De 10 beste gratis programma's voor het maken van gantt-grafieken in 2026

Maak tijdlijnen, wijs taken toe en visualiseer afhankelijkheden in een paar seconden met deze gratis Gantt-grafiekmaker.

Het maken van projectroadmaps voelde vroeger als het oplossen van een puzzel met ontbrekende stukjes. Als visueel ingesteld persoon had ik moeite met plannen met pen en papier – het was rommelig en moeilijk om bij te houden. Whiteboards hielpen een beetje, maar die waren meer bedoeld voor brainstormen dan voor het beheren van echte tijdlijnen van projecten.

Er veranderde iets toen ik gantt-diagramsoftware ging gebruiken. Plotseling kon ik alles op één plek zien: taken, tijdlijnen, deadlines, afhankelijkheden. Het was alsof ik het licht aandeed in een donkere kamer.

Als je projectplanning ooit overweldigend of omslachtig hebt gevonden, ben je niet de enige. Daarom hebben het team van ClickUp en ik een aantal gratis Gantt-diagramprogramma's uitgeprobeerd om erachter te komen welke programma's projectplanning echt gemakkelijker maken.

Laten we eens kijken naar de beste gratis gantt-diagramtools die er zijn – en er een vinden die bij u past.

💡 Pro-tip: De beste gantt-grafiek is niet degene met de meeste functies, maar degene die uw team daadwerkelijk gaat gebruiken. Begin eenvoudig. Breid vervolgens uit naarmate uw projecten groeien.

Het aanmaken van gratis Gantt-grafieken is mogelijk met veel online tools en sjablonen. Platforms zoals ClickUp, GanttPRO, TeamGantt en Zoho Projects worden veel gebruikt. Een aantal tools voor projectmanagement bevatten ook Gantt-functies in hun gratis versies.

Als je, net als ik, meer een visuele leerling bent, bekijk dan deze video voor onze aanbevelingen:

10 gratis programma's voor het maken van gantt-diagrammen in één oogopslag

Tool Beste functies Het meest geschikt voor Prijzen* ClickUp – Gantt-grafiekweergave met planning via slepen en neerzetten – Beheer van kritieke paden en afhankelijkheden – Aanpasbare statussen van taken en tijdlijnen – Ingebouwde AI en meer dan 1000 integraties Teams en individuen die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor project- en gantt-planning Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen. GanttProject – Open source met bewerkbare code – Eenvoudige offline toegang – Baseline-tracking en kostenberekeningen – Exporteert naar meerdere bestandstypen Kleine teams van individuele gebruikers die op zoek zijn naar een gratis, open-source gantt-grafiektool Gratis; vrijwillige bijdragen welkom Office Tijdlijn Online – Integratie met PowerPoint – Kant-en-klare sjablonen voor Gantt-grafieken en tijdlijnen – Aangepaste ontwerpmogelijkheden – Importeren/exporteren met Excel en Wrike Professionals die verzorgde tijdlijnen en gantt-visualisaties maken voor presentaties Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 149 per jaar Online gantt – Geen registratie of installatie nodig – Toegang via de browser – Weergaven van projecten en middelen – Downloadbare gantt-bestanden Voor iedereen die op zoek is naar een snelle, eenvoudige manier om online gantt-grafieken te maken Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand GanttPRO – Gantt-bouwer met slepen en neerzetten en afhankelijkheden – Beheer van middelen en werklast – Teamsamenwerking met opmerkingen en vermeldingen – Meerdere projectweergaven Teams die complexe tijdlijnen en teamcapaciteit beheren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,99 per maand ProjectManager – Real-time projectdashboards – Gantt-weergave met kleurgecodeerde taken en afhankelijkheden – Gecentraliseerde projectbestanden en communicatie – Live statusbijhouding Teams die behoefte hebben aan realtime zichtbaarheid in projecten en rapportage Betaalde abonnementen beginnen bij $ 13 per maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Smartsheet – Interface in spreadsheetstijl met gantt-weergave – Portfoliomanagement voor meerdere projecten – Waarschuwingen, automatiseringen en het delen van bestanden – Ingebouwde AI voor automatisch invullen en formules Gebruikers van spreadsheets die op zoek zijn naar functionaliteit voor gezamenlijke gantt-grafieken Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand Toggl Abonnement – Visuele planning met tijdlijnen via slepen en neerzetten – Geïntegreerde tijdsregistratie via Toggl Track – Deelopties – Eenvoudige planning van middelen Freelancers en kleine teams die tijdgevoelige projecten beheren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand Instagantt – Snel gantt-diagrammen aanmaken met slepen en neerzetten – Weergaven zoals Kanban, werklast en meer – Taakfilters, toewijzingen en prioriteitstags – Native Asana-integratie Gebruikers die op zoek zijn naar snelle projectvisualisatie met minimale installatie Betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand Monday – Aanpasbare Gantt-grafieken en dashboards – Meer dan 30 widgets en AI-aangedreven automatiseringen – Meerdere weergaven: Gantt, tijdlijn, Kanban – Geïntegreerd taak- en teambeheer Teams die naast PM-tools behoefte hebben aan flexibele, visuele gantt-grafieken Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per zetel

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactie-team hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De 10 beste gratis programma's voor het maken van gantt-diagrammen

Maak je klaar, want ik ga elk van de tien gratis gantt-diagramsoftwareoplossingen beoordelen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

1. ClickUp ( Beste gratis software voor het maken van gantt-grafieken)

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, is een volwaardige tool voor projectmanagement, en indrukwekkende gantt-grafieken zijn een van de vele functies.

De Gantt-diagramfunctie van ClickUp verandert projectplanning met zijn dynamische tijdlijn. Hiermee kunt u eenvoudig taken plannen, de voortgang volgen en deadlines beheren – allemaal in één intuïtieve weergave.

Met de Gantt-grafieken van ClickUp kunt u uw hele project in één oogopslag visualiseren. Sleep taken om planningen aan te passen, stel afhankelijkheden in om knelpunten te voorkomen en wijs prioriteiten toe om ervoor te zorgen dat uw team zich concentreert op wat het belangrijkst is. De interactieve tijdlijn maakt het eenvoudig om potentiële vertragingen te identificeren en middelen in realtime te herverdelen, zodat uw projecten op schema blijven.

Het gratis abonnement van ClickUp is ruim opgezet en biedt tot 60 Gantt-grafieken – meer dan genoeg voor de meeste kleine teams en startups. Voor groeiende teams biedt het Unlimited-abonnement onbeperkte Gantt-grafieken, waardoor ClickUp een schaalbare oplossing is voor bedrijven van elke grootte.

De AI-assistent van ClickUp, ClickUp Brain, kan Gantt-grafieken genereren op basis van eenvoudige instructies, taakplanningen optimaliseren, kritieke paden identificeren en de toewijzing van middelen automatisch beheren.

Ik vind het geweldig dat ik eenvoudig relaties tussen taken kan aangeven (zie de afbeelding). Ik kan ook kritieke paden definiëren en rekening houden met speling om het project soepel te laten verlopen.

Definieer kritieke paden in ClickUp in de gantt-weergave

Ik vind het fijn dat ik taken een kleurcode kan geven, zodat ik in één oogopslag zie wat er in behandeling is, wat urgent is, wat de deadlines zijn, wie de eigenaars van de taken zijn en alle andere kleine details. De cascading weergave geeft een chronologische tijdlijn van het project weer, terwijl de voortgangsbalk helpt bij het meten van de voltooiingspercentages.

Bovendien biedt ClickUp een uitgebreide bibliotheek met gantt-diagramsjablonen voor verschillende toepassingen en gebruikssituaties. U kunt het ClickUp Simple Gantt Chart-sjabloon gebruiken voor projectmanagement en softwareontwikkeling. Het is klaar voor gebruik, volledig aanpasbaar en biedt u een breed overzicht van een project, laat u afhankelijkheden zien en helpt u obstakels te voorzien voordat ze zich voordoen.

Maar hier komt een van mijn favoriete onderdelen: mijn gegevens met slechts een paar klikken omzetten in Gantt-diagrammen! In ClickUp zijn Gantt-diagrammen een soort weergave. Dus of je projectdetails nu in een lijst, een tabel of zelfs een kalender staan, je kunt ze met een paar klikken omzetten in een Gantt-diagramweergave. Je hebt binnen een mum van tijd een uitgebreid Gantt-diagram – een direct overzicht voor de uitvoering van je project!

Pro-tip: Als projectmanagement nieuw voor je is en je niet kunt kiezen tussen de Gantt- en tijdlijn-weergave voor je projecten, dan is onze video waarin we Gantt-grafieken vergelijken met de tijdlijn-weergave zeker een aanrader!

De beste functies van ClickUp

verschillende weergaven : Gantt-grafieken, tijdlijnen, lijsten, kalenders, Visualiseer je project in: Gantt-grafieken, tijdlijnen, lijsten, kalenders, ClickUp Kanban-borden en meer

Definieer en koppel taakafhankelijkheden en plan taken automatisch in de hele keten in één handomdraai

Werk de taakstatus bij met een eenvoudige drag-and-drop-functie; definieer ook aangepaste taakstatussen op basis van uw projectbehoeften

Beheer uw project dynamisch met taakplanning, projectopvolging , het identificeren van knelpunten, het beheren van deadlines en meer met ClickUp Project Tijdsregistratie

Centraliseer alle informatie in een overzichtelijke hiërarchie van ruimtes, projecten, lijsten, taken en subtaaken, en voeg aangepaste velden toe voor gedetailleerde informatie

Werk samen met uw team via opmerkingen, chat, @vermeldingen, enz.

Gebruik tags en prioriteiten om taken met hoge waarde, grote impact of urgentie te onderscheiden en sorteer ze met slechts één klik met ClickUp-prioriteiten

geïntegreerde AI-assistent , te gebruiken om taken te automatiseren, binnen enkele seconden alles in uw ClickUp-ecosysteem te doorzoeken en nog veel meer Bespaar tijd en moeite door ClickUp Brain , de, te gebruiken om taken te automatiseren, binnen enkele seconden alles in uw ClickUp-ecosysteem te doorzoeken en nog veel meer

Volg en deel de voortgang met interne en externe belanghebbenden via aanpasbare met interne en externe belanghebbenden via aanpasbare ClickUp-dashboards die in realtime worden bijgewerkt

Limieten van ClickUp

De leercurve kan steil zijn, aangezien ClickUp een complete software voor projectmanagement is

De mobiele app is nog in lopende werkzaamheden en heeft nog niet dezelfde verfijning bereikt als de webversie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 9.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5,0 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Een G2-gebruiker zegt

ClickUp biedt een zeer aanpasbare werkruimte die ons team helpt om taken, projecten en tijdlijnen allemaal op één plek te beheren. De mogelijkheid om te schakelen tussen weergaven (Lijst, Bord, Gantt, enz.) maakt het eenvoudig om de ervaring af te stemmen op de werkstroom van elk teamlid. Automatiseringen, terugkerende taken en integraties met andere tools zoals Slack en Google Drive zijn bijzonder handig om alles gesynchroniseerd en efficiënt te houden.

🎯 Probeer dit eens: Geef taken bij het opstellen van je gantt-grafiek een kleurcode op basis van prioriteit of status. Zo krijg jij (en je team) direct een visueel overzicht van hoe de zaken ervoor staan.

2. GanttProject (Beste gratis gantt-grafieksoftware die open-source is)

via GanttProject

Ik ben een groot voorstander van open-sourceoplossingen, dus ik werk graag met GanttProject. Deze gratis Gantt-grafieksoftware bestaat al meer dan twintig jaar en biedt absolute transparantie dankzij bijgewerkte documentatie. Het wordt gedistribueerd onder de GPL3-licentie en u kunt de code downloaden, aanpassen en herdistribueren. Deze aanpasbaarheid maakt GanttProject een investering met een uitstekende waarde voor kleine en middelgrote bedrijven.

Ik ben ook erg gecharmeerd van de eenvoudige en retro-achtige gebruikersinterface, die het maken van gantt-grafieken, het toewijzen van middelen en het berekenen van kosten van projecten vereenvoudigt. Ik begrijp echter dat dit voor sommigen een afknapper kan zijn, vooral als je op zoek bent naar iets moderners en intuïtievers.

De beste functies van GanttProject

Krijg gratis toegang tot het softwareproduct, de broncode en de bibliotheken

Implementeer in de cloud met GanttProject Cloud tegen kosten op basis van gebruik

Voeg taken en mijlpalen toe aan de gantt-grafiek en definieer afhankelijkheden

Vergelijk de voortgang en maak directe vergelijkingen met de basislijnen om afwijkingen in kaart te brengen

Microsoft Project-bestanden lezen en bewerken en exporteren in meerdere formaten

Limieten van GanttProject

Werkt het beste voor basisgebruik; u kunt geen complexe analyses uitvoeren

Het UI-ontwerp is onhandig en verouderd (dat kun je het niet kwalijk nemen; het is meer dan 20 jaar oud!)

Prijzen van GanttProject

Free

Vrijwillige bijdragen vanaf $ 5

GanttProject Cloud hanteert een pay-as-you-use-model waarbij één krediet EUR 1 kost

Beoordelingen en recensies van GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over GanttProject

Een G2-gebruiker zegt

Dankzij de gebruiksvriendelijkheid kan ik gemakkelijk een planning maken en deze bijhouden.

🔎 Snel inzicht: Gantt-weergaven zijn het nuttigst als ze overzichtelijk zijn. Begin eenvoudig: breng eerst de belangrijkste mijlpalen en afhankelijkheden in kaart en bouw daarop voort.

3. Office Tijdlijn Online (Beste gratis gantt-grafieksoftware voor het Microsoft PowerPoint-ecosysteem)

via Office Tijdlijn

Als iemand die praktisch is opgegroeid met Microsoft-producten, geniet ik van de vertrouwdheid die Office Timeline Online biedt. Ik heb deze PowerPoint-add-on gebruikt om snel tijdlijnen en Gantt-grafieken voor presentaties op te stellen. Dit heeft me tijd bespaard en tegelijkertijd gezorgd voor goede visuele presentaties van mijn projecten. Ik heb ook ontdekt dat je het kunt gebruiken met Microsoft Excel, Wrike en Smartsheet om datasets te importeren en exporteren.

De gebruikersinterface is vrij eenvoudig en het duurt niet lang om ermee overweg te kunnen. Bovendien heb je toegang tot een bibliotheek met basissjablonen voor gantt-diagrammen om mee aan de slag te gaan. Hoewel het voor mijn eenmalige, incidentele gebruik goed heeft gewerkt, heeft mijn team problemen ondervonden bij het werken aan complexe projecten. Daarom zou ik het vooral aanbevelen voor eenvoudig gebruik.

De beste functies van Office Tijdlijn Online

Zet datasets en informatie uit PowerPoint, Excel, enz. om in visueel aantrekkelijke en esthetische gantt-grafieken en tijdlijnen

Activeer als add-on voor Microsoft PowerPoint voor een soepele integratie en native toegang

Aanpasbare ontwerpelementen zoals pijlen, lijnen, symbolen, enz. , voor een ervaring die beter op u is afgestemd

Limieten van Office Timeline Online

Het heeft alleen de functie van een gantt-diagrammaker, wat de toepasbaarheid ervan beperkt gezien de hoge prijs

De PowerPoint-add-on mist samenwerkingsfuncties

Het beheren van de gantt-grafieken wordt lastig wanneer een project niet op één PowerPoint-pagina past

Prijzen van Office Tijdlijn Online

Free

Pro: $149 voor een licentie van één jaar

Pro+: $199 voor een licentie van één jaar

Beoordelingen en recensies van de tijdlijn van Office Timeline Online

G2 : 4,3/5 (meer dan 10 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Office Tijdlijn Online

Een G2-gebruiker zegt

Het is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en kan eenvoudig worden geïntegreerd met Smartsheet, Project en enkele andere programma's, waardoor het importeren van gegevens een fluitje van een cent is.

📅 Werkstroom-tip: In plaats van tijdlijnen handmatig bij te werken, kunt u beter op zoek gaan naar gantt-tools die de data van taken automatisch aanpassen wanneer afhankelijkheden veranderen. Dit bespaart veel tijd bij projectwijzigingen.

4. Online gantt (Beste online gantt-grafieksoftware voor webgebaseerde toegang vanaf elke locatie)

via Online Gantt

Als u gantt-grafieken in uw browser wilt maken zonder u aan te melden of iets te downloaden, dan is Online Gantt een uitstekende keuze. Ik heb het gebruikt in noodgevallen waarin ik geen toegang had tot andere tools en moest ik overal en altijd aan het werk zijn. Als ik tevreden ben met mijn gantt-grafiek, download ik hem als .gantt-bestand om hem te importeren in een ander apparaat of een andere browser, of zelfs in andere compatibele gantt-grafieken. Het is een vrij soepele ervaring.

Daarnaast biedt Online Gantt ook een cloudversie van de gantt-grafieksoftware aan, waarmee u tegen een kleine vergoeding teams op afstand kunt verbinden.

De beste functies van online gantt-diagrammen

Visualiseer uw taken in de Projectweergave en de Middelenweergave

Exporteer uw gantt-grafieken om ze in presentaties, rapporten of andere tools voor projectmanagement op te nemen

Geniet van een soepele ervaring dankzij de eenvoudige gebruikersinterface

Limieten van online gantt-diagrammen

Biedt een limiet aan voor de downloadbandbreedte

De aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt

Afhankelijkheden kunnen niet worden bijgewerkt zonder de knop voor bewerking te gebruiken

Het is niet mogelijk om verschillende kleuren toe te wijzen aan verschillende taken

Prijzen voor online gantt-diagrammen

Gratis (browserapplicatie)

Online gantt met cloud: $ 5 per maand per gebruiker

Online beoordelingen en recensies van gantt-software

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Online Gantt

Een G2-gebruiker zegt

Dankzij de gebruiksvriendelijkheid, soepele functie en naadloze online toegankelijkheid is deze gantt-grafiek-tool de beste software om gantt-grafieken te genereren zonder dat er iets geïnstalleerd hoeft te worden.

🔁 Real Talk: Als je team voortdurend taken moet herschikken of deadlines mist, is het misschien tijd om de layout van je gantt-grafiek te herzien. Probeer kortere fasen met duidelijkere mijlpalen – dat werkt fantastisch.

5. GanttPRO (Beste gratis gantt-grafieksoftware voor het optimaliseren van middelen)

via GanttPRO

Net als ClickUp is GanttPRO projectmanagementsoftware met Gantt-diagramtools. ClickUp biedt echter wel een gratis abonnement, terwijl GanttPRO een betaalde tool is. Dat kan behoorlijk vervelend zijn als je een Gantt-diagrammaker zoekt voor persoonlijk gebruik (zoals onderzoek) of voor je kleine bedrijf of start-up.

Afgezien daarvan blinkt GanttPRO uit in het in staat stellen van projectmanagers om meerdere middelen te beheren. Het biedt een overzicht van het project, zodat u de werklast van het team, planningen, capaciteit, enz. kunt visualiseren en middelen kunt optimaliseren. Ik heb gemerkt dat het helpt om burn-out bij teams te voorkomen en het moreel hoog te houden. Mijn team heeft echter wel problemen gehad met personalisatie, de flexibiliteit van het ontwerp en de layouts. Dus als je op zoek bent naar iets dat je helemaal aan je behoeften kunt aanpassen, is GanttPRO misschien niet de juiste keuze voor jou.

📮ClickUp Insight: Een gemiddelde kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen contact onderhouden om zijn werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij dagelijks contact moet zoeken met 6 belangrijke contactpersonen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De uitdaging is reëel: voortdurende follow-ups, verwarring over versies en gebrek aan zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van het team. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct binnen handbereik te brengen.

De beste functies van GanttPRO

Maak visueel aantrekkelijke gantt-grafieken om uw taken, deadlines, afhankelijkheden, toegewezen personen enz. bij te houden.

Geef uw project weer in de weergaven Raster, Bord, Lijst en Portfolio

Koppel taken op basis van afhankelijkheden om de Lead Time en vertragingstijd van afhankelijke taken vast te leggen

Werk samen met teams op afstand dankzij realtime gegevenssynchronisatie, het delen van bestanden, opmerkingen en vermeldingen, en notificaties

Beheer middelen dynamisch via actielogboeken, teamgegevens, een overzicht van de werklast en meer

Limieten van GanttPRO

De leercurve kan in het begin steil zijn voor mensen die niet bekend zijn met geavanceerde tools voor projectmanagement

Het gebrek aan personalisatiemogelijkheden stelt de mogelijkheden op het gebied van projectmanagement beperkt

Prijzen van GanttPRO

Basic: $ 9,99/maand

Pro: $ 15,99/maand

Business: $ 24,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (meer dan 490 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5,0 (meer dan 480 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over GanttPRO

Een G2-gebruiker zegt

De interface is uiterst intuïtief, zelfs voor mensen zonder eerdere ervaring met tools voor projectmanagement.

🧠 Wist je dat? Gantt-grafieken zijn niet alleen bedoeld voor tijdlijnen. Je kunt ze ook gebruiken om wervingsplannen, contentkalenders en onboardingwerkstromen voor klanten te visualiseren.

6. ProjectManager (Beste gratis gantt-grafieksoftware voor realtime inzichten)

via ProjectManager

Als gantt-diagrammen nieuw voor je zijn, raad ik je aan om met ProjectManager te beginnen. Het is een van die projectmanagementtools die gantt-diagrammen goed onder de knie heeft. Het heeft een gebruiksvriendelijk en intuïtief dashboard dat het maken van gantt-diagrammen vereenvoudigt. Je kunt afhankelijkheden in gantt-diagrammen definiëren, een overzicht krijgen van de projectstatus, de projectstatus meten en bijsturen, rapporten genereren en nog veel meer.

ProjectManager biedt echter geen gratis versie of freemium-abonnement aan. De investering is dus behoorlijk ontmoedigend voor mensen met een krap budget.

De beste functies van ProjectManager

Plan uw project online met interactieve en esthetische gantt-grafieken

Organiseer al uw projectgerelateerde gegevens op één centrale locatie

Bekijk taakafhankelijkheden, mijlpalen, projectstatus, kritieke pad, enz. in één weergave

Plan taken met behulp van slepen en neerzetten en geef ze een kleurcode

Werk samen met uw team via het delen van bestanden, het plaatsen van opmerkingen en geautomatiseerde notificaties

Limieten van ProjectManager

Integratie met applicaties en diensten van derden is lastig en heeft een limiet

De rapportagefunctie biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ProjectManager

Team: $ 13/maand (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 24/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ProjectManager

G2 : 4,4/5 (93 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (338 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ProjectManager

Een G2-gebruiker zegt

De aangeboden functies zijn goed doordacht en vereisen geen uitgebreide aanpassingen.

💡 Pro-tip: Houd bij het gebruik van afhankelijkheden in uw gantt-grafiek rekening met de doorlooptijd tussen taken. Deze buffer kan helpen om vertragingen op het laatste moment te voorkomen wanneer projecten ingewikkeld worden.

7. Smartsheet (Beste gratis gantt-grafieksoftware met spreadsheetfunctie)

via Smartsheet

Ik gebruik normaal gesproken Smartsheet om de kloof tussen projectmanagementsoftware en spreadsheets te overbruggen. Met Smartsheet kunt u eenvoudig schakelen tussen spreadsheets en gantt-grafieken. U kunt bestaande gegevens uit uw spreadsheets importeren en deze omzetten in visuele gantt-grafieken met kleurgecodeerde informatie, taakafhankelijkheden, duur, enz.

Omgekeerd kunt u Gantt-grafiekengegevens weer exporteren naar spreadsheets voor snelle analyse of gegevensbewerking. Zo kunt u de kracht van beide – Gantt-grafieken en spreadsheets – benutten voor datagestuurde projectplanning en -uitvoering.

Mijn enige kritiekpunt op Smartsheet is dat de AI-functie nog lopende werkzaamheden heeft. Aangezien AI-assistenten tegenwoordig eerder een must dan een nice-to-have zijn, is Smartsheet hier wat laat mee begonnen.

De beste functies van Smartsheet

Vul formules of tekst automatisch in spreadsheetcellen in met behulp van Smartsheet AI

Coördineer teamactiviteiten met bestandsdeling, waarschuwingen en notificaties, gespreksthreads en redactie van documenten

Werk aan meerdere projecten met behulp van functies voor portfoliomanagement om budgetten, risico's en middelen te beheren

Maak en volg kritieke paden om taakafhankelijkheden, de toewijzing van middelen en de werklast te beheren

Limieten van Smartsheet

U kunt slechts één spreadsheet per bestand gebruiken

De opslagruimte voor gegevens in rijen en kolommen heeft een limiet

Prijzen van Smartsheet

Free

Pro: $9 per maand per gebruiker

Business: $ 32 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2 : 4,4/5,0 (meer dan 15.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5. 0 (meer dan 3.200 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Smartsheet

Een G2-gebruiker zegt

Ik vind het fijn dat je de invoergeschiedenis kunt bekijken en opmerkingen, afbeeldingen, bestanden enz. kunt toevoegen. Het maakt gebruik van dezelfde formules als Excel

8. Toggl Plan (Beste gratis Gantt-grafieksoftware met functies voor tijdsregistratie)

Toggl Plan geeft een visueel overzicht van uw project, waardoor interne en externe belanghebbenden op één lijn zitten. Ik heb de combinatie van Toggl Plan en Toggl Track gebruikt om eenvoudige gantt-grafieken te maken met functies voor tijdsregistratie. Het helpt bij het visualiseren van tijdlijnen voor uw project, het bijhouden van de tijd die aan elke taak wordt besteed, het optimaliseren van de toewijzing van middelen en nog veel meer.

Dergelijke gegevens uit eerdere projecten helpen ook bij het inschatten hoeveel tijd vergelijkbare projecten, taken of activiteiten in de toekomst zullen kosten. Dit inzicht heeft mijn vermogen om tijdlijnen, budgetten en capaciteit in te schatten verbeterd.

Ik zou alleen willen dat het dat 'beetje extra' bood dat andere gantt-tools in deze lijst wel hebben. Het is niet echt een klacht, want het doet wat het moet doen, maar aangezien we keuze te over hebben, kunnen we het ons toch veroorloven kieskeurig te zijn, toch?

De beste functies van Toggl-abonnement

Houd het tijdgebruik van uw team, toegewezen taken, de status van taken, tijdlijnen en andere cruciale details bij

Breng verschillende teams en belanghebbenden samen op één centrale locatie en houd de voortgang van het project goed in de gaten

Plan taken en middelen om conflicten en concurrentie te minimaliseren

Genereer openbaar deelbare, alleen-lezen links voor externe belanghebbenden

Automatiseer terugkerende taken om handmatig en dubbel werk te elimineren

Limieten van Toggl-abonnement

De mobiele app is niet zo veelzijdig als de webapplicatie (er ontbreken een aantal tools)

Beperkte integratie met applicaties van derden

Het toevoegen van nieuwe gebruikers en het toewijzen van taken aan meerdere gebruikers is lastig

Prijzen van Toggl-abonnement

Team: $9/maand per gebruiker

Business: $ 15 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Toggl-abonnement

G2 : 4,3/5,0 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 110 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Toggl-abonnement

Een G2-gebruiker zegt

Dankzij de samenwerkingsfuncties van Toggl Plan kunnen we al onze leden snel aan boord halen, zodat ze gemakkelijk taken kunnen toevoegen.

📋 Tip voor sjablonen: Wilt u de installatie overslaan? Gebruik dan een kant-en-klaar gantt-diagramsjabloon voor productlanceringen, campagnes of softwaresprints. U hoeft alleen maar uw informatie in te vullen en u kunt aan de slag.

9. Instagantt (Beste gantt-grafieksoftware voor projectvisualisatie)

via Instagantt

Instagantt doet zijn naam eer aan: deze gantt-grafiek-tool maakt ze razendsnel. Het is mijn favoriete oplossing om snel en eenvoudig Gantt-diagrammen te maken. Het beschikt over een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface met eenvoudige drag-and-drop-functionaliteit, wat de cognitieve belasting bij het gebruik van de applicatie vermindert. Dit, in combinatie met de responsiviteit, stelt je in staat om in slechts enkele minuten een duidelijke visuele weergave van projectplannen te creëren.

Instagantt heeft een AI-assistent die binnen enkele seconden een volledig gantt-diagram kan genereren – taken, tijdlijnen, afhankelijkheden.

Vanwege de beperkte mogelijkheden (in vergelijking met volwaardige projectmanagementsoftware) gebruik ik deze voornamelijk tijdens de plannings- en brainstormfase. Zodra ik de eenvoudige gantt-grafieken klaar heb, importeer ik ze naar andere tools voor verdere verfijning en samenwerking. Als u deze omwegen niet wilt nemen, kunt u natuurlijk ook kiezen voor een uitgebreidere oplossing.

De beste functies van Instagantt

Bekijk projecten naast de gantt-weergave: tabel-, Kanban-bord-, werklast- en projectweergaven

Organiseer uw project en de bijbehorende middelen op een logische manier met behulp van Workbooks

Houd uw werk onder controle met functies voor taakbeheer, zoals het aanmaken, toewijzen, filteren, sorteren en prioriteren van taken, enz.

Communiceer met je team via de inbox, opmerkingen en meer

Stel je gantt-grafieken op met CSV-import en native Asana-integratie

Limieten van Instagantt

Een rommelige gebruikersinterface doet afbreuk aan de bruikbaarheid van de gantt-grafiektool

Ondersteunt alleen toegang voor gebruikers per werkboek

Prijzen van Instagantt

Instagantt Standalone:

Individueel abonnement: $ 12/maand

Team Abonnement: $ 24/maand

Instagantt Asana:

Individueel abonnement: $ 12/maand

Team Abonnement: $ 24/maand

Beoordelingen en recensies van Instagantt

G2 : 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Instagantt

Een G2-gebruiker zegt

Instagantt is een geweldige tool voor gedetailleerde gantt-functies zoals basislijnen, de optie om subtaaken te tonen of te verbergen, het behouden van de vertraging tussen taken en de Zoom-optie.

🧩 Projecttip: Werkt u met teams op afstand? Zorg ervoor dat uw Gantt-grafiek realtime samenwerking ondersteunt, zodat u de voortgang over verschillende tijdzones heen niet uit het oog verliest.

10. Monday (Beste gantt-grafieksoftware voor toepassingsspecifieke aanpassingen)

via Monday

Monday is gratis projectmanagementsoftware voor persoonlijk gebruik. Niet alleen zijn de projectmanagementmogelijkheden erg krachtig, maar ook de mogelijkheid om Gantt-grafieken aan te passen aan mijn specifieke behoeften is behoorlijk indrukwekkend.

Hiermee kan ik de weergegeven kolommen aanpassen, zodat ik me kan concentreren op de meer cruciale aspecten van de projectdetails. Bovendien kan ik uitbreiden van alleen de Gantt-grafiekweergave naar de weergaven voor werklast en middelen. Dit gaat soms planningsmoeheid tegen of brengt inefficiënties aan het licht die mogelijk in het project zijn geslopen. De AI-first-functies, waaronder een Project Analyzer en realtime risicodetectie voor alle portfolio's, zijn geïntegreerd in de Gantt- en werkstroomfunctionaliteit.

De oplopende kosten zijn het enige noemenswaardige probleem waar ik tijdens het werk op Monday mee te maken kreeg. Het platform schaalde heel goed mee met mijn groeiende team, maar de kosten bereikten in een mum van tijd onhoudbare niveaus!

De beste functies van Monday

Bouw automatisering met behulp van Monday AI, een door AI aangestuurde assistent

Pas uw gantt-grafieken aan met meer dan 30 widgets die de gebruikerservaring aangepast maken

Integreer projectmanagementfuncties in uw gantt-grafieken

Bekijk uw project in verschillende weergaven naast Gantt-grafieken, zoals lijsten, Kanban-borden, enz.

Stem doelen en strategieën af op taak- en middelenbeheer voor een succesvol project

Limieten van Monday

Wordt duur naarmate u opschaalt

De gratis versie van de projectmanagementtool heeft beperkte functionaliteit

Prijzen op maandag

Voor 3 tot 49 zetels:

Gratis: $0 voor 2 zetels

Basic: $ 12 per maand per zetel

Standaard: $ 14 per maand per zetel

Pro: $ 24 per maand per zetel

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday

G2 : 4,7/5,0 (meer dan 10.680 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5,0 (meer dan 4.740 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Monday

Een G2-gebruiker zegt

Monday.com biedt visuele dashboards die een duidelijk overzicht geven van taken, deadlines en voortgang, zodat iedereen op één lijn blijft.

🔍 Diepgaande analyse: Twijfel je over Monday? We hebben een aantal alternatieven voor Monday voor je

Waar moet u op letten bij software voor het maken van gantt-grafieken?

We hebben de beschikbare opties op basis van vele parameters geëvalueerd om te onderbouwen waarom ze in deze lijst thuishoren. Stel uzelf dus, terwijl u ze overweegt, de volgende vragen:

Functies : Welke functies verwacht u van de gantt-grafieksoftware? Wilt u basisfuncties zoals het aanmaken van grafieken via slepen en neerzetten, of iets geavanceerder zoals het identificeren van het kritieke pad, : Welke functies verwacht u van de gantt-grafieksoftware? Wilt u basisfuncties zoals het aanmaken van grafieken via slepen en neerzetten, of iets geavanceerder zoals het identificeren van het kritieke pad, het toewijzen van middelen of taakbeheer?

Gebruiksgemak : Wie gaat de gantt-grafiekmaker gebruiken? Hoeveel training, inwerking en ondersteuning hebben zij nodig?

Integraties : Kan de gantt-grafieksoftware worden geïntegreerd met uw bestaande tech-stack?

Compatibiliteit : Is de gantt-grafiekmaker compatibel met andere tools, zoals een stopwatch of software voor projectmanagement?

Samenwerking : Gaat u de tool alleen gebruiken, of gaat een team (of meerdere teams) er samen aan werken? Zitten de teamleden op dezelfde locatie of werken ze op afstand?

Aanpassing : Wilt u de Gantt-grafiek op enigerlei wijze kunnen aanpassen? Bijvoorbeeld om prioriteiten of urgentie aan te geven?

Budget : Wat is uw budget voor een gantt-diagramprogramma? Gaat u een eenmalige investering doen of een abonnement nemen?

Rapportage : Welke functies voor data-analyse en rapportage verwacht u van de gantt-grafiek? Wilt u realtime dashboards, of genereert uw team periodiek statische rapporten?

Mobiele toegankelijkheid: Wilt u onderweg toegang tot de tool op uw telefoon?

⚙️ Efficiëntieboost: Verdeel grote taken in subtaaken op je gantt-grafiek. Kleinere stukjes zijn makkelijker bij te houden, makkelijker toe te wijzen en veel minder overweldigend.

Voordelen van het gebruik van gratis gantt-diagrammen

Hier zijn een paar redenen waarom gantt-diagramprogramma's zo hoog scoren op mijn lijst van onmisbare functionele tools:

Projectvisualisatie : Gantt-diagramprogramma's visualiseren : Gantt-diagramprogramma's visualiseren de tijdlijn van uw project en de bijbehorende roadmap. Dit geeft een volwaardig beeld van het project en de verschillende functionele en bewegende onderdelen ervan. Dit omvat projectplanningen, taken, afhankelijkheden, prioriteiten, belanghebbenden, enz. Projectmanagers vinden het enorm nuttig om een totaalweergave van elk project te kunnen krijgen

Verbeterde samenwerking : Gantt-chart-tools zijn niet alleen voor projectmanagers bedoeld – ze komen iedereen ten goede! Teamleden kunnen de toegewezen of openstaande taken zien en hoe deze de : Gantt-chart-tools zijn niet alleen voor projectmanagers bedoeld – ze komen iedereen ten goede! Teamleden kunnen de toegewezen of openstaande taken zien en hoe deze de projectresultaten beïnvloeden. Dit helpt bij het opbouwen van een gevoel van teamwork en samenwerking. Ook klanten kunnen de voortgang van het project volgen – en dan bedoel ik echt alle belanghebbenden. Het resulterende gedeelde begrip van het werk, waarbij wordt getoond hoe individuele bijdragen aansluiten bij de overkoepelende doelen, brengt iedereen samen

Nauwkeurigere planning : Gantt-grafieken bieden een overzicht op hoog niveau van het project, de taken, mijlpalen, tijdlijnen en werkstroom. Dit helpt projectmanagers om taakafhankelijkheden en deadlines bij te houden. Ze brengen ook eventuele procedurele of operationele inefficiënties of knelpunten aan het licht die het project zouden kunnen vertragen. U kunt een realistischer en efficiënter schema opstellen door te bekijken hoe deze blokken in elkaar passen.

Efficiënt resourcebeheer : Met gantt-diagramtools kunnen projectmanagers resources strategisch inzetten. Ze tonen de werklast van elk team of individu, zodat u ervoor kunt zorgen dat geen enkele medewerker overbelast of onderbenut raakt. Doe hetzelfde voor resources zoals softwareoplossingen, applicaties, apparaten, machines, enzovoort! Zo'n proactief beheer helpt het beste uit mensen, processen en technologie te halen

Verhoogde productiviteit : Gantt-grafieken zorgen ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft : Gantt-grafieken zorgen ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft de projectdoelen . Ze helpen ook bij het beheer van middelen en stimuleren de betrokkenheid van medewerkers en de algehele productiviteit. Het is een win-winsituatie, aangezien de voortgang die hieruit voortvloeit teams verder zal motiveren – ik noem het een positieve feedbackcyclus die steeds weer vruchten afwerpt

Proactief risicobeheer: Dankzij gedetailleerde zichtbaarheid in het project kunnen projectmanagers problemen signaleren, soms zelfs proactief. Met zo'n weergave van mogelijke bedreigingen bent u voorbereid om risico's te beheersen en te beperken. Deze preventieve aanpak voorkomt vertragingen of storingen in een later stadium en houdt het project op koers

🀏 Planning Power: Voeg mijlpalen toe aan uw gantt-grafiek om kleine successen te vieren en belangrijke momenten in het project bij te houden. Zo blijft iedereen gemotiveerd en op één lijn.

Veelvoorkomende toepassingen van gantt-grafieken

Voordat we afronden, wil ik graag een paar praktische toepassingen en gebruikssituaties voor gantt-grafieken met u delen om u meer duidelijkheid te geven. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van gantt-grafieken in specifieke situaties:

Projectplanning : Stel een realistische en praktische tijdlijn voor uw project op. Gantt-grafieken maken de projectplanning, taken en afhankelijkheden visueel duidelijk, zodat u resultaten binnen de deadlines kunt opleveren : Stel een realistische en praktische tijdlijn voor uw project op. Gantt-grafieken maken de projectplanning, taken en afhankelijkheden visueel duidelijk, zodat u resultaten binnen de deadlines kunt opleveren

Toewijzing van middelen : Gebruik Gantt-grafieken om de werklast van teams en individuen in kaart te brengen. Dit voorkomt burn-out en helpt projectmanagers om de juiste taken of middelen op het juiste moment aan de juiste mensen toe te wijzen. Vergeet niet: een tevreden team levert resultaten op die anderen blij maken

Deadlinebeheer : Gantt-grafieken zijn handig om de voortgang ten opzichte van de tijdlijn bij te houden. Door de deadlines of mijlpalen in de gaten te houden, voorkomt u vertragingen en houdt u ruimte over om projecten weer op schema te brengen. Combineer deze toepassing met resource-allocatie en u bent helemaal klaar : Gantt-grafieken zijn handig om de voortgang ten opzichte van de tijdlijn bij te houden. Door de deadlines of mijlpalen in de gaten te houden, voorkomt u vertragingen en houdt u ruimte over om projecten weer op schema te brengen. Combineer deze toepassing met resource-allocatie en u bent helemaal klaar

Teamsamenwerking : Als gedeelde routekaart brengt de Gantt-grafiek het hele team samen. Door op één lijn te zitten, bevordert dit de transparantie, doelgerichte communicatie en eigendom van taken. Dit zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft en verantwoording aflegt

Het kritieke pad bepalen: Maak gantt-grafieken die het kritieke pad weergeven. Door deze reeks activiteiten, die een directe en grote invloed hebben op projecten, kunnen teams zich volledig richten op het behalen van resultaten

Vind de beste gratis Gantt-diagramsoftware voor uw team

Of je nu een eenvoudige tijdlijn plant of complexe projectafhankelijkheden beheert, de juiste Gantt-chart-tool kan tijd besparen, verwarring voorkomen en ervoor zorgen dat je team op één lijn blijft. Het goede nieuws? Je hoeft geen genoegen meer te nemen met onhandige of verouderde tools.

Veel van de opties die we hier hebben besproken, bieden krachtige functies die gratis zijn. Als u op zoek bent naar iets dat verder gaat dan alleen tijdlijnen, is een projectmanagementplatform wellicht een betere keuze. We hebben zelfs een lijst samengesteld met de beste projectmanagementtools die u wellicht nuttig vindt.

Als je de flexibiliteit van een Gantt-diagram en de kracht van een alles-in-één werkruimte wilt, is ClickUp zeker de moeite waard. Van planning tot uitvoering brengt het alles – taken, tijdlijnen, documenten, dashboards en zelfs AI – samen op één plek.

