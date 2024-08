9 AI-tools voor beter evenementenbeheer in 2024

Ben je het grootste feest van het jaar aan het plannen voor je bedrijf? Van het plannen van berichten op sociale media tot de kaartverkoop en het kiezen van een locatie, je hebt je handen vol aan het creëren van een geweldige deelnemerservaring.

Maar het plannen van evenementen heeft veel bewegende delen en jij bent ook maar een mens. Waarom zou je kunstmatige intelligentie (AI) niet wat van het zware werk voor je laten doen?

Zelfs de meest ervaren evenementorganisatoren hebben baat bij automatisering. Of het nu gaat om check-ins en evenementregistratie, berichtgeving op je evenementbeheerplatform of het beheren van evenementschema's, er is een AI-tool om je tijd te besparen.

In deze gids laten we je zien hoe je de juiste AI event management tool kiest en nemen we negen van onze favorieten met je door. 🛠️

Het plannen van een internationale conferentie is heel wat anders dan het plannen van een grote B2B-bijeenkomst voor je verkoopteam. Evenementen hebben hun eigen nuances, dus als je op zoek bent naar een AI event management tool, zoek dan naar handige functionaliteiten zoals:

Workflowautomatisering: Je wilt een tool voor evenementbeheer diehet planningsproces vereenvoudigt zoveel mogelijk vereenvoudigt. Zoek naar AI-technologie die algoritmes voor machinaal leren gebruikt om de selectie van locaties te stroomlijnen,evenementschema'sof evenementplatforminstellingen voor virtuele evenementen

Je wilt een tool voor evenementbeheer diehet planningsproces vereenvoudigt zoveel mogelijk vereenvoudigt. Zoek naar AI-technologie die algoritmes voor machinaal leren gebruikt om de selectie van locaties te stroomlijnen,evenementschema'sof evenementplatforminstellingen voor virtuele evenementen Aanwezigheidsbeheer: Laat AI de registratie en het inchecken van deelnemers regelen. Als je de juiste AI-tool hebt, kan deze zelfs matchmaking doen voor evenementnetwerken

Laat AI de registratie en het inchecken van deelnemers regelen. Als je de juiste AI-tool hebt, kan deze zelfs matchmaking doen voor evenementnetwerken Hulp bij marketing: Heb je hulp nodig bij het schrijven van berichten op sociale media of bij het bedenken van de perfecte promotie-e-mail? AI voor evenementbeheer helpt je. Het behandelt alle soorten marketinginspanningenvan het genereren van kopij tot afbeeldingen en video

Heb je hulp nodig bij het schrijven van berichten op sociale media of bij het bedenken van de perfecte promotie-e-mail? AI voor evenementbeheer helpt je. Het behandelt alle soorten marketinginspanningenvan het genereren van kopij tot afbeeldingen en video Gegevensanalyse: Geef je toekomstige evenementen een boost. AI haalt gegevens op uit je eventmanagementtool en identificeert snel interessante trends in de betrokkenheid van deelnemers, follow-ups en meer. Als je ogen je al beginnen te vertroebelen als je demografische gegevens probeert te bekijken, vinden AI-tools waardevolle inzichten in slechts een paar minuten

Evenementenplanners zijn gewend om te jongleren met menuselecties, het boeken van gastsprekers en het onderhandelen over locatiecontracten . Maar waarom meer werk doen dan nodig is?

Eventprofessionals hebben nu de geweldige mogelijkheid om kunstmatige intelligentie in te zetten. Deze tools zijn ontworpen om workflows te automatiseren, waardevolle inzichten te verzamelen en het zware werk uit de eventlogistiek te halen. Het resultaat? Succesvollere evenementen, meer evenementgegevens en veel tijdsbesparing.

Als je klaar bent om je eigen AI-sidekick te vinden, ben je hier aan het juiste adres. Scroll door en probeer onze negen favoriete AI tools voor evenementenbeheer voor 2024.

ClickUp AI geeft verkoopteams meer vertrouwen in hun communicatie door e-mailteksten te proeflezen, in te korten of op te stellen

Wilt u een app voor evenementplanning die het allemaal kan? ClickUp is vooral bekend als projectmanagementplatform, maar onze AI-tool is zeker iets om over naar huis te schrijven. 🦾

Met honderden op onderzoek gebaseerde aanwijzingen, ClickUp AI is de enige AI-assistent op maat van uw rol als evenementenplanner. Of u nu hulp nodig hebt bij het vinden van leveranciers, een locatie, sprekers of sessieonderwerpen, ClickUp AI is krachtig genoeg om zelfs de moeilijkste taken voor een succesvol evenementplanningsproces uit te voeren. Gebruik ClickUp AI ook om:

Evenementbeheertaken binnen ClickUp te genereren

Evenementplannen schrijven en gebruikensjablonen voor evenementenplanning* Bedenk out-of-the-box bedrijfsevenementideeën die uw deelnemers leuk zullen vinden

Creëer inhoud voor evenementen

Omdat ClickUp AI integreert met ClickUp projecten en taken, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om al uw evenementtaken op één plek bij te houden. Houd uw team verantwoordelijk en bekijk uw voortgang in een aanpasbaar ClickUp Dashboard.

Bovendien heeft ClickUp honderden sjablonen die ontworpen zijn om al het werk voor u te doen, zodat u nauwelijks een vinger hoeft uit te steken. Bekijk de ClickUp sjabloon voor evenementenbeheer om taken en deadlines te loggen, samen te werken met uw planningsteam en uw budget bij te houden.

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp taken houd uw team verantwoordelijk voor hun deadlines

Visualiseer uw vooruitgang metClickUp's real-time Dashboards Bespaar elke week uren metClickUp sjablonen Zet de planning van uw evenement op de automatische piloot metClickUp Automatiseringen ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde plannen

Sommige ClickUp gebruikers voelen zich geïntimideerd als ze voor het eerst meedoen omdat er zoveel tools zijn om uit te proberen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. ChatGPT

Via ChatGPT OpenAI's ChatGPT brak bijna het internet toen het debuteerde in 2022. Het is niet de meest geavanceerde AI-tool voor evenementbeheer, maar als je hulp nodig hebt met op tekst gebaseerde media, is dit een geweldige gratis tool om in je achterzak te houden.

ChatGPT is ideaal voor het vinden van ideeën en inspiratie. Deel de informatie van je doelgroep, waar het evenement over gaat en de resultaten die je wilt. Het zal niet meteen perfect zijn, maar met een beetje hulp zal de AI je precies geven wat je nodig hebt.

ChatGPT beste functies

Gebruik de chatbot voorbrainstormsessie onderwerpen of locatie-ideeën

Genereer evenementplannen die meer potentiële bezoekers aantrekken

Maak promotieteksten voor evenementen, digitale incheckflows en meer voor de website van je evenement

ChatGPT-beperkingen

ChatGPT ligt vaak plat

ChatGPT kan geen multimedia-inhoud maken of de eigenlijke inhoud beherenevenement planningsproces ChatGPT prijzen

**Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (340+ beoordelingen)

4.7/5 (340+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

3. Soundraw

Via Soundraw Terwijl ChatGPT alleen tekstinhoud genereert, genereert Soundraw alleen AI-muziek. Als je evenementplanners op zoek zijn naar beats die de vloer doen dreunen voor een aankomend DJ-dansfeest, dan is Soundraw iets voor jou. 💃🏾

Het elimineert de hoofdpijn van het licenseren van muziek door het creëren van volledig unieke tracks alleen voor jouw bedrijf of evenement. Je hoeft alleen maar een paar tekstinvoeren toe te voegen en de AI eventtool doet het verder.

Hoewel deze tool niet je hele evenement zal plannen, is het nog steeds een goede optie voor eventmanagers die aangepaste muziek nodig hebben voor een budget.

Soundraw beste eigenschappen

Maak je eigen unieke tracks voor unieke evenementen

Genereer onbeperkt muziek op basis van input voor stemming, genre en lengte

Pas nummers aan met de Soundraw-muziekmixer

Soundraw beperkingen

Soundraw wordt niet geleverd met hulpmiddelen voor evenementplanning of logistiek

Soundraw heeft een beperkte selectie stemmingen en genres

Soundraw prijzen

Gratis

Creator: $16.99/maand, jaarlijks gefactureerd

$16.99/maand, jaarlijks gefactureerd Artiest: $29,99/maand, jaarlijks gefactureerd

Soundraw beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Jasper

Via JasperJasper is gespecialiseerd in AI-content met een merknaam. Net als ChatGPT werkt het vooral met tekstgebaseerde content, maar het wordt geleverd met marketingfuncties om je evenement onder de aandacht te brengen. Gebruik Jasper's AI voor het schrijven van blogs, het genereren van een inhoudskalender plan social media-campagnes, optimaliseer inhoud voor SEO en voer geïntegreerde marketingcampagnes uit.

Maar als je afbeeldingen nodig hebt, heeft Jasper daar ook een oplossing voor. De AI-art generator van Jasper maakt rechtenvrije afbeeldingen met een hoge resolutie voor evenementen. Natuurlijk kan het wat vragen om precies te krijgen wat je nodig hebt, maar het is nog steeds sneller dan door stockfotosites scrollen.

Jasper beste eigenschappen

Plug je tone of voice in en Jasper doet zijn best om bij je merkpersoonlijkheid te passen

Genereer AI-art met slechts een paar tekstaanwijzingen

Gebruik Jasper's meer dan 50 sjablonen voor het genereren van teksten

Jasper beperkingen

Jasper's AI art generator maakt niet altijd kwaliteitsafbeeldingen

Sommige gebruikers zeggen dat Jaspers technologie voor toonmatching niet altijd goed werkt

Jasper prijzen

Creator: $39/maand voor één gebruiker

$39/maand voor één gebruiker Team: $99/maand voor drie gebruikers

$99/maand voor drie gebruikers Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

5. Lumen5

Via Lumen5 Lumen5 is een intuïtief drag-and-drop videoplatform. Het lijkt erg op oplossingen zoals PowerPoint, dus als je een presentatie slideshow kunt maken, kun je een video maken in Lumen5. 📽️

Lumen5 is vooral een doe-het-zelf-videoplatform, maar het heeft wel een AI-tool voor evenementbeheer. De AI-functie zet blogs automatisch om in video's, waardoor je veel minder tijd kwijt bent aan het promoten van hoogtepunten na een evenement op sociale media.

Lumen5 beste eigenschappen

Geschreven tekst omzetten in video's

Bekijk de honderden sjablonen van Lumen5

Toegang tot gelicentieerde afbeeldingen en video's van Unsplash en Shutterstock

Lumen5 beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de sjablonen beperkt zijn

Andere gebruikers zeggen dat de audiofuncties, zoals voice-overs, wat werk nodig hebben

Prijzen Lumen5

Basis: $19/maand, jaarlijks gefactureerd

$19/maand, jaarlijks gefactureerd Starters: $59/maand, jaarlijks gefactureerd

$59/maand, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $149/maand, jaarlijks gefactureerd

$149/maand, jaarlijks gefactureerd Custom: Neem contact op voor prijzen

Lumen5 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot Op zoek naar een marketingtool voor evenementen? Met Marketing CoPilot zit je goed. Deze marketingkalender en de tool voor verkooptrechters ondersteunt evenementpromotie, dus als je graag het aantal bezoekers aan evenementen wilt verhogen, kan dit de tool voor jou zijn.

De AI-tool van Marketing CoPilot is gebaseerd op ChatGPT, maar voegt een laag marketinggerichte kennis toe aan de antwoorden om je meer relevante informatie te geven. Deze tool is ontworpen voor B2B, dus als je een grote brancheconferentie plant die is afgestemd op bedrijfsleiders, zal Marketing CoPilot het maken van trechters, promotie en het verwerken van bezoekersgegevens voor je afhandelen.

Marketing CoPilot beste functies

Genereer AI-content met de ChatGPT-gestuurde AI-tool van Marketing CoPilot

Creëer een unieke contentstrategie en genereer kopij met de AI-software voor eventbeheer

Marketing CoPilot werkt goed samen met Microsoft-oplossingen, dus als je een Microsoft-bedrijf bent, is dit een shoo-in

Marketing CoPilot beperkingen

Marketing CoPilot heeft niet veel beoordelingen

Deze AI-tool richt zich meer op trechters, omzet en marketing dan op de daadwerkelijke planning van evenementen

Marketing CoPilot prijzen

Neem contact op voor prijzen

Marketing CoPilot beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf Wil je deelnemers door een conferentie loodsen met een professioneel klinkende omroeper? Je hoeft geen stemacteur in te huren: Gebruik Murf om AI-voice-overs te genereren. 🎤

Deze AI-tool voor evenementbeheer maakt voice-overs van studiokwaliteit die klinken als de stemmen van echte mensen. Gebruik Murf voor conferentieaankondigingen, video's en presentaties op je volgende evenement. Je kunt Murf aanpassen zoals je wilt, dus dit is een droom die uitkomt voor elk bedrijf dat in een paar minuten aangepaste voice-overs moet genereren.

Murf beste eigenschappen

Genereer unieke, professionele voice-overs met Murf tekst-naar-spraak technologie

Gebruik stem klonen om bestaande audio na te bootsen

Voeg voice-overs toe aan video's en Google Slides

Murf beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de voiceovers van Murf soms robotachtig klinken

De stemfilters zijn niet zo geavanceerd als sommige gebruikers zouden willen

Prijzen van Murf

**Gratis

Basis: $19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$19/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: $26/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$26/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $75/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Murf beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4.6/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4 beoordelingen)

8. Taskade

Via Taskade Taskade beschrijft zichzelf als een alles-in-één AI-tool. Het is niet specifiek voor evenementenplanning, maar de vijf AI-tools verenigen je werk om tijd te besparen.

Als je een ChatGPT-achtige ervaring wilt, chat dan met de AI van Taskade om inhoud te genereren die is afgestemd op veelvoorkomende taken voor het plannen van evenementen. De AI integreert ook met andere functies van Taskade, zodat je meer werk in minder tijd kunt doen.

Taskade beste functies

Kies uit meer dan 700 ingebouwde geautomatiseerde taken

Visualiseer notities met real-time synchronisatie

Genereer AI mindmaps en workflows in seconden

Taskade beperkingen

Taskade is geen evenementen app, dus het mist een aantal evenement-specifieke functies

Taskade prijzen

Pro: $19/maand voor maximaal 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$19/maand voor maximaal 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $49/maand voor maximaal 25 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$49/maand voor maximaal 25 gebruikers, jaarlijks gefactureerd Ultimate: $99/maand voor maximaal 50 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (40+ beoordelingen)

9. Namelix

Via Namelix Namelix is geen pure AI-tool voor evenementenbeheer, maar het versnelt wel bepaalde aspecten van het plannen van evenementen. Het is een gratis tool voor het genereren van bedrijfsnamen die korte maar pakkende namen en zinnen genereert. ✨

Als je op zoek bent naar slimme evenementnamen of taglines, dan is Namelix de tool voor jou. Het algoritme leert terwijl je het gebruikt, dus het programma beveelt relevantere opties aan naarmate je het vaker vraagt.

Namelix beste eigenschappen

Genereer pakkende evenementnamen of slogans

Filter resultaten op trefwoord, lengte en meer

Gebruik Namelix vaker om het platform te trainen

Namelix-beperkingen

Namelix mist specifieke functies voor evenementenplanning

Het heeft niet veel beoordelingen

Prijzen van Namelix

Gratis

Namelix beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Combineer evenemententechnologie met projectbeheer en meer

Evenementbeheer is een delicate logistieke dans. Gelukkig zijn er tal van AI-tools voor evenementbeheer die ontworpen zijn om je leven te vereenvoudigen en je te helpen betere ervaringen met evenementen te plannen.

Hoewel we dol zijn op de AI-tools op deze lijst, heb je voor de meeste nog steeds een handvol andere tools nodig om een evenement te organiseren.

Als je het zat bent om tussen verschillende platformen te wisselen (en we kunnen het je niet kwalijk nemen), ga dan voor ClickUp. ClickUp brengt je AI-tool, taken, sjablonen, automatiseringen, whiteboards en teamsamenwerking samen in één platform.

Maar geloof ons niet op ons woord. Probeer ClickUp vandaag nog - het is voor altijd gratis .