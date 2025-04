15 Beste productmanagementblogs voor inzichten in de sector

Productmanagement gaat snel. De ene dag ben je bezig met het verfijnen van je roadmap, de volgende dag ben je bezig met het veiligstellen van de buy-in van belanghebbenden, en dat alles terwijl je op de hoogte blijft van nieuwe trends, tools en best practices.

Met zoveel om handen kan het overweldigend zijn om op de hoogte te blijven, maar de juiste bronnen maken het verschil.

Van het aanscherpen van uw strategie tot het verbeteren van de communicatie, de beste blogs bieden deskundige inzichten, bruikbaar advies en casestudy's uit de praktijk om u te helpen groeien als PM.

Of je nu een doorgewinterde professional bent of net begint, we hebben de beste productmanagementblogs verzameld die elke PM op hun leeslijst moeten hebben.

Dit is je kans om te leren van de knapste koppen in de technische industrie!

samenvatting in twee ⏰60 seconden Hier zijn enkele van de beste blogs over productbeheer om u te helpen op de hoogte te blijven, uw vaardigheden te verfijnen en bruikbare inzichten te krijgen die uw productstrategie en besluitvorming zullen verbeteren. ClickUp: De beste voor alles-in-één productiviteitstools met inzichten in productbeheer De beste voor alles-in-één productiviteitstools met inzichten in productbeheer

Lenny's Nieuwsbrief: Het beste voor wekelijks advies over het bouwen van producten, het stimuleren van groei en het versnellen van uw carrière

The Product Manager: Beste voor stap-voor-stap gidsen en best practices voor kern PM vaardigheden

Roman Pichler: De beste voor inzichten in productstrategie en Agile-methodologieën

SVPG: De beste voor deskundige perspectieven op productleiderschap en -strategie

The Product Folks: De beste voor community-gedreven inzichten en gecureerde PM kennis

Mind the Product: Beste voor uitgebreide productinzichten ondersteund door praktijkcases

First Round Review: Het beste voor lessen op oprichtersniveau over productbeheer, leiderschap en het schalen van startups

Department of Product: Beste voor inzichten in de technische kant van productontwikkeling

Ask Gib: Beste voor openhartig advies over productmanagement

Inside Intercom: Beste voor strategieën voor klantgericht productbeheer

Bring the Donuts: De beste leiderschapslessen van een ervaren productmanager

Product Coalition: Beste voor diverse perspectieven uit de productgemeenschap

Pendo: Het beste voor datagestuurde inzichten in productbeslissingen

Product Talk: Het beste voor strategieën over continue ontdekking en gebruikersonderzoek

1. ClickUp

ClickUp's Product Management blog is een onmisbare bron voor alle productmanagers. Van het verkennen van de grondbeginselen van productmanagement tot geavanceerde tips over teamafstemming en stakeholdermanagement, ClickUp biedt gedetailleerde artikelen over een breed bereik van onderwerpen.

Of je nu nieuw bent in productmanagement of je vaardigheden wilt aanscherpen, je zult inzichten vinden over belangrijke thema's, waaronder:

Vind het AHA-moment van je product

De productreis beheren

Raamwerken voor prioritering

Duidelijke acceptatiecriteria definiëren

Agile, Scrum en SAFe methodologieën begrijpen en toepassen

Vereenvoudig de cyclus van de Sprint door alle teamcommunicatie en -kennis op één plek samen te brengen met ClickUp

Naast de inzichtelijke blog biedt ClickUp een reeks krachtige tools om productmanagementprocessen te stroomlijnen.

Met ClickUp Product Management Software , speciaal ontworpen om de efficiëntie van productmanagers te verbeteren, kunt u moeiteloos de werkstroom van uw team beheren, functies prioriteren, sprintbeheer stroomlijnen en belanghebbenden op één lijn houden - allemaal binnen één gecentraliseerd platform.

Lees hier hoe:

Gestroomlijnd sprintbeheer: ClickUp's Sprint faciliteert efficiënte sprintorganisatie, bijhouden van voortgang en spillover-beheer, en ondersteunt effectieve feedbacklussen met belanghebbenden

Georganiseerde productroadmaps: De hiërarchische structuur van de tool maakt een duidelijke organisatie van de productroadmap mogelijk, waarbij projectmanagement en communicatie worden gecentraliseerd voor gerichte actie items

Flexibel epic- en subtaakbeheer: Subtaken zorgen voor een fijnmazige uitsplitsing van taken binnen Epics, waardoor een flexibele toewijzing van Sprints mogelijk is zonder de hele Epic te verplaatsen, wat het plannen van gebruikersverhalen verbetert

Gecentraliseerde aanmaak van productbeschrijvingen: ClickUp Docs ondersteunt het aanmaken van uitgebreide productbeschrijvingen, waarbij vereisten worden geconsolideerd voor een betere communicatie met engineeringteams en belanghebbenden

Verbeterd zicht op gegevens: Aangepaste velden in ClickUp en ClickUp Dashboards bieden gedetailleerd gegevensbeheer voor test-, ontwikkelings- en scrumpunten en bieden bruikbare inzichten voor de voortgang van Spints en dagelijkse stand-ups

Naadloze communicatie: Van toegewezen opmerkingen in Taken tot geïntegreerde berichten via ClickUp-taak: met het platform kunt u al uw werk en werkgerelateerde gesprekken centraliseren op één platform

Wanneer het tijd is om uw product roadmap te stroomlijnen, kunt u met ClickUp's Product Roadmap Template epics, Sprints en prioriteiten visualiseren in een gedeelde ruimte.

Ontvang gratis sjabloon Abonneer, bijhoud en beheer productontwikkeling met ClickUp's sjabloon voor productroutekaarten

Deze tool is vooral handig om belanghebbenden op de hoogte te houden van mijlpalen of om prioriteiten aan te passen als tijdlijnen verschuiven.

Onze engineers en productmanagers werden opgezadeld met handmatige statusupdates tussen Jira en andere tools. Met ClickUp-taak hebben we uren verspilde tijd aan dubbele taken teruggewonnen. Sterker nog, we hebben productreleases versneld door de overdracht van werk tussen QA, technisch schrijven en marketing te verbeteren

Top product management blogs van ClickUp: Product Roadmap: Voorbeelden & hoe er een te maken

Hoe maak je een SWOT-analyse van je product voor strategische inzichten?

Hoe de productlevenscyclus beheren voor langdurig succes

Hoe vind je het Aha-moment van je product (+voorbeelden)

2. Lenny's Nieuwsbrief

Deze Substack-blog is het geesteskind van Lenny Rachitsky, een actieve angel investor en productconsultant die eerder werkte voor Airbnb en Neustar. Lenny's nieuwsbrief behandelt een bereik van onderwerpen, zoals:

Tips voor klantenwerving

Product roadmap voorbeelden

Product-markt fit strategieën

Samenwerking op het gebied van productontwikkeling

De gedeelde inzichten zijn gebaseerd op gegevens, waardoor zelfs de meest complexe uitdagingen op het gebied van productmanagement worden omgezet in bruikbare aanknopingspunten.

Rachitsky is ook gastheer van Lenny's Podcast, waar hij oprichters en productmanagers van startups interviewt en hun ervaringen en lessen omzet in praktisch advies voor zijn publiek.

Naast schrijven en podcasten beheert hij de Slack-community 'The Friends of Lenny's Newsletter', een exclusieve ruimte voor betaalde abonnees. Deze community biedt:

Live AMA's

Boekenclubs

Mentorschapsprogramma's

Interactieve workshops

🌟 USP: Lenny's nieuwsbrief is een goudmijn voor netwerken en continu leren. Het gaat verder dan theorie en biedt concrete, door gegevens gestuurde strategieën en raamwerken die direct toepasbaar zijn op echte productmanagementuitdagingen.

3. De productmanager

via De productmanager

Als je de uitdagingen van het schalen van een gevalideerd SaaS-product het hoofd moet bieden, dan is The Product Manager de bron die je nodig hebt. Dit platform is opgericht door Hannah Clark en gaat verder dan alleen content voor beginnende PM's. Het richt zich op digitale productleiders die hun groei willen versnellen nadat ze een product-market fit hebben bereikt.

De Product Manager blog biedt inzichtelijke, bruikbare content voor productmanagers op alle niveaus, met onderwerpen als:

Opkomende UX- en AI-trends

Scrum en Agile methodologieën

SaaS-groei- en prijsstrategieën

🌟 USP: Met een sterke focus op het schalen van gevalideerde producten biedt deze blog de tools, frameworks en inzichten om PM's te helpen hun MVP te verfijnen, de productstrategie te optimaliseren en met vertrouwen door Serie B financiering en verder te navigeren.

4. Roman Pichler

via Roman Pichler

De blog van Roman Pichler is een sleutelbron op het gebied van productbeheer en biedt diepgaande expertise in productstrategie, gebruikerservaring en backlogbeheer. Als auteur van Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age staat Pichler bekend om zijn praktische, bruikbare inzichten die productmanagers helpen hun aanpak te verfijnen en productontwikkeling met impact te stimuleren.

Zijn blogs behandelen een breed spectrum aan productmanagementonderwerpen, waaronder:

Effectief beheer van verschillende soorten productmanagers

Empathie binnen productteams opbouwen en koesteren

Krachtige visieborden voor de levenscyclus van producten maken

Zorgen voor buy-in en afstemming met belanghebbenden

Pichler deelt ook best practices voor het navigeren door de uitdagingen van het digitale tijdperk, met de nadruk op de behoefte aan flexibiliteit, duidelijke communicatie en een sterke productstrategie.

🌟 USP: Voor degenen die de voorkeur geven aan audiovisuele content, biedt Pichler opgenomen video's en podcasts waardoor zijn expertise gemakkelijk toegankelijk is in verschillende formats. En het beste deel? Al zijn waardevolle content is gratis beschikbaar

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

via SVPG

De artikelen van SVPG zijn een must voor elke productmanagementprofessional. SVPG is opgericht door Marty Cagan, een echte productmanagementlegende die belangrijke rollen heeft vervuld bij bedrijven als HP, Netscape en eBay. SVPG staat in de voorhoede van productmanagement thought leadership.

SVPG staat bekend om het aanbieden van zeer praktische en strategische content die diep aanslaat bij productmanagers die de complexe wereld van digitale producten moeten navigeren, vooral wanneer ze teams en projecten opschalen. De blog behandelt een breed bereik van kritische onderwerpen, waaronder:

Transformatie van projecten: Inzicht in de reis van schalende en evoluerende productteams

Productmodel testen: Hoe je productmodellen kunt maken en itereren om aannames uit de business te valideren

Product operations: Best practices voor het bouwen van operationele frameworks die goed presterende teams ondersteunen

Met meer dan 50 jaar gecombineerde ervaring van de oprichters en bijdragers, biedt SVPG essentiële begeleiding voor mensen in verschillende productrollen, of u nu een CEO, productleider of iemand die in de loopgraven aan de productfrontlinies werkt bent.

🌟 USP: Voor diepere inzichten kunt u de 'PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set, verkennen, een serie van vier inzichtelijke boeken geschreven door Marty Cagan en het team van SVPG. Deze boeken bieden inzicht in het volgende: Productteams beheren

Marketing technische producten

Overgang naar een productgericht bedrijfsmodel

6. De productmensen

via The Product Folks

The Product Folks is een vrijwillig gedreven gemeenschap van PM's. Het is opgericht in Bengaluru, heeft meer dan 100.000 leden en bereikt ongeveer 1 miljoen mensen met zijn content.

De blog, een hub boordevol waarde voor aspirant-productmanagers en productprofessionals op invoerniveau, biedt een uniek, people-first perspectief op de wereld van productmanagement. Het slaat de overvloed aan theorie over en levert praktische content om je te helpen vaardigheden op te bouwen.

De organisatie heeft meer dan 500 carrièretransities mogelijk gemaakt en meer dan 200 gebeurtenissen georganiseerd, ondersteund door een team van meer dan 50 vrijwilligers.

De sleutelwoorden zijn onder andere:

PM case studies en functiegidsen

Productmanagementstrategieën

Carrière stappenplannen

🌟 USP: Verwacht beproefde inzichten, gestructureerde leerpaden en een no-nonsense aanpak om productmanagement onder de knie te krijgen.

7. Let op het product

via Denk aan het product

Mind the Product is een van de grootste productmanagementgemeenschappen ter wereld en de blog is essentieel voor iedereen die PM serieus neemt. Met bijdragers van experts en diepgaande inzichten in productleiderschap biedt deze blog een mix van tactische en strategische inzichten.

Maar het draait niet alleen om content. De gebeurtenissen van Mind the Product zijn een hoeksteen van hun bijdrage aan de productmanagementgemeenschap, met hun vlaggenschip gebeurtenis, #mtpcon, die eruit springt als een vooraanstaande bijeenkomst. #mtpcon, dat wordt gehouden in wereldwijde hubs zoals Londen en San Francisco, trekt een divers publiek, van beginnende productmanagers tot doorgewinterde veteranen, en biedt een platform voor leren en netwerken.

Sleutelonderwerpen:

Groei- en experimenteertechnieken

Trends in productbeheer

Doelen stellen in product

🌟 USP: Het heeft ook een serie virtuele interviews, Product Unplugged, waarin strategieën, lessen en creatieve processen worden onderzocht die vorm geven aan succesvolle productteams.

8. Eerste ronde beoordeling

via Eerste ronde beoordeling

First Round Review, de contentdivisie van First Round Capital (een durfkapitaalfonds), heeft zichzelf gevestigd als een betrouwbare bron voor oprichters van startups en productmanagers.

Opgericht met de missie om de 'Harvard Business School for Startups' te zijn, brengt het PM's, oprichters en investeerders samen om persoonlijke verhalen en waardevolle ervaringen te delen over onderwerpen zoals:

Fondsenwerving

PR-planning voor startups

Product SWOT-analyse

Empathie opbouwen in teams

Enkele van de beroemde blogs uit First Round Review zijn " Give Away Your Legos " van Molly Graham, die het belang van delegeren bij het schalen van teams benadrukt; " How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit " van Rahul Vohra, die een gegevensgedreven aanpak van PMF introduceert; of Figma's schaalstrategie.

🌟 USP: First Round Review onderscheidt zich door zich te richten op de menselijke kant van productmanagement, door individuen te helpen groeien en slagen binnen hun bedrijf.

9. Afdeling Product

via Afdeling Product

De Department of Product blog is een krachtcentrale voor productgericht nieuws, uitleg en inzichten in productengineering.

Vertrouwd door meer dan 45.000 productmanagers, ontwerpers, engineers en VC's van bedrijven als Spotify, Netflix, Apple en Amazon, vindt u content over:

Productpositionering en marketingtips

Taakbeheer op basis van energie

Asynchroon abonnement

Het is een perfecte mix van thought leadership en bruikbaar advies.

🌟 USP: De blog behandelt webhooks, microservices, API documentatie en SaaS ontwerp toestemmingen, waardoor het waardevol is voor PM's die een meer technisch inzicht nodig hebben.

10. Vraag het Gib

via Ask Gib

Ask Gib is een onderscheidende blog van Gibson Biddle, de voormalig VP Product Management bij Netflix.

Maar wat maakt het uniek?

Het gaat minder om gestructureerd advies en meer om kandidaat reflecties, boeiende sessies met vragen en antwoorden en Biddle's persoonlijke overpeinzingen en anekdotes over het veranderende landschap van productmanagement. Hij gebruikt ook aansprekende, beknopte titels die de blogs prettig leesbaar maken.

Biddle schrikt er niet voor terug om lastige vragen te beantwoorden over:

Productontwikkeling en -strategie

Hoe je constructieve feedback geeft en ontvangt

Samenwerking tussen product- en designteams

🌟 USP: Het lezen van Ask Gib voelt als het hebben van een vriendelijk, inzichtelijk gesprek met een mentor, voltooid met humor en wijsheid. De blog is voor iedereen gratis toegankelijk.

11. Binnen Intercom

via Intercom

Als leider in de wereld van SaaS-producten is Intercoms blog Inside Intercom een sleutelbron geworden voor productmanagers, teams voor klantensucces en iedereen die met technische producten werkt.

Door de veranderingen in de sector bij te houden, heeft de blog zijn focus uitgebreid met de implicaties van ML, AI-agents en automatisering voor het product, zodat de blog voorop blijft lopen op het gebied van innovatie.

Wil je lezen over AI-gedreven productmanagement? Intercom heeft het voor je. Op zoek naar productprincipes? Daar is ook een blog over.

Andere sleutelonderwerpen zijn:

SaaS-groei en -schaling

Kaders voor productontwikkelingsprocessen

De toekomst van klantenservice en succes

🌟 USP: Inside Intercom is toegewijd aan het helpen ontwikkelen van producten die echt problemen van gebruikers oplossen met prikkelende en inzichtelijke stukken.

12. Breng de donuts

via Breng de donuts

Bring the Donuts, een blog over productbeheer van Ken Norton, die productinitiatieven leidde voor Google Documenten, Google Agenda en Google Mobile Map, biedt een frisse kijk op..:

Waarom goede productmanagers zich meer richten op communicatie dan op proces

Hoe leid je zonder autoriteit en krijg je buy-in van teams?

Waarom zelfbewustzijn je grootste carrièrevoordeel is

Oh, en als je benieuwd bent naar de naam? Die verwijst naar het beroemde advies van Norton: "Breng altijd donuts mee", want met kleine gebaren bouw je veel vertrouwen op.

🌟 USP: Norton bespreekt niet alleen raamwerken en strategie; hij bespreekt ook wat er daadwerkelijk nodig is om leiding te geven, hoe je door de realiteit van productmanagement navigeert en hoe je vertrouwen met je team opbouwt terwijl je moeilijke gesprekken voert en zowel jezelf als je product managet.

13. Productcoalitie

via Productcoalitie

Product Coalition is een Substack- en Medium-publicatie van Jay Stansell, een van de beste productmanagementexperts ter wereld. De missie van de blog is om kennis over productmanagement wereldwijd toegankelijk te maken.

Het biedt een enorme bibliotheek met inzichtelijke artikelen geschreven door ervaren PM's en leiders uit de industrie over:

Inwerken voor PM's

Technieken voor gebruikerstesten

Diagrammen van operationele processen

🌟 USP: Voor degenen die hun kennis willen verdiepen, biedt Product Coalition hapklare cursussen die leiden tot een Certificaat van Voltooiing voor betaalde abonnees. Stansell organiseert ook regelmatig podcasts en live gebeurtenissen.

14. Pendo

via Pendo

Pendo, een platform voor productervaring, verbetert digitale ervaringen door middel van krachtige analyses, herhalingen van sessies en in-app begeleiding. Zoals je zou verwachten, bieden de blogs van Pendo waardevolle inzichten voor PM's die gebruik willen maken van gegevens en feedback van gebruikers.

De blogs behandelen sleutelonderwerpen zoals:

Productpersonalisatie en -governance

AI-roadmaps voor CPO's

Product benchmarks

Daarnaast bieden artikelen over productbenchmarks nuttige vergelijkingen, zodat PM's kunnen zien waar hun producten staan in de markt.

Pendo combineert robuuste, datagestuurde strategieën met praktische inzichten. De blogs gaan verder dan alleen product functies door het publiceren van diepgaande whitepapers en case studies over toonaangevende merken, zoals Thomson Reuters en LexisNexis, waardoor PM's kunnen leren van echte toepassingen en bewezen resultaten. Deze mix van analytische diepgang en casestudy-gedreven leren maakt Pendo's blog een go-to platform voor PM's die geïnteresseerd zijn in productanalyse en het verbeteren van de ervaring van gebruikers.

15. Product praten

via Product Talk

Product Talk, opgericht door Teresa Torres, is een bron van onschatbare waarde voor PM's, UX-ontwerpers en oprichters die hun productontwikkelingsprocessen willen verbeteren. Torres onderzoekt de complexiteit van het bouwen van geweldige technische producten en biedt duidelijke richtlijnen voor het gebruik van gegevens en experimenten.

U vindt nuttige content over:

Technieken voor het testen van aannames

Continu ontdekken toepassen op UX

Effectieve klantinterviews voeren

🌟 USP: Torres runt ook de Product Talk Academy, die cursussen en bedrijfsworkshops aanbiedt om productteams op een hoger niveau te brengen.

Eervolle vermeldingen

Een dag in het leven van een productmanager zit vol met verschillende ervaringen. Je weet dat het nooit lineair is - het evolueert met de dag. Ook al heb je een lijst met blogs over productmanagement die verschillende perspectieven behandelen, als creatieve professional weet je dat je meer nodig hebt.

Je wilt nieuwe ideeën opdoen, je creativiteit laten stromen en dingen anders aanpakken. Dus waarom zou je niet verder vertakken? Hier zijn nog twee blogs die de boel kunnen opschudden.

1. Farnamstraat

via Farnam Street

De eerste is Farnam Street.

Deze blog is een verborgen juweel voor leiders die consistent betere beslissingen willen nemen. Het is gratis en behandelt tijdloze onderwerpen zoals besluitvorming, voortdurend leren, leesgewoonten verbeteren en een doel vinden.

De posts zijn makkelijk te begrijpen en staan vol waardevolle inzichten die je meteen kunt implementeren.

2. Stratecherij

via Stratechery

De volgende is Stratechery.

Het is een kruising van bedrijfsstrategie, technologie en productmanagement en wordt weergegeven als een gerespecteerde bron voor het begrijpen van bedrijfsmodellen voor technologie, concurrentiestrategie en de dynamiek van de productmarkt.

Deze blog is opgericht door analist Ben Thompson en helpt PM's te denken als leidinggevenden en investeerders en zich niet alleen te richten op kaders en uitvoering. Om te beginnen zul je begrijpen hoe bedrijven als Apple, Google, Microsoft en startups concurreren, zich onderscheiden en hun business in stand houden.

Stratechery beschrijft ook belangrijke verschuivingen in AI, SaaS, marktplaatsen en media vanuit een PM-vriendelijk perspectief.

De juiste resources binnen handbereik met ClickUp

Goed productmanagement draait net zo goed om leren als om bouwen.

Als je blogs tegenkomt die je aanspreken, aarzel dan niet om je te abonneren, te lezen en de inzichten toe te passen. Er is een eindeloze hoeveelheid kennis, frameworks en inspiratie om je te helpen je vakmanschap te verbeteren.

De blog van ClickUp is duidelijk zo'n schat die je niet mag missen. Aangezien de tool is gemaakt voor productprofessionals die slimmer willen werken en hun dagelijkse productiviteit willen verbeteren, vindt u hier waardevolle inzichten en deskundig advies over verschillende onderwerpen. Kop hier om te beginnen.

Maar als je al klaar bent om te beginnen met het bouwen van dat baanbrekende product, meld je dan aan voor ClickUp, de alles-in-één app voor werk.