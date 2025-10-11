ClickUp versus Amplenote: welke productiviteitstool past bij u?

Stel je voor: er staan drie verschillende apps open op je scherm, elk met een deel van hetzelfde project. Je hersenen houden een mentale in kaart brengen bij van waar alles zich bevindt, maar die in kaart brengen wordt elke dag rommeliger.

De oplossing lijkt eenvoudig: alles op één plek zetten.

Maar ClickUp en Amplenote doen dit op heel verschillende manieren. Met de ene kunt u uw perfecte werkruimte bouwen met alle tools die u nodig hebt, terwijl de andere kijkt hoe u werkt en u helpt verbinding te leggen.

De keuze tussen ClickUp en Amplenote komt hierop neer: wil je een contextueel AI-systeem dat begrijpt hoe je werkt, of een geavanceerde app voor het maken van aantekeningen voor nog te doen takenlijsten? 🧰

ClickUp en Amplenote in één oogopslag

Criteria ClickUp Amplenote Hoofddoel Alles-in-één geconvergeerde AI-werkruimte voor taken, documenten, doelen en chat, AI-aangedreven + spraaknotities maken, zoeken en externe AI-modellen Aantekeningen-app met geïntegreerde takenlijsten en planning Taakbeheer Geavanceerd taakbeheer met statussen, prioriteiten, afhankelijkheden, automatisering en tijdsregistratie Basis taakbeheer binnen aantekeningen, met deadlines, prioriteiten en herinneringen Aantekening maken Documenten met uitgebreid format, gezamenlijke bewerking en sjablonen voor het maken van aantekeningen Krachtige aantekening met backlinks, bidirectionele koppelingen en format Kalenderintegratie AI-aangedreven agenda met drag-and-drop-taakplanning en tijdblokkering die synchroniseert met Google Agenda en Outlook Agenda Ingebouwde kalender die synchroniseert met taken en aantekeningen Dagelijkse planning en productiviteit 'Home'-weergave voor gepersonaliseerde planning, doelen, herinneringen en agenda-widgets De dagelijkse planner combineert het bijhouden van taken en het maken van aantekeningen in één ruimte Samenwerking Ontworpen voor teams: taken toewijzen, opmerkingen plaatsen, chatten, documenten delen en machtigingen instellen Basis-aantekening en taak-deel; niet ideaal voor grote teams Projectmanagement-functies Meerdere weergaven (lijst, bord, gantt, tijdlijn), doel, werklastweergave, sprints Niet ontworpen voor project- of team-wide taakbeheer Automatisering en workflows Aangepaste en vooraf gebouwde automatiseringssjablonen voor diverse werkstroom Geen automatisering ondersteunen Sjablonen Grote sjabloonbibliotheek voor documenten, taken en workflows Geen ingebouwde sjablonen Zoeken en navigeren Globale zoekfunctie, filters, tags en hiërarchische structuur (ruimte > mappen > lijsten > taken) Sterke gekoppelde structuur en taggebaseerde organisatie, eenvoudiger in het algemeen Prijzen* Free Forever-abonnement; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 5,84/maand/gebruiker

Wat is ClickUp?

Creëer de werkruimte van uw team in ClickUp Organiseer projecten, teams en taken met ClickUp, de alles-in-één app voor werk

Voor velen van ons zijn onze projecten, kennis, aantekeningen en communicatie verspreid over verschillende tools die niet met elkaar verbonden zijn, wat ons werk vertraagt.

ClickUp lost dit op met 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, die projecten, kennis en chat op één plek combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Met zijn zeer aanpasbare werkstroom voldoet het aan een breed bereik aan projectmanagementbehoeften. Dat is nog niet alles. Het is ontworpen om taken, documenten, doelen en samenwerking op één plek, onder één dak te beheren, om voortdurende contextwisselingen en tooloverload, ook wel bekend als Work Sprawl, te voorkomen.

Functies van ClickUp

Laten we eens nader bekijken wat ClickUp te bieden heeft.

Functie #1: AI-mogelijkheden die als magie werken

ClickUp Brain is een volledig geïntegreerde, rolbewuste engine voor productiviteit die in ClickUp is ingebouwd.

Ontvang direct updates over uw werkruimte met ClickUp Brain

Stel dat u snel de status van een sprint, aantekeningen over de laatste marketingactiviteiten of zelfs de taken van een teamgenoot van het afgelopen kwartaal wilt vinden. In plaats van te zoeken, kunt u gewoon ClickUp Brain vragen en het haalt voor u binnen enkele seconden contextbewuste antwoorden op.

💡Bonus: Aantekeningen maken is geweldig, maar je aantekeningen inspreken is 400% sneller!

Geniet van AI-aangedreven spraakdictee dat aantekeningen transcribeert EN bijwerkt en bewerkt met ClickUp Talk to Text in realtime en in meer dan 40 talen! 🌏

ClickUp Brain MAX is een desktop-AI-assistent die de volledige context van uw werkomgeving en gekoppelde apps begrijpt. Gebruik de functie Talk to Text om uw gesproken ideeën vast te leggen en om te zetten in taken, teamleden toe te wijzen en meer.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller klaar met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

De AI Knowledge Manager legt verbindingen tussen uw aantekeningen, documenten, taken en mensen. Wilt u weten wat er vorige maand tijdens de roadmap-vergadering is besloten? ClickUp Brain weet waar het moet zoeken en kan de belangrijkste punten voor u samenvatten.

Vraag ClickUp Brain om taken en projecten voor je samen te vatten

Ondersteuning bij vergaderingen ondersteunen

Laten we het nu eens hebben over vergaderingen, het soort dat lang duurt en resulteert in halfbakken aantekeningen.

De ClickUp AI Notetaker maakt vergaderingen een stuk eenvoudiger door het hele proces van aantekeningen maken te automatiseren. Het registreert en transcribeert alles in realtime en slaat een doorzoekbaar transcript, video en samenvatting op in een privé-document. Dus zelfs als u even afgeleid was of het gesprek moest overslaan, krijgt u toch het volledige plaatje te zien.

Laat ClickUp AI Notetaker uw vergaderingen omzetten in actie

Maar het blijft niet bij transcriptie. De AI-tool voor vergaderingen detecteert actiepunten en zet deze automatisch om in toegewezen taken, direct nadat uw vergadering is afgelopen.

Omdat het volledig is geïntegreerd in het ClickUp-ecosysteem, kunnen aantekeningen worden gekoppeld aan projecten, getagd in Chat en weergegeven in documenten – het is naadloos.

Gratis sjabloon downloaden Leg de agenda, aantekeningen en actiepunten van vergaderingen vast met de ClickUp-sjabloon voor vergadernotities

Als je op zoek bent naar een kant-en-klare sjabloon voor het handmatig maken van aantekeningen tijdens vergaderingen, probeer dan de ClickUp Meeting Notes Template.

De sjabloon is een uitgebreide, actiegerichte werkruimte binnen de notulensoftware die helpt bij het vastleggen en beheren van teamdiscussies. De linkerzijbalk toont een overzichtelijke mapstructuur, zoals Meeting Guidelines en Weekly Team Meetings met aantekeningen met datumstempel en een speciale ruimte voor Daily Standup/Sync.

👀 Wist je dat? De vijf populairste methoden voor het maken van aantekeningen zijn: De Cornell-methode , die uw aantekeningen in vakjes indeelt , die uw aantekeningen in vakjes indeelt

Mindmapping , waarbij je begint met een centraal idee in het midden van de pagina en van daaruit een vertakking maakt met subideeën, categorieën en verbindingen, zoals bij een boom , waarbij je begint met een centraal idee in het midden van de pagina en van daaruit een vertakking maakt met subideeën, categorieën en verbindingen, zoals bij een boom

Zettelkasten , waar uw aantekeningen via links en tags met elkaar worden verbonden, waardoor een groeiend web van kennis ontstaat , waar uw aantekeningen via links en tags met elkaar worden verbonden, waardoor een groeiend web van kennis ontstaat

De Outline-methode , een klassieke hiërarchische structuur, zoals een , een klassieke hiërarchische structuur, zoals een stamboom voor ideeën

De grafiekmethode , waarbij je je pagina in kolommen voor categorieën verdeelt en rijen invult terwijl je informatie verzamelt , waarbij je je pagina in kolommen voor categorieën verdeelt en rijen invult terwijl je informatie verzamelt

Functie #2: AI-aangedreven documentatieframework

ClickUp Docs is een dynamisch document dat is ontwikkeld voor teams die behoefte hebben aan structuur en snelheid. Als u een kennisbank, SOP-bibliotheek, projectbriefing of client-playbook aan het opbouwen bent, is dit de perfecte oplossing voor u.

Schrijf en werk beter samen met uw team en clients met ClickUp Docs

U kunt content ordenen in geneste pagina's, tabellen toevoegen, weergaven insluiten en zelfs rechtstreeks linken naar taken en werkstroom.

Een productteam kan bijvoorbeeld een 'Feature Launch Handbook' maken met subpagina's voor QA-checklists, tijdlijnen en marketingbriefings, allemaal in één deelbaar, collaboratief document. En omdat elk document in uw werkruimte staat, kunt u het koppelen aan taken, updates bijhouden en ervoor zorgen dat het altijd synchroniseert met de uitvoering van het project.

Vraag ClickUp Brain om alles te genereren, van een samenvatting van al je eerdere feedback over een project, een blogpost tot een productbeschrijving, binnen ClickUp Document

Wat de software voor documentsamenwerking nog krachtiger maakt, is de AI Writer van ClickUp Brain. U kunt het programma vragen om een samenvatting van een gekoppelde taak op te stellen, een lange alinea te herschrijven in opsommingstekens of zelfs helemaal nieuwe documentatie te genereren. Typ gewoon een slash-commando of klik op het AI-pictogram om aan de slag te gaan.

Functie #3: projectmanagement

De projectmanagement-functie van ClickUp begint met ClickUp-taak. Deze zijn flexibel, zeer aanpasbaar en ontworpen om in elke werkstroom te passen.

Maak ClickUp-taak met gedetailleerde informatie, toegewezen persoon en prioriteit-vlaggen

Elke taak fungeert als een slimme container voor informatie zoals deadlines, toegewezen personen, subtaaken, tijdsregistratie, bestanden en gesprekken.

Het platform blinkt uit in details: je kunt ClickUp-taak afhankelijkheid instellen om de volgorde te bepalen, zoals 'Niet starten voordat het ontwerp is goedgekeurd', aangepaste taak statussen toevoegen die precies bij je proces passen, en schakelen tussen ClickUp-weergaven zoals Lijst, Bord en Kalender.

Het bevat ook een AI-projectmanager die automatische projectsamenvattingen en teamupdates maakt en zelfs content-generatie ondersteunt met de AI-schrijver.

📌 Voorbeeldprompt: Vat de belangrijkste updates en belemmeringen van deze sprint samen op basis van voltooide taken en opmerkingen van de afgelopen twee weken.

En als de taken zich opstapelen, komen ClickUp herinneringen te hulp.

Stel ClickUp-herinneringen in met bijlagen, datums en terugkerende schema's

Je kunt persoonlijke herinneringen instellen voor alles, zoals follow-ups, deadlines of Willekeurig ideeën, en deze koppelen aan taken, documenten of zelfs chatten. Ze worden gesynchroniseerd tussen mobiel en desktop, dus het maakt niet uit of je achter je bureau zit of onderweg bent; het platform houdt je gefocust met just-in-time herinneringen.

Prijzen van ClickUp

Wat is Amplenote?

via Amplenote

*amplenote is een veelzijdige tool voor aantekeningen en productiviteit waarmee gebruikers ideeën kunnen vastleggen, informatie kunnen ordenen en taken kunnen beheren

Aantekeningen zijn flexibel: je kunt format toevoegen, bijlagen bijvoegen en gekoppelde verbindingen maken tussen gerelateerde pagina's om een verbonden web van informatie op te bouwen. Ze zijn betrouwbaar als je je gedachten graag in lagen organiseert of oudere ideeën opnieuw wilt bekijken.

Het platform neemt privacy ook serieus. Alles is end-to-end versleuteld, wat geruststellend is als je persoonlijke of gevoelige informatie opslaat. Hoewel het voornamelijk is ontworpen voor individueel gebruik, heeft het ook functies voor delen en samenwerken.

Functies van Amplenote

Hier zijn enkele functies van Amplenote waarmee je verschillende methoden voor het maken van aantekeningen kunt uitproberen.

Functie #1: Mogelijkheden voor het maken van aantekeningen

Voeg extra aantekeningen toe aan uw kennis voor context met Amplenote

Amplenote is in de eerste plaats ontwikkeld voor het maken van solide, afleidingsvrije aantekeningen. De editor biedt u alle essentiële functies: vetgedrukte tekst, koppen, markeringen, lijsten, citaten, code blokken en tabellen.

Je kunt ook afbeeldingen en video's insluiten en zelfs naar andere aantekeningen binnen een aantekening linken, zodat je ideeën in verbinding blijven.

Een opvallende functie is Rich Footnotes. U kunt geen extra tekst, afbeeldingen of links achter een woord of zin verbergen, waardoor uw aantekeningen overzichtelijk blijven met details eronder. Dit is handig wanneer u iets schrijft dat context nodig heeft.

Functie #2: Organisatie en gekoppeld

Maak uw kennis verbinding met backlinking-functies in Amplenote

Met de bidirectionele links van Amplenote kunt u vanuit de ene aantekening naar een andere verwijzen en automatisch een backlink maken. Na verloop van tijd ontstaat zo een mini-kennisweb waarmee u gemakkelijk eerdere gedachten kunt terugvinden.

Het maakt ook gebruik van een flexibel tagsysteem dat nesting ondersteunt, dus als je gewend bent aan mappen of hiërarchieën, kun je met tags iets soortgelijks creëren.

Zoeken gaat snel en werkt voor alles, zelfs bijlagen, zodat je geen tijd verspilt met het zoeken naar dingen die je vorige maand hebt geschreven.

Sla informatie rechtstreeks vanuit uw browser op met Amplenote

Amplenote bevat kleine maar doordachte tools om dingen in beweging te houden. Met de Quick Taak Bar kun je snel iets noteren zonder door menu's te hoeven bladeren. Met de Amplecap web clipper kun je links, afbeeldingen of citaten rechtstreeks vanuit je browser opslaan in je aantekeningen.

Offline toegang betekent dat je zonder wifi kunt doorwerken en dat alles wordt synchroniseerd zodra je weer online bent. Er is ook een versie-geschiedenis, dus als je ooit iets belangrijks verwijdert, kun je teruggaan en het herstellen.

Prijzen van Amplenote

Free

Pro: $ 5,84/maand+ per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onbeperkt: $10/maand+ per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Oprichter: $20/maand+ per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

ClickUp versus Amplenote: functies vergeleken

ClickUp en Amplenote zijn beide gericht op het verhogen van de productiviteit, maar pakken dit op verschillende manieren aan.

Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden op het gebied van sleutelfuncties, zodat u de projectmanagement kunt kiezen die het beste bij uw werkstroom past. ⚒️

Functie #1: Taak- en projectmanagement

Laten we eens kijken hoe elke tool je helpt om je werk te organiseren en projecten efficiënt te beheren.

ClickUp

ClickUp gaat helemaal los als het gaat om het beheren van projecten en taken. Je kunt taken aanmaken met gedetailleerde aangepaste velden, prioriteiten instellen, terugkerende takenlijsten maken en subtaken of afhankelijkheden koppelen om je werk in kaart te brengen. Het zit ook boordevol visuele tools zoals Kanban-borden, Gantt-grafieken, kalenders en tijdlijnen. Het platform blinkt uit in het leggen van verbinding en automatisering van je werk.

Amplenote

Amplenote houdt het heel eenvoudig. Taken staan in je aantekeningen, waardoor plannen heel natuurlijk aanvoelt. Je kunt prioriteiten markeren met behulp van een slim scoresysteem op basis van de Eisenhower-matrix en terugkerende herinneringen instellen. Maar je vindt hier geen complexe projectweergaven zoals borden of gantt-grafieken.

🏆 Winnaar: ClickUp vanwege zijn robuuste, schaalbare functies die u helpen bij het beheren van meerdere projecten, mensen en langetermijn tijdlijnen.

📖 Lees ook: Hoe u AI kunt gebruiken voor dagelijkse taken

Functie #2: Samenwerking en communicatie

Hieronder leest u hoe beide tools teamwork ondersteunen en gesprekken in verbinding houden met uw werk.

ClickUp

ClickUp is een platform dat teams centraal stelt, waar je opmerkingen kunt plaatsen bij taken, kunt chatten met teamgenoten, opmerkingen kunt toewijzen en kunt samenwerken met behulp van Docs, Chat en Whiteboards met live bewerking.

Voeg gastrechten, notificaties en integraties met tools van derden of e-mail toe en je hebt een complete checklist voor projectmanagement voor teams.

Amplenote

Amplenote heeft basisfuncties voor communicatie.

Je kunt aantekeningen delen, samenwerken aan takenlijsten en aantekeningen op het web publiceren. Het is geschikt voor lichte samenwerking of individuele gebruikers die content met een paar mensen delen. Maar er is geen realtime bewerking of teamberichten.

🏆 Winnaar: ClickUp is beter geschikt voor realtime samenwerking, vooral met teams of clients.

Functie #3: Aantekeningen maken en kennisbeheer

ClickUp

Documenten in ClickUp zijn ideaal voor het maken van aantekeningen in teamverband.

Je kunt in realtime samenwerken, koppelingen naar taken maken, actiepunten toewijzen en pagina's ordenen met mappen of geneste hiërarchieën. De opmaaktools doen hun werk en je kunt sjablonen maken voor herhaalbare content. Het is een goede keuze als je aantekeningen gekoppeld zijn aan werk-taken of documentatie.

Amplenote

Amplenote is ontwikkeld voor diepgaand, verbonden denken. Het biedt uitgebreid format, Markdown, bidirectionele links, inklapbare overzichten en voetnoten die extra details verbergen achter een overzichtelijke interface.

Het is ook handig voor het opbouwen van een weergave van een persoonlijke kennisgrafiek en het leggen van een verbinding met uw ideeën in de loop van de tijd.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! ClickUp is een uitstekende keuze als je je aantekeningen direct wilt omzetten in acties. Amplenote is de juiste keuze als je op zoek bent naar een plek om ideeën en besprekingen tijdens vergaderingen te noteren.

ClickUp versus Amplenote op Reddit

We hebben Reddit geraadpleegd om te begrijpen hoe echte gebruikers denken over de discussie ClickUp versus Amplenote. Dit is wat we hebben gevonden:

Een Redditor vatte het mooi samen door erop te wijzen dat de beste tool afhangt van je doel, notities maken versus plannen en uitvoeren:

Wat wordt uw belangrijkste gebruik? Als het vooral gaat om het maken van aantekeningen, het opslaan van weblinks, het onthouden van dingen en het leggen van verbanden tussen al deze zaken, dan is Amplenote de beste keuze. Als het gaat om het uitvoeren van taken en het registreren van de benodigde tijd, planning op langere termijn en de flexibiliteit om een geschikte weergave te kiezen en integraties met andere diensten afhankelijk van de behoefte, dan is ClickUp de beste keuze. (Je hebt misschien al gemerkt dat het documentbeheer een misschien niet-intuïtieve aanpak vereist. )

Wat wordt uw belangrijkste gebruik?

Als het vooral gaat om het maken van aantekeningen, het opslaan van weblinks, het onthouden van dingen en het leggen van verbanden tussen al deze zaken, dan is Amplenote de beste keuze.

Als het gaat om het uitvoeren van taken en het registreren van de benodigde tijd, planning op langere termijn en de flexibiliteit om een geschikte weergave te kiezen en integraties met andere diensten afhankelijk van de behoefte, dan is ClickUp de beste keuze. (Je hebt misschien al gemerkt dat het documentbeheer een misschien niet-intuïtieve aanpak vereist. )

Een andere gebruiker die beide platforms heeft geprobeerd, deelde hoe elke tool uiteindelijk een ander doel diende in zijn werkstroom:

Op dat moment had ik echter al een heel duidelijk idee van welke functies ik nodig had en hoe ik ze zou gebruiken, dus ClickUp was perfect geschikt – voor planning. Ik wil wel zeggen dat, hoe je ook besluit om ClickUp te gaan gebruiken, het inderdaad overweldigend kan zijn als je op dag 1 alle functies probeert te gebruiken. De kern is taakverwerking, en dus bestaat het grootste deel van de rest – waar de kracht ligt – uit weergaven van taken. Ik ben onlangs bij Amplenote terechtgekomen (nadat ik andere diensten had geprobeerd die zogenaamd aantekeningstansclusie hadden). Voor mij vervult het een andere behoefte dan ClickUp: aantekeningen maken, gedachten vastleggen en taggen, en ze zelfs allemaal gekoppeld.

Op dat moment had ik echter al een heel duidelijk idee van welke functies ik nodig had en hoe ik ze zou gebruiken, dus Clickup was perfect geschikt – voor planning. Ik wil wel zeggen dat, hoe je ook besluit om Clickup te gaan gebruiken, als je op dag 1 alle functies probeert te gebruiken, het inderdaad overweldigend kan zijn. De kern is taakverwerking, en dus is het grootste deel van de rest – waar de kracht ligt – het bekijken van taken.

Ik ben onlangs bij Amplenote terechtgekomen (nadat ik andere diensten had geprobeerd die zogenaamd aantekeningstansclusie hadden). Voor mij vervult het een andere behoefte dan ClickUp: aantekeningen maken, gedachten vastleggen en taggen, en ze zelfs allemaal gekoppeld.

Ten slotte gaf een solo-consultant zijn mening over het gebruik van ClickUp voor het runnen van een eenmanszaak en waarom hij daar de voorkeur aan geeft:

Ik ben Team Clickup. Ik run een eenmansadviesbureau waar de ene klus structureel vergelijkbaar is met de volgende. Het kostte me even om uit te vinden hoe ik mijn sjabloon moest instellen; wel of geen mappen gebruiken, welke velden ik moest gebruiken, enz. Naar mijn mening was het de moeite van het leerproces meer dan waard. Wat Android betreft, zou ik ontzettend veel informatie moeten verplaatsen op een klein scherm. Ik gebruik mijn telefoon vooral voor de weergave van informatie en ik bewerk informatie vooral op een apparaat met groot scherm. Je KUNT je werkzaamheden vanaf een telefoon uitvoeren, maar dat lijkt me nogal vergezocht. Als webgebaseerd platform maakt het voor je ClickUp-installatie natuurlijk niet uit welk apparaat met groot scherm je gebruikt.

Ik ben Team Clickup. Ik run een eenmansadviesbureau waar de ene klus structureel vergelijkbaar is met de volgende. Het kostte me even om uit te vinden hoe ik mijn sjabloon moest opzetten; wel of geen mappen gebruiken, welke velden ik moest gebruiken, enz. Naar mijn mening was het de moeite van het leerproces meer dan waard. Wat Android betreft, zou ik ontzettend veel informatie moeten verplaatsen op een klein scherm. Ik gebruik mijn telefoon vooral voor de weergave van informatie en ik bewerk informatie vooral op een apparaat met groot scherm. Je KUNT je werkzaamheden vanaf een telefoon uitvoeren, maar dat lijkt me nogal vergezocht. Als webgebaseerd platform maakt het voor je ClickUp-installatie natuurlijk niet uit welk apparaat met groot scherm je gebruikt.

Welke tool voor productiviteit is de beste?

De finale is hier, en de keuze is vrij duidelijk!

Het is ClickUp! 👑

Amplenote is een solide kanshebber als je je wilt richten op het maken van aantekeningen, het koppelen van ideeën en het privé en lichtgewicht houden van zaken.

Maar als het gaat om veelzijdigheid, projectuitvoering en teamwerk, loopt ClickUp voorop, vooral als je werk tussen teams coördineert.

Het brengt alles, documenten, chat, doel, kalender en AI-assistentie, samen in één platform. Het platform groeit met je mee zonder rigide werkstroom.

