Marketingvideo's maken: stappen, tools en best practices

Scroll door een willekeurige sociale feed en je ziet het meteen: video content is overal. En dat is niet voor niets: het is een van de eenvoudigste manieren om aandacht te trekken, je boodschap uit te leggen en actie te stimuleren.

Maar er is een addertje onder het gras: alleen op 'opnemen' drukken is niet genoeg. Nu het publiek steeds slimmer wordt en de algoritmen van contentmarketingplatforms voortdurend veranderen, is er meer nodig dan goede belichting en degelijk geluid om een goed presterende video te maken. Je hebt een duidelijke marketingstrategie, de juiste tools en een gedegen kennis van wat echt werkt nodig.

Deze gids leidt u door het volledige productieproces van een marketingvideo, van abonnement en script tot opname, bewerking en publicatie.

U vindt er ook praktische tools voor projectmanagement voor videoproductie en best practices waarmee u video's kunt maken die er niet alleen geweldig uitzien, maar ook daadwerkelijk conversies opleveren.

⏰ Samenvatting van 60 seconden Marketingvideo's maken gaat over het maken van video's met een doel: merkbekendheid vergroten, leads genereren of conversies stimuleren

Stappen voor het maken van een marketingvideo Planning voorafgaand aan de productie: Stel duidelijke doelen, leer uw publiek kennen, schrijf een script en storyboard voor uw video en bereid uw team en apparatuur voor Productiefase: Leg hoogwaardige beelden vast met de juiste belichting, geluid en meerdere opnames die passen bij de toon van het script Postproductie en bewerking: Bewerk voor duidelijkheid, voeg afbeeldingen en geluid toe, corrigeer kleuren, optimaliseer voor platforms en test op verschillende apparaten

Planning voorafgaand aan de productie: Stel duidelijke doelen, leer uw publiek kennen, schrijf een script en storyboard voor uw video en bereid uw team en apparatuur voor

Productiefase: Leg hoogwaardige beelden vast met de juiste belichting, geluid en meerdere opnames die passen bij de toon van het script

Postproductie en bewerking: Bewerk voor duidelijkheid, voeg afbeeldingen en geluid toe, corrigeer kleuren, optimaliseer voor platforms en test op verschillende apparaten

Tips voor effectieve marketingvideo's Begin met een strategie Trek kijkers binnen de eerste 5 seconden Schrijf scripts in conversatiestijl Houd het kort en gericht Ontwerp voor weergave zonder geluid Laat zien, vertel niet Subtiele branding wint Sluit af met een duidelijke CTA Test verschillende versies Optimaliseer voor het platform

Begin met een strategie

Trek kijkers binnen 5 seconden

Schrijf scripts in de vorm van een gesprek

Houd het kort en gericht

Ontwerp voor weergave zonder geluid

Laat zien, vertel niet

Subtiele branding werkt

Sluit af met een duidelijke CTA

Testversies

Wat is marketingvideo-productie?

Marketingvideo's zijn video's die worden gemaakt om producten, diensten, merken of ideeën te promoten. Het belangrijkste doel van deze video's is om een publiek te betrekken, informeren, beïnvloeden of overtuigen.

Wat deze videoreizen anders maakt, is de intentie. Ze zijn gebouwd met strategie en contentmarketing-KPI's in gedachten, geoptimaliseerd voor prestaties en gekoppeld aan doelen zoals merkbekendheid, leadgeneratie of conversies.

👀 Wist u dat? Volgens een onderzoek van het MIT kan het menselijk brein beelden in slechts 13 milliseconden herkennen en erop reageren. Zo snel moet u indruk maken. Die snelheid en impact zijn precies de redenen waarom marketingvideo's zo belangrijk zijn geworden.

Stappen voor het maken van een marketingvideo

Het maken van een marketingvideo is een gestructureerd proces waarin creativiteit en strategie in balans zijn. Hieronder volgt een overzicht van de werkstroom voor de productie van een marketingvideo:

🎬 Planning voorafgaand aan de productie

Dit is waar het fundament wordt gelegd, en het is misschien wel de meest cruciale fase. Een solide preproductie-abonnement houdt alles op schema en voorkomt dure fouten later.

Sleutel stappen in de pre-productie zijn onder andere:

Bepaal uw doel : wilt u meer aanmeldingen, meer bezoekers of een grotere naamsbekendheid? Elke beslissing die u vanaf nu neemt, moet in lijn zijn met dit doel

Ken uw doelgroep : Als u begrijpt tegen wie u spreekt, kunt u de toon, boodschap en format beter vorm geven

Kies het format : Wordt het een bedrijfsvideo, live-action video, animatie of een mix? Kort of lang? Het platform is ook belangrijk: YouTube, Instagram of LinkedIn?

Schrijf het script : Een strak, boeiend script is essentieel voor professionele video's. Houd het beknopt, gericht en conversatiegericht

Maak een storyboard of lijst met opnames : Dit helpt bij het visualiseren van de scènes en het plannen van overgangen, camerahoeken en tempo

Stel uw team samen en zorg voor de juiste apparatuur : Of u de marketingvideo nu intern produceert of uitbesteedt, bepaal wie wat doet: regisseur, cameraman, editor, enz. Regel ook de apparatuur en toestemming voor de locatie

Plan de opnames: houd rekening met tijd voor installatie, heropnames en onverwachte vertragingen. U kunt hiervoor ook gratis sjablonen voor contentkalenders gebruiken

Plan de opnames: houd rekening met tijd voor installatie, heropnames en onverwachte vertragingen. U kunt hiervoor ook gratis sjablonen voor contentkalenders gebruiken

🎬 Productiefase

In deze fase van de productie van marketingvideo's gaan de camera's draaien en komt het abonnement tot leven. Uw focus moet hier liggen op het vastleggen van beelden en geluid van hoge kwaliteit, terwijl u zich houdt aan uw storyboard-sjabloon of shotlijst.

Belangrijke productie-elementen zijn onder meer:

Belichting : Natuurlijk licht werkt goed, maar zorg ervoor dat je onderwerp goed verlicht is en dat schaduwen onder controle zijn

Audiokwaliteit : slechte audio verpest een goede video. Gebruik reversmicrofoons of boommicrofoons in plaats van de ingebouwde microfoon van uw camera

Compositie : Bedenk goed hoe je je shots wilt maken. Volg de regel van derden, houd de achtergrond rustig en zorg ervoor dat je onderwerp scherp in beeld is

Prestaties en tempo : of het nu gaat om een presentator, acteur of klant, zorg ervoor dat de boodschap duidelijk en natuurlijk overkomt en aansluit bij uw toon

Meerdere opnames: Neem meer op dan u denkt dat u nodig hebt. Dit biedt u meer opties bij de bewerking en kan u dure heropnames besparen

🧠 Leuk weetje: Videomarketeers krijgen 66% meer gekwalificeerde leads per jaar en realiseren een stijging van 54% in naamsbekendheid in vergelijking met marketeers die geen video gebruiken.

🎬 Postproductie en bewerking

Zodra het beeldmateriaal is vastgelegd, is het tijd om alles samen te voegen en te perfectioneren voor de uiteindelijke levering.

Stappen in de postproductie zijn onder andere:

Bewerk voor duidelijkheid en werkstroom : snijd overtollige delen weg, versnel het tempo en zorg ervoor dat het verhaal logisch en snel verloopt

Afbeeldingen en tekst toevoegen : gebruik ondertitels, callouts of geanimeerde titels om belangrijke punten te benadrukken en het begrip van de kijker te verbeteren. Je kunt zelfs AI-videogenerators gebruiken voor verbluffende content

Gebruik muziek en geluidsontwerp : achtergrondmuziek bepaalt de sfeer, terwijl geluidseffecten voor extra verfijning en impact kunnen zorgen

Kleurcorrectie en -gradatie : zorg voor consistentie tussen scènes en pas een kleurgradatie toe die past bij de stijl van je merk

Optimaliseer voor het platform : Verschillende platforms hebben verschillende specificaties, zoals beeldverhouding, duur en vereisten voor thumbnails. Exporteer dienovereenkomstig

Test en tweak: test uw video op verschillende apparaten en platforms voordat u deze publiceert. Breng op basis van feedback de laatste aanpassingen aan om video's te maken die zijn afgestemd op de target audience

Laten we eerlijk zijn: moderne videomarketing draait niet alleen om scherpe bewerking en filmische overgangen. Het gaat om snelheid, samenwerking en het gericht houden van je creatieve energie op de boodschap.

AI-aangedreven video-editors hebben de productie van marketingvideo's sneller dan ooit gemaakt, waardoor u in plaats van uren binnen enkele minuten hoogwaardige bewerkingen kunt maken.

Maar naarmate de bewerking eenvoudiger wordt, wordt de productie vaak chaotisch. Deadlines schuiven, feedback gaat verloren en teams praten langs elkaar heen.

Daarvoor heb je meer nodig dan een bewerkingstool. Je hebt de alles-in-één app voor werk nodig: ClickUp. Deze app verbindt scripts, opnames, bewerkingen, goedkeuringen en campagnes in één overzichtelijke werkstroom. Zo werkt het:

Projectmanagement, maar dan ontworpen voor creatieve professionals

Organiseer elk onderdeel van uw contentcreatie en videoproductieproces met de projectmanagementtools van ClickUp: aangepaste statussen, automatiseringen, afhankelijkheden en meerdere weergaven

Videoproductie is niet lineair. Je jongleert met tientallen taken in meerdere tijdlijnen en dingen veranderen heel erg. Dat is waar de functies voor projectmanagement van ClickUp tot hun recht komen.

U kunt aangepaste statussen maken die uw proces weerspiegelen, zoals 'Script beoordeeld', 'Beelden ontvangen' of 'Wachten op voice-over', in plaats van vast te zitten aan algemene labels.

Automatisering voert repetitieve handelingen voor u uit, zoals het toewijzen van editors, het informeren van producers of het doorsturen van taken zodra iets is goedgekeurd. Handmatige updates zijn niet meer nodig.

Verschillende rollen vereisen verschillende perspectieven, en de functies voor projectmanagement voor videoproductie ondersteunen die. Uw editor geeft misschien de voorkeur aan een lijstweergave om clips bij te houden, terwijl uw campagnemanager de kalender- of Gantt-weergave kan gebruiken om lanceringen en deadlines te plannen.

Je krijgt ook afhankelijkheden en mijlpalen, zodat niemand per ongeluk aan de postproductie begint zonder dat het juiste beeldmateriaal is vastgelegd.

Als het gaat om de capaciteit van teams, laat de werklastweergave duidelijk zien wie overbelast is en wie deze week misschien tijd heeft voor nog een promotiebewerking. Het is flexibel, visueel en gemaakt voor de manier waarop videoteams werken.

Zoals Page Olver, Release Train Engineer bij Yoga International, het verwoordt:

Of je nu een videograaf, een producent of creatief bent, of net als ik meer een pietje-precies bent over hoe je dingen organiseert, je kunt alles instellen en klikken op de manier die voor jou het beste werkt.

Realtime samenwerking, zonder chaos

Werk in realtime samen zonder chaos met de samenwerkingstools van ClickUp, zoals threaded comments, visuele redactie, schermopnames en deelbare weergaven

Nooit meer zoeken in e-mail threads of vage berichten als "Gebruik de tweede versie van vorige week. " Maak feedback loops strak en transparant met de functies voor samenwerking van ClickUp. Ze zijn zo ontworpen dat u zich kunt concentreren op het voortzetten van projecten in plaats van op het zoeken naar duidelijkheid.

Met taakspecifieke commentaarthreads kunt u gesprekken overzichtelijk en contextrijk houden, compleet met aantekeningen met tijdstempels die duidelijk aangeven wat er precies wordt besproken. U kunt ruwe beelden of conceptbewerkingen rechtstreeks naar taken uploaden, zodat clients of teamgenoten deze gemakkelijk kunnen bekijken en erop kunnen reageren zonder van platform te wisselen.

Met de 'Redactie-modus' kunt u ook rechtstreeks op specifieke videoframes of thumbnails reageren, zodat er geen verwarring ontstaat over wat er moet worden gewijzigd.

En als je input van iemand nodig hebt, kun je die persoon gewoon @vermelden, of het nu een teamgenoot of een externe medewerker is, zodat hij of zij direct aan het gesprek kan deelnemen.

👀 Wist u dat? ClickUp kan de effectiviteit van samenwerking met wel 30% verbeteren .

ClickUp Brain: de AI-assistent die begrijpt hoe videomarketing werkt

Genereer sneller betere ideeën met ClickUp Brain, uw ingebouwde AI-assistent voor het schrijven van scripts, het bedenken van brainstormideeën en het hergebruiken van branded video content

ClickUp Brain is niet alleen bedoeld voor het schrijven van e-mails, maar is ook ontworpen om creatieve werkstromen van begin tot eind te ondersteunen. Zie het als een strateeg, copywriter en contentassistent in één slim paneel. Deze assistent staat klaar om in te springen wanneer u een creatieve boost nodig hebt!

Heb je een script nodig voor een videoadvertentie met een hoge conversie? ClickUp Brain kan het in de stijl van je merk opstellen, waardoor je tijd bespaart en je boodschap consistent blijft. Als je vastloopt op het concept, kan het je helpen brainstormen over nieuwe ideeën en sjablonen voor het schrijven van content op basis van je doelgroep, product of campagnedoelen – nooit meer staren naar een lege pagina.

Zodra uw lange content klaar is, kan ClickUp Brain deze snel hergebruiken in korte videoscripts, bijschriften of zelfs gestructureerde overzichten. Zo haalt u meer waarde uit elk stukje content zonder elke keer opnieuw te beginnen.

ClickUp Clips: opnemen, uitleggen, delen – in enkele seconden

Neem visuele feedback op en deel deze direct met ClickUp Clips, perfect voor walkthroughs, tutorials en het bewerken van uitleg zonder extra vergaderingen

Wilt u uw editor laten zien hoe u wilt dat de werkstroom van die productdemo verloopt? ClickUp Clips maakt het eenvoudig en bespaart u het tien keer uitleggen van hetzelfde. Het is perfect voor walkthroughs, bewerkingsrecensies of snelle tutorials die duidelijk en visueel moeten zijn.

U kunt direct uw scherm opnemen, met of zonder audio, afhankelijk van wat het beste werkt voor de taak. Tijdens het opnemen kunt u aantekeningen maken of commentaar geven om belangrijke momenten te markeren of specifieke stappen uit te leggen terwijl u bezig bent, zodat er geen vervolgvragen nodig zijn.

Zodra u klaar bent, kunt u de video rechtstreeks aan een taak toevoegen, zodat alles in context blijft en verwarring wordt voorkomen. Het is een snelle, effectieve manier om visueel te communiceren.

Naadloze integratie met uw videostack

Verbind uw bewerkingsstack naadloos met behulp van de integraties van ClickUp met Adobe Premiere, Frame.io, Google Drive en andere tools die uw team al gebruikt

ClickUp sluit naadloos aan op tools zoals Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame.io, Google Drive en meer, zodat uw hele productiewerkstroom verbonden en efficiënt blijft, zonder dat u tussen apps hoeft te schakelen. Deze ClickUp-integraties maken het gemakkelijker om platformonafhankelijk te werken zonder uw creatieve werkstroom te onderbreken.

U kunt bestanden en projectmiddelen rechtstreeks synchroniseren en bewerken, zodat iedereen toegang heeft tot de nieuwste versie. Automatisering helpt ook om dingen te versnellen, bijvoorbeeld door revisietaken te triggeren zodra een nieuw concept is geüpload, zodat geen enkele stap wordt gemist.

Versiegeschiedenis, feedback en goedkeuringen blijven gecentraliseerd binnen ClickUp, zelfs wanneer uw content aanmaken werkstromen op andere platforms plaatsvinden.

Sjablonen voor videoproductieprojecten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Geef uw werkstroom direct een boost met de sjabloon voor videoproductie van ClickUp, die is ontworpen om uw opnames, bewerkingen en beoordelingen van begin tot eind te structureren

Begin met een solide basis met behulp van de ClickUp-sjabloon voor videoproductie, speciaal ontwikkeld voor mediateams. Alles is in kaart gebracht:

Checklists voor preproductie (briefings, scripts, moodboards)

Productieplanning met toegewezen rollen en deadlines

Postproductietaken voor bewerking, voice-overs, beoordelingen en uploads

Status tags zoals 'Beelden nodig', 'Klaar voor beoordeling' en 'Gepubliceerd', zodat niemand hoeft te gissen

Als je video's gebruikt als onderdeel van grotere campagnes, gebruik dan de sjabloon voor contentmarketingabonnementen van ClickUp om de tijdlijnen van video's af te stemmen op blogposts, socialemedia-kalenders en betaalde advertenties.

Specifieke werkruimtes voor marketing die echt zinvol zijn

Breng uw content-, creatieve en mediateams samen in de marketingwerkruimte van ClickUp, waar campagnekalenders, prestatiedoelen en videobestanden allemaal op één plek staan

De werkruimte Marketing van ClickUp is ontworpen met zowel creatieve professionals als marketeers in gedachten, zodat niemand zijn werk hoeft te vereenvoudigen om op één lijn te blijven.

U kunt campagnetijdlijnen bekijken met Gantt-grafieken voor planning op hoog niveau of Kanban-borden voor dagelijkse uitvoering. Het is flexibel genoeg om aan te sluiten bij de natuurlijke manier van werken van uw team.

U kunt ook doelen en OKR's instellen die zijn gekoppeld aan echte resultaten, zoals weergaven, leads of conversies, zodat uw creatieve output verbonden blijft met de prestaties.

🧠 Leuk weetje: Cartoon Network verdubbelde zijn output in 50% minder tijd door ClickUp te gebruiken voor zijn marketingwerkstromen.

Tips voor effectieve marketingvideo's

Hier zijn bewezen tips om video's te maken die opvallen en converteren:

1. Begin met een strategie, niet met stijl

Het is verleidelijk om meteen met visuele ideeën en effecten aan de slag te gaan, maar begin altijd met de volgende vragen:

Wat is het doel van deze video?

Wilt u leads genereren, vertrouwen opbouwen of aanmeldingen voor producten stimuleren?

Of kan een sjabloon voor sociale media u helpen?

De antwoorden vormen de leidraad voor alles, van uw script en toon tot uw call-to-action en abonnement voor de verdeling.

2. Haal uw publiek binnen in de eerste 5 seconden

Mensen scrollen snel. Als uw video niet meteen de aandacht trekt, bent u ze kwijt. Begin met een pakkende hook: een gewaagde uitspraak, een verrassend statistisch gegeven of een vraag waarmee uw publiek zich kan identificeren. Vermijd lange intro's of merklogo's in het begin.

Houd het bij één kernboodschap per video. Als algemene richtlijn geldt:

Social ads: 15–30 seconden

Productuitlegvideo's: 60–90 seconden

Getuigenissen of diepgaande analyses: 1–3 minuten

Overweeg om uw verhaal op te splitsen in een videoserie als er meer tijd nodig is.

💡 Pro-tip: Gebruik jump cuts, beweging, trendspotting op het werk of bijschriften in het begin om de aandacht vast te houden, vooral voor video content op sociale media.

3. Schrijf zoals u spreekt

Uw script moet klinken als een mens, niet als een brochure. Vermijd jargon wanneer u het script voor een video schrijft. Houd de zinnen kort. Maak het conversatiegericht en direct, vooral als een persoon voor de camera de video presenteert.

💡 Pro-tip: Lees het script hardop voor. Als het onnatuurlijk of stijf klinkt, pas het dan aan.

4. Ontwerp voor weergave zonder geluid

Veel mensen bekijken video's zonder geluid, vooral op mobiele apparaten. Gebruik ondertitels, tekst op het scherm en visuele storytelling om ervoor te zorgen dat uw boodschap toch overkomt.

Vergeet daarbij ook de audio niet: uw voice-over, achtergrondmuziek en effecten blijven belangrijk voor kijkers die het geluid aan hebben staan.

5. Laat zien, vertel niet alleen

Gebruik beelden om waarde te demonstreren. Zeg niet alleen dat uw product gebruiksvriendelijk is, maar laat iemand het in realtime gebruiken.

Visuele bewijzen zorgen sneller voor geloofwaardigheid dan alleen beweringen. Ze maken uw content ook beter onthoudbaar.

6. Gebruik branding op een subtiele en slimme manier

Uw logo hoeft niet in elke hoek te staan. Concentreer u in plaats daarvan op de toon, kleuren en stem van uw merk in uw creatieve briefings. Laat kijkers eerst een band met het verhaal opbouwen. Zo wint u meer vertrouwen en blijft u toch memorabel.

7. Sluit af met een duidelijke call-to-action

Wees duidelijk en specifiek. Ga er niet vanuit dat het publiek vanzelf wel weet wat het moet doen. Elke marketingvideo moet de kijker aanzetten tot een volgende actie:

Bezoek een landingspagina

Meld u aan voor een proefversie

Boek een demo

Deel de video

8. Test verschillende versies

Vertrouw niet op één enkele bewerking. Probeer verschillende intro's, CTA's of videolengtes uit en test ze bij uw doelgroep. Zelfs kleine veranderingen kunnen leiden tot aanzienlijke prestatieverbeteringen.

💡 Pro-tip: Test je thumbnails, bijschriften en hooks op platforms zoals YouTube en Facebook Ads met A/B-tests.

9. Optimaliseer voor elk platform

Er is geen standaardoplossing. Pas uw video's aan aan de plek waar ze worden gehost:

Instagram Reels/TikTok: Verticaal, snel, veel ondertitels

YouTube: horizontaal, hogere productiewaarde, langer format

LinkedIn: Professionele toon, op voordelen gerichte boodschap

E-mail-insluitingen: korte, informatieve thumbnails die automatisch worden afgespeeld

Deskundig advies over het aanmaken van video's van Chris Cunningham, hoofd socialemediamarketing bij ClickUp.

De beste videomarketeers zijn niet alleen snelle editors, maar ook slimme producers. Met ClickUp hoef je niet alleen op 'publiceren' te klikken. Je haalt elke deadline, brengt de boodschap perfect over en blijft de concurrentie voor.

Van pre-productiebriefings tot feedback na de lancering: alles staat op één plek, overzichtelijk, toegankelijk en afgestemd op de werkstroom van uw team.

Nooit meer gissen wie wat doet of hoe een project ervoor staat. Gewoon duidelijke tijdlijnen, soepele samenwerking en minder last-minute stress.

ClickUp biedt uw team aangepaste takenborden, dynamische tijdlijnen, redactie tools en realtime updates, allemaal op één platform.

Of je nu bezig bent met feedback van clients, het beheren van assets of het synchroniseren met editors, ClickUp houdt je hele productiepijplijn in beweging zonder rommel.

Klaar om verspreide tools en chaotische overdrachten achter je te laten? Bouw je video productiecentrum in ClickUp.

Meld u gratis aan op ClickUp!