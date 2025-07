Hoe voert u een volledige CRO-audit uit?

Zelfs met bekwame SEO-specialisten, performance marketeers en topontwikkelaars hebben veel bedrijven nog steeds moeite om websitebezoekers om te zetten in betalende klanten. Als gevolg daarvan halen ze hun bredere bedrijfsdoelen niet.

Als conversies achterblijven, kan een conversieoptimalisatie-audit aan het licht brengen waar het misgaat.

Een CRO-audit helpt u de prestaties van uw website te evalueren vanuit het perspectief van uw doelgroep, knelpunten in het klanttraject bloot te leggen en de algehele gebruikerservaring te optimaliseren.

Laten we eens nader bekijken hoe een CRO-audit werkt en hoe deze wordt uitgevoerd.

Wat is een CRO-audit?

Een CRO-audit is een gedetailleerde evaluatie van uw website of digitaal product, bedoeld om conversiebarrières en mogelijkheden voor verbetering van de conversieratio te identificeren.

📌 Als we bijvoorbeeld een conversie-audit zouden uitvoeren voor een merk dat zijn producten op Amazon verkoopt, zouden we het volgende analyseren:

Producttitels: Zijn ze duidelijk, relevant en geoptimaliseerd voor zoekwoorden?

Productbeschrijvingen: Communiceren ze de voordelen en pakken ze de pijnpunten van gebruikers aan?

Afbeeldingen: Zijn ze professioneel, hebben ze een hoge resolutie en zijn ze informatief?

Prijzen: Zijn deze concurrerend, transparant en in overeenstemming met de waargenomen waarde?

Beoordelingen: Worden negatieve beoordelingen behandeld en zijn er voldoende positieve beoordelingen om sociale bewijskracht op te bouwen?

Gebruikerservaring: Kunnen gebruikers gemakkelijk bladeren, lezen en interactie hebben met de productpagina's?

Call to action (CTA): Zijn CTA's zichtbaar, overtuigend en stimuleren ze de beoogde interacties van gebruikers?

Mobiele apparaten: Is de productpagina geoptimaliseerd voor kleinere schermen en responsief ontwerp?

Met CRO-tools kunt u de ervaring van uw klanten vanuit hun perspectief begrijpen.

⭐️ Functie sjabloon De ClickUp A/B-testsjabloon is uw ideale tool voor het uitvoeren van een grondige CRO-audit. Hiermee kunt u hypothesen organiseren, de prestaties van experimenten bijhouden en resultaten documenteren, allemaal in één centrale werkruimte. Met ingebouwde aangepaste velden en meerdere weergaven kunt u tests stroomlijnen, ideeën prioriteren en sneller opschalen wat werkt. Gratis sjabloon Voer experimenten uit, meet ze en optimaliseer ze op één plek met behulp van de ClickUp A/B-testsjabloon

Waarom een CRO-audit uitvoeren?

Kunt u een bedrijf succesvol maken op basis van uw intuïtie? Dat is wat u doet als u het CRO-auditproces overslaat.

Een gestructureerde audit van de conversieoptimalisatie helpt echte problemen aan het licht te brengen, zodat u kunt repareren wat niet werkt, conversies kunt optimaliseren en uw optimalisatie-inspanningen kunt richten op de punten die er het meest toe doen.

Dit is waarom het een slimme zet is voor uw bedrijf:

📍 Analyseer het volledige traject van de gebruiker om uitvalpunten in de conversietrechter te lokaliseren en te identificeren waar gebruikers afhaken voordat ze betalende klanten worden

🧪 Voer A/B-tests uit om pagina-elementen te evalueren, zoals ineffectieve CTA's, slechte layouts en zwakke koppen die uw conversieratio kunnen schaden

🔎 Controleer de gebruikerservaring op verschillende apparaten om frictie op productpagina's, trage laadtijden of slechte mobiele optimalisatie op te sporen

🎯 Evalueer of de boodschap op uw landingspagina aansluit bij de target audience en of uw waardepropositie sterk genoeg is om actie te stimuleren

📋 Bekijk formulieren en werkstromen om problemen met de bruikbaarheid op te sporen, pijnpunten voor gebruikers te verminderen en vertrouwen in het conversieproces op te bouwen

💰 Verhoog de klanttevredenheid en verlaag de acquisitiekosten door meer van uw bestaande websitebezoekers te converteren zonder uw advertentie-uitgaven te verhogen

Stappen voor het uitvoeren van een CRO-audit

Conversieoptimalisatie gaat niet echt over het optimaliseren van webpagina's, maar over het optimaliseren van beslissingen. De pagina zelf is een middel om een doel te bereiken, maar niet het doel op zich.

Hieronder vindt u een stapsgewijs proces voor het uitvoeren van een effectieve evaluatie om uw conversiepercentages te optimaliseren.

Stap 1: Gebruikersgedrag beoordelen

Begin met het analyseren van het gedrag van gebruikers. Inzicht in hoe bezoekers omgaan met uw website is essentieel voor het identificeren van pijnpunten.

McKinsey meldt zelfs dat organisaties die gedragsgegevensanalyses gebruiken 85% meer omzetgroei en meer dan 25% hogere brutomarges zien dan hun concurrenten.

Aangezien u gebruikers niet persoonlijk kunt observeren, zijn tools voor gedragsanalyse onmisbaar.

Heatmap-software biedt u bijvoorbeeld een visuele beschrijving van gebruikersinteracties door deze op belangrijke webpagina's te markeren. Dit betekent dat u klikken, scrolls en cursorbewegingen duidelijk kunt zien en gemakkelijk engagementzones, drop-off points en problemen met de bruikbaarheid kunt detecteren.

Sessie-opnames vullen deze functie aan door video-achtige herhalingen van echte website- en app-sessies te bieden. U kunt bijhouden hoe gebruikers scrollen, klikken en omgaan met velden in formulieren of CTA's, en hun gedrag op mobiele apparaten observeren.

Deze tools voor website-optimalisatie geven u een uitgebreid inzicht in wat werkt, wat verwarrend is en waar gebruikers de funnel mogelijk verlaten.

Wanneer u alle informatie die u verzamelt koppelt aan een projectmanagementtool zoals ClickUp, wordt uw werk tien keer eenvoudiger.

Met ClickUp kunt u wijzigingen bijhouden, feedback van gebruikers centraliseren en inzichten in realtime documenteren. U krijgt inzicht in hoe gebruikers met uw site omgaan en kunt snel en gezamenlijk op basis van die informatie handelen.

Verzamel, documenteer en analyseer feedback van gebruikers op één plek met de krachtige combinatie van ClickUp Forms en de AI-mogelijkheden van ClickUp Brain

Hier is een korte blik op hoe u uw project kunt beheren met ClickUp's AI-aangedreven alles-app voor werk 👇🏻

Stap 2: Evalueer de laadsnelheid van pagina's en de bruikbaarheid op mobiele apparaten

👀 Wist u dat? Meer dan 60% van het wereldwijde internetverkeer afkomstig is van mobiele apparaten.

Als het laden van uw site langer dan een seconde duurt, zullen gebruikers waarschijnlijk afhaken, wat u verkeer en potentiële klanten kost.

Bij een CRO-audit zijn het beoordelen van de paginasnelheid en de mobiele bruikbaarheid essentieel.

Om te voorkomen dat u conversies verliest aan snellere concurrenten, moet u uw prestaties op verschillende apparaten en browsers evalueren.

U kunt de volgende tools gebruiken om aan de slag te gaan:

Google Analytics en Google PageSpeed Insights evalueren de desktop- en mobiele versies van uw site en bieden prestatiescores en duidelijke aanbevelingen om de gebruikerservaring te verbeteren

GTmetrix analyseert laadtijden, signaleert prestatieknelpunten en houdt Core Web Vitals zoals LCP en TBT bij op landingspagina's en productpagina's

WebPageTest test uw website op echte apparaten vanaf meerdere locaties en meet sleutelstatistieken zoals de tijd tot de eerste byte en de volledige laadtijd om uw checklist voor CRO-audits te vullen

🧠 Leuk weetje: voor elke seconde die de laadtijd van een pagina langer duurt, neemt de kans op een conversiedaling met 7% toe.

Volg een gestructureerde aanpak bij het uitvoeren van een audit van de mobiele bruikbaarheid voor conversieoptimalisatie:

Definieer sleutelconversiedoelen op mobiele apparaten, zoals aanmeldingen, aankopen of het verzenden van formulieren

Geef prioriteit aan kritieke websecties en conversiepunten in de audit

Maak gebruik van gebruikerstests en analysegegevens om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met mobiele elementen

Identificeer pijnpunten waar gebruikers aarzelen, afhaken of het proces verlaten

Formuleer en test hypothesen met A/B-testen om optimalisatie-inspanningen te valideren

Analyseer de resultaten om kwantitatieve, datagestuurde verbeteringen door te voeren die meer conversies en een grotere klanttevredenheid ondersteunen

Stap 3: Analyseer conversietrechters

Conversietrechteranalyse is de sleutel tot waardevolle informatie over waar klanten vastlopen.

Eerst moet u echter uw doelen definiëren, of het nu gaat om een aanmelding, een aankoop of het verzenden van een formulier. Breng vervolgens de gebruikerservaring in kaart voor elke stap die tot dat resultaat leidt, zodat u uw optimalisatieproces effectief kunt sturen.

Deze visuele uitsplitsing helpt u te monitoren hoe gebruikers omgaan met verschillende delen van de website en conversiepunten te isoleren waar wrijving optreedt.

U kunt hier ClickUp Mind Maps gebruiken om eenvoudig werkstromen in kaart te brengen en strategieën voor het werven van clients te plannen. Met de functie Re-Layout kunt u zelfs de hiërarchie van de kaart reorganiseren zonder dat dit ten koste gaat van de leesbaarheid.

Leg visueel verbanden tussen ideeën en taken met ClickUp Mind Maps

Door elke fase bij te houden, kunt u nu gebruikers identificeren die een afrekenpagina verlaten of blijven hangen op een aanmeldingsformulier, en vervolgens het gedrag achter die uitval analyseren.

Het doel is om specifieke pijnpunten te identificeren en deze op te lossen met bruikbare veranderingen.

Dergelijke veranderingen kunnen bestaan uit het vereenvoudigen van een formulier, het verbeteren van de duidelijkheid van CTA's, het versnellen van laadtijden of het optimaliseren van de werkstroom tussen productpagina's en de landingspagina.

📌 Bijvoorbeeld: als gebruikers steeds blijven hangen op uw prijspagina, trigger dan een contextuele tooltip waarin u uw abonnementen uitlegt of een link naar een chat aanbiedt.

📮 ClickUp Insight: Slechts 12% van de gebruikers in onze enquête vertrouwt momenteel op AI die is ingebouwd in productiviteitsplatforms, wat erop wijst dat de meeste tools nog niet de intuïtieve, contextuele ervaring bieden die gebruikers verwachten. De vraag is dus: kan uw AI daadwerkelijk automatisering uitvoeren op basis van instructies in platte tekst? ClickUp Brain kan dat. Het is rechtstreeks in uw werkstromen geïntegreerd en biedt onder meer het samenvatten van commentaarthreads, het verbeteren van content, het ophalen van werkruimtegegevens en het genereren van visuals. U hoeft niet meer te schakelen tussen tools. Geen giswerk meer. Daarom heeft 40% van de gebruikers van ClickUp drie of meer apps vervangen door onze alles-in-één oplossing voor werk.

Stap 4: Controleer teksten, CTA's en formulieren

Zoek naar de elementen die u de grootste winst kunnen opleveren en test deze eerst: onderwerpregel en call-to-action.

Hoe controleert u precies of uw teksten en CTA's overtuigend genoeg zijn?

Begin met te controleren of uw content aansluit bij de verwachtingen van uw target audience.

Sluit de boodschap aan bij hun behoeften en intenties?

Is de toon consistent en gemakkelijk te lezen?

Besteed speciale aandacht aan de waardepropositie: gebruikers moeten onmiddellijk begrijpen wat het hen oplevert. Controleer uw pagina bovendien op gebroken links, verouderde aanbiedingen of traag ladende afbeeldingen.

Het verwijderen van pagina-elementen kan net zo effectief zijn voor het verhogen van conversies als het toevoegen of aanpassen van elementen op een pagina.

Zodra uw content vorm heeft gekregen, is het tijd om deze te testen. A/B-testen, in combinatie met data-analyse, helpt u te bepalen welke versie van uw tekst, CTA-plaatsing of formulierontwerp tot meer conversies leidt.

Het organiseren van meerdere experimenten kan echter overweldigend zijn.

Gebruik het sjabloon voor A/B-testen van ClickUp om dit proces te vereenvoudigen.

Gratis sjabloon downloaden Zorg voor een consistent testproces dat aansluit bij uw bredere conversiestrategie met de ClickUp A/B-testsjabloon

Het biedt kant-en-klare structuren voor het plannen en documenteren van uw testwerkstroom en bespaart u kostbare tijd, zodat u:

Krijg een overzicht op hoog niveau van uw testinitiatieven en houd de voortgang bij

Organiseer uw experimenten met behulp van lijst-, bord-, kalender- of tijdlijnweergave

Gebruik aangepaste velden om prestatiegegevens vast te leggen, zoals conversiepercentages, testresultaten en doelgroepsegmentatie

💡 Pro-tip: Heeft u moeite om uw marketinginitiatieven voor elke fase van het koopproces te personaliseren? Breng de fasen van het koopproces in kaart met een tool als ClickUp of HubSpot en gebruik vervolgens dynamische contentblokken in uw e-mails of landingspagina's (via platforms als ActiveCampaign of Mutiny) om uw berichten af te stemmen op de fase waarin de klant zich bevindt. Toon bijvoorbeeld automatisch studies aan leads in het midden van de funnel en ROI-calculators aan leads onderaan de funnel.

ClickUp gebruiken voor CRO-auditbeheer

Zodra u alle sleutelprestatie-indicatoren hebt verzameld – frictiepunten uit heatmaps, goed converterende productbeschrijvingen en CTA's, en gedetailleerde prestatiegegevens – is het tijd om alles op één plek te organiseren. Dit is het moment waarop ClickUp uw CRO-commandocentrum wordt.

Laten we eens nader kijken naar de functies van ClickUp die het ideaal maken voor CRO-auditbeheer.

1. Houd audittaken bij met sjablonen en aangepaste velden

U begrijpt nu waarschijnlijk wel dat een CRO-audit uit verschillende onderdelen bestaat.

Zonder een duidelijk systeem is het gemakkelijk om bevindingen uit het oog te verliezen, conversiepunten over het hoofd te zien of dubbel werk te verrichten binnen uw team.

Dat is waar ClickUp-sjablonen van pas komen om u te helpen alles nauwkeurig vast te leggen en sneller te handelen op basis van inzichten die uw conversieratio verbeteren.

Voeg gestructureerde gegevens toe aan elke CRO-taak en houd variabelen bij met aangepaste velden van ClickUp

Maak (en hergebruik) sjablonen voor terugkerende taken zoals het beoordelen van landingspagina's, het analyseren van formulieren of het bijhouden van A/B-tests. Of kies uit de meer dan 1000 kant-en-klare sjablonen van ClickUp

Personaliseer elke sjabloon met aangepaste velden van ClickUp om belangrijke gegevens over het gedrag van gebruikers vast te leggen, zoals conversies, testversies of frictiescores

Geef deze velden weer en beheer ze in lijst-, tabel-, bord- of kalenderweergave, afhankelijk van hoe uw team werkt

Gebruik toestemmingen om de toegang te controleren, met name voor gastrecensenten of externe medewerkers

Door gestructureerde sjablonen te combineren met details op veldniveau, houdt ClickUp uw CRO-audit checklist overzichtelijk, bruikbaar en eenvoudig schaalbaar, ongeacht het aantal tests, webpagina's of conversiecijfers dat u bijhoudt.

Een CRO-audit omvat input van verschillende afdelingen, van marketeers en UX-ontwerpers tot ontwikkelaars en analisten.

Zonder soepele samenwerking lopen taken vertraging op, gaan inzichten verloren en vertraagt de implementatie. Om dit te voorkomen, heeft uw auditwerkstroom realtime communicatie en gecentraliseerde documentatie nodig.

Wilt u inzichten uit bruikbaarheidstests delen? Deel live updates met ClickUp Documenten

ClickUp maakt het proces eenvoudig met realtime opmerkingen en ClickUp-documenten:

💬 Voeg rechtstreeks opmerkingen toe aan ClickUp-taken of in ClickUp-documenten, tag teamgenoten en wijs actiepunten toe, zodat niets wordt gemist

🏷️ Gebruik ClickUp Assigned Comments om feedback om te zetten in traceerbare taken, zodat verantwoordelijkheid wordt afgelegd en taken sneller worden uitgevoerd

✍🏼 Werk live samen in ClickUp Docs om bevindingen uit uw conversieoptimalisatie-audit te schrijven, te herzien en te delen, inclusief feedback van gebruikers, hypothesen en samenvattingen van A/B-tests

🔗 Koppel ClickUp-documenten aan taken, neem gegevens op en los opmerkingen op terwijl updates worden gemaakt, zodat het auditproces flexibel en traceerbaar blijft

💡 Pro-tip: Als het gaat om het testen van A/B-content, helpt de sjabloon voor A/B-contentbeheer en -testen van ClickUp je om A/B-contentvariaties op één plek te organiseren, testen en bijhouden, waardoor je in één oogopslag de fasen van campagnes, conversiepercentages en prestaties kunt monitoren.

3. Visualiseer de voortgang van CRO met behulp van dashboards en mijlpalen

U hebt inzichten verzameld, pijnpunten geïdentificeerd en bevindingen gedeeld met uw team. Nu is het tijd om alles bij te houden, want zonder zichtbaarheid verliezen uw optimalisatie-inspanningen hun momentum.

ClickUp lost dit probleem op met volledig aanpasbare dashboards. Met ClickUp Dashboards kunt u:

Monitor sleutelcijfers voor conversiepercentages en trends in gebruikersbetrokkenheid met behulp van grafieken, diagrammen en kaarten

Centraliseer prestatiegegevens van A/B-tests, ingevulde formulieren en conversietrechters om bij te houden wat er verbetert en wat niet

Maak rapporten voor verschillende belanghebbenden, waarin de voortgang op landingspagina's, productpagina's en technische fixes wordt weergegeven

Visualiseer uw voortgang in realtime en houd statistieken bij met behulp van ClickUp Dashboards

Dit is wat Shikha Chaturvedi, Business Analyst bij Cedcoss Technologies Private Limited, te zeggen heeft over ClickUp Dashboards.

Als bedrijfsanalist heeft de dashboardfunctie van ClickUp het een stuk eenvoudiger gemaakt om gegevens op een mooie en doelgerichte manier weer te geven. De vergelijkingsfunctie kan worden aangepast, waardoor gegevens op een betekenisvolle, complete manier kunnen worden weergegeven en zeer gemakkelijk te begrijpen zijn.

Als bedrijfsanalist heeft de dashboardfunctie van ClickUp het een stuk eenvoudiger gemaakt om gegevens op een mooie en doelgerichte manier weer te geven. De vergelijkingsfunctie kan worden aangepast, waardoor gegevens op een zinvolle, complete manier kunnen worden weergegeven en zeer gemakkelijk te begrijpen zijn.

Ondertussen houden ClickUp-mijlpalen uw audit gestructureerd en doelgericht.

Zet belangrijke deliverables, zoals het lanceren van een nieuw formulier of het voltooien van bruikbaarheidstests, om in visuele checkpoints (en vergeet niet om te vieren wanneer je ze bereikt!🤩). Mijlpalen worden weergegeven in de weergaven Gantt, Board en Tijdlijn, zodat je team een duidelijk overzicht heeft van kritieke conversies.

Tips om conversiepercentages te verhogen

In een zeer interessante Reddit-thread vroeg een gebruiker:

Mijn conversieratio is 0,43%, met een gemiddelde waarde per bestelling van 692 AUD. Ik ben op zoek naar tips uit eerste hand die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het verhogen van uw CR.

Mijn conversieratio is 0,43%, met een gemiddelde waarde per bestelling van 692 AUD. Ik ben op zoek naar tips uit eerste hand die daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het verhogen van uw CR.

Als u voor een soortgelijke uitdaging staat, volgen hier enkele praktische strategieën om uw inspanningen op het gebied van conversieoptimalisatie te versterken:

Vereenvoudig de navigatie op uw site zodat gebruikers niet verdwalen in uw funnel —gebruik duidelijke koppen, een logische paginastructuur, kruimelpaden en een zichtbare zoekbalk om een vlottere customer journey te ondersteunen en het aantal drop-off points te verminderen

Gebruik vetgedrukte, contrastrijke CTA's die visueel opvallen en aanzetten tot actie. De plaatsing en duidelijkheid van knoppen maken vaak het verschil tussen een websitebezoeker en een betalende klant

Creëer content die echte problemen van gebruikers informeert of oplost —of het nu gaat om een uitlegvideo, een FAQ-sectie of een blogpost die is geoptimaliseerd voor de intentie van de gebruiker, relevante content verbetert de betrokkenheid van gebruikers en bouwt vertrouwen op

Geef prioriteit aan mobiele optimalisatie. Veel gebruikers haken af vanwege onhandige layouts op mobiele apparaten of trage laadtijden. Zorg er daarom voor dat uw landingspagina's, formulieren en productpagina's snel en responsief zijn en gemakkelijk te gebruiken

Voeg social proof toe . Door echte klantrecensies, getuigenissen of door gebruikers gegenereerde content te benadrukken in de buurt van conversiepunten met een hoge intentie, bouwt u geloofwaardigheid op en vermindert u aarzeling bij potentiële klanten

Vereenvoudig uw werkstroom voor afrekenen of aanmelden. Verminder wrijving door onnodige velden in formulieren te verwijderen, gasten de mogelijkheid te bieden om af te rekenen zonder zich aan te melden en automatisch invullen in te schakelen, zodat u geen gebruikers verliest in de laatste fase van het conversieproces

💡 Pro-tip: Heb je moeite met het beheren van blogposts, het bijhouden van prestaties of het hergebruiken van content op verschillende kanalen? Investeer in speciale contentmarketingsoftwareplatforms om je werkstromen te centraliseren en verspreide ideeën om te zetten in resultaten.

CRO-nisch ondermaats? Niet met ClickUp

Gissen naar de reden waarom gebruikers uw pagina verlaten en naar het volgende zoekresultaat gaan, is geen efficiënte aanpak.

Een succesvolle CRO-audit neemt de blinddoek weg en geeft u een markeerstift om precies aan te geven waar gebruikers afhaken, wat hen doet blijven en hoe u hen op een subtiele manier naar die mooie conversie kunt leiden.

Van het bijhouden van gebruikersgedrag en het oplossen van trage mobiele bruikbaarheid tot het optimaliseren van CTA's, formulieren en trechterstromen: ClickUp helpt u alles als een professional af te handelen.

QubicaAMF heeft al 40% van de tijd bespaard die ze vroeger kwijt waren aan het bewerken van spreadsheets door over te stappen op ClickUp Dashboards.

Dus als u nog steeds vijf tools gebruikt om een CTA te analyseren... stop daar dan mee. Meld u in plaats daarvan aan voor ClickUp!