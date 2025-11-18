Top 10 alternatieven voor Glue voor HR-teams

Glue beloofde de oplossing te zijn voor al uw problemen op het gebied van werknemersbetrokkenheid: de 'lijm' die iedereen bij elkaar hield.

Maar na een paar sessies begonnen er barsten te ontstaan. De leercurve belemmert de acceptatie door teams, dashboards missen diepgang en er ontbreken geavanceerde functies die u nodig hebt naarmate de organisatie groeit. 😖

Veel teams die op zoek zijn naar alternatieven voor Glue zijn tot dezelfde conclusie gekomen: het is goed, maar het is nog niet helemaal perfect.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele van onze favorieten die betere prestaties, meer aangepaste mogelijkheden en een soepelere gebruikerservaring bieden. 🎯

De beste alternatieven voor Glue in één oogopslag

Hier is een tabel waarin alle alternatieven voor Glue in deze blog worden vergeleken. 📊

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één taakbeheer en samenwerking via chat, documenten en taken voor kleine teams tot grote ondernemingen (van start-ups tot grote marketingteams). Een uniform platform dat team samenwerking biedt via realtime chat, contextuele AI-antwoorden met ClickUp Brain, aangepaste AI-agents, taakgekoppelde discussies, workflowautomatisering en slimme samenvattingen. Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Lattice AI-gestuurd personeelsbeheer, prestaties bijhouden en werknemersontwikkeling voor HR-leiders en managers die betrokken teams samenstellen. AI-prestatieoverzichten, geïntegreerd HRIS, feedbackloops, carrièregroei, betrokkenheidsanalyses Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker. Culture Amp Continue feedbackverzameling, betrokkenheidsanalyses en prestatie-inzichten voor organisaties die hun werkcultuur en personeelsbehoud willen versterken. Medewerkersonderzoeken, AI-gestuurde analyses, prestatiebeoordelingen, engagement-heatmaps, aangepaste sjablonen en benchmarkingtools Aangepaste prijzen Vantage Circle Belonings-, erkennings- en werknemersbetrokkenheidsprogramma's voor HR-teams die motivatie en prestaties stimuleren in hybride organisaties. Beloningenmarktplaats, erkenning door collega's, gamified uitdagingen, dashboard, wereldwijde inwisselingsopties Aangepaste prijzen Nectar Peer-to-peer-erkenning, het bijhouden van mijlpalen en automatisering van beloningen voor bedrijven die mensen centraal stellen en een cultuur van waardering bevorderen. Erkenningfeeds, aangepaste uitdagingen, ingebouwde automatisering voor beloningen, bijhouden van kernwaarden, betrokkenheidsrapportage Aangepaste prijzen Coworker. ai Geautomatiseerde werkstroom met AI-geheugen voor technische teams, datawetenschappers en operationele teams van ondernemingen. Bedrijfsbrein (OM1), Deep Work-modus, data-integraties in verbinding, AI-taakuitvoering, contextuele inzichten Betaald abonnement vanaf $ 29,99 per maand per gebruiker Lees AI Real-time analyse van vergaderingen, bijhouden van betrokkenheid en door AI gegenereerde inzichten voor leidinggevenden om de communicatie-efficiëntie en participatie te verbeteren. Beoordeling van betrokkenheid bij vergaderingen, sentimenttracking, automatische samenvattingen, teamanalyses, communicatie-inzichten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19,75 per maand per gebruiker. Patchwork Zorg voor een veilige personeelsplanning, ploegendienstbeheer en personeelscoördinatie voor zorginstellingen, waarbij compliance en flexibiliteit in evenwicht worden gehouden. Dienstroosterplanning, personeelsanalyse, mobiele personeelsbezetting, nalevingsbijhouden, directe personeelsnotificaties Aangepaste prijzen Slack Kanaalgebaseerde berichten, workflowautomatisering en cross-toolintegratie voor gedistribueerde teams die realtime samenwerking stroomlijnen. Kanalen, huddles, werkstroom, AI-samenvattingen, app-integraties, doorzoekbare kennisarchieven Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 4,38 per maand per gebruiker. Mattermost Zelfgehoste samenwerking, incidentrespons en DevSecOps-automatisering voor veiligheidsbewuste teams die in gereguleerde omgevingen werken. Beveiligde berichten, zelfhosting, playbooks, incident-automatisering, DevSecOps-integraties, auditlogs Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd).

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Glue?

Als u op zoek bent naar alternatieven voor Glue, let dan op het volgende. 👀

Real-time feedback en enquêtes: De mogelijkheid om korte, frequente en vaak anonieme enquêtes uit te voeren om snel de stemming onder medewerkers te peilen en problemen te identificeren zodra ze zich voordoen, in plaats van uitsluitend te vertrouwen op jaarlijkse beoordelingen.

Uitgebreide aanpassing van enquêtes: zoek naar platforms die aangepaste enquêtebouwers bieden en een bibliotheek met door onderzoek ondersteunde vragenlijsten die zijn afgestemd op specifieke teams, afdelingen of levenscyclusfasen (bijv. onboarding, vertrek).

Sentimentanalyse: tools die AI gebruiken om open feedback en opmerkingen te analyseren om inzicht te krijgen in het algemene moreel van medewerkers en potentiële problemen op te sporen voordat ze escaleren.

Erkenningssysteem op meerdere niveaus: het platform moet zowel peer-to-peer-erkenning (bijv. sociale feeds, 'kudos'-kaarten) als top-down-erkenning van managers en leidinggevenden faciliteren om een cultuur van waardering te bevorderen.

Doel stellen en bijhouden: Functies waarmee werknemers persoonlijke doelen kunnen instellen (zoals OKR's of SMART-doelen) en deze kunnen afstemmen op bredere bedrijfsdoelstellingen, met voortdurende voortgang en regelmatige check-ins.

Bruikbare inzichten en AI-gestuurde aanbevelingen: Dashboard en rapportage moeten duidelijke, datagestuurde inzichten en voorgestelde actieplannen bieden, in plaats van alleen ruwe data, zodat managers en HR weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Naadloze integratie: De tool moet kunnen worden geïntegreerd met bestaande HR-informatiesystemen (HRIS), salarisadministratie en dagelijkse communicatietools, zodat deze een natuurlijk onderdeel wordt van de dagelijkse werkstroom en datasilo's worden voorkomen.

Mobiele toegankelijkheid: een gebruiksvriendelijke, voor mobiel geoptimaliseerde ervaring is essentieel voor het betrekken van externe, hybride en eerstelijnsmedewerkers die niet altijd achter een bureau zitten.

De 10 beste alternatieven voor Glue

Op zoek naar een slimmere manier om uw medewerkers te motiveren? Hier zijn de beste alternatieven voor Glue die context, teamcommunicatie en automatisering samenbrengen. 🎯

ClickUp (het beste voor AI-gestuurd taakbeheer, teamsamenwerking en werkstroombeheer)

Het werk van vandaag is gebrekkig.

Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn, waardoor we vertraging oplopen.

ClickUp lost dit op met de alles-in-één-app voor werk die projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Laten we eens kijken hoe ClickUp voor HR-teams helpt om teams samen te brengen en hen in verbinding te houden.

Doorbreek communicatiesilo's met ClickUp Chatten

ClickUp Chat maakt teamchatten eenvoudiger door gesprekken rechtstreeks in uw werkstroom te integreren. Het biedt u twee manieren om verbinding te maken: openbare of privékanalen voor teamchats en directe berichten voor één-op-één- of kleine groepschats.

U kunt direct een ClickUp-taak aanmaken vanuit elk bericht, zodat taken nooit verloren gaan. Beweeg de muis over een bericht, klik op 'Taak aanmaken' en voilà. De taak wordt toegevoegd aan uw werkruimte, voltooid met context, toegewezen personen en de juiste lijstlocatie.

Wilt u meer zichtbaarheid dan één enkel bericht? Kies uit vier soorten berichten: Aankondiging, Discussie, Idee en Update, om de communicatie flexibel in te richten zoals u dat wilt.

Ontdek de geavanceerde functies:

Leg vast en onderneem actie met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent van het platform, helpt uw werkstroom vooruit en zet elke chatten om in inzicht, afstemming en actie.

Ben je even weggeweest? Met de functie Catch Me Up kun je meteen weer aan de slag. Kies een tijdsbestek en zie direct alles wat je gemist hebt, netjes samengevat.

Creëer direct vanuit uw ClickUp chat bruikbare volgende stappen en slimme antwoorden met behulp van ClickUp Brain

De AI Project Manager van ClickUp Brain vat direct samen wat er is gebeurd en benadrukt sleutel-updates, beslissingen en volgende stappen op basis van eenvoudige natuurlijke taalprompts.

En wanneer het tijd is om actie te ondernemen, typ je gewoon @Brain of @My Brain om de context van het chatten samen te vatten, gerelateerde taken aan te maken, antwoorden te genereren of een gesprek voort te zetten met slimme AI-follow-ups.

✅ Voorbeeldprompts: Maak op basis van de aantekeningen van de vergadering een lijst met de drie belangrijkste beslissingen en wie daarvoor verantwoordelijk is*

*Vat dit chatten samen, aangezien ik 48 uur offline was. Benadruk alle genomen beslissingen, toegewezen taken en zaken die mijn aandacht vereisen.

Stel vanuit deze thread een slim antwoord op aan @Maria waarin je de volgende stappen samenvat en plan een vervolgtaak voor het team

Stroomlijn de communicatie met ClickUp Ambient Agents

ClickUp Ambient Agents zijn slimme assistenten die in uw werkruimte aanwezig zijn en u helpen bij de automatisering van routinetaken.

U kunt kiezen uit vooraf gebouwde agents voor kernproductiviteitstaken of uw eigen aangepaste agents creëren die zijn afgestemd op de werkstroom van uw team.

Een Prebuilt Answers Agent beantwoordt bijvoorbeeld vragen van het team op basis van geverifieerde werkruimtegegevens.

Gebruik ClickUp Ambient Agents om de communicatie binnen uw chatkanalen te stroomlijnen

Maak een einde aan AI-wildgroei met ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX is een AI-desktopapp die rechtstreeks verbinding maakt met uw strategisch werk (taken, documenten, chats en bestanden), zodat elke reactie gebaseerd is op de echte context.

Gebruik de app-overschrijdende automatiseringen van ClickUp Brain MAX om bestanden te vinden en werkstroom te triggeren in ClickUp, Google Drive, Notion en meer

Deze geïntegreerde AI-hub vervangt meerdere losstaande tools. De contextuele AI maakt gebruik van de werkgrafiek van ClickUp en begrijpt hoe taken, projecten, vergaderingen en gekoppelde apps met elkaar in verband staan.

Dat betekent dat uw AI-assistent precies weet wat er in uw werkruimte gebeurt, waardoor u sneller beslissingen kunt nemen en 'AI-wildgroei' kunt elimineren.

Brain MAX ondersteunt ook meerdere AI-modellen, zodat u voor elk scenario kunt kiezen uit toonaangevende modellen zoals ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek of Gemini.

De beste functies van ClickUp

Zoek in uw hele werkruimte: vind taken, documenten, berichten en bestanden in ClickUp en gekoppelde tools zoals Google Drive of GitHub met vind taken, documenten, berichten en bestanden in ClickUp en gekoppelde tools zoals Google Drive of GitHub met ClickUp Enterprise Search

Blijf op de hoogte: voer regelmatig enquêtes uit met voer regelmatig enquêtes uit met ClickUp Formulieren om de betrokkenheid van medewerkers te beoordelen en problemen te identificeren.

Centraliseer bedrijfskennis en -beleid: maak belangrijke beleidsregels, processen en informatie gemakkelijk vindbaar door ze te consolideren binnen ClickUp Knowledge Management.

Houd de belangrijke statistieken bij: gebruik gebruik ClickUp Dashboard om betrokkenheidsstatistieken, enquêteresultaat en deelname aan HR-initiatieven bij te houden.

Houd slimmere vergaderingen met automatische samenvattingen: start snel audio- en video-vergaderingen binnen ClickUp om in realtime samen te werken. U krijgt ook direct samenvattingen, transcripties en volgende stappen met start snel audio- en video-vergaderingen binnen ClickUp om in realtime samen te werken. U krijgt ook direct samenvattingen, transcripties en volgende stappen met ClickUp SyncUps

Breng uw tools en gegevens samen: koppel apps zoals Slack, Google Agenda, GitHub en Figma via koppel apps zoals Slack, Google Agenda, GitHub en Figma via ClickUp-integraties om uw updates en werkstroom perfect te synchroniseren.

Houd gesprekken bruikbaar: tag teamgenoten, koppel gerelateerde taken of documenten en zet chats om in traceerbare, zichtbare acties met tag teamgenoten, koppel gerelateerde taken of documenten en zet chats om in traceerbare, zichtbare acties met @vermeldingen

Limieten van ClickUp

Met zoveel sleutelfuncties en weergaven kan het even duren om ClickUp af te stemmen op de werkstroom van uw team.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensent vat het mooi samen:

Eerlijk gezegd vind ik het leukste aan ClickUp dat alles op één plek staat. Voorheen had ik taken in de ene app, Google Documenten in een andere en aantekeningen verspreid over Notion en Google Workspace. Met ClickUp kan ik het gewoon openen en zien wat ik nog te doen heb, aantekeningen toevoegen of zelfs met mijn team chatten zonder heen en weer te hoeven springen.

Eerlijk gezegd vind ik het leukste aan ClickUp dat alles op één plek staat. Voorheen had ik taken in de ene app, Google Documenten in een andere en aantekeningen verspreid over Notion en Google Workspace. Met ClickUp kan ik het gewoon openen en zien wat ik nog te doen heb, aantekeningen toevoegen of zelfs met mijn team chatten zonder heen en weer te hoeven springen.

📮 ClickUp Insight: 34% van de werknemers voelt zich niet op hun gemak om vragen te stellen op het werk en 14% probeert meestal zelf antwoorden te vinden. Wanneer mensen aarzelen om hulp te zoeken, is dat vaak een teken dat ze zich niet volledig geaccepteerd of betrokken voelen bij het leerproces van het team. De oplossing? Een oordeelvrij pad creëren waar mensen in hun eigen tempo kunnen leren van bestaande kennisbanken en processen kunnen ontdekken. ClickUp's Knowledge Management, bestaande uit ClickUp Brain en Connected Search, helpt werknemers antwoorden op hun vragen te vinden en te zoeken in de werkruimte en in geïntegreerde apps van derden. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het stellen van 'voor de hand liggende' vragen of het onderbreken van anderen.

2. Lattice (het beste voor AI-aangedreven prestatiebeheer, talentontwikkeling en werknemersbetrokkenheid)

via Lattice

Lattice is ontworpen om HR-leiders, managers en leidinggevenden te helpen de betrokkenheid van werknemers te versterken en combineert analyse, feedback en automatisering.

Het geïntegreerde HRIS sluit aan op communicatiemodellen die prestatiebeoordelingen, het stellen van doelen en het coachen van medewerkers ondersteunen, waardoor teams kunnen handelen op basis van realtime inzichten.

Voor organisaties die alternatieven voor Glue evalueren, onderscheidt Lattice zich door zijn People + AI-aanpak, waarbij menselijk inzicht wordt gecombineerd met intelligente automatisering. Het helpt managers om gepersonaliseerde coaching te geven, HR-teams om repetitieve queries af te handelen en leidinggevenden om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen over beloning en prestaties.

De beste functies van LatticeTalks

Automatiseer HR-queries met de Lattice AI Agent om verlofregelingen, secundaire arbeidsvoorwaarden en verzoeken van werknemers af te handelen.

Bevorder carrièregroei met gepersonaliseerde coaching, het bijhouden van doelen en analyses van voortgang.

Bouw transparante beoordelingscycli met behulp van AI om sterke punten en ontwikkelingsgebieden objectief te benadrukken.

Geef managers meer mogelijkheden met 1:1-tools, agendabouwers en geautomatiseerde actiebijhouden.

Limieten van LatticeTalks

Bepaalde administratieve werkstroom vereist meerdere stappen, zoals schakelen tussen de beheerdersmodus en de modus van de gebruiker om verschillende taken uit te voeren.

Historische prestatie- en feedbackgegevens kunnen moeilijk toegankelijk of intuïtief te analyseren zijn, wat de besluitvorming voor managers en HR bemoeilijkt.

Prijzen van LatticeTalks

Talentbeheer: $ 11/maand per gebruiker

Add-on voor betrokkenheid: $ 4 per maand per gebruiker

Grow-add-on: $ 4 per maand per gebruiker

Compensatie-add-on: $ 6 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van LatticeTalks

G2: 4,7/5 (meer dan 3500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LatticeTalks?

Echte gebruikers delen hun ervaringen:

Lattice biedt de veelzijdigheid om niet alleen feedback te krijgen van onze supervisor of managers, maar ook van collega's met wie je nauw samenwerkt en met wie je werk, om feedback van hen te krijgen om jezelf te verbeteren. Er is geen sprake van afkeer, maar de opties zijn momenteel met limiet en er zouden meer functies kunnen zijn om de prestaties op maandelijkse en driemaandelijkse basis vast te leggen.

Lattice biedt de veelzijdigheid om niet alleen feedback te krijgen van onze supervisor of managers, maar ook van collega's met wie je nauw samenwerkt en met wie je werk, om feedback van hen te krijgen om jezelf te verbeteren. Er is geen sprake van afkeer, maar de opties zijn momenteel met limiet en er zouden meer functies kunnen zijn om de prestaties op maandelijkse en driemaandelijkse basis vast te leggen.

3. Culture Amp (het beste voor datagestuurde werknemersbetrokkenheid en prestatie-inzichten)

via Culture Amp

Culture Amp is een 'beslissingsintelligentie'-engine die organisaties helpt te begrijpen en te verbeteren hoe hun mensen werk, groeien en betrokken blijven. Het combineert continue feedback, chatplatforms en gedragswetenschap om het sentiment van werknemers om te zetten in meetbare bedrijfsresultaten.

De intuïtieve dashboards van het platform laten zien wat productiviteit, retentie en verbondenheid stimuleert, waardoor leidinggevenden duidelijkheid krijgen om zelfverzekerde, mensgerichte beslissingen te nemen.

Op basis van meer dan 1,5 miljard gegevenspunten vertaalt het patronen van betrokkenheid en prestaties naar bruikbare inzichten. Van het uitvoeren van enquêtes tot het analyseren van wereldwijde benchmarks, Culture Amp helpt teams om op grote schaal hoogpresterende culturen op te bouwen.

De beste functies van Culture Amp

Start AI Coach voor gepersonaliseerde, wetenschappelijk onderbouwde coachinginzichten die prestaties en groei stimuleren.

Verzamel feedback op grote schaal via meer dan 40 aanpasbare sjablonen voor communicatieplannen met AI-commentaaranalyse.

Maak een verbinding tussen HR-gegevens en oplossingen van derden in toonaangevende HRIS-systemen voor snellere, nauwkeurigere inzichten.

Versnel de besluitvorming met AI-gestuurde aanbevelingen en voorspellende inzichten op basis van People Science.

Limieten van Culture Amp

Dashboards zijn visueel duidelijk, maar het kan tijdrovend zijn om gedetailleerde trends te bekijken.

Frequente waarschuwingen en notificaties kunnen overweldigend zijn, vooral voor managers van grote ondernemingen.

Prijzen van Culture Amp

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Culture Amp

G2: 4,5/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Culture Amp?

Een gebruiker vat het perfect samen:

Culture Amp maakt het eenvoudig om enquêtes voor het hele bedrijf en afdelingen uit te voeren. De software is zeer intuïtief en ondersteunt uitstekend. Het handmatige importproces kan enige tijd in beslag nemen wanneer u nieuwe medewerkers toevoegt, maar Culture Amp biedt u de mogelijkheid om nieuwe gebruikers op verschillende manieren te importeren.

Culture Amp maakt het eenvoudig om enquêtes voor het hele bedrijf en afdelingen uit te voeren. De software is zeer intuïtief en ondersteunt uitstekend. Het handmatige importproces kan enige tijd in beslag nemen wanneer u nieuwe medewerkers toevoegt, maar Culture Amp biedt u de mogelijkheid om nieuwe gebruikers op verschillende manieren te importeren.

4. Vantage Circle (het beste voor gecentraliseerde werknemersbetrokkenheid, erkenning en welzijn)

via Vantage Circle

Vantage Circle combineert erkenning, welzijn, extraatjes en feedback en maakt gebruik van gedragswetenschap en AI om betrokkenheid persoonlijker te maken. U kunt mijlpalen automatisch vieren met verjaardags- en jubileumpunten, digitale jaarboeken en beloningen.

Het platform helpt u om prestaties direct te erkennen via peer-to-peer-, sociale of panelgebaseerde erkenningsprogramma's.

Van synchroniseren met uw bestaande HR-systemen tot het aanbieden van regio-specifieke beloningscatalogi, Vantage Circle helpt bedrijven een cultuur te creëren waarin mensen centraal staan.

De beste functies van Vantage Circle

Bevorder welzijn op holistische wijze met fitnessbijhouden, mindfulness-sessies en bedrijfsuitdagingen via Vantage Fit .

Start snelle feedbackloops met behulp van AI-aangedreven, volledig anonieme werknemersonderzoeken via Vantage Pulse .

Bied wereldwijde voordelen en cashback met zorgvuldig geselecteerde kortingen van meer dan 1000 merken via Vantage Perks .

Krijg toegang tot bruikbare inzichten over betrokkenheid, prestaties en sentiment met behulp van realtime analytische dashboard.

Limieten van Vantage Circle

De beloningencatalogus kan na langdurig gebruik als een limiet of repetitief aanvoelen.

Niet alle punten kunnen in één transactie worden gebruikt en voor bepaalde inwisselingen kan een administratiekostenvergoeding in rekening worden gebracht.

Prijzen van Vantage Circle

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Vantage Circle

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Vantage Circle?

Een gebruiker legt het het beste uit:

Vantage Circle maakt het gemakkelijk om collega's te erkennen en te belonen, wat echt helpt om het moreel van het team te verhogen. Het puntensysteem en de inwisselingsopties bieden een tastbare manier om waardering te tonen... Het zou geweldig zijn als het platform meer regiospecifieke of gepersonaliseerde aanbevelingen zou bieden op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

Vantage Circle maakt het gemakkelijk om collega's te erkennen en te belonen, wat echt helpt om het moreel van het team te verhogen. Het puntensysteem en de inwisselingsopties bieden een tastbare manier om waardering te tonen... Het zou geweldig zijn als het platform meer regiospecifieke of gepersonaliseerde aanbevelingen zou bieden op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

🚀 Voordeel van ClickUp: Als uw teamchatten vol staan met 'Hé, kan iemand me hier later aan herinneren?', moet u ClickUp Automations gebruiken om chat-automatisering in te stellen die automatisch herinneringen, updates of statusmeldingen verstuurt. U kunt er met slechts een paar muisklikken een instelling maken: Open uw chatten kanaal en klik op de knop ⚡ Automatiseren. Kies voor Create Automatisering Stel uw trigger, voorwaarden en acties in (zoals het versturen van een bericht wanneer de status van een taak verandert). Klik op 'Maken' en u bent klaar. Houd gesprekken proactief met dagelijkse check-ins en meldingen voor voltooide taken met ClickUp automatisering

5. Nectar (het beste voor peer-to-peer-erkenning, beloningen en programma's voor werknemerswaardering)

via Nectar

Nectar is ontworpen voor HR-leiders, managers en verspreide teams en combineert erkenning, teamcommunicatie en aangepaste uitdagingen.

Als alternatief voor Glue hanteert Nectar een meer mensgerichte aanpak. U kunt prestaties vieren, mijlpalen belonen en erkenning direct koppelen aan bedrijfswaarden. Het platform ondersteunt ook interne communicatie, zodat aankondigingen, updates en shoutouts plaatsvinden in teamkanalen.

U kunt ook de betrokkenheid en culturele gezondheid bijhouden met gedetailleerde dashboard en analyses die erkenningactiviteiten, participatiegraad en impact per team of afdeling weergeven.

Het platform biedt ook een flexibele beloningscatalogus waar teamleden punten kunnen inwisselen voor cadeaukaarten, bedrijfsartikelen of aangepaste extraatjes.

De beste functies van Nectar

Automatiseer erkenning en beloningen via de module Erkenning en beloningen .

Start bedrijfsbrede nominatieprogramma's om uitmuntende bijdragen te belonen.

Personaliseer ervaringen met Value-gekoppelde Recognition Tags die shoutouts koppelen aan bedrijfsprincipes.

Maak boeiende aankondigingen met de Communication Builder met slepen en neerzetten.

Limieten van Nectar

Limiet integratie met bredere HR- en werkstroomsystemen kan het moeilijker maken om de tool in complexe tech stacks te integreren.

Notificaties en communicatiekanalen kunnen rommelig of overweldigend aanvoelen.

Prijzen van Nectar

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nectar

G2: 4,7/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Nectar?

Hier volgt een fragment van wat gebruikers te zeggen hebben over Nectar:

Nectar maakt het gemakkelijk om punten in te wisselen voor een verscheidenheid aan populaire cadeaukaarten, met een eenvoudige interface die gemakkelijk te navigeren is... Hoewel het platform zelf soepel zijn functie vervult, zou ik graag zien dat er meer mogelijkheden waren om vaker punten te verdienen.

Nectar maakt het gemakkelijk om punten in te wisselen voor een verscheidenheid aan populaire cadeaukaarten, met een eenvoudige interface die gemakkelijk te navigeren is... Hoewel het platform zelf soepel zijn functie vervult, zou ik graag zien dat er meer mogelijkheden waren om vaker punten te verdienen.

🔍 Wist u dat? De Social Presence Theory legt uit hoe digitale communicatie een 'gevoel van samen zijn' mogelijk maakt. Dit gebeurt echter vaak op een lager niveau van sociale aanwezigheid dan bij face-to-face interacties. Dit is belangrijke context wanneer teams overschakelen naar platforms voor chatten en samenwerken.

6. Coworker. ai (het meest geschikt voor ondernemingsteams die complexe werkstroom automatiseren met AI-geheugen)

Coworker. ai is ontwikkeld om te denken en te handelen vanuit de context van uw bedrijf. Het is ontworpen voor technische teams, productmanagers en AI-gedreven organisaties en maakt een veilige verbinding met uw interne tools en gegevens om wat het 'het brein van uw bedrijf' noemt te creëren. Aangedreven door zijn OM1-geheugenarchitectuur, kan het complexe, functieoverschrijdende werk aan.

U kunt het vragen om risicovolle verkoopdeals te identificeren, code-commits samen te vatten, technische documenten op te stellen of zelfs updates te coördineren tussen Jira, Slack en GitHub.

Stel complexe vragen zoals 'Welke klanten zullen waarschijnlijk weglopen?' of 'Welke functies worden deze week geleverd?' en krijg nauwkeurige, contextuele antwoorden.

De beste functies van Coworker.ai

Analyseer, plan en voer complexe taken uit met Deep Work Mode in meer dan 40 geïntegreerde apps.

Sla context op en roep deze op in meer dan 120 dimensies, waaronder projecten, teams, doelen en communicatie.

Ontvang automatische updates over de voortgang van het team, belemmeringen en prestaties in alle verbonden systemen.

Beperkingen van Coworker.ai

Het is afhankelijk van grootschalige gegevensverzameling; bedrijven met verspreide of gescheiden bronnen kunnen moeite hebben om een effectief 'bedrijfsgeheugen' op te bouwen.

Vereist installatie in meer dan 40 apps en integratie in meerdere systemen voordat de volledige waarde kan worden gerealiseerd.

Prijzen van Coworker.ai

Pro: $29,99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Coworker. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Het eerste echte chat-systeem voor meerdere gebruikers, Talkomatic (1973) op het PLATO-systeem van de Universiteit van Illinois, gaf de tekst van elke gebruiker teken voor teken weer in een speciale zone.

7. Read AI (het beste voor realtime analyse van vergaderingen, het bijhouden van betrokkenheid en inzichten in gesprekken)

via Read AI

Read AI voorkomt de verwarring die u voelt na een vergadering waarin u even afdwaalde.

Het is een AI-productiviteitcopiloot die zich aansluit bij uw digitale werkruimte, vergaderingen bijwoont, e-mails scant en chats synchroniseert om discussies samen te vatten, actiepunten te extraheren en inzichten naar boven te halen. Het platform werkt binnen Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail en Slack.

Met Search Copilot vindt u direct wat er tijdens een vergadering is gezegd, in een e-mail is beloofd of in een chatthread is een melding (vermelding). Ondertussen personaliseren AI-agents zoals Monday Briefing, End-of-Week Agents en Post-Meeting Recap uw werkstroom door u op maat gemaakte samenvattingen, wekelijkse inzichten en suggesties voor volgende stappen te bieden.

Lees meer over de beste AI-functies

Leg discussies tijdens vergaderingen vast met Vergadering Assistent voor samenvattingen, transcripties en het afspelen van hoogtepunten.

Speaker Coach , met betrokkenheidsstatistieken en analyse van spreektijd. Elimineer communicatieproblemen op de werkplek met, met betrokkenheidsstatistieken en analyse van spreektijd.

Blijf de voortgang bij met de For You Page , uw persoonlijke dashboard voor vergaderonderwerpen en terugkerende thema's.

Verhoog de productiviteit van uw team met optimalisatierapporten die betere plannings- en vergadergewoonten aanbevelen.

Lees meer over de limieten van AI

Samenvattingen en door AI gegenereerde aantekeningen kunnen te algemeen zijn of subtiele details uit gesprekken missen, vooral in snelle of persoonlijke discussies.

De functionaliteit is sterk afhankelijk van integraties met specifieke platforms zoals Zoom, wat limiet stelt aan de veelzijdigheid voor teams die een instant messaging-app willen.

Lees meer over AI-prijzen

Free

Pro: $19,75/maand per gebruiker

Onderneming: $ 29,75/maand per gebruiker

Enterprise+: $39,75/maand per gebruiker

Lees AI-beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Read AI?

Dit is wat een gebruiker te delen had:

De mogelijkheid om de aantekeningen na de vergadering te bekijken was erg handig. Dankzij de tekst en audio was het veel gemakkelijker om terug te gaan en de behandelde onderwerpen nog eens door te nemen. Ik had veel moeite om de bestanden van de website te downloaden. Bovendien liet de interface veel te wensen over.

De mogelijkheid om de aantekeningen na de vergadering te bekijken was erg handig. Dankzij de tekst en audio was het veel gemakkelijker om terug te gaan en de behandelde onderwerpen nog eens door te nemen. Ik had veel moeite om de bestanden van de website te downloaden. Bovendien liet de interface veel te wensen over.

Bonus: Meer dan 60% van de respondenten van onze enquête besteedt meer dan een uur per dag aan typen en 36,75% heeft regelmatig last van ongemak of pijn in hun handen. Typen is niet alleen een vervelende bijwerking van de manier waarop we ons werk doen. Het is ook funest voor de productiviteit. Maar het is gemakkelijk op te lossen. Talk-to-Text van Brain MAX is uw snelkoppeling naar een gezondere werkdag. Dicteer updates, brainstorm ideeën of maak handsfree aantekeningen tijdens vergaderingen, en geef uw polsen (en uw concentratie) even rust. Leg ideeën vast, deel instructies en werk vier keer sneller met Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

8. Patchwork (het meest geschikt voor flexibele personeelsplanning, ploegendienstbeheer en bijhouden van naleving)

via Patchwork

De gezondheidszorg staat niet stil voor beheerders, en Patchwork is ontwikkeld met die realiteit in gedachten. Het is speciaal ontworpen voor clinici en zorgteams van de NHS en biedt een intuïtief platform voor het beheren van diensten, roosters en personeelsplanning.

Van het boeken van waarnemingsdiensten tot het beheren van verlof, uitzonderingsrapportage en betalingen: het Patchwork-platform geeft u volledige controle over uw werk. Het zorgt voor de verbinding tussen ziekenhuizen, afdelingen en bureaupartners via een samenwerkingsnetwerk voor personeelsbezetting, waardoor flexibel werken veilig en conform de regels verloopt.

Clinici kunnen deze tool gebruiken voor instant messaging op werk, diensten boeken, de roosters van hun teams in weergave bekijken en zonder vertraging betaald worden.

De beste functies van Patchwork

Beheer waarnemingsdiensten moeiteloos met Patchwork Bank en geautomatiseerde bijhouden van betalingen.

Werk samen met andere NHS-organisaties via Collaborative Bank met één enkel onboardingproces.

Plan en update roosters, verlof en uitzonderingsrapportage via Patchwork Rota .

Vereenvoudig werkstroom, personeelsbezetting en kostenzichtbaarheid met Agency Manager.

Patchwork limiet

Het is afhankelijk van de acceptatie door de NHS, waardoor de toepasbaarheid ervan buiten het Britse gezondheidszorgsysteem een limiet heeft.

Voornamelijk gericht op tijdelijke personeelsbezetting en ploegendienstbeheer, waardoor andere aspecten van het personeelsbestand, zoals fulltime werving of langetermijnplanning van het personeelsbestand, mogelijk niet volledig aan bod komen.

Patchwork-prijzen

Aangepaste prijzen

Patchwork-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De oorsprong van instant messaging (IM) gaat nog verder terug: een van de vroegste vormen maakte deel uit van het EMISARI-systeem, dat in 1971 werd ontwikkeld als chatprogramma voor het Emergency Management Information Systems and Reference Index van de Amerikaanse overheid.

9. Slack (het beste voor AI-aangedreven teamsamenwerking en verbonden werkstroom)

via Slack

Slack combineert communicatie, AI-ondersteuning en workflowautomatisering in één werkruimte waar teams, tools en projecten naadloos met elkaar verbonden zijn.

Met Slack AI kunnen teams gemiste gesprekken direct samenvatten, projectinzichten extraheren en zoeken in de volledige kennisbanken van het bedrijf.

Voor technische teams en productleiders die op zoek zijn naar alternatieven voor Glue, biedt deze teamcommunicatie-app een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke interface die wordt versterkt door intelligente agents zoals Agentforce en Slackbot. Deze AI-assistenten kunnen repetitieve taken uitvoeren, zoals het bijwerken van verkoopvoorstellen, het instellen van herinneringen en het genereren van inzichten uit gekoppelde tools zoals Salesforce, Asana en Google.

De beste functies van Slack

Automatiseer aangepaste werkstroom met Workflow Builder om tijdbesparende automatisering rechtstreeks binnen kanalen te creëren.

Werk samen in kanalen om gesprekken, bestanden en tools samen te brengen in één transparante werkruimte.

Organiseer live discussies met Huddles voor snelle samenwerking via audio of video.

Registreer en deel updates met Clips om asynchroon te communiceren.

Limieten van Slack

Het zoeken naar oude berichten en bestanden kan tijdrovend en inefficiënt zijn, in tegenstelling tot Slack-concurrenten

De desktopapplicatie moet mogelijk vaak opnieuw worden geladen of u moet zich opnieuw aanmelden, wat frustrerend kan zijn.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 4,38/maand per gebruiker

Business: $ 9/maand per gebruiker

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 36.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Dit vond een gebruiker het nuttigst:

Slack stroomlijnt de communicatie binnen teams, waardoor deze zowel eenvoudig als goed georganiseerd verloopt. Ik waardeer de intuïtieve interface enorm, waarmee ik eenvoudig kanalen voor verschillende projecten kan instellen, efficiënt bestanden kan delen en verbinding kan maken met andere tools zoals Google Drive, Zoom en Notion. Hoewel Slack uitblinkt in het faciliteren van snelle communicatie, kan het overweldigend worden als er veel berichten of kanalen zijn om bij te houden. Met name notificaties kunnen behoorlijk afleidend zijn, vooral wanneer je in grote teams werkt. *

Slack stroomlijnt de communicatie binnen teams, waardoor deze zowel eenvoudig als goed georganiseerd verloopt. Ik waardeer de intuïtieve interface enorm, waarmee ik eenvoudig kanalen voor verschillende projecten kan instellen, efficiënt bestanden kan delen en verbinding kan maken met andere tools zoals Google Drive, Zoom en Notion. Hoewel Slack uitblinkt in het faciliteren van snelle communicatie, kan het overweldigend worden als er veel berichten of kanalen zijn om bij te houden. Met name notificaties kunnen behoorlijk afleidend zijn, vooral wanneer je in grote teams werkt.

10. Mattermost (het beste voor veiligheid, zelfgehoste samenwerking in bedrijfskritische omgevingen)

via Mattermost

Mattermost is een veilig, open-source samenwerkingsplatform dat is ontwikkeld voor groeiende teams die werken in omgevingen met hoge veiligheid, compliance-gedreven en bedrijfskritische omgevingen. Het is zelf gehost, wat betekent dat u volledige controle heeft over uw gegevens, infrastructuur en privacy.

Het platform combineert realtime berichten, het delen van bestanden en spraakoproepen met geïntegreerde playbooks en DevSecOps-werkstroom.

U kunt samenwerken via permanente kanalen, taken automatiseren met slash-commando's en bots, en verbinding maken met tools zoals GitHub, Jenkins en Jira.

De beste functies van Mattermost

Voer gestandaardiseerde werkstroom uit met behulp van geïntegreerde Playbooks voor incidentrespons en releasebeheer.

Vat vergaderingen samen met AI met behulp van zelfgehoste Mattermost Agents die gevoelige gegevens bewaren.

Schakel op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) en geavanceerde veiligheid-configuraties in voor gevoelige HR-processen

Limieten van Mattermost

De zoekfunctie kan eenvoudig en minder effectief zijn bij het vinden van specifieke berichten of codefragmenten, in tegenstelling tot Mattermost-alternatieven

De hoeveelheid vereisten voor codeformat (bijv. Markdown voor codefragmenten) kan omslachtig zijn voor technische gebruikers die vaak scripts of query's delen.

Prijzen van Mattermost

Professional: $10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Onderneming Advanced: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mattermost

G2: 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mattermost?

Hier is een korte samenvatting van een geverifieerde gebruiker:

Wat ik het leukste vind aan Mattermost is de flexibiliteit en de aangepaste mogelijkheden. Het is open source, wat betekent dat we het kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften van ons team, in tegenstelling tot andere platforms... Een nadeel van Mattermost is dat het soms minder gepolijst aanvoelt in vergelijking met andere samenwerkingstools. Er zijn af en toe bugs...

Wat ik het leukste vind aan Mattermost is de flexibiliteit en aangepaste mogelijkheden. Het is open source, wat betekent dat we het kunnen aanpassen aan de specifieke behoeften van ons team, in tegenstelling tot andere platforms... Een nadeel van Mattermost is dat het soms minder gepolijst aanvoelt in vergelijking met andere samenwerkingstools. Er zijn af en toe bugs...

De barsten in de betrokkenheid van werknemers repareren met ClickUp

Glue wilde de bindende kracht voor uw team zijn, maar zoals we hebben gezien, ontstaat echte betrokkenheid niet in een silo. Het ontstaat waar het werk wordt gedaan.

Wanneer u uw engagementtools loskoppelt van uw dagelijkse werkstroom, creëert u wrijving – precies datgene wat u probeert te elimineren. De hierboven genoemde alternatieven bieden allemaal robuuste oplossingen: Lattice en Culture Amp zijn krachtpatsers voor diepgaande HR-analyses, terwijl Slack en Mattermost uitblinken in het openhouden van communicatielijnen.

Het ideale alternatief moet echter niet alleen de betrokkenheid meten, maar deze ook bevorderen door belemmeringen weg te nemen. Als u op zoek bent naar een tool die niet alleen dingen aan elkaar 'lijmt', maar uw mensen, processen en communicatie fundamenteel integreert, dan is ClickUp de logische keuze.

