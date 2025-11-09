Top 11 Tanka AI-alternatieven voor slimme team-samenwerking

Elk team kent wel dat moment waarop iemand een vraag stelt en je weet dat het antwoord ergens te vinden is, bijvoorbeeld in een aantekening van een vergadering, een chatthread of een verborgen document.

Tools zoals Tanka AI beloven dit op te lossen. Naarmate teams echter groeien, kunnen ze te maken krijgen met prestatieknelpunten bij het op grote schaal ophalen van kennis.

Hoewel het langetermijngeheugen indrukwekkend is, heeft het systeem af en toe last van hallucinaties, hiaten in de context tussen platforms en technische hindernissen bij realtime synchroniseren, wat frustrerend kan zijn voor gebruikers.

Als u uw opties afweegt, zijn er verschillende alternatieven voor Tanka AI die zijn ontworpen om kennis en samenwerking te beheren. Laten we eens nader kijken naar 11 daarvan die mogelijk bij de werkstijl van uw team passen. 💎

De beste alternatieven voor Tanka AI in één oogopslag

Laten we eens kijken naar een korte vergelijking van de beste AI-communicatietools, zoals Tanka. 🧑‍💻

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Gecentraliseerde samenwerking bij taken en kenniswerkstroomTeamgrootte: individuen, middelgrote teams en ondernemingen AI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Docs Hub, taakgebaseerde chats, Enterprise Search, Autopilot Agents, chat-naar-taakconversie Voor altijd gratis; aangepast mogelijk voor ondernemingen Notion AI Uniform kennisbeheer en documentaanmaken Teamgrootte: individuen, kleine bedrijven en hybride teams AI-aangedreven pagina-generatie, zoeken in de hele werkruimte, contextbewuste schrijfsuggesties, automatisering van follow-ups Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand. Tana AI-gestructureerde kennis en samenwerkingTeamgrootte: Startups, onderzoeksteams en kennisgerichte individuen Supertags, bidirectionele gekoppelde knooppunten, AI-assistent voor inzichten, persistente AI-werkstroom op basis van langetermijngeheugen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Otter. ai Realtime transcriptie van vergaderingen en automatisering van aantekeningen Teamgrootte: freelancers, docenten en hybride teams Live transcripties, sprekers bijhouden, samenvattingen van actiepunten en vergaderingen vastleggen op basis van de kalender. Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99/maand Perfect Memory Langdurig digitaal geheugen en traceerbaarheid Teamgrootte: ondernemingen met strenge nalevingsvereisten en onderzoeksteams Contextbewuste index, toegang tot langetermijnarchieven, gekoppelde meerdere bronnen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand per gebruiker Flock Team chat en gedeeld geheugen Teamgrootte: Startups, kleine en middelgrote bedrijven en groeiende hybride teams Kanaalgebaseerde berichten, gedeelde aantekeningen, herinneringen, uitgebreide bestandsgeschiedenis Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6 per maand per gebruiker. Chanty Thread messaging met taakbeheerTeamgrootte: Kleine teams op afstand en freelancers Onbeperkte berichtengeschiedenis, taak-gebaseerd chatten, door AI voorgestelde acties Free; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand MyChat On-premise teamberichten en bestandsdeel voor veilige interne communicatieTeamgrootte: middelgrote bedrijven Zelfgehoste berichten, versleutelde gegevens, op rollen gebaseerde toegangscontroles, bestandsserver Aangepaste prijzen TwinMind AI-gestuurde herinnering aan gesprek en samenwerking Teamgrootte: Agile teams en consultants Contextuele samenvattingen, thread-gebaseerde Q&A, AI voor het ophalen van herinneringen, clustering van dialooggeschiedenis Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand Mem AI Passieve kennisvastlegging en -opvragingTeamgrootte: individuele gebruikers en kleine samenwerkende teams Automatisch contextgeheugen, op werkstroom gebaseerd geheugenin kaart brengen en een geïntegreerd werkgeheugen. Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Slack (AI) Teamcommunicatie op ondernemingsniveau met slimme recallTeamgrootte: Gedistribueerde en multifunctionele grote teams AI-samenvattingen, slimme herinneringen, geheugenbewuste interacties, automatische vastlegging van threads Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 7,25 per maand per gebruiker.

Waarom op zoek naar alternatieven voor Tanka AI?

Hoewel Tanka AI krachtige functies biedt voor geheugen en samenwerking, is het misschien niet voor elk team de perfecte oplossing. Enkele redenen hiervoor zijn:

Limiet aangepaste mogelijkheden voor specifieke teambehoeften

Overlappende functies met AI-projectmanagementtools die u al gebruikt

Prijzen die mogelijk niet goed schaalbaar zijn voor grotere teams

Hiaten in integraties met uw bestaande tech stack

Een voorkeur voor verschillende AI-modellen of benaderingen

🔍 Wist u dat? De evolutie van natuurlijke taalverwerking (NLP) heeft de basis gelegd voor de huidige AI-gestuurde kennisbeheersystemen. Vroeg onderzoek in de jaren 40 en 50 worstelde met de complexiteit van taal. Onderzoekers zoals Noam Chomsky benadrukten de limieten van het begrip van machines. Doorbraken in op logica gebaseerde paradigma's, programma's zoals SHRDLU en uiteindelijk probabilistische modellen hebben het veld echter verschoven naar praktische toepassingen.

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Tanka AI?

Het ideale alternatief moet omvatten wat Tanka AI doet en waarde bieden op gebieden die voor uw team het belangrijkst zijn. Let op:

Langetermijngeheugen: mogelijkheid om eerdere gesprekken, beslissingen en zakelijke context op te roepen, zodat uw team geen tijd verspilt met het herhalen van informatie.

Slimme automatisering: Functies die reacties opstellen, threads samenvatten en repetitieve communicatietaken afhandelen om de werklast te verlichten.

Naadloze integraties: Compatibiliteit met tools zoals Slack, Teams of Compatibiliteit met tools zoals Slack, Teams of projectmanagementplatforms om de werkstroom in verbinding te houden.

Schaalbare prijzen: abonnementen die geschikt zijn voor kleinere teams en tegelijkertijd ruimte bieden om te groeien zonder hoge kostenstijgingen.

Flexibiliteit in de werkstroom: opties om processen, toestemming en weergaven aangepast aan te passen, zodat de tool zich aanpast aan de werkwijze van uw team.

Gegevensveiligheid: Ingebouwde beveiligingsmaatregelen en nalevingsnormen om gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen.

Gebruiksgemak: een overzichtelijke interface en eenvoudige onboarding, zodat teamgenoten het vanaf dag één effectief kunnen gebruiken.

De beste alternatieven voor Tanka AI

Dit zijn onze topkeuzes voor de beste alternatieven voor Tanka AI! 👇

ClickUp (het beste voor het stroomlijnen van communicatie en het verhogen van de productiviteit in een alles-in-één oplossing)

Breng projectcontext direct naar voren met ClickUp Brain in uw hele werkruimte

ClickUp brengt al uw werk-apps, gegevens, communicatie en werkstroom samen in één volledig verbonden epicentrum voor uw werk. Vergeet het heen en weer schakelen tussen apps, pagina's en chat, oftewel Work Sprawl, alleen maar om uw werk klaar te krijgen.

Als geconvergeerde AI-werkruimte elimineert ClickUp contextwisselingen door 100% context te bieden en een centrale, intelligente plek waar mensen en agents kunnen samenwerken.

Omdat het geheugen, automatisering en communicatie aan uw werk koppelt, hoeft u niet te investeren in meerdere AI-tools en hoeft u zich niet bezig te houden met AI-wildgroei, een groeiende uitdaging voor snel veranderende organisaties. Dit maakt het een van de sterkste alternatieven voor Tanka AI voor teams die zich geen contextverlies kunnen veroorloven.

Vind wat u nodig hebt zonder te hoeven zoeken met Enterprise Search.

Gebruik ClickUp Enterprise Search om te zoeken naar taken, vergaderingsaantekeningen, bestanden, gegevens en meer

Vervolgens biedt ClickUp Enterprise Search teams de mogelijkheid om context te vragen en op te halen in hun werkruimte. Wanneer een marketingmanager bijvoorbeeld zoekt op 'Q3-campagnebudget', toont de tool het budgetspreadsheet, de goedkeuringstaak en het bijbehorende campagnedocument. Een nieuwe teamgenoot die aan de campagne begint, ziet direct het volledige plaatje zonder heen en weer te hoeven vragen.

Samen bieden deze functies teams wat ze zelf moeilijk kunnen opbouwen: verbonden geheugen, geautomatiseerde werkstroom en gesprekken die gekoppeld zijn aan de levering.

Roep de projectgeschiedenis op zonder alles opnieuw te hoeven doen

ClickUp Brain maakt de verbinding tussen gesprekken, documenten en taken, zodat u direct antwoorden kunt vinden.

Vind snel relevante antwoorden vanuit uw werkruimte met ClickUp Brain.

Stel dat een productmanager wordt gevraagd: 'Wat is de status van de mobiele onboarding-werkstroom?' ClickUp Brain haalt de laatste Taak-updates, eerdere feedback en het document waarin de wijzigingen zijn vastgelegd op. Op deze manier kan de PM binnen enkele seconden met vertrouwen antwoorden, in plaats van oude updates te moeten doorzoeken.

Bekijk deze clip om te begrijpen hoe ClickUp Brain u helpt om beter door uw werkruimte te navigeren:

Uniforme zoekfunctie voor apps en internet met Brain MAX

Brain MAX gaat nog een stap verder door een uniform platform te bieden dat speciaal is ontworpen om de productiviteit van ondernemingen te verhogen. Hiermee kunt u direct zoeken in al uw gekoppelde apps, zoals ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en zelfs het web, zodat u snel bestanden, documenten en bijlagen kunt vinden zonder tussen platforms te hoeven schakelen.

Met de geavanceerde Talk to Text -functie kunt u vragen stellen, aantekeningen dicteren en uw werk volledig handsfree uitvoeren, waar u ook bent.

In tegenstelling tot andere gefragmenteerde tools vervangt Brain MAX tientallen losstaande AI-platforms en maakt het gebruik van hoogwaardige AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één krachtige, ondernemingsklare oplossing die diep contextueel is en is afgestemd op uw specifieke werkstroom. Maak komaf met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en nog veel meer.

Laat AI-agenten het drukke werk doen

Ontdek ClickUp Agents om handmatig werk te automatiseren en informatie te delen, zelfs wanneer u niet aanwezig bent

ClickUp Agents verminderen het handmatige werk dat een manager dagelijks moet verrichten. Vooraf gebouwde agents voeren routinematige taken uit, terwijl aangepaste agents zich aanpassen aan uw werkstroom. Voorbeeld:

Dagelijkse samenvattingsagent: Verzamelt updates van alle actieve taken en stuurt 's ochtends een samenvatting naar het team.

Ticket triage agent: Scant nieuwe verzoeken, label ze op basis van urgentie en wijst ze automatisch toe.

Vergadering follow-up agent: Leest geüploade vergadering aantekeningen, identificeert actiepunten en maakt taken aan.

Neem bijvoorbeeld de ticket triage agent. Supportmanagers hoeven niet langer elk probleem handmatig toe te wijzen. Kritieke verzoeken worden onmiddellijk doorgestuurd naar de juiste eigenaar, waardoor de responstijden kort blijven.

Houd feedback gekoppeld aan levering met chat

Feedback gaat vaak verloren wanneer deze in aparte apps wordt bewaard. ClickUp Chat lost dit op door gesprekken dicht bij het werk te houden.

Zet ontwerpfeedback om in taken binnen ClickUp Chat

Tijdens een ontwerpbeoordeling merkt een teamgenoot bijvoorbeeld op: 'De aanmelding-knop moet boven de vouw worden geplaatst. ' Die opmerking wordt direct omgezet in een ClickUp-taak die aan het ontwerp is gekoppeld, zodat deze tijdens de implementatie niet over het hoofd wordt gezien.

De beste functies van ClickUp

Schakel tussen AI-modellen: Gebruik Gebruik ClickUp Brain MAX om het juiste AI-model (ChatGPT, Claude of Gemini) te kiezen voor onderzoek, schrijven of ClickUp-taak.

Leg de context van vergaderingen vast: Genereer automatisch transcripties, samenvattingen en actiepunten met ClickUp AI Notetaker

Zet spraak om in taken: Zet spraaknotities om in gestructureerde updates, taken of documenten met Zet spraaknotities om in gestructureerde updates, taken of documenten met Talk-to-Text in ClickUp

Blijf verbonden tijdens het schrijven: koppel content rechtstreeks aan taken, feedback en projectupdates in ClickUp Docs

Vind documenten snel terug: sla alle aantekeningen, transcripties en documenten op één plek op en zoek ze terug via Docs Hub.

Schrijf zonder helemaal opnieuw te beginnen: Zet prompts of ruwe aantekeningen om in concepten, schetsen of updates Zet prompts of ruwe aantekeningen om in concepten, schetsen of updates met ClickUp Brain

Limieten van ClickUp

Teams moeten vaak tijd investeren in de installatie en het aangepaste opzetten van systemen voordat werkstroom soepel verlopen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (10.385+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

De nieuwe Brain MAX heeft mijn productiviteit aanzienlijk verbeterd. De mogelijkheid om meerdere AI-modellen, waaronder geavanceerde redeneringsmodellen, te gebruiken voor een betaalbare prijs maakt het gemakkelijk om alles op één platform te centraliseren. Functies zoals spraak-naar-tekst, automatisering van taken en integratie met andere apps maken de werkstroom veel soepeler en slimmer.

📮 ClickUp Insight: 34% van de werknemers voelt zich niet op hun gemak om vragen te stellen op het werk, en 14% probeert meestal zelf antwoorden te vinden. Wanneer mensen aarzelen om hulp te zoeken, is dat vaak een teken dat ze zich niet volledig geaccepteerd of betrokken voelen bij het leerproces van het team. De oplossing? Een oordeelvrij pad creëren waar mensen in hun eigen tempo kunnen leren van bestaande kennisbanken en processen kunnen ontdekken. ClickUp's Knowledge Management, bestaande uit ClickUp Brain en Connected Search, helpt werknemers om antwoord te krijgen op hun vragen en te zoeken in de werkruimte, evenals in geïntegreerde apps van derden. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het stellen van 'voor de hand liggende' vragen of het onderbreken van anderen.

📖 Lees ook: Hoe gebruik je kennisgebaseerde agents in AI?

2. Notion AI (het beste voor integratie van werkruimtegeheugen)

via Notion

Notion AI transformeert uw bestaande werkruimte in een geheugen-aangedreven assistent die elk document, elke aantekening van een vergadering en elk projectdetail dat u hebt opgeslagen onthoudt. In tegenstelling tot eenvoudige chattools behoudt het de context in uw hele kennisbank en legt het verbindingen tussen oude projectaantekeningen en huidige discussies.

De chatbot met kennisbank beantwoordt queries en haalt tegelijkertijd relevante informatie uit documenten die maanden oud zijn en direct verband houden met uw huidige gesprek. Dit creëert een continu lerende werkruimte waar inzichten uit het verleden automatisch worden meegenomen in huidige beslissingen.

De beste functies van Notion AI

Query uw volledige geschiedenis van uw werkruimte met behulp van vragen in natuurlijke taal.

Genereer project-samenvattingen die verwijzen naar eerdere vergader-aantekeningen en beslissingen.

Creëer content die consistent is met uw bestaande documentatiestijl.

Zet verspreide aantekeningen om in gestructureerde actieplannen met historische context.

Limieten van Notion AI

Er moet een bestaande Notion-werkruimte zijn geïnstalleerd voordat AI-functies echt waardevol worden.

De geheugenfunctie is sterk afhankelijk van hoe goed u uw oorspronkelijke gegevens organiseert.

Prijzen van Notion AI

Gratis proefversie

Plus : $ 12 per lid/maand (alleen proefversie van Notion AI)

Business: $ 24 per lid/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Notion AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (7.115+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2610 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Ik heb een grote Notion-installatie gemaakt met projecttijdlijnen, onderlinge afhankelijkheden, notulen, te bespreken zaken, taken enz. en Notion AI is gewoon superhandig. Een voorbeeld: ik neem een vergadering op en krijg automatisch een goede samenvatting en vervolgacties. Ik vraag de AI om die actiepunten toe te voegen aan mijn taak, de deadlines en verantwoordelijkheden toe te voegen op basis van wat er tijdens het gesprek is besproken, en suggesties te doen voor de projecten waarnaar dit verwijst...*

3. Tana (het beste voor op relaties gebaseerde geheugenmapping)

via Tana

Tana werkt volgens een fundamenteel ander principe dan lineaire chat-tools. Elk stukje informatie wordt een verbonden knooppunt dat in de loop van de tijd relaties opbouwt. Het creëert een blijvend geheugen door middel van supertags en bidirectionele gekoppelde koppelingen.

Wanneer u een project, client of idee vermeldt, toont het systeem automatisch alle gerelateerde discussies, beslissingen en documenten uit elke periode. Deze aanpak bootst na hoe het menselijk geheugen werkt, waarbij de melding van één concept een trigger is voor het oproepen van herinneringen aan gerelateerde ervaringen en kennis.

De beste functies van Tana

Creëer automatische verbindingen tussen gesprekken en gerelateerde kennisknooppunten.

Maak aangepaste supertags die de context van terugkerende onderwerpen en projecten vastleggen.

Krijg toegang tot een AI-assistent die de relaties tussen verschillende soorten informatie begrijpt.

Genereer inzichten door patronen in gekoppelde gesprekken en documenten te analyseren.

Limieten van Tana

Vereist consistente tag en organisatie om het geheugen zo effectief mogelijk te gebruiken.

Limiet integratie met bestaande e-mail- en berichtenplatforms

Prijzen van Tana

Free

Plus: $10/maand

Pro: $18/maand

Tana-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Tana?

Laten we eens kijken naar deze Reddit-recensie:

Met Tana kan ik gewoon content schrijven en een tag toevoegen. Ik hoef niet na te denken over mappen of structuur. Ik voeg gewoon een tag toe en weet dat de informatie gemakkelijk terug te vinden is! Het grootste nadeel voor mij op dit moment is het ontbreken van een echte mobiele app voor lezen en schrijven. Begrijp me niet verkeerd, Tana Capture is geweldig. Maar ik ben altijd onderweg en moet ook mijn content kunnen raadplegen.

📖 Lees ook: De beste alternatieven voor Tana voor het maken van aantekeningen

🧠 Leuk weetje: De wortels van kennisbeheer gaan meer dan 5000 jaar terug. Van Sumerische tabletten tot de piramides van Gizeh, gebouwd in 2560 v.Chr., werden de bouwwerken begeleid door nauwkeurige verslagen.

4. Otter. ai (het beste voor het onthouden van gesprekken)

Otter. ai lost het fundamentele probleem op van het verlies van belangrijke informatie tijdens mondelinge gesprekken. Terwijl de meeste berichtentools alleen geschreven tekst vastleggen, creëert deze tool een doorzoekbaar geheugen van mondelinge discussies, teamvergaderingen en telefoongesprekken.

Dit alternatief voor Tanka AI maakt gebruik van AI voor het maken van aantekeningen, het identificeren van sleutelbeslissingen, actiepunten en belangrijke context. Met OtterPilot kan het zelfs namens u deelnemen aan Zoom, Google Meet of Microsoft Teams, dia's vastleggen en automatisch aantekeningen leveren.

Otter. ai beste functies

Identificeer en extraheer automatisch actiepunten uit opgenomen discussies.

Gebruik AI voor vergader-aantekeningen met samenvattingen waarin sleutelbeslissingen en context worden benadrukt.

Doorzoek maanden aan gespreksgeschiedenis met behulp van specifieke trefwoorden of onderwerpen.

Deel gespreksherinneringen met teamleden die de oorspronkelijke discussies hebben gemist.

Beperkingen van Otter.ai

Met limiet tot audio-gebaseerde gesprekken, kan niet worden geïntegreerd met tekstberichtplatforms.

De nauwkeurigheid neemt aanzienlijk af in rumoerige omgevingen of bij meerdere sprekers.

Prijzen van Otter.ai

Free

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 30/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (95+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter. ai?

Dit is wat een Reddit-gebruiker deelde:

Ik vind het geweldig. Ik gebruik het dagelijks voor vergaderingen. De transcripties moeten na het opnemen een beetje worden aangepast om jargon, mompelende sprekers en enkele verkeerde uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, is Otter bot geweldig. Ik vraag het om dingen voor mij samen te vatten, concept-e-mails voor follow-ups te maken en zelfs gesprekken te analyseren op zaken als onderliggende oorzaken en dergelijke.

👀 Wist u dat: Volgens Forrester Research hebben organisaties die ClickUp gebruiken in een periode van drie jaar een geschat rendement op investering (ROI) van 384% behaald. Deze organisaties genereerden ongeveer 3,9 miljoen dollar aan extra inkomsten door projecten die mogelijk werden gemaakt of verbeterd door ClickUp.

5. Perfect Memory (het beste voor uitgebreid digitaal geheugen)

via Perfect Memory

Perfect Memory hanteert een radicale benadering van gesprekgeheugen. Het legt automatisch alles vast en indexeert alles waarmee u digitaal communiceert. Elke e-mail, elk document, elke webpagina en elk gesprek wordt onderdeel van een doorzoekbare geheugenbank waar de AI tijdens toekomstige discussies naar kan verwijzen.

Met deze passieve aanpak hoeft u uw content niet handmatig te ordenen of te taggen; de digitale assistent kent uw geschiedenis. Aangedreven door GPT-4 en andere modellen, kan het ook uw dag samenvatten, reacties opstellen of u voorbereiden met herinneringen uit eerdere gesprekken.

De beste functies van Perfect Memory

Genereer inzichten door informatie uit verschillende tijdsperioden en platforms in verbinding te brengen.

Garandeer privacy met versleuteling en de mogelijkheid om opnames te pauzeren in incognito- of privé-browsingmodi.

Laat het alle tekst op het scherm lezen met behulp van OCR en sla deze lokaal op uw apparaat op.

Limiet van Perfect Memory

Vereist aanzienlijke installatie- en installatietijd om alle informatiebronnen te verbinden en te index.

Limiet controle over welke informatie prioriteit krijgt bij het ophalen van herinneringen

Prijzen van Perfect Memory

Free

Pro: $19/maand per gebruiker

Perfect Memory-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Na de dood van Alexander de Grote in 323 v.Chr. wilde zijn opvolger, Ptolemaeus I Soter, een centrum voor onderwijs oprichten in de stad Alexandrië. De bibliotheek van Alexandrië werd gebouwd om meer dan 500.000 papyrusrollen met literaire werken en teksten over geschiedenis, recht, wiskunde en wetenschap te huisvesten.

⚙️ Bonus: Maak gebruik van deze sjablonen voor communicatieplannen om berichten te stroomlijnen, belanghebbenden op één lijn te houden en tijd te besparen met kant-en-klare structuren.

6. Flock (het beste voor georganiseerde teamgeheugen thread)

via Flock

Flock benadert het teamgeheugen door middel van gestructureerde organisatie van gesprek in plaats van AI-aangedreven herinneringen. Hoewel het de proactieve geheugenfuncties van Tanka AI mist, blinkt Flock uit in het bewaren van teamkennis door middel van georganiseerde discussies en het delen van bestanden die later gemakkelijk kunnen worden teruggevonden.

Het platform maakt het mogelijk om discussies te organiseren via privé- en openbare kanalen, waardoor teams onderwerpen kunnen segmenteren in gerichte ruimtes. U kunt meerdere documenten, afbeeldingen of code naar berichten slepen en neerzetten.

Je kunt ook snel de locatie van gedeelde content terugvinden via een gecentraliseerde bestanden-app die zowel vastgezette berichten als gedeelde content markeert.

De beste functies van Flock

Houd een volledige berichtengeschiedenis bij die teamleden op elk moment kunnen raadplegen.

Deel bestanden en documenten rechtstreeks binnen de context van het gesprek.

Stel geautomatiseerde herinneringen en werkstroom in die verwijzen naar eerdere gesprekken.

Limieten van Flock

Vertrouwt op handmatige organisatie in plaats van op AI-aangedreven geheugen en context herkenning.

Kan geen gesprekken analyseren of inzichten genereren zoals AI-aangedreven alternatieven.

Flock-prijzen

Free

Onderneming: $ 12/maand per gebruiker

Pro: $ 6/maand per gebruiker

Flock-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Flock?

Een recensie op Capterra zegt:

Tijdens mijn gebruik van Flock is tijdmanagement de grootste prestatie. Flock bespaart tijd en zorgt ervoor dat werk op de eenvoudigste manier wordt gedaan. Instant messaging heeft de duidelijkheid in elke oefening en elk project verbeterd. Nogmaals, de integratie in deze software is behoorlijk effectief. Flock is gemakkelijk te gebruiken en de toepassing is gebaseerd op de praktijk. Een behoorlijk indrukwekkende tool.

7. Chanty (het beste voor eenvoudige continuïteit in gesprekken)

via Chanty

Chanty richt zich op het behouden van de continuïteit van gesprekken door middel van doorlopende chatthreads in plaats van complexe geheugensystemen. Het zorgt ervoor dat teamdiscussies hun context behouden door middel van een onbeperkte berichtenhistorie (zelfs bij gratis abonnementen!) en een eenvoudige zoekfunctie.

Hoewel de app niet de geavanceerde geheugenfuncties van Tanka AI biedt, kunnen teamleden met deze teamcommunicatie-app discussies precies voortzetten waar ze waren gebleven. Het 'Teambook' is een gecentraliseerde hub die gesprekken, taken, vastgezette berichten, bestanden en links samenbrengt.

De beste functies van Chanty

Zet belangrijke berichten om in blijvende taken die de context behouden.

Deel eenvoudig gespreksgeschiedenis met nieuwe teamleden die achtergrondinformatie nodig hebben.

Integreer met andere tools in uw tech stack, zoals Google Drive, Trello, GitHub en Dropbox.

Limieten van Chanty

Geen AI-aangedreven geheugenfuncties of proactieve contextsuggesties

Limiet mogelijkheid om gesprekken over verschillende onderwerpen of periodes met elkaar in verbinding te brengen

Prijzen van Chanty

Free

Business: $ 3/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chanty

G2: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (35+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chanty?

Volgens een beoordeling van G2:

Chanty biedt de geweldige mogelijkheid om gesprekken om te zetten in opdrachten en deze op te volgen zonder dat ze tussen de berichten verloren gaan. Het is heel gemakkelijk om eerdere referenties te raadplegen dankzij de onbeperkte toegang tot de chatgeschiedenis. Ik vind ook de vloeiende verbinding, de kwaliteit van de audio en video in zowel groeps- als individuele vergaderingen en de mogelijkheid om mijn scherm te delen om samenwerkingsdocumenten te delen erg handig.

8. MyChat (het beste voor een organisatiegeheugen met veiligheid)

via MyChat

MyChat pakt de veiligheid van gesprek aan door organisaties volledige eigendom te geven over hun communicatiegegevens. In tegenstelling tot cloudgebaseerde alternatieven voor Tanka AI, wordt het volledig zelf gehost. Dit zorgt ervoor dat gevoelige discussies en opgebouwde kennis nooit uw interne servers verlaten.

Met rol gebaseerde toestemming hebben alleen geautoriseerde teamleden toegang tot de gespreksgeschiedenis, waardoor de context zowel privé als georganiseerd blijft. Bovendien ondersteunt MyChat gesprekken in threads, het delen van bestanden en doorzoekbare geschiedenis.

Het biedt ook functies zoals status, bevestigingen van berichtbezorging, spellingcontrole en in de website geïntegreerd chatten.

De beste functies van MyChat

Profiteer van threaded groeps- en privé-chatten, bestand- en mapoverdracht, een ingebouwd Kanban-bord voor projectplanning en een prikbord voor bedrijfsbrede aankondigingen.

Krijg toegang tot hoogwaardige spraak- en video-gesprekken met lage latentie en schermdelen op basis van WebRTC.

Integreer met Active Directory voor gebruikerbeheer, het delen van bestanden via slepen en neerzetten en contactlijsten (inclusief persoonlijke en bedrijfsbrede structuren).

Limieten van MyChat

De interface is verouderd en moeilijk te navigeren.

Mobiele toegang tot gesprekgeschiedenis is beperkt in vergelijking met cloudgebaseerde alternatieven

Prijzen van MyChat

Aangepaste prijzen

MyChat-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MyChat?

Uit een G2-recensie:

Het delen van bestanden is heel eenvoudig en veilig. De hele gebruikersinterface is zeer gebruiksvriendelijk en werkt ook bij een trage internetverbinding. Ik gebruik deze tools al heel lang en merk dat de kwaliteit van de video-boodschappen zeer vloeiend is en perfect werkt. De deeloptie voor het delen van schermen is ook zeer gebruiksvriendelijk... Ik ondervind wel wat vertraging bij het delen van schermen met teams en de prijzen zijn wat aan de hoge kant.

9. TwinMind (het beste voor het verkennen van geheugen voor gesprek)

via TwinMind

TwinMind werkt discreet op uw smartphone of in uw browser, legt audio in realtime vast (zonder ooit ruwe opnames op te slaan) en transcribeert alles naar een doorzoekbare geheugenopslag. De AI-tool voor op de werkplek biedt samenvattingen, realtime AI-suggesties en tools om e-mails of follow-ups op te stellen op basis van uw gesprekken.

Dit alles gebeurt lokaal, waardoor uw privacy wordt gewaarborgd en het batterijverbruik tot een minimum wordt beperkt, zelfs bij continu gebruik gedurende meer dan 12 uur. Het gratis abonnement is bijzonder genereus: onbeperkte transcriptie-uren en onbeperkte AI-chats, met de mogelijkheid om meer dan 100 talen te ondersteunen en optionele cloudback-ups met encryptie.

De beste functies van TwinMind

Stel vervolgvragen om dieper in te gaan op specifieke gesprekscontexten.

Genereer samenvattingen van thema's en patronen van het gesprek door middel van dialoog.

Laat het uw communicatievoorkeuren leren en het geheugen daarop aanpassen.

Limieten van TwinMind

Nog steeds bezig met het ontwikkelen van uitgebreide functies voor gespreksgeheugen

Limiet integratie met bestaande berichtenplatforms en e-mailsystemen

Prijzen van TwinMind

Free

Pro: $15/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TwinMind

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Kennismanagement werd geformaliseerd nadat Peter Drucker, vaak de 'vader van het moderne management' genoemd, de term 'kenniswerker' bedacht. Hij definieerde hen als personen wier primaire taak het was om met informatie te werk te gaan, deze creatief te gebruiken en toe te passen om problemen op te lossen.

10. MemAI (het beste voor het opbouwen van passief geheugen voor gesprek)

via MemAI

MemAI observeert communicatiepatronen, projectbesprekingen en besluitvormingsprocessen om een uitgebreid geheugen van organisatorische kennis te creëren. Deze achtergrondbenadering zorgt ervoor dat uw assistent tijdens het gesprek in de loop van de tijd intelligenter wordt, zonder dat dit extra werk voor u oplevert.

Wat het platform onderscheidt, is het vermogen om terugkerende thema's en inzichten in gesprekken te identificeren, waardoor teams trends kunnen ontdekken die anders onopgemerkt zouden blijven. In plaats van alleen feiten op te roepen, synthetiseert het kennis tot bruikbare conclusies, waardoor het organisatorische geheugen strategisch bruikbaar wordt.

De beste functies van MemAI

Maak verbindingen tussen gesprekken over verschillende platforms en periodes zonder handmatige gekoppeld.

Genereer proactieve suggesties op basis van opgebouwde herinneringen aan gesprekken en patronen.

Markeer eerdere beslissingen, soortgelijke gesprekken of gerelateerde documenten om dubbel werk te voorkomen.

Limieten van MemAI

Privacykwesties rond automatische monitoring en analyse van alle communicatie

Limiet transparantie over hoe gesprekgegevens worden verwerkt en opgeslagen

Prijzen van MemAI

Free

Mem Pro: $ 14,99/maand

MemAI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? In de jaren 90 maakte Tom Stewart, editor bij Fortune, de waarde van 'brainpower' populair, waardoor KM in de schijnwerpers van het bedrijfsleven kwam te staan.

11. Slack (het beste voor AI-verbeterd geheugen voor teamgesprekken)

via Slack

Slack heeft zijn platform uitgebreid met AI-functies die het contextbewustzijn verbeteren. De AI analyseert gesprekspatronen, brengt relevante eerdere discussies naar voren en biedt intelligente samenvattingen van belangrijke beslissingen.

Hoewel niet zo gespecialiseerd, helpt de AI van Slack teams om een betere contextcontinuïteit te behouden door automatisch relevante eerdere gesprekken te markeren wanneer soortgelijke onderwerpen aan de orde komen. Dit creëert een intelligentere teamwerkruimte die leert van de verzamelde gespreksgeschiedenis.

De beste functies van Slack (met AI)

Creëer intelligente zoekresultaten die de context en intentie van gesprekken begrijpen.

Krijg door AI voorgestelde reacties op basis van eerdere gesprekspatronen en de communicatiestijl van het team.

Profiteer van werkstroomautomatisering, bestandssamenvattingen, uitleg van interne jargon en vertalingen met de Business+ en Enterprise+ abonnementen.

Limiet van Slack (met AI)

Voor AI-functies zijn dure premiumabonnementen vereist om volledige functionaliteit te krijgen.

Kan externe communicatie zoals e-mail en WhatsApp niet verenigen, zoals Tanka AI dat nog te doen is.

Prijzen van Slack (met AI)

Free

Pro: $ 8,75/maand per gebruiker

Business: $ 18/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack (met AI)

G2: 4,5/5 (meer dan 35.725 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 24.080 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack (met AI)?

Dit is wat een Reddit-gebruiker te zeggen had:

Het vat kanalen en threads samen en geeft dagelijkse samenvattingen. Ik vind dat superhandig en tijdbesparend. *

Het eindeloze zoeken eindigt met ClickUp

De meeste alternatieven voor Tanka AI leggen informatie vast, maar slechts weinig weten hoe ze deze informatie weer naar boven kunnen halen wanneer dat echt belangrijk is.

ClickUp biedt hiervoor de oplossing. Het houdt herinneringen in verbinding met acties. Een gesprek in ClickUp Chat wordt binnen enkele seconden een taak. Feedback staat direct naast het document waaruit het afkomstig is.

En in ClickUp Brain haalt naar voren wat er gezegd is, wanneer het gezegd is en wat er daardoor veranderd is. Dit is het moment om over te stappen. Meld je vandaag nog aan voor ClickUp! ✅