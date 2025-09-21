Wat is marketingpersonalisatie? Strategieën, voorbeelden en tools

De filmkeuzes van Netflix, de productsuggesties van Amazon, H&M die maten aanbeveelt op basis van eerdere aankopen, Coca-Cola die namen op blikjes drukt en de eindejaarsrapporten van Spotify. Wat hebben ze allemaal gemeen?

Dit zijn allemaal uitstekende voorbeelden van hoe marketingpersonalisatie alledaagse interacties omzet in memorabele merkervaringen.

Marketing is onmiskenbaar een van de belangrijkste factoren voor het succes van een bedrijf. Maar aangezien elk merk het geheime recept kent, is de concurrentie hevig. Om voorop te blijven lopen, moeten merken een gepersonaliseerde ervaring bieden die aansluit bij de pijnpunten en het traject van elke klant.

In dit artikel bespreken we hoe u marketingpersonalisatie kunt implementeren in uw dagelijkse inspanningen om uw target aan te spreken.

👀 Leuk weetje: het merk voor dierenbenodigdheden Chewy neemt gepersonaliseerde marketing serieus. Wanneer een aangepaste klant geen dierenvoeding meer bestelt, neemt het team soms contact op en ontdekt het dat het huisdier is overleden. Chewy staat erom bekend dat het dan handgeschreven condoleanceaantekeningen of zelfs bloemen stuurt.

Wat is marketingpersonalisatie?

Marketingpersoonlijkheid is een strategie waarbij aangepaste klantgegevens en de juiste technologie worden gebruikt om leads te targetten of retargeten. Het zorgt ervoor dat de content, het aanbod of de ervaring direct relevant aanvoelt voor het individu.

Een succesvolle gepersonaliseerde marketingstrategie geeft klanten het gevoel dat de boodschap van het merk speciaal voor hen is gemaakt, wat leidt tot een grotere klantloyaliteit.

Daarom wordt gepersonaliseerde marketing ook wel één-op-één-marketing of geïndividualiseerde contentlevering genoemd.

💡 Vriendelijke tip: Wilt u sterkere en langdurigere klantrelaties opbouwen? Customer Lifecycle Marketing laat u zien hoe u elke fase van het traject kunt benaderen met behulp van datagestuurde strategieën die daadwerkelijk schaalbaar zijn.

Waarom marketingpersonalisatie belangrijk is

via Indigo Digital

Een paar jaar geleden wilde Starbucks zijn omzet verhogen door hyperpersonalisatie toe te passen.

In plaats van alleen een mobiele bestelapp te ontwikkelen, creëerde Starbucks een soort persoonlijke barista in je broekzak. Aan de hand van je aankoopgeschiedenis, drankvoorkeuren en aangepaste klantgegevens stelde de app drankjes voor die je waarschijnlijk lekker zou vinden, precies op het moment dat je daar zin in had.

Vervolgens maakten ze de ervaring gamified met "Star Challenges", waardoor loyaliteit een belonend spel werd. Deze combinatie van gepersonaliseerde ervaring en gamification zorgde ervoor dat klanten terugkwamen voor meer.

De inspanningen wierpen hun vruchten af. De app genereert nu 31% van de omzet van Starbucks in de VS, wat aantoont dat een succesvolle gepersonaliseerde marketingstrategie een directe invloed kan hebben op het koopgedrag.

Marketingpersonalisatie vermindert ook de druk om voortdurend nieuwe leads na te jagen. Wanneer u relevante en gepersonaliseerde marketing aanbiedt aan bestaande aangepaste klanten, creëert dit ook een natuurlijke aantrekkingskracht voor potentiële klanten.

McKinsey meldt zelfs in zijn rapportage dat personalisatie de volgende voordelen kan opleveren:

Verlaag de kosten voor aangepaste klantenwerving met wel 50%

Verhoog uw omzet met 5%–15%

Verhoog uw marketing-ROI met 10%–30%

💡Vriendelijke tip: Begin met het opzetten van slimmere campagnes door te bepalen aan wie u echt verkoopt. Mastering Marketing ICP: A Voltooide Gids voor B2B Marketers laat u zien hoe u gerichte, impactvolle klantprofielen kunt maken die echte resultaten opleveren.

Voordelen van gepersonaliseerde marketing

Langdurige klantloyaliteit is een gevolg van personalisatie, wat ook de betrokkenheid kan vergroten. Hier zijn een paar voordelen van het experimenteren met gepersonaliseerde marketing:

✅ Verminder verspilde uitgaven door u alleen te targeten op de meest relevante doelgroepen, waardoor de marketing-ROI (return on investment) wordt verbeterd

✅ Verhoog de klantbetrokkenheid op sociale media, websites en e-mail door content aan te bieden die aansluit bij realtime interesses

✅ Verlaag de kosten voor klantenwerving door u te richten op aangepaste ervaringen voor bestaande klanten die eerder geneigd zijn om opnieuw te converteren

✅ Verbeter klantbehoud en stimuleer herhalingsaankopen door middel van aangepaste interacties

📖 Lees ook: Strategieën voor aangepast klantbeheer

Soorten marketingpersonalisatie (met voorbeelden)

88% van de shoppers zegt dat de ervaring net zo belangrijk is als het product zelf. Personalisatie helpt u aan die verwachting te voldoen door elke interactie nuttiger te maken door relevante content te leveren.

Hier zijn de verschillende soorten marketing die uw merk op een zinvolle manier zullen promoten:

1. E-mailpersonalisatie

E-mail blijft een van de meest effectieve kanalen om personalisatie toe te passen. Door gebruik te maken van aangepaste klantgegevens, zoals namen, aankoopgeschiedenis of browseactiviteit, kunt u berichten versturen die op maat lijken te zijn gemaakt voor elke ontvanger.

📌 Voorbeeld: een wellnessmerk segmenteert zijn gebruikers op basis van hun fitnessdoelen. Iemand die geïnteresseerd is in yoga ontvangt een samengestelde lijst met uitrusting en content, terwijl een nieuwe abonnee die nog niets heeft gekocht een welkomst-e-mail krijgt met een tijdelijke aanbieding. Op hun verjaardag ontvangen trouwe klanten aangepaste kortingen en productaanbevelingen op basis van hun eerdere bestellingen. Dit maakt gepersonaliseerde e-mailmarketing effectief voor het targeten van specifieke client-groepen.

Wist u dat? Het is aangetoond dat gepersonaliseerde onderwerpen alleen al de open rates met meer dan 20% verbeteren, terwijl de click-through rates met meer dan 140% kunnen stijgen wanneer ook de inhoud van de e-mail is aangepast.

2. Websitepersonalisatie

Uw website is vaak de eerste plek waar klanten kennis maken met uw merk, waardoor personalisatie hier ongelooflijk krachtig is. Het gaat om het aanpassen van wat gebruikers te zien krijgen op basis van factoren zoals locatie, type apparaat, gedrag en eerdere interacties

📌 Voorbeeld: een reisplatform detecteert een gebruiker die op een sneeuwdag vanuit Boston surft. In plaats van alle bestemmingen te tonen, promoot het strandvakanties met lokale kortingen. Een andere bezoeker die een smartphone gebruikt, ziet een eenvoudige layout met grote knoppen en een snelle boekings-CTA voor zijn favoriete bestemming.

Merken kunnen deze gegevens gebruiken om verschillende call-to-actions, relevante content of aanbiedingen aan verschillende gebruikers te tonen. Een terugkerende klant kan een speciale loyaliteitscoupon te zien krijgen, terwijl een nieuwe bezoeker kan worden uitgenodigd om zich aan te melden voor een gratis proefversie.

👀 Leuk weetje: uw naam is een trigger voor de hersenen. Mensen zijn psychologisch geprogrammeerd om positief te reageren wanneer ze hun naam horen of lezen. Daarom werken gepersonaliseerde onderwerpen zo goed.

💡 Pro-tip: AI heeft de marketingwereld ingrijpend veranderd. Ontdek hoe ClickUp AI gebruikt om marketingcampagnes van begin tot eind en op grote schaal uit te voeren. En als u een demo wilt, luister dan naar Mike, een van onze Strategic Solutions Engineers. 👇🏼

3. Productaanbevelingen

Het aanbevelen van de juiste producten is een van de bekendste en meest effectieve toepassingen van personalisatie. Bij deze aanpak wordt het gedrag van elke gebruiker in het verleden geanalyseerd om items voor te stellen die ze waarschijnlijk zullen kopen. Dit kan gebaseerd zijn op aankoopgeschiedenis, weergave, voorkeuren of zelfs feedback van aangepaste klanten.

📌 Voorbeeld: Een kledingwebsite merkt dat een gebruiker vaak werkkleding koopt en toont hem nieuwe formele kleding, voltooid met zijn gebruikelijke grootte. Ondertussen ontvangt een terugkerende klant die een winterjas in zijn winkelwagen heeft achtergelaten een e-mail met suggesties voor bijpassende accessoires. Een streamingplatform beveelt misdaadthrillers aan aan iemand die onlangs een detectiveserie heeft gebingewatcht.

📖 Lees ook: Hoe u accountgebaseerde marketing implementeert

4. Advertentiepersonalisatie

Advertentiepersonalisatie helpt merken om relevantere advertenties te tonen door klantinzichten te gebruiken om berichten te personaliseren. Deze methode is gebaseerd op gegevens zoals browsingactiviteit, eerdere aankopen, demografische gegevens en zelfs locatie om de vorm te geven aan welke advertentie een persoon te zien krijgt.

In plaats van iedereen dezelfde generieke advertentie te tonen, creëren merken content die aansluit bij de interesses en het gedrag van de gebruiker. Deze advertenties worden als minder opdringerig ervaren, omdat ze betrekking hebben op iets waar de gebruiker al interesse in heeft getoond.

Bovendien maken platforms zoals Google en Meta ook realtime personalisatie mogelijk met dynamische advertentieformaten. Socialemediamarketingteams gebruiken deze platforms vaak om zeer gerichte advertenties te plaatsen.

📌 Voorbeeld: een klant zoekt naar wandelschoenen en ziet later op Instagram advertenties voor datzelfde paar met een aanbieding voor gratis verzending. Een gebruiker die een whitepaper van een softwaremerk heeft gedownload, ontvangt een vervolgadvertentie waarin hij wordt uitgenodigd om een demo te boeken. Iemand die op zoek is naar vakanties in Spanje, krijgt een vluchtaanbieding te zien vanaf de dichtstbijzijnde luchthaven.

Disclaimer: Hoewel personalisatie cruciaal is om een verbinding te maken met uw belangrijkste gebruikers, moet u ervoor zorgen dat u hun privacy niet schendt. Gebruikers zijn steeds wantrouwiger over hoe hun gegevens worden gebruikt, dus zorg ervoor dat u hen ook laat weten dat hun gegevens veilig zijn op uw website. Zorg ervoor dat u altijd voldoet aan alle toepasselijke voorschriften, richtlijnen en lokale wetten.

5. Chatbots en AI

AI-aangedreven chatbots zijn meer geworden dan alleen maar scriptgestuurde responders. Ze analyseren nu gedrag, context en engagementpatronen om content aan te bevelen, vragen te beantwoorden en gebruikers naar conversie te leiden

Ze zijn ook 24/7 beschikbaar, waardoor ze een effectief hulpmiddel zijn voor zowel klantenservice als geautomatiseerde marketing.

📌 Voorbeeld: een chatbot op een fitnesswebsite houdt de interesse van een gebruiker in ochtendyoga bij en stuurt elke maandag herinneringen voor lessen, samen met artikelen over mindful routines. Een andere gebruiker die de voorkeur geeft aan HIIT-sessies, ontvangt 's avonds aanbiedingen voor relevante lessen en uitrusting. In e-commerce helpt een chatbot terugkerende gebruikers bij het kiezen van de juiste maat of het direct opnieuw bestellen van eerdere bestellingen.

💡 Pro-tip: Bent u het beu dat repetitieve marketing-taken uw creatieve tijd opslokken? In 'Hoe u AI kunt gebruiken voor marketingautomatisering' leest u hoe u campagnes kunt stroomlijnen en u kunt concentreren op wat echt verschil maakt.

📮ClickUp Insight: Hoewel 88% van de respondenten in onze enquête AI al gebruikt voor persoonlijke taken, aarzelt meer dan de helft om het in hun werkdag te integreren. Waarom? Kennisachterstanden, bezorgdheid over veiligheid en onhandige integraties staan bovenaan de lijst. ClickUp Brain lost alle drie de problemen op. Het maakt al deel uit van uw werkruimte, begrijpt alledaagse taal en zorgt voor de verbinding tussen uw chats, ClickUp-taken, documenten en kennis, zodat u op één plek antwoorden kunt vinden, actie kunt ondernemen en slimmer kunt werken.

Personalisatiestrategie: hoe u aan de slag kunt gaan

Nu u de verschillende manieren hebt gezien om uw target te bereiken via gepersonaliseerde communicatie, volgt hier hoe u aan de slag kunt gaan: verzamel de juiste gegevens en bouw een betrouwbare contentopslagplaats op die u op grote schaal kunt personaliseren.

Stap 1: Verzamel en centraliseer klantgegevens (CRM/CDP)

Om een solide gepersonaliseerde marketingstrategie op te bouwen, begint u met het verzamelen van zinvolle gegevens uit meerdere bronnen, zoals:

E-mailinstellingen die aangeven hoe klanten gecontacteerd willen worden en welke onderwerpen hen interesseren

Quizzen of enquêtes op locatie die helpen bij het blootleggen van behoeften, voorkeuren of uitdagingen

Cookie-gebaseerd bijhouden dat surfgedrag en populaire productweergaven bijhoudt

Live chat- of chatbotgesprekken die intenties of aankoopfases onthullen

Supporttickets en feedback die pijnpunten of terugkerende vragen aan het licht brengen

Respecteer de privacy en communiceer duidelijk tijdens het verzamelen van gegevens. Laat klanten weten welke informatie u verzamelt en hoe deze wordt gebruikt, en geef hen controle via opt-in-opties of account-instellingen.

Breng alle verzamelde gegevens samen in een centraal systeem. Een tool voor klantrelatiebeheer (CRM) helpt bij het organiseren van gebruikerinformatie uit verschillende kanalen, zoals e-mail, verkoopgesprekken en live chat.

ClickUp biedt een robuuste, alles-in-één oplossing: ClickUp CRM-software. Met een uitgebreid beheersysteem voor taken, middelen en klantendatabases maakt ClickUp CRM het optimaliseren van teamcapaciteiten en het beheren van verkooppijplijnen eenvoudig en efficiënt.

Bekijk client-relaties in één oogopslag met ClickUp CRM-software

Het biedt meer dan 1.000 native en externe integraties, waaronder de ClickUp API, waarmee u uw eigen CRM in ClickUp kunt creëren.

CRM-teams die gebruikmaken van de aanpasbare weergaven van ClickUp kunnen leadcontactpunten bijhouden naast taken en campagnewerkstroom. Maak bijvoorbeeld een lijstweergave die is gefilterd op leadbron en koppel vervolgens elk contact aan relevante e-mailtaken of nurture-sequenties.

📖 Lees ook: Wat is een CRM-campagne?

Stap 2: Segmenteer uw publiek

Zodra u de juiste aangepaste klantgegevens hebt verzameld, is de volgende stap om die informatie om te zetten in actie.

Met doelgroepsegmentatie kunt u uw contacten op basis van gedeelde kenmerken, gedragingen of voorkeuren opsplitsen in kleinere, meer gerichte groepen.

Er zijn verschillende manieren om uw publiek te segmenteren: Gebruik de aankoopgeschiedenis om gebruikers te groeperen voor cross-sell- of upsell-kansen

Segmenteer op basis van browsegeschiedenis, zoals productweergaven of categorie-interesses

Creëer doelgroepen op basis van enquêteresultaten of aangepaste klanttevredenheidsscores

Groepeer gebruikers op basis van hun levenscyclusfase, zoals nieuwe leads, actieve kopers of voormalige klanten

Pas uw outreach aan op basis van loyaliteitsstatus, locatie of type apparaat

Segmentatie helpt u ook bij het stellen van prioriteiten. Een trouwe klant waardeert misschien vroege toegang of exclusieve beloningen, terwijl een ontevreden klant misschien beter reageert op een aanpak waarbij ondersteuning voorop staat.

De ClickUp Simple CRM-sjabloon biedt teams van elke grootte essentiële tools om klantrelaties efficiënt te beheren.

Ontvang een gratis sjabloon Beheer klantrelaties en houd de voortgang bij met de eenvoudige CRM-sjabloon van ClickUp

Het vereenvoudigt klantbeheer door gegevens te centraliseren, werkstroom te automatiseren en inzichten uit klantfeedback te bieden om de verkoop te stimuleren, relaties te verbeteren en slimmere besluitvorming te ondersteunen.

💡 Pro-tip: Wilt u grotere advertentiebudgetten slim omzeilen met scherpere targeting en snellere creatieve content? In 'AI gebruiken in advertenties' wordt uitgelegd hoe AI u kan helpen slimmere, gepersonaliseerde campagnes te lanceren die daadwerkelijk conversies opleveren.

Stap 3: Kies kanalen en definieer gepersonaliseerde content

Zodra uw segmenten klaar zijn, is de volgende stap het kiezen waar en hoe u elke doelgroep bereikt met content die aansluit bij de manier waarop zij informatie consumeren.

Zo kunt u dit nog te doen doen:

Bekijk uw gegevens om te begrijpen waar elk doelgroepsegment het meest actief is, of dat nu e-mail, Instagram, sms of uw website is

Concentreer u op de best presterende kanalen voor elke groep in plaats van uw inspanningen over alle platforms te verspreiden

Pas content-formaten aan het platform aan. Gebruik reels of stories op sociale media, gedetailleerde uitleg in blogposts en korte updates voor sms- of pushnotificaties

Koppel de boodschap aan specifieke datatriggers. Gebruik gegevens over achtergelaten winkelwagentjes om follow-up-e-mails te versturen of weergegevens om de content van banners aan te passen aan locatiegebonden aanbiedingen

Koppel de content aan de intentie van de klant. Vraag uzelf af wat de klant wil zien en waarom dit format hen helpt om daarop te reageren

📌 Voorbeeld: Een reisorganisatie ontdekt dat individuele reizigers het meest actief zijn op Pinterest en mobiele zoekmachines, terwijl gezinnen de voorkeur geven aan e-mailnieuwsbrieven op hun desktop. Ze creëren gepersonaliseerde content door via e-mail samengestelde gezinsreisbundels te versturen en Pinterest-pins te maken met lokale gidsen en inpaktips voor individuele reizigers, op basis van recente zoekopdrachten en surfgedrag.

Stap 4: Gebruik AI en automatisering om op te schalen

Probeer ClickUp Brain gratis Automatiseer gepersonaliseerde e-mail content op basis van gebruikersgedrag en aankoopgeschiedenis met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de persoonlijke AI-assistent van ClickUp, kan u helpen om in realtime te reageren op klantgedrag. U kunt een verjaardagsbericht sturen, producten aanbevelen op basis van de browsegeschiedenis of berichten aanpassen op basis van eerdere interacties met de klant. Veel tools hebben ook automatiseringfuncties die deze berichten versturen wanneer bepaalde klantacties worden geactiveerd.

Na de instelling worden deze automatisering acties op de achtergrond uitgevoerd, waardoor elk contactmoment relevant en actueel blijft.

💡 Bonus: Als u uw marketingwerkstroom tot leven wilt brengen EN: Zoek direct en intuïtief in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps + het web naar werkcontext

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en werk uit te voeren met uw stem – handsfree, waar u ook bent

Maak gebruik van AI-tools zoals ChatGPT, Claude en DeepSeek rechtstreeks vanuit Brain MAX, met de volledige context van uw werk, om gepersonaliseerde marketingcontent en -strategieën te creëren.. Probeer ClickUp Brain MAX — een krachtige desktop-AI-assistent die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om aangepaste werkstroom te bouwen, documentatie te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en meer. Schakel binnen ClickUp tussen de beste AI-modellen met Brain MAX

Stap 5: Testen en optimaliseren

Personalisatie moet een continue strategie zijn. Zodra uw campagnes live zijn, is het essentieel om bij te houden wat werkt en waar verbeteringen nodig zijn

Begin met het meten van de prestaties van uw gepersonaliseerde content. Bekijk open rates, click-throughs, conversies of de tijd die op gepersonaliseerde landingspagina's wordt doorgebracht

Als u hero-afbeeldingen aanpast aan de locatie, kijk dan welke versies de meeste betrokkenheid genereren en begrijp de redenen daarachter

Gebruik A/B-tests om verschillende versies van hetzelfde bericht te vergelijken. Dit kan iets eenvoudigs zijn, zoals het testen van twee onderwerpen, of iets specifieks, zoals het personaliseren van de call-to-action op een pagina

Zelfs kleine aanpassingen kunnen leiden tot grote winst in betrokkenheid 🏆.

🧠 Wist u dat? 73% van de klanten gebruikt meerdere kanalen voordat ze een aankoop doen. In 'Onderneming Marketing Automatisering Tools en Strategieën' wordt uitgelegd hoe u gepersonaliseerde ervaringen op elk contactpunt kunt bijhouden en opschalen.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor marketingplannen om een marketingstrategie op te stellen

💜 Zo kan ClickUp u helpen

Visualiseer het succes van uw marketingcampagne in realtime met ClickUp Dashboards. U kunt widgets toevoegen om KPI's zoals betrokkenheid, CTR en conversies bij te houden.

Monitor en evalueer uw voortgang met marketingcampagnes en taken met ClickUp Dashboards

Hier zijn enkele van de beste platforms die u helpen ervaringen te creëren waar uw klanten echt om geven.

1. ClickUp

Het plannen van een multichannelcampagne is één ding. Maar het beheren ervan terwijl elke boodschap gepersonaliseerd blijft en alle middelen op tijd worden geleverd? Dat klinkt nogal chaotisch.

ClickUp helpt marketingteams bij het centraliseren van campagneplanning, taakbeheer en contentcreatie om chaos te voorkomen.

Begin met het plannen van uw campagne. Of u nu een campagne lanceert via e-mail, betaalde sociale media, video of in-app, u kunt elk onderdeel van de campagne in kaart brengen in ClickUp-taken, tijdlijnen en contentkalenders.

Verdeel multichannelcampagnes in duidelijke, uitvoerbare ClickUp-taak met ClickUp-taak

Maak campagnetaak aan, wijs teams toe en trigger werkstroom met ClickUp Brain

ClickUp Brain neemt die werkstroom over en voegt daar realtime AI-ondersteuning aan toe. U kunt het vragen om aangepaste e-mails op te stellen, feedback van een eerdere campagne samen te vatten of onderwerpen voor terugkerende klanten voor te stellen.

Hier is een korte video over hoe u de ClickUp AI kunt gebruiken om uw marketinginspanningen te verbeteren:

ClickUp Brain genereert zelfs visuele concepten voor campagne-assets. Geef gewoon een opdracht zoals "maak vijf advertentieafbeeldingen voor een herfstcollectie die gericht is op Gen Z" en je krijgt direct campagneklare opties zonder je werkruimte te verlaten.

Bovendien begrijpt ClickUp Brain uw opzet. Deze tool kan u en uw team helpen bij het kiezen van de beste aangepaste weergaven als u een multichannelcampagne uitvoert.

*bekijk uw campagnes met ClickUp aangepaste weergaven

Marketingteams die ClickUp gebruiken, kunnen naar behoefte schakelen tussen verschillende weergaven, zodat ze alleen zien wat ze nodig hebben om werk te doen.

U kunt een bordweergave gebruiken om toegang te krijgen tot uw creatieve middelen, een tijdlijnweergave voor uw lanceringsvolgorde en een kalenderweergave om inhaalgesprekken met uw team in te plannen. Over een multifunctioneel marketingdashboard gesproken!

Gebruik bord-, kalender- of gantt-weergaven om uw sprintritme aan te passen en synchroniseren met aangepaste weergaven

*zorg ervoor dat het juiste lid op het juiste moment wordt geïnformeerd met ClickUp automatisering

Gepersonaliseerde marketingcampagnes hebben vaak veel variabele factoren die moeilijk handmatig te volgen zijn. Hier komt automatisering om de hoek kijken. Wanneer een taak een bepaalde fase bereikt, kan ClickUp Automatisering automatisch de status bijwerken, relevante teamleden op de hoogte brengen en checklist-sjablonen toepassen om de werkstroom draaiende te houden.

Synchroniseer updates tussen lijsten en teams onmiddellijk wanneer een campagnestap is voltooid met ClickUp Automatisering

Zodra een content-draft is goedgekeurd, kan ClickUp, als voorbeeld, direct de social media-manager waarschuwen om posts in te plannen, waardoor vertragingen en verwarring worden voorkomen.

💡 Pro-tip: gebruik ClickUp AI Agents om uw campagnes op koers te houden zonder voortdurend te hoeven controleren. Stel een agent in om campagnemappen te controleren en achterstallige taken, gemiste goedkeuringen of knelpunten te signaleren. De agent kan ook dagelijkse samenvattingen naar uw team chat sturen en automatisch follow-ups toewijzen. Hoe eenvoudig is dat!

2. HubSpot

via HubSpot

Marketingteams gebruiken HubSpot vaak om gepersonaliseerde leadtrajecten op te zetten op basis van hoe gebruikers met content omgaan. Een softwarebedrijf kan bijvoorbeeld een reeks gerichte e-mails sturen naar iemand die een whitepaper over prijsstrategie heeft gedownload.

In plaats van een algemene follow-up te sturen, biedt HubSpot de contactpersoon casestudy's, ROI-tools en productvergelijkingen die zijn afgestemd op hun specifieke fase in het besluitvormingsproces.

HubSpot combineert CRM-gegevens met gebruikersactiviteit om communicatie via e-mail, formulier en landingspagina te personaliseren. U kunt acties triggeren op basis van ingevulde formulier, e-mailklikken of bezochte pagina, waardoor het gemakkelijker wordt om elke lead naar conversie te leiden met content die aansluit bij hun interesses.

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign helpt bedrijven hun outreach te personaliseren op basis van gedetailleerd gebruikersgedrag. Een meubelmerk merkt misschien dat een aangepaste klant slaapkamersets heeft weergave, maar geen aankoop heeft voltooid.

Het systeem kan vervolgens een follow-up-e-mail sturen met vergelijkbare items, een aanbieding voor gratis verzending en een herinnering om terug te keren naar hun winkelwagen.

Met tools voor het bijhouden van gedrag, CRM-strategie, automatisering en dynamische content stelt ActiveCampaign marketingteams in staat om berichten af te stemmen op individuele voorkeuren.

Campagnes kunnen worden geactiveerd door productweergaven, inactiviteit of e-mailbetrokkenheid, waardoor het gemakkelijker wordt om relevant te blijven tijdens het hele klanttraject.

📖 Lees ook: Beste marketingwerkstroomsoftware

Uitdagingen bij marketingpersonalisatie

Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat 65% van de klanten aangepaste promoties als een van de belangrijkste redenen ziet om een aankoop te doen.

Maar om dat niveau van impact te bereiken, moeten enkele ernstige obstakels worden overwonnen: Inconsistente of gescheiden klantgegevens maken het moeilijk om een duidelijk en uniform weergave van de klant te creëren

Privacykwesties en onduidelijke toestemmingspraktijken kunnen leiden tot wantrouwen, zelfs als personalisatie goed bedoeld is

Veel teams hebben moeite om personalisatie in bestaande systemen te integreren of op te schalen zonder aan relevantie in te boeten

Slecht getimede of te specifieke berichten kunnen opdringerig overkomen en leiden tot desinteresse

Zonder het juiste talent of de juiste tools wordt het moeilijk om gepersonaliseerde marketinginspanningen effectief uit te voeren en te meten

📖 Lees ook: De beste softwaretools voor marketingautomatisering

ClickUp maakt marketingpersonalisatie eenvoudig en leuk

Gepersonaliseerde marketing is wat het verschil maakt tussen vergeetbare campagnes en campagnes waar mensen daadwerkelijk op klikken, lezen en onthouden.

Het realiseren van aangepaste marketing is echter niet eenvoudig. De meeste teams hebben moeite om hun campagnes te personaliseren vanwege versnipperde gegevens, veranderend klantgedrag en toenemende druk om meer te bereiken met minder middelen.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

ClickUp biedt u één plek om multichannelcampagnes te plannen, beheren en optimaliseren met zijn AI, automatisering en aangepaste weergavefunctie.

Zet aangepaste inzichten om in impact; meld u aan voor ClickUp!