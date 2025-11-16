De beste Miro-aangepaste sjablonen voor het klanttraject om UX te visualiseren

Heb je je ooit afgevraagd waarom de meeste bedrijven beweren dat het begrijpen van de behoeften van klanten hun prioriteit is, maar toch moeite hebben om vast te stellen waar gebruikers daadwerkelijk afhaken?

Het probleem is niet een gebrek aan gegevens, maar een gebrek aan duidelijkheid. Je hebt klantinterviews gehouden, feedback verzameld en pijnpunten geïdentificeerd. Maar zonder een visueel customer journey in kaart brengen blijven die inzichten verspreid over spreadsheets en e-mailthreads.

Dit is precies waarom teams gebruikmaken van Miro-sjablonen voor klanttrajecten. In plaats van te discussiëren over hoe de klantervaring eruitziet, kunt u deze met deze sjablonen in kaart brengen, voltooid met emoties, contactmomenten en die cruciale momenten waarop gebruikers converteren of afhaken.

In dit artikel laten we je de beste Miro-sjablonen voor klanttrajecten zien en delen we ook enkele gratis ClickUp-sj ablonen.

👀 Wist u dat? Volgens een enquête van ClearVoice heeft ongeveer 48% van de bedrijven een of andere vorm van een customer journey map of buyer journey map in kaart gebracht. Slechts 43% van hen heeft deze maps echter gevalideerd aan de hand van echte gegevens, zoals CRM-records of verkoopstatistieken. Dat betekent dat de meeste journey maps het risico lopen gebaseerd te zijn op aannames in plaats van feiten.

Sjabloon voor het aangepast klanttraject in één oogopslag

Hier volgt een kort overzicht van alle sjablonen in de blog:

Wat maakt een goede Miro-sjabloon voor het klanttraject?

Houd bij het kiezen van een sjabloon voor het aangepast klanttraject in Miro rekening met de volgende punten, zodat u geen tijd verspilt aan het verkeerde sjabloon: 👇

Duidelijkheid: Kies een sjabloon dat elke fase van de journey duidelijk weergeeft, zodat u kunt volgen hoe een gebruiker van bewustwording naar beslissing gaat.

Aangepast: Zorg ervoor dat de sjabloon gemakkelijk kan worden bewerkt, bijvoorbeeld door meerdere contactmomenten toe te voegen of stappen te verwijderen, zodat deze zich aanpast aan uw product of dienst en niet andersom.

Focus op UX: Kies een sjabloon dat niet alleen bedrijfsdoelen benadrukt, maar ook de behoeften, frustraties en emoties van gebruikers. Zo blijft uw in kaart brengen gericht op het verbeteren van echte ervaringen.

Aanpasbaarheid: Zoek een sjabloon dat in verschillende sectoren kan worden gebruikt. Het moet geschikt zijn voor de werkstroom van een app, het online afrekenen of zelfs een servicetraject in de winkel.

Vooraf gebouwde secties: Kies sjablonen met vooraf gebouwde secties voor persona's, doelen, contactmomenten en kanalen

Samenwerking: Controleer of het sjabloon uw team in staat stelt om in realtime te bewerken, opmerkingen toe te voegen en bij te dragen zonder verwarring te veroorzaken.

Gratis Miro-sjablonen voor aangepaste klanttrajecten

Elke sjabloon voor een gebruikersreis is ontworpen om samenwerking te stimuleren, het in kaart brengen te vereenvoudigen en uw team een duidelijk beeld te geven van de volledige klantervaring. Laten we ze samen bekijken:

1. Sjabloon voor het in kaart brengen van gedrag (traject)

via Miro

De Behaviour Design Mapping (Journey) Template van Miro richt zich op een klein deel van de customer journey. Het is bedoeld voor één specifieke actie of gedrag dat u wilt dat gebruikers uitvoeren. Nadat u dat hebt gedaan, kunt u vanaf die actie terugwerken met behulp van het COM-B-model (Capability, Opportunity, Motivation → Behavior) om te zien wat gebruikers helpt of tegenhoudt om die actie te ondernemen. Met deze mapping wordt het gemakkelijker om te identificeren waar problemen ontstaan en vervolgens te brainstormen over manieren om die wrijving weg te nemen of op een slimme, bewuste manier te benutten.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Breng fasen, acties en pijnpunten in kaart om precies te zien waar gebruikers vastlopen

Brainstorm direct op het bord over ideeën voor interventiestrategieën, gekoppeld aan elke wrijving of barrière

Voeg deze micro-journey toe aan een in kaart brengen op hoger niveau, zodat deze aansluit bij uw bredere UX-werkstroom

✅ Ideaal voor: UX-onderzoekers en productteams die onboarding- of checkout-flows herontwerpen en gedragbarrières willen blootleggen die gebruikers ervan weerhouden sleutel acties te voltooien

💡 Pro-tip: Voeg in elke fase (bekendheid → overweging → aankoop → retentie → loyaliteit) van je journey map een snelle COM-B-check toe. Gebruik groene/gele/rode markeringen voor C-O-M. Zo zie je precies waarom mensen afhaken en wat je als eerste moet oplossen. Klanten weten bijvoorbeeld wel hoe ze een kortingsbon moeten gebruiken (vaardigheid), maar als de betalingsgateway steeds faalt (kans) of als ze uw site niet volledig vertrouwen met hun kaart (motivatie), zullen ze toch afzien van de aankoop.

2. De sjabloon voor het aangepaste klanttraject

via Miro

Als u een totaalbeeld wilt krijgen van hoe klanten op verschillende contactmomenten met uw bedrijf omgaan, dan biedt de Miro-sjabloon voor het klanttraject u alles wat u nodig hebt. Hiermee kunt u eenvoudig klantacties in kaart brengen, voordelen en nadelen weergeven en de emotionele stemming van de klant vastleggen. U kunt deze sjabloon gebruiken als uw startpakket om teams op één lijn te brengen met betrekking tot de echte klantervaring, van het eerste contact tot langdurige loyaliteit.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Begeleid teams door een gestructureerd 'Frame, Act, Feel'-proces om acties, contactmomenten en emoties vast te leggen

Voer kant-en-klare workshopsessies uit die in 90-120 minuten kunnen worden voltooid met duidelijke stap-instructies

Pas de sjabloon aangepast met uw eigen huisstijl, offline afdrukformaten of aanvullende R Sprint-activiteiten

✅ Ideaal voor: Productmanagers en UX-teams die ontdekkings- of afstemmingsworkshops organiseren en een gestructureerde manier nodig hebben om de volledige customer journey vast te leggen en aan belanghebbenden te presenteren

🎁 Bonus: Volgens het Zendesk Customer Experience (CX) Trends Report zien merken die gebruikmaken van AI-aangedreven klantervaringen een stijging van 22% in retentie en een stijging van 49% in cross-sell-kansen. Journey in kaart brengen helpen je pijnpunten te identificeren, maar het echte voordeel komt wanneer je die in kaart brengen kunt verbinden met je daadwerkelijke werkcontext. Dat is waar ClickUp Brain om de hoek komt kijken. Het brengt taken, aantekeningen, chatten, CRM-gegevens en feedback van klanten samen. Met Brain kunt u elke customer journey map nemen en 'momenten om te personaliseren' annoteren. Brain analyseert feedback en teamaantekeningen om touchpoints te markeren waar een aangepast bericht, productaanbeveling of ondersteunende actie de grootste impact zou kunnen hebben. Gebruik ClickUp Brain om uw customer journey in kaart brengen aan te passen

3. Sjabloon voor story mapping in kaart brengen

via Miro

De Miro Story Mapping Template is bedoeld om een groot productidee op te splitsen in kleinere, beheersbare stappen waar uw team daadwerkelijk mee aan de slag kan. In plaats van meteen met de ontwikkeling te beginnen, helpt het teams om in kaart te brengen wie de gebruikers zijn, welke acties ze ondernemen en welke aannames ze doen, zodat het grotere geheel duidelijk wordt.

Deze aanpak is gebaseerd op Teresa Torres' Continuous Discovery Habits en helpt je om vage verzoeken om functies om te zetten in gestructureerde gebruikersverhalen die je met vertrouwen kunt prioriteren en waarvan je de risico's kunt beperken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Genereer aannames rechtstreeks vanuit het story in kaart brengen om risico's vroegtijdig te ontdekken

Evalueer die aannames door het belang ervan te vergelijken met het beschikbare bewijs.

Maak productbeslissingen eenvoudiger door uw team te wijzen op de veranderingen die de meeste waarde opleveren

✅ Ideaal voor: Productmanagers, UX-ontwerpers en agile teams die de behoeften van klanten moeten vertalen naar bruikbare verhalen voordat de ontwikkeling begint

💡 Pro-tip: Breng verhalen niet alleen in kaart, maar houd ze ook live bij. Gebruik ClickUp Dashboard om te zien welke gebruiker-verhalen in beweging zijn, welke aannames nog niet zijn getest en waar risico's zich opstapelen. Gebruik ClickUp Dashboards om een volledig overzicht te behalen van uw customer journey mapping Combineer het met ClickUp Brain om interviews direct samen te vatten, inzichten te verkrijgen en ruwe aantekeningen om te zetten in bruikbare verhalen. Samen maken ze uw journey maps slim en zelf-updaterend.

4. Storyboard voor sjabloon voor klanttraject

via Miro

Voor een praktische manier om de customer journey te verkennen, is Miro Storyboard for Customer Journey Sjabloon een uitstekende keuze. Hiermee kunt u het hele verhaal schetsen rond wat de klant in elke fase ziet, voelt en doet.

Van de eerste advertentie die ze zien tot de follow-up-e-mail na aankoop: deze sjabloon zet de journey om in een visueel storyboard waarin emoties, acties en pijnpunten scène voor scène worden weergegeven, zodat teams hiaten en verbeterpunten kunnen ontdekken.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer klantprofielen met demografische gegevens, behoeften en pijnpunten voordat u de journey in kaart brengt

Verdeel de journey in duidelijke fasen, zoals bewustwording, overweging, aankoop, levering en na aankoop.

Leg emoties, contactmomenten en klantacties in elke fase vast voor diepere inzichten

Benadruk kansen en frustraties om verbeteringen in producten, diensten of communicatie te begeleiden

✅ Ideaal voor: marketingstrategen, UX-onderzoekers en customer success-teams die een gedetailleerde weergave van de volledige klantcyclus nodig hebben om de tevredenheid te verbeteren en langdurige loyaliteit op te bouwen

5. Sjabloon voor customer journey in kaart brengen

via Miro

70% van de consumenten zegt dat ze na een slechte klantervaring zouden overstappen naar een concurrent. Dat maakt het in kaart brengen van het klanttraject minder een ontwerpoefening en meer een overlevingsvaardigheid om concurrerend te blijven.

Met de sjabloon voor customer journey maps van Miro kunt u visualiseren wat klanten zien en nog te doen hebben op elk contactmoment, evenals de processen achter de schermen die deze momenten mogelijk maken. Door factoren als duurzaamheid en langetermijneffecten mee te nemen, helpt het u verder te kijken dan alleen de stappen in het traject om te ontdekken wat klanten tevreden stelt, waar wrijving ontstaat en waar kansen voor verbetering liggen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik dubbele swimlanes om aangepaste acties naast interne ondersteuningsprocessen te vergelijken

Houd emotionele hoogte- en dieptepunten tijdens het traject bij met ingebouwde sentiment in kaart brengen

Exporteer het bord als een deelbaar canvas voor workshops, onderzoekssessies of beoordelingen door belanghebbenden

✅ Ideaal voor: UX-ontwerpers, serviceontwerpers en productmanagers die verbinding willen leggen tussen klantervaring, interne werkstroom en duurzame bedrijfsgroei

📮 ClickUp Insight: Onze gegevens tonen aan dat bijna 40% van de professionals de druk voelt om direct na elke vergadering actiepunten op te volgen. Het is vermoeiend om het momentum vast te houden. Met ClickUp kunt u de drukte na vergaderingen overslaan, vooral die lange sessies met gebruikers. Zet vergaderantekeningen automatisch om in actiepunten, wijs taken in realtime toe en houd iedereen op één lijn – zonder ook maar een vinger uit te steken. Laat de werkstroom de follow-up afhandelen, zodat u zich kunt blijven concentreren op het grote geheel.

6. Fly UX-sjabloon voor customer journey-in kaart brengen

via Miro

Het boeken van een vlucht kan aanvoelen als een mini-reis op zich, van het zoeken op websites van luchtvaartmaatschappijen tot het uiteindelijk betalen voor een ticket. De Miro Fly UX Customer Journey in kaart brengen sjabloon is oorspronkelijk gemaakt als onderdeel van een UX Design-certificering en legt dit proces stap voor stap vast.

Het maakt gebruik van een strakke, minimalistische lay-out die doelen, gedragingen, context, pijnpunten en zelfs echte uitspraken van gebruikers benadrukt. Hoewel het gebaseerd is op bruikbaarheidstests van luchtvaartmaatschappijen, maakt het flexibele ontwerp het gemakkelijk aan te passen voor bijna elke branche die gedetailleerde customer journeys in kaart wil brengen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer de volledige werkstroom van boeking en betaling met behulp van vooraf gestructureerde journey-fasen

Gebruik echte bevindingen uit bruikbaarheidstests en citaten van klanten om het in kaart brengen te baseren op bewijs

Pas lettertypes, kleuren en labels aan om de journey map aangepast in te stellen voor verschillende sectoren of gebruikssituaties

✅ Ideaal voor: UX-onderzoekers, productteams en serviceontwerpers die werkzaam zijn in de reis-, e-commerce- of dienstensector en die een praktische, door onderzoek ondersteunde sjabloon nodig hebben om gebruiksstroom te analyseren en te verbeteren

📌 Wist u dat? Onderzoek van het Baymard Institute toont aan dat het verbeteren van het formulierontwerp in checkout-flows, zoals het verminderen van het aantal velden, de conversieratio's van e-commerce met gemiddeld 35% kan verhogen. Voor boekingsprocessen zoals vluchten, waar lange formulieren en meerdere stappen gebruikelijk zijn, kunnen kleine UX-aanpassingen een groot verschil maken in het aantal klanten dat het proces voltooit.

7. Sjabloon voor workshop over het in kaart brengen van de gebruikerservaring

via Miro

Soms is de beste manier om uw gebruikers te begrijpen, uw team bijeen te roepen en samen de journey in kaart te brengen. De User Journey Mapping Workshop Sjabloon van Miro biedt u een kant-en-klare werkstroom van meer dan 90 minuten die de sessie gestructureerd en productief houdt.

Hiermee kunt u uw team begeleiden bij het definiëren van persona's, het stellen van doelen, het in kaart brengen van belangrijke stappen en het ontdekken van kansen in een samenwerkingsomgeving. In plaats van verspreide plakbriefjes en halfafgewerkte ideeën, krijgt u een duidelijke, overeengekomen journey map waar iedereen mee aan de slag kan.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voer een kant-en-klare workshop uit met acht begeleide stappen, van intro tot afsluiting

Faciliteer persona-building en empathie-oefeningen om gebruikerdoelen en pijnpunten te ontdekken

Betrek multifunctionele teams bij brainstormen, in kaart brengen en bespreken van kansen

Vat inzichten samen in een duidelijke, bruikbare journey map in kaart brengen die ontwerpbeslissingen stimuleert

✅ Ideaal voor: UX-facilitators, ontwerpleiders en productteams die een praktische, collaboratieve manier nodig hebben om belanghebbenden op één lijn te brengen en in realtime uitgebreide journey maps te creëren

8. Sjabloon voor de stem van de klant

via Miro

37% van de klanten vindt dat hun feedback in enquêtes niet de waarde krijgt of serieus wordt genomen, en dat is een groot risico voor elk merk. De Miro Voice of the Customer Sjabloon helpt die kloof te dichten door feedback op een systematische, transparante manier vast te leggen, zodat klanten weten dat hun mening ertoe doet.

Deze sjabloon organiseert input in duidelijke categorieën, waardoor het gemakkelijker wordt om patronen te ontdekken en daarop in te spelen. Naast het verzamelen van informatie zorgt het ervoor dat feedback daadwerkelijk tot verandering leidt. Door inzichten te groeperen in thema's zoals behoeften, frustraties en kansen, kunnen teams journey maps valideren, touchpoints verfijnen en ervaringen ontwerpen die zijn gebaseerd op bewijs in plaats van aannames.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verzamel opmerkingen van klanten, enquêtere-resultaat of productfeedback rechtstreeks in een overzichtelijk raster

Analyseer feedback gezamenlijk om terugkerende patronen of hiaten in uw aanbod te ontdekken

Inzichten koppelen aan buyer persona's en customer journey maps om breder UX-onderzoek te verrijken

✅ Ideaal voor: UX-onderzoekers, productmanagers en marketingteams die ontwerp- en zakelijke beslissingen willen baseren op authentieke feedback van klanten in plaats van op aannames

⚡ Sjabloonarchief: Combineer sjablonen voor het klanttraject met sjablonen voor feedbackformulieren om zowel het pad dat klanten afleggen als de feedback die ze geven te zien. Ze werken het beste: Voordat u grote UX-wijzigingen doorvoert, moet u ervoor zorgen dat beslissingen gebaseerd zijn op input van klanten

Na het in kaart brengen van journeys om te bevestigen of pijnpunten en emoties een weerspiegeling zijn van de daadwerkelijke klantervaringen

Tijdens productlanceringen, om eerste indrukken te verzamelen en vroege wrijvingen op te sporen

Post-onboarding of interacties om te ondersteunen en tevredenheid te meten en contactmomenten te verbeteren

9. Sjabloon voor klantcontactpunten in kaart brengen

via Miro

Elke interactie met een klant laat een indruk achter, of het nu gaat om een snelle advertentie-impressie, een chatten met de klantenservice of de checkout-ervaring. Met de Miro Customer Touchpoint in kaart brengen sjabloon kunt u al deze interacties in een bestelling zetten, zodat u kunt zien welke touchpoints soepel verlopen en welke verbetering behoeven.

In tegenstelling tot bredere journey maps zoomt deze sjabloon in op de specifieke kanalen en stappen waar klanten uw merk ontmoeten, waardoor het gemakkelijker wordt om prioriteit te geven aan verbeteringen die hun ervaring direct vormen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Breng elk contactmoment met de aangepaste klant in kaart tijdens alle aankoopfasen, zoals vóór, tijdens en na de aankoop.

Benadruk wat werkt en wat niet met een duidelijke visuele weergave, waardoor de emoties van gebruikers gemakkelijker te lezen zijn

Combineer meerdere aangepaste klanttrajecten om te zien hoe verschillende persona's met uw merk omgaan

Exporteer of presenteer in kaart brengen om teams op één lijn te brengen over welke contactpunten als eerste moeten worden geoptimaliseerd

✅ Ideaal voor: UX-ontwerpers, marketeers en customer success-teams die touchpoints in detail willen analyseren en ervaringen willen creëren die consistent aanvoelen op elk kanaal

10. Sjabloon voor het bijhouden van klantinzichten

via Miro

Geweldige klantervaringen zijn gebaseerd op geweldige inzichten, en met de Miro Customer Insights Tracker Sjabloon raak je die nooit kwijt. Deze sjabloon fungeert als een centraal hub waar alle feedback van klanten, enquêteresultaten, bevindingen over gebruiksvriendelijkheid en verzoeken om nieuwe functies worden verzameld. Vervolgens kunnen deze worden geordend, getagd en omgezet in inzichten die als leidraad dienen voor productbeslissingen. Met deze sjabloon krijgt u een gestructureerde weergave waarmee u gemakkelijk kunt zien wat het belangrijkst is voor uw klanten en hoe u daarop kunt inspelen.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg systematisch inzichten vast uit interviews, supporttickets, enquêtes en onderzoekssessies

Tag en categoriseer feedback op thema, urgentie of klanttype om eenvoudig te kunnen filteren

Visualiseer inzichten met behulp van de filter- en sorteerfuncties van Miro Tabel om snel patronen te ontdekken

Deel bevindingen in realtime met alle teams, zodat product, ontwerp en ondersteuning op één lijn blijven.

✅ Ideaal voor: Productmanagers, UX-onderzoekers en customer success-teams die feedback willen centraliseren, verbindingen willen leggen tussen klantgegevens en evidence-based productbeslissingen willen nemen

⚡ Sjabloonarchief: Het vastleggen van klantinzichten is slechts het halve werk. De andere helft is ervoor zorgen dat uw verkoopteams en ondersteuningsteams hier consequent naar handelen. Daarvoor heeft u een solide CRM-installatie nodig. In plaats van dit handmatig te doen, kunt u tijd besparen door uw CRM in te stellen met kant-en-klare sjablonen die zijn ontworpen om leads, contacten en deals effectiever te beheren. Van verkooppijplijnen tot trackers voor klantopvolging, deze gratis CRM-sjablonen geven uw team een voorsprong bij het opzetten van gestructureerde, schaalbare werkstroom.

Limieten van Miro

Hoewel mensen Miro prijzen om zijn samenwerking, sjablonen en visuele rijkdom, zijn er terugkerende zorgen van gebruikers. Dit zijn de belangrijkste limieten die vaak in beoordelingen naar voren komen:

Prestaties lijden onder grote borden: Gebruikers hebben vaak te maken met traag laden, vertraging en navigatieproblemen wanneer borden vol staan met frames, afbeeldingen of gedetailleerde content

Zoek-, selectie- en exportfuncties hebben een limiet: het is moeilijk om specifieke content te vinden, en het exporteren van geselecteerde frames of het nauwkeurig kopiëren van items heeft een limiet.

Steile leercurve voor geavanceerde tools: eenvoudige taken zijn gemakkelijk, maar gebruikers zeggen dat geavanceerde werkstroom, integraties of AI-functies tijd kosten om onder de knie te krijgen of te begrijpen

Limiet op het gebied van versie-beheer en organisatie: Door het ontbreken van vertakkingen of robuuste versie-beheer is het moeilijk om wijzigingen bij te houden zonder boards te dupliceren.

Stabiliteit/offline toegang en angst voor back-ups: Gebruikers zijn bang om werk te verliezen door laadproblemen of een gebrek aan offline functionaliteit, en willen sterkere back-upopties.

📚 Lees meer: De beste softwaretools voor het in kaart brengen van het klanttraject

Alternatieve Miro-sjablonen voor het aangepaste klanttraject

De ervaring van uw klanten hoeft geen onoplosbaar mysterie te zijn. Maar wanneer feedback uit klantinterviews in Notion staat, uw gebruikersreiskaart begraven ligt in Miro en actiepunten verspreid zijn over e-mails, dan vliegt u blind.

ClickUp brengt daar verandering in. Het is 's werelds eerste Converged AI Workspace, die alle werk-apps, gegevens en werkstroom samenbrengt. U kunt uw customer journey rechtstreeks verbinden met projecten, taken, mijlpalen en teamdoelen binnen dezelfde werkruimte. Een knelpunt in de onboarding in kaart brengen? Maak er een taak van. Ziet u een terugval na klantinterviews? Wijs het toe aan het ontwerp, gewoon in dezelfde werkruimte. Zo elimineert ClickUp Work Sprawl om 100% context te bieden en één plek waar mensen en agenten kunnen samenwerken.

Bovendien heeft ClickUp een bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen waaruit u kunt kiezen. Hieronder laten we u de beste ClickUp-sjablonen voor klanttrajecten zien die u meteen kunt gebruiken als slimmere alternatieven voor de borden van Miro.

Elke sjabloon is ontworpen om het in kaart brengen collaboratiever en bruikbaarder te maken. Aan de slag!

ClickUp-sjabloon voor customer journey-in kaart brengen

Ontvang een gratis sjabloon Visualiseer de ervaring van uw klant stap voor stap met behulp van de ClickUp-sjabloon voor klanttrajectkaarten.

Inzicht in hoe klanten met uw merk omgaan, staat centraal bij het creëren van betekenisvolle ervaringen. De ClickUp Customer Journey Map sjabloon maakt dat proces gestructureerd en uitvoerbaar. Het verdeelt de customer journey in bewustwordings-, overwegings- en conversiefasen. In elke fase biedt het prompts om klantacties, contactmomenten, ervaringen en oplossingen in kaart te brengen. Dankzij de ingebouwde flexibiliteit kunt u de in kaart brengen van de gebruikerservaring verrijken met links, plaknotities of gekoppelde tools, zodat deze naadloos aansluit op de werkstroom van uw team en de hele levenscyclus duidelijk en traceerbaar blijft.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg vast wat klanten voelen, waar ze mee worstelen en wat ze verwachten in elke fase, zodat u beter op hun behoeften kunt inspelen.

Gebruik ClickUp Whiteboards om marketing-, verkoop- en productteams in hetzelfde visuele kader samen te brengen

Koppel documenten, websites of ontwerpbestanden rechtstreeks aan touchpoints, zodat teams context hebben zonder het bord te verlaten

Vertaal verkregen inzichten in scherpere berichten en gebruikerservaringen op basis van echte interacties

✅ Ideaal voor: Klantbelevingsmanagers, marketingteams en strategen die klantinteracties willen verfijnen en loyaliteit willen verbeteren door middel van een volledig end-to-end weergave van het klanttraject.

💡 Pro-tip: Journey maps zijn het krachtigst wanneer iedereen ze samen kan bekijken en vormgeven. Met de Whiteboard-functie in ClickUp kan uw team in realtime visueel samenwerken door aantekeningen toe te voegen, verbindingen te leggen en taken rechtstreeks vanaf het bord te koppelen. Het is een flexibele ruimte waar marketing-, verkoop- en productteams gemakkelijk op één lijn kunnen komen wat betreft klantinzichten. Bekijk hier hoe ClickUp Whiteboards werk:

2. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Ontvang een gratis sjabloon Breng uw hele team op één lijn met wat voor gebruikers het belangrijkst is, en wanneer dat belangrijk is, met de ClickUp User Story Mapping sjabloon.

Het ontwikkelen van klantgerichte producten vereist vaak meer dan alleen het opsommen van taken. Het gaat erom te zien hoe die taken aansluiten bij de customer journey. De ClickUp User Story Mapping Template vereenvoudigt dit proces door teams in staat te stellen complexe gebruikerbehoeften op te splitsen in kleinere, beheersbare stukjes.

Teams kunnen functies plannen op basis van hoe gebruikers daadwerkelijk met het product omgaan, zodat de ontwikkelingsprioriteiten aansluiten bij het daadwerkelijke gedrag en de resultaten van klanten.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verdeel grote gebruikersverhalen in kleinere taken met ClickUp aangepaste velden zoals User Persona en Problem Statement voor een meer gestructureerde planning

Bekijk hoe elke functie of stap van invloed is op eindgebruikers met de Story Map Weergave , zodat duidelijk wordt welke wijzigingen de meeste waarde opleveren

Identificeer potentiële obstakels van tevoren met behulp van de Task Board Weergave om Sprints soepel te laten verlopen

✅ Ideaal voor: Productmanagers en agile teams die prioriteit willen geven aan productontwikkeling waarbij de gebruiker centraal staat, met een georganiseerde sprintplanning

3. ClickUp Empathy Map Whiteboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Werk samen met team met behulp van de ClickUp Empathy Map Whiteboard Sjabloon om klantgedrag, pijnpunten en doelen vast te leggen

Wanneer u zich wilt verdiepen in de gedachtegang van de klant en hun reis wilt begrijpen vanuit een emotioneel en gedragsmatig perspectief, komt de ClickUp Empathy Map Whiteboard sjabloon goed van pas.

Het organiseert de gedachten, gevoelens en acties van gebruikers in zes begeleide secties, die betrekking hebben op wat ze denken, zien, horen, zeggen/doen, hun pijnpunten en hun voordelen. Deze duidelijkheid helpt teams niet alleen te identificeren wat klanten doen, maar ook waarom ze dat doen, waardoor meer gebruikersgerichte strategieën en oplossingen mogelijk worden.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verkrijg gedetailleerde inzichten in de emoties, zorgen en motivaties van klanten voor een meer empathische weergave van het traject.

Maak onderscheid tussen frustraties van klanten en succesfactoren om verbeteringen effectief te prioriteren

Gebruik plaknotities, bordweergaven en categoriefuncties om teams te laten brainstormen en samen af te stemmen op de behoeften van gebruikers

Zet observaties om in taken, stel prioriteiten vast en wijs verantwoordelijkheden toe om ervoor te zorgen dat oplossingen niet alleen theoretisch blijven.

✅ Ideaal voor: UX-ontwerpers en productteams die de pijnpunten van klanten willen evalueren en deze willen omzetten in bruikbare verbeteringen

📌 Wist u dat? Wanneer klanten het gevoel hebben dat een medewerker oprechte empathie toont tijdens een gesprek om klanten te ondersteunen, stijgt de tevredenheidsscore met 35%. Dat betekent: Empathie heeft een directe invloed op de loyaliteit van klanten

Door emotionele contactmomenten in kaart te brengen, kunt u ontdekken waar empathie het belangrijkst is.

Door empathietraining of scripts toe te voegen, kunnen wrijvingspunten worden omgezet in positieve momenten

4. ClickUp-sjabloon voor klantensuccesplan

Ontvang een gratis sjabloon Blijf sneller bijhouden waar klanten zich in de pijplijn bevinden met de sjabloon voor het klantensuccesplan

Bijna 80% van de consumenten komt niet terug na een slechte ervaring na aankoop. Met de ClickUp-sjabloon voor klantensucces kunnen teams elke fase van de ervaring na aankoop in kaart brengen, zodat clients consistente waarde en ondersteuning krijgen.

Met functies waarmee u klantgegevens kunt bijhouden, tevredenheid kunt monitoren en proactieve outreach kunt plannen, biedt deze sjabloon bedrijven een gestructureerde aanpak voor het opbouwen van langdurige relaties met klanten.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Blijf clients bijhouden op basis van onboarding, retentie, doorlopend ondersteunen of inactieve status voor meer zichtbaarheid

Sla belangrijke gegevens op, zoals contactinformatie, type dienst, overeengekomen prijzen en voortgangsbalkjes, zodat u deze snel kunt raadplegen

Definieer doelstellingen die verband houden met klanttevredenheid en houd ze bij met ClickUp Goals om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de succes-indicatoren.

Gebruik ClickUp automatisering om herinneringen in te stellen, tevredenheid te meten en gebieden te markeren die moeten worden aangepast

✅ Ideaal voor: Customer success managers en ondersteuningsteams die clientbehoud en klanttevredenheid willen vergroten en loyale klanten willen opbouwen door middel van gestructureerde succesplanning

📚 Lees meer: Beste softwaresystemen voor het bijhouden van klantbeheer

5. ClickUp-sjabloon voor de stem van de klant

Ontvang een gratis sjabloon Verzamel, organiseer en analyseer feedback van klanten met de ClickUp Voice of the Customer-sjabloon

De ClickUp Voice Of The Customer Template is een gestructureerde manier om naar uw gebruikers te luisteren en hun feedback om te zetten in zinvolle acties. De template centraliseert alle inzichten die zijn verzameld uit e-mails, enquêtes of klantinterviews in een visueel overzicht.

Het zorgt er ook voor dat alle verzamelde feedback een gestandaardiseerd proces doorloopt. Met Kanban-achtige werkstroom en aangepaste weergaven kunt u verzoeken ordenen, terugkerende patronen analyseren en vervolgacties toewijzen aan de juiste teams. Op die manier worden de stemmen van klanten niet alleen gehoord, maar vormen ze ook actief de basis voor beslissingen, productupdates en strategieën.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verzamel inzichten uit enquêtes, ondersteuningsgesprekken en productrecensies en houd ze bij op één centrale plek

Gebruik ClickUp Board Weergave en Lijstweergave om terugkerende problemen of verzoeken op te sporen en oplossingsprocessen te schetsen

Wijs taken toe, voeg prioriteiten toe en houd de status bij, zodat elke klantvraag leidt tot een duidelijke volgende stap

Gebruik aangepaste velden zoals klantbehoefte, VoC-bron en oplossing om verbeteringen te prioriteren

✅ Ideaal voor: Product-, UX- en customer success-teams die systematisch feedback van klanten willen verzamelen en hierop willen reageren om loyaliteit en betere gebruikerservaringen te stimuleren

6. ClickUp-sjabloon voor klantprobleemverklaring

Ontvang een gratis sjabloon Zet klantproblemen om in kansen voor innovatie met behulp van de ClickUp-sjabloon voor klantprobleemverklaringen

Inzicht in de pijnpunten van klanten is de eerste stap naar het ontwikkelen van producten die echte problemen oplossen. Met de ClickUp-sjabloon voor klantproblemen kunt u terugkerende klantproblemen vastleggen, deze ordenen in duidelijke statements en ze oplossen.

Door problemen op te splitsen in hun onderliggende oorzaken en contextuele inzichten te bieden, zorgt de sjabloon ervoor dat uw team zich concentreert op het oplossen van de meest urgente uitdagingen. Het houdt het oplossen van problemen evidence-based en voorkomt dat teams tijd verspillen aan aannames.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Documenteer klantprofielen met details zoals demografische gegevens, doelen en verwachtingen van klanten om elk probleem in de juiste context te plaatsen

Organiseer pijnpunten in tabbladen of categorieën om te voorkomen dat u iets belangrijks mist

Koppel problemen aan backlogitems of productfuncties om oplossingen af te stemmen op de ontwikkeling

Voeg validatie toe via feedback, klachten of sessielogboeken om prioriteit te geven aan echte problemen

✅ Ideaal voor: Productteams, SaaS-startups en ondersteuningsmedewerkers die de uitdagingen van klanten gedetailleerd willen documenteren en omzetten in bruikbare oplossingen

🎁 Bonus: Het schrijven van duidelijke probleemstellingen van klanten kan rommelig aanvoelen, omdat u snel details moet vastleggen, de context intact moet houden en ervoor moet zorgen dat de vertaling nauwkeurig is. Dit alles is mogelijk met Brain MAX Talk-to-Text, waarmee u gesproken feedback, aantekeningen of ideeën direct kunt omzetten in duidelijke, gestructureerde tekst. Gebruik de spraak-naar-tekstfunctie van ClickUp Brain MAX om uw gedachten om te zetten in gestructureerde aantekeningen

7. ClickUp-sjabloon voor klantonboarding

Ontvang een gratis sjabloon Bouw een consistente en probleemloze onboarding-werkstroom met de ClickUp Customer Onboarding Sjabloon

De ClickUp-sjabloon voor klantonboarding is ontwikkeld om teams te helpen elke client een naadloze en gepersonaliseerde onboarding te bieden. Door gebruik te maken van aangepaste velden zoals klanttype, servicepakket en datum van onboardinggesprek, kunt u het onboardingtraject van elke client op maat maken.

Naast personalisatie centraliseert het de context van de client, zodat verkoop-, service- en productteams gedurende het hele traject op één lijn blijven. Door wrijving te verminderen met automatisch geactiveerde playbooks en geautomatiseerde follow-ups, voelen klanten zich vanaf het begin ondersteund en zelfverzekerd.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik vooraf opgestelde formulieren om intake-gegevens te verzamelen en heen-en-weer-communicatie te verminderen

Blijf taken en statussen bijhouden met gestructureerde lijsten die elke onboardingstap omvatten, van intake tot kick-off

Centraliseer kennis door merkrichtlijnen, belangrijke contactpersonen en projectaantekeningen op te slaan in gedeelde documenten

Automatiseer werkstroom om follow-ups te triggeren, voorbereidende taken toe te wijzen en tijdige overdrachten aan clients te garanderen

✅ Ideaal voor: Serviceteams die verschillende soorten clients beheren en een gecentraliseerd, geautomatiseerd systeem nodig hebben om onboarding te stroomlijnen, voortgang bij te houden en consistent te schalen

8. ClickUp-sjabloon voor escalatie van klantenservice

Ontvang een gratis sjabloon Verander problemen in positieve ervaringen met behulp van het ClickUp-sjabloon voor escalatie van klantenservice

Het snel en effectief afhandelen van escalaties kan de klantervaring maken of breken. De ClickUp-sjabloon voor escalaties in de klantenservice biedt een systeem om ondersteuningsverzoeken vast te leggen, bij te houden en op te lossen voordat ze uitgroeien tot grotere problemen.

Van het doorsturen van urgente tickets naar de juiste persoon tot het behouden van de zichtbaarheid van alle updates voor alle afdelingen: het zorgt ervoor dat elke escalatie consistent wordt afgehandeld. Het helpt teams ook om reacties te standaardiseren, duidelijke instellingen voor statussen in te stellen en SLA's te monitoren, zodat kritieke problemen zichtbaar blijven.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stuur tickets met hoge prioriteit automatisch door naar het juiste team of de juiste manager voor snellere actie

Standaardiseer reacties met ingebouwde formulieren en standaardantwoorden om de snelheid van probleemoplossing te verbeteren

Monitor kritieke problemen in realtime met escalation dashboard en SLA-bijhouden

Verminder repetitieve escalaties door de onderliggende oorzaken te identificeren aan de hand van gestructureerde escalatiegegevens

✅ Ideaal voor: klantenservice of serviceteams die te maken hebben met belangrijke verzoeken en een duidelijk, geautomatiseerd systeem nodig hebben om escalaties zonder vertraging op te lossen

🎥 Bekijk: Hoe gebruik je AI in de aangepaste klantenservice?

📚 Lees meer: De beste tools voor uitstekende klantenservice

9. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Ontvang een gratis sjabloon Houd deals op gang door elke stap van uw verkoopproces te beheren met de ClickUp Sales Pipeline Sjabloon

De ClickUp Sales Pipeline Sjabloon geeft verkoopteams volledige zichtbaarheid in hun leads, deals en omzetkansen. Het consolideert alles in één enkele, aanpasbare pijplijn waar u prospects kunt bijhouden, prioriteit kunt geven aan veelbelovende leads en de verkoop met grotere nauwkeurigheid kunt voorspellen.

Het helpt niet alleen vertegenwoordigers om leads door elke fase te loodsen, maar zorgt er ook voor dat managers een duidelijk overzicht van de funnel krijgen. Met drag-and-drop-fasen, geautomatiseerde werkstroom en aangepaste statussen elimineert de sjabloon rommel en helpt het uw team zich te concentreren op deals met hoge prioriteit.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Blijf elke lead bij vanaf het eerste contact tot aan de gesloten deal in één visueel dashboard

Geef prioriteit aan leads op basis van urgentie, potentiële waarde of aangepaste regels die door uw team zijn vastgesteld

Automatiseer repetitieve acties zoals follow-up herinneringen of e-mail triggers om tijd te besparen

Aangepaste statussen (bijv. gekwalificeerd, demo, voorstel, gesloten) en weergaven aan voor volledige flexibiliteit

✅ Ideaal voor: Verkoopmanagers en teams die op zoek zijn naar een betrouwbaar systeem om leads te beheren, prognoses te verbeteren en deals sneller te sluiten

💡 Pro-tip: Een sterke verkooppijplijn is slechts zo goed als de gegevens waarop deze is gebaseerd, en dat is waar uw CRM weer van pas komt. CRM's fungeren als centrale hub voor het bijhouden van elke lead, deal en touchpoint, zodat uw pijplijn accuraat en bruikbaar blijft. Door de beste CRM-software te kiezen en deze in te stellen voor automatisering van uw CRM-werkstroom, kunt u direct de status van leads bijwerken, vervolgacties toewijzen en gegevens tussen teams synchroniseren zonder handmatig werk.

10. ClickUp DMAIC-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Beheer eenvoudig de cyclus van definiëren, meten, analyseren, verbeteren en controleren met de ClickUp DMAIC-sjabloon

Het verbeteren van bedrijfsprocessen voelt vaak chaotisch aan, maar de ClickUp DMAIC-sjabloon vereenvoudigt dit met een gestructureerde, op Six Sigma geïnspireerde aanpak. DMAIC staat voor 'Define, Measure, Analyze, Improve, and Control' (definiëren, meten, analyseren, verbeteren en controleren) en deze sjabloon biedt u een duidelijk pad om elke stap zonder verwarring te doorlopen.

U kunt het probleem duidelijk definiëren, KPI's bijhouden, de onderliggende oorzaken analyseren, brainstormen over verbeteringen en controles instellen om het succes te behouden. Het resultaat is een herhaalbaar raamwerk dat niet alleen de huidige problemen oplost, maar ook de werkstroom op lange termijn versterkt.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Blijf KPI's en resultaten bij met behulp van aangepaste velden, plaknotities en kleur-gecodeerde afbeeldingen

Werk in realtime samen op whiteboards om gegevens te analyseren en oplossingen te testen

Creëer herhaalbare werkstroom om verbeteringen te monitoren en te voorkomen dat problemen opnieuw de kop opsteken

✅ Ideaal voor: Teams die een systematische, stap-voor-stap aanpak willen om inefficiënties op te lossen en bedrijfsprocessen te verbeteren met meetbare resultaten

Maak de customer journey eenvoudiger met ClickUp

Het maken van customer journey maps of het verbeteren van bedrijfsprocessen hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Met de kant-en-klare sjablonen voor het klanttraject van ClickUp krijgt u eenvoudige, gestructureerde tools die giswerk overbodig maken en u uren handmatig werk besparen.

Ze helpen je ideeën te ordenen, taken bij te houden en alle teamleden op één lijn te houden. Ze bieden je een solide basis die je kunt aanpassen aan je werkstroom. Zo blijf je gefocust op wat echt belangrijk is, namelijk het leveren van geweldige klantervaringen en het met vertrouwen laten groeien van je bedrijf.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en ontdek hoe veel eenvoudiger het beheren van customer journeys kan zijn.