel voor het opschalen van personalisatie en het behalen van meetbare resultaten.

Dynamic Yield is een eersteklas personalisatieplatform dat onze personalisatie-inspanningen voor meerdere merken aanzienlijk heeft uitgebreid. Dankzij de robuuste segmentatie- en targetingtools kunnen we impactvolle, datagestuurde campagnes leveren via het web, mobiele apparaten en e-mail, waardoor een naadloze omnichannel-ervaring ontstaat. De test- en optimalisatiemogelijkheden, waaronder A/B- en multivariate tests, zijn cruciaal geweest voor continue verbetering, terwijl de naadloze integratie met onze tech stack de werkstroom vereenvoudigt. Het ondersteuningsteam van Dynamic Yield is uitzonderlijk en biedt proactieve begeleiding die onze teams in staat stelt om vol vertrouwen te innoveren. Al met al is het een onmisbaar hulpmiddel voor het opschalen van personalisatie en het behalen van meetbare resultaten.

📖 Lees meer:

Hoe u gepersonaliseerde werkstroomen voor gebeurtenissen implementeert

Werkverspreiding is een van de belangrijkste redenen waarom personalisatie mislukt.

Inzichten over deelnemers staan in de registratietool. Content staat in gedeelde schijven. E-mailvarianten staan in een marketingplatform. Updates over sprekers komen binnen in Slack. Aantekeningen raken zoek in spreadsheets. Wanneer informatie verspreid is over verschillende tools en kanalen, reageren teams in plaats van te plannen, en wordt personalisatie een lappendeken van last-minute taken.

Evenementorganisatoren hebben behoefte aan een betrouwbaar systeem dat deelnemersgegevens, contentproductie, campagne-assets, taakuitvoering en prestatiebijhouding samenbrengt in één overzichtelijk systeem. Het resultaat is een personalisatiewerkstroom die voorspelbaar en herhaalbaar is en veel gemakkelijker kan worden geschaald.

Hieronder leest u hoe evenemententeams dit kunnen opzetten en waarom het echte operationele waarde creëert.

Centraliseer alle personalisatietaakjes in één werkruimte

Wanneer personalisatiewerk gefragmenteerd is, verspillen teams uren aan het zoeken naar informatie of het opnieuw bevestigen van details.

Een gestructureerde werkruimte voor deelnemers kan het volgende omvatten:

• Een profieldatabase die interesses, doelen, voorkeuren en gedrag bijhoudt • Aangepaste velden die uw gebeurtenisthema's of segmentatiebehoeften weerspiegelen • Lijsten voor activiteiten vóór, tijdens en na de gebeurtenis • Mappen voor content, campagnes en sessiemateriaal

Organiseer moeiteloos al uw bestanden met ClickUp Project Hiërarchie, zodat u ze altijd gemakkelijk kunt terugvinden wanneer u ze nodig hebt.

ClickUp biedt teams één enkele bron van waarheid, zodat iedereen vanuit dezelfde basis werkt. In plaats van te schakelen tussen spreadsheets, Slack-threads en registratie-exports, kan het hele team het volledige personalisatieplan op één plek bekijken. Dit vermindert dubbel werk en vermindert fouten als gevolg van verouderde of niet-overeenkomende informatie.

De waarde: minder miscommunicatie, snellere planning en een consistentere ervaring voor deelnemers.

Bouw contentpijplijnen die gelijke tred houden met gepersonaliseerde berichten

Personalisatie heeft een domino-effect op contentteams.

Voor een algemene agenda is misschien maar één set e-mails nodig, maar voor een gepersonaliseerde agenda zijn mogelijk tientallen variaties nodig. Zonder een gestructureerde werkstroom vertragen vertragingen in de content de hele personalisatiestrategie.

Met een contentpijplijn kunnen teams deze hoeveelheid produceren zonder uitgeput te raken. Tools zoals ClickUp-taaken kunnen hierbij helpen om ervoor te zorgen dat:

• Elk item heeft een duidelijke status, zoals concept, ter beoordeling, goedgekeurd of gepland. • Schrijvers, ontwerpers en beoordelaars werken samen aan dezelfde Taak. • Informatie over sprekers, aantekeningen en briefings blijven als bijlagen aan de content gekoppeld. • Afhankelijkheden voorkomen dat zaken worden voortgezet voordat ze klaar zijn.

Op deze manier kan de pijplijn het verzoek soepel afhandelen als een segment een eigen sessie in de schijnwerpers nodig heeft of een nieuwe boodschap voor een specifieke belangengroep.

De waarde: contentteams blijven georganiseerd en personalisatie loopt nooit vast door knelpunten.

Automatiseer de segmentatie van deelnemers, zodat teams niet handmatig hoeven te sorteren

Handmatige segmentatie is een van de grootste oorzaken van werkversnippering. Iemand exporteert een lijst, filtert deze, stuurt deze naar marketing, voert hierop een bewerking uit, uploadt deze naar een andere tool en probeert vervolgens alles bij te werken wanneer er nieuwe registraties binnenkomen.

Segmentatie kan op de achtergrond worden uitgevoerd via automatiseringen in ClickUp en AI-agenten:

Wanneer een deelnemer een thema of doel selecteert, kan ClickUp Agent deze automatisch taggen.

Wanneer iemand interesse toont in meerdere sessies, kan een medewerker deze aan een segment toewijzen.

Wanneer er nieuwe registraties binnenkomen, kunnen functies zoals AI Assign en AI Prioritize deze naar de juiste lijsten leiden.

Dat betekent dat teams niet langer urenlang bezig hoeven te zijn met het sorteren van namen of het corrigeren van verkeerde lijsten. In plaats daarvan kunnen ze werkstroomopzetten waarbij de segmentatie zichzelf bijwerkt en automatisch de juiste taken of content triggert.

De waarde: snellere personalisatie, minder fouten en meer tijd voor zinvol werk.

Gebruik ClickUp AI om gepersonaliseerde werkstroomen te versnellen met snelle inzichten en hulp op maat

Personalisatiewerkstroomen bestaan uit veel verschillende onderdelen. Uitnodigingen, herinneringen, follow-ups, sessie-nudges en samenvattingen na afloop van het gebeurtenis vereisen allemaal meerdere versies die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen.

ClickUp AI helpt teams om deze onderdelen snel op te stellen:

• Samenvattingen voor deelnemers op basis van interesses of gedrag• Korte samenvattingen van sessies• E-mailconcepten voor elk segment• Follow-upberichten afgestemd op wat de deelnemer tijdens de gebeurtenis heeft gedaan

Hoe meer segmenten u ondersteunt, hoe meer tijd dit bespaart. Bekijk het in actie!

De waarde: Snellere contentproductie zonder in te boeten aan kwaliteit.

Blijf de prestaties van personalisatie in realtime bij met aangepaste dashboards

Zodra personalisatie live gaat, moeten teams weten wat werkt en wat moet worden aangepast. Uw teams hebben een duidelijke weergave nodig van:

• Welke segmenten zijn het meest betrokken? • Welke content wordt gebruikt? • Welke sessieaanbevelingen trekken de meeste clicks? • Waar haken deelnemers af? • Welke thema's winnen aan populariteit?

Met ClickUp Dashboards kunt u deze inzichten sneller vastleggen en kunnen teams snel reageren. Als een bepaald segment netgebeurtenissen negeert, kunnen organisatoren hun boodschap aanpassen. Of als er iets anders trending is, kunnen de teams gerelateerde sessies onder de aandacht brengen.

Ontvang direct AI-samenvattingen en updates met ClickUp Dashboards.

De waarde: Personalisatie wordt elke dag slimmer omdat teams kunnen reageren op live gegevens in plaats van te wachten op enquêtes na afloop van de gebeurtenis.

Begin met kant-en-klare ClickUp-sjablonen die zijn gemaakt voor teamen van gebeurtenissen

Het opzetten van een personalisatieframework vanaf nul is een hele taak. Hier is de toolkit om je werkstroom sneller op gang te brengen:

ClickUp-sjabloon voor marketing voor gebeurtenissen

Plan uw evenementpromoties vanuit één georganiseerde hub met de ClickUp-sjabloon voor evenementmarketing. Breng sociale berichten, e-mailcampagnes, sprekersmateriaal en deadlines in kaart en volg vervolgens de voortgang terwijl uw team elk stukje content creëert, beoordeelt en lanceert.

📖 Lees meer:

ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van campagnetracking

Ontvang een gratis sjabloon Breng uw campagne-inzichten op één lijn met behulp van de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van campagnetracking en -analyse.

Bekijk al uw campagnes in één oogopslag via de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van campagnes. Vergelijk prestaties, houd het tempo op verschillende kanalen in de gaten en synchroniseer eigenaren, deadlines en resultaten zonder te hoeven jongleren met meerdere spreadsheets.

ClickUp-sjabloon voor evenementmarketingplan

Ontvang een gratis sjabloon Plan moeiteloos elk marketinggebeurtenis met de ClickUp-sjabloon voor evenementmarketing.

Stel binnen enkele minuten een complete evenementmarketingstrategie op met de sjabloon voor evenementmarketingplannen van ClickUp. Stel doelen, definieer doelgroepen, schets belangrijke boodschappen en structureer uw promotietijdlijn, zodat uw hele team volgens hetzelfde draaiboek werkt.

Uitdagingen en ethiek bij AI-personalisatie voor gebeurtenissen

Uitdaging Hoe dit er in de praktijk uitziet bij gebeurtenissen Ethische overwegingen Hoe evenemententeams hiermee om kunnen gaan De juiste gegevens van deelnemers verzamelen Teams verzamelen te veel of te weinig gegevens, of informatie is verspreid over registratietools, apps en spreadsheets. Deelnemers moeten weten welke gegevens worden verzameld en waarom. Communiceer duidelijk over het gebruik van gegevens, verzamel alleen wat nodig is en sla deze op in één systeem met hoge veiligheid. Bescherming van de privacy van deelnemers Locatie-bijhouden, gedragsgegevens of netwerkvoorkeuren worden vastgelegd zonder voldoende transparantie. Deelnemers moeten controle hebben over de zichtbaarheid van gegevens en opt-in-keuzes. Bied duidelijke opt-ins aan, laat deelnemers hun zichtbaarheid beheren en voorkom verborgen gegevensverzameling. Vooringenomenheid in aanbevelingen Bepaalde groepen krijgen meer prominente suggesties voor sessies of netwerkmogelijkheden op basis van onvolledige patronen. AI-systemen mogen mensen niet op oneerlijke wijze sturen of hun opties beperken. Bekijk segmentdefinities, test resultaten voor verschillende profielen en houd mensen betrokken bij het toezicht. Overmatige targeting en vermoeidheid bij deelnemers Deelnemers ontvangen te veel notificaties of te specifieke suggesties die opdringerig aanvoelen. Deelnemers mogen zich niet gecontroleerd of onder druk gezet voelen. Stel een limiet in voor notificaties, geef prioriteit aan relevantie en laat deelnemers hun personalisatie-instellingen aanpassen. Verkeerde interpretatie van gedragssignalen Een deelnemer klikt per ongeluk op een onderwerp, meldt zich voor het gemak aan voor een sessie of vertrekt vroegtijdig vanwege een agendaconflict. Deelnemers mogen niet worden vastgepind op onnauwkeurige profielen. Combineer gedragssignalen met zelf opgegeven interesses en laat deelnemers hun voorkeuren op elk moment bijwerken. Een evenwicht vinden tussen de behoeften van sponsors en het comfort van deelnemers Aanbevelingen van exposanten komen te commercieel over of dwingen bezoekers tot verkoopgesprekken waar ze niet om hebben gevraagd. Deelnemers moeten controle hebben over interacties met sponsors Label gesponsorde suggesties duidelijk en vermijd gedwongen interacties. Zorgen voor transparantie rond personalisatie Deelnemers weten niet waarom ze bepaalde aanbevelingen krijgen. Mensen hebben het recht om te begrijpen hoe personalisatie werkt. Geef eenvoudige uitleg, zoals 'Voorgesteld omdat u interesse toonde in ...'. Toegankelijkheid en eerlijkheid behouden Personalisatie is gunstig voor bezoekers die vooral digitaal actief zijn, terwijl anderen aanbevelingen mislopen. AI moet de toegankelijkheid verbeteren, niet de kloof vergroten Bied gedrukte samenvattingen, helpdesks ter plaatse en alternatieve manieren om aanbevelingen te ontvangen. Afhankelijkheid van geautomatiseerde beslissingen vermijden Teams vertrouwen volledig op algoritmen voor segmentatie, contentpromotie of matchmaking. Mensen moeten verantwoordelijk blijven voor cruciale beslissingen. Houd mensen op de hoogte, vooral VIP's, diverse groepen of gevoelige onderwerpen. Verantwoord omgaan met gegevens na de gebeurtenis Teams slaan het gedrag van deelnemers lang na de gebeurtenis op zonder duidelijke bewaarregels. Deelnemers moeten controle hebben over hoe lang gegevens worden bewaard. Stel tijdlijnen in, maak oude gegevens anoniem en geef deelnemers de mogelijkheid om verwijdering aan te vragen.

Personaliseer uw gebeurtenissen met ClickUp AI

Gepersonaliseerde gebeurtenissen zijn niet langer een leuke verrassing. Deelnemers verwachten ervaringen die relevant zijn voor hun doelen, gemakkelijk te navigeren zijn en de tijd die ze investeren waard zijn. AI geeft evenemententeams de mogelijkheid om dit op grote schaal te bieden, maar alleen als het werk achter de schermen georganiseerd, consistent en met een verbinding is.

Dit is waar ClickUp een betekenisvol verschil maakt. Personalisatie is afhankelijk van schone gegevens, snelle contentproductie, gecoördineerde teams en het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in het gedrag van deelnemers. ClickUp brengt dit alles samen op één plek. Teams kunnen profieldatabases opbouwen, gesegmenteerde campagnes plannen, contentpijplijnen beheren, repetitieve taken automatiseren en prestaties in realtime monitoren. Alles bevindt zich in één systeem, wat betekent dat er minder hiaten en fouten zijn en dat deelnemers een soepeler en meer doelgericht traject doorlopen.

Het resultaat is een gebeurtenis die meer doordacht dan transactioneel aanvoelt. Deelnemers ontdekken content die aansluit bij hun interesses. Exposanten voeren betere gesprekken. Organisatoren krijgen duidelijkere inzichten. En de hele gebeurtenis verloopt soepeler met minder handmatig werk.

✅ Probeer ClickUp en ervaar vandaag nog het verschil!

Veelgestelde vragen

Verzamel alleen de informatie die u helpt om de ervaring van de deelnemer op maat te maken. Dit omvat doorgaans interesses, rol, voorkeuren voor sessies, toegankelijkheidsbehoeften en gedragssignalen zoals bekeken onderwerpen of opgeslagen sessies. Vermijd het verzamelen van onnodige details en leg duidelijk uit hoe de gegevens zullen worden gebruikt.

Ja. Wanneer deelnemers content en aanbevelingen ontvangen die aansluiten bij hun doelstellingen, wonen ze meer sessies bij, zijn ze meer betrokken en geven ze aan meer tevreden te zijn. Ook exposanten profiteren hiervan, omdat aanbevelingen hen in contact brengen met deelnemers die oprecht geïnteresseerd zijn in hun oplossingen.

Combineer zelf opgegeven interesses met gedragssignalen, bekijk aanbevelingen voor verschillende groepen deelnemers en betrek mensen bij belangrijke beslissingen. Teams moeten suggesties regelmatig testen om ervoor te zorgen dat ze niet oneerlijk bevoordelen bepaalde rollen, sectoren of demografische groepen.

Absoluut. Bij kleinere gebeurtenissen zijn de verbeteringen vaak nog groter, omdat deelnemers begeleiding krijgen die hen helpt om het meeste uit beperkte sessies of kortere schema's te halen. Eenvoudige tactieken zoals op maat gemaakte agenda's of gesegmenteerde e-mails kunnen een betekenisvolle impact hebben zonder dat daarvoor complexe systemen nodig zijn.

Werk aanbevelingen bij wanneer het gedrag van deelnemers verandert. Dit kan zijn na het inchecken voor een sessie, het maken van een bladwijzer of een activiteit in de gebeurtenis-app. Dankzij realtime updates kunnen deelnemers tijdens de gebeurtenis sessies en ervaringen ontdekken die aansluiten bij hun veranderende interesses.