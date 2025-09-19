10 beste AI-projectmanagerassistenten voor startups om de productiviteit te verhogen

Decennialang was onderzoek naar productiviteit gericht op het grote geheel: arbeidsmarkten, technologische verschuivingen en mondiale economische krachten.

Voor startups speelt het echte verhaal zich echter af op bedrijfsniveau: hoe wordt het werk dagelijks beheerd, hoe efficiënt werken teams samen en hoe snel is de voortgang van idee tot oplevering? Operationele vertragingen leiden hier niet alleen tot tijdverlies, maar ook tot een verlies aan momentum.

Maar wat als u de eindeloze coördinatie zou kunnen delegeren aan een intelligente assistent? AI-projectmanagementtools kunnen fungeren als een centraal zenuwstelsel voor uw projecten en het vervelende werk van bijhouden, delegeren en rapportage automatiseren.

In deze blog bespreken we de beste AI-tools voor projectmanagers voor startups die werk zichtbaar maken, verantwoordelijkheid stimuleren en projecten op gang houden zonder dat u als scheidsrechter hoeft op te treden. 🫡

Waar moet je op letten bij een AI-projectmanagerassistent voor startups?

Als je een start-up runt, voelt elk uur als geleende tijd. Hier zijn enkele details die het belangrijkst zijn in je AI-projectmanagement:

Automatiseert projectwerkstroom: maakt automatisch taken aan op basis van e-mails of chats, werkt tijdlijnen bij wanneer afhankelijkheden veranderen en plant stand-ups of check-ins in

Verbetert de samenwerking binnen het team: Genereert direct vergader-aantekeningen, wijst vervolgopdrachten toe op basis van gesprekken en toont de juiste bestanden in de juiste context

Leert uw projectstijl: Past Past zich aan uw projectmanagement aan , doet automatisch suggesties voor Sprint-taken, past boards aan en verfijnt werkstroom op basis van hoe uw team werkt

Centraliseert en genereert kennis: stelt checklist en briefings op, werkt documentatie automatisch bij en beantwoordt vragen van het team over projectdeadlines, afhankelijkheden of verantwoordelijkheden

Groeit met u mee: Begint met de basis, maar ontgrendelt sleutelfuncties zoals resourceplanning of het bijhouden van meerdere projecten naarmate uw start-up groeit

voorspelt en voorkomt knelpunten: *Voorspelt gemiste deadlines, identificeert risicovolle taken en adviseert over verschuivingen in de werklast om projecten op schema te houden

Zorgt voor gegevensveiligheid: Gebruikt versleuteling, rol-based toegang en bescherming op compliance-niveau om projecten te beveiligen

⚙️ Bonus: Neemt AI het over? Ontdek of AI projectmanagers vervangt en wat dat voor u betekent.

Projectmanager-assistent AI voor startups in een oogopslag

Hier is een beknopte vergelijkingstabel die u een overzicht geeft van de top 10 AI-projectmanagementtools voor startups:

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alles-in-één AI-aangedreven projectmanagement en teammanagement voor individuen, startups, middelgrote teams en grote ondernemingen ClickUp Brain voor contextuele inzichten, Brain MAX voor uniforme AI op alle besturingssystemen, Talk-to-Text voor 4x snellere invoer, AI-agents voor workflowautomatisering, Enterprise Search, automatiseringen, documenten, dashboards, whiteboards met AI-beeldgeneratie Voor altijd gratis; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Asana AI-taaktoewijzing en geautomatiseerde projecttracking voor startups, kleine en middelgrote bedrijven en groeiende ondernemingen AI-teamgenoten voor automatisering van de werkstroom, Smart Chat, Smart Status, Smart Projects, realtime inzichten en synthese Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand Wrike Risicovoorspelling en werkstroomoptimalisatie voor kleine en middelgrote bedrijven, middelgrote teams en ondernemingen Voorspellende risicoanalyse, AI-aangedreven briefings en agenda's, Copilot voor het genereren van content, Microsoft Copilot & Claude-integratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Hive Werkstroomautomatisering met geïntegreerde samenwerkingsmogelijkheden voor kleine teams, kleine en middelgrote bedrijven en groeiende startups HiveMind AI voor het omzetten van aantekeningen in taken, Buzz AI voor Q&A + dashboard, AI-content + beeldgeneratie, meer dan 1000 integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand Beweging AI-planning en tijdgebonden taakbeheer voor startups, ondernemingen en snelgroeiende teams AI Scheduler voor automatische prioritering, beheer van afhankelijkheden, het genereren van project structuren en proactieve detectie van vertragingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 148 per maand per gebruiker Prognose Prognoses van middelen en winstgevendheid bijhouden voor kleine en middelgrote bedrijven, professionele dienstverleners en ondernemingen Voorspellende AI-engine voor tijdlijnen, budgetten en toewijzing van middelen; AI-aangedreven urenregistratie; Agile story point bijhouden Aangepaste prijzen Fellow AI-aangedreven vergaderproductiviteit voor startups, kleine en middelgrote bedrijven en verspreide teams Automatische transcriptie + samenvattingen, Ask Fellow-chatbot, gezamenlijke agenda's, automatisering van CRM-updates, meer dan 500 sjablonen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 11 per maand Taskade Lichtgewicht AI-samenwerking voor individuen, freelancers en kleine teams Door AI gegenereerde werkstroom, mindmaps, sjablonen, live samenwerking, mobiele AI-agenten voor takenlijsten Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Notion AI Flexibel kennis- en taakbeheer voor individuen, startups en hybride teams AI-schrijven + bewerken, automatisch taken aanmaken, Q&A in de hele werkruimte, sjablonen genereren, integraties met Jira + Slack Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Tara AI Agile sprintplanning voor engineeringteams in startups en kleine en middelgrote bedrijven Geautomatiseerde backlog grooming, sprintplanoptimalisatie, afhankelijkheidsmapping, projectstatusmonitoring en inspanningsschatting Aangepaste prijzen

De beste AI-projectmanagerassistent voor startups

Laten we nu eens kijken naar onze selectie van de beste projectmanagement-apps. 👇

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één AI-aangedreven projectmanagement en teambeheer)

Vraag ClickUp Brain alles, zoals 'Wat is de status van de lanceringscampagne voor het derde kwartaal?' tot 'Vat de feedback van client samen in dit document. '

ClickUp for Projectmanagement Solutions is de alles-in-één-app voor werk die projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door 's werelds meest samenhangende werk-AI.

Voor startups betekent dit minder tijd besteden aan het beheren van apps en meer tijd om zich te concentreren op het opbouwen, opschalen en halen van deadlines. Laten we eens kijken naar enkele van de beste functies. 👀

Zet kennis om in actie met ClickUp Brain

ClickUp Brain is het eerste neurale netwerk dat taken, documenten, mensen en kennis in uw hele werkruimte met elkaar verbindt in de vorm van een verbinding. Met een eenvoudige natuurlijke taalopdracht kunt u direct contextuele inzichten uit al uw werk ophalen.

Het kan:

Genereer Taak-updates voor belanghebbenden

Afhankelijkheid of achterstallige taken aan het licht brengen

Stel vervolgstappen voor na vergaderingen, brainstormsessies of projectmijlpalen

Haal inzichten uit meerdere bronnen en combineer deze om rapporten of e-mailteksten te maken

Als een productmanager bijvoorbeeld een samenvatting van een sprintretrospectieve nodig heeft, kan Brain de belangrijkste punten uit taken, chatthreads en vergaderantekeningen halen. Het doet ook suggesties voor verbeteringen voor de volgende sprint.

Breng uw AI-technologiestack op één lijn met ClickUp Brain MAX

Maak een einde aan AI-wildgroei met ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain Max is een krachtige engine-upgrade die is ontworpen voor power users en ondernemingen die behoefte hebben aan slimmere, snellere en meer schaalbare AI. Het brengt zoekfuncties, automatisering, spraakopdrachten en AI-modellen samen in één verbonden hub (desktop-app!). Het biedt u:

Contextuele universele zoekfunctie: Vind alles, ClickUp-taken, bestanden in Google of presentaties in SharePoint, vanuit één enkele balk

voor productiviteit: dicteer taken, e-mails en berichten vier keer sneller dan typen, waardoor oprichters en kleine teams kostbare tijd besparen Talk-to-Text in ClickUpvoor productiviteit: dicteer taken, e-mails en berichten vier keer sneller dan typen, waardoor oprichters en kleine teams kostbare tijd besparen

privacy op ondernemingsniveau: *Werk met een gerust hart, wetende dat AI-modellen van derden niet worden getraind op basis van de gegevens van uw bedrijf

Hier volgt een glimp van hoe krachtig deze tool is:

Schaal de uitvoering met ClickUp AI Agents

ClickUp AI Agents voeren actief werk voor u uit. Zie ze als projectcoördinatoren die het drukke werk voor hun rekening nemen, zodat uw team zich kan concentreren op schaalvergroting.

Kies uit kant-en-klare agents voor veelvoorkomende werkstroom, zoals het versturen van updates of het toewijzen van taken, of maak aangepaste agents die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw start-up.

Laat ClickUp AI Agents repetitieve taken afhandelen

Stel dat een client een gedetailleerde e-mail stuurt met meerdere updateverzoeken. Een vooraf gebouwde AI-agent splitst de e-mail op in subtaaken, wijst deze toe aan de juiste teamgenoten en stuurt een verzorgde samenvatting naar de client.

Probeer het vandaag nog zelf uit:

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen in het begin overweldigd raken door de vele functies en aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is hoe een G2-recensent zijn ervaring beschreef:

ClickUp is niet alleen een tool voor projectmanagement, het is een voltooid productiviteitsplatform. Ik gebruik het dagelijks als ticketsysteem, voor communicatie met clients en om complexe werkstroom te organiseren. De AI-functies zijn een echt hoogtepunt – ze helpen me sneller content te vinden, taken te prioriteren en de context tussen projecten te behouden. De flexibiliteit om alles aangepast te maken, van weergaven tot automatiseringen, maakt het perfect geschikt voor mijn manier van werken.

ClickUp is niet alleen een tool voor projectmanagement, het is een voltooid productiviteitsplatform. Ik gebruik het dagelijks als ticketsysteem, voor communicatie met clients en om complexe werkstroom te organiseren. De AI-functies zijn een echt hoogtepunt – ze helpen me sneller content te vinden, taken te prioriteren en de context tussen projecten te behouden. De flexibiliteit om alles aan te passen, van weergaven tot automatiseringen, maakt het perfect geschikt voor mijn manier van werken.

2. Asana (het beste voor AI-gestuurde taakverdeling en team-samenwerking)

via Asana

Asana AI Teammates zijn ingebouwd in Asana's Work Graph®, zodat ze je kunnen helpen bij het beheren van cross-functionele werkstroom en zich tegelijkertijd aanpassen aan de werkwijze van je team. Deze assistenten zijn ontworpen om te schalen over verschillende rollen en industrieën heen, waardoor zowel startups als grote ondernemingen meer duidelijkheid en controle krijgen.

De AI-agent voor projectmanagement combineert realtime inzichten met workflowautomatisering, waardoor teamwork transparanter wordt. AI Teammates kan ook gesprekken, documenten en tijdlijnen samenvoegen tot bruikbare inzichten, waardoor startups zich kunnen concentreren op snelheid en iteratie.

Met functies als Smart Chat, Smart Status en Smart Projects kunt u realtime updates krijgen en zelfs projectplannen genereren met AI.

De beste functies van Asana

Delegeer specifieke rollen aan AI-teamgenoten om te helpen bij brainstormen of analyseren

Genereer projectdoelen en takenlijsten op basis van een eenvoudige prompt

Maak realtime rapporten met daarin de voortgang, risico's en volgende stappen

Bouw aangepaste AI-teamgenoten met behulp van de Asana AI Studio

Vat updates en gesprekken samen om goedkeuringen, deadlines en follow-ups vast te leggen

Limieten van Asana

Beperkte aanpassing van AI-suggesties, die mogelijk niet voor alle werkstroom geschikt zijn

Kan afhankelijk worden van nauwkeurige invoergegevens om effectief hun functie te vervullen

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Onderneming+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Volgens een recensent van G2:

Ik vind het geweldig dat je met Asana je interface kunt aanpassen aan je eigen werkwijze en het tempo/de organisatie van je werkstroom... Deze tool biedt jullie allebei de flexibiliteit om je werkstroom zo in te richten als voor jullie het beste werkt... Het nadeel van Asana is volgens mij dat er veel individuele verantwoordelijkheid komt kijken bij het voltooien van taken...

Ik vind het geweldig dat je met Asana je interface kunt aanpassen aan je eigen werkwijze en het tempo/de organisatie van je werkstroom... Deze tool biedt jullie allebei de flexibiliteit om je werkstroom zo in te richten als voor jullie het beste werkt... Het nadeel van Asana is volgens mij dat er veel individuele verantwoordelijkheid komt kijken bij het voltooien van taken...

3. Wrike (het beste voor risicovoorspelling en optimalisatie van de werklast)

via Wrike

Wrike heeft zich op AI gestort met zijn Work Intelligence suite, die AI in alle fasen van project integreert.

De functie Copilot doet het zware werk bij het aanmaken van content. U kunt het vragen om projectbriefings, vergaderagenda's of campagneplannen te genereren en het vervolgens automatisch actiepunten uit vergader-aantekeningen laten halen. Het verzorgt ook de bewerking, vertalen en aanpassen van de toon direct binnen taken.

De voorspellende risicoanalyse van het platform is een andere geweldige functie die het werk van een projectmanager gemakkelijker maakt. De AI leert van de taakpatronen van uw team om knelpunten te identificeren voordat ze de tijdlijn in de war sturen, en stelt proactief maatregelen voor.

De beste functies van Wrike

Ontvang aangepaste aanbevelingen over hoe u repetitieve processen kunt automatiseren

Integreer met andere AI-aangedreven tools zoals Microsoft Copilot, Claude en Gemini

Gebruik AI-aangedreven highlights om sleutelinzichten, Taaktrends en knelpunten aan het licht te brengen

Genereer projectbeschrijvingen, agenda's voor vergaderingen en campagneplannen

Beveel relevante taken en toegewezen personen aan om het aanmaken van werkstroom te versnellen

Limieten van Wrike

De limiet voor opslagruimte kan beperkend zijn voor grotere projecten

De interface van het dashboard, inclusief de knoppen en elementen, is niet intuïtief

Sommige gebruikers geven aan dat de AI-aanbevelingen soms algemeen zijn en handmatig moeten worden aangepast om echt bruikbaar te zijn

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Dit is hoe een G2-recensent zijn ervaring beschreef:

Wat ik de laatste tijd erg prettig vind aan Wrike, is dat het intelligenter en gebruiksvriendelijker is geworden. Dankzij de suggesties van kunstmatige intelligentie en slimme zoekfuncties kan ik snel vinden wat ik nodig heb en me concentreren op wat het belangrijkst is... Een gebied waarop Wrike volgens mij nog verbeterd kan worden, is de gebruikersinterface. In ons dagelijkse werk is het vaak moeilijk om belangrijke functies snel te vinden. Sommige van de meest gebruikte functies zijn niet erg intuïtief te vinden, wat ons werk kan vertragen.

Wat ik de laatste tijd erg prettig vind aan Wrike, is dat het intelligenter en gebruiksvriendelijker is geworden. Dankzij de suggesties van kunstmatige intelligentie en slimme zoekfuncties kan ik snel vinden wat ik nodig heb en me concentreren op wat het belangrijkst is... Een gebied waarop Wrike volgens mij nog verbeterd kan worden, is de gebruikersinterface. In ons dagelijkse werk is het vaak moeilijk om belangrijke functies snel te vinden. Sommige van de meest gebruikte functies zijn niet erg intuïtief te vinden, wat ons werk kan vertragen.

4. Hive (het beste voor werkstroomautomatisering en geïntegreerde communicatie)

via Hive

Hive heeft met HiveMind een AI-agent voor productiviteit in zijn kern ingebouwd. De centrale AI-engine zet natuurlijke taal om in uitvoerbaar werk. U kunt er brainstormaantekeningen, e-mails of zelfs ideeën van één zin in invoeren, waarna het automatisch project-taken en volgende stappen genereert.

De Buzz AI-assistent verzorgt het kennisbeheer. Hij beantwoordt vragen over uw projecten, genereert automatisch dashboard en widget en begeleidt gebruikers bij de installatie.

De AI versnelt ook het aanmaken van content door tekst- en beeldgeneratie te koppelen, wat ideaal is voor marketingteams die op start-upsnelheid werken.

Het platform handelt de vervelende klusjes af via aangepaste automatiseringen die repetitieve acties triggeren en synchroniseren met meer dan 1000 andere apps.

De beste functies van Hive

Houd KPI's en budgetuitgaven bij met behulp van AI-aangedreven data-analyse

Genereer actitem en volgende stappen op basis van uw projectantekeningen

Versnel marktonderzoek met AI-inzichten , concurrentieanalyses en toegang tot relevante statistieken

Automatiseer de goedkeuring van documenten en activa met behulp van ingebouwde proefdruk- en werkstroom-sjablonen

Filter, tag en prioriteer verzoeken met AI-gestuurde triage en sortering

Limieten van Hive

Teams met zeer complexe behoeften of behoeften op ondernemingsniveau vinden de rapportage- en analysemogelijkheden van Hive mogelijk minder robuust

Gebruikers klagen dat de mobiele applicatie inefficiënt is

Prijzen van Hive

Free

Starter : $ 7 per gebruiker/maand

Teams : $ 18 per gebruiker/maand

onderneming: Aangepaste prijzen

Hive-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 620 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hive?

Lees wat deze Capterra-recensent te zeggen had:

Ik vind het persoonlijk prettig dat Hive flexibiliteit biedt aan elk lid van het team en dat iedereen op de manier kan werken die bij hem of haar past... Hive biedt ook integratie met derde partijen en biedt de integratie van e-mail- en chatopties. HiveMind is een andere krachtige toevoeging aan Hive, namelijk de AI-assistent die helpt bij het genereren van de content.

Ik vind het persoonlijk prettig dat Hive flexibiliteit biedt aan elk lid van het team en dat iedereen op de manier kan werken die bij hem of haar past... Hive biedt ook integratie met derde partijen en biedt de integratie van e-mail- en chatopties. HiveMind is een andere krachtige toevoeging aan Hive, namelijk de AI-assistent die helpt bij het genereren van de content.

5. Motion (het beste voor AI-aangedreven tijdblok en slimme planning)

via Motion

De AI-aangedreven uitvoering van Motion geeft prioriteit aan autonome optimalisatie. De tool beheert uw werk actief in plaats van het alleen maar bij te houden.

De AI-kalender plant, prioriteert en optimaliseert automatisch dagelijkse taken door deadlines, afhankelijkheden en teamcapaciteit in realtime te analyseren. U hoeft niet meer zelf uit te zoeken waar u vervolgens aan moet werk en prioriteiten te herschikken op basis van voorwaardelijke veranderingen.

Ook het genereren van projecten gebeurt met opmerkelijke snelheid. U kunt een project beschrijven of documenten uploaden, en de AI Project Manager creëert binnen enkele seconden voltooide projectstructuren met taken, deadlines, toegewezen personen en fasen.

De beste functies van Motion

Laat AI projecten vooruit helpen door statussen bij te werken, afhankelijkheden te beheren en volgende stappen toe te wijzen

Wijs taken toe van deel ze met een collega of partner met één klik

Detecteer potentiële vertragingen vroegtijdig en ontvang vooraf waarschuwingen om proactief bij te sturen

Zet vergaderingsaantekeningen en documenten om in uitvoerbare taken

Gebruik AI om herbruikbare automatisering van werkstroom te creëren op basis van SOP's of eenvoudige beschrijvingen

Bewegingslimieten

Mist geavanceerde functies voor aangepaste automatiseringen

Je kunt je Motion-taak niet buiten je team delen, waardoor het gebruik ervan voor externe doeleinden beperkt is

Motion-prijzen

AI Employee Light: $ 148/maand per gebruiker

AI Employee Standard: $ 446/maand per gebruiker

AI Employee Plus: $ 894/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Motion?

Rechtstreeks van Capterra:

Wat ik het leukste vond aan Motion is de toegankelijkheid en het automatisch toevoegen van taken. Bovendien maakt het gebruik van AI het nog beter en gemakkelijker om dagelijkse taken uit te voeren... De hoge prijs voor het ontgrendelen van extra functies is voor mij een groot minpunt.

Wat ik het leukste vond aan Motion is de toegankelijkheid en het automatisch toevoegen van taken. Bovendien maakt het gebruik van AI het nog beter en gemakkelijker om dagelijkse taken uit te voeren... De hoge prijs voor het ontgrendelen van extra functies is voor mij een groot minpunt.

💡 Pro-tip: Een geweldige projectmanagementstrategie is om het RACI-AI-raamwerk te combineren met de MIT-sprinttechniek (Most Important Task). Bepaal wie verantwoordelijk, aansprakelijk, geraadpleegd en geïnformeerd is,

Op zoek naar de beste manier om AI in te zetten bij projectmanagement? Deze video laat zien hoe je aan de slag kunt gaan 😎

6. Forecast (het beste voor resourceplanning en het bijhouden van projectwinstgevendheid)

via Forecast

Forecast hanteert een AI-native benadering van projectmanagement, waarbij projectuitvoering, resourceplanning en financieel toezicht worden geïntegreerd.

Deze AI-tool voor start-ups biedt een voorspellende engine die patronen analyseert en leert van de best presterende projectmanagers binnen uw organisatie om tijdlijnen, benodigde middelen en budgetverbruik te voorspellen.

risico-identificatie* gebeurt proactief, waarbij de AI vroegtijdig potentiële vertragingen, budgetoverschrijdingen of scenario's met onvoldoende middelen signaleert. Bovendien biedt Forecast realtime zichtbaarheid in de verdeling van de werklast en de toewijzing van middelen via AI-gestuurde analytische dashboard.

De geautomatiseerde tijdsregistratie maakt gebruik van AI-aangedreven urenregistraties die de nauwkeurigheid van de rapportage verbeteren zonder de gebruikelijke administratieve rompslomp. Voor agile teams houdt de virtuele assistent automatisch story points bij en berekent deze, waardoor de inspanningen en voortgang van user stories beter kunnen worden ingeschat.

Voorspel de beste functies

Automatiseer facturering en het bijhouden van betalingen en maak een directe verbinding met projectleveringsstatistieken

Krijg aanbevelingen voor het prioriteren van taken en het toewijzen van middelen voor meerdere projecten tegelijk

Voeg aanpasbare notificaties toe via de app of e-mail voor directe projectupdates of dagelijkse samenvattingen

Blijf bijhouden en bereken story points voor agile werkstroom om de inspanning in te schatten en de voortgang te monitoren

Limieten van prognoses

Incidentele synchronisatieproblemen met taken tussen integraties

Rapportagefuncties en resource heatmaps zijn niet intuïtief en filters hebben tijd nodig om resultaat weer te geven

Prijsvoorspelling

Aangepaste prijzen

Voorspel beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 80 beoordelingen)

7. Fellow (het beste voor AI-gestuurde vergaderingbeheer en follow-ups)

via Fellow

Fellow heeft zich in de positie gebracht als een AI-aangedreven platform voor vergaderinformatie dat de kloof tussen discussies en uitvoering overbrugt. Het platform neemt gesprekken automatisch op, transcribeert ze en vat ze samen, waardoor na vergaderingen duidelijke samenvattingen worden gegenereerd met sleutelbeslissingen en toegewezen actiepunten.

Bovendien sturen de functies voor het gezamenlijk aanmaken van agenda's deelnemers aan eerdere herinneringen. De AI suggereert ook relevante onderwerpen op basis van de vergadergeschiedenis en context.

De chatbot Ask Fellow fungeert als een geheugensysteem voor vergaderingen, door transcripties te doorzoeken om vragen te beantwoorden, teamleden op de hoogte te houden en zelfs follow-up-e-mails op te stellen. En voor verkoop- en clientgerichte teams automatiseert Fellow CRM-updates door relevante informatie te extraheren en veldupdates voor te stellen.

Beste functies van Fellow

Transcribeer vergaderingen in realtime met sprekeridentificatie

Leg sleutelbeslissingen vast met een tijdstempel voor toekomstig gebruik

Integreer met meer dan 50 tools, waaronder video platforms, CRM's en projectmanagementsoftware

Krijg toegang tot meer dan 500 vergader-sjablonen voor verschillende gebruikssituaties, zoals prestatiebeoordelingen en sprintplanning

Organiseer vergaderings-content in doorzoekbare hoofdstukken

Limieten van collega's

De AI-tool interpreteert informatie soms verkeerd

Ontbreekt aan aanpassingsmogelijkheden voor rapportagefuncties

Het is geen op zichzelf staande tool voor projectmanagement; u moet het integreren met een ander platform om taken en tijdlijnen effectief te beheren

Prijzen van Fellow

Free

Solo: $29/maand per gebruiker

Team: $ 11/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 23/maand per gebruiker

onderneming: $ 25/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van collega's

G2: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fellow?

Uit een recensie op G2:

Fellow helpt me om engineeringvergaderingen, aantekeningen en actiepunten op één plek bij te houden. Ik gebruik het om agenda's voor te bereiden voor besprekingen en om beslissingen tijdens de vergadering vast te leggen, zodat er niets verloren gaat... De gebruikersinterface kan een beetje rommelig aanvoelen wanneer je tussen verschillende notitiestromen schakelt.

Fellow helpt me om engineeringvergaderingen, aantekeningen en actiepunten op één plek bij te houden. Ik gebruik het om agenda's voor te bereiden voor besprekingen en om beslissingen tijdens de vergadering vast te leggen, zodat er niets verloren gaat... De gebruikersinterface kan een beetje rommelig aanvoelen wanneer je tussen verschillende notitiestromen schakelt.

8. Taskade (het beste voor collaboratieve taakbeheer)

via Taskade

Taskade is een AI-projectmanager waarmee teams volledige workflows kunnen genereren, plannen en automatiseren op basis van prompts met behulp van natuurlijke taalverwerking.

Met de multimodale weergaven van het platform kunt u schakelen tussen lijsten, borden, mindmaps, organigrammen en kalenders om uw werk te visualiseren in het format dat het beste werkt.

Bovendien integreert realtime samenwerking een AI-assistent rechtstreeks in live bewerkingssessies. De AI vat aantekeningen samen, maakt overzichten en suggereert zelfs volgende acties tijdens teamdiscussies.

Het platform biedt ook honderden AI-aangedreven projectmanagement-sjablonen die vooraf zijn ingevuld met intelligente content die is afgestemd op specifieke werkstroom. Met de functie mobiele AI-agenten kunt u rechtstreeks vanaf uw telefoon AI-assistenten bouwen, trainen en lanceren om onderweg lijstjes te beheren.

De beste functies van Taskade

Automatiseer het aanmaken van checklists en standaardwerkprocedures (SOP's)

Voer routinetaken automatisch uit door verbinding te maken met Gmail, Slack, Discord en andere tools

Genereer direct dynamische takenlijsten, mindmaps, vergaderingagenda's en project sprints met behulp van AI

Vertaal documenten, taken en projecten naar meerdere talen met AI-aangedreven vertalingen

Vat lange aantekeningen of projectbeschrijvingen samen in sleutelpunten

Limieten van Taskade

Beperkte mogelijkheden voor aangepast ontwerp voldoen mogelijk niet aan de behoeften van complexe projecten

Het ontbreekt aan geavanceerde rapportage, tijdlijn-weergaven en functies voor afhankelijkheidsbeheer

Sommige gebruikers ervaren een leercurve bij het onder de knie krijgen van alle functies

Prijzen van Taskade

Free

Pro: $20/maand per gebruiker

Teams: $ 100/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Taskade

G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Taskade?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Ik ben dol op de intuïtieve interface en het gemak waarmee je geneste taken kunt aanmaken, wat perfect aansluit bij onze project-structuren... Momenteel zou de mobiele app wat robuuster mogen zijn; ik merk dat ik voor complexere taken vooral de desktop-versie gebruik.

Ik ben dol op de intuïtieve interface en hoe gemakkelijk het is om geneste taken te creëren, wat perfect aansluit bij onze project-structuren... Momenteel zou de mobiele app wat robuuster kunnen zijn; ik merk dat ik vooral de desktop-versie gebruik voor complexere taken.

9. Notion AI (het beste voor flexibel kennisbeheer en automatisering)

via Notion AI

Notion AI is geïntegreerd in de Notion-werkruimte en verandert de manier waarop teams omgaan met documentatie, kennisbeheer en projectcoördinatie. De slimme schrijf- en bewerkingsfuncties genereren, vatten samen, herschrijven en brainstormen over content, rechtstreeks in uw database.

U kunt het gebruiken om het aanmaken van taken en het samenvatten van vergaderantekeningen te automatiseren op basis van zowel geschreven als gesproken input. Bovendien kunt u met de natuurlijke taalquery vragen stellen en antwoorden krijgen uit uw hele werkruimte.

AI helpt ook bij het aanmaken van sjablonen, door snel sjablonen voor projecten, content of kennisbanken te genereren en aan te passen met automatisch ingevulde suggesties. Alles integreert naadloos met bestaande werkstroom via verbindingen met Jira, Slack en Google Agenda.

De beste functies van Notion AI

Schrijf e-mails, documenten, blogposts en vergaderingaantekeningen om tijd te besparen en writer's block te voorkomen

Organiseer en tag content op een slimme manier om zoeken en ontdekken te verbeteren

Brainstorm ideeën direct op een pagina en zet ze om in gestructureerde tabellen

Krijg direct antwoord zonder ingewikkelde queries met behulp van de zoekfuncties

Limieten van Notion AI

De AI heeft geen gespecialiseerde PM-functies zoals het voorspellen van projectrisico's of het automatisch inplannen van taken in een kalender

Gebruikers klagen over onnauwkeurige resultaten

Prijzen van Notion AI

Gratis (inclusief proefversie van Notion AI)

Plus: $12/maand per gebruiker (inclusief proefversie van Notion AI)

Zakelijk : $ 24/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Notion AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (7200+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

10. Tara AI (het beste voor AI-aangedreven agile sprintplanning)

via Tara AI

Tara AI (overgenomen door UiPath) is een AI-aangedreven platform voor projectlevering dat speciaal is ontworpen voor softwareontwikkelingsteams. Het richt zich op het automatiseren van de complexe aspecten van agile projectmanagement en resourceplanning.

De intelligente backlog grooming geeft automatisch prioriteit aan items op basis van projectdoelen, deadlines en teamcapaciteit. Bovendien krijgt u ook suggesties over afhankelijkheden en taakschattingen.

Automatisering van sprintplanning genereert geoptimaliseerde sprintplannen met taakuitvoeringen die zijn afgestemd op de beschikbaarheid van ontwikkelaars, vaardigheden en projectsnelheid, terwijl functies voor het monitoren van de projectstatus risico's en knelpunten in de voortgang van de sprint detecteren.

De inspanningsschatting van het platform maakt gebruik van machine learning-modellen die zijn getraind op historische gegevens om nauwkeurige tijdsinschattingen te geven voor user stories en bugs.

De beste functies van Tara AI

Synchroniseer taken en voortgang in twee richtingen met ontwikkeltools zoals Jira, GitHub en Slack

Voorspel gaps in capaciteit en krijg suggesties voor herverdeling op basis van aankomende mijlpalen

Genereer statusrapportage en updates zonder handmatige inspanningen voor verbeterde communicatie met belanghebbenden en efficiëntere sprintbeoordelingen

Automatiseer het proces van het maken van technische specificaties en taken op basis van een prompt

Limieten van Tara AI

De AI-functies in het gratis abonnement zijn mogelijk niet voldoende voor grote organisaties

De output is afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de inputgegevens

Het is geen algemeen projectmanagement en is niet geschikt voor niet-technische teams zoals marketing, operations of sales

Prijzen van Tara AI

Aangepaste prijzen

Tara AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

