Hoe bouw je een minimaal verkoopbaar product (MMP)?

In de haast om nieuwe AI-modellen uit te brengen, hebben we gezien dat OpenAI, Google, Microsoft en Amazon gerichte stukjes waarde hebben geleverd. Veel van deze lanceringen lijken op een minimaal verkoopbaar product.

Als de tijd krap is, is het moeilijk om alle functies te ontwikkelen. Door een MMP uit te brengen, kunnen teams echte gebruikers een duidelijk, bruikbaar voordeel bieden en tegelijkertijd ruimte laten om de functionaliteit in de loop van de tijd uit te breiden.

In plaats van te wachten op een 'perfect' product, kunnen bedrijven aannames testen, feedback verzamelen en ervoor zorgen dat elke update het product dichter bij wat gebruikers echt nodig hebben brengt.

In dit artikel leggen we uit wat een MMP is, hoe het verschilt van een MVP, en geven we een stapsgewijze handleiding voor het bouwen van een minimaal verkoopbaar product (MMP).

Gebruik het ClickUp Minimum Viable Product-sjabloon om hypothesen vast te leggen, het meest gestroomlijnde end-to-end klanttraject te bepalen en een verkoopbaar product te lanceren. U kunt snel handelen zonder in te boeten aan kwaliteit en u hebt een duidelijk pad van MVP-leren naar het leveren van een minimaal verkoopbaar product.

Wat is een minimaal verkoopbaar product (MMP)?

Een minimaal verkoopbaar product is de kleinste versie van uw idee die echte waarde biedt en aan betalende klanten kan worden aangeboden. Dit omvat alleen de essentiële basisfuncties en kernfunctionaliteit.

Het doel is om vroege klanten iets zinvols te bieden in plaats van een onafgewerkte demo.

Het wordt echter vaak verward met MVP (Minimum viable product), wat griezelig veel lijkt op het bovenstaande. Laten we dat even verduidelijken.

Wist u dat: Uit het productbenchmark-rapport van Pendo blijkt dat ongeveer 80% van de ontwikkelde functies nooit echt wordt gebruikt. Dat is een subtiele aanmoediging om alleen die functies te leveren die mensen daadwerkelijk zullen gebruiken, en vervolgens te leren van wat ze vervolgens doen.

MMP versus MVP definiëren

Met een kleine boekingsapp kan een klant een tijdstip kiezen, per e-mail bevestigen en binnen de app betalen. Het lost de hele taak op voor een specifiek resultaat. Dat is een MMP omdat het vandaag de dag verkoopbaar is.

Hetzelfde team had eerder een versie ontwikkeld die alleen beschikbare tijden toonde en interesse registreerde. Hiermee konden ze zien welke tijdvakken mensen het liefst hadden, maar niemand kon een boeking voltooien. Dat was een MVP omdat het vooral bedoeld was om de interesse van gebruikers te leren kennen en begrijpen.

Het doel is anders. Het ene is gemaakt om te leren, te testen en te verbeteren. Het andere is gemaakt om nu waarde te leveren. Waarin verschillen ze in de praktijk? Laten we eens kijken naar een eenvoudige tabel.

Aspect Minimaal levensvatbaar product (MVP) Minimaal verkoopbaar product (MMP) Primair doel Valideer het idee en verminder onzekerheid door kernveronderstellingen te testen met minimale investeringen. Lever een bruikbare oplossing waar klanten voor willen betalen en genereer duurzame inkomsten. Reikwijdte De minimaal vereiste functies om de meest risicovolle aannames te testen; opzettelijk ruw en onvolledig om de leersnelheid te maximaliseren. Essentiële functies die zorgen voor een complete, bevredigende gebruikerservaring; voldoende gepolijst om te kunnen concurreren op de markt. Doelgroep Early adopters en testers zijn bereid om onvolledige producten te gebruiken in ruil voor invloed en vroege toegang. Vroege klanten die betrouwbaarheid, kwaliteit en een product verwachten dat hun probleem van begin tot eind oplost. Succes signaal Kwalitatieve inzichten uit gebruikspatronen, interviews met gebruikers en feedback laten zien of het kernprobleem reëel is. Kwantitatieve statistieken zoals betaalde conversies, retentiepercentages, verwijzingen en inkomsten tonen aan of het product geschikt is voor de markt. Volgende stap Werk toe naar product-marktfit door functies te verfijnen, van koers te veranderen of aanverwante problemen te valideren. Breid functies strategisch uit om het marktaandeel te vergroten, de waarde te verdiepen en het aantal klanten te vergroten.

Belangrijke elementen die een product 'verkoopbaar' maken

In januari 2024 lanceerde The Browser Company Arc Search op de iPhone met een gerichte belofte. Typ een vraag en de functie Browse for Me bouwt een overzichtelijke pagina met resultaten op, zodat u snel een antwoord krijgt.

Het team breidde vervolgens uit naar Android na een open bèta en voegde doordachte extra's toe, zoals spraakgestuurd zoeken. Dit is een goed voorbeeld van een minimaal verkoopbaar product, gevolgd door kleine, minimaal verkoopbare functies die de waarde vergroten.

Dit is wat we hieruit kunnen leren en hoe we dit kunnen toepassen:

Lever een voltooid eindproduct dat vanaf de eerste actie tot het einde op zichzelf staat, zodat uw early adopters het gevoel hebben dat ze kunnen vertrouwen op de eerste versie.

Behoud alleen voldoende functies om dat resultaat duidelijk te bereiken, waardoor de ontwikkelingstijd wordt verkort en de kwaliteit hoog blijft waar dat het belangrijkst is.

Zorg ervoor dat de eerste stap soepel verloopt, van aanmelding tot succes, zodat de kernfunctie gemakkelijk te vertrouwen en te delen is.

Toon eenvoudige prijsstelling of een duidelijk betalingsproces als u van plan bent om inkomsten te genereren, zodat waarde zonder wrijving tot een beslissing leidt.

Verzamel feedback via snelle prompts en eenvoudige analyses, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over extra functies.

Plan kleine, op zichzelf staande functies voor toekomstige releases , zodat het productontwikkelingsproces stabiel blijft en overbodige ballast wordt voorkomen.

Let op signalen van marktvraag, zoals herhaald gebruik, verwijzingen en vroege upgrades, zodat u weet wanneer u moet investeren in de volgende sleutelfuncties.

Waarom verbetert het MMP-raamwerk de resultaten van productlanceringen?

Door te werken aan een MMP blijft u eerlijk over waarde. Het beste is dat het verspilling vermindert, de ontwikkelingstijd verkort en toekomstige productontwikkeling gekoppeld houdt aan de werkelijke vraag.

💚 Het is een vriendelijkere manier van bouwen, omdat u zowel uw gebruikers als uw team respecteert.



Hoe dit te lezen:

Begin met het probleem en voor wie u werkt. Breng de essentiële functies in kaart die samen één compleet resultaat met kernfunctionaliteit opleveren. Beperk u tot een minimale set en bouw vervolgens een kleine, functionele versie die echte mensen kunnen gebruiken. Lanceer het product voor early adopters, verzamel feedback en let op eenvoudige signalen zoals activering en betaald gebruik. Gebruik deze inzichten om de volgende minimaal verkoopbare functies te plannen en toekomstige releases voor te bereiden.

Waarom is de MMP-aanpak belangrijk bij productontwikkeling?

Hier leest u waarom een minimaal verkoopbaar product het ritme van uw productontwikkelingsproces kan veranderen.

1. Verkort de tijd tot omzet

Een MMP verkort het traject van idee naar inkomsten door een voltooid eindproduct met precies genoeg functies te leveren. U vermijdt maandenlang bouwen aan zelden gebruikte extra's en kunt sneller leren van echte aankopen.

Elite softwareteams behalen sneller omzet door de implementatiefrequentie te verhogen en de Lead Time te verkorten, twee gewoonten die worden benadrukt in het DORA-rapport, dat deze praktijken koppelt aan sterkere leveringsprestaties.

Bovendien vermindert u, wanneer u de reikwijdte terugbrengt tot een verkoopbaar segment, ook het risico op kostbare overschrijdingen bij de release, die de werkstroom vertragen.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 43% van de werknemers verstuurt slechts 0 tot 10 berichten per dag. Dat kan betekenen dat gesprekken gericht zijn, maar het kan ook betekenen dat belangrijke gesprekken verspreid zijn over e-mail en andere tools. Minder berichten zijn geen probleem als de verbinding met het werk blijft bestaan. Om te voorkomen dat u tussen apps moet schakelen en de context kwijtraakt, brengt u projecten, kennis en chat samen op één plek. ClickUp doet dit als een alles-in-één app voor werk, waarbij ClickUp Chat en ClickUp Brain je helpen antwoorden te vinden en sneller vooruitgang te boeken.

De hedendaagse koper is bewuster. Deloitte houdt de Consumer Signals-monitoring doorlopend bij en uit deze monitoring blijkt dat 74% van de respondenten wereldwijd zich zorgen blijft maken over de dagelijkse prijzen, en velen geven aan alleen nog maar essentiële zaken te kopen.

In dat klimaat wordt de bereidheid om te betalen bewezen door actie, niet door enquêtes.

Met een MMP kunt u een duidelijke waarde-belofte testen met een eenvoudig aankooptraject, zodat de prijs en de functies worden gevalideerd door echt gedrag.

U leert welke abonnementen of bundels mensen daadwerkelijk kiezen, waar ze aarzelen en waarvoor ze niet willen betalen. Die signalen zijn betrouwbaarder dan hypothetische rente en vormen een leidraad voor de prijsstelling, de verpakking en de volgende ronde van minimaal verkoopbare functies.

3. Maakt snellere feedbackloops mogelijk met early adopters

De enige manier om te winnen is door sneller te leren dan wie dan ook.

De enige manier om te winnen is door sneller te leren dan wie dan ook.

Een MMP maakt dit mogelijk omdat het oppervlak klein blijft en het resultaat duidelijk is.

U kunt zien waar mensen slagen, waar ze struikelen en wat ze vervolgens vragen, zonder afleiding van extra functies. Elke release wordt een eenvoudig gesprek met early adopters die u door hun acties en woorden laten zien wat belangrijk is.

Als u bijvoorbeeld een MMP voor het maken van aantekeningen met AI lanceert, zullen vroege gebruikers misschien dol zijn op automatische samenvattingen, maar moeite hebben met taggen. Ze zullen dan misschien om exportopties vragen. Deze signalen laten zien wat het belangrijkst is, zodat u eerst de kernfuncties kunt verbeteren. Minder belangrijke toevoegingen, zoals thema's of format, kunnen wachten.



4. Stem product-, marketing- en verkoopteams af op de lanceringsdoelen

Een MMP geeft elk team een eenvoudige belofte om zich achter te scharen.

De productmanager of ingenieur is verantwoordelijk voor de minimale set essentiële functies die één resultaat opleveren. Marketing vertelt één duidelijk verhaal dat overeenkomt met wat het product te bieden heeft. Verkoop stelt verwachtingen die passen bij de huidige waarde, niet bij de toekomstige roadmap.

Het gaat niet om het label. Het gaat om de gedeelde definitie van waarde bij de lancering, samen met de gedeelde meetcriteria die daarop volgen.

📌 Voorbeeld: Een werkstroom-app definieert zijn MMP als het creëren, toewijzen en voltooien van een taak met één klik om te delen. Marketing richt de website op die ene belofte. Verkoopdemo's volgen alleen die werkstroom en plannen een vervolggesprek om add-ons te bespreken na de eerste week dat de klant het product daadwerkelijk heeft gebruikt.

Hoe bouw je een minimaal verkoopbaar product?

Het bouwen van een minimaal verkoopbaar product (MMP) vereist focus, duidelijkheid en snelheid.

In een versnippering van het werk vertraagt alles: onderzoek staat in één document, taken in een andere app en lanceringsstatistieken in spreadsheets. Zonder één enkele bron van waarheid is het een uitdaging om een duidelijke, meetbare en bruikbare eerste release te behouden.

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die alle werk-apps, gegevens en werkstroomen samenbrengt.

Met ClickUp voor productteams kunt u de scope definiëren, feedback verzamelen en statistieken bijhouden op één plek, waardoor het gemakkelijker wordt om een gericht, functioneel MMP te leveren dat echte waarde biedt.

Laten we eens kijken hoe we een MMP vanaf nul kunnen opbouwen:

Stap 1: Verduidelijk het probleem en definieer het resultaat

Voordat u functies kiest of code schrijft, moet u eerst vaststellen welk specifiek probleem u wilt oplossen en voor wie u dat doet. Dit betekent dat u met potentiële gebruikers moet praten, hun pijnpunten moet onderzoeken en inzicht moet krijgen in hun dagelijkse routines.

Recent onderzoek toont aan dat productteams die zich richten op 'klantresultaten' in plaats van 'functie-output' meer kans hebben om zinvolle bedrijfsdoelen te behalen.

Wanneer u een resultaat definieert zoals "vroege klanten kunnen binnen 30 seconden boeken en betalen", geeft u uzelf een duidelijk target. Deze duidelijkheid helpt u bij het nemen van beslissingen over wat essentieel is. Het vermindert ook afleidende scope creep terwijl u werkt aan uw MMP.

Maak het meetbaar, met zichtbaarheid voor de gebruiker en afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen, zodat u bij de lancering weet hoe succes eruitziet.

Zo helpt ClickUp u daarbij

Houd uw ontdekkingsaantekeningen bruikbaar en verbonden aan elke Taak met ClickUp Docs

Gebruik ClickUp Docs om ontdekkingsaantekeningen, interviewcitaten en probleemstellingen op één plek te bewaren waar iedereen ze kan zien. Koppel die documenten rechtstreeks aan taken, mijlpalen en functies, zodat inzichten zonder extra overdrachten in actie worden omgezet. Iedereen blijft op één lijn, waardoor het gemakkelijk wordt om prioriteiten te stellen voor wat u vervolgens voor uw MMP gaat bouwen.

Gebruik vervolgens ClickUp Brain, uw AI-assistent, binnen het platform. Het leest uw documenten, taken, dashboards en meer om vragen te beantwoorden met volledige werkruimtecontext.

Het kan u helpen prioriteiten te stellen voor functies, hiaten in uw roadmap te identificeren en snel feedback van gebruikers te verzamelen, zodat u met vertrouwen uw minimaal verkoopbaar product kunt bouwen en itereren.

Nu u een gedeeld begrip van het probleem en een eerste resultaat hebt, kunt u dit in een consistente structuur gieten, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Daar helpt het Product Positioning sjabloon van ClickUp bij.

Ontvang een gratis sjabloon Identificeer doelsegmenten en taken die moeten worden uitgevoerd met de sjabloon voor productpositionering van ClickUp.

Het sjabloon biedt u een eenvoudig kader om te beschrijven voor wie het product bedoeld is, welk probleem het oplost en waarom uw aanpak anders is. Het bevat ook het bewijs dat u tot nu toe hebt verzameld, waardoor discussies gebaseerd blijven op feiten in plaats van meningen.

Breng in kaart wat uw product onderscheidt op velden die rechtstreeks verband houden met het eerste resultaat, en koppel vervolgens het document en eventuele vroege klantcitaten, zodat beslissingen gebaseerd blijven op echte behoeften.

Voeg doelsegmenten en kerntaakjes toe, maak verbinding met taken voor onderzoek en interviews, en houd de status zichtbaar zodat het team de voortgang kan volgen zonder achter updates aan te hoeven jagen.

Sla een korte positioneringsverklaring op die het hele team kan raadplegen in Documenten en Taaken, en gebruik deze om wijzigingen in de scope te beoordelen, zodat het resultaat duidelijk blijft terwijl u naar uw MMP toewerkt.

Stap 2: Geef prioriteit aan essentiële functies tot het minimale aantal

Zodra uw resultaat is gedefinieerd, maakt u een lijst van alle dingen die u zou kunnen bouwen en vraagt u zich vervolgens af: "Welke daarvan hebben we nu nodig om waarde te leveren en inkomsten te genereren?" Het doel is een minimale set functies, niet alle leuke extra's. En dat begrijpt u door onderzoek te doen.

Productonderzoek moet kwantitatieve en kwalitatieve signalen combineren om te bepalen welke functies belangrijk zijn. Prioriteringstools, zoals waarde van de gebruiker versus kosten en risico versus beloning, zijn hierbij nuttig. Het idee is om functionaliteit te bouwen waarmee gebruikers de beloofde taak kunnen voltooien zonder verborgen afhankelijkheden.

Zo blijft uw ontwikkelingstijd kort, uw scope overzichtelijk en uw eerste versie zinvol. Elke extra functie vertraagt de time-to-market en bemoeilijkt het verzamelen van feedback van gebruikers.

Zo helpt ClickUp u daarbij

Sleep uw ruwe ideeën naar ClickUp Whiteboards om de kleinste zelfstandige stukjes te clusteren die nog steeds een volledig resultaat opleveren. Zet de gekozen kaarten om in ClickUp-taken met aangepaste velden voor impact, inspanning en vertrouwen, zodat de afwegingen duidelijk zijn.

Brainstorm, bedenk strategieën of breng werkstroomen in kaart met visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards.

Als iemand vraagt wat er nu moet worden opgenomen, laat ClickUp Brain dan de taakvelden lezen en een shortlist maken van de echte essentiële zaken. "ClickUp Brain, rangschik functies met de tag MMP op basis van impact en inspanning, en geef een lijst met drie items die zeker moeten worden verzonden, met links. "

Vraag ClickUp Brain om een samenvatting te maken, feedback van klanten te verzamelen en de belangrijkste functies voor uw MMP voor te stellen.

U hebt nu een lichtgewicht structuur nodig die deze focus stabiel houdt terwijl het team zich ontwikkelt. Daar helpt het Minimum Viable Product sjabloon van ClickUp bij.

Ontvang een gratis sjabloon Leg de kleinste set functies vast die u iets concreets leert over de vraag met behulp van het Minimum Viable Product-sjabloon van ClickUp.

Dit sjabloon biedt u een eenvoudige werkstroom om de kleinste functieset vast te leggen die de vraag aantoont, zonder af te dwalen naar extra's. Het koppelt ontdekkingsaantekeningen aan uitvoering, zodat onderzoekslijnen worden omgezet in taken met eigenaren en datums.

Bovendien legt de Doc ook leerdoelen en risico's vast, waardoor uw MVP op natuurlijke wijze de MMP informeert in plaats van als een afzonderlijk artefact te blijven bestaan.

💡 Pro-tip: Betrek collega's en experts bij het ontwikkelen van uw MMP. Cross-functionele samenwerking brengt blinde vlekken aan het licht, versnelt het oplossen van problemen en zorgt ervoor dat uw eerste release echt voldoet aan de behoeften van de gebruiker. Gebruik ClickUp Chat om al uw gesprekken, feedback en beslissingen op één plek te bewaren voor naadloos teamwork.

Stap 3: Bouw de functionele versie en bereid je voor op de lancering

Met een beperkte lijst van functies bouwt u de eerste versie die echte gebruikers kunnen gebruiken, geen demo of proefversie. Deze functionele versie moet betrouwbaar genoeg werken zodat gebruikers er vertrouwen in hebben en bereid zijn te betalen als uw model dat vereist.

Dat gezegd hebbende, kwaliteit is zelfs bij een lean launch van belang. Concentreer u op de kernwerkstroomen, zorg voor een soepele onboarding, elimineer belangrijke knelpunten, test met een kleine interne groep en wees klaar voor echt gebruik.

Deze versie definieert uw MMP. Het moet verkoopbaar zijn. Stel vervolgens uw lanceringsplan op, inclusief prijsstelling, ondersteuning en een eenvoudig aankooptraject.

De belangrijkste onderdelen: probleemstelling, doelen en meetcriteria, functies, reikwijdte, afhankelijkheden en beperkingen.

Hoe u vereisten duidelijk kunt formuleren, zodat teams ze niet verkeerd interpreteren

Tips om uw PRD te herzien, te herhalen en levend te houden

Zo helpt ClickUp u daarbij

Beheer het werk in ClickUp-taaken, zodat engineering, ontwerp en product één waarheid delen. Gebruik lichtgewicht automatiseringen voor beoordelingen en overdrachten, en schakel vervolgens een gantt-weergave in wanneer u een eenvoudig timingoverzicht nodig hebt.

Bekijk, voeg toe of verwijder een taak aan of uit andere takenlijsten om de zichtbaarheid en samenwerking tussen teams te verbeteren.

Bewaar testaantekeningen in een gekoppeld document, zodat kwaliteitsdetails bij het werk blijven. En als u een krachtige AI-assistent wilt, staat ClickUp Brain MAX voor u klaar. Zo werkt het:

Krijg direct inzicht en coördineer uw productontwikkeling met ClickUp Brain MAX

Vind alles direct : zoek in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en al uw gekoppelde apps om gebruikersonderzoek, functiespecificaties, ontwerpbestanden en concurrentieanalyses te vinden zonder door mappen te hoeven bladeren.

AI die de context van uw product begrijpt : krijg toegang tot meerdere AI-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini binnen Brain MAX. Zo krijgt u één werkruimte die uw productroadmap, gebruikersfeedback, prioriteiten voor functies en teamdiscussies begrijpt, samen met premium LLM's.

Bouw uw MMP handsfree: gebruik : gebruik Talk to Text om productvereistendocumenten op te stellen, de status van functies bij te werken, ontwikkelingstaken toe te wijzen of vragen te stellen over feedback van klanten terwijl u prototypes beoordeelt of onderweg bent tussen vergaderingen.

Hier is een prompt die u kunt gebruiken in Brain MAX: Maak een lanceringschecklist op basis van het document MMP Readiness, voeg een taak toe voor elk checklistitem, wijs de waarschijnlijke eigenaar toe op basis van eerder werk en koppel alles aan het MMP-project. ”

De checklist verschijnt als gekoppelde taken met eigenaren en deadlines, waardoor uw lancering op schema blijft.

💡 Pro-tip: U hebt nu een eenvoudige manier nodig om te laten zien waar de eerste release eindigt en waar de volgende minimaal verkoopbare functies beginnen. De ClickUp-sjabloon voor productroadmaps geeft u een duidelijke weergave waarin de lanceringsitems naast de komende segmenten worden geplaatst. Op deze manier ziet iedereen in één oogopslag de sprintvolgorde en -omvang.

Stap 4: Lanceer het product voor early adopters en verzamel echte feedback van gebruikers

Nu brengt u uw product onder de aandacht van echte gebruikers, early adopters die in deze fase het belangrijkst zijn. Gebruik analyses, prompts in het product en interviews om feedback van gebruikers te verzamelen en gedrag te observeren.

Onderzoek wijst uit dat teams die vroegtijdige feedbackloops integreren, beter presteren in onzekere markten. Vraag of gebruikers het gewenste resultaat bereiken, waar ze vastlopen, welke functies ontbreken en wat ze ervoor zouden willen betalen.

Het verzamelen en analyseren van die feedback is niet optioneel; het bevestigt of uw MMP aanslaat en helpt u te beslissen wat u vervolgens moet bouwen. Het doel is niet alleen om te lanceren, maar ook om snel te leren en verstandig te itereren.

Zo helpt ClickUp u daarbij

Verzamel feedback met ClickUp-formulieren, waarmee u triagetaken kunt aanmaken, bewaar vervolgens uw interviewnotities in ClickUp-documenten en tag de bijbehorende taken.

Zet elke reactie en feedback van klanten om in een uitvoerbare taak met ClickUp Formulieren.

Tijdens telefoongesprekken kan de ClickUp AI Notetaker beslissingen en actiepunten vastleggen zonder dat u extra hoeft te typen. Zo kunt u zich volledig concentreren op de pijnpunten van uw klant, hun lichaamstaal observeren en scherpe vervolgvragen stellen.

Leg live inzichten uit vergaderingen vast met ClickUp AI Notetaker.

Als je lijst lang wordt, vraag je ClickUp Brain om het signaal samen te vatten en door te sturen. Hier is een voorbeeld om uit te proberen: ClickUp Brain, vat de drie belangrijkste knelpunten uit de laatste tien klantantekeningen samen, koppel de bijbehorende taken aan elkaar en stel één minimaal verkoopbare functie voor om elk knelpunt aan te pakken. ”

Stap 5: Meet het succes en bepaal de volgende stappen op basis van gegevens

Na de lancering is het meten van het succes van cruciaal belang. Stel in stap 1 uw meetcriteria vast, zoals conversieratio, time-to-value, retentie na de eerste week en omzet per gebruiker. Gebruik deze criteria om te beoordelen of u uw doel hebt bereikt.

Bronnen uit de industrie benadrukken de verschuiving van output, zoals het aantal functies, naar resultaten, waaronder de impact op gebruikers en de waarde.

Bekijk harde gegevens en vraag of mensen betalen, gebruiken en blijven. Vraag of ze het aanbevelen. Zo niet, verdiep je dan in de feedback. Gegevens, in combinatie met feedback, bieden het inzicht om weloverwogen beslissingen te nemen over de volgende reeks minimaal verkoopbare functies.

Zo helpt ClickUp u daarbij

Bouw een enkele bron van waarheid in ClickUp Dashboards die activering, acceptatie en eenvoudige omzetsignalen laat zien, plus een paar kaarten voor cyclustijd en bugtellingen. Volg de impact van uw MMP in de praktijk op één plek, van het onboarden van gebruikers tot de productkwaliteit. U kunt ook trends signaleren en snelle, weloverwogen beslissingen nemen terwijl u iteraties uitvoert en groeit.

Ontvang direct AI-samenvattingen en updates met ClickUp dashboards.

Wanneer leidinggevenden een overzicht willen, kan ClickUp Brain vragen beantwoorden over de live gegevens. Vraag: "Welke groep heeft deze maand het beste gepresteerd en welke onboarding-taken zijn in dezelfde periode veranderd? Voeg links toe."

Voor een vriendelijke wekelijkse stimulans kunt u ClickUp Agents een korte update laten sturen met de belangrijkste risico's, belemmeringen en successen, zodat iedereen op één lijn blijft zonder vergaderingen.

Ontvang wekelijkse samenvattingen van risico's, belemmeringen en successen, moeiteloos afgestemd op ClickUp Agents.

Stap 6: Plan toekomstige releases en groei via minimaal verkoopbare functies

Uw MMP is niet het eindpunt. Het is het begin van een productreis.

Op basis van wat u hebt geleerd, plant u nu de toekomstige productontwikkeling in fasen, waarbij elke fase een minimaal verkoopbaar kenmerk of een kleine cluster van op zichzelf staande functies is die nieuwe waarde opleveren.

Kies toevoegingen die aansluiten bij uw oorspronkelijke doelstelling en die een duidelijke behoefte van de gebruikers weerspiegelen. Door stapsgewijs te bouwen, houdt u het proces kosteneffectief, responsief en gefocust. Dit iteratieve proces, ondersteund door recent onderzoek naar agile praktijken in start-ups, toont aan dat teams die continu leren en nieuwe producten uitbrengen, vaker succesvol zijn. U bepaalt zelf het tempo van levering, leren en verfijnen.

Zo helpt ClickUp u daarbij

Schets het volgende deel op ClickUp Whiteboards, zet het om in gekoppelde taken en voeg een eenvoudige succesproef toe.

Brainstorm over uw volgende reeks functies voor uw MMP 1. 0 op ClickUp Whiteboards

Bovendien helpt de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling u bij het beheren van elke fase van uw productontwikkeling, van backlog grooming tot de uiteindelijke release. U kunt eenvoudig sprints organiseren, bugs bijhouden en prioriteit geven aan functieverzoeken in één gecentraliseerde werkruimte. Deze sjabloon is ideaal voor teams die willen itereren op hun minimaal verkoopbaar product (MVP).

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer de volledige productlevenscyclus met de ClickUp-sjabloon voor softwareontwikkeling.

Veelgemaakte fouten bij het bouwen van een MMP

Zelfs goede teams maken fouten wanneer ze zich haasten om een minimaal verkoopbaar product op de markt te brengen. Laten we de gebruikelijke valkuilen benoemen, zodat u ze kunt vermijden.

Het bouwen van een brede reeks functies voordat één voltooid resultaat is bewezen, waardoor bugs verborgen blijven, het leerproces wordt vertraagd en vroege klanten onzeker blijven over wat het product echt voor hen kan betekenen.

Een MVP behandelen als een MMP door een prototype te lanceren dat het werk niet kan voltooien en het vervolgens toch te proberen te verkopen, wat het vertrouwen ondermijnt en toekomstige prijsstelling en verpakking bemoeilijkt.

Het overslaan van echte gebruikersgesprekken en alleen vertrouwen op interne meningen, wat leidt tot een scope die er op papier mooi uitziet, maar voorbijgaat aan de behoeften van de klant en werk toevoegt dat niemand gebruikt.

Het meten van output in plaats van resultaten, bijvoorbeeld het tellen van gesloten verhalen in plaats van het bijhouden van activering, time-to-value, retentie en eenvoudige signalen die aangeven of de minimale set daadwerkelijk werkt.

De volgende stap na de lancering vergeten en verzoeken laten opstapelen, in plaats van ze in kleine, op zichzelf staande incrementen te vormen, zodat elke release een duidelijke waarde biedt zonder overbodige ballast.

Voorbeelden van succesvolle minimaal verkoopbare producten

Hier zijn een paar recente lanceringen die laten zien hoe een minimaal verkoopbaar product goed kan worden uitgevoerd. Ze zijn allemaal klein begonnen, hebben hun werkelijke waarde bewezen en zijn vervolgens zorgvuldig uitgebreid.

via The Verge

Google heeft NotebookLM versterkt met Gemini 1. 5 Pro en nieuwe brontypen zoals websites en Google Slides, waardoor een onderzoeksprototype is omgevormd tot iets waar gewone gebruikers daadwerkelijk op kunnen vertrouwen.

De update richtte zich op een paar mogelijkheden met hoge waarde in plaats van een uitgebreide toolset. De pers beschreef het als nuttiger en meer algemeen bruikbaar, wat precies de overgang is van MVP-leren naar een minimaal verkoopbaar product.

Door zich te concentreren op een strakkere reeks lees- en samenvattingswerkstroomen, zorgde Google ervoor dat het product geschikt werd voor reguliere studie- en werktaaken.

2. OpenAI SearchGPT-prototype en ChatGPT Search

OpenAI introduceerde een klein, tijdgebonden prototype genaamd SearchGPT om antwoorden op zoekopdrachten op het web te testen met duidelijke bronvermeldingen. Het prototype werd eerst aan een beperkte groep getoond, waardoor OpenAI meer te weten kwam over de kwaliteit van zoekopdrachten en de behoeften van uitgevers zonder het hele ChatGPT-product te hoeven herontwerpen.

via OpenAI

Maanden later verwerkte OpenAI de beste ideeën in ChatGPT Search en breidde het de toegang uit. Dat is een minimaal verkoopbaar product in het openbaar: lever een gericht deel, leer van het daadwerkelijke gebruik en verwerk vervolgens de werkende onderdelen in het hoofdproduct.

3. Amazon Rufus-winkelassistent

via Amazon

Amazon heeft Rufus gelanceerd als een in-app-assistent die vragen over winkelen beantwoordt en helpt bij het ontdekken van producten, te beginnen in bèta en op specifieke markten.

De functie maakte deel uit van een ervaring die klanten al gebruikten, wat de wrijving verminderde en de waarde duidelijk maakte. Amazon breidde vervolgens de uitrol uit en benadrukte de sterke betrokkenheid, een indicatie dat het eerste deel aansloeg.

Door klein te beginnen kon het team antwoorden, categorieën en suggesties afstemmen voordat het breder ging.

Hoe u kunt opschalen na het uitbrengen van uw MMP

Zodra uw minimaal verkoopbaar product echte gebruikers bereikt, is uw volgende uitdaging om te groeien zonder uw focus te verliezen. Hier zijn enkele tips om u daarbij te helpen.

1. Analyseer gegevens over klantbetrokkenheid

Uw eerste groeisignalen zijn te vinden in gebruiksgegevens. Kijk hoe vaak gebruikers terugkomen, welke paden ze volgen en waar ze stoppen.

Houd bij hoe lang het duurt voordat er waarde wordt gecreëerd en welke functies het meest worden gebruikt. Aan de hand van patronen kunt u zien wat natuurlijk aanvoelt en wat nog steeds als werk voelt. Door regelmatig de betrokkenheidsgegevens te bekijken, kunt u zien of u verder bent gegaan dan early adopters en bent overgestapt op stabiel, herhaalbaar gebruik.

Veel succesvolle teams voeren elke week korte analytische beoordelingen uit om deze cijfers goed in de gaten te houden. 💯

2. Geef prioriteit aan verbeteringen na de lancering

Niet elk inzicht van klanten verdient een onmiddellijke oplossing. Na de lancering worden teams vaak overspoeld met verzoeken, maar bij schaalvergroting gaat het erom te kiezen wat de acceptatie vergroot.

Begin met het scheiden van problemen die het gebruik belemmeren van ideeën die het gebruik juist verbeteren. Rangschik vervolgens de verbeteringen op basis van de mate waarin ze gebruikers helpen om sneller het oorspronkelijke resultaat te bereiken.

U zult waarschijnlijk zien dat een paar gerichte veranderingen de grootste verbetering in betrokkenheid opleveren.

3. Verfijn uw boodschap en onboarding

Een solide MMP helpt nieuwe gebruikers te begrijpen welk probleem uw product oplost en hoe het hun leven gemakkelijker maakt.

Door de onboarding en berichtgeving na de lancering te verfijnen, zorgt u ervoor dat gebruikers snel de juiste waarde ervaren. Bekijk de teksten op uw website, welkomst-e-mails en in-app-rondleidingen opnieuw om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met hoe echte gebruikers uw product momenteel beschrijven.

Vereenvoudig elke eerste indruk totdat het belangrijkste resultaat onmiskenbaar is!

4. Breid uw stappenplan uit naar volledige marktconformiteit

Het product opschalen betekent dat u uw vroege tractie omzet in een duurzame marktpositie. Kijk dus waar gebruikers zich van nature clusteren – per branche, rol of werkstroom – en pas eerst de diepere functies aan voor die groepen.

Introduceer bovendien aanvullende mogelijkheden alleen wanneer deze de belangrijkste waarde versterken. De sleutel tot een goed productplan is om elke uitbreiding te blijven valideren met kleine lanceringen voordat deze volledig wordt uitgerold.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald . Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

ClickUp de stukjes voordat het product klaar is

Hier volgt een korte samenvatting: we hebben de resultaten gedefinieerd, het aantal essentiële functies tot het minimum beperkt, een functionele eerste versie uitgebracht en geleerd van early adopters.

Het geheim van echte voortgang is om uw eerste versie eenvoudig te houden, met alleen de minimale functies die waarde bewijzen en u dichter bij product-marktfit brengen. Zodra die kernfuncties consistente resultaten opleveren, wordt elke volgende stap duidelijker en meer gebaseerd op de werkelijke vraag.

Dit is waarom ClickUp een goede plek is voor dit werk. Het houdt uw documenten, taken, roadmaps en resultaten op één rustige plek, zodat uw productontwikkelingsproces eenvoudig blijft. ClickUp Docs bevat uw onderzoek en specificaties.

ClickUp-taak zet elke beslissing om in actie met eigenaren en datums. ClickUp Brain begrijpt uw werkruimte en geeft antwoorden met context, terwijl ClickUp Brain MAX plannen en checklists opstelt die u direct kunt gebruiken.

Minder overdrachten. Meer voortgang. Als dit klinkt als de manier waarop u wilt bouwen, meld u dan aan voor ClickUp.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Een minimaal levensvatbaar product (MVP) wordt ontwikkeld om aannames te testen en productideeën te valideren met early adopters. Het is vaak ruw, beperkt in functionaliteit en wordt voornamelijk gebruikt om van te leren. Een minimaal verkoopbaar product (MMP) daarentegen is de eerste versie van uw product die klaar is om te worden verkocht. Het bevat net genoeg gepolijste, essentiële functies om waarde te leveren aan betalende klanten, terwijl u het product blijft verbeteren.

Voor startups verkort een MMP de weg tussen idee en omzet. Het stelt teams in staat om sneller te lanceren, echte feedback van gebruikers te verzamelen en de vraag aan te tonen zonder te veel te investeren in een volledige ontwikkeling. Door zich te concentreren op de kleinste versie die voldoet aan de behoeften van de klant en inkomsten genereert, kunnen startups hun bedrijfsmodel vroeg valideren en verantwoord omgaan met hun cashflow.

Begin met beperkte pilot-tests of gesloten bèta's met doelklanten. Verzamel vroegtijdig feedback van gebruikers om te zien of ze de belangrijkste taak kunnen voltooien en tevreden zijn over de ervaring. Als gebruikers bereid zijn te betalen, het aan anderen aanbevelen of consequent terugkomen, is uw MMP geslaagd voor de validatie. Blijf het product verfijnen op basis van meetbare signalen zoals conversieratio, gebruiksfrequentie en retentie.

Teams kunnen het hele proces stroomlijnen met geïntegreerde tools voor werkbeheer die documentatie, planning en analyse combineren. Door tools zoals ClickUp Docs voor productspecificaties, ClickUp-taaken voor uitvoering en ClickUp-dashboards voor het bijhouden van prestaties te gebruiken, beschikt iedereen over één enkele bron van waarheid. Met ClickUpBrain kunnen teams gebruikersfeedback samenvatten en inzichten genereren om prioriteit te geven aan de volgende minimaal verkoopbare functies zonder de context te verliezen.

Meet succes door u te richten op resultaten, niet alleen op output. Kijk naar betrokkenheidsstatistieken (actieve gebruikers, retentiepercentage, churn), bedrijfsstatistieken (conversiepercentage, omzet) en sentimentindicatoren (klanttevredenheid of NPS). Als uw MMP consequent het kernprobleem van de klant oplost, herhaaldelijk wordt gebruikt en inkomsten genereert die verdere ontwikkeling rechtvaardigen, hebt u de eerste fase van product-marktalignment bereikt.