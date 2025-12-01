13 beste AI-agenten voor productiviteit

Elke projectmanager en teamleider kent het gevoel: je takenlijst groeit sneller dan je items kunt afvinken, en het is moeilijk om de boel bij te houden.

Wat als sommige van uw taken niet langer veel van uw aandacht zouden vragen?

Dat is waar AI-agenten van pas komen.

AI-agenten stimuleren actief de productiviteit, passen zich aan werkstroom aan en nemen realtime beslissingen die de manier waarop werk wordt gedaan transformeren.

In deze blogpost bekijken we 13 van de beste AI-agenten die je kunnen helpen je bedrijfsvoering te stroomlijnen, beter prioriteiten te stellen en je productiviteit een flinke boost te geven.

De beste AI-agenten voor productiviteit in één oogopslag

Tool Beste functies Het meest geschikt voor *Prijzen ClickUp – AI-aangedreven projectmanagement met ClickUp Brain – Automatiseer taken met behulp van no-code werkstroomen – Genereer content met AI Writer for Work – Vat updates samen en stroomlijn de samenwerking met Chat Agents Teams die complexe projecten, documenten en samenwerking op één plek beheren Free Forever-abonnement voor onbepaalde tijd; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Notion AI – Haalt inzichten uit Notion, Slack en Google Drive – Gebruikt GPT-4 en Claude om contextueel te reageren – Genereert automatisch takenlijsten op basis van ongestructureerde content – Helpt bij het structureren van documenten en aantekeningen over vergaderingen Documentaanmaak en kennisbeheer voor asynchrone teams Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Reclaim AI – AI-gestuurde planning voor taken, gewoontes en vergaderingen – Houdt de tijd bij voor taken en vergaderingen – Synchroniseert beschikbaarheid met Slack, CRM-systemen en kalenders – Geeft prioriteit aan de balans tussen werk en privé met slimme tijdsblokken Slimme kalender-optimalisatie en focus-tijdbeheer Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Motion AI – Plant en verplaatst taken automatisch – Voorspelt projectvertragingen en past de werklast aan – AI Meeting Links beschermen uren waarin geen vergaderingen mogen plaatsvinden – Werkstroomautomatisering met ingebouwde sjablonen Taak- en projectplanning met slimme planning voor individuen en teams Betaalde abonnementen beginnen bij $ 20 per maand per gebruiker Fellow. app – Genereert automatisch samenvattingen van vergaderingen, actiepunten en beslissingen – Sjablonen voor planning voorafgaand aan vergaderingen – Synchroniseert aantekeningen en transcripties met CRM-systemen – Slaat alle inzichten uit vergaderingen op één plek op Teams met veel vergaderingen die behoefte hebben aan duidelijke follow-ups en gecentraliseerde aantekeningen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 11 per maand per gebruiker Grammarly AI – Real-time feedback over toon en duidelijkheid – Plagiaatdetectie in miljoenen bronnen – Diepe integraties in apps en browsers – AI-schrijfsuggesties voor e-mails, documenten en meer Schrijf heldere, foutloze content voor alle platforms Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 30 per maand per gebruiker SaneBox – Slimme filters om e-mails op prioriteit te sorteren – Afmelden met SaneBlackHole – E-mails uitstellen om rommel te verminderen – Dagelijks overzicht voor updates met lage prioriteit Omgaan met een overvolle e-mailinbox en de efficiëntie van de inbox verbeteren Betaalde abonnementen beginnen bij $ 3,49 per maand Intuit Assist – Zet aantekeningen en bonnen om in facturen – Personaliseert financiële inzichten met AI-suggesties – Slimme factuurherinneringen en bijhouden van clients – Maakt verbinding met QuickBooks, TurboTax en Mailchimp Automatisering van de boekhouding en cashflow-inzichten voor kleine bedrijven Aangepaste prijzen Intercom AI – AI-aangedreven klantenservice via Fin Agent – Real-time samenvattingen van gesprekken en suggesties voor antwoorden – Eén gezamenlijke inbox voor alle platforms – Slim Helpcentrum met zelfhulpondersteuning Teams die snelle, AI-gerichte ondersteuning willen met een menselijke back-up Betaalde abonnementen beginnen bij $ 39 per maand per gebruiker Glean AI – Bedrijfsbrede AI-zoekfunctie voor alle gekoppelde apps – Slimme assistent om documenten samen te vatten en content te genereren – Gepersonaliseerde antwoorden op basis van rol en activiteit – Bouwt een doorzoekbare kennisgrafiek op Snelle antwoorden en content-ondersteuning voor teams die veel kennis nodig hebben Aangepaste prijzen AutoGPT – Voert complexe taken uit met minimale input – Gebruikt geheugen om weloverwogen beslissingen te nemen – Splits grote doelen op in door AI afgehandelde subtaaken – Vat documenten samen met GPT-3.5 en GPT-4 Automatisering van werkstroom, onderzoek en taken met meerdere stappen Aangepaste prijzen Superhuman – AI-triage voor sneller sorteren van e-mails – Snelkoppelingen voor directe antwoorden – Kalender en sociale inzichten direct in de e-mail – Herinneringen voor follow-ups en het bijhouden van interacties E-mailproductiviteit met snelle triage en uitgebreide personalisatie Betaalde abonnementen beginnen bij $ 30 per maand per gebruiker RescueTime AI – Houdt de tijd bij die aan verschillende tools wordt besteed en voert rapportage hierover uit – Focus-sessies blokkeren afleidingen – Dagelijkse inzichten in patronen van productiviteit – Doelwaarschuwingen om betere gewoontes aan te leren Zelfstandigen en teams die tijdsregistratie doen om hun focus te verbeteren Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand per gebruiker

Wat zijn AI-agenten?

AI-agenten zijn intelligente softwareprogramma's die complexe taken uitvoeren, beslissingen nemen en zich aanpassen op basis van gegevens. Ze analyseren hun omgeving, verwerken informatie en ondernemen actie om specifieke doelen te bereiken.

Met behulp van machine learning en natuurlijke taalverwerking (NLP) leren AI-agenten en verbeteren ze in de loop van de tijd, waardoor ze dynamischer en responsiever worden.

AI op de werkplek verhoogt de productiviteit door complexe bedrijfsprocessen te automatiseren, besluitvormingsmoeheid te minimaliseren en de toewijzing van middelen te optimaliseren. Naast de uitvoering evolueren agents voortdurend en pakken ze AI-uitdagingen aan, waardoor ze essentieel zijn voor efficiëntie in snel veranderende omgevingen.

De beste AI-agenten voor productiviteit

Laten we eens kijken naar de beste AI-agenten voor productiviteit, zodat u de perfecte kunt vinden voor uw werkbehoeften. 📊

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurd projectmanagement, workflowautomatisering en samenwerking)

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en teamcommunicatie combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Maak kennis met ClickUp Autopilot Agents: uw AI-teamgenoten

Krijg meer gedaan met de AI-agenten van ClickUp

Wat ClickUp echt onderscheidt, zijn de AI-agenten van de volgende generatie — Autopilot Agents genaamd — die rechtstreeks in het platform zijn ingebouwd. Deze AI-agenten zijn niet zomaar bots of automatisering; het zijn intelligente digitale teamgenoten die je doelen begrijpen, beslissingen nemen en actie ondernemen in je hele werkruimte.

ClickUp Autopilot-agenten kunnen de productiviteit een enorme boost geven door:

Automatisering van meerstapswerkstroomen: Wanneer er bijvoorbeeld een taak voor het onboarden van een nieuwe client wordt aangemaakt, kan een AI-agent automatisch teamleden toewijzen, deadlines instellen, welkomste-mails versturen en de projectstatus bijwerken – zonder dat er handmatige tussenkomst nodig is

Fungeren als proactieve assistenten: Agenten monitoren uw werkruimte op triggers (zoals een taak die naar een nieuwe fase gaat of een naderende deadline) en ondernemen de juiste acties, zoals het escaleren van urgente problemen, het versturen van herinneringen of het genereren van overzichten

Aanpassen aan uw behoeften: U kunt aangepaste agents maken met behulp van instructies in natuurlijke taal, zodat ze perfect aansluiten bij de unieke processen van uw team – of het nu gaat om het goedkeuren van content, sprintplanning of terugkerende rapportages

💡 Pro-tip: ClickUp AI-agenten kunnen zelfs een verbinding aangaan met andere tools (zoals Slack, Google Agenda of Salesforce) om je hele werkstroom te synchroniseren.

ClickUp automatisering: stroomlijn repetitief werk

ClickUp Automatisering neemt je de routineklussen uit handen en voert repetitieve taken uit, zodat teams zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is. Van het toewijzen van taken en het bijwerken van statussen tot het versturen van herinneringen en het synchroniseren van gegevens: achter de schermen zorgt het ervoor dat alles soepel verloopt.

Met de AI Builder is het instellen van werkstroomautomatisering een fluitje van een cent. In plaats van automatiseringsregels handmatig te configureren, kun je eenvoudig in gewoon Engels beschrijven wat je nodig hebt – zoals “Wijs automatisch een beoordelaar toe wanneer een taak naar de fase ‘In beoordeling’ gaat” – en ClickUp Brain configureert de regel direct voor je.

Door AI aangestuurde inzichten, samenvattingen en persoonlijke assistentie

Maak boeiende content met ClickUp Brain

ClickUp Brain tilt AI-gestuurd werkbeheer naar een hoger niveau door taken te automatiseren, projectupdates samen te vatten en realtime inzichten te bieden binnen de hele organisatie. Het is rechtstreeks geïntegreerd in de projectmanagementsoftware van ClickUp en fungeert als een extra paar handen en hersenen om slimmere beslissingen te nemen.

⭐ Til uw AI-productiviteit naar een nog hoger niveau met Brain MAX Voor gebruikers die nog geavanceerdere AI-functies willen, biedt ClickUp Brain MAX — een zelfstandige desktop-app die voortbouwt op de kracht van ClickUp Brain. Terwijl ClickUp Brain is geïntegreerd in het ClickUp-platform, brengt Brain MAX AI-aangedreven zoek-, taakbeheer- en automatiseringstools naar je volledige desktopomgeving. Met Brain MAX kunt u: Zoek in ClickUp, je gekoppelde werkapps (zoals Google Drive, Figma en GitHub) en het web – allemaal vanaf één plek

Gebruik Talk to Text om overal op uw computer handsfree aantekeningen, taken van taken of updates te dicteren

Maak en werk taken of documenten rechtstreeks vanaf uw desktop bij, zonder van tabblad of browser te wisselen

Samenvatten van projectactiviteiten, genereren van updates op hoog niveau en identificeren van vastgelopen taken met ingebouwde AI-tools

Brain MAX biedt u ook de flexibiliteit om te kiezen uit toonaangevende AI-modellen – waaronder ChatGPT, Claude en Gemini – om te chatten en te onderzoeken, zodat u de sterke punten van elk model kunt benutten voor verschillende soorten vragen Brain MAX is ideaal voor teams en individuen die op zoek zijn naar een speciale, door AI aangestuurde hub voor productiviteit die werk, kennis en automatisering centraliseert.

ClickUp AI-agenten zijn intelligente assistenten die in het ClickUp-platform zijn ingebouwd. Deze agenten automatiseren meerstapswerkstroomen, nemen beslissingen en voeren acties uit in ClickUp – en gaan daarmee veel verder dan eenvoudige taaktautomatisering. U kunt aangepaste agenten maken met behulp van instructies in natuurlijke taal, zodat ze aansluiten bij uw unieke processen.

Als voorspellende analysesoftware maakt Brain gebruik van historische gegevens en biedt het voorspellende inzichten om tijdlijnen voor projecten en mogelijke uitdagingen te voorspellen. AI analyseert bijvoorbeeld de duur van eerdere projecten en het gebruik van middelen om mogelijke vertragingen in lopende projecten te voorspellen, waardoor managers middelen effectiever kunnen toewijzen.

Bovendien helpt het gebruik van AI als persoonlijke assistent om taken bij te houden, routinematige updates te automatiseren en de besluitvorming te stroomlijnen.

En als u de voorkeur geeft aan handsfree interactie? ClickUp Brain Max brengt AI-agenten naar uw desktop met push-to-talk-spraakcommando's, zodat u werk kunt toewijzen of updates kunt ontvangen zonder uw toetsenbord aan te raken.

AI-notulist voor vergaderingen en modelflexibiliteit

ClickUp Brain heeft ook een AI-notulist die kan deelnemen aan gesprekken, vergaderingen kan uitschrijven, samenvattingen kan genereren en actiepunten kan extraheren, waarbij aantekeningen rechtstreeks worden gekoppeld aan taken en projecten in ClickUp.

Gebruikers van ClickUp Brain kunnen rechtstreeks vanuit hun ClickUp-werkruimte kiezen uit toonaangevende AI-modellen, waaronder OpenAI, Claude en Gemini, waardoor u flexibiliteit en controle krijgt over uw AI-ervaring.

Voor snelle reacties biedt het vooraf opgestelde antwoorden of zet het korte aantekeningen om in verzorgde berichten, waardoor teams hun productiviteit kunnen behouden zonder overweldigd te raken door chatberichten.

De beste functies van ClickUp

Houd projecten op gang, zelfs als u er niet bent: AI-agenten (Autopilot-agenten) kunnen complexe, meerstapswerkstroomen automatiseren en vertrouwen op proactieve digitale teamgenoten om taken achter de schermen af te handelen

Werk in realtime samen: Werk naadloos aan taken, documenten en projecten met Werk naadloos aan taken, documenten en projecten met ClickUp Docs en deel direct ideeën, tijdlijnen en updates

Werkupdates samenvatten: Genereer snel AI-samenvattingen waarin belangrijke wijzigingen in prioriteiten, deadlines en inzichten over samenwerking worden benadrukt

Pas dashboards aan: Visualiseer de voortgang van projecten en houd belangrijke statistieken bij via Visualiseer de voortgang van projecten en houd belangrijke statistieken bij via ClickUp-dashboards

Doelen stellen en bijhouden: Definieer duidelijke, meetbare Definieer duidelijke, meetbare ClickUp-doelen , deel ze met je team en automatiseer het bijhouden van de voortgang

Moeiteloos integreren: Koppel ClickUp aan populaire tools zoals Google Agenda, Salesforce, GitHub en Microsoft Teams om uw werkstroom te vereenvoudigen

Vind alles snel: Gebruik Gebruik ClickUp Connected Search om direct taken, documenten, chats en bestanden te vinden zonder van app te wisselen

Leg automatisch alle inzichten uit vergaderingen vast: ClickUp AI Notetaker helpt je bij het uitschrijven van vergaderingen, het samenvatten van discussies en het vaststellen van actiepunten, waarbij deze direct aan je projecten worden gekoppeld

Limieten van ClickUp

De mobiele app van ClickUp mist mogelijk enkele geavanceerde functies die wel beschikbaar zijn in de desktop-versie

Het beschikt over een uitgebreide reeks functies, waardoor er voor gebruikers zonder technische kennis enige leercurve nodig is

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.040 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Notion AI (Het beste voor het verbeteren van het aanmaken van documenten en teamsamenwerking)

via Notion

Notion AI verandert de manier waarop teams projecten beheren, informatie analyseren en beslissingen nemen.

Het vermogen om informatie uit verschillende bronnen te halen, inzichten uit documenten te halen en werkstroomautomatisering te implementeren, maakt het meer dan alleen een schrijfassistent. Het is een AI-agent die teams helpt georganiseerd te blijven, handmatig werk te verminderen en sneller datagestuurde beslissingen te nemen.

Notion AI integreert met uw werkruimte, wat betekent dat het de context begrijpt, de AI-kennisbank raadpleegt en helpt bij het structureren van het werk.

De beste functies van Notion AI

Zoek in Notion, Slack, Google Drive en andere bronnen voor directe antwoorden

Haal automatisch relevante inzichten uit de kennis van de organisatie

Gebruik GPT-4 en Claude als providers om relevante antwoorden te geven op elke query

Genereer automatisch takenlijsten op basis van vergadernotities, e-mails en verkoopgesprekken

Limieten van Notion AI

De AI-functies van Notion zijn momenteel niet beschikbaar in mobiele apps, waardoor de toegankelijkheid voor gebruikers die onderweg zijn beperkt is

Nieuwe gebruikers kunnen het lastig vinden om wegwijs te worden in de mogelijkheden van de agent

Prijzen van Notion AI

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 24 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion AI

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.400 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Multitasken vermindert de winst bij de verhoging van de productiviteit. Studies tonen aan dat het wisselen tussen taken de efficiëntie met wel 40% kan verminderen, omdat de hersenen elke keer moeite hebben om zich opnieuw te concentreren.

3. Reclaim AI (Het meest geschikt voor de automatisering van taakbeheer en het optimaliseren van planningen)

via Reclaim AI

Reclaim AI is een intelligente planningsassistent die is ontworpen om teams en individuen te helpen hun kalenders te optimaliseren zonder handmatige tussenkomst.

Het beschermt je focus-tijd, voorkomt burn-out met slimme controles voor de balans tussen werk en privé, en synchroniseert zelfs met tools zoals Slack en Asana om je werkstroom ononderbroken te houden. Of je nu vergaderingen wilt automatiseren, dagen zonder vergaderingen wilt beschermen of wilt bijhouden hoe je team zijn tijd besteedt, Reclaim AI is een adaptieve tijdmanager die je agenda voortdurend optimaliseert.

Ontdek de beste functies van Reclaim AI

Plan AI-gestuurde gewoontes automatisch in met flexibele tijdreserveringen, rangschikking naar prioriteit en slimme herschikking

Houd tijd bij voor vergaderingen, taken en gewoontes met persoonlijke tijdsregistratie en personeelsanalyses

Synchroniseer planning met Slack, CRM-tools en webhooks om beschikbaarheid bij te werken, werkstroomen te automatiseren en samenwerking te verbeteren

Overwin de limieten van AI

Het instellen van Reclaim AI kan tijdrovend zijn en voor incidentele gebruikers wellicht te complex aanvoelen

De functie voor het plannen van vergaderingen mist aanpassingsmogelijkheden, zoals het toevoegen van vragen voor genodigden, waardoor deze minder geschikt is als volledige vervanging

Prijzen van Reclaim AI

Lite: Gratis

Starttarief: $ 10 per maand per gebruiker

Business: $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bekijk AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? Muziek kan de productiviteit verhogen — maar alleen de juiste soort. Instrumentale muziek, met name klassieke of ambientmuziek, helpt de concentratie te verbeteren, terwijl liedjes met tekst kunnen afleiden bij taken die diepe concentratie vereisen.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 60% van de werknemers beantwoordt chatberichten binnen 10 minuten, maar het kan tot 23 minuten duren om zich na elke onderbreking weer te concentreren, waardoor snelle reacties ten koste gaan van de productiviteit. Dat is waar ClickUp je uit de brand helpt. Automatiseringen zorgen voor routinematige updates, Assigned Comments houden actiepunten georganiseerd en ClickUp Brain vat belangrijke discussies samen – zodat je altijd op de hoogte bent zonder eindeloze afleidingen. Minder contextwisselingen, meer dingen gedaan krijgen!

4. Motion AI (Het beste voor taak- en projectplanning met AI-inzichten)

via Motion AI

Motion is een AI-gestuurd platform voor taak- en projectmanagement dat automatisch taken inplant, werkstroomoptimalisaties uitvoert en ervoor zorgt dat projecten op schema blijven. Het stelt prioriteiten op basis van deadlines, afhankelijkheden en werklast, waardoor uw team op één lijn blijft zonder dat er voortdurend moet worden gecontroleerd.

In tegenstelling tot traditionele AI-tools voor projectmanagement, beheert Motion actief uw tijd. Het voorspelt de tijdlijnen voor het voltooien van projecten, voorkomt planningsconflicten en past prioriteiten automatisch aan wanneer plannen veranderen.

De beste functies van Motion AI

Voorspel en voorkom gemiste deadlines door de beschikbaarheid en werklast van het team in realtime te analyseren en risico's te identificeren voordat ze tot problemen leiden

Automatiseer de uitvoering van werkstroomprocessen met sjablonen voor het aanmaken, toewijzen en plannen van taken en het bijhouden van de voortgang in de verschillende fases

Pas projectplannen aan naarmate het werk wordt voltooid, waarbij tijdlijnen en verantwoordelijkheden automatisch worden aangepast zonder handmatige tussenkomst

Stroomlijn de planning met AI-aangedreven Meeting Links die prioriteit geven aan vergaderingen met hoge waarde, terwijl ze de focus-tijd beschermen en vergadervrije uren afdwingen

Limieten van Motion AI

Sommige gebruikers doen rapportage over het tegenkomen van af en toe bugs in de applicatie

Motion AI ondersteunt niet zoveel integraties met apps van derden als sommige andere tools

Het biedt geen functies voor wekelijkse evaluaties of tijdsregistratie voor verschillende taakcategorieën

De tool ondersteunt momenteel alleen Gmail- en Outlook-kalenders, wat beperkend kan zijn voor gebruikers die gebruikmaken van andere kalenderservices zoals iCloud

Prijzen van Motion AI

Individueel: $ 34 per maand per gebruiker

Business Standard: $ 20 per maand per gebruiker

Business Pro: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Motion AI

G2: 4,1/5 (meer dan 110 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 60 beoordelingen)

🠠 Leuk weetje: Kortere werkweken kunnen de productiviteit verhogen. Landen die experimenteren met vierdaagse werkweken hebben ontdekt dat werknemers net zo productief waren – soms zelfs productiever – terwijl ze tegelijkertijd een betere balans tussen werk en privé hadden.

5. Fellow. app (Het beste voor het stroomlijnen van werkstroom van vergaderingen en het verbeteren van teamsamenwerking)

Fellow is een AI-vergaderassistent die de productiviteit voor, tijdens en na elke vergadering verhoogt. Het automatiseert het maken van aantekeningen, houdt actiepunten bij en centraliseert inzichten uit vergaderingen, zodat elke discussie tot zinvolle resultaten leidt.

Dit type AI-agent organiseert en optimaliseert vergaderingen actief. Het integreert rechtstreeks met kalenders, CRM-systemen en samenwerkingstools om de planning te stroomlijnen, geautomatiseerde samenvattingen te genereren en ervoor te zorgen dat follow-ups op tijd plaatsvinden.

De beste functies van de Fellow-app

Genereer AI-gestuurde inzichten in vergaderingen door Fellow Copilot te vragen om samenvattingen, actiepunten of beslissingen uit eerdere vergaderingen

Zorg ervoor dat best practices voor vergaderingen worden toegepast met ingebouwde kostencalculators, agenda- en productiviteitssjablonen en briefings voorafgaand aan de vergadering om de discussies te optimaliseren

Synchroniseer en centraliseer gegevens van vergaderingen door alle opnames, transcripties en aantekeningen op één plek op te slaan, met privacyinstellingen om de toegang te beheren

Werk CRM-records automatisch bij door discussies van vergaderingen te synchroniseren met relevante velden

Beperkingen van de Fellow-app

Actiepunten worden niet geautomatiseerd, waardoor gebruikers taken handmatig moeten bijhouden en bijwerken

Er zijn incidentele problemen met het synchroniseren gemeld, wat mogelijk kan leiden tot inconsistenties tussen apparaten

Prijzen van de Fellow-app

Free

Solo: $ 29 per maand per gebruiker

Team: $ 11 per maand per gebruiker

Business: $ 23 per maand per gebruiker

Onderneming: $ 25 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van de Fellow-app

G2: 4,7/5 (meer dan 2.200 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

🤝 Vriendelijke herinnering: Uw meest productieve moment van de dag is voor iedereen anders. Sommige mensen werken het beste in de ochtend, terwijl anderen pas in de middag of avond op dreef komen. Door te achterhalen wanneer u de hoogste productiviteit hebt, kunt u taken effectiever inplannen.

6. Grammarly AI (Het beste voor het verfijnen van de duidelijkheid, toon en stijl van teksten op alle platforms)

via Grammarly

Grammarly verbetert de duidelijkheid, samenhang en betrokkenheid in alle vormen van communicatie. Het verfijnt de zinsstructuur, optimaliseert de toon en herschrijft hele alinea's voor een betere leesbaarheid. AI-gestuurde inzichten helpen professionals, studenten en teams om gepolijste, foutloze content te creëren die aansluit bij hun beoogde boodschap.

Met AI-gestuurde strategische coaching en workflowautomatisering fungeert Grammarly als een gepersonaliseerde editor om ervoor te zorgen dat elk geschreven stuk duidelijk en effectief is.

De beste functies van Grammarly AI

Aangepaste toon en stijl met realtime feedback die zich aanpast aan formaliteit, zelfvertrouwen en leesbaarheid op basis van doelgroep en intentie

Scan miljarden bronnen op plagiaat om originaliteit te garanderen en professionele en academische integriteit te waarborgen

Naadloos integreren met meer dan 500.000 apps en platforms, waaronder Gmail, Google Documenten, Slack, Microsoft Word en Notion

Detecteer en corrigeer grammaticale fouten met een geavanceerde grammatica-, interpunctie- en spellingcontrole

Limieten van Grammarly AI

Het kan af en toe fouten over het hoofd zien of onjuiste suggesties geven, vooral bij complexe zinsstructuren of gespecialiseerde content

Grammarly biedt gebruikers beperkte mogelijkheden om de feedback die het geeft aan te passen

Prijzen van Grammarly AI

Free

Pro: $ 30 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly AI

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.100 beoordelingen)

7. SaneBox AI (Het beste voor het beheren van e-mailrommel en het verhogen van de productiviteit met AI-gestuurde sortering)

via SaneBox

SaneBox filtert uw e-mails op basis van uw eerdere gedrag. De app analyseert welke e-mails u opent, beantwoordt of verwijdert om toekomstige berichten in verschillende mappen te sorteren.

Het sorteert berichten automatisch in mappen zoals SaneLater voor minder urgente e-mails, SaneNews voor nieuwsbrieven en SaneBlackHole voor afzenders van wie je nooit meer iets wilt horen. De agent stroomlijnt follow-ups, voorkomt een overvolle inbox en genereert zelfs een Daily Digest, zodat je niet-essentiële e-mails in één oogopslag kunt bekijken.

De beste functies van SaneBox AI

Sorteer e-mails automatisch in slimme mappen om afleiding te verminderen en uw inbox overzichtelijk te houden

Meld u direct af voor ongewenste e-mails door ze naar SaneBlackHole te slepen

Stel niet-urgente e-mails uit met de functie Herinneringen, zodat u ze naar een later tijdstip kunt verplaatsen en u zich kunt concentreren op de directe prioriteiten

Limieten van SaneBox

Hoewel de AI van SaneBox is ontworpen om e-mails effectief te filteren en te ordenen, kan het voorkomen dat e-mails verkeerd worden geclassificeerd, waardoor belangrijke e-mails in de verkeerde map terechtkomen

Sommige gebruikers vinden de kosten van het abonnement van SaneBox aan de hoge kant

Bepaalde functies zijn beperkt wanneer de agent wordt gebruikt met Microsoft 365-accounts via Microsoft Graph

Prijzen van SaneBox

Snack: $ 3,49/maand

Lunch: $ 5,99/maand

Dinner: $ 16,99/maand

Beoordelingen en recensies van SaneBox

G2: 4,9/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (70 beoordelingen)

8. Intuit Assist (Het beste voor financiële taken en gepersonaliseerde inzichten)

via Intuit Assist

Intuit Assist is een generatieve, door AI aangestuurde financiële assistent die de boekhouding, facturering en besluitvorming voor kleine bedrijven en particulieren vereenvoudigt. Het automatiseert routinematige financiële taken, biedt gepersonaliseerde inzichten en verbetert het cashflowbeheer door integratie met QuickBooks, TurboTax, Credit Karma en Mailchimp.

Intuit Assist gaat verder dan automatisering en zet verspreide financiële gegevens om in bruikbare inzichten. Het verwerkt ongestructureerde input – zoals handgeschreven aantekeningen, e-mailcorrespondentie en bonnen – en zet deze om in facturen, invoeren van onkosten of financiële prognoses.

De beste functies van Intuit Assist

Genereer facturen en onkosteninvoer op basis van foto's en e-mails door handgeschreven aantekeningen, bonnen en facturen van leveranciers om te zetten in gestructureerde financiële gegevens

Automatiseer factuurherinneringen met aanpassingen in toon, waarbij follow-upberichten worden afgestemd op de betalingsgeschiedenis van de client en inzichten in de relatie met de client

Analyseer financiële gegevens via interactieve AI-query's om trends, klantwinstgevendheid en cashflowpatronen te ontdekken

Limieten van Intuit Assist

Gebruikers die vertrouwen op applicaties van derden of externe financiële tools, kunnen te maken krijgen met beperkte ondersteuning of interoperabiliteit

Hoewel Intuit Assist gebruikmaakt van AI om gepersonaliseerde aanbevelingen te doen, moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat hierbij gevoelige financiële gegevens worden verwerkt

Prijzen van Intuit Assist

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Intuit Assist

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Creëer een ritueel om de dag af te sluiten. Door je dag af te sluiten met een routine – zoals het doornemen van taken of opruimen – kun je soepel overschakelen naar je vrije tijd.

9. Intercom AI (Het meest geschikt voor het verbeteren van de klantenservice en de automatisering van servicewerkstroomen)

via Intercom AI

Intercom combineert AI-chatbots met menselijke ondersteuningsteams om vragen van klanten te behandelen. De AI pakt veelvoorkomende problemen aan, zoals het opnieuw instellen van wachtwoorden of updates over verzendingen, terwijl uw team inspringt voor de lastigere zaken. Het systeem onthoudt eerdere chats, dus als een klant terugkomt met een probleem, verschijnt de volledige geschiedenis.

Wilt u het proces versnellen? De AI stelt antwoorden voor op basis van vergelijkbare eerdere tickets, zodat medewerkers niet steeds dezelfde antwoorden hoeven te typen. Bovendien laat het dashboard zien welke vragen steeds terugkomen, waardoor u kunt zien op welke gebieden een korte FAQ of een kleine aanpassing aan het product iedereen tijd kan besparen.

De beste functies van Intercom AI

Implementeer de Fin AI-agent voor directe klantenservice door deze te trainen op basis van kennisbankartikelen, PDF's en URL's, zodat deze nauwkeurige, mensachtige antwoorden kan geven

Verhoog de efficiëntie van medewerkers met Fin AI Copilot door in realtime deskundige antwoorden te genereren, reacties voor te stellen en gesprekken samen te vatten

Bied omnichannel-ondersteuning in meerdere talen door berichten via e-mail, live chat en sociale platforms samen te brengen in één enkele inbox

Profiteer van selfservice met een AI-aangedreven Helpcentrum voor directe antwoorden en minder inkomende verzoeken

Limieten van Intercom AI

De AI is wat betreft de aanpassingsmogelijkheden enigszins beperkt. Bedrijven die op zoek zijn naar sterk aangepaste werkstroom- of reactiesystemen, kunnen de flexibiliteit voor specifieke AI-toepassingen wellicht als ontoereikend ervaren.

De kosten kunnen voor kleinere bedrijven of start-ups onbetaalbaar zijn

Prijzen van Intercom AI

Essential: $39/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 99 per maand per gebruiker

Expert: $ 139/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Intercom AI

G2: 4,4/5 (meer dan 3.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

🔍 Wist u dat? Maar liefst 87% van de werknemers zegt dat ze productiever zouden zijn als ze zelf konden kiezen hoeveel dagen ze thuiswerken. Op de vraag waarom ze de voorkeur geven aan thuiswerken, was het vermijden van het woon-werkverkeer de belangrijkste reden, gevolgd door een hogere productiviteit.

10. Glean AI (Het beste voor productiviteit op de werkplek met AI-gestuurde zoekfuncties en automatisering van taken)

via Glean AI

Glean verhoogt de productiviteit op de werkplek door naadloos te integreren met applicaties zoals Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce en Slack. Het stelt u in staat om efficiënt AI te vinden, te creëren en te gebruiken om taken te automatiseren. Het helpt bij het opstellen van e-mails, het samenvatten van vergaderingen en het analyseren van gegevens.

In essentie fungeert Glean als een kennishub die bedrijfsinformatie van meerdere platforms samenbrengt en realtime zoekresultaten en gepersonaliseerde aanbevelingen biedt. Het past zich aan individuele rollen aan en leert van historische gegevens om de nauwkeurigheid en relevantie in de loop van de tijd te verbeteren.

De beste functies van Glean AI

Voer zoekopdrachten uit op de werkplek in alle bedrijfsgegevens, applicaties en kennisbanken, zodat medewerkers nauwkeurige, realtime antwoorden op hun vragen krijgen

Maak gebruik van een AI-assistent om e-mails op te stellen, content te genereren, documenten samen te vatten en complexe werkstroomautomatiseringen te implementeren met aanpasbare prompts

Gebruik de kennisgrafiek om een doorzoekbare opslagplaats op te bouwen van de mensen, content en activiteiten binnen uw organisatie

Limieten van Glean AI

De instelling van de zoekfunctie vereist het opbouwen van een uitgebreide index van de gegevens van uw bedrijf, wat tijdrovend en kostbaar kan zijn

De AI-zoekfunctie van Glean bevindt zich nog in een vroeg stadium en kan moeite hebben met het verwerken van specifieke vakterminologie

Prijzen van Glean AI

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Glean AI

G2: 4,8/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🤝 Vriendelijke herinnering: Soms is niets doen juist productief. Momenten van stilte – dagdromen, mediteren of gewoon uit het raam staren – kunnen nieuwe ideeën en doorbraken bij het oplossen van problemen opleveren.

11. AutoGPT (Het meest geschikt voor de automatisering van complexe werkstroomen en het genereren van content met minimale input)

via AutoGPT

AutoGPT fungeert als een digitale assistent die grote taken opsplitst in kleinere, behapbare stukjes. Geef het een doel zoals 'concurrenten onderzoeken' en het brengt de stappen in kaart, waarbij het informatie verzamelt uit opgegeven bronnen. De tool maakt verbinding met GPT-4 om taken te begrijpen en te bepalen wat de volgende stap is.

Voor ontwikkelaars helpt het bij het schrijven en repareren van code door oplossingen voor te stellen of potentiële bugs op te sporen. Vertel het wat u probeert te bouwen, en het schetst de coderingsstappen of helpt bij het oplossen van problemen. Omdat het in de cloud draait, kunt u het eenmalig instellen en het repetitieve taken laten uitvoeren terwijl u zich op ander werk concentreert.

De beste functies van AutoGPT

Voer autonome taken uit door doelen te definiëren en AutoGPT deze op te laten splitsen in subtaaken, die vervolgens worden voltooid zonder voortdurende input van de gebruiker

Beheer het korte- en langetermijngeheugen om de context van Taaken te behouden en de besluitvorming in de loop van de tijd te verbeteren

Genereer mensachtige tekst met GPT-4, voor nauwkeurige, samenhangende antwoorden bij allerlei taken, van contentcreatie tot klantenservice

Sla bestanden op en vat ze samen met GPT-3.5-mogelijkheden, waarbij documenten worden georganiseerd en samengevat om waardevolle inzichten te bieden

Limieten van AutoGPT

Elke actie in AutoGPT vereist een oproep naar het GPT-4-model, wat tot aanzienlijke kosten leidt, vooral bij Taaken die uit meerdere stappen bestaan

Het kan een reeks acties niet omzetten in herbruikbare functies, waardoor processen voor elke nieuwe Taak opnieuw moeten worden opgezet

Prijzen van AutoGPT

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AutoGPT

G2: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Sla AI-promptsjablonen op om Taaken te versnellen en de consistentie binnen je team te waarborgen.

12. Superhuman (Het beste voor het verbeteren van de e-mailproductiviteit met AI-gestuurde triage en taakbeheer)

via Superhuman

Superhuman versnelt je e-mailroutine met snelkoppelingen en snelle acties. Verdeel je inbox in secties zoals 'moet worden beantwoord' of 'kan wachten tot later' en blader snel door berichten met alleen je toetsenbord. De app herinnert je aan e-mails die je nog moest opvolgen en laat je berichten die niet urgent zijn tijdelijk verbergen.

Wilt u een vergadering plannen? Met een paar toetsaanslagen verschijnt uw kalender direct in uw inbox. De app toont u ook informatie over de persoon aan wie u een e-mail stuurt – hun rol, bedrijf en sociale profielen – zodat u geen nieuwe tabbladen hoeft te openen om mensen op te zoeken.

De beste functies van Superhuman

Versnel het doorzoeken van e-mails met AI-gestuurde automatische sortering, waarbij e-mails worden gecategoriseerd voor eenvoudige en snelle reacties

Gebruik Instant Reply om snelle antwoorden op te stellen, zodat u tijd bespaart op routinematige e-mails zonder in te boeten aan kwaliteit

Stuur e-mails later met Send Later om het perfecte moment te kiezen waarop je e-mails worden verzonden

Houd e-mailbetrokkenheid bij door te controleren wanneer en op welk apparaat uw e-mail is geopend, met realtime inzichten in het gedrag van ontvangers

Limieten van Superhuman

Superhuman biedt geen native Windows-app, waardoor de toegankelijkheid beperkt is

Het integreert voornamelijk met Gmail en Outlook, maar ondersteunt geen andere e-maildiensten

Prijzen van Superhuman

Starterspakket: $ 30 per maand per gebruiker

Business: $ 40 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Superhuman-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (800 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

13. RescueTime AI (Het beste voor het bijhouden van digitale gewoontes en het optimaliseren van tijdgebruik)

via RescueTime AI

RescueTime houdt bij hoe je je tijd op je computer besteedt en geeft je het echte verhaal. Merk je dat je drie uur op YouTube hebt doorgebracht terwijl je dacht dat het maar een korte pauze was? De app laat je deze patronen zien zonder te oordelen. Tag verschillende websites en apps als nuttig of afleidend, en bekijk je dashboard om te zien waar je tijd daadwerkelijk naartoe gaat.

Je kunt ook een Focus-sessie inschakelen om die verleidelijke websites te blokkeren die je van je werk afleiden. De app houdt deze focusperiodes bij, zodat je kunt zien wanneer je de hoogste niveau's van productiviteit hebt.

De beste functies van RescueTime AI

Blokkeer afleidende websites tijdens geconcentreerde sessies van werk met Focus Sessions, die ook uw ononderbroken productiviteit bijhouden

Identificeer patronen en trends in uw productiviteit door uw prestaties over verschillende dagen en weken te vergelijken

Genereer gedetailleerde rapporten over dagelijkse activiteiten, trends in productiviteit en tijdsbesteding om inzicht te krijgen in uw werkgewoonten

Stel gepersonaliseerde doelen voor productiviteit in en ontvang meldingen wanneer u deze haalt of overtreft, zodat u gemotiveerd blijft en op koers blijft

Limieten van RescueTime AI

Misschien vindt u de aangepaste aanpassingsmogelijkheden onvoldoende

De tool vereist het continu bijhouden, wat wellicht niet geschikt is als u de voorkeur geeft aan handmatige tracking of bezorgd bent over privacy

Prijzen van RescueTime AI

Solo: $ 12 per maand per gebruiker

Team: $9/maand per gebruiker

RescueTime AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Leer nee te zeggen. Door je tijd te beschermen, kun je je concentreren op werk met hoge waarde in plaats van overbelast te raken.

Waar moet u op letten bij AI-agenten voor productiviteit?

AI-agenten zijn essentieel geworden voor het verfijnen van werkstroomen en het verbeteren van de productiviteit, maar met zoveel opties kan het lastig zijn om te weten welke echt het verschil zal maken.

Om ervoor te zorgen dat u het maximale uit de agent haalt, moet u op het volgende letten:

Taakautomatisering: Kies voor AI die repetitieve taken zoals planning, gegevensverzameling, e-mailbeheer en het genereren van content kan uitvoeren, zodat u zich kunt concentreren op werk met een hogere waarde

Slimme integraties: Zorg ervoor dat uw AI-agent naadloos kan worden verbonden met tools zoals Google Drive, Slack en Salesforce voor een uniforme werkstroom

Realtime inzichten: Zoek een oplossing die direct overzichten en data-analyses biedt, zodat u snel prioriteiten kunt stellen en weloverwogen beslissingen kunt nemen

Personalisatie: Zoek een agent die zich aanpast aan uw specifieke behoeften, leert van uw voorkeuren en zijn ondersteuning in de loop van de tijd verbetert

Samenwerkingsfuncties: Kies een agent die teamwork ondersteunt door te helpen bij het opstellen van content, het maken van updates en het beheren van taken

Schaalbaarheid en flexibiliteit: Kies een agent die meegroeit met uw behoeften, of u nu een klein team bent of grootschalige projecten beheert

