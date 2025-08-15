Microsoft Project versus Primavera: welke tool voor projectmanagement is het beste?

Uit onze enquête blijkt dat 92% van de werknemers inconsistente methoden gebruikt om actie-items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering.

Microsoft Project en Oracle Primavera zijn twee volwaardige projectmanagementsystemen die dit probleem kunnen oplossen. Beide zijn populair bij teams die complexe, resource-intensieve projecten beheren, maar welke is beter voor uw specifieke behoeften?

In dit bericht vergelijken we Microsoft Project en Primavera P6 op basis van hun functies, samenwerkingsmogelijkheden, database-integraties en meer, zodat u de juiste keuze kunt maken.

En als geen van beide opties geschikt voor u lijkt, hebben we ook ClickUp, de alles-in-één app voor werk die beide overtreft!

Microsoft Project versus Primavera in één oogopslag

Hier volgt een rechtstreekse vergelijking van de tools en hoe ze zich verhouden tot de uitgebreide mogelijkheden van ClickUp:

Functies Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ Bonus: ClickUp Gebruikerservaring en interface Vertrouwde interface in lintstijl, vergelijkbaar met Excel en Word. Eenvoudig te navigeren met aanpasbare Gantt-grafieken en tijdlijnplanner Een meer technische en utilitaire interface gericht op grootschalige en complexe projectcontrole. Steile leercurve, vooral voor beginners Overzichtelijke, moderne en zeer intuïtieve gebruikersinterface. Functies voor slepen en neerzetten, flexibele weergaven (Gantt, Kanban, lijst, tijdlijn) geschikt voor teams van elke grootte Het beste voor Middelgrote of kleinere projecten en gebruikers in verschillende sectoren, binnen het Microsoft-ecosysteem Ondernemingen die meerdere grootschalige projecten uitvoeren in de bouw, engineering en andere technische sectoren Kleine tot grote teams die taak-, project-, document- en kennisbeheer willen in één krachtig AI-platform Databasefuncties Integreert met Microsoft SQL Server via Project Online of Project Server Naadloze verbinding met Oracle- en SQL-databases en biedt controle over meerdere projecten in complexe omgevingen Maakt verbinding met databases via integraties (bijv. Zapier, Make, API). Geen traditionele database, maar flexibel voor agile teams Samenwerking Werkt native met Microsoft 365-apps zoals Microsoft SharePoint, Teams, Excel en Power BI. Ondersteunt gestroomlijnde samenwerking en rapportage zonder van platform te wisselen Biedt toegang voor meerdere gebruikers, maar beperkte functies voor samenwerking. Vereist een complex installatieproces Ontworpen voor realtime samenwerking. Opmerkingen, taaktoewijzingen, chatten, whiteboards en documenten op één platform. Native integraties met Slack, Zoom, Google Drive en meer Integraties Biedt basisfuncties voor het bijhouden van kosten en kan worden geïntegreerd met dashboards voor analyses, maar mist native tools voor geavanceerde kosten- en betalingsverwerking Biedt geavanceerde kostenplanning, prognoses en earned value-analyse. Bevat speciale tools voor betalings- en compliancebeheer Biedt tijdregistratie, budgetvelden en aangepaste dashboards. Ondersteunt integraties met tools zoals QuickBooks, Harvest en meer voor financiële tracking

Wat is Microsoft Project?

via Microsoft Project

Microsoft Project is een platform voor projectmanagement waarmee u planningen en projecten kunt opstellen, middelen aan taken kunt toewijzen en de voortgang van projecten kunt bijhouden. Het biedt ook projectbudgetbeheer en analyseert de werklast voor een betere toewijzing van middelen en delegatie van taken.

De opvallendste functie van Microsoft Project is de uitgebreide planningsmogelijkheden. U kunt grote projecten opsplitsen in taken voor een bottom-up planningsaanpak, afhankelijkheden toewijzen, middelen toewijzen en alles visualiseren met een raster-, bord-, planning- of grafiekweergave.

De planningssoftware biedt ook eenvoudige en geavanceerde sjablonen om u op weg te helpen met uw projectplanning. Er is ook rapportage voor tijdregistratie om u op schema te houden. Bovendien hebt u toegang tot projectdoelen, backlogs en sprints. Omdat het onderdeel is van Microsoft 365-tools, is het een goede keuze als uw team al met die technologie werkt.

Functies van Microsoft Project

Microsoft Project is ontwikkeld om gestructureerde en grootschalige projectplanning voor productteams, PMO's en ondernemingsprojectteams te ondersteunen. Het helpt u bij het beheren van tijdlijnen, resources en afhankelijkheid, of u nu aan één project werkt of meerdere projecten beheert.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste functies:

Functie #1: Gantt-grafieken en tijdlijn weergaven

via Microsoft Project

Een van de opvallende functies van Microsoft Project is de gedetailleerde weergave van Gantt-grafieken en tijdlijnen. Krijg een duidelijk, visueel overzicht van uw project, van begin tot eind.

U kunt deze weergaven gebruiken om:

Breng alle taken, mijlpalen en afhankelijkheid in kaart op één plek

Taken slepen en neerzetten om datums of tijdlijnen aan te passen

Zie wie aan wat werkt en hoe lang het duurt

Maak meerdere tijdlijnen om verschillende werkstromen bij te houden

Markeer sleutelzinnen en segmenteer deliverables met hoge prioriteit

Breng de voortgang in kaart voor belanghebbenden met momentopnames van de tijdlijn

Met MS Project kunt u ook de kleur, het patroon, de vorm en de hoogte van de Gantt-grafiek wijzigen en meerdere Gantt-balken maken om de achterstand, niet-toegewezen projecten en meer weer te geven.

💡 Pro-tip: Klik met de rechtermuisknop ergens in het grafiekgedeelte van de Gantt-grafiek in MS Project en klik vervolgens op Rasterlijnen. U ziet dan waar uw taken voor de huidige datum volgens de planning zouden moeten staan, en u kunt ze verslepen om de tijdlijn in uw Gantt-grafiek aan te passen.

Functie #2: Whiteboards

via Microsoft Project

MS Project is in de eerste plaats een softwaretool voor taakbeheer, maar het brengt ook visuele samenwerking in de werkstroom van uw project. Of u nu ideeën in kaart brengt, sprints plant of een kick-offvergadering organiseert, uw team krijgt een gedeeld digitaal canvas om in realtime dingen uit te werken.

U kunt de ingebouwde whiteboards gebruiken om ideeën te schetsen, werkstromen te tekenen of plaknotities toe te voegen om uw gedachten te structureren. Met deze functie kunt u live samenwerken met teamleden op verschillende apparaten en documenten, afbeeldingen of koppelingen toevoegen voor meer context. Kortom, het is een flexibele ruimte zonder regels waar uw team creatief kan denken en samen problemen kan oplossen.

Functie #3: Portfoliobeheer

via Microsoft Project

Microsoft Project biedt portfolio management om u te helpen bij het plannen van het grote geheel. U kunt verschillende portfolio scenario's gebruiken om de beste strategische route te bepalen voor projectuitvoering, resource management en de algehele gezondheid van uw bedrijf.

De projectmanagementsoftware vergelijkt ook projectvoorstellen met strategische bedrijfsdoelstellingen om de kosten en beperkingen van middelen te visualiseren.

Met de functie voor portfoliobeheer kunt u:

Groepeer en voeg gerelateerde projecten samen in een visuele en interactieve Roadmap voor een betere zichtbaarheid

Gebruik portfolio-analysemogelijkheden om verschillende scenario's te modelleren op basis van factoren zoals budgetbeperkingen en beschikbaarheid van middelen

Geef prioriteit aan projecten met een grote impact en stel minder dringende projecten uit

Maak burndown-grafieken en Power BI-dashboards met Native OData om portfolio-gegevens te verzamelen en te delen met belanghebbenden, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft

👀 Wist u dat? 28% van de projectmanagers zegt nog steeds spreadsheets te gebruiken voor projectplanning.

via Microsoft Project

In plaats van elk project helemaal opnieuw te beginnen, biedt MS Project sjablonen voor projectmanagement die zijn afgestemd op verschillende werkstromen. Van softwareontwikkeling tot marketingcampagnes, u kunt deze sjablonen gebruiken om uw projectteam te begeleiden en tijd te besparen tijdens risicovolle projecten.

Met de sjablonen voor het instellen van doelen kunt u een groot project opsplitsen in kleinere doelen en mijlpalen en taken vastleggen. Deze functie is vooral effectief voor productlanceringscampagnes.

U krijgt ook sjablonen waarmee u taken, afhankelijkheden en deadlines kunt instellen, de voortgang kunt bijhouden en aantekeningen kunt maken in een kalender. Bovendien kunt u automatische planning gebruiken om tijdlijnen aan te passen op basis van wijzigingen in taken. En voorspel de voltooiingsdata van projecten op basis van realtime updates met behulp van de sjablonen voor projectportfoliobeheer.

Functie #5: Integraties met Microsoft 365

via Microsoft 365

Als uw team al tools zoals Teams, Excel of Power BI gebruikt, past Microsoft Project naadloos in uw werkstroom. Het is native geïntegreerd met Microsoft 365, zodat u projecttaken kunt koppelen aan Teams-kanalen, tijdlijnen kunt visualiseren in Power BI en takenlijsten rechtstreeks vanuit Excel kunt bijwerken.

U kunt projectabonnementen rechtstreeks delen in Microsoft Teams en rapporten en dashboards exporteren naar Power BI. Synchroniseer taken met Outlook voor het bijhouden in de kalender en gebruik Power Automate om werkstromen te bouwen die taken in verschillende apps met elkaar verbinden. Bovendien kunt u projectgegevens veilig opslaan in een SQL Server-database op de Microsoft Project Server.

Functie #6: AI-aangedreven projectmanager

via Microsoft Project

De AI-aangedreven projectmanager van MS Project helpt u sneller slimmere projectbeslissingen te nemen. Het analyseert uw projectgegevens voor optimaal risicobeheer en deelt suggesties voor verbetering. Het stelt zelfs automatiseringssequenties voor de werkstroom in om u tijd te besparen.

Met deze functie kunt u potentiële risico's beoordelen, suggesties voor risicobeperkende maatregelen bekijken en potentiële en lopende problemen binnen uw projecten bijhouden. De AI-agents genereren een projectplan met voorgestelde duur en inspanning voor elke taak.

👀 Wist u dat? 84% van de bedrijven geeft toe dat er ruimte is voor verbetering in hun risicopreparatie om de veerkracht van hun bedrijf te waarborgen.

Prijzen voor Microsoft Project

Planner in Microsoft 365: Free Forever

Planner-abonnement 1: $ 10/gebruiker per maand

Planner en Project Plan 3: $ 30/gebruiker per maand

Planner en Project Plan 5: $ 55/gebruiker per maand

Wat is Primavera?

via Primavera

Primavera is een krachtige software suite voor projectmanagement, ontworpen voor het beheer van grote, complexe projecten in sectoren zoals engineering en de publieke sector. Het is met name ideaal voor de planning van bouwprojecten. U krijgt functies zoals taakplanning, resourcebeheer, kostenbeheersing, risicobeheer en prestatieanalyses.

De mogelijkheid om enorme hoeveelheden projectgegevens te verwerken zonder vertraging is wat Primavera P6 zo bijzonder maakt. Uw teams kunnen taken plannen, middelen toewijzen, budgetten bijhouden en risico's beperken terwijl ze meerdere projecten beheren, allemaal vanaf één gecentraliseerd platform.

Bovendien helpen de ingebouwde analyse- en prognosetools u vertragingen en kostenoverschrijdingen op te sporen, waardoor dit een uitstekende keuze is onder de alternatieven voor Microsoft Project.

Functies van Primavera

De kracht van Primavera ligt in het vermogen om grootschalige projectplanning met precisie en controle uit te voeren. Van gedetailleerde planning tot risicobeperking: het is ontwikkeld om complexe projecten van begin tot eind te ondersteunen.

Functie #1: Projectplanning en taakbeheer

via Primavera

Met Primavera P6 kunt u omvangrijke projecten opsplitsen in beheersbare fasen, taken en subtaken. U kunt verantwoordelijkheden toewijzen en deadlines instellen voor elk onderdeel, multi-user toegang tot planningen beveiligen en de voortgang van elke taak volgen vanaf een gecentraliseerd dashboard.

U kunt ook:

Maak gedetailleerde werkverdelingsstructuren (WBS) om alle fasen van een project te organiseren

Stel afhankelijkheden tussen taken in en pas tijdlijnen aan met slepen en neerzetten

Wijs arbeid, apparatuur en materiaal toe aan specifieke activiteiten

Optimaliseer schaarste aan middelen en knelpunten met histogrammen, werkbladen en profielen

Visualiseer planningen met staafdiagrammen en netwerkdiagrammen

Werk samen aan planningen met toegang voor meerdere gebruikers

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor resourceplanning in Excel en ClickUp

Functie #2: Real-time voortganganalyses

via Primavera

Houd de voortgang van uw project bij zonder door meerdere rapporten te bladeren. Primavera P6 biedt visuele dashboards en rapportagetools waarmee u vertragingen, overschrijdingen van vaste kosten en knelpunten in de resourceplanning kunt opsporen.

U kunt live voortgangsupdates van taken en mijlpalen volgen. Met het taakbeheersysteem kunt u ook rapporten genereren over het gebruik van resources, kosten en wijzigingen in de tijdlijn.

Wilt u ervoor zorgen dat uw team het beste uit zichzelf haalt?

Stel prestatiedrempels in en ontvang waarschuwingen wanneer de statistieken afwijken. Bovendien kunt u realtime project dashboards delen met belanghebbenden voor snelle check-ins en gestroomlijnde statusupdates.

via Primavera

Grootschalige projecten brengen onvermijdelijke risico's met zich mee. Primavera P6 helpt u voorbereid te blijven door risico's te identificeren, analyseren en beperken voordat ze van invloed zijn op uw planning of budget.

Krijg toegang tot een gecentraliseerd risicoregister en een risicobeheermodule, waar u risicomodellen kunt opstellen voor vertragingen in de planning, budgetfluctuaties of tekorten aan middelen. Met Primavera P6 kunt u ook Monte Carlo-simulaties uitvoeren om mogelijke uitkomsten te beoordelen.

Wijs risicobeperkende plannen toe aan teamleden met duidelijke verantwoordelijkheden en houd de status en updates van risico's bij in de hele portfolio.

Functie #4: Betalings- en compliancebeheer

via Primavera

Met Primavera P6 krijgt u toegang tot Oracle Textura Payment Management. Dit vereenvoudigt betalingsprocessen voor bouwprojecten door facturering, het verzamelen van pandrechten en het bijhouden van naleving te automatiseren. Deze cloud-gebaseerde oplossing zorgt voor tijdige betalingen en vermindert de administratieve lasten voor alle belanghebbenden bij het project.

U kunt al uw facturen en contracten centraliseren en geavanceerde filters gebruiken om een bepaalde betaling te vinden. Het helpt u uw onderaannemers en leveranciers op tijd te betalen via geautomatiseerde elektronische betalingen, terwijl u voldoet aan de wettelijke vereisten.

U kunt geautomatiseerde werkstromen voor naleving instellen, projectdocumentatie beveiligen en voor elke geregistreerde opname een verklaring van afstand van pandrecht verzamelen. Bovendien synchroniseert het betalingssysteem van Primavera P6 met uw boekhoudsoftware om de gegevensintegriteit te behouden.

Prijzen van Primavera

Aangepaste prijzen

Microsoft Project versus Primavera: functies vergeleken

Als u nog steeds niet zeker weet wat u moet kiezen tussen Primavera P6 en MS Project, leggen we hieronder de sleutelverschillen tussen deze twee projectmanagementsoftwaretools uit.

1. Ervaring van gebruikers en interface

Microsoft Project biedt een vertrouwde interface met een layout in lintstijl, vergelijkbaar met Excel en Word. Dit maakt navigatie intuïtief voor gebruikers van Microsoft. De weergave in Gantt-grafiek en de tijdlijnplanner zijn eenvoudig te begrijpen en aan te passen.

Primavera is daarentegen meer technisch. Het is beter geschikt voor het beheer van grootschalige bouw- en engineeringprojecten en infrastructuur. De interface geeft prioriteit aan functionaliteit en gedetailleerde invoervelden boven ontwerp en gebruiksgemak, waardoor er een steile leercurve is.

🏆 Winnaar: Microsoft Project Als gebruiksgemak en een gebruiksvriendelijkere gebruikersinterface prioriteit hebben, heeft Microsoft Project hier de overhand.

2. Database-integratie

Microsoft Project slaat projectgegevens lokaal of in de cloud op met behulp van Microsoft 365-services. Voor kleinere projecten en middelgrote teams is deze installatie efficiënt en gebruiksvriendelijk, maar in grote en gegevensintensieve omgevingen zoals de bouw en engineering schiet deze opzet mogelijk tekort.

Primavera P6 kan naadloos worden geïntegreerd met de Oracle- of SQL-database, een flexibiliteit die u niet vindt in MS Projects. Dit maakt het ideaal voor het verwerken van grote datasets in complexe en sterk gereguleerde projecten.

🏆 Winnaar: Primavera Primavera loopt voorop voor ondernemingen die geavanceerde functies nodig hebben, zoals flexibele database-integratie en verwerking van grote hoeveelheden gegevens.

3. Samenwerking

🧠 Leuk weetje: Uit een enquête van KPMG blijkt dat het gebruik van samenwerkingstools tussen 2021 en 2022 bij 43% van de respondenten aanzienlijk is toegenomen, waarbij Microsoft-tools de voorkeur genieten.

MS Project kan naadloos worden geïntegreerd met tools voor samenwerking op het gebied van projectmanagement, zoals Teams, Excel, Power BI en SharePoint. U kunt projectgegevens insluiten in Teams-vergaderingen, updates delen via Excel en rapporten genereren via Power BI, allemaal zonder over te schakelen naar applicaties van derden. Dit maakt projectmanagement eenvoudiger voor teams die met verschillende functies werken.

Hoewel Primavera P6 toegang biedt aan meerdere gebruikers, zijn de functies voor samenwerking niet zo uitgebreid en heeft uw team tijd nodig om te wennen aan de geavanceerde functies voor projectmanagement. U hebt uitgebreide IT-ondersteuning nodig om het op te zetten. Eenmaal geconfigureerd is het een krachtig programma, maar voor dagelijkse samenwerking kan het minder flexibel aanvoelen.

🏆 Winnaar: Microsoft Project Als u vaak samenwerkt en Microsoft 360 als uw primaire tech stack gebruikt, is MS Project een beter geïntegreerde en meer op samenwerking gerichte optie in de vergelijking tussen Primavera en MS Project.

4. Kosten- en betalingsbeheer

MS Project biedt basisfuncties voor het bijhouden van kosten via vaste en variabele tarieven, waardoor het geschikt is voor het beheer van kleine tot middelgrote budgetten. Dankzij de integratie met Excel kunt u resourcegegevens verder analyseren, maar het ontbreekt aan diepgaande financiële planningsmogelijkheden.

Primavera P6 blinkt uit in kosten- en betalingsbeheer, met name voor ondernemingen. U kunt aangepaste kostencodes opstellen, prognoses maken en de werkelijke uitgaven in realtime vergelijken met de geplande uitgaven. Daarnaast biedt het een speciale tool voor betalingsbeheer met complexe tariefstructuren, contract- en compliancebeheer en earned value-analyse.

🏆 Winnaar: Primavera Primavera is de sterkere optie als u behoefte hebt aan robuuste financiële controles, meerdere tarieftypen en strikt toezicht op de toewijzing van middelen.

Microsoft Project versus Primavera op Reddit

De meningen van Redditors over Primavera P6 versus MS Project zijn verdeeld. Sommige gebruikers prijzen de toegankelijkheid en integraties van Microsoft Project, terwijl anderen de voorkeur geven aan Primavera vanwege de geavanceerde functies die geschikt zijn voor grootschalig en complex projectmanagement.

Een Reddit-gebruiker op r/Construction geeft bijvoorbeeld aan dat hij Project verkiest boven Primavera P6 :

Project. Alleen omdat ik daarmee ben begonnen. Ik heb nog nooit met Primavera gewerkt. Project werkt, sommige dingen zouden beter kunnen en veel functies heb ik nog niet eens ontdekt.

Project. Alleen omdat ik daarmee ben begonnen. Ik heb nog nooit met Primavera gewerkt. Project werkt, sommige dingen zouden beter kunnen en veel functies heb ik nog niet eens ontdekt.

Eén Redditor heeft echter op r/civilengineering de voorkeur gegeven aan Primavera P6 boven MS Project:

MS Project is ideaal voor één project. Probeer het niet te gebruiken om meerdere projecten te coördineren; daar is het niet voor gemaakt. Daarvoor hebt u P6 nodig. Voor de meeste projecten volstaat een eenmalig project in MS Project. Pas wanneer u te maken krijgt met grote, interdisciplinaire projecten waarbij elke discipline in feite een ander project is, is P6 robuuster en beter geschikt.

MS Project is ideaal voor één project. Probeer het niet te gebruiken om meerdere projecten te coördineren; daar is het niet voor gemaakt.

Daarvoor hebt u P6 nodig.

Voor de meeste projecten volstaat een eenmalig project in MS Project. Pas wanneer u te maken krijgt met grote, interdisciplinaire projecten waarbij elke discipline in feite een apart project is, is P6 robuuster en beter geschikt.

Een gebruiker van Reddit wees op de voordelen van beide tools op r/pmp:

Project is geschikt voor individuele projecten. Primavera is bedoeld voor programma's of portfolios vol projecten en is ontworpen voor gelijktijdige toegang door meerdere gebruikers. Als u een huis zou bouwen, zou u Project gebruiken. Als u verantwoordelijk zou zijn voor de bouw van alle ruimtes en arena's voor de Olympische Spelen, zou u Primavera gebruiken.

Project is geschikt voor individuele projecten. Primavera is bedoeld voor programma's of portfolio's vol projecten en is ontworpen voor gelijktijdige toegang door meerdere gebruikers. Als u een huis zou bouwen, zou u Project gebruiken. Als u verantwoordelijk bent voor de bouw van alle ruimtes en arena's voor de Olympische Spelen, zou u Primavera gebruiken.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Microsoft Project en Primavera

Zowel MS Project als Primavera P6 hebben hun nadelen en hun sterke punten. Wilt u die hiaten overbruggen en tegelijkertijd profiteren van de eenvoudige interface van Microsoft Project en het complexe projectmanagement van Primavera? Kies dan voor ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

Zoals Judy Hellen, Administrative Support Manager bij Brighten A Soul Foundation, het verwoordt:

Het bijhouden en organiseren van bedrijfsprojecten is heel eenvoudig en effectief met ClickUp-software. Van eenvoudige lijsten tot ingewikkelde projecten, ClickUp-software wordt gebruikt om dingen naar verwachting gedaan te krijgen. Het is zeer effectieve software voor het aanpakken van taakbeheerproblemen en het bijhouden van de voortgang van lopende taken en projecten binnen een organisatie.

Het bijhouden en organiseren van bedrijfsprojecten is heel eenvoudig en effectief met ClickUp-software. Van eenvoudige lijsten tot ingewikkelde projecten, ClickUp-software wordt gebruikt om dingen naar verwachting gedaan te krijgen. Het is zeer effectieve software voor het aanpakken van taakbeheerproblemen en het bijhouden van de voortgang van lopende taken en projecten binnen een organisatie.

ClickUp's One Up #1: ClickUp-platform voor projectmanagement

Voer kleine taken en meerlagige projecten uit in één gezamenlijke ruimte met ClickUp Project Management

Primavera en Microsoft Project zijn krachtige tools, maar ze hebben vaak een steile leercurve, gescheiden werkstromen en beperkte flexibiliteit voor snel veranderende teams. Het projectmanagementplatform van ClickUp overbrugt deze kloof met een gecentraliseerde, aanpasbare werkruimte met gedetailleerde controle.

Het brengt uw projecten, kennis en communicatie samen onder één dak, versneld door 's werelds krachtigste, contextbewuste AI (die we binnenkort in detail zullen bespreken!).

Met het projectmanagementplatform van ClickUp kunt u:

Visualiseer werk zoals u dat wilt, met meer dan 15 ClickUp-weergaven , waaronder lijst-, Gantt-, kalender- en Kanban-weergaven

Organiseer taken met geneste subtaak, checklists en afhankelijkheid met flexibele activiteitscontrole

Wijs teamgenoten eenvoudig specifieke taken toe en beheer de capaciteit met de werklastweergave en aangepaste projectdashboards

Houd de voortgang bij ten opzichte van meerdere baselines met ClickUp Doelen om op de hoogte te blijven van deliverables

Automatiseer repetitieve werkstromen en bespaar minstens één dag per week met eenvoudige automatisering zonder code in ClickUp

Creëer een centraal toegankelijke kennisbank en houd al uw projectdocumentatie georganiseerd met ClickUp Docs

Gebruik ClickUp Chat om verbonden te blijven en samen te werken met teamgenoten aan projectplanning, zonder te investeren in een aparte communicatie-app

In tegenstelling tot de Excel-achtige layout van Microsoft Project of de zeer technische UX van Primavera, krijgt u met ClickUp Project Management een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface.

Hoewel MS Project enkele sjablonen biedt, ontbreken de gedetailleerde, gestructureerde sjablonen die nodig zijn voor complexe projecten. U moet afzonderlijke sjablonen gebruiken voor doelplanning, taakplanning en resourcebeheer. ClickUp overtreft dit door u te laten kiezen uit gedetailleerde sjablonen voor projectmanagement en takenlijsten.

Gratis sjabloon Beheer al uw projecten, statussen en tijdlijnen op één plek met de sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

De sjabloon voor projectmanagement van ClickUp is bijvoorbeeld ontworpen voor project-, programma- en portfolio managers om initiatieven te beheren, van planning tot uitvoering, en tegelijkertijd silo's en knelpunten te minimaliseren.

Het centraliseert alle projectcomponenten – taken, documenten, doelen, tijdlijnen en dashboards – in één platform. Dit maakt het ideaal voor:

Teams die cross-functionele of meerfasige initiatieven beheren

Projectmanagers die op zoek zijn naar gestructureerde, schaalbare werkstromen

Organisaties die behoefte hebben aan een goede zichtbaarheid, afhankelijkheid en het bijhouden van taken van meerdere bijdragers

🧠 Leuk weetje: Teams die overstappen naar ClickUp vervangen uiteindelijk 3 of meer tools en besparen meer dan 3 uur per week!

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Haal taakinzichten en samenvattingen uit uw werkruimte, definieer complexe werkstromen en maak projectabonnementen met ClickUp Brain

Het beheren en analyseren van grote hoeveelheden projectgegevens in Primavera vereist tijd, technische kennis en handmatige invoer. Voor niet-technische gebruikers is het gemakkelijk om te verdwalen in complexe rapporten en verouderde dashboards.

ClickUp Brain vereenvoudigt dat met realtime AI-ondersteuning van 's werelds meest samenhangende werk-AI. Het is rechtstreeks in uw werkstromen ingebouwd, zodat het precies werkt waar u werkt, waardoor AI-wildgroei en de daarmee gepaard gaande contextwisselingen worden voorkomen.

U kunt het gebruiken om:

Vat de voortgang en updates van taken samen , stand-uprapporten, projectaantekeningen en notulen van vergaderingen

Genereer projectoverzichten, actieplannen en documentatie in enkele seconden voordat u begint met de uitvoering

Stel AI-vragen over elke taak, elk document of elke commentaar thread vanuit uw werkruimte en krijg direct antwoord

Automatisch subtaak, tijdlijnen en checklists genereren voor taken vanuit platte tekst prompts

Gebruik commando's in natuurlijke taal om werkstromen te automatiseren en de afstemming binnen teams te versnellen

Er is geen IT-ondersteuning nodig om de tool te begrijpen. Het enige wat u hoeft te doen is vragen, en ClickUp Brain toont u binnen enkele seconden alles wat belangrijk is voor uw complexe of kleinschalige projecten.

💡 Pro-tip: Gebruik de functie Talk to Text van ClickUp Brain MAX om uw stem direct om te zetten in gestructureerde projecttaken, statusupdates of samenvattingen van vergaderingen. Zeg gewoon wat u denkt, bijvoorbeeld "Maak een taak aan voor het lanceren van de campagne aanstaande vrijdag en wijs deze toe aan Alex", en Brain MAX, uw desktop AI-assistent, zal dit niet alleen opschrijven, maar ook automatisch ordenen in uw werkruimte met slimme context-tags, deadlines en toegewezen personen. Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen 4x sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX Het is perfect voor het vastleggen van ideeën op het moment zelf, het beheren van taken onderweg en het razendsnel blijven zonder ooit uw toetsenbord aan te raken. ✨

ClickUp's One Up #3: ClickUp Portfolios

Visualiseer en houd al uw projecten op één plek bij met ClickUp Portfolios

Het bijhouden en vergelijken van meerdere projecten in Microsoft Project betekent vaak dat u moet schakelen tussen bestanden, weergaven of andere Microsoft-tools. Met Primavera P6 hebt u mogelijk geavanceerde configuraties of IT-ondersteuning nodig om een geconsolideerd overzicht te krijgen. Voor snel werkende teams is dat een enorme bottleneck.

ClickUp Portfolios biedt u een gecentraliseerde, realtime weergave van al uw projecten op één plek, zonder complexiteit. Hiermee kunt u:

Monitor de status, tijdlijn en status van meerdere projecten in één dashboard

Groepeer gerelateerde projecten in aangepaste collecties op basis van teams, clients of doelen

Bekijk elk project in detail voor voortgang, mijlpalen en taken

Voeg aangepaste velden toe, zoals budget, eigenaren of prioriteit, om bij te houden wat het belangrijkst is

Deel live weergaven van portfolio's met belanghebbenden voor realtime updates zonder vergaderingen

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer de voortgang van taken en doelen voor meerdere initiatieven op één plek met de sjabloon voor portfoliobeheer van ClickUp

U kunt ook de sjabloon voor portfoliobeheer van ClickUp gebruiken om alle gegevens en bewegende delen binnen uw projecten bij te houden. Hiermee kunt u middelen, taken en doelstellingen beheren en de voortgang, teamprestaties en begrote materiaalkosten visualiseren. U krijgt vier verschillende weergaven, zoals de hoofdlijst van de portfolio, project-SOP's en een handleiding voor aan de slag, zodat alle informatie overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk is.

Beheer projecten in een werkruimte die is aangepast aan uw team met ClickUp

Microsoft Project biedt u een vertrouwde gebruikersinterface en naadloze integratie met Microsoft 365, terwijl Oracle Primavera P6 krachtige planning op ondernemingsniveau en databaseprestaties biedt. Beide hebben echter een steile leercurve, beperkte samenwerkingsmogelijkheden en een tragere implementatie.

Geen compromissen sluiten? Ga verder dan traditionele tools voor projectmanagement met ClickUp. Het combineert realtime samenwerking, AI-aangedreven samenvattingen, dynamische rapportage en flexibele projectweergaven op één plek.

U kunt ideeën omzetten in actiepunten, chats in taken en portfolio's in voortgangsoverzichten, zonder te schakelen tussen apps of spreadsheets te exporteren. ClickUp Brain vat zelfs projectupdates, vergaderingen en commentaarthreads automatisch samen.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en geef uw team de duidelijkheid, snelheid en structuur die ze nodig hebben om elke mijlpaal te bereiken.