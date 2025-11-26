Gratis Miro-presentatiesjablonen voor verbluffende online presentaties

Het maken van een goede presentatie kan frustrerend zijn als je geen sjabloon hebt om mee te beginnen.

U opent een leeg bord. U probeert vormen te plaatsen. U probeert verschillende lettertypen. Niets ziet er consistent uit. En het hele proces kost veel meer tijd dan nodig is.

Dit artikel lost dat probleem op. Je krijgt gratis Miro-presentatiesjablonen waarmee je je dia's duidelijk, boeiend en eenvoudig kunt maken. En als je meer structuur of geavanceerde aangepaste aanpassingsmogelijkheden nodig hebt, hebben we ook krachtige ClickUp-sjablonen toegevoegd waarmee je je presentaties nog verder kunt verbeteren.

Gratis presentatiesjablonen in één oogopslag

Hier volgt een korte samenvatting voor u:

Wat zijn Miro-presentatiesjablonen?

Miro-presentatiesjablonen zijn vooraf gemaakte lay-outs in dia-stijl die zijn ontworpen om u te helpen gestructureerde, collaboratieve presentaties rechtstreeks in Miro te maken. U hoeft niet elk element handmatig te ontwerpen en u beschikt over een kant-en-klaar kader om ideeën efficiënter te presenteren.

Deze kant-en-klare sjablonen helpen je bij het volgende:

Begin met een overzichtelijke, vooraf ontworpen werkstroom.

Houd lettertypen, kleuren en lay-outs consistent

Visualiseer ideeën met kant-en-klare vormen en kaders.

Werk in realtime samen met uw team

Presenteer rechtstreeks vanaf uw Miro-bord zonder van tool te wisselen.

Wat maakt een goede Miro-sjabloon?

Een goede Miro-presentatiesjabloon biedt u en uw team duidelijkheid en een gedeelde structuur. Bovendien zorgt het ervoor dat uw presentatie er zonder extra moeite professioneel uitziet.

Dit is wat de juiste Miro-sjabloon voor presentaties zou moeten doen 👇

Strakke en gestructureerde layout: voorkomt rommel die uw publiek afleidt met visuele signalen die op natuurlijke wijze de aandacht vestigen op de belangrijkste punten.

Visuele hiërarchie die de aandacht trekt: Scheidt de titel van de hoofdcontent en biedt een duidelijk gedeelte waar uw kernboodschap kan worden geplaatst.

Kant-en-klare werkstroom voor storytelling: Bevat intro-frames, content-frames, vergelijkingsframes en conclusieframes die al zijn gerangschikt.

Samenwerkingsvriendelijk ontwerp: biedt een speciale ruimte voor aantekeningen en discussies, waardoor feedback gemakkelijk is zonder de werkstroom te vertragen.

Flexibiliteit bij het aanpassen: Bevat bewerkbare tekstblokken, vervangbare pictogrammen, aanpasbare kleuren en schaalbare kaders die niet kapotgaan wanneer u lay-outs aanpast aan uw context.

Kant-en-klare secties voor verschillende gebruikssituaties: Bevat verschillende inhoudsrubrieken, zoals doelstellingen, agenda, voorbeelden, kaders, activiteiten en samenvattingen.

📌 Wist u dat? Meer dan 50% van de grote productteams zegt dat hun grootste uitdaging simpelweg het consistent houden van de productroadmap is, maar toch is meer dan 54% van alle roadmaps nog steeds gebaseerd op output in plaats van op resultaten. Dit betekent dat teams niet alleen moeite hebben om hun roadmaps bij te houden. Ze geven vaak prioriteit aan wat ze moeten bouwen in plaats van waarom het belangrijk is, wat leidt tot misalignment en strategische afwijkingen.

Gratis Miro-presentatiesjablonen

Hieronder vindt u gratis Miro-sjablonen die u direct in uw werkstroom kunt gebruiken.

1. Presentatiesjabloon voor productroadmap

Met de presentatiesjabloon voor productroadmaps kunt u de ontwikkeling van uw product op een duidelijke en doelgerichte manier uitleggen. U krijgt een gestructureerde werkstroom die uw publiek meeneemt van de grote visie naar belangrijke mijlpalen en de volgende stappen. Zo blijven teams op één lijn en krijgen belanghebbenden een transparant beeld van de richting van uw product, zonder dat ze verdwalen in de details.

De kracht zit 'm in de eenvoud. Elk frame is speciaal ontworpen om te laten zien waarom, wat en waar het product naartoe gaat, zodat je boodschap van begin tot eind makkelijk te volgen is.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Breng strategische thema's visueel in kaart door uw productdoelen in duidelijke tijdsblokken te groeperen, zodat u in één oogopslag de langetermijnrichting kunt zien.

Benadruk belangrijke releasemomenten met kleurgecodeerde secties die plannen voor de korte termijn en toekomstige plannen direct van elkaar scheiden.

Voeg klantinzichten of gegevensfragmenten toe aan vooraf gebouwde informatieblokken die zijn ontworpen om uw redenering gemakkelijk te volgen te maken.

Leid discussies moeiteloos met een laatste dia waarop feedback kan worden gegeven en die ruimte biedt voor vragen en ideeën.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en multifunctionele teams die een overzichtelijke, gestructureerde manier nodig hebben om te presenteren wat ze aan het bouwen zijn.

Wilt u een presentatie voor klanten maken? Bekijk dan deze video ⬇️

2. Sjabloon voor verkooppresentatie

De sjabloon voor verkooppresentaties biedt een overzichtelijke werkstroom voor het presenteren van uw product of dienst, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het ontwerp van de dia's. Het leidt uw publiek door het probleem, de oplossing en de waarde die u biedt in een visuele structuur die duidelijk en gespreksvriendelijk aanvoelt.

Wat deze sjabloon zo handig maakt, is dat hij moeiteloos kan worden aangepast aan verschillende prospects. Hij biedt u ook de vrijheid om hem aan te passen, terwijl uw pitch toch verzorgd en gemakkelijk te volgen blijft.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Toon echte klantresultaten met behulp van kant-en-klare blokken die zijn ontworpen voor getuigenissen of korte casestudy's.

Vereenvoudig uw waardepropositie met highlightpanelen die uw kernboodschap direct scanbaar maken tijdens een live pitch.

Voeg moeiteloos visueel bewijs toe door productafbeeldingen te slepen en afbeeldingen die de inhoud ondersteunen rechtstreeks op de daarvoor bestemde kaders te plaatsen.

Sluit af met een duidelijke afsluitende dia waarin je je aanbod samenvat en de volgende stappen aangeeft, zonder je potentiële klant te overweldigen.

✅ Ideaal voor: Verkoopteams of iedereen die een aanpasbare presentatie nodig heeft om ideeën, diensten of producten aan potentiële klanten te pitchen.

🎁 ClickUp-bonus: Uit een onderzoek blijkt dat 92% van de bedrijfsleiders die wekelijks generatieve AI gebruiken, aanzienlijke voordelen melden, waaronder snellere werkstroom, duidelijkere communicatie, hogere productiviteit en zelfs meetbare kostenbesparingen. En omdat presentaties een van de meest communicatie-intensieve taken binnen elk bedrijf zijn, worden de beste AI-tools voor presentaties een concurrentievoordeel. Dat is precies waar ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent in ClickUp, het verschil maakt. Omdat het al uw taken, documenten, chats en geïntegreerde tools begrijpt, biedt het u echte projectcontext en -informatie, die het direct omzet in ideeën voor dia's, projectbeschrijvingen, overzichten, gespreksonderwerpen of zelfs volledige presentatieontwerpen. Gebruik de krachtige combinatie van ClickUp Documents + ClickUp Brain om projectbeschrijvingen en meer te maken!

3. UX-presentatiesjabloon

Met de Miro UX-presentatiesjabloon kunt u gebruikersonderzoek omzetten in een verhaal dat mensen echt willen horen. Het biedt u een duidelijke werkstroom om te presenteren wie uw gebruikers zijn, waar ze mee worstelen en waarom uw ontwerpbeslissingen logisch zijn.

De sjabloon combineert inzicht en actie. U kunt schermafbeeldingen, citaten van gebruikers, stappen in het traject en aanbevelingen toevoegen om uw presentatie het gevoel van een begeleide rondleiding te geven.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Geef patronen visueel weer met behulp van speciale rasters waarmee je rommelige aantekeningen kunt omzetten in overzichtelijke clusters van inzichten van gebruikers.

Breng de onderliggende oorzaken in kaart met secties die zijn afgestemd op het samenvatten van gedragsthema's, zonder de kijkers te overweldigen.

Breng uw personages tot leven door foto's toe te voegen en deze te combineren met korte beschrijvingen in kant-en-klare personagepanelen.

Begeleid teamdiscussies met speciale ruimtes voor aanbevelingen en beslissingen over de volgende stappen.

✅ Ideaal voor: UX-ontwerpers en productteams die hun bevindingen over gebruikers en hun ontwerprichting moeten presenteren.

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met meer dan 15 tools te jongleren , terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en gesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, geeft zichtbaarheid aan werk en stelt je in staat je te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

4. Sjabloon voor financiële presentaties

De Miro-sjabloon voor financiële overzichten biedt een gestructureerd kader om belanghebbenden wegwijs te maken in omzetpatronen, uitgaven, activa, passiva en de algehele financiële gezondheid.

U kunt balansitems toevoegen, winst- en verliesverschuivingen markeren, kasstroombewegingen visualiseren en afsluiten met een heldere samenvatting.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Maak financiële categorieën visueel overzichtelijk met kant-en-klare blokken waarmee je activa en passiva kunt scheiden.

Herken bewegingspatronen snel dankzij grafiekvriendelijke kaders die zijn ontworpen om verschuivingen in omzet of marges te benadrukken.

Breng strategische conclusies duidelijk naar voren met callout-panelen die zijn ontworpen voor korte uitleg waarin nummers worden gekoppeld aan zakelijke beslissingen.

Sluit af met een uniforme prognose met behulp van een samenvattende dia die is afgestemd op het overzichtelijk weergeven van prognoses en groeiverwachtingen.

✅ Ideaal voor: Financiële teams, oprichters en managers die kwartaalrapportages en financiële updates voor investeerders opstellen.

5. Presentatiesjabloon voor portfolio

Met het Miro Portfolio Presentation Sjabloon kunt u elk project presenteren als een duidelijk verhaal over wie u bent, welke uitdaging u bent aangegaan, hoe u die hebt aangepakt en wat het resultaat was.

Het werk blijft centraal staan, terwijl de sjabloon u net genoeg begeleiding biedt om het op een doordachte en relevante manier uit te leggen aan wervingsmanagers of besluitvormers die uw capaciteiten beoordelen.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Maak het toevoegen van beeldmateriaal eenvoudig met mediaklare frames die uw werk georganiseerd en consistent houden.

Presenteer processtappen visueel met behulp van kant-en-klare secties waarmee je kunt in kaart brengen hoe een project zich van begin tot eind heeft ontwikkeld.

Rond elk project netjes af met een reflectiegedeelte waarin u de belangrijkste lessen en wat deze u als ontwerper hebben geleerd, kunt benadrukken.

✅ Ideaal voor: ontwerpers, UX-professionals, studenten en creatieve teams die hun portfolio op een gepolijste, verhalende manier willen presenteren.

👀 Wist je dat? Personeelsmanagers lezen portfolio's niet meer echt, maar scannen ze. Als elke dia één duidelijk idee weergeeft, komt je portfolio scherper over en blijft het beter hangen.

Beperkingen van het gebruik van Miro voor het maken van presentaties

Miro is ontwikkeld voor visuele samenwerking. U krijgt een canvas voor Whiteboard en brainstormen, maar er is geen manier om uw presentaties te verbinden met taken en processen.

Dit zijn enkele van de limieten:

Het ontbreekt aan functies voor projectmanagement en taakbeheer , dus je kunt geen taken toewijzen, deadlines instellen, voortgang bijhouden of dia's koppelen aan uitvoerbare projectstappen.

Voert geen automatisering uit voor repetitieve handelingen, dus alles, van beoordelingen en goedkeuringen tot het doorvoeren van updates, blijft handmatig en tijdrovend.

Biedt beperkte functies voor rapportage , dus u moet handmatig gegevens verzamelen uit andere tools voor projectrapporten en presentaties voor belanghebbenden.

Maakt operationele samenwerking moeilijker omdat het geen functies heeft om beslissingen, goedkeuringen, eigenaars van taken of tijdlijnen bij te houden.

📚 Lees meer: Beste alternatieven en concurrenten van Miro

Alternatieve Miro-presentatiesjablonen

Als je visueel aantrekkelijke, collaboratieve presentaties wilt maken, maar met meer flexibiliteit, structuur en controle dan Miro kan bieden, is ClickUp een sterk alternatief.

De verzameling kant-en-klare presentatiesjablonen is gebouwd binnen een volledig uitgeruste Converged AI-werkruimte, zodat u kunt plannen en presenteren zonder van tool te wisselen. Uw presentaties zijn geen op zichzelf staande bestanden. Ze sluiten direct aan op uw planning en worden naadloos geïntegreerd in uw rapportage- en uitvoeringsprocessen.

Een van de grootste voordelen van het maken van presentaties in ClickUp is dat u niet hoeft te schakelen tussen verschillende tools. Met ClickUp Whiteboards kunt u de volledige structuur van uw presentatie visueel schetsen voordat u begint met het maken van de dia's.

Maak dynamische presentaties met het interactieve Whiteboard van ClickUp.

Plaats plaknotities voor elke sectie: Inleiding, Doelstellingen, Belangrijkste inzichten, Stappenplan, Budget, Actieplan en Vragen en antwoorden. Versleep deze notities vervolgens totdat de werkstroom logisch is. Zodra de werkstroom goed aanvoelt, kunt u elke plaknotitie rechtstreeks omzetten in een dia-taak of een overzichtselement in uw werkruimte.

Hier zijn de beste ClickUp-presentatiesjablonen die een goed alternatief vormen voor de ontwerpen van Miro.

1. ClickUp-presentatiesjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak in slechts enkele minuten een gepolijste presentatie met het ClickUp-sjabloon voor presentaties.

De ClickUp-presentatiesjabloon is ook als je werkt in een werkruimte die al begrijpt wat een goede presentatie nodig heeft. Het begint met een opvallende openingsdia die je onderwerp, je naam en je boodschap benadrukt. Van daaruit begeleidt de structuur je op een rustige manier bij het opbouwen van je verhaal.

Naarmate je verder gaat, schakelt de sjabloon over naar de modus voor het stellen van doelen. Je kunt je doelstellingen duidelijk weergeven, niet als rommelige tekstblokken, maar als scherpe, gemakkelijk te scannen uitspraken die aangeven waarom je presentatie bestaat en wat je wilt dat mensen ervan onthouden.

Zodra deze basiselementen zijn ingesteld, kunt u met de sjabloon uw content opdelen in duidelijk gedefinieerde hoofdstukken. Elk gedeelte krijgt een eigen opvallende titelpagina, waardoor uw overgangen vloeiender verlopen en uw publiek u gemakkelijker kan volgen.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Pas de content-slides aan elk gewenst format aan, inclusief tekst, frameworks, diagrammen, schermafbeeldingen of gemengde lay-outs.

Gebruik speciale visuele dia's om uw grafieken duidelijk weer te geven en belangrijke gegevens overzichtelijk te presenteren.

Sluit af met een samenvattende dia die de belangrijkste punten nog eens benadrukt en een bedankdia voor vragen of volgende stappen.

Pas elk detail aan, zoals kleuren, lettertypen, layouts en afbeeldingen, zodat ze moeiteloos bij uw stijl of merk passen.

✅ Ideaal voor: Teams en professionals die hun ideeën op een gestructureerde, visueel aantrekkelijke manier willen presenteren.

🧠 Snel inzicht: Een goede presentatie vormt een brug tussen uw ideeën en hoe duidelijk anderen deze begrijpen. Moderne presentatietools maken dit mogelijk door u het volgende te bieden: Een strakke visuele structuur die uw boodschap versterkt

Herbruikbare lay-outs die tijd besparen en creatieve vermoeidheid verminderen.

Samenwerkingsruimtes waar teams samen kunnen bouwen, verfijnen en commentaar geven Maar de echte magie ontstaat wanneer je deze tools combineert met functies die context en stem toevoegen. ClickUp Clips is hierbij erg handig. Je kunt een korte walkthrough opnemen met behulp van je scherm en je stem, zodat je publiek een volledig beeld krijgt, zelfs als je niet in de kamer bent. Gebruik ClickUp Clips om uw scherm op te nemen, annotaties toe te voegen en een duidelijke voice-over voor uw presentatie te leveren.

2. ClickUp-sjabloon voor projectoverzicht

Gratis sjabloon downloaden Zet uw project op de juiste koers met de ClickUp-sjabloon voor projectoverzichten.

Elk geweldig project begint wanneer ideeën eindelijk vorm krijgen. De ClickUp-sjabloon voor projectoverzichten is speciaal voor dat moment ontworpen. Je krijgt een begeleide ruimte om het project te verankeren met alle essentiële informatie, waaronder het doel, de naam, de betrokken personen en meer.

Wanneer het tijd is om aan de slag te gaan, kunt u elke fase op een tijdlijn in kaart brengen. En zodra de werkstroom duidelijk is, kunt u de belangrijkste resultaten van het project uiteenzetten, zodat elke bijdragegever precies weet waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Zo wordt afstemming geen uitdaging meer, maar iets dat vanaf dag één in het plan is ingebouwd.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Maak een heldere samenvatting, vroege inzichten en een duidelijke weergave van uw missie, visie, doelgroep en verwachte resultaten.

Leg beperkingen en aannames vroeg vast om realistische verwachtingen te scheppen en verrassingen op het laatste moment te voorkomen.

Breng het projectbudget en de investeringen in kaart om financiële beslissingen te verduidelijken en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn blijft.

✅ Ideaal voor: Projectmanagers en teamleiders die een gestructureerd maar flexibel document willen om projecten duidelijk en doelgericht te schetsen.

💡 Pro-tip: Om nog meer uit deze sjabloon te halen, kunt u uw volledige werkstroom in ClickUp Docs opbouwen. Met Docs kunt u teamgenoten rechtstreeks in een sectie taggen. Als u bijvoorbeeld de Projectachtergrond opstelt, kunt u uw onderzoeksleider @vermelden voor een vermelding om ontbrekende input toe te voegen of gegevens te verduidelijken. Je kunt ook elk opsommingsteken met één klik omzetten in een uitvoerbare Taak. Dus als je tijdlijn 'Wireframes afronden voor week 3' bevat, zet je die regel om in een Taak en wijs je die toe zonder het document te verlaten.

3. ClickUp-sjabloon voor campagneoverzicht

Gratis sjabloon downloaden Geef vorm aan uw presentatieplan en houd elke fase van de campagne eenvoudig uit te leggen en te bijhouden met behulp van het ClickUp Campaign Outline sjabloon.

Met het ClickUp Campaign Outline sjabloon kunt u elke campagne organiseren in presentatieklare verhalen. U kunt elke campagne registreren in een overzichtelijke lijstweergave, alle belangrijke details toevoegen, zoals doelstellingen, deliverables en tijdlijnen, en direct de juiste teams taggen.

Er is ook een Kanban-achtige bordweergave waarin campagnetaaken door verschillende fasen kunnen worden gesleept, zoals planning, ontwerp, implementatie en evaluatie. Op elke kaart worden het campagnetype, de benodigde middelen, de toegewezen teams en de goedkeuringsstatus overzichtelijk weergegeven: alle informatie die je normaal gesproken nodig hebt voor een presentatie.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Concentreer u op actief werk met behulp van het Implementatiebord , dat alleen lopende campagnes en verantwoordelijke teams toont.

Gebruik het bord zelf als een kant-en-klare presentatie voor stand-ups en tussentijdse projectevaluaties zonder aparte rapporten te hoeven maken.

Pas campagnedetails aan met aangepaste velden voor type, toegewezen team, media, kanaal en goedkeuringsstatus, zodat u gemakkelijker kunt filteren en sorteren.

Visualiseer uw volledige planning met een kleurgecodeerde tijdlijnweergave die startdata, einddata, eigendom en werklast weergeeft.

✅ Ideaal voor: marketingteams en bureaus die campagnes moeten plannen en bijhouden en tegelijkertijd de voortgang via verschillende kanalen moeten laten zien.

🎁 Bonus: Wilt u uw projectplanning visueel vereenvoudigen? Bekijk deze korte tutorial om te zien hoe ClickUp Whiteboards u helpen bij het brainstormen over ideeën en het in kaart brengen van uw tijdlijnen op een manier die sterkere presentaties ondersteunt.

4. ClickUp Creative Project Plan Sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breng structuur aan in uw creatieve proces en zet verspreide ideeën om in werk dat compleet aanvoelt met het ClickUp Creative Project Sjabloon.

Als je een presentatiesjabloon wilt die niet alleen je creatieve proces laat zien, maar het ook op de achtergrond georganiseerd houdt, dan biedt het ClickUp Creative Project Plan Template de perfecte balans. Het project is onderverdeeld in fasen en taken, zodat je gemakkelijk kunt zien wat de volgende stappen zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Elke taakkaart geeft details weer, zoals eigendom, deadlines, prioriteiten, goedkeuringsfasen, concepten en definitieve resultaten. Als je meer informatie nodig hebt, kun je elke kaart openen in een eigen mini-werkruimte met aantekeningen, bijlagen, feedback en versiegeschiedenis. Dit is ideaal om belanghebbenden te laten zien hoe het werk zich heeft ontwikkeld, zonder dat je door mappen hoeft te bladeren of tussen meerdere dia's hoeft te schakelen.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Krijg een overzicht van al uw projecten, gegroepeerd per projectfase, in de Creative Project lijstweergave .

Categoriseer projecttaken op status en houd de voortgang bij in de voortgangsbordweergave .

Houd deliverables, tijdlijnen en ongeplande of achterstallige projecten bij in de Tijdlijn-weergave.

✅ Ideaal voor: Creatieve teams en bureaus die werkstroomen en tijdlijnen moeten presenteren in een overzichtelijk, storytelling-gericht format.

⚡ Sjabloonarchief: Creatieve projecten zien er vaak soepel uit aan de buitenkant, maar achter elke gepolijste presentatie gaan uren van planning, versiebeheer, revisies en coördinatie schuil. Met sjablonen voor projectstart kunt u vroeg in het proces verwachtingen scheppen, rollen definiëren, creatieve doelen schetsen, beperkingen documenteren en ervoor zorgen dat elke bijdrager weet hoe zijn of haar werk bijdraagt aan de bedrijfsdoelen.

5. ClickUp PPT-projectplansjabloon

Gratis sjabloon downloaden Plan uw project met vertrouwen en houd alles georganiseerd, zodat het werk op schema blijft met de ClickUp PPT-projectplansjabloon.

Als je een gestructureerde manier zoekt om een project op te splitsen van het eerste idee tot de uiteindelijke oplevering, biedt de ClickUp PPT-projectplansjabloon je de basis om snel aan de slag te gaan.

U krijgt vooraf gedefinieerde lijsten voor het beheren van de planning, kosten, middelen, kwaliteit en andere aspecten van uw project. Met aangepaste velden kunt u elk onderdeel van het werk labelen op basis van inspanningsniveau, impact, afdeling, benodigde middelen of andere details die uw team nodig heeft.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Toon de voortgang van uw project op het Planning Progress Board -overzicht met slepen en neerzetten, dat de realtime status in een visueel format weergeeft.

Voeg uw bestanden rechtstreeks toe aan elke sectie als bijlage, zodat alle ondersteunende documenten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Benadruk de intensiteit van de werklast met op emoji's gebaseerde inspannings- en impactindicatoren die de uitleg op de dia's duidelijker maken.

✅ Ideaal voor: Teams en projectleiders die een projectplan moeten opstellen dat ze intern kunnen beoordelen en met belanghebbenden kunnen delen.

6. ClickUp-sjabloon voor projectvoorstel op Whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Houd uw team op één lijn met een duidelijke visuele werkstroom voor uw presentatie met behulp van het ClickUp Project Proposal Whiteboard-sjabloon.

Wanneer u een nieuw idee of project pitcht, is duidelijkheid essentieel. Deze ClickUp-sjabloon voor projectvoorstellen biedt een collaboratieve, visuele ruimte om alle belangrijke elementen op één plek samen te brengen, waaronder uw doelstellingen, risico's, tijdlijnen, middelen, statistieken over succes en belangrijkste belanghebbenden.

Alles op het canvas kan worden aangepast aan uw ideeën. U kunt uw plaknotities verplaatsen naarmate uw ideeën zich ontwikkelen en de plaatshouders vervangen door uw eigen structuur. U kunt ook hele secties helemaal opnieuw opbouwen met behulp van de tools aan de zijkant.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Visualiseer uw volledige voorstel op één enkel samenwerkingsbord waarop alle ideeën en details met elkaar verbonden blijven.

Pas elk onderdeel aan, van doelen tot middelen en tijdlijnen, met behulp van bewerkbare blokken en kleurgecodeerde elementen.

Werk in realtime samen met uw team om het voorstel te verfijnen en feedback te verzamelen, terwijl u iedereen naar dezelfde belangrijke beslissingen leidt.

✅ Ideaal voor: Teams die projectvoorstellen visueel in kaart willen brengen en belanghebbenden snel op één lijn willen brengen.

7. ClickUp-sjabloon voor zakelijke vereisten

Gratis sjabloon downloaden Structureer uw presentatie en presenteer vereisten duidelijk met de ClickUp Business Requirements-sjabloon.

Wilt u de reikwijdte van het project zo definiëren dat misverstanden en scope creep worden voorkomen? Met het ClickUp Business Requirements sjabloon kunt u vooraf de essentiële zaken vastleggen.

Er zijn vooraf gedefinieerde subpagina's om alles te definiëren, van een samenvatting tot de kosten-batenanalyse. Omdat de sjabloon is gebouwd op ClickUp Docs, krijgt u realtime samenwerkingsfuncties en versiebeheer. U kunt ook mensen, taken, andere documenten en Whiteboards taggen om extra context uit uw hele werkruimte op te halen.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Maak een lijst met alle functionele vereisten en functies in detail met diagrammen, grafieken en tijdlijnen.

Definieer de doelen, taken, deliverables, kosten en deadlines van het project om de planning en het inzetten van middelen te vereenvoudigen.

Leg uw zakelijke drijfveren uit, zoals het verhogen van de efficiëntie of het verlagen van de kosten door betere processen.

✅ Ideaal voor: Productmanagers en bedrijfsanalisten die op zoek zijn naar een BRD om belanghebbenden op één lijn te brengen en projectvereisten duidelijk te definiëren.

8. ClickUp-sjabloon voor projectroadmap

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer fasen, houd mijlpalen bij en presenteer uw projectwerkstroom duidelijk in uw dia's met behulp van het ClickUp Project Roadmap-sjabloon.

De ClickUp Project Roadmap sjabloon voelt als een visueel storyboard voor uw hele project. U krijgt een creatief canvas waarop elke mijlpaal een helder, gemakkelijk te herkennen oriëntatiepunt wordt. Vormen en eenvoudige paden leiden het oog op natuurlijke wijze. U bent vrij om de bouwstenen naar eigen inzicht te rangschikken, met behulp van fasemarkeringen, voortgangspaden, callout-boxen en verbindingspijlen.

Plaknotities zijn perfect om eerste ideeën op te schrijven of een fase in kleinere stappen op te splitsen voordat je deze verder uitwerkt. Het format past zich aan vrijwel elk scenario aan, of je nu een productlancering plant of langetermijninitiatieven in kaart brengt die afstemming binnen het hele team vereisen.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Visualiseer uw hele projecttraject met behulp van kleurrijke, vooraf gemaakte roadmapvormen die uw plan direct structuur geven.

Breng elke fase duidelijk in kaart met speciale beschrijvingsboxen die uw clientpresentatie gemakkelijker te volgen maken.

Aangepaste roadmap-elementen door ze te vergroten of verkleinen en te herschikken, zodat ze aansluiten bij uw verhaal of huisstijl.

✅ Ideaal voor: Teams en projectleiders die een visueel aantrekkelijke, gemakkelijk te volgen roadmap willen die ze in één samenwerkingsruimte kunnen plannen en presenteren.

9. ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplan

Gratis sjabloon downloaden Plan uw presentatie soepel en begeleid uw publiek van het eerste idee tot het eindresultaat met behulp van de ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplannen.

De ClickUp-sjabloon voor projectimplementatieplannen is de perfecte tool om de uitvoeringsfase soepeler te laten verlopen en te voorkomen dat taken vastlopen. Dankzij ClickUp-automatiseringen worden voortgangspercentages aangepast, worden budgetten automatisch berekend, blijft de werklast in balans en worden goedkeuringen weergegeven als controleposten tijdens uw traject.

Het risiconiveau is een ingebouwd aangepast veld, waarmee je potentiële projectrisico's kunt bijhouden en plannen. Met de meer dan 15 aangepaste weergaven van ClickUp kun je de voortgang volgen en ervoor zorgen dat alles volgens planning verloopt.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Stroomlijn goedkeuringen door een speciaal veld voor beoordelaars toe te voegen en een duidelijke statusfase te gebruiken waarmee elke revisie gemakkelijk te volgen is.

Houd de voortgang bij met ingebouwde indicatoren voor status, prioriteit, tijdlijnstatus en geschatte werklast.

Pas elk detail aan, inclusief statussen, velden, weergaven en layouts, zodat deze aansluiten bij uw unieke werkstroom.

✅ Ideaal voor: Leiders en teams die een betrouwbaar kader voor projectplanning willen dat complexe uitvoering omzet in een traceerbare werkstroom.

10. ClickUp Professional-sjabloon för rapporter

Gratis sjabloon downloaden Maak gepolijste, presentatieklare rapporten met de professionele rapportsjabloon van ClickUp.

Met het ClickUp Professional Report-sjabloon kunt u gedetailleerde projectinformatie omzetten in een presentatieklaar rapport. U kunt snel een projecttitel, datum, gegevens van de eigenaar en uw bedrijfslogo toevoegen, waardoor belanghebbenden direct context krijgen en een sterke eerste indruk krijgen.

De doelstellingen en verwachte resultaten worden bovenaan gedefinieerd. Als er afhankelijkheden of beperkingen zijn die van invloed kunnen zijn op de resultaten, is er ook ruimte om die te beschrijven. Voor teams die hun methodologie moeten uitleggen, splitst de sjabloon uw proces op in eenvoudige, logische stappen, zodat u elke fase, de aanpak en de bijbehorende budget- en resourcevereisten kunt beschrijven.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Verduidelijk uw doelstellingen, reikwijdte, limieten en methodologie met behulp van schrijfadvies op basis van prompts.

Deel meerfasige werkstroomen op in georganiseerde sjablonen voor planning, ontwikkeling, testen en implementatie.

Benadruk implicaties en toekomstige richtingen in overzichtelijke, met format gepresenteerde conclusie- en aanbevelingssecties.

✅ Ideaal voor: Team- en projectleiders die een gestructureerde aanpak nodig hebben om complexe projectwerkzaamheden om te zetten in professionele rapporten over rapportage.

⭐ Bonus: Met Brain Max Talk to Text van ClickUp hoeft u nooit meer naar een lege dia te staren. Spreek uw ideeën gewoon hardop uit en Brain MAX transcribeert en vat ze samen in gestructureerde aantekeningen die rechtstreeks in uw documenten, taken en projectruimtes worden opgeslagen.

11. ClickUp Elevator Pitch-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Bereid je voor op elke presentatie of netwerkmoment met de eenvoudige ClickUp Elevator Pitch-sjabloon.

De ClickUp Elevator Pitch-sjabloon biedt u een eenvoudige ruimte om een presentatiepitch te maken die scherp en gemakkelijk te geven is, of u zich nu voorbereidt op een investeerdersvergadering of uw team op één lijn wilt brengen rond een concept.

De sjabloon biedt een samenwerkingstabel waarin je klanttypes, hun behoeften, de oplossing die je aanbiedt, de markt waarin je actief bent en het belangrijkste voordeel dat je mensen wilt laten onthouden in kaart kunt brengen. Zodra die bouwstenen op hun plaats zitten, helpt het laatste pitchgedeelte je om alles om te zetten in een strakke, overtuigende statement, iets dat je in minder dan 30 seconden kunt presenteren, net als een echte elevator pitch.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Werk samen met teamgenoten met behulp van opmerkingen en vermeldingen waarmee je samen in realtime de pitch kunt vormen.

Verfijn uw boodschap met ingebouwde prompts en duidelijke voorbeelden die u helpen een sterkere elevator pitch te maken.

Krijg snelle, praktische tips die u helpen uw publiek te boeien en uw pitch af te stemmen op de mensen voor wie u spreekt.

✅ Ideaal voor: Professionals die op zoek zijn naar een tool waarmee ze een krachtige elevator pitch van 20-30 seconden kunnen geven.

12. ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes

Gratis sjabloon downloaden Maak een overtuigende verkooppitch voor uw volgende presentatie met behulp van het ClickUp-sjabloon voor verkooppitches.

Alle verkooppraatjes beginnen met een pakkende hook. Met het ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes kunt u die hook omzetten in een boeiend verhaal door de uitdagingen van de klant te verbinden met de sterke punten van uw product, uw belangrijkste functies te beschrijven en de voordelen te benadrukken op een manier die voor elke potentiële klant persoonlijk aanvoelt.

Wat deze sjabloon zo bijzonder maakt, is een database met complete, kant-en-klare pitchvoorbeelden. Of je nu wilt leunen op gedeelde verbindingen, op gegevens gebaseerde overtuigingskracht, op mijlpalen gebaseerde outreach of vriendelijke follow-ups, je vindt scripts die warm, menselijk en gemakkelijk aan te passen zijn.

✨ Waarom je deze sjabloon geweldig zult vinden

Creëer opvallende hooks met kant-en-klare prompts, vragen, gegevenspunten en ideeën voor persoonlijke verbindingen.

Versterk uw boodschap met bewezen CTA-voorbeelden die u helpen om vol vertrouwen om de volgende stap te vragen.

Hergebruik pitchscripts voor verschillende kanalen door ze rechtstreeks in ClickUp Documenten te bewerken voor consistente communicatie.

Ondersteun uw verkoopverhaal met subtiele visuele hints en pictogrammen die de content boeiend en gemakkelijk te volgen houden.

✅ Ideaal voor: Verkoopteams, solopreneurs, SDR's en oprichters die kant-en-klare pitchscripts willen waarmee ze sneller en effectiever contact kunnen leggen.

⚡ Sjabloonarchief: Bij pitchen gaat het erom snel de aandacht te trekken. Volgens de pitchdeck-benchmark van Papermark (gebaseerd op meer dan 3000 decks) besteden investeerders slechts 3 ,2 minuten aan een deck en slechts 23 seconden aan de eerste dia voordat ze beslissen of ze verder gaan. Met die druk wordt het bouwen van een sterk pitchdeck vanaf nul een race tegen de klok. Bekijk deze pitchdeck-sjablonen om uw verhaal sneller vorm te geven en met vertrouwen te presenteren.

Til uw presentatie naar een hoger niveau met ClickUp

Miro-sjablonen zijn ideaal voor snelle visualisaties en samenwerking, maar schieten vaak tekort wanneer u structuur nodig hebt of een plek waar ideeën kunnen worden omgezet in echt, traceerbaar werk.

Dat is waar ClickUp-sjablonen zich onderscheiden. Ze helpen je niet alleen om je ideeën te presenteren. Ze helpen je ook om ze te ordenen en direct in je werkstroom te integreren zonder momentum te verliezen.

Of je nu een pitch houdt, plant, brainstormt of presenteert, ClickUp biedt kant-en-klare sjablonen die naadloos integreren in je taken, documenten, Whiteboards en dashboards. Alles blijft met elkaar verbonden, zodat je je ideeën in dezelfde ruimte kunt ontwikkelen en uitvoeren.

Als je presentaties wilt die er goed uitzien en daadwerkelijke voortgang ondersteunen, bekijk dan de volledige bibliotheek met sjablonen van ClickUp. Meld je vandaag nog gratis aan.