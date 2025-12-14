11 beste alternatieven voor Karbon voor het beheer van accountantskantoren ([jaar])

Als u een accountantskantoor runt, weet u hoe belangrijk praktijkbeheersoftware is. Het helpt u bij het organiseren van clientwerk, het bijhouden van deadlines, de automatisering van routinetaken en het centraliseren van de communicatie.

Een populair platform dat door middelgrote en grote bedrijven wordt gebruikt, is Karbon. Maar hoewel Karbon trouwe gebruikers heeft, kent het ook beperkingen. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een speciaal klantenportaal voor de veiligheid bij het delen van bestanden en facturering.

In deze blog delen we de 11 beste alternatieven voor Karbon voor het beheer van accountantskantoren. We bespreken de belangrijkste functies, voor- en nadelen en de prijzen van elke tool op de lijst. Laten we beginnen!

Karbon-alternatieven in één oogopslag

Voordat we beginnen, volgt hier een overzicht van de beste alternatieven voor Karbon, zodat u de juiste praktijkbeheeroplossing voor uw Business-behoeften kunt kiezen.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Aanpasbare dashboards, automatiseringen, ClickUp Brain, integratie met Gmail, Outlook, QuickBooks Geïntegreerd projectmanagement voor boekhoudteams Teamgrootte: Solo-ondernemers, kleine teams tot grote ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Tidyflow Integreer met Xero, QuickBooks Online en Zapier, bekijk bestanden vooraf en profiteer van de veiligheid van AWS-opslagruimte. Geïntegreerd projectmanagement voor boekhoudteams Teamgrootte: Individuen of kleine teams Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 19 per maand per gebruiker. TaxDome TaxDome Drive, merkgebonden clientsportaal, TaxDome AI, IRS-conforme elektronische handtekeningen Een uniforme, klantgerichte ervaring bieden Teamgrootte: Kleine tot middelgrote kantoren Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 800 per jaar. Canopy WIP- en winstgevendheidsrapportage, 256-bits encryptie, Canopy AI, IRS e-Services Belastingafwikkeling en het opvragen van transcripties Teamgrootte: Kleine tot middelgrote boekhoud- en belastingadvieskantoren Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 150 per maand voor een onbeperkt aantal gebruikers. Jetpack Werkstroom Gestandaardiseerde werkstroom, aanpasbare tags, meer dan 70 kant-en-klare sjablonen en integratie met meer dan 2000 apps. Automatisering van terugkerende klantwerkzaamheden Teamgrootte: Kleine teams Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 45 per maand per gebruiker. Financial Cents Opdrachtbevestigingen, dashboard met inzicht in werk, integreert met QuickBooks Centraliseren van bedrijfs- en clientgegevens Teamgrootte: Kleine tot middelgrote boekhoudkantoren Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 69 per maand per gebruiker. Xero Maakt verbinding met meer dan 21.000 banken, Xero AI, Xero Me, Hubdoc De werkstroom van uw bedrijf bijhouden Teamgrootte: Kleine bedrijven en eenmanszaken Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 29 per maand per gebruiker. QuickBooks Voortgangsfacturering, elektronisch indienen van 1099-formulieren en integratie met Google Agenda. Automatisering van klantcommunicatie en gegevensverzameling Teamgrootte: Kleine tot middelgrote bedrijven Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 38 per maand per gebruiker. Firm360 Visuele werkstroombouwer, IRS-handtekeningen, KBA, Firm360-printdriver Centraliseren en automatiseren van projectwerkstroomen Teamgrootte: Kleine tot middelgrote accountantskantoren Betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 49 per maand per gebruiker. Bonsai Ingebouwde tariefkaart, Schedule C-formulieren, integreert met QuickBooks Online en Xero, meer dan 100 valuta's Consolideren van factureringsactiviteitenTeamgrootte: Solo-professionals en kleine teams Betaalde abonnementen zijn beschikbaar vanaf $ 15 per maand per gebruiker. Pixie AutoGPT-aangedreven Co-pilot, gefilterde weergaven, Kanban-borden, Werkstroom automatiseren in een accountantskantoor Teamgrootte: Kleine tot middelgrote accountantskantoren Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 129/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Karbon?

Met deadlines, communicatie met klanten en compliance-werk dat zich opstapelt, kan de juiste praktijkbeheersoftware boekhoud- en belastingadvieskantoren transformeren.

Dit zijn de redenen waarom u Karbon-alternatieven zou kunnen overwegen:

Geen speciale klantportalen: Karbon integreert e-mail, maar biedt geen ingebouwde Karbon integreert e-mail, maar biedt geen ingebouwde klantportalen voor het veilig delen van bestanden, elektronische handtekeningen en facturering; cruciaal voor het vertrouwen van klanten en efficiëntie.

Hogere kostenstructuur: Karbon is geprijsd voor middelgrote tot grote bedrijven. Kleinere bedrijven en zelfstandige praktijken vinden het abonnement te duur in vergelijking met slankere, meer betaalbare tools.

Steile leercurve: De interface is rijk aan functies, maar complex, waardoor er veel tijd nodig is om ermee te leren werken. In het begin kunt u moeite hebben om het systeem onder de knie te krijgen.

Beperkte functies voor projectmanagement: Karbon verwerkt werkstroomprocessen, maar mist geavanceerde functies voor projectmanagement zoals Gantt-grafieken, werklastweergaven en aanpasbare dashboards die door bredere tools worden aangeboden.

Overmatige aanpassing: Dit maakt de installatie verwarrend, omdat elke beslissing van invloed is op de rapportage en structuur.

Verwachtingen op het gebied van AI en automatisering: Nu kantoren AI omarmen voor het toewijzen van taken, het maken van samenvattingen en Nu kantoren AI omarmen voor het toewijzen van taken, het maken van samenvattingen en de automatisering van werkstroomen , kan de huidige functionaliteit van Karbon achterblijven bij nieuwere tools die deze functies wel prioriteit geven.

Dit is wat een G2-recensie zegt:

Karbon biedt zoveel aangepaste mogelijkheden dat elke beslissing die u neemt gevolgen heeft voor iets anders (op het gebied van rapportage). Soms is het erg moeilijk om te begrijpen wat de gevolgen zijn van een beslissing die u neemt voor uw installatie/structuur, er is gewoon veel te leren.

👀 Wist u dat? Voordat er geschreven grootboeken bestonden, gebruikten handelaren telstokken en telstenen om transacties bij te houden – een heel verschil met de geautomatiseerde klantportalen van vandaag.

De beste alternatieven voor Karbon

Laten we eens kijken naar alternatieven voor Karbon voor belasting- en accountantskantoren en de functies en mogelijkheden die ze bieden.

1. ClickUp (het beste voor flexibel AI-werkbeheer voor boekhoudteams)

Moderne bedrijven hebben een systeem nodig dat meer doet dan alleen taken bijhouden en e-mails beheren; ze hebben een platform nodig dat alles samenbrengt in één intelligente werkruimte. Dat is waar ClickUp zich onderscheidt.

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die alle werk-apps, gegevens, rapportages en werkstroom op één plek samenbrengt.

In plaats van te worstelen met de werkverspreiding van het schakelen tussen verschillende tools voor klantcommunicatie, taakvolging en rapportage, centraliseert ClickUp alles, zodat uw team zich kan concentreren op het leveren van uitzonderlijke service.

Met ingebouwde functies zoals automatisering van taken, aanpasbare dashboards en AI-gestuurd schrijven en samenvatten, helpt ClickUp accountantskantoren hun productiviteit te verhogen en samenwerking te stroomlijnen.

U krijgt 100% context, 100% van de tijd, en één plek waar mensen en AI-agenten kunnen samenwerken.

Bouw aangepaste dashboards met ClickUp for Finance

Voor kantoren die klaar zijn om verder te gaan dan traditionele praktijkbeheersoftware, biedt ClickUp een uniform, flexibel en kosteneffectief alternatief dat is ontwikkeld voor de toekomst van boekhoudkundige activiteiten.

Laten we eens kijken hoe accountantskantoren en professionals ClickUp for Finance kunnen gebruiken om hun financiële activiteiten te stroomlijnen.

Aangepaste dashboards voor financiële duidelijkheid

Financiële teams hebben veel baat bij het visualiseren van al hun gegevens op één plek. ClickUp Dashboards zijn hiervoor de perfecte oplossing. Ze zijn uiterst intuïtief en volledig aanpasbaar. Gebruik ze om budgetten te visualiseren, uitgaven bij te houden en winstmarges in één oogopslag weer te geven. U hoeft niet meer met spreadsheets te worstelen; volg de gezondheid van uw accountantskantoor in realtime.

Visualiseer werklasten, tijdlijnen, inkomsten, verliezen en meer met ClickUp dashboards.

⭐️ Bonus: Als uw team om nalevingsredenen de voorkeur geeft aan het bijhouden van de boekhouding met speciale tools voor accountbeheer, hoeft u zich geen zorgen te maken! ClickUp-integraties voor financiële en boekhoudkundige teams helpen u: Synchroniseer taken met uw boekhoudsystemen : ClickUp kan naadloos worden geïntegreerd met : ClickUp kan naadloos worden geïntegreerd met QuickBooks en andere apps, waardoor automatische updates tussen uw boekhoudplatform en uw takenlijsten mogelijk zijn.

Automatiseer werkstroom tussen verschillende tools : gebruik Zapier, Integrately of n8n om ClickUp te koppelen aan honderden andere applicaties. Trigger het aanmaken van taken wanneer een financieel formulier wordt ingediend, werk de status van klanten bij op basis van factuurbetalingen of automatiseer herinneringen op basis van gegevenswijzigingen.

Centraliseer klant- en documentwerkstroomen: met het integratie-ecosysteem van ClickUp (meer dan 1.000 apps) kunt u verbinding maken met Slack, Google Drive, Salesforce, Excel en andere essentiële tools. Al uw klantinteracties, financiële gegevens en rapportages blijven gesynchroniseerd tussen alle systemen.

Velden voor formules voor slimme berekeningen

Voorkom dubbel werk of worstelen met gegevens in afzonderlijke documenten. Met de formulevelden van ClickUp kunt u complexe berekeningen rechtstreeks in ClickUp uitvoeren.

Gebruik bijvoorbeeld bij het factureren van een client ClickUp Formula Fields om uren te vermenigvuldigen met factureerbare tarieven, discrepanties tussen het budget en de werkelijke uitgaven te identificeren of het aantal resterende dagen tot een deadline te berekenen. Deze live formules worden automatisch bijgewerkt voor al uw taken, waardoor u geen gegevens meer uit spreadsheets hoeft te exporteren.

Maak geavanceerde berekeningen met ClickUp Formula Velden

Documentbeheer met ClickUp Docs

Met ClickUp Docs kan uw team alle documentatie op één plek opstellen, bewerken en opslaan. Het is rechtstreeks gekoppeld aan taken of projecten. Van onboarding-checklists tot compliance-werkstroom, elk bestand bevindt zich in uw werkruimte. Het is doorzoekbaar en versiebeheerd, wat de nauwkeurigheid van grote klantenportefeuilles garandeert.

Bewerk uw ClickUp-documenten in realtime samen met uw team en zet ze vervolgens om in taken.

💡 Pro-tip: ClickUp Chat integreert communicatie in projecten en taken, waardoor het gemakkelijk wordt om deliverables te verduidelijken, updates te delen of zelfs klanten te betrekken. Door discussies gekoppeld te houden aan het werk zelf, in plaats van te vertrouwen op e-mails of berichtenapps, kunt u miscommunicatie verminderen en oplossingen versnellen als het gaat om communicatie met klanten.

End-to-end werkstroomautomatisering met ClickUp Automations

Maak aangepaste ClickUp-automatisering met 'als dit, dan dat'-regels

Maak komaf met handmatige taakoverdrachten. Met ClickUp-automatiseringen kunt u regels definiëren zoals "Wanneer een aangifte als voltooid is gemarkeerd, wijs dan de volgende beoordelingstaak toe" of "wanneer de status verandert, breng dan de manager op de hoogte". U kunt bijvoorbeeld het onboardingproces van klanten automatiseren. Telkens wanneer een nieuwe klant aan uw ClickUp-werkruimte wordt toegevoegd, maakt ClickUp een "Onboarding checklist", wijst een teamlid toe om de klant te helpen en wijst taken toe.

💡 Pro-tip: Wilt u clientnamen, onkosten categorieën of betalingsdata binnen taken bijhouden? Met de aangepaste velden van ClickUp kunt u dit rechtstreeks in uw taakstructuur opnemen.

AI-ondersteuning met ClickUp Brain

AI in de boekhouding is een perfecte manier om teams vrij te maken voor strategische analyse en advies. Met ClickUp Brain wordt AI rechtstreeks geïntegreerd in uw boekhoudkundige werkstroom. Het kan gegevens analyseren, belangrijke inzichten uit gedetailleerde rapporten naar voren halen, klantgesprekken samenvatten, automatisch vervolgtaaken genereren of vragen beantwoorden zoals "welke audits zijn dit kwartaal achterstallig?"

In plaats van handmatig taken aan te maken, kunt u bijvoorbeeld een klantenportaal aanmaken in ClickUp en ClickUp Brain vragen om een lijst met taken te genereren voor driemaandelijkse facturering en rapportage.

Zodra u het verzoek hebt uitgevoerd, wordt er een lijst met taken gemaakt zoals hieronder weergegeven.

🎥 Bekijk: Hoe ClickUp te gebruiken voor boekhoud- en financiële kantoren:

De beste functies van ClickUp

Factureer nauwkeurig en analyseer de winstgevendheid : gebruik de ingebouwde : gebruik de ingebouwde ClickUp Project Time Tracker om factureerbare uren per taak of client te registreren en exporteer deze vervolgens naar Urenregistratie voor facturering en rapportage.

Verzamel klantgegevens naadloos : maak aanpasbare : maak aanpasbare ClickUp-formulieren om klantgegevens, projectaanvragen of documenten vast te leggen en zet reacties om in taken.

Visualiseer uw werk zoals u dat wilt : schakel tussen : schakel tussen meer dan 15 ClickUp-weergaven , zoals lijst, bord, kalender of gantt, om deadlines, audits of terugkerende werkstroomen te beheren in de layout die voor uw kantoor het meest logisch is.

Geen handmatige aantekeningen meer: met : met AI Notetaker kunt u vergaderingen automatisch opnemen, transcriberen en samenvatten, en vervolgens taken genereren op basis van actiepunten.

Limieten van ClickUp

Het kan voor nieuwe gebruikers een beetje overweldigend zijn, omdat er zoveel functies en opties zijn om uit te kiezen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

ClickUp heeft de manier waarop ons team taken, projecten en werkstroomen beheert volledig veranderd. De intuïtieve interface, aanpasbare functies en alles-in-één platform maken het een opvallende tool in de wereld van software voor productiviteit.

💡 Pro-tip: ClickUp's BrainGPT is een gamechanger voor het beheer van accountantskantoren en zorgt voor AI-aangedreven efficiëntie en duidelijkheid in elk aspect van de werkstroom van uw kantoor. Hier volgt hoe: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw gekoppelde apps, plus het internet, om klantbestanden, belastingdocumenten of opdrachtbevestigingen te vinden.

Voor accountants en medewerkers die snel aantekeningen of instructies moeten vastleggen, biedt Talk to Text de mogelijkheid om vragen te stellen, updates van klanten te dicteren of uw werk met uw stem te regelen – handsfree, waar u ook bent.

In plaats van te jongleren met een lappendeken van losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini, biedt BrainGPT één enkele, contextuele, ondernemingsklare oplossing die uw boekhoudkundige werkstroom begrijpt en u alle premium LLM-modellen onder één dak biedt. Vat facturen samen, genereer taken en maak rapporten met BrainGPT.

2. Tidyflow (het meest geschikt voor kleine boekhoudteams)

via TidyFlow

Tidyflow is een praktijkbeheertool die is ontwikkeld voor kleine accountantskantoren die behoefte hebben aan functies voor werkstroombeheer zonder code. U kunt binnen tien minuten aan de slag en terugkerende boekhoud- of administratieve taken automatiseren.

Met behulp van het taakbeheersysteem kunt u werkstroomen creëren, deadlines toewijzen en terugkerende taken bijhouden. Zelfs als eenmanszaak kunt u uw compliancewerk bijhouden zonder te verdrinken in spreadsheets.

Voor interacties met klanten biedt Tidyflow een veilig klantenportaal dat het verzamelen van bestanden en de communicatie vereenvoudigt. Uw klanten kunnen alles rechtstreeks uploaden, waardoor de doorlooptijd wordt verkort. Dit sluit aan op de documentopslagruimte van Tidyflow, waar alle bestanden worden gekoppeld aan de juiste taken en klantgegevens.

Zelfstandige accountants profiteren ook van de functies voor tijdsregistratie en capaciteitsplanning van Tidyflow. Factureerbare uren kunnen rechtstreeks aan taken worden gekoppeld en dankzij de werklastweergave kunnen accountants voorkomen dat ze zich tijdens drukke periodes te veel hooi op de vork nemen.

De beste functies van Tidyflow

Integreer tools zoals Xero, QuickBooks Online en Zapier om financiële werkstroomen te synchroniseren.

Vooraf geconfigureerde belangrijke instellingen maken de implementatie eenvoudig

Beveilig documenten met versleutelde opslagruimte via Amazon Web Services (AWS) en DigitalOcean.

Limieten van Tidyflow

Het biedt een limiet aan native integraties, wat een bottleneck kan zijn voor organisaties die onderling verbonden werkstroomprocessen nodig hebben.

Prijzen van Tidyflow

Eén abonnement: $ 19/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Tidyflow

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tidyflow?

Hier is een recensie van Capterra:

TidyFlow is een onmisbare tool voor praktijkbeheer voor ons team. Doordat we onze werkstroomen kunnen automatiseren en onze capaciteit effectief kunnen beheren, kan het team meer tijd besteden aan het toevoegen van waarde en het opbouwen van positieve klantrelaties.

🤝 Vriendelijke herinnering: Om vertrouwen bij uw klanten op te bouwen met betrekking tot gegevensbescherming, implementeert u tweefactorauthenticatie (2FA) en eenmalige aanmelding (SSO). Dit zorgt voor veiligheid bij de toegang tot gevoelige informatie.

⚡ Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor het grootboek voor boekhouding in Excel en ClickUp

3. TaxDome (het beste voor het leveren van uniforme, clientgerichte ervaringen)

via TaxDome

TaxDome is een praktijkbeheeroplossing die is ontworpen voor boekhoud- en accountancykantoren, waardoor zij hun activiteiten binnen één interface kunnen samenbrengen. De belangrijkste functie, werkstroomautomatisering, biedt pijplijnen met aanpasbare fasen, afhankelijkheden en geautomatiseerde triggers.

Met AI-gestuurde rapportage krijgt u inzicht in facturen, tijdsregistraties, het bijhouden van opdrachten en meer. Met de slimme zoekfunctie kunt u snel relevante gegevens vinden en deze omzetten in overtuigende rapporten met visualisatie.

Een andere functie voor praktijkbeheer is het ingebouwde CRM voor klantbeheer. U kunt informatie over klanten, klantcommunicatie, documenten, taken en onboarding-werkstroom opslaan, allemaal binnen aanpasbare klantprofielen. Het ondersteunt zelfs lead capture, geautomatiseerde onboarding en herinneringen.

En als u op zoek bent naar een mobiele oplossing om de samenwerking met klanten, het delen van documenten en betalingen te stroomlijnen, dan is er de white label-app van TaxDome. Hiermee kunt u mobiele apps onder uw merknaam publiceren in de App Store en Google Play.

De beste functies van TaxDome

Bekijk berichten van klanten direct via het portaal of de mobiele app en chat in realtime met hen.

Zet ongeorganiseerde pdf's om in doorzoekbare documenten met TaxDome AI, dat gebruikmaakt van geautomatiseerde documentherkenning en -organisatie.

Verzend bestanden rechtstreeks vanuit uw belastingsoftware naar de client in TaxDome, zonder downloaden of uploaden.

Limieten van TaxDome

TaxDome mist specifieke functies die sommige bedrijven nodig hebben, zoals het versturen van offertes zonder dat clients hoeven in te loggen, ondersteuning voor video-bestanden en meer opties voor het aanpassen van de visuele werkstroom.

Prijzen van TaxDome

Jaarabonnementen (alleen jaarabonnementen) Essentials: $ 800/jaar Pro: $ 1000/jaar Business: $ 1200/jaar

Essentials: $ 800/jaar

Pro: $1000/jaar

Business: $ 1200/jaar

Essentials: $ 800/jaar

Pro: $1000/jaar

Business: $ 1200/jaar

TaxDome-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TaxDome?

Hier is een G2-recensie:

We gebruiken TaxDome nu al meer dan een jaar om onze groeiende belasting- en boekhoudpraktijk te beheren. Over het algemeen is het een essentieel onderdeel van onze werkstroom geworden, dat ons helpt om de communicatie met klanten, documentbeheer, elektronische handtekeningen, facturering en meer te stroomlijnen, allemaal onder één dak.

📮 ClickUp Insight: 15% van de werknemers maakt zich zorgen dat automatisering een deel van hun baan in gevaar zou kunnen brengen, maar 45% zegt dat het hen de vrijheid zou geven om zich te concentreren op werk met een hogere waarde. Het verhaal verandert: automatisering vervangt rollen niet, maar geeft ze een nieuwe vorm voor een grotere impact.

📚 Lees meer: Beste software voor projectmanagement met klantportalen

4. Canopy (het beste voor belastingafwikkeling en het opvragen van afschriften)

via Canopy

Canopy is een cloudgebaseerde oplossing voor praktijkbeheer. Het is een sterk alternatief voor Karbon dat voornamelijk wordt gebruikt door belastingdeskundigen. De module voor belastingafwikkeling stroomlijnt complexe IRS-problemen met ingebouwde werkstroom-sjablonen, briefsjablonen en slimme besluitvormingstools. Hiermee kunt u incasso's, strafvermindering of gevallen van echtelijke vrijstelling afhandelen.

Om de gezondheid van het kantoor bij te houden, kunt u gebruikmaken van de functie Insights om te ontdekken waar u het meest winstgevend bent, waar u geld verliest en wie het meest efficiënte teamlid is. En met functies voor het verzamelen van klantgegevens, zoals facturatie en klantwinstgevendheid, ziet u in één oogopslag waar de probleemgebieden liggen.

Vraagt u zich af hoe u AI kunt gebruiken in de boekhouding? Canopy maakt het praktisch met functies om automatisch taken en herinneringen te genereren op basis van acties van klanten, documenten te hernoemen en te classificeren, en inzichten te verkrijgen met eenvoudige prompts.

Ten slotte biedt Smart Intake uw klanten een door AI aangestuurde onboarding-ervaring. Dankzij voorspellende vragenlijsten, checklists en vooraf ingevulde formulieren die door de Smart Intake-functie worden aangeboden, kunt u klanten snel onboarden.

De beste functies van Canopy

Genereer aangepaste checklists en slimme vragenlijsten voor klanten met behulp van documenten van vorig jaar of proforma-gegevens met Canopy AI.

Voeg formules toe, voer berekeningen uit, vervang null-waarden of bouw IF-THEN-ELSE-logica in uw zoekopdrachten om inzichten te verkrijgen.

Integreer IRS e-Services om transcripties op te halen voor belastingafwikkeling en automatisering van reacties.

Beperkingen van Canopy

Startersabonnement: $ 60 per gebruiker/maand (voor kantoren met maximaal 4 gebruikers)

Essentials-abonnement: $ 88 per gebruiker/maand (voor kantoren met maximaal 4 gebruikers)

Base Client Engagement Platform: $ 150/maand (vast tarief voor een onbeperkt aantal gebruikers, maximaal 2500 contacten)

Add-on module voor documentbeheer: $ 36 per gebruiker/maand

Add-on Werkstroom Module: $32 per gebruiker/maand

Add-on Time & Billing Module: $ 22 per gebruiker/maand

Prijzen van Canopy

Standaard: $ 150/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Pro: $ 175/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Canopy-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Canopy?

Hier is een G2-recensie:

We hebben drie verschillende softwareplatforms voor praktijkbeheer getest voor ons accountantskantoor, en Canopy kwam als duidelijke winnaar uit de bus. Het is ongelooflijk gebruiksvriendelijk, niet alleen voor ons team, maar ook voor onze klanten. Canopy heeft echt aan al onze behoeften gedacht om ons bedrijf efficiënt en soepel te runnen.

⭐️ Bonus: In ClickUp kunt u beginnen met vooraf gebouwde Autopilot Agents om snel resultaten te boeken, zoals het plaatsen van taaksamenvattingen, het genereren van updates of het beantwoorden van vragen, zonder gedoe met de installatie. Upgrade vervolgens naar aangepaste Autopilot Agents wanneer u klaar bent om uw eigen triggers, reacties en meerstapslogica te definiëren, zodat u AI-gestuurde automatisering precies kunt afstemmen op de werkstroom van uw bedrijf. Bekijk deze video om te zien hoe AI-agenten in ClickUp uw boekhoudkundige werkstroom krachtiger maken!

5. Jetpack Werkstroom (het beste voor de automatisering van terugkerende werkzaamheden voor klanten)

via Jetpack werkstroom

Jetpack Werkstroom helpt boekhoudkundige professionals bij het beheren van boekhouding, salarisadministratie, belastingvoorbereiding en adviesdiensten aan klanten door terugkerende taken en deadlines te automatiseren. U kunt werkstroom standaardiseren met behulp van checklists en sjablonen, zodat alles soepel verloopt.

Naarmate de voortgang toeneemt, kunt u labels gebruiken om taken te markeren als "urgent", "in afwachting" of "in beoordeling". Deze tags zijn aanpasbaar; u kunt de tekst wijzigen, kleuren kiezen en zelfs meerdere labels toewijzen om projecten bij te houden.

Met deze eenvoudige tool voor praktijkbeheer kunt u uw team berichten sturen, hen attenderen op belangrijke informatie en toestemming toevoegen voor cruciale clientdocumenten.

Jetpack handelt automatisch de overdracht van clients en volgende stappen af. Al uw gegevens worden veilig opgeslagen in de S3-datacenters van Amazon, met meerdere back-ups om de clientgegevens te beveiligen.

De beste functies van Jetpack werkstroom

Gebruik het tabblad 'Planning' om klanten, medewerkers of duurtijden te vergelijken en taken eenvoudig opnieuw toe te wijzen om de werklast te verdelen.

Krijg toegang tot meer dan 70 kant-en-klare sjablonen voor dagelijkse boekhoud- en administratietaak.

Maak via Zapier verbinding met meer dan 2000 apps, waaronder alle belangrijke boekhoudsoftware, om werkstroombeheer te doen.

Limieten van Jetpack werkstroom

Ontbreekt aan geavanceerde automatiseringen zoals triggers of afhankelijkheden

Prijzen van Jetpack werkstroom

Starter Monthly: $ 45/maand per gebruiker

Jetpack Werkstroom beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jetpack Werkstroom?

Hier is een G2-recensie:

Jetpack is een overzichtelijke en eenvoudige werkstroomoplossing die speciaal is ontworpen voor accountantskantoren. De ontwerpers zijn bekend met de accountancybranche en hebben de functionaliteit daarop afgestemd. Ik ben vooral te spreken over de nieuwe gebruikersinterface in V2.

👀 Wist u dat? De eerste elektronische spreadsheet, VisiCalc, werd in 1979 gelanceerd en was zo revolutionair dat mensen Apple II-computers kochten om deze te kunnen gebruiken. Steve Jobs gaf zelfs toe dat VisiCalc "de Apple II naar succes heeft gestuwd". Binnen een paar jaar heeft het de boekhouding ingrijpend veranderd: honderdduizenden administratieve rollen zijn verdwenen, maar er zijn ook meer dan 600.000 nieuwe banen voor accountants bijgekomen, omdat de vraag naar snellere, veelzijdigere rekenkracht groeide. Het bewijs dat automatisering niet altijd ten koste gaat van onze banen.

📚 Lees meer: Beste klantportaalsoftware voor klantbeheer

6. Financial Cents (het beste voor het centraliseren van bedrijfs- en clientgegevens)

via Financial Cents

Financial Cents is een gebruiksvriendelijk platform voor praktijkbeheer voor accountants, boekhouders en CPA's. Het centraliseert de werkstroom van uw kantoor, van client-taken tot teamsamenwerking.

Op het gebied van teambeheer biedt Financial Cents capaciteitsbeheer, waardoor u realtime zichtbaarheid krijgt op de werklast van uw team. U kunt capaciteitslimieten instellen, opdrachten opnieuw verdelen en burn-out tijdens piekperiodes voorkomen.

Dankzij e-mailintegratie kunt u Gmail of Outlook rechtstreeks aan het platform koppelen, waardoor berichten worden omgezet in uitvoerbare taken en elk gesprek met een client wordt gekoppeld aan de relevante werkstroom of het relevante project.

Wat betreft functies voor klantbeheer fungeert Financial Cents zowel als CRM-software voor accountants als factureringshub:

Gebruik de CRM en database voor clients om profielen, contactgegevens, documenten, aantekeningen en auditgeschiedenis voor elke client op één veilige plek op te slaan.

Het platform verzorgt ook de facturering en betalingen, zodat u eenmalige of terugkerende facturen kunt versturen, betalingen kunt synchroniseren met QuickBooks Online en rapportage over winstgevendheid kunt genereren om uw financiën te organiseren

De beste functies van Financial Cents

Voeg engagementbrieven rechtstreeks toe aan het voorstel om de reikwijdte en voorwaarden te schetsen.

Integreer tijdsregistratie met QuickBooks om facturen naar uw klanten te sturen en de salarisadministratie te beheren.

Koppel clientenkluizen rechtstreeks aan hun profielen voor veiligheid en gestroomlijnd documentbeheer met SmartVault.

Limieten van Financial Cents

Gebruikers uiten hun ontevredenheid over factureringsproblemen en wijzen op verwarrende factureringsprocessen en een vertraagde tijdlijn voor uitbetaling in vergelijking met andere alternatieven voor Karbon.

Prijzen van Financial Cents

Team : $ 69/maand per gebruiker

Scale : $ 89/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Financial Cents

G2: 5/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Financial Cents?

Hier is een G2-recensie:

Financial Cents geeft me het overzicht van alle projectstatussen waarnaar ik op zoek was. Het stelt ons in staat om een volledig extern team en veel clients naadloos te beheren. Het is zeer intuïtief te implementeren en te gebruiken.

🧠 Leuk weetje: Meer dan 5000 jaar geleden gebruikten accountants in Mesopotamië kleintokens in de vorm van kruiken, broden en dieren om goederen bij te houden. Deze werden in kleitabletten gedrukt, wat leidde tot de vroegste vorm van schriftelijke administratie en boekhouding.

7. Xero (het beste voor het bijhouden van de cashflow van uw bedrijf)

via Xero

Xero is populaire boekhoudsoftware met een reeks tools voor accountants en boekhouders. Naast de kernfuncties voor boekhouding is Xero een oplossing voor praktijkbeheer met functies die zijn ontworpen om naleving, toezicht op personeel en samenwerking met klanten te vereenvoudigen.

Met Xero Workpapers kan uw accountantskantoor compliance-werkstroomen naadloos beheren en financiële overzichten opstellen en controleren met behulp van ingebouwde sjablonen en gestandaardiseerde processen. Xero HQ fungeert als centrale hub voor het beheer van clients, medewerkers en vragen. Het biedt zichtbaarheid op deadlines, communicatie en aankomende werkzaamheden.

Om de dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen, biedt Xero Practice Manager tools voor werkstroomautomatisering en -beheer die betrekking hebben op opdrachten, taken, Urenregistratie en facturering.

U kunt facturen van klanten uploaden of doorsturen via e-mail, waarna de AI van Xero de details eruit haalt om facturen op te stellen ter goedkeuring. Met Xero Me krijgt u snelle ontvangstbewijzen en de app haalt automatisch de benodigde gegevens eruit en registreert deze.

De beste functies van Xero

Maak factuursjablonen met uw eigen merknaam en ontvang betalingen rechtstreeks in Xero.

Automatiseer herinneringen voor betalingen die moeten worden voldaan of achterstallig zijn

Gebruik Gusto payroll om salarissen, belastingen en inhoudingen te berekenen met ingebouwde compliance.

Beperkingen van Xero

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor rapportages, wat betekent dat voor aangepaste rapportages externe tools nodig zijn.

Prijzen van Xero

Startprijs: $ 29/maand per gebruiker

Standaard: $ 50/maand per gebruiker

Premium: $75/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Xero

G2: 4,3/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Xero?

Hier is een G2-recensie:

Xero heeft ons bedrijf volledig veranderd. De interface is overzichtelijk, intuïtief en gebruiksvriendelijk, zelfs voor gebruikers zonder veel boekhoudkundige kennis. Het realtime dashboard geeft ons een duidelijk beeld van onze cashflow en dankzij de mogelijkheid om banktransacties met slechts een paar muisklikken af te stemmen, besparen we elke week uren tijd.

🧠 Wist u dat? Luca Pacioli, bekend als de vader van de moderne boekhouding, publiceerde in 1494 zijn eerste boek, "Samenvatting van rekenkunde, meetkunde, verhoudingen en proportionaliteit", waarin hij het concept van dubbel boekhouden introduceerde.

📚 Lees meer: Uw gids voor projectboekhouding voor financieel succes

8. QuickBooks (het beste voor de automatisering van klantcommunicatie en gegevensverzameling)

via QuickBooks

QuickBooks centraliseert de boekhouding door u zichtbaarheid te geven in de financiën van uw bedrijf. Van winst- en verliesrekeningen en balansen tot het bijhouden van de cashflow: u kunt alles in één dashboard bekijken.

Met batchfacturering en batchuitgaven kunt u tientallen facturen of invoerposten in één keer aanmaken en verzenden – essentieel tijdens het belastingseizoen of de factureringscycli van klanten. Met de AI-gestuurde Finance Agent (beschikbaar in Advanced) gaat QuickBooks verder dan alleen nummers.

Het voorspelt automatisch inkomsten, signaleert prestatieverschillen en begeleidt bedrijven naar strategische financiële doelen. Voor bedrijven die meerdere klantboeken beheren, biedt QuickBooks Online Accountant realtime financiële inzichten, klanttoegang onder één login en professionele dashboarden voor holistisch klantadvies.

De beste functies van QuickBooks

Haal automatisch factureerbare uren op en voeg ze toe aan facturen met Google Agenda.

Houd de assets bij en bereken afschrijvingsschema's automatisch met QuickBooks Advanced.

Maak 1099-formulieren voor aannemers aan en dien ze elektronisch in, en betaal ze de volgende dag via directe storting.

Beperkingen van QuickBooks

QuickBooks kan moeilijk zijn voor gebruikers zonder boekhoudkundige ervaring: de installatie en navigatie zijn niet altijd intuïtief voor beginners.

Prijzen van QuickBooks

30 dagen gratis proefversie

Simple Start : $ 38 per maand per gebruiker

Essentials : $ 75/maand voor 3 gebruikers

Plus : $ 115/maand voor 5 gebruikers

Geavanceerd: $ 275/maand voor 25 gebruikers

Beoordelingen en recensies van QuickBooks

G2: 4/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 8000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over QuickBooks?

Hier is een G2-recensie:

QuickBooks Online is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en intuïtief. Dankzij de overzichtelijke interface is het gemakkelijk te navigeren, zelfs voor gebruikers die nog niet bekend zijn met boekhoudsoftware. Het is een solide keuze voor kleine bedrijven of iedereen die controle wil houden over zijn financiën op basis- tot gemiddeld niveau.

📚 Lees meer: Beste projectboekhoudsoftware om het rendement op projecten te maximaliseren

9. Firm360 (het beste voor het centraliseren en automatiseren van projectwerkstroomen)

via Firm360

Naast de functies voor het beheer van uw boekhoudpraktijk biedt Firm360 ook functies voor projectmanagement. Met de visuele Project Workflow Builder kunt u terugkerende projecten, zoals belastingaangiften, audits en extensies, in kaart brengen. Houd zowel de target-data als de deadlines bij, inclusief federale en staatsdeadlines en extensies binnen elk project.

Bovendien kan het voltooien van een taak automatisch de volgende taak triggeren. Projectsjablonen regelen deze werkstroom. Wanneer een project naar de volgende status gaat, worden nieuwe taken automatisch geactiveerd, waardoor het werk zonder handmatige updates doorgaat.

Kies uit aanpasbare sjablonen voor terugkerende werkstroomen, waardoor consistentie binnen het kantoor, standaardisatie van processen en kortere perioden voor de installatie mogelijk worden. En hoe zit het met seizoensgebonden pieken in de werklast tijdens belastingseizoenen? Met behulp van automatisering voor taakgeneratie en intuïtieve dashboards kan uw team zelfs tijdens de drukste periodes vooruit plannen.

De beste functies van Firm360

Visual Project Workflow Builder, speciaal ontwikkeld voor boekhoudkundige opdrachten

Terugkerende projecten worden automatisch opnieuw gegenereerd op basis van startdatums.

Duidelijke zichtbaarheid van de werklast voor het bijhouden van capaciteit en personeelsbalans

Limieten van Firm360

De stopwatch voelt star aan; u moet stoppen en de invoer opslaan om een kleine bewerking aan te brengen terwijl de timer loopt.

Prijzen van Firm360

Basic : $ 49/maand per gebruiker

Standaard : $ 79/maand per gebruiker

Premium: $ 99/maand per gebruiker

Firm360-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Firm360?

Hier is een G2-recensie:

Ik ben supervisor debiteurenadministratie en gebruik Firm360-software voor het beheer van de facturen en andere documenten van mijn klanten, die ik dagelijks moet controleren. Het is de beste software voor het beheren en controleren van alle documenten.

⚡ Sjabloonarchief: gratis sjablonen voor projectmanagement voor alle soorten projecten

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering ( ROI) van 384% behaald. Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

📚 Lees meer: Beste alternatieven voor Ramp

10. Bonsai (het beste voor het consolideren van factureringsactiviteiten)

via Bonsai

Met Bonsai kunt u facturen versturen en bijhouden, terwijl u verbonden blijft met uw projecten, tijdsregistraties en klantgegevens. Voor klanten met een vast contract of terugkerende diensten kunt u factureringscyclusen automatiseren, zodat betalingen op tijd binnenkomen.

Het bijhouden van uitgaven is eenvoudig. U kunt uitgaven in elke valuta registreren en Bonsai zet ze om met behulp van actuele wisselkoersen. Elke uitgave is gekoppeld aan tijdsregistraties, voorschotten of facturen, zodat u kunt bijhouden hoeveel u hebt verdiend en uitgegeven. U kunt uitgaven markeren als factureerbaar of niet-factureerbaar en een aangepaste opslag toevoegen wanneer u die kosten doorberekent aan klanten.

Bonsai bevat een ingebouwd tariefkaartsysteem waarmee u standaardtarieven voor verschillende soorten diensten kunt definiëren of aangepaste tarieven voor specifieke klanten en projecten kunt creëren. U kunt Schedule C- of afschrijvingsrapporten binnen enkele minuten downloaden met behulp van de ingebouwde sjablonen van Bonsai, en herinneringen instellen voor aankomende geschatte belastingbetalingen.

De beste functies van Bonsai

Synchroniseer factuurgegevens in beide richtingen met QuickBooks Online en Xero om uw boekhouding nauwkeurig bij te houden.

Ondersteunt betalingen in meer dan 100 valuta's, zodat u gemakkelijk betaald kunt worden, ongeacht waar u of uw clients zich bevinden.

Houd budgetten in realtime bij met behulp van live budgetbalken, waarschuwingen en prognoses om te hoge uitgaven te identificeren en te beheersen.

Beperkingen van Bonsai

Er ontbreekt onboardingdocumentatie, wat de migratie vanuit andere tools bemoeilijkt.

Prijzen van Bonsai

Basic : $ 15 per maand per gebruiker

Essentials : $ 25 per maand per gebruiker

Premium : $ 39/maand per gebruiker

Elite: $ 59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Bonsai

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Bonsai?

Hier is een G2-recensie:

Ik vind het geweldig dat ik dankzij Bonsai mijn maandelijkse en jaarlijkse uitgaven voor software voor productiviteit/bedrijfssoftware heb kunnen verminderen. Sinds ik ben overgestapt, heb ik geen SaaS-software meer nodig voor boekhouding/administratie/facturering, offertes, contracten, winst- en verliesrekeningen en planning, omdat Bonsai dit nu allemaal op één plek regelt.

📚 Lees meer: De beste alternatieven voor Hello Bonsai om te proberen

11. Pixie (het meest geschikt voor kantoren met een kleine tot middelgrote grootte)

via Pixie

Het Karbon-alternatief Pixie combineert projectcoördinatie, client-werkstroomen automatisering voor accountantskantoren en boekhoudkantoren.

U krijgt ook functies voor teambeheer en rapportage. Interne notificaties houden u op de hoogte wanneer taken zijn voltooid of e-mails zijn gelezen, en aanpasbare werkrapporten helpen u de productiviteit op zowel kantoor- als personeelsniveau te monitoren.

Bovendien beschikt het over sjablonen die met één klik kunnen worden gepland op week-, maand- of jaarbasis, vol met instructies en checklists. U kunt zelfs trainingsvideo's insluiten om herhaalbare werkstroomen te creëren.

Pixie biedt vooraf gebouwde en aanpasbare onboarding-werkstroomen, inclusief welkomstmails met veilige uploadlinks, checklisten en automatische herinneringen. U kunt binnen deze werkstroomen ook automatische e-mails instellen, bijvoorbeeld om clients eraan te herinneren documenten te uploaden of om een korte aantekening te sturen wanneer een taak is voltooid.

De beste functies van Pixie

Gebruik automatisering om terugkerende taken aan te maken, werk automatisch toe te wijzen aan het team of afschriften op te vragen bij klanten.

Creëer veilige klantportalen waar u klanten om elektronische handtekeningen kunt vragen en waar u over duidelijke audittrails beschikt.

Maak lijsten met nog te doen taken en wijs deze toe aan klanten of interne belanghebbenden.

Limieten van Pixie

Mogelijk hebt u workarounds nodig bij het genereren van complexe rapporten of het zoeken naar diepere inzichten.

Prijzen van Pixie

30 dagen gratis proefversie

Minder dan 250 gebruikers: $ 129/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

251-500 gebruikers: $ 199/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

501-1000 gebruikers : $ 329/maand voor een onbeperkt aantal gebruikers

Aangepaste prijzen

Pixie-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pixie?

Hier is een G2-recensie:

Het is als een dynamische spreadsheet en zeer intuïtief en eenvoudig met kolommen, lijsten, datums en filters. Het kan worden aangepast aan uw kantoor en is flexibel, dus ik ben er al meer dan twee jaar erg blij mee.

Klaar om uw boekhoudkundige werkstroom te upgraden?

Karbon is niet uw enige optie. Als u tot hier bent gekomen, overweegt u al een overstap of vraagt u zich in ieder geval af of er iets beters te vinden is.

ClickUp biedt uw boekhoudteam de flexibiliteit om te werken zoals u dat wilt, zonder dat de structuur van terugkerende taken en deadlines verloren gaat.

Al uw werkstroomen, medewerkers en klanten op één plek, die samenwerken. 🧩

Meld u gratis aan bij ClickUp. En ontdek of het geschikt is voor uw boekhoudteam.