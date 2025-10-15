Gratis sjablonen voor verkoopgidsen om uw verkoopproces te stroomlijnen

Geen twee verkoopgesprekken zijn hetzelfde. De ene prospect vraagt om gegevens. De andere wil een totaalbeeld. En de derde? Die negeert u na drie e-mails. Zonder een duidelijk systeem verspillen zelfs de beste verkopers tijd met gissen en lopen ze deals mis die ze hadden kunnen binnenhalen.

Een goed verkoopplaybook geeft uw team een herhaalbaar plan van aanpak: wat te zeggen, wanneer te zeggen en hoe deals in gang te houden.

En het werkt. Bedrijven met een sterke sales enablement-strategie behalen een winstpercentage dat bijna 49% hoger ligt dan bedrijven zonder een dergelijke strategie.

Maar het kan overweldigend zijn om helemaal zelf een playbook op te stellen.

Om u te helpen, hebben we een lijst met gratis sjablonen voor verkoopplaybooks samengesteld om uw proces te vereenvoudigen en u te helpen sneller deals te sluiten.

De beste sjablonen voor verkoopgidsen in één oogopslag

Wat zijn sjablonen voor verkoophandboeken?

Sjablonen voor verkoophandboeken zijn kant-en-klare frameworks die de verkoopstrategie, processen en best practices van uw bedrijf op één plek samenvatten. Ze fungeren als een gids voor uw verkoopteam en behandelen alles, van het omgaan met bezwaren en het kwalificeren van leads tot het opstellen van winnende pitches en het sluiten van meer deals.

De sleutelelementen van een effectieve sjabloon voor een verkoopplaybook zijn doorgaans:

Kopersprofielen (aan wie u verkoopt)

Verkoopmethodologieën (hoe u verkoopt)

Concurrentiekaarten (waarom u wint)

Scripts voor het omgaan met objecten (wat te zeggen als u tegenwerking ondervindt)

CRM-processen (waar u de volgende stappen kunt vastleggen)

Wat maakt een goede sjabloon voor een verkoopplaybook?

Een goede sjabloon voor een verkoopplaybook is meer dan een document; het is een strategisch plan dat zorgt voor consistentie, de opstarttijd versnelt en uw team helpt om met vertrouwen deals te sluiten.

Dit is wat een goede sjabloon voor u kan betekenen:

duidelijke, stapsgewijze uitsplitsing:* brengt het verkoopproces in kaart in duidelijk omschreven fases en begeleidt verkopers van prospectie tot afsluiting met duidelijkheid en intentie

Tactische, bruikbare richtlijnen: biedt specifieke acties die u kunt ondernemen, vragen die u kunt stellen, waar u op moet letten en hoe u moet reageren (niet alleen algemeen advies)

Ingebouwde flexibiliteit: maakt eenvoudige aangepaste configuratie mogelijk voor verschillende teams, productlijnen, sectoren of kopersprofielen zonder dat de kernstructuur verloren gaat

Omgaan met objecten en situationele scenario's: Bevat realistische reacties op veelvoorkomende bezwaren en zorgvuldig samengestelde scenario's voor unieke situaties, zoals het opnieuw benaderen van koude leads

CRM-integratie: integreert het playbook rechtstreeks met uw integreert het playbook rechtstreeks met uw CRM voor bijhouden , automatisering en datagestuurde follow-up

Schaalbaar voor groei: maakt het playbook tot een fundamenteel hulpmiddel voor het inwerken van nieuwe medewerkers, het coachen van bestaande vertegenwoordigers en het afstemmen van het management op wat 'goed' is

Sjablonen voor verkoopgidsen

Wilt u uw verkoopproces vereenvoudigen zonder overweldigd te raken? Deze kant-en-klare sjablonen voor verkoopplaybooks omvatten alles, van onboarding en strategie tot het bijhouden van verkopen en follow-ups.

1. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementhandboek

Ontvang een gratis sjabloon Vereenvoudig uw verkoopproces en sluit sneller deals met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement kunt u een verkoopplaybook maken waarmee u uw proces als een goedlopend project kunt uitvoeren.

Het verdeelt uw werkstroom voor verkoopprojectmanagement in vijf fasen: starten, plannen, uitvoeren, monitoren en controleren, en afsluiten. Onder elke fase kunt u subtaaken aanmaken voor specifieke verkoopactiviteiten, zoals verkennende gesprekken, het beoordelen van offertes of het ondertekenen van contracten.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Bekijk uw gedefinieerde activiteiten gegroepeerd per fase met behulp van de fasenbordweergave

Verplaats taken tussen fasen door ze eenvoudigweg over het bord te slepen en neer te zetten

Schakel over naar Clickp's Gantt-grafiekweergave om alle fasen en hun activiteiten in een tijdlijnformat te bekijken

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers die verkoopinitiatieven willen beheren met duidelijke mijlpalen en naadloze teamsamenwerking

2. ClickUp-implementatiesjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Met de ClickUp-implementatiesjabloon kunt u elke stap van uw verkoopstrategie duidelijk en vol vertrouwen plannen, uitvoeren en bijhouden

De ClickUp Implementation Playbook Sjabloon biedt uw verkoopmedewerkers en onboardingteams een blauwdruk om soepel van start te gaan en met vertrouwen op te schalen.

Een ClickUp Docs -sjabloon met secties voor voorbereiding, procesdocumentatie, planning en actie, inclusief cruciale instructies voor elke fase, zoals wat u moet voorbereiden, wat u moet vermijden en belangrijke do's en don'ts.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik de checklist Vereiste voorwaarden om ervoor te zorgen dat cruciale stappen, zoals het voltooien van formulier en achtergrondcontroles, niet worden overgeslagen

Geef aan wat er in de agenda van de kick-offvergadering aan bod moet komen, zodat belangrijke punten, zoals het doel, de reikwijdte, de belanghebbenden en de communicatieplannen, altijd aan bod komen

Documenteer geleerde lessen, prestaties versus doelen en resultaten om uw implementatieproces voortdurend te verbeteren

💡 Ideaal voor: Verkoop- en klantensuccesteams kunnen de sjabloon gebruiken om inspanningen te coördineren, afhankelijkheden te beheren en transparantie te behouden gedurende de hele projectcyclus.

3. ClickUp-sjabloon voor verkoopstrategie

Ontvang een gratis sjabloon Ontwikkel winnende verkoopstrategieën met de ClickUp-sjabloon voor verkoopstrategieën

De ClickUp-sjabloon voor verkoopstrategieën bevat alle essentiële informatie, van het definiëren van uw ideale klantprofiel (ICP) tot het opstellen van verkoopstrategieën en pitches die aansluiten bij uw unieke verkoopvoorstel (USP).

Het zit boordevol begeleide documenten en vooraf ingevulde prompts om uw bedrijfsvisie, kopersprofielen, omzetdoelen en uitgaven te verduidelijken. Het gedeelte Budget heeft een ingebouwde tabel voor het bijhouden van kosten met aantekeningen, zodat uw strategie altijd gebaseerd blijft op cijfers.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer elke fase van uw verkoopcyclus, van prospectie tot afsluiting, en zorg voor duidelijkheid en consistentie binnen uw team

Stel beproefde tactieken en methodologieën op om aanpakken te standaardiseren en prestaties te verbeteren

Beoordeel de effectiviteit van uw strategie en breng aanpassingen aan op basis van prestatiegegevens

Voor verkoopprocessen met meerdere, onderling verbonden fases die een duidelijke coördinatie, bijhouden en automatisering vereisen, brengt de Sales Projectmanagement Software van ClickUp CRM, taakbeheer, communicatie en rapportage samen op één plek.

Dankzij de automatisering kunt u automatisch leads toewijzen, dealfasen bijwerken en follow-ups triggeren, waardoor handmatige administratieve taken worden verminderd en het verkoopteam zich kan concentreren op het sluiten van deals. Bovendien helpen de meer dan 15 weergaven van ClickUp bij het visualiseren van pijplijnen met behulp van lijst-, Kanban-bord- en tabelweergaven voor een betere tracking van leads en deals in verschillende fasen.

Centraliseer en vereenvoudig elk onderdeel van uw verkoopproces op één plek met ClickUp's Sales Projectmanagement

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers, oprichters en strategen die vanaf de grond af een herhaalbaar, doel verkoopproces willen opbouwen

📖 Lees meer: Wilt u dat uw verkoopplaybook zijn doel bereikt? Bekijk dan onze Voltooide gids voor het berekenen van verkoopprognoses, want slimme strategieën beginnen met nauwkeurige voorspellingen. 📊📈

4. ClickUp B2B-verkoopstrategiesjabloon

Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp B2B-verkoopstrategiesjabloon helpt uw team om de juiste accounts te targetten, uw pijplijn te optimaliseren en slimmer te schalen

Een algemeen verkoopplaybook is waarschijnlijk niet geschikt voor B2B-verkoop. U hebt een strategie nodig die speciaal is ontwikkeld voor langere verkoopcycli, complexe koopprocessen en deals met hoge inzet.

De ClickUp B2B-verkoopstrategiesjabloon gaat verder dan oppervlakkige tactieken en helpt u bij het definiëren van gedetailleerde verkoopdoelstellingen, het opstellen van klantprofielen en het in kaart brengen van uw marktanalyse met grafieken zoals TAM/SAM/SOM.

Stel dat u een persona wilt creëren zoals "IT-beslisser bij een middelgroot SaaS-bedrijf". U kunt zelf onderzoek doen en dit toevoegen, of u kunt ClickUp Brain, 's werelds meest complete en contextuele werk-AI, vragen om dit voor u te doen met een eenvoudige prompt zoals:

Gebruik ClickUp Brain om buyer persona's te genereren en uw B2B-verkoopstrategie op maat te maken

Het genereert binnen enkele seconden een gedetailleerd persona zoals dit. En het beste? U kunt dit net zo gemakkelijk voor elke sectie doen, van marktanalyse tot verkoopdoelen.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voeg de specifieke branche, bedrijfsgrootte, locatie en andere relevante details toe om uw ideale klant te definiëren

Maak velden aan zoals 'Doelmarkt', 'Verkooptrechterfase' en 'Leadbron' om essentiële informatie vast te leggen en uw strategie daarop af te stemmen

Vraag ClickUp Brain om met u te brainstormen en overtuigende waarde-posities te creëren waarin de unieke functies van uw producten en diensten worden vermeld

💡 Ideaal voor: B2B-verkoopteams en omzetleiders die op gegevens gebaseerde, schaalbare verkoopplaybooks opstellen die aansluiten bij de langetermijndoel van het bedrijf

5. ClickUp-sjabloon voor onboarding van verkopers

Ontvang een gratis sjabloon Breng uw nieuwe verkopers sneller op gang met de ClickUp-sjabloon voor onboarding van verkopers

De ClickUp-sjabloon voor onboarding van verkopers vereenvoudigt de onboarding van verkopers met een gestructureerd, herhaalbaar systeem om verkopers snel klaar te stomen voor hun werk. Deze sjabloon omvat alle essentiële stappen, van het schetsen van bedrijfswaarden en voorbeelden van verkoopplaybooks tot het geven van gedetailleerde producttrainingen en het toewijzen van mentoren.

Voor het geven van uitgebreide producttrainingen is het vaak nodig om het proces op te splitsen in subtaken, zodat elk onderdeel grondig wordt behandeld. Deze sjabloon is precies ontworpen om deze aanpak te ondersteunen. 👇

Verdeel onboarding-taken in subtaaken, wijs prioriteiten en deadlines toe en bekijk de voortgang in weergave in één oogopslag voor effectief taakbeheer

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Deel trainingsmateriaal, productinformatie en documentatie over het verkoopproces met nieuwe medewerkers

Pas de sjabloon aan het specifieke onboardingproces van uw bedrijf aan, inclusief tijdlijnen, doelen en middelen

Wijs taken toe aan relevante teamleden en stel deadlines vast om ervoor te zorgen dat onboarding-activiteiten tijdig worden voltooid

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers, teamleiders en HR-teams die het inwerken van nieuwe medewerkers willen vereenvoudigen

📮 ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren met het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp komen uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plek! Het is tijd om te centraliseren en energie te steken in uw werk!

6. ClickUp-sjabloon voor het onboarden van klanten

Ontvang een gratis sjabloon Zorg elke keer weer voor een soepele, aangepaste onboarding-ervaring met de ClickUp-sjabloon voor klantonboarding

De eerste indruk is belangrijk in de verkoopcyclus, en de ClickUp-sjabloon voor klantonboarding zorgt ervoor dat die van u naadloos, efficiënt en onvergetelijk is. Deze sjabloon begeleidt nieuwe klanten stap voor stap en maakt onboarding tot een gestructureerd, schaalbaar proces.

Het begint met een eenvoudig te delen klantintakeformulier, gevolgd door overzichtelijke takenlijsten, procesborden met slepen en neerzetten, servicepakketweergaven en een kalender voor het bijhouden van belangrijke mijlpalen.

Leg vanaf het begin alle essentiële details vast en creëer de fase voor een soepele, efficiënte onboarding-ervaring

U vindt er zelfs een ingebouwde onboarding-vragenlijst om de ervaring te personaliseren. Het resultaat? Soepelere overdrachten, tevredenere clients en minder druk op uw ondersteuningsteam.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Centraliseer klantinformatie voor beter gegevensbeheer en rapportage

Zorg voor een naadloze onboarding-ervaring om de klanttevredenheid en retentiepercentages te verbeteren

Bekijk het onboardingproces, verzamel feedback en breng aanpassingen aan om de klantervaring te verbeteren

💡 Ideaal voor: Verkoopteams, accountmanagers en customer success-professionals die de retentie willen verbeteren, onboarding willen stroomlijnen en een vijfsterrenclientervaring willen bieden

7. ClickUp-stappen om een sjabloon voor een verkooptrechter te maken

Ontvang een gratis sjabloon Bouw uw perfecte verkooptrechter vanaf de basis met ClickUp Stappen om een sjabloon voor een verkooptrechter te maken

Om koude leads om te zetten in loyale klanten is een duidelijke, strategische verkooptrechter nodig. ClickUp Steps to Create Sales Funnel Sjabloon is een krachtig hulpmiddel dat uw team door elke fase van de trechter loodst, van de eerste bewustwording tot de uiteindelijke besluitvorming.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Visualiseer de fases van de trechter met de Board Weergave van ClickUp : bewustwording, nieuwsgierigheid, aanbod, overweging en beslissing

Maak getranscribeerde demo-video's voor onboarding of productpresentaties met ClickUp Clips

Gebruik ClickUp-taak checklist om uw team door cruciale fases te loodsen, zoals het pitchen van het aanbod en het opvolgen van prospects

Maak checklists voor uw team en wijs taken toe aan de juiste personen om ervoor te zorgen dat alles op tijd wordt afgesloten

💡 Ideaal voor: Verkoopteams, start-ups en groeimarketeers die schaalbare trechters willen bouwen, het koopproces willen personaliseren en het aantal gesloten deals willen verhogen met behulp van automatisering en AI

8. ClickUp-sjabloon voor verkoopplan

Ontvang een gratis sjabloon Stel duidelijke verkoopdoelen vast en in kaart brengen uw winnende strategie met de ClickUp-sjabloon voor verkoopplannen

Met de ClickUp-sjabloon voor verkoopplannen kunt u een plan opstellen dat soepel verloopt, zonder dat u zich voortdurend hoeft af te vragen: 'Wat staat er nog open?' 🤔

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Begin met de projectsamenvatting weergave om de sleutel verkoopdoelstellingen vast te leggen

Ga naar gestructureerde weergaven zoals Verkoopplancomponenten , Tijdlijn en Gantt-grafieken om deadlines, teamverantwoordelijkheden en toewijzing van middelen te visualiseren

Stel SMART-doelen op met ClickUp Goals , plan impactvolle outreach-tactieken en evalueer de verkoopprestaties met ClickUp Dashboard

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers, business development teams en oprichters die gerichte verkooptools en -strategieën willen ontwikkelen, teaminspanningen op elkaar willen afstemmen en consequent omzetdoelstellingen willen halen

📖 Lees meer: Wilt u uw strategie omzetten in resultaten? Mis dan onze gids niet over hoe u uw verkoopcapaciteitplanning kunt verbeteren om uw omzetgroei te stimuleren 💼📈

9. ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes

Ontvang een gratis sjabloon Maak overtuigende, hoogconverterende pitches met de ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes

De ClickUp-sjabloon voor verkooppraatjes biedt uw team een herhaalbare, beproefde structuur om gesprekken om te zetten in conversies.

Het splitst verschillende scenario's op en behandelt ze, zodat uw team een voorsprong heeft bij het benaderen van uw toekomstige klanten. Of het nu gaat om een LinkedIn-verbinding die ze benaderen of om een mijlpaal die de potentiële klant net heeft bereikt, er is voor elke situatie iets te vinden.

Elke pitch begint met een sterke hook, gevolgd door de context, waarin u de functies van uw product verbindt aan de pijnpunten van de potentiële klant met een duidelijke waarde. Sluit ten slotte af met een sterke call-to-action: een uitnodiging om te chatten, een demo in te plannen of een andere stap.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel meerdere teamleden in staat om bij te dragen en feedback te geven op pitches

Zorg voor een gestandaardiseerde structuur voor elke pitch, zodat u zich sneller kunt voorbereiden en presenteren

Gebruik ClickUp Documenten om ondersteunende documenten en presentaties te maken en op te slaan die uw pitch aanvullen

💡 Ideaal voor: Verkoopteams, BDR's, SDR's en accountmanagers die gepersonaliseerde outreach willen opschalen en het succespercentage van hun pitches willen verbeteren

10. ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplan

Ontvang een gratis sjabloon De ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplannen biedt u een stappenplan voor naadloze samenwerking en groei

Verkoop en marketing zijn twee kanten van dezelfde medaille, en met de ClickUp-sjabloon voor verkoop- en marketingplannen kunt u eindelijk beide inspanningen onder één dak synchroniseren.

Deze collaboratieve sjabloon helpt uw verkoop- en marketingteams om zich af te stemmen op gedeelde doelen, outreach-campagnes te organiseren, KPI's bij te houden en elke taak te visualiseren, van planning tot uitvoering.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Laat verkoop- en marketingteams samenwerken aan gemeenschappelijke doelstellingen met realtime samenwerkingsfuncties

Krijg een visueel overzicht in Kanban-stijl van uw activiteiten, gegroepeerd per marketingfase met de Marketing Pipeline Board-weergave

Duik dieper in de materie door een kaart te openen voor meer informatie, of werk de fase van een activiteit eenvoudig bij door deze naar een andere kolom op het bord te slepen en neer te zetten

Bekijk taken afzonderlijk of gegroepeerd op status op een Kanban-bord

💡 Ideaal voor: Go-to-market-teams en start-ups die hun verkoop- en marketingboodschappen op elkaar willen afstemmen, gezamenlijk campagnes willen voeren en doelgericht willen blijven in alle afdelingen

🌟 Bonus: zodra u een sjabloon voor een verkoopplaybook hebt gekozen, kunt u deze nog verder aangepast met ClickUp Brain MAX. Als uw desktop-AI-superapp helpt u bij het verfijnen van uw outreach-berichten voor verschillende kopersprofielen en zelfs bij het automatisch genereren van vervolgacties of e-mails. Het kan ook verkoopgegevens ophalen uit gekoppelde tools, uw playbook interpreteren, volgende stappen aanbevelen en verkoopdocumenten en -strategieën genereren. Zoek alles, vraag alles: met de nieuwe ClickUp Brain MAX hebt u al uw werk, apps en AI-modellen binnen handbereik

11. ClickUp-sjabloon voor verkoopstatistieken

Ontvang een gratis sjabloon Blijf de voortgang bijhouden, haal uw targets en blijf georganiseerd met de ClickUp Sales Tracker-sjabloon

Zichtbaarheid is erg belangrijk bij het leiden van een goed presterend verkoopteam. Met de ClickUp Sales Tracker-sjabloon hebt u volledige controle over uw pijplijn, van het bijhouden van teamprestaties tot het analyseren van verkooptrends, allemaal op één plek.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Houd deals bij, volg leads op en evalueer de prestaties van vertegenwoordigers ten opzichte van de target met behulp van realtime verkoopdashboards

Creëer gestandaardiseerde werkstroom met de nadruk op het bijhouden van sleutelstatistieken, zoals de kans op succes, de gemiddelde dealgrootte en de levenslange waarde van bestaande klanten

Bekijk de status van uw verkooppijplijn of verfijn uw follow-upstrategieën om leads in beweging te houden en meer deals te sluiten

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers, teamleiders en revenue ops-professionals die het bijhouden van verkopen willen stroomlijnen, bruikbare inzichten willen verkrijgen en pijplijnen met duidelijkheid en vertrouwen willen beheren

12. ClickUp-sjabloon voor follow-up-e-mails

Ontvang een gratis sjabloon Vereenvoudig de communicatie, koester leads en stimuleer conversies moeiteloos met ClickUp-sjabloon voor follow-up-e-mails

Hoewel de eerste verkoopgesprek de basis kan leggen, is het de consistente, doordachte follow-up die vertrouwen opbouwt en de deal vooruit helpt. De ClickUp Follow-Up Email Template biedt een oplossing voor deze uitdaging door een centrale ruimte te bieden waar al uw follow-up e-mails kunnen worden georganiseerd, aangepast en effectief hergebruikt.

Het bevat een gedetailleerde beschrijving, een checklist, relevante subtaaken en aangepaste velden om ervoor te zorgen dat elk e-mailsjabloon up-to-date is en correct wordt toegewezen. De beschikbare aangepaste velden zijn: Bijdragers, een veld voor personen om bij te houden wie het sjabloon heeft gemaakt of bijgewerkt; Bruikbaarheid, een beoordelingsveld om te beoordelen hoe effectief elk sjabloon is; en Actieve status, een vervolgkeuzemenu om aan te geven of het sjabloon nog steeds actief wordt gebruikt.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Automatiseer herinneringen en follow-up-e-mails om tijdige communicatie te garanderen zonder handmatige inspanningen

Gebruik verschillende weergaven, zoals de lijstweergave en kalenderweergave van ClickUp , om uw vervolgtaken effectief te visualiseren en te beheren

Krijg subtaaken voor een breed bereik aan follow-up scenario's, zoals het verduidelijken van discussies na een vergadering, het controleren van openstaande actiepunten of het opnemen van contact na gebeurtenissen of voicemailberichten

💡 Ideaal voor: Verkoopteams, accountmanagers, client success reps, en solopreneurs die op zoek zijn naar een slimmere, gestroomlijnde manier om klanten op te volgen

🧠 Wist u dat? De eerste follow-up-e-mail in de verkoop verhoogt het antwoordpercentage met 49%!

13. ClickUp-sjabloon voor standaardwerkprocedures

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor consistentie, verbeter de efficiëntie en houd uw verkoopteam op één lijn met de ClickUp-sjabloon voor standaardwerkprocedures

De sjabloon voor standaardwerkprocedures (SOP) van ClickUp biedt u een kant-en-klaar raamwerk om elk procesdetail te documenteren, van het inwerken van nieuwe vertegenwoordigers tot het verfijnen van outreach-processen en het afstemmen van multifunctionele teams. Met ingebouwde checklists, documenten en aanpasbare workflows kunt u elke fase van uw verkoopproces op één handige plek in kaart brengen.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik ClickUp Whiteboards om te brainstormen en ClickUp-taak om eigendom en tijdlijnen toe te wijzen

Stel terugkerende herinneringen in om uw procedures regelmatig te herzien en bij te werken naarmate uw strategie zich ontwikkelt

Houd alle wijzigingen bij met de versiegeschiedenis, zodat u kunt zien wie er wijzigingen heeft aangebracht en wanneer

💡 Pro-tip: Als u het beu bent om SOP's voor verschillende processen helemaal zelf te moeten opstellen, overweeg dan om gratis SOP-sjablonen en -formaten te gebruiken!

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers die schaalbare werkstroom opzetten, RevOps-teams die processen standaardiseren, of elk team dat hun end-to-end verkoopplaybook wil documenteren en optimaliseren

📖 Lees meer: Wilt u uw processen nog verder stroomlijnen? Bekijk dan onze lijst met de beste SOP-generatortools voor effectieve bedrijfsprocedures, want duidelijke playbooks verdienen even slimme SOP's. ✅📋

14. SaaS-merkverkoopplaybook-sjabloon door Visme

via Visme

Visme's SaaS Brand Sales Playbook Template is een sjabloon van 10 pagina's waarmee u bewezen succesvolle verkooptechnieken op een professionele en boeiende manier kunt presenteren.

U kunt gegevens visualiseren met behulp van grafieken en widgets, uw huisstijl toepassen en uw playbook online publiceren of downloaden in verschillende formaten, zoals PDF of HTML5.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Pas het sjabloon aan uw merk aan door de content, afbeeldingen, kleuren en pagina's te bewerken

Gebruik interactieve functies zoals klikbare links en ingesloten video's om de betrokkenheid te vergroten

Downloaden uw playbook als een hoogwaardige PDF om af te drukken of deel het online via een link

💡 Ideaal voor: SaaS-startups, sales enablement-leiders en marketingteams die op zoek zijn naar een mooi ontworpen, interactief sales playbook dat perfect aansluit bij hun merk

💡 Pro-tip: automatiseer delen van uw salesplaybook-werkstroom met ClickUp Agents . Deze AI-aangedreven assistenten kunnen zelfstandig dealfasen bijwerken, taken toewijzen op basis van trigger-voorwaarden, samenvattingen genereren of zelfs herinneringen sturen wanneer follow-ups moeten worden uitgevoerd.

15. Sjabloon voor verkoopgids voor mediabureaus door Visme

via Visme

De sjabloon voor verkoopgidsen voor mediabureaus van Visme biedt een gestroomlijnde, professionele manier om uw verkoopstrategieën, productaanbod en best practices in één interactief document te presenteren.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak een verkoopplaybook dat gemakkelijk kan worden bijgewerkt en gedeeld met verschillende teams

Maak aangepaste kleuren, lettertypes, afbeeldingen en layouts zodat ze aansluiten bij de merkidentiteit van uw bureau

Voeg animaties, video, interactiviteit en meer toe voor een dynamische trainingservaring

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers, creatief directeuren en trainingscoördinatoren bij media- of reclamebureaus die nieuwe vertegenwoordigers willen aannemen, verkoopboodschappen willen standaardiseren en teamstrategieën op elkaar willen afstemmen

16. sjabloon voor e-commerceverkoopgids door Visme

via Visme

De e-commerceverkoopsjabloon van Visme helpt uw team om voorop te blijven lopen op het gebied van opkomende e-commercetrends en om met vertrouwen omzettarget te behalen. Deze kant-en-klare sjabloon bevat vooraf ontworpen pagina's om het verhaal van uw bedrijf, productcategorieën, prijsstrategieën en ideale klantprofielen onder de aandacht te brengen.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik het als leidraad om nieuwe verkopers snel en consistent op te leiden

Definieer stap-voor-stap procedures voor het behandelen van leads, pitchen, opvolgen en deals sluiten

Voeg secties toe voor doelen en statistieken om de effectiviteit van de verkoop te monitoren

💡 Ideaal voor: e-commerceverkoopmanagers, productmanagers en eigenaren die verkoopmedewerkers willen inwerken, berichten willen afstemmen en consistente resultaten willen behalen

📚 Lees meer: Onmisbare tools in uw verkooptechnologiestack

17. PowerPoint-sjabloon voor verkoophandboek door SlideModel

via SlideModel

Met de PowerPoint-sjabloon voor verkoopgidsen van SlideModel kunt u moeiteloos alle sleutelaspekten van uw verkoopstrategie visualiseren.

Met professioneel ontworpen dia's en een samenhangende layout biedt deze sjabloon uw team een duidelijk stappenplan. Elk onderdeel, zoals bedrijfsprofiel, productdetails, verkoopproces, tijdbeheer en berichtgeving, bevat volledig bewerkbare dia's die eenvoudig aan uw merk en werkstroom kunnen worden aangepast.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Op maat gemaakt voor verschillende verkooppresentaties, zoals interne trainingssessies en strategische planningsbesprekingen

Gebruik infographics en procesdiagrammen om complexe informatie duidelijk uit te leggen

Krijg vooraf gedefinieerde secties voor bedrijfsinformatie, product- en serviceoverzicht, klantprofielen, verkoopproces, enz.

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers, B2B-teams en leiders op het gebied van bedrijfsontwikkeling die een uitgebreid verkoopkader willen presenteren in een professioneel, aanpasbaar PowerPoint-format

18. Sjabloon voor verkoopgids door Dialpad

via Dialpad

De sjabloon voor verkoophandboeken van Dialpad is een slimme, AI-verbeterde tool die onboarding stroomlijnt, best practices versterkt en verkoopteams op elk contactpunt op één lijn houdt.

Deze presentatie-achtige playbook behandelt alle kernonderdelen, van de achtergrond van het bedrijf en kopersprofielen tot gedetailleerde verkoopprocessen en ondersteunende middelen.

Elke sectie is ontworpen om echte verkoopactiviteiten te ondersteunen. Zo worden er operationele tips gegeven, zoals het gebruik van Dialpad's voicemail drop of Salesforce click-to-call-integratie, en wordt er gebruikgemaakt van Dialpad AI Playbooks om de naleving van verschillende verkoopkaders bij te houden.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Geef een overzicht van de missie, visie, waarde-posities van producten/diensten en kernwaarden van uw bedrijf

Voeg voorbeelden toe van effectieve omgang met bezwaren en antwoorden op veelgestelde klant-query

Definieer meetbare doelen, zoals het aantal telefoontjes per dag, geboekte vergaderingen, conversiepercentages of omzetdoelen

💡 Ideaal voor: Sales enablement-teams, revenue leaders en managers die op zoek zijn naar een intelligent, presentatieklaar sales playbook

19. Strategisch verkoopplan-sjabloon van Zendesk

via Zendesk

Met de sjabloon voor een strategisch verkoopplan van Zendesk kunt u uw verkoopdoelen, strategieën en target voor het komende jaar in kaart brengen.

Deze sjabloon voor een verkoopplan is ontworpen om teams op één lijn te brengen en duidelijkheid te scheppen. Het leidt u door de essentiële stappen, van het opstellen van een inspirerende missie en visie tot het definiëren van uw ideale klant en het verfijnen van uw verkoopprocessen.

Dit helpt u om uw algemene strategie om te zetten in concrete stappen die geschikt zijn om een nieuw verkoopplan op te stellen of een bestaand plan te verfijnen.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Begrijp hoe klanten van bewustwording naar aankoop gaan, inclusief contactmomenten en obstakels

Gebruik customer journey mapping om zwakke punten in kaart te brengen waar potentiële klanten afhaken, en stel vervolgens follow-ups op

Maak duidelijk wie in uw team verantwoordelijk is voor wat (leadgeneratie, outreach, het sluiten van deals, follow-ups, enz. )

💡 Ideaal voor: Verkoopmanagers, oprichters van start-ups en omzetteams die op één pagina zitten en een strategische verkoopbasis willen opbouwen en hun doelen, processen en target market duidelijk willen definiëren voor succes op de lange termijn

20. Sjabloon voor verkoopstrategieën van Pipedrive

via Pipedrive

De sjabloon voor een verkoopstrategie van Pipedrive verdeelt uw hele verkoopmachine in gerichte onderdelen, zoals het definiëren van uw visie, positie en target, het schetsen van gedetailleerde verkoopstrategieën, pijplijnfases, belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en budgettering.

Met begeleide velden zoals missieverklaringen, concurrentieanalyses, verkoopmethodologieën (zoals SPIN en Challenger) en teamstructuur vereenvoudigt deze sjabloon complexe strategieën met een gebruiksvriendelijk format.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Help uw team te begrijpen hoe uw verkoopstrategie aansluit bij bredere doelstellingen

Schets verschillende verkoopstrategieën of methodologieën om consistentie te garanderen

Evalueer per periode en pas uw strategie aan op basis van feedback en veranderende marktvoorwaarden

💡 Ideaal voor: B2B-verkoopmanagers, revenue operations-teams en oprichters van groeiende bedrijven die een gedetailleerd, direct uitvoerbaar verkoopplaybook nodig hebben om schaalvergroting, teamafstemming en consistente prestatiebijhouden te ondersteunen

Uw succesvolle verkoopstrategie begint met ClickUp

Voor het opstellen van uw eigen verkoopplaybook zijn duidelijke aanwijzingen, gestructureerde strategieën en de juiste tools nodig om iedereen op één lijn te houden en op koers te houden. De echte magie ontstaat echter wanneer u alles samenbrengt in één gecentraliseerde hub.

ClickUp biedt u een krachtige, aanpasbare werkruimte en uitgebreide sjablonen voor verkoopplaybooks om uw verkoopstrategieën om te zetten in bruikbare werkstroom.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit en begin met het opzetten van een slimmere verkoopwerkstroom die echte resultaten oplevert. 💼