Hoe u succesvolle marketingstrategieën voor makelaars kunt ontwikkelen

Uw concurrent aan de andere kant van de stad is u altijd één deal voor, terwijl u achter de feiten aanloopt. De waarheid is dat zij niet vooroplopen omdat ze beter zijn dan u, maar omdat hun veldmarketingstrategie beter is.

Het improviseren van uw leadgeneratieplan is geen oplossing in de vastgoedmarkt, waar aandacht valuta is en elke lead telt. In deze blogpost bespreken we effectieve marketingstrategieën voor makelaars en geven we een voorbeeld van hoe ClickUp kan helpen!

⭐ Aanbevolen sjabloon Als u uw marketingactiviteiten wilt organiseren zonder helemaal opnieuw te beginnen, is de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp de snelste manier.

Waarom hebben makelaars een solide marketingstrategie nodig?

Marketing helpt mensen om u te onthouden, te vertrouwen en voor u te kiezen. En met de juiste marketingstrategie staat u front and center in het hoofd van uw target audience.

Dit is wat een effectieve strategie voor uw vastgoedbedrijf doet:

Creëer een niche in de vastgoedsector: Een gerichte identiteit helpt bij gerichte reclame en maakt uw marketingboodschap memorabel

Bouw langdurige vertrouwen op met consistente branding: Consistente marketing gericht op dezelfde twee lokale markten en hetzelfde kopersprofiel leidt tot verwijzingen met een hoge koopintentie

Presenteer uzelf als een bedrijf: Door uw marketingbudget te investeren in thought leadership, aanwezigheid in de gemeenschap en lokale autoriteit kunt u meer clients aantrekken

Vermijd generieke outreach: Werk met een gericht Werk met een gericht marketingabonnement om te voorkomen dat u dezelfde biografieën en sjabloonberichten op sociale media gebruikt als uw concurrenten

📌 Als je iedereen probeert aan te spreken, raak je uiteindelijk niemand. Zoek je target en richt je op hen.

Citaat van een makelaar in een Reddit-thread:

Als u een luxe makelaar bent, wees dan een luxe makelaar. Plaats geen berichten over hoe u voor $Y/maand een starterswoning kunt krijgen ("minder dan uw huidige huur!")... Als u een verhuurmakelaar bent, hebt u een netwerk, ritme en tijd om 10 huurcontracten per maand binnen te halen. Wees er dan ook een. Als u een makelaar bent die mensen helpt bij het kopen van hun eerste huis, houdt u van het educatieve aspect, het helpen doorlopen van tonnen informatie, het opbouwen van relaties, enz. Wees dat dan ook. Als u een penciler bent en echt goed bent in het vinden van kansen voor ervaren investeerders... wees dat dan ook.

TL;DR: Spreek uw klanten rechtstreeks aan en probeer niet iedereen alles te bieden. Als u weet voor wie u werkt en hoe u zich consistent presenteert, is het halve werk al gedaan.

👀 Wist u dat? Het duurt gemiddeld 30 tot 90 dagen om een huis te verkopen.

Bewezen marketingstrategieën voor makelaars

Een marketingmix van online en offline kanalen brengt u van een verouderde advertentie naar een getekend contract. Ontdek deze beste marketingstrategieën voor makelaars om leads aan te trekken en uw targetmarkt te bereiken.

1. Verstuur wekelijkse e-mails

Uit het oog is uit het hart. Als u niet wekelijks in hun inbox verschijnt, bent u niet top of mind.

E-mailmarketing helpt bij het koesteren van langetermijnleads en het leveren van waardevolle inzichten aan mensen die nog niet klaar zijn om te kopen of verkopen.

Zo kan een succesvolle marketinginspanning eruitzien:

Market Pulse: Deel lokale woningstatistieken zoals gemiddelde dagen op de markt, recente verhoudingen tussen vraagprijs en verkoopprijs of nieuwe aanbiedingen in een populaire buurt

Uitgelichte aanbieding van de week: Breng een opvallende woning onder de aandacht met prachtige foto's en een unieke waardepropositie (prijs, locatie, functies)

Lokale spotlight: Beveel een buurtcafé, wandelroute of klein bedrijf aan en koppel dit aan de lifestyle-aantrekkingskracht van uw markt

📌 Zelfs als slechts 30% van uw abonnees de e-mail opent, zien de anderen nog steeds uw naam en onderwerpregel, waardoor u in hun positie komt wanneer ze een dienst nodig hebben.

🧠 Leuk weetje: Er worden dagelijks ongeveer 347 miljard zakelijke en consumenten-e-mails uitgewisseld, waardoor e-mailmarketing een van de meest effectieve marketingkanalen is.

2. Bereik potentiële clients

U hebt relevantie nodig om nieuwe aanbiedingen binnen te halen. Concentreer u op huiseigenaren in de buurt van uw nieuwste aanbieding of verkoop en bel hen op. Deze warme contacten denken al na over de marktactiviteit in hun buurt.

U onderbreekt hun dag niet met een verkooppraatje, omdat u een geldige reden hebt om potentiële kopers te bellen. In plaats daarvan biedt u nuttige informatie over iets wat er in de buurt gebeurt.

Zo kunt u dit marketingkanaal gebruiken:

Geo-target uw bereik: Bel 50-100 buren binnen een paar blokken van een woning die u zojuist heeft aangeboden of verkocht (vermeld de exacte woning en de impact op de waarde van nabijgelegen woningen)

Wees nieuwsgierig: Vraag: 'Wilt u een update over de marktwaarde van woningen in uw omgeving?' of 'Wilt u weten wat uw huis vandaag waard is?'

Gesprekken loggen voor follow-up: Voeg potentiële kopers toe aan uw Voeg potentiële kopers toe aan uw vastgoed-CRM , tag ze op buurt en neem contact op wanneer er een andere verkoop in de buurt plaatsvindt

📌 Deze sterke marketingstrategie versterkt uw aanwezigheid in specifieke gebieden, waardoor uw buren u onthouden tijdens hun zoektocht naar een nieuwe woning.

3. Maak gebruik van een drip-campagne

Verkopers die zelf hun huis te koop aanbieden (FSBO) of verkopers met een verlopen advertentie kunnen sceptisch zijn, maar meestal zijn ze gefrustreerd en overweldigd.

Om hun vertrouwen in de loop van de tijd te winnen, kunt u een korte, strategische follow-up campagne voor vastgoedmarketing opzetten: een druppelcampagne.

Dit is wat vastgoedbedrijven kunnen doen:

Maak een contactplan van vijf tot zeven stappen: Combineer e-mails, teksten en telefoontjes verspreid over vier tot zes weken, en zorg dat elk bericht kort, persoonlijk en nuttig is

Neem het voortouw met inzicht: Bied vastgoeddiensten aan, zoals een recent verkooprapport voor de buurt, een gratis taxatie van een woning of een lijst met snelle verbeteringen om de verkoopbaarheid te vergroten

Erken hun situatie: Gebruik empathische taal zoals 'Het is moeilijk als de eerste ronde niet verloopt zoals gepland'

blijf zichtbaar en consistent: *Geloof in follow-ups, want vastgoedadvertenties gaan vaak naar degene die in week vijf nog opvolgt, lang nadat alle anderen het hebben opgegeven

📌 U zult eerder vertrouwen, aanbevelingen en langdurige clients winnen van verkopers die eerst nog twijfelden.

💡Pro Tip: Wilt u uw drip-campagne automatiseren? Probeer ClickUp. Begin met een ClickUp-formulier om informatie over leads vast te leggen. Elke verzending wordt vervolgens automatisch geregistreerd als een ClickUp-taak in uw FSBO/verlopen aanbiedingen lijst, toegewezen aan u of uw team, met prioriteit en fase vooraf ingevuld via aangepaste velden. Gebruik ClickUp Automations om uw drip-sequentie te triggeren wanneer leads door de fasen gaan: e-mails, check-ins en toegevoegde waarde zoals prijsanalyses die in kaart zijn gebracht voor de juiste fase. Met ClickUp wordt uw follow-up een herhaalbaar systeem, in slechts een paar klikken.

4. Gebruik video voor bekendheid

89% van de bedrijven gebruikt video als marketingtool omdat het snel merkgeloofwaardigheid opbouwt. Als u er ook langetermijnmarketingmateriaal van wilt maken:

Maak momentopnames: Neem updates van 60 seconden op waarin u markttrends uitlegt, zoals gemiddelde verkoopprijzen of veranderingen in rentepercentages

Localiseer uw merk: Benadruk buurten, gemeenschapsevenementen, enz. met snelle voice-overs om uzelf te positioneren als de makelaar bij uitstek

Deel een kijkje achter de schermen: Laat zien hoe een dag in uw leven eruitziet – rondleidingen, inspecties of grappige ongelukjes, om uw merk een menselijk gezicht te geven

📌 Wanneer potentiële klanten uiteindelijk een makelaar nodig hebben, zullen ze waarschijnlijk degene bellen die ze wekelijks in hun feed hebben gezien.

5. Creëer leadmagneten die serieuze kopers filteren

Een lead magnet is een gratis hulpmiddel, zoals een marketinghandboek, gids, checklist of tool, dat een specifiek probleem voor uw ideale client oplost. Wanneer het correct wordt gepositioneerd, trekt het gemotiveerde kopers aan en weert het ongeschikte leads op een subtiele manier af.

Zo bouwt u deze productmarketingstrategie op:

Los een dringende behoefte op: Bied exclusieve marktinzichten, zoals '10 verborgen pareltjes in [uw stad] onder de 500.000 dollar' – ideaal voor starters of mensen die verhuizen met een beperkt budget

Loginformatie: Stel een eenvoudig formulier op en vraag om naam, e-mail en telefoonnummer om potentiële clients in de gaten te houden

Geef prioriteit aan follow-up: Tag leads die kiezen voor de prijsgids als potentiële verkopers en stuur ze een reeks op maat gemaakte e-mails

Schrijf uitgebreide reacties: Lever de lead magnet meteen en voeg een persoonlijk bericht toe waarin u aanbiedt om vragen te beantwoorden

📌 Leadmagneten helpen u gesprekken te beginnen met de juiste mensen, uw pijplijn te segmenteren en uw klantrelatiebeheer op te schalen.

💡 Pro Tip: Gebruik de AI-kracht van ClickUp Brain om uw vastgoedexpertise direct om te zetten in leadmagneten met een hoge conversie. Typ gewoon een prompt zoals "Maak een checklist voor nieuwe FSBO-verkopers" of "Stel een e-mailserie op voor verlopen aanbiedingen", en Brain genereert content die u in realtime kunt verfijnen!

Genereer direct content met ClickUp Brain: gewoon invoeren, controleren en invoegen

6. Functie

Niets bouwt sneller vertrouwen op dan een aanbeveling van een derde partij, vooral van een lokale krant, lifestylemagazine of communityblogposts die uw publiek al kent en respecteert.

Het verandert uw reputatie van zomaar een makelaar naar een erkende expert met inzichten die het waard zijn om naar te luisteren.

Om in de spotlight te komen, kunt u:

Identificeer nieuws invalshoeken: Kader uw aanbieding of persoonlijk merk rond een verhaal, bijvoorbeeld een sterke stijging van de verkoop van woningen aan meerdere generaties in uw regio

Zoek nichejournalisten: Houd uw pitch kort, gericht en nuttig, en bied citaten, gegevens en anekdotes aan die zij in hun artikel kunnen gebruiken

📌 U kunt ook uw vorige kopers vragen om u te vermelden op hun social media accounts en zo uw geloofwaardigheid in hun inner circle te vergroten.

7. Optimaliseer de getuigenissen van uw clients

De meeste makelaars stoppen met het actief zoeken naar testimonials nadat ze een of twee positieve beoordelingen hebben gekregen. Maar in concurrerende markten zijn recentheid en volume net zo belangrijk als sterbeoordelingen.

Om voorop te blijven lopen:

Verzamel getuigenissen: Vraag direct na het sluiten om beoordelingen, terwijl de emoties nog hoog oplopen. Gebruik e-mail, tekstberichten en een handgeschreven kaart om meer reacties te krijgen

Kies beoordelingsplatforms verstandig: Wissel af waar u beoordelingen vraagt, zodat u autoriteit opbouwt op meerdere platforms

Toon beoordelingen: Gebruik beoordelingen als online marketingmiddelen: deel ze op sociale media, in e-mailvoetteksten en in presentaties van lijsten

📌 Recensies zijn een van de weinige effectieve marketingstrategieën voor vastgoed die ook lang na publicatie voor u blijven werken.

💡 Pro-tip: 9 van de 10 kopers en verkopers zeggen dat ze hun makelaar zouden aanbevelen, maar de meesten doen dat nooit. Waarom? Ze vergeten gewoon uw naam. In plaats van na de transactie te verdwijnen, moet u prioriteit geven aan follow-up na de transactie. Een snelle check-in enkele maanden later kan een eenmalige deal omzetten in een langdurige bron van nieuwe klanten.

8. Maak een campagne voor doorstromers

Veel huiseigenaren hebben vermogen opgebouwd, maar beseffen niet dat ze zich een betere ruimte kunnen veroorloven. Dit zijn uw doorstromers. Zo bereikt u hen:

Praat met uw target: Vind huiseigenaren die meer dan vijf jaar geleden een woning hebben gekocht met content zoals 'Wat u vandaag de dag kunt kopen met uw overwaarde'

Bewijs: Gebruik gepersonaliseerde mailings of online advertenties met echte verhalen van clients over families die met succes zijn verhuisd naar een grotere woning

Vermijd een verkooppraatje: Bied één-op-één strategische gesprekken aan om meer ondersteunend over te komen

📌 Dit marketingplan voor vastgoed genereert aanbiedingen en maakt van huiseigenaren potentiële clients.

9. Organiseer interactieve open huizen

De beste open huizen zorgen voor een onvergetelijke ervaring. Als ze goed worden uitgevoerd, blijft uw merk nog lang na de gebeurtenis zichtbaar en wordt u vermeld op de sociale mediaplatforms van anderen.

Dit is wat vastgoedmarketeers kunnen doen:

Mix entertainment: Geef uw open huis een thema zoals 'huisdieren welkom' of 'rondleiding bij zonsondergang met hapjes'

Content genereren: Neem korte video clips op tijdens de gebeurtenis terwijl u de keuken in de schijnwerpers zet, veelgestelde vragen beantwoordt of reacties van bezoekers vastlegt

Maak gebruik van uw gemeenschap: Doe aan cross-promotie met lokale bedrijven (bijvoorbeeld door een bakkerij de snacks te laten sponsoren of kortingsbonnen uit te delen aan deelnemers)

📌 Elke open dag wordt een multichannel marketingabonnement voor vastgoed: leadgeneratie, lokale samenwerking en zichtbaarheid op sociale media.

10. Target over het hoofd geziene postcodes

Slimme vastgoedprofessionals claimen kleinere, onopvallende postcodes die zonder extra kosten extra leads genereren. Zo kunt u dit in de praktijk brengen:

Controleer beschikbare postcodes op leadgeneratieplatforms en zoek naar gebieden die andere makelaars negeren

Voeg deze postcodes toe aan uw makelaarsprofiel, zelfs als u daar niet actief voor leads betaalt, en zoekmachines zullen organische leads naar u doorsturen

Creëer gelokaliseerde content (video's, e-mail updates, blog posts) om de zichtbaarheid en het organische verkeer van nieuwsgierige kopers en verkopers te vergroten

📌 Soms ligt de juiste lead op een plek waar niemand anders kijkt.

👀 Wist u dat? 71% van de verkopers zou opnieuw dezelfde makelaar inschakelen voor de aankoop van een woning.

Hoe ClickUp makelaars kan helpen hun marketing te organiseren

Breng aanbiedingen voor een client in kaart, zodat deze de exacte locaties en de omgeving kan zien met behulp van de kaartweergave van ClickUp

Nu u een lijst met solide ideeën hebt die u kunt implementeren, is het tijd om een platform te kiezen waarmee alles soepel zal werken.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, kan je assistent zijn bij het opbouwen van een persoonlijk merk als makelaar en het beheren van je vastgoedbedrijf. Het geeft je toegang tot een verbonden werkruimte die je helpt bij het opstellen van strategieën, het documenteren, toewijzen en meten van werk in realtime.

Het platform voor projectmanagement voor vastgoed van ClickUp kan u bijvoorbeeld helpen met het volgende:

Synchroniseer met Google/Outlook om bezichtigingen, ondertekeningen en vergaderingen te beheren in een uniforme ClickUp-kalender

Gebruik interactieve kaarten om locaties van onroerend goed, nabijgelegen bezienswaardigheden en vastmakingspunten met prijscodes weer te geven, zodat clients een beter beeld krijgen

Bouw een lichtgewicht CRM binnen ClickUp om budgetten, inventarissen, contacten en meer te beheren

Verminder handmatig werk met automatisering zonder code (bijv. taken automatisch toewijzen, herinneringen triggeren, statussen wijzigen)

Ga snel aan de slag met sjablonen voor contractbeheer, facilitaire activiteiten, facturen en ontwerpwerkstromen die speciaal zijn ontworpen voor de vastgoedsector

Erica Q., een digitale strateeg en contentmanager die werkzaam is in de vastgoedsector, beoordeelt ClickUp:

Ik werk in de marketing van onroerend goed, wat betekent dat alles altijd snel gaat. Wanneer een makelaar zijn aanbod in de wereld moet zetten, heb ik veel details nodig. We gebruiken geautomatiseerde formulieren om alle essentiële informatie te verzamelen en op één plek op te slaan, zodat ik alles wat ik nodig heb in één oogopslag kan vinden en het werk snel en efficiënt kan doen. Dit heeft een enorme verandering teweeggebracht in ons bedrijf.

U kunt hier ook de Marketingsuite van ClickUp gebruiken om uw werkstroom en bedrijfsgroei tegelijkertijd te beheren. Laten we het proces in vijf fasen opsplitsen:

Fase 1: Abonnementen

Brainstorm op afstand en zet ideeën snel om in uitvoerbare taken op ClickUp Whiteboards

Begin met het bedenken van reeksen zoals open huis-promoties of FSBO-outreach-funnels met ClickUp Whiteboards.

Het beste? Alles is hier traceerbaar. U kunt plaknotities verslepen om elke fase van de campagne weer te geven, van 'e-mail uitnodiging voor de buurt' tot 'drone-opnames van de advertentie uploaden'. U kunt elke aantekening ook omzetten in een uitvoerbare taak met toegewezen personen, deadlines en gekoppelde documenten.

Stel dat u een wekelijkse nieuwsbrief lanceert. Zo wordt uw Whiteboard het startpunt:

Maak een Whiteboard met de titel 'Wekelijkse vastgoednieuwsbrief'

Voeg kleurgecodeerde plaknotities toe voor elke terugkerende sectie: marktpulse, uitgelichte aanbiedingen, community spotlight en CTA

Gebruik pijlen of verbindingslijnen om werkstromen en deadlines te visualiseren, zoals 'Tekst schrijven' ➝ 'Controleren met VA' ➝ 'Verzenden van e-mail plannen'

Klik met de rechtermuisknop op een plakbriefje en verander het in een ClickUp-taak met een status, prioriteitstag en relevante bijlagen

U kunt uw brainstormproces ook versnellen met ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent en 's werelds meest complete AI voor werk.

Geef het programma ideeën zoals 'maak een content plan voor Move Up-kopers in Q3' en ontvang binnen enkele seconden kant-en-klare suggesties. Het haalt ook details uit uw werkruimte om contextuele aanbevelingen te doen.

Genereer een standaardsjabloon of gedetailleerde antwoorden met ClickUp Brain

Meer insider tips nodig? Gebruik ClickUp's AI Notetaker om aantekeningen over leads na een gesprek samen te vatten en uw campagne te informeren, zodat uw follow-ups scherp en gepersonaliseerd blijven. En met ingebouwde spelling- en grammaticacontroles wordt elk bericht gepolijst verzonden, zonder dat u extra bewerkingstools of heen-en-weer-gepraat met ChatGPT nodig hebt.

Zet deze strategie om in een herhaalbaar systeem met behulp van ClickUp Docs. U kunt deze documenteditor gebruiken om een SOP-bibliotheek op te bouwen, zoals 'Open Huis Checklist' of 'Lead Magnet Follow-up Drip'.

Het beste is dat uw documentatie verbonden blijft met uw werkstromen. Hoe?

Markeer tekst in uw document, bijvoorbeeld 'Binnen 24 uur opvolgen' ➝ Zet deze om in een ClickUp-taak ➝ Wijs deze toe aan het relevante lid van het team ➝ Houd de voortgang bij

Om de voortgang bij te houden, stelt u ClickUp-doelen in binnen uw werkruimte. Deze zetten intenties zoals 'meer leads genereren' om in meetbare, resultaatgerichte sleutelprestatie-indicatoren.

Houd de algehele voortgang of taakgerichte statistieken bij met ClickUp-doelen

U kunt grote doelstellingen opsplitsen in uitvoerbare targets, die worden bijgewerkt telkens wanneer een teamlid een taak voltooit.

Stel dat uw doel is om 'deze maand 10 verkopersconsultaties te boeken':

Stel een doel: '10 verkopersconsultaties boeken: juli'

Voeg targets toe zoals 'vier e-mailings versturen' aan uw CRM

Wijs elke target toe aan uw ClickUp-taken die al in uitvoering zijn

Bekijk voortgangsbalkjes die automatisch worden bijgewerkt naarmate het werk vordert

Voeg ClickUp-mijlpalen toe om belangrijke prestaties bij te houden, zoals 'succes met betaalde advertenties'

🧠 Leuk weetje: Een op de vijf marketeers wil AI-agents gebruiken voor het automatiseren van marketinginitiatieven, van strategie tot uitvoering. ClickUp Autopilot Agents maakt dat ook mogelijk voor makelaars. Zonder code te installeren, kunt u een aangepaste agent bouwen die automatisch leadtaken aanmaakt, tijdige follow-ups verstuurt, de status van verkopers bijwerkt en zelfs de voortgang van campagnes in de teamchat plaatst, allemaal op basis van uw werkruimtegegevens!

Als u uw marketingcampagnes wilt plannen met behulp van een sjabloon, schakel dan over naar de sjabloon voor strategisch marketingplan van ClickUp.

Het zet grote ideeën voor vastgoedmarketing om in uitvoerbare, traceerbare campagnes. U kunt doelen in kaart brengen, uw team op één lijn brengen, tijdlijnen instellen en resultaten monitoren voor een betere zichtbaarheid.

Dit sjabloon is van onschatbare waarde als u herhaalbare marketingsystemen opzet of samenwerkt met meerdere teamleden aan outreach, video- of e-mailmarketing.

Gratis sjabloon Koppel strategie aan uitvoering met behulp van het sjabloon voor strategisch marketingplan van ClickUp

Gebruik dit sjabloon om:

Definieer duidelijke doelen voor uw campagne met behulp van specifieke OKR's en taaktoewijzingen

Houd de marketingprestaties bij met aangepaste statussen en voortgangsvelden voor taken en tijdlijnen

Plan en prioriteer taken met tijdlijnen, mijlpalen en statusupdates die rechtstreeks in uw werkstroom zijn ingebouwd

📮ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor hebt u een AI-aangedreven whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee u ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als u een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag dan gewoon de AI-beeldgenerator om een afbeelding te maken op basis van uw prompt. Het is de alles-in-één app voor werk waarmee u sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

Fase 2: Organiseer elke campagne op één plek

Zodra u uw marketingcampagne voor onroerend goed in een sjabloon hebt gegoten, kunt u deze organiseren met behulp van de projecthiërarchie van ClickUp, zodat alles gecentraliseerd en gemakkelijk te beheren blijft.

1️⃣ Begin met het creëren van een speciale ruimte voor uw marketinginspanningen. Dit is uw centrale hub voor alles wat te maken heeft met het genereren van leads, follow-ups, posts op sociale media en open huis-promoties.

2️⃣ Maak binnen deze ruimte aparte mappen voor elk type campagne dat u uitvoert. Bijvoorbeeld:

Socialemediacampagnes

FSBO-leadopvolging

Open huis-evenementen

3️⃣ Maak in elke map lijsten om specifieke tijdlijnen of thema's bij te houden. Als u sociale media beheert, hebt u misschien een lijst met de naam 'Wekelijkse posts augustus' in de map 'Socialemediacampagnes'.

4️⃣ Van daaruit kan elk campagne-item, of het nu een e-mail, post of video is, worden aangemaakt als een Taak, met zijn eigen:

Toegewezen personen

Deadlines

Subtaken voor te leveren resultaten

Opmerkingen voor samenwerking

Bijlagen voor het toevoegen van concepten, afbeeldingen of definitieve content

Deze structuur helpt u om werk duidelijk te scheiden, taakoverdrachten te automatiseren en uw team op één lijn te houden bij elk marketinginitiatief voor onroerend goed.

Organiseer marketingabonnementen en -ideeën met ClickUp Hiërarchie

Fase 3: Campagnes uitvoeren – zelfstandig

Met ClickUp hoeft u geen follow-ups of statuswijzigingen te onthouden.

Met ClickUp-automatisering kunt u op triggers gebaseerde werkstromen instellen en deze acties op de achtergrond uitvoeren. Afhankelijk van uw instructies kunnen ze taken toewijzen, opmerkingen plaatsen, items tussen statussen verplaatsen en e-mails verzenden.

📌 Bijvoorbeeld:

Wanneer een taak als 'Live' wordt gemarkeerd, wijs dan automatisch een vervolgtaak toe om de betrokkenheid na zeven dagen te controleren

Wanneer een taak voor het aantrekken van leads naar 'In behandeling' wordt verplaatst, breng je je assistent op de hoogte met instructies voor het plannen van de volgende stappen

U hoeft ook niet te weten hoe u complexe logica moet bouwen. Beschrijf wat u wilt in gewoon Engels aan ClickUp AI Automation Builder, zoals 'herinner me eraan om een testimonialverzoek te sturen 3 dagen nadat een huis is verkocht', en de automatisering wordt voor u gebouwd.

Bouw binnen enkele seconden ClickUp-automatisering met ClickUp AI Automation Builder

Uitvoering vereist ook slim tijdmanagement, wat ClickUp Kalender biedt met AI-planning.

Dit kunt u ermee doen:

Blokkeer automatisch tijd voor taken met hoge prioriteit , zoals het voorbereiden van een nieuwe aanbieding, het plannen van bezichtigingen of het opstellen van een vervolgcampagne, zodat u nooit dubbele afspraken maakt of belangrijke zaken vergeet

Herschik gemiste of vertraagde marketinginspanningen , zoals FSBO-outreach of sociale posts, automatisch op basis van uw beschikbaarheid en de werklast van uw team

Verander taken direct in gebeurtenissen in de kalender , of het nu gaat om een rondleiding door een huis, het maken van foto's voor een advertentie of een e-mailcampagne, door een deadline of een lid van het team toe te wijzen

Deel een live, alleen-lezen kalender met uw assistent, transactiecoördinator of zelfs clients om iedereen op één lijn te houden zonder heen en weer te hoeven mailen

Organiseer al uw vergaderingen, deadlines en toewijzingen op één plek met ClickUp Kalender

Fase 4: Werk samen met clients en teams

Makelaars werken zelden alleen. Je coördineert met VA's, fotografen, advertentiespecialisten, hypotheekmakelaars en soms ook met clients. Het goede nieuws is dat je met ClickUp geen aparte applicatie nodig hebt voor communicatie.

ClickUp's Chat + Gasttoegang biedt uw clients een professionele, transparante ervaring en bespaart u het beheer van vijf verschillende apps.

Gebruik ClickUp Chat om de communicatie te stroomlijnen, niet alleen met uw interne team, maar ook met clients en medewerkers. U kunt speciale chatkanalen aanmaken voor elk project of elke campagne om gesprekken georganiseerd en gekoppeld aan het werk te houden.

📌 Maak bijvoorbeeld een kanaal voor een open huis-campagne waar uw stager, fotograaf en VA in één thread kunnen samenwerken. Of maak een DM met een verkoper om snelle vragen over tijdlijnen, het uploaden van documenten of marketingupdates te beantwoorden, zonder dat u nog een e-mail hoeft te sturen.

Nog beter: met ClickUp-gasttoegang kunnen clients en leveranciers met beperkte zichtbaarheid deelnemen aan het gesprek. U bepaalt precies wat zij kunnen zien, bijvoorbeeld alleen hun taken in de lijst of een gedeelde kalender, zodat zij op de hoogte blijven zonder toegang te hebben tot uw volledige werkruimte.

U kunt ook ClickUp Redactie gebruiken om feedback door te geven. Hiermee kunt u rechtstreeks op afbeeldingen, PDF's en video's binnen taken reageren, zonder dat u een aparte annotatietool nodig hebt.

📌 Bekijk bijvoorbeeld een drone video en plaats een reactie bij 00:14: ‘Pan langzamer om de achtertuin te laten zien. ’

Elke opmerking wordt voorzien van een tijdstempel of locatie, toegewezen aan een specifieke persoon en zichtbaar in uw taakfeed voor het bijhouden van de oplossing.

Reageer rechtstreeks op afbeeldingen, PDF's en video's met ClickUp Redactie

Het verzamelen van informatie wordt ook eenvoudiger met ClickUp-formulieren. U kunt formulieren met uw merknaam maken voor het noteren van details, voorkeuren van clients of feedback na bezichtigingen.

Voer een AI-aangedreven analyse uit om waardevolle inzichten te verkrijgen uit ClickUp-formulieren

Wanneer iemand een formulier invult:

Er wordt automatisch een taak aangemaakt met alle responsgegevens

U kunt automatisering toepassen, zoals het toewijzen aan uw assistent

AI kan feedback direct samenvatten of vergelijkbare verzoeken groeperen

📖 Lees ook: Hoe AI te gebruiken in de vastgoedsector

Fase 5: Bijhouden wat werkt

ClickUp Dashboards verzamelen realtime gegevens op visuele kaarten op één plek, zodat u kunt zien wat werkt in uw marketingcampagnes en daar extra op kunt inzetten.

Houd visuele statistieken bij in ClickUp Dashboards

Zo kunt u ze opbouwen:

Voeg een staafdiagram toe om open rates en click-throughs van wekelijkse e-mailcampagnes te vergelijken

Voeg een cirkeldiagram toe voor reacties op FSBO-campagnes, het bijhouden van leads die zijn omgezet, genegeerd of een follow-up vereisen

Gebruik een lijngrafiek om de weergave van video's in de tijd te visualiseren

Voeg een tabelkaart toe die nieuwe leads weergeeft op basis van postcode en actieve buurten

Met AI-kaarten gaat u verder dan alleen beeldmateriaal. Stel ze in om marketingproductiviteitsstatistieken en -trends contextueel samen te vatten. Stel AI-vragen zoals 'Welke campagne had deze maand de hoogste conversieratio?', en krijg een duidelijk antwoord zonder door stapels gegevens te hoeven spitten.

U kunt het zelfs gebruiken om prognoses te maken op basis van de huidige trends op het gebied van digitale marketing.

📌 Dashboards helpen u te zien wat momentum genereert in uw hele pijplijn. Met de tabelweergave kunt u de mensen achter die marketing-KPI's beheren.

Klaar om aan de slag te gaan? Start de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp om meteen aan de slag te gaan.

Gratis sjabloon Gebruik de sjabloon voor marketingcampagnebeheer van ClickUp om uw strategie in praktijk te brengen

Deze alles-in-één ruimte helpt u bij het plannen van campagnes, het toewijzen van taken, het bijhouden van de voortgang en het samenwerken met uw team in realtime. Met aangepaste velden, tijdlijnweergaven en ingebouwde doelregistratie is het perfect voor het beheren van content, gebeurtenissen of outreach via meerdere kanalen.

Gebruik dit sjabloon om:

Organiseer campagneactiviteiten op één plek

Houd taken, tijdlijnen en prestaties bij

Houd uw hele team op één lijn via alle kanalen

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden in vastgoedmarketing

Zelfs ervaren makelaars vervallen in patronen die hun resultaten beperken. Hier zijn enkele veelgemaakte fouten die u moet vermijden als u wilt dat uw marketinginspanningen resultaten opleveren:

Ervan uitgaande dat iedereen uw doelgroep is: Brede boodschappen leiden zelden tot conversies, en door u te specialiseren kunt u rechtstreeks de juiste clients aanspreken

Inconsistente marketingboodschap: Een versnipperde toon op verschillende platforms kan potentiële klanten in verwarring brengen. Zorg dat uw boodschap en beeldmateriaal op elkaar zijn afgestemd

Follow-ups verwaarlozen: De meeste deals worden niet bij het eerste contact gesloten. Neem regelmatig contact op

Analytics overslaan: Als u het aantal geopende e-mails, klikken of leadbronnen niet bijhoudt, doet u maar gissen. Ga voor de gegevens

Alleen focussen op nieuwe leads: Door vroegere clients te negeren, loopt u gemakkelijk doorverwijzingen mis. Automatiseer uw check-in-proces om meer uit uw leads te halen

Het negeren van mobiele optimalisatie: Lijsten en leadformulieren die niet werken op telefoons, kosten u omzet. Test alles op mobiele apparaten voordat u publiceert

Weet wat werkt (en wat niet) met het marketingcommandocentrum van ClickUp

Als u alleen op uw intuïtie vertrouwt om uw campagnes bij te houden, maakt u marketing moeilijker en laat u geld liggen. Succes in de vastgoedsector vereist een abonnement, het consequent uitvoeren van groeistrategieën en precies weten wat werkt.

ClickUp biedt u het systeem dat u nodig hebt om dat te realiseren. Alles bevindt zich in één verbonden werkruimte, speciaal ontworpen voor drukke makelaars die willen groeien.

Met deze marketingsoftware voor ondernemingen kunt u bedrijfsprocessen herhalen zonder handmatig werk, visuele statistieken bijhouden, met AI praten als met een assistent en gedetailleerde werkstromen creëren.

Het verschil tussen verspreide tools en briljante uitvoering komt vaak neer op één ding: uw installatie.

Meld u gratis aan voor ClickUp en blijf op de hoogte van elke lead, taak en campagne.