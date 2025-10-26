11 beste Lindy AI-alternatieven voor werkstroom- en taakautomatisering

Een drukke inbox, verspreide agenda-items en een CRM dat niet automatisch wordt bijgewerkt: dit zijn de dagelijkse hindernissen die Lindy AI probeert op te lossen. Het schiet echter tekort op het gebied van diepgaande functies voor team samenwerking, het delen van context tussen werkstroom en uniforme rapportage.

Dit leidt tot AI-wildgroei: de groeiende chaos van het jongleren met tientallen AI-tools die niet met elkaar communiceren en geen gedeeld geheugen hebben van uw eerdere werk. Voor productiviteitsgerichte professionals, ondernemers en teams die meer willen dan alleen oppervlakkige automatisering, is het tijd om verder te kijken dan tools die op zichzelf staan. In deze blogpost hebben we 11 Lindy AI-alternatieven geselecteerd die zich aanpassen aan uw proces. Laten we aan de slag gaan! 💪

Lindy AI-alternatieven in één oogopslag

Hieronder ziet u hoe de beste Lindy AI-alternatieven zich tot elkaar verhouden.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen* ClickUp Werkbeheer en productiviteit met projecttracking en contextuele AITeamgrootte: Ideaal voor start-ups tot ondernemingen die hun werk willen centraliseren en updates willen automatiseren Aangepaste en eenvoudige taak-automatisering, AI-aangedreven content, integratiemogelijkheden tussen verschillende tools, kalenderbeheer en visuele werkstroom-automatisering Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Relay. app Automatisering van meerstapswerkstroom in verschillende appsTeamgrootte: Ideaal voor operationele, HR-, verkoop- en marketingteams No-code platform, gezamenlijke goedkeuringen, Slack/e-mail triggers, slimme vertakkingslogica Free; vanaf $ 27 per maand per gebruiker Bardeen AI-aangedreven browser-automatisering voor repetitieve taken Teamgrootte: Ideaal voor recruitment-, operations- en salesteams automatisering met één klik, AI-scraping, contextuele werkstroom, Chrome-gebaseerde triggers Vanaf $ 129/maand Gumloop Interactieve, AI-aangedreven werkstroom vanaf nul creëren Teamgrootte: Ideaal voor kleine bedrijven die flexibele, interactieve werkstroom nodig hebben Visuele werkstroombouwer, GPT-4-integraties, leadgeneratiewerkstroom, Zapier-compatibele complexe werkstroomautomatisering Free; vanaf $ 97 per maand per gebruiker Zapier Duizenden app-verbindingen creëren zonder codeTeamgrootte: Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven en solopreneurs Meerstap Zaps, logica op voorwaarde, ingebouwde vertragings-/formattools Free; vanaf $ 29,99/maand Make. com Visuele scripting en complexe gegevensstromen Teamgrootte: Ideaal voor technische gebruikers en teams die behoefte hebben aan logische werkstroom Drag-and-drop-interface, modulaire datain kaart brengen, realtime uitvoeringslogboeken Gratis; vanaf $ 10,59 per maand per gebruiker n8n Open-source, flexibele automatisering voor ontwikkelaars Teamgrootte: Ideaal voor technische teams en interne ontwikkelaars Zelfgehoste optie, aangepaste code-knooppunten, API-integraties Aangepaste prijzen Beam AI AI-werkstroombouwer voor startups en snelgroeiende teamsTeamgrootte: Ideaal voor startups en groeiende bedrijven die behoefte hebben aan slimme interne operaties Automatisch gegenereerde werkstroom, natuurlijke taalinvoer, vooraf gebouwde GPT-sjablonen Aangepaste prijzen automatisering Anywhere Robotic Process Automation (RPA) op bedrijfsniveau Teamgrootte: Ideaal voor grote ondernemingen en IT-teams AI-documentverwerking, bemande/onbemande bots, procesontdekking Aangepaste prijzen Microsoft Power Automate Automatisering van het Microsoft-ecosysteem en meer Teamgrootte: Ideaal voor kleine teams en organisaties die al gebruikmaken van het Microsoft-ecosysteem PowerApps-integratie, desktopautomatisering, werkstroomsjablonen Gratis; vanaf $ 15 per maand per gebruiker Motion Schema's automatiseren en prioriteiten stellen voor diepgaand werkTeamgrootte: Ideaal voor drukbezette professionals, oprichters en middelgrote bedrijven AI-kalender-assistent, slimme vergadering-boekingen, optimalisatie van concentratietijd Vanaf $ 19 per maand per gebruiker

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Lindy AI?

Als u op zoek bent naar meer aangepast maatwerk of cross-functioneel samenwerken op grote schaal, zijn Lindy AI-alternatieven wellicht beter geschikt voor u. Hier zijn enkele redenen waarom u deze tools zou moeten overwegen:

Hoge gebruikskosten: De op gebruik gebaseerde prijsstelling leidt tot onverwacht hoge rekeningen, vooral voor teams die experimenteren met automatisering of deze opschalen

limiet aangepast: *Biedt minder configuratieopties in vergelijking met flexibelere platforms zoals ClickUp of Make. com

complexe onboarding: *De installatie van werkstroom kan verwarrend zijn, met onduidelijke triggers, een limiet aan documentatie en een steile leercurve voor niet-technische gebruikers

Onhandige gebruikersinterface: De gebruikersinterface is niet erg gebruiksvriendelijk en consistent, waardoor het moeilijk is om automatiseringen te debuggen of de status van taken in realtime bij te houden

zware integratiebevoegdheden: *Vereist uitgebreide toegang tot platforms zoals Google Workspace, wat problemen met de veiligheid of privacy kan opleveren

Zwakke bestandsverwerking: Lindy AI houdt mogelijk geen rekening met aangepaste mappen bij het uploaden naar Google Drive, wat problemen met de organisatie van gegevens kan veroorzaken

Geen offline functionaliteit: Volledig afhankelijk van een internetverbinding, waardoor het gebruik in omgevingen met een limiet aan bandbreedte beperkt is

inconsistente zichtbaarheid van chatten: *Sommige gebruikers vinden dat interacties met de klantenservice of interne taakupdates niet in realtime zichtbaar zijn tijdens geautomatiseerde chatten

🧠 Leuk weetje: De wortels van AI gaan terug tot de jaren 1930. Het begon met Alan Turing, een Britse logicus, die de vraag stelde: 'Kunnen machines denken?', wat leidde tot de beroemde Turingtest, een concept dat de huidige AI vormt.

De beste alternatieven voor Lindy AI

Hier zijn de 11 beste Lindy AI-alternatieven om de productiviteit te verhogen.

1. ClickUp (het beste voor werkbeheer en productiviteit met projectbijhouden en contextuele AI)

Ontdek ClickUp Autopilot Agents om meer werk gedaan te krijgen

Met het AI-aangedreven projectmanagement van ClickUp wordt uw werk op de automatische piloot gezet, zodat u en uw team zich kunnen concentreren op de belangrijke zaken. Dit betekent dat u niet meer hoeft te schakelen tussen meerdere AI-tools—onnodige AI-wildgroei. Contextuele AI is ingebouwd in elke functie: taken, documenten, chat, dashboard en rapportage. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Bouw aangepaste autopilot-agents op basis van uw werkstroom

Om flexibele werkstroom te ondersteunen, voeren ClickUp Autopilot Agents repetitieve taken achter de schermen uit. Ze werken stil op de achtergrond, zodat u en uw team zich kunnen blijven concentreren op het werk dat ertoe doet. U kunt eenvoudig een AI-agent bouwen en personaliseren met ClickUp's aangepaste AI Agents.

Als klanten bijvoorbeeld feedback geven over 'trage levering', kunt u de AI instellen om dit te taggen, toe te wijzen aan Ops en het sentiment te markeren.

Creëer agentische werkstroom en stroomlijn uw activiteiten met ClickUp Autopilot Agents

ClickUp biedt uitgebreide vooraf gebouwde agents voor verschillende gebruikssituaties.

Bijvoorbeeld: Daily Report Agent stuurt wekelijks geautomatiseerde updates naar belanghebbenden op basis van live projectgegevens

team Standup Agent* verzamelt asynchrone updates van teamleden en vat deze samen, waardoor lange statusvergaderingen overbodig worden

Auto-Answers Agent beantwoordt veelgestelde vragen in beantwoordt veelgestelde vragen in ClickUp Chat , zodat u niet steeds hetzelfde hoeft te beantwoorden Leer hoe u uw eerste AI-agent kunt instellen:

Stel aangepaste automatiseringen in met triggers

In tegenstelling tot traditionele tools waarbij u werkstroom of logische kaarten moet bouwen, kunt u met ClickUp Automatisering uw werkstroom automatiseren met een eenvoudige 'als dit, dan dat'-regel.

Bouw uw eigen ClickUp-automatisering met triggers, voorwaarden en acties

U kunt uw eigen triggers maken of kiezen uit meer dan 100 vooraf gebouwde automatisering-sjablonen om: Taken automatisch toewijzen wanneer de status verandert

Stuur waarschuwingen voor achterstallig werk

Trigger terugkerende checklists op basis van datums of voltooiing van taken

Zet ideeën direct om in taken

Het beste is dat u ClickUp Brain kunt vragen om ook een automatisering voor u in te stellen met natuurlijke taalopdrachten zoals: 'Stel me een herinnering in om elke dinsdag om 15.00 uur een gepersonaliseerd vervolgbericht naar het ontwerpteam te sturen. '

Wat is ClickUp Brain, vraagt u zich af? ClickUp Brain is uw AI-aangedreven partner voor productiviteit, ontworpen om uw ideeën om te zetten in uitvoerbare taken.

Stel dat u zich voorbereidt op een nieuwe podcastserie. U wilt geen tijd verspillen met het in kaart brengen van elke stap. Dus typt u: 'Nieuwe podcastserie lanceren: gasten boeken, afleveringen uitschrijven, intro's opnemen, toewijzen aan Rachel, eerste aflevering klaar op 10 september. '

Zodra de taakthread overspoeld wordt met opmerkingen en updates, vat de AI Project Manager van ClickUp Brain het gesprek onmiddellijk samen en legt hij beslissingen, uitstaande acties en belangrijke punten vast.

🎥 Bekijk: ClickUp biedt AI die kan worden geïntegreerd in elk onderdeel van uw werk

En u kunt alles opslaan in ClickUp Docs, dat is gekoppeld aan gerelateerde projecten en taken, zodat er niets verloren gaat. U kunt ook automatisch samenvattingen van gesprekken posten in de team chat, zodat iedereen synchroniseerd blijft, zelfs als ze de vergadering hebben gemist.

De beste functies van ClickUp

Organiseer tijdlijnen: Beheer werk met Beheer werk met ClickUp-taak om taken toe te wijzen, bij te houden en te visualiseren

Volg de voortgang naar meetbare resultaten: Stem uw dagelijkse werk af op de bedrijfsdoelstellingen met behulp van Stem uw dagelijkse werk af op de bedrijfsdoelstellingen met behulp van ClickUp Goals om targets te stellen en het succes in realtime te meten

Documentatie samenstellen: Werk samen in Werk samen in ClickUp Docs om aantekeningen op te stellen, wiki's te bouwen en documenten rechtstreeks te koppelen aan taken en doelen

Brainstorm ideeën visueel: Gebruik Gebruik ClickUp Whiteboards om ideeën om te zetten in plannen en deze direct in verbinding te brengen met taken in uw werkruimte

Vind alles binnen enkele seconden: doorzoek uw werkruimte met doorzoek uw werkruimte met ClickUp Enterprise Search voor snelle gegevensextractie uit taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde tools

Blijf op de hoogte van vergaderingen: ClickUp's AI Notetaker maakt een verbinding tussen uw vergaderingen en uw werkruimte en vat de actiepunten voor u samen

Limieten van ClickUp

Het kan voor nieuwe gebruikers overweldigend zijn vanwege het brede bereik aan geavanceerde functies en aangepaste mogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

ClickUp is zonder twijfel de meest flexibele en krachtige tool voor projectmanagement waarmee ik heb gewerkt. Als oprichter van WRKSTN help ik bureaus en creatieve teams hun activiteiten te stroomlijnen, en ClickUp speelt daarbij een centrale rol. Dankzij de mogelijkheid om alles aan te passen, van taaktypes tot automatiseringen, in combinatie met tools zoals dashboards, formulier en nu ook ClickUp Brain, kan ik schaalbare, efficiënte systemen bouwen voor elke werkstroom. Bovendien vind ik het geweldig hoe snel het platform zich blijft ontwikkelen.

ClickUp is zonder twijfel de meest flexibele en krachtige tool voor projectmanagement waarmee ik heb gewerkt. Als oprichter van WRKSTN help ik bureaus en creatieve teams hun activiteiten te stroomlijnen, en ClickUp speelt daarbij een centrale rol. Dankzij de mogelijkheid om alles aangepast te maken, van taaktypes tot automatiseringen, in combinatie met tools zoals dashboard, formulier en nu ook ClickUp Brain, kan ik schaalbare, efficiënte systemen bouwen voor elke werkstroom. Bovendien vind ik het geweldig hoe snel het platform zich blijft ontwikkelen.

💡 Bonus: Als u uw werkstroom wilt stroomlijnen, de productiviteit wilt verhogen en meer uit uw AI-investeringen wilt halen, is ClickUp de alles-in-één oplossing die verder gaat dan wat Lindy AI te bieden heeft: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint en AL uw verbonden apps + het web om bestanden, documenten en bijlagen te vinden

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven aan uw werk met uw stem – handsfree, waar u ook bent

Maak gebruik van premium, externe AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Gemini met één enkele, contextuele, ondernemingsklare oplossing Probeer ClickUp Brain MAX , de AI-superapp die u echt begrijpt, omdat hij uw werk kent. Weg met de wildgroei aan AI-tools, gebruik uw stem om werk gedaan te krijgen, documenten te maken, taken toe te wijzen aan teamleden en meer.

2. Relay. app (het beste voor geautomatiseerde werkstroom met meerdere stappen in verschillende apps)

via Replay.app

Relay. app helpt teams bij het opzetten van werkstroom die automatisering combineren met slimme menselijke input. Het is ontworpen voor het afhandelen van verkoopopvolgingen, vergaderverslagen en aangepaste taken zoals onderzoek naar concurrenten of updates op sociale media.

Het alternatief voor Lindy AI combineert flexibiliteit met controle. U kunt gedetailleerde, gepersonaliseerde werkstroom creëren voor meer dan 100 populaire tools, overal waar dat nodig is menselijke controleposten toevoegen en acties in realtime triggeren met behulp van webhook-ondersteuning.

De beste functies van de Relay-app

Voeg stappen toe waarbij mensen betrokken blijven, zoals goedkeuringen, gegevensinvoer en het voltooien van taken, zodat mensen betrokken blijven waar dat nodig is

Activeer werkstroom direct met behulp van de Webhook Trigger om elk systeem of elke app in verbinding te brengen

Pas aangepaste HTTP-verzoeken (Hypertext Standard Protocol) met volledige controle over methoden, kopteksten en payloads

Gebruik ingebouwde AI-stappen zoals samenvatten, extraheren of vertalen om content in geautomatiseerde werkstroom te verwerken

Limiet van de Relay-app

Minder ingebouwde integraties in vergelijking met concurrenten zoals Zapier of Make

Werkstroom kan niet worden gedupliceerd tussen werkruimten, wat een belemmering vormt voor consultants en bureaus

Prijzen van de Relay-app

Free

Professional: $ 27/maand per gebruiker

Team: $98/maand (25 gebruikers inbegrepen)

onderneming: *Aangepaste prijzen

Relay. app-beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Relay. app?

Volgens een beoordeling van G2:

Wat ik het leukste vind aan Relay. app is dat iedereen op dezelfde pagina blijft. Het is eenvoudig, duidelijk en helpt echt om dingen vooruit te helpen zonder extra ruis.... Een ding dat ik niet leuk vind aan Relay. app is dat het een beetje rigide kan aanvoelen wanneer een taak of werkstroom flexibiliteit vereist.

Wat ik het leukste vind aan Relay. app is dat iedereen op dezelfde pagina blijft. Het is eenvoudig, duidelijk en helpt echt om dingen vooruit te helpen zonder extra ruis.... Een ding dat ik niet leuk vind aan Relay. app is dat het een beetje rigide kan aanvoelen wanneer een taak of werkstroom flexibiliteit vereist.

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers denkt dat automatisering hen 1 à 2 uur per week kan besparen, terwijl 19% schat dat het 3 à 5 uur kan opleveren voor diepgaand, geconcentreerd werk. Zelfs die kleine tijdsbesparingen tellen op: slechts twee uur per week bespaard komt neer op meer dan 100 uur per jaar – tijd die kan worden besteed aan creativiteit, strategisch denken of persoonlijke groei. 💯 Met ClickUp's AI Agents en ClickUp Brain kunt u werkstroom automatiseren, projectupdates genereren en uw vergaderantwoorden omzetten in bruikbare volgende stappen, allemaal binnen hetzelfde platform. U hebt geen extra tools of integraties nodig: ClickUp biedt alles wat u nodig hebt om uw werkdag te automatiseren en te optimaliseren op één plek. echte resultaten: *RevPartners heeft 50% van zijn SaaS-kosten bespaard door drie tools te consolideren in ClickUp. Zo kreeg het bedrijf een uniform platform met meer functies, nauwere samenwerking en één enkele bron van informatie die gemakkelijker te beheren en op te schalen is.

3. Bardeen (het beste voor AI-aangedreven browser-automatisering voor repetitieve taken)

via Bardeen

Bardeen helpt go-to-market-teams hun werk te doen waar ze al veel tijd doorbrengen: de browser. De tool regelt alles, van het vinden van leads en CRM-updates tot aangepaste outreach en onderzoek naar concurrenten.

Het is ontwikkeld om echte GTM-werkstroom te begrijpen. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op API-gebaseerde triggers zoals andere tools (bijv. Zapier of Make), kan Bardeen webpagina's direct 'zien' en ermee communiceren. Hierdoor kan het taken automatiseren die doorgaans menselijke interactie vereisen, zoals het kopiëren van informatie van websites, het invullen van formulier of het navigeren door complexe webportals.

De beste functies van Bardeen

Gebruik de Magic Box om automatiseringen te creëren door simpelweg in te typen wat u wilt

Verdicht en compileer inzichten met behulp van de Research Agent voor slimmere rapportage en analyse

Genereer berichten met de Message Generator , die de toon en content aanpast aan elke ontvanger

Activeer de vooraf gebouwde 'playbooks', herbruikbare automatisering-sjablonen, met één klik of snelkoppeling

Limieten van Bardeen

Een op krediet gebaseerd systeem kan bij intensief gebruik duur worden

Sommige gebruikers melden een hoog CPU- en RAM-gebruik, vooral bij het uitvoeren van browser-gebaseerde automatiseringen

Prijzen van Bardeen

Starter: $ 129/maand

teams: *$ 500/maand (jaarlijks gefactureerd)

onderneming: *$ 1.500/maand (jaarlijks gefactureerd)

Bardeen-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De Turingtest stelde zich een spel voor waarin een mens via tekst communiceert met zowel een machine als een andere mens. Als mensen niet met zekerheid kunnen zeggen wie wie is, heeft de machine de test doorstaan.

4. Gumloop (het beste voor interactieve, door AI aangestuurde werkstroom vanaf nul)

via Gumloop

Met Gumloop kunt u eenvoudig aangepaste werkstroomautomatisering bouwen en lanceren zonder afhankelijk te zijn van engineering. U kunt alles automatiseren in slechts drie stappen: slepen, verbinden en uitvoeren.

Het werkt rechtstreeks met tools die uw team al gebruikt, zoals Google Documenten, Slack, Notion, CRM-tools en meer. En u kunt websites scrapen, documenten sorteren en samenvatten, en de resultaten verzenden naar waar ze nodig zijn.

De beste functies van Gumloop

Trigger werkstroom met inkomende e-mail, Slack-berichten of webhooks

Bouw SEO-tools zoals blogoutline-generators met behulp van uw eigen logica

Extraheer en vat documenten op grote schaal samen met de Document Summarizer werkstroom

Sorteer en routeer bestanden met behulp van content-bewuste, AI-aangedreven filters en maps

Limiet van Gumloop

Geavanceerde AI-oproepen (bijv. GPT-4o of Claude 3. 5 Sonnet) kunnen tot 20 kredieten per stuk kosten

Omdat er geen optie voor live chat is, moet de gebruiker voor hulp een beroep doen op e-mail of forums

Prijzen van Gumloop

Free

Starter: $ 97/maand per gebruiker

Pro: $ 244/maand per 10 gebruikers

onderneming: *Aangepaste prijzen

Gumloop-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Een robot genaamd Sophia werd in 2017 de eerste robotburger van Saoedi-Arabië. Ze kan glimlachen, fronsen en (min of meer) grappen maken.

5. Zapier (het beste voor het maken van een verbinding tussen platforms van derden zonder code)

via Zapier

Zapier biedt een automatiseringstoolkit om complete systemen te bouwen met behulp van drag-and-drop-logica, aangepaste interfaces en herbruikbare sjablonen. Het is ontwikkeld om zowel persoonlijke taken als werkstroom op ondernemingsniveau te ondersteunen.

Met dit platform kunt u intelligente agents combineren, filters gebruiken om logica te beheren en gegevens naar behoefte in format opmaken. U kunt ook projectmanagement-automatisering beheren met ingebouwde tools zoals tabel, Canva en Paths.

De beste functies van Zapier

Breng complexe werkstroom visueel in kaart, documenteer ze en optimaliseer ze met Canvas

Maak en beheer Zaps voor automatisering van routine taken in duizenden apps zonder technische vaardigheden

Bouw en voer functies uit voor geavanceerde, op code gebaseerde automatiseringen met ingebouwde hosting

Sla gegevens rechtstreeks op in Zapier Tabel en beheer ze voor een soepele werkstroom over automatisering

Limieten van Zapier

Complexe werkstroom met voorwaarden, vertakkingen of geavanceerde automatisering vereist vaak workarounds of aangepaste scripts, in tegenstelling tot Zapier-alternatieven

Zap-fouten zijn niet altijd duidelijk, dus voor het oplossen van problemen moet u vaak logbestanden doorzoeken of contact opnemen met de ondersteuning

Prijzen van Zapier

Free

Pro: $29,99/maand

team: *$103,50/maand per 25 gebruikers

onderneming: *Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zapier?

Hier is een G2-recensie over deze tool:

Zapier bespaart me elke week uren handmatig werk. Ik gebruik het voornamelijk voor CRM-integraties, zoals het synchroniseren van leads tussen platforms, het automatisch bijwerken van contactgegevens en het triggeren van follow-ups. Het werkt betrouwbaar op de achtergrond... Voor sommige geavanceerde gebruikssituaties zijn nog steeds workarounds of aangepaste webhooks nodig, wat een beetje technisch kan zijn.

Zapier bespaart me elke week uren handmatig werk. Ik gebruik het voornamelijk voor CRM-integraties, zoals het synchroniseren van leads tussen platforms, het automatisch bijwerken van contactgegevens en het triggeren van follow-ups. Het werkt betrouwbaar op de achtergrond... Voor sommige geavanceerde gebruikssituaties zijn nog steeds workarounds of aangepaste webhooks nodig, wat een beetje technisch kan zijn.

6. Make. com (het beste voor visuele scripting en complexe werkstroom)

via Make.com

Make. com helpt u uw volledige automatisering in kaart te brengen met behulp van een visuele interface die u volledige controle geeft. U kunt complexe werkstroom ontwerpen en automatiseren, gegevens transformeren, acties trigger via webhooks en het gebruiken als een AI-samenwerkingstool.

De opvallendste functie is Make Grid, een live visuele in kaart brengen van al uw automatiseringen. U krijgt realtime inzicht in hoe alles met elkaar verbonden is, waar gegevens naartoe stromen en welke werkstroom aandacht nodig heeft.

Make. com beste functies

Beheer logica en werkstroom met voorwaardelijke statements en vertakkingen met behulp van Flow Control

Transformeer invoer direct met behulp van drag-and-drop-functies voor gegevensmanipulatie

Trigger scenario's extern via HTTP/Webhooks die verbinding maken met elke openbare API

Wijs rollen en limieten toe met ingebouwde toegangscontroles voor beter teambeheer

Limiet van Make.com

Foutmeldingen zijn soms vaag of te technisch

Werkstroom met veel stappen, routers of loops kunnen onverwachts vertragen of mislukken

Prijzen van Make.com

Free

Core: $10,59/maand per gebruiker

Pro: $18,82/maand per gebruiker

Teams: $34,12/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Make.com

G2: 4,7/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Make.com?

Volgens een recensie van Capterra:

Supergemakkelijk te leren en zeer intuïtief in gebruik, zelfs voor niet-technici. Maakt een zeer breed bereik aan automatiseringmogelijkheden mogelijk. ... Op activiteiten gebaseerde prijsstelling kan enkele nadelen hebben wanneer gebruikers niet goed worden ingewerkt.

Supergemakkelijk te leren en zeer intuïtief in gebruik, zelfs voor niet-technici. Maakt een zeer breed bereik aan automatiseringgebruiksscenario's mogelijk. ... Op activiteiten gebaseerde prijsstelling kan enkele nadelen hebben wanneer gebruikers niet goed worden ingewerkt.

📖 Lees ook: Maak alternatieven voor automatisering van werkstroom en processen

7. N8n (het beste voor open-source, flexibele automatisering voor ontwikkelaars)

via N8n

De meeste tools hebben moeite met logische werkstroom. Ze leggen limiet op aan de manier waarop u vertakking, samenvoegen of stap hergebruiken. n8n neemt deze limiet weg met dynamische bedieningselementen voor filters, loops, switches en conditionele routing, die allemaal zichtbaar zijn in een overzichtelijke visuele editor.

Als AI-werkstroomgenerator geeft het bij elke stap realtime resultaten weer, zodat u kunt debuggen zonder de hele werkstroom opnieuw uit te voeren. Voeg alleen waar nodig aangepaste code toe en gebruik triggers, webhooks of HTTP-knooppunten om alles te verbinden, zelfs tools zonder native ondersteuning.

De beste functies van N8n

Krijg toegang tot tools zonder native integraties met behulp van curl of bestaande inloggegevens

Samenvoeg, splits, filter, verwijder duplicaten of herhaal met Transformers , met behulp van slimme logica en minimale inspanning

Schrijf dynamische logica met behulp van expressies en code-knooppunten en voeg aangepaste transformaties toe in JavaScript of Python

Maak app-gebeurtenissen, webhooks, chatberichten of cron-taken die bij uw proces passen

Limieten van N8n

Hoewel het beweert geen code te vereisen, hebben gebruikers vaak toch basiskennis van JavaScript of API-structuren nodig

Het debuggen van complexe werkstroom is lastig en tijdrovend

Prijzen van N8n

Aangepaste prijzen

N8n-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

8. Beam AI (het beste voor start-ups die een AI-werkstroombouwer nodig hebben)

via Beam AI

Beam is een AI-tool voor klantenservice- en financiële teams die werkstroom automatiseert met behulp van zelflerende agents. Deze agents passen zich aan resultaten aan, passen feedback toe en verfijnen hun uitvoering zonder voortdurend toezicht.

Taak zoals het controleren van salarisadministratie, het screenen van cv's of het beheren van klantverzoeken worden autonoom afgehandeld en in de loop van de tijd verfijnd. Elke agent neemt realtime beslissingen met behulp van het modelwisselsysteem van Beam.

Ze selecteren het juiste model, trigger stappen op basis van de context en zorgen ervoor dat processen zonder vertragingen blijven lopen.

De beste functies van Beam AI

Kies dynamisch het ideale model voor elke Taak met ModelMesh

Integreer SOP's om medewerkers te trainen in uw bestaande processen en maak binnen enkele minuten verbinding met uw systemen

Monitor prestaties in realtime met dashboards die de activiteiten van agents, foutpercentages en werkstroomresultaten weergeven

Beam AI-limiet

Gebruikers moeten hun eigen vectoropslagruimte beheren, wat de complexiteit van de installatie kan vergroten

Voornamelijk geoptimaliseerd voor standaarddocumenten; kan mogelijk geen complexe of nichebestandstypen ondersteunen

Prijzen van Beam AI

Aangepaste prijzen

Beam AI-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? De allereerste AI-chatbot werd in 1966 ontwikkeld door MIT-professor Joseph Weizenbaum. Deze chatbot kreeg de naam ELIZA en vervulde de rol van psychotherapeut. Gebruikers typten hun gedachten in en Eliza reageerde met behulp van een eenvoudig, op regels gebaseerd systeem dat menselijke gesprekken nabootste.

9. Automation Anywhere (het beste voor robotische procesautomatisering (RPA) op ondernemingsniveau)

via automatisering Anywhere

Automation Anywhere combineert documentverwerking, werkstroomontwerp en systeemintegratie. De automatisering begrijpt hoe processen in de juiste instelling werken, past zich aan veranderingen aan en zorgt ervoor dat de uitvoering binnen alle afdelingen op elkaar is afgestemd.

Deze software voor taakautomatisering biedt teams de tools om snel automatiseringen te bouwen, te beheren en te implementeren, waarbij alles in de cloud draait. Bovendien krijgt u een werkruimte om activiteiten te monitoren en strategieën in realtime aan te passen.

De beste functies van automatisering Anywhere

Bouw agents met AI Agent Studio om aangepaste taakuitvoerders te ontwerpen en te beheren

Breng hiaten in kaart met Process Discovery, ontdek inefficiënties en krijg op gegevens gebaseerde suggesties over wat u kunt automatiseren

Maak verbinding met werk met Automation Co-Pilot en voeg automatiseringhulp op het scherm toe aan alledaagse apps

Limieten van automatisering Anywhere

Bots kunnen vertraging of instabiliteit ondervinden bij het afhandelen van complexe processen

Ondanks dat het low code is, voelt het vaak programmatisch aan

Prijzen van automatisering Anywhere

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Automation Anywhere

G2: 4,5/5 (meer dan 3900 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 190 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De term 'kunstmatige intelligentie' werd in 1956 tijdens de Dartmouth Conference bedacht door John McCarthy. Deze conferentie wordt nu beschouwd als het begin van AI als wetenschappelijk veld.

10. Microsoft automatisering (het beste voor het Microsoft-ecosysteem)

via Microsoft automatisering

Power Automate helpt teams repetitief werk te verminderen met een combinatie van no-code tools, taakmining en processtromen. U kunt automatiseringen ontwerpen in eenvoudige taal, ze uitvoeren in cloud- of desktop-apps en goedkeuringen, documenttaken of gegevensupdates afhandelen.

Met deze AI-tool voor automatisering kunt u eenvoudige taken of meerstapsprocessen automatiseren en krijgt u begeleide inzichten over op welke werkstroom u zich vervolgens moet richten.

De beste functies van Microsoft automatisering

Maak en bewerk werkstroom met natuurlijke taalprompts met behulp van Microsoft 365 Copilot

Breng inefficiënties in kaart en geef prioriteit aan automatisering met process mining.

Automatiseer acties in Microsoft 365-apps zoals Excel, Teams en OneDrive.

Stel documentverwerking in en extraheer gegevens met de AI-builder.

Limieten van Microsoft automatisering

Stille storingen in complexe werkstroom zorgen voor frustratie

AI-functies kunnen niet-technische gebruikers overweldigen vanwege overlappende tools.

Prijzen van Microsoft Automate

Free

Power Automate Premium: $15/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Power Automate Proces: $150/maand per bot (jaarlijks gefactureerd)

Power Automate Hosted Process: $ 215/maand per bot (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Automate

G2: 4,4/5 (meer dan 650 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Automate?

Een G2-recensie deelde dit inzicht:

Wat ik zo geweldig vind aan Power Automate, is hoe eenvoudig het is om flows in te stellen tussen apps die ik dagelijks gebruik, zoals Outlook, Teams en SharePoint... Soms is het debuggen van een mislukte flow een beetje lastig. De foutmeldingen kunnen vaag zijn en je moet vaak door logbestanden spitten om erachter te komen wat er mis is gegaan.

Wat ik zo geweldig vind aan Power Automate is hoe gemakkelijk het is om flows in te stellen tussen apps die ik dagelijks gebruik, zoals Outlook, Teams en SharePoint... Soms is het debuggen van een mislukte flow een beetje lastig. De foutmeldingen kunnen vaag zijn en je moet vaak door logbestanden spitten om erachter te komen wat er mis is gegaan.

11. Motion (het beste voor geautomatiseerde planning en diepgaand werk)

via Motion

In plaats van met verschillende tools te jongleren, kunt u met Motion rollen toewijzen aan AI, zoals projectmanager, recruiter of assistent, en zij zorgen ervoor met een kleine installatie.

Dit alternatief voor Lindy AI plant uw werkdag voor u en gebruikt AI om taken, vergaderingen en deadlines in uw kalender in te plannen op basis van prioriteit en beschikbaarheid. Het merkt wanneer plannen veranderen, zoals vergaderingen die uitlopen of urgente taken die binnenkomen, en past uw planning direct aan om u op schema te houden.

Beste functies van Motion

Neem vooraf getrainde AI-medewerkers in dienst, zoals Dot (recruiter), Millie (projectmanager) en Suki (marketingmedewerker).

Maak visuele roadmaps met behulp van AI Gantt-grafieken die worden bijgewerkt naarmate het werk vordert.

Analyseer uw taken, rangschik ze op urgentie en deadlines en plan ze opnieuw in met de AI-taakbeheerder.

Bewegingslimieten

De gebruikersinterface voor het invoeren van taken voelt onhandig aan, met een limiet aan opties voor het herschikken of organiseren van projecten.

Frequente vertragingen en trage prestaties, vooral bij het navigeren of bijwerken van taken

Motion-prijzen

AI Workplace: $ 19/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

AI-medewerkers: $ 29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

AI Employees Light: $ 148/maand per gebruiker (inclusief 3 zetels)

AI Employees Standard: $ 446 per maand per gebruiker (inclusief 25 zetels)

AI Employees Plus: $ 894/maand per gebruiker (inclusief 25 zetels)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Motion?

Hier volgt een perspectief uit de eerste hand uit een G2-recensie:

Ik ben dol op de AI-tijdinvullingen. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met welk project/welke taak er moet worden gedaan... De enige paar nadelen zijn dat alles dienovereenkomstig moet worden ingesteld in projecten en sjablonen voor redelijk gebruik. Het automatiseren van taken en stappen is eenvoudig, maar gaat niet zo ver als ik zou willen wat betreft het schrijven van variabelen voor namen of het automatisch starten van projecten buiten het bedrijf in plaats van op privé-niveau.

Ik ben dol op de AI-tijdinvullingen. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met welk project/welke taak er nog te doen is... De enige paar nadelen zijn dat alles dienovereenkomstig moet worden ingesteld in projecten en sjablonen voor redelijk gebruik. Het automatiseren van taken en stappen is eenvoudig, maar gaat niet zo ver als ik zou willen wat betreft het schrijven van variabelen voor namen of het automatisch starten van projecten buiten het bedrijf in plaats van op privé niveau.

🧠 Leuk weetje: AI-systemen zijn steeds beter geworden in patroonherkenning, natuurlijke taalverwerking en kunnen zelfs mensen verslaan met schaken. Een voorbeeld hiervan is IBM's Deep Blue, dat in 1997 wereldkampioen Garry Kasparov versloeg.

📖 Lees ook: Topalternatieven voor Motion App

Maak uw AI-werkstroom aangepast met ClickUp

Weegt u nog steeds uw opties af? Als u op zoek bent naar een alles-in-één oplossing die taakbeheer, team samenwerking en krachtige AI combineert, dan is ClickUp wellicht precies wat u nodig hebt.

Met ClickUp Brain krijgt u een AI-assistent die schrijft, samenvat en vragen beantwoordt, precies waar u werkt.

Combineer dat met ClickUp automatisering en u kunt repetitieve werkstroom voor projecten, documenten, taken en meer stroomlijnen zonder het platform te verlaten.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! ✅