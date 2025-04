De Top 10 Beste Bovenmenselijke Alternatieven voor E-mailbeheer in 2025

Als je dit artikel leest, behoor je waarschijnlijk tot een van de twee groepen: Verdrinken in e-mail of Superhuman gebruiken, de gestroomlijnde app voor e-mail.

Als het de eerste groep is, dan staat je iets te wachten: 10 geavanceerde e-mailtools die zijn ontworpen om de last van het lezen en beantwoorden van e-mails te verlichten.

En als je tot de tweede groep behoort en het gevoel hebt dat Superhuman de hype niet heeft waargemaakt, lees dan verder.

Er zijn verschillende alternatieven om te ontdekken.

Je hebt een slimme e-mailbeheer tool om je e-mail content en inboxen overzichtelijk te houden. Deze gids duikt diep in Superhuman alternatieven voor 2024, met geweldige functies die zijn afgestemd op jouw behoeften, budget en workflow.

Wat moet je zoeken in Superhuman alternatieven?

Kies een client die je productiviteit verbetert en hier zijn enkele sleutel factoren om te overwegen:

Snelheid en efficiëntie: Zoek naar een bliksemsnelle interface met intuïtieve sneltoetsen voor het opstellen, verzenden en organiseren van e-mails

Zoek naar een bliksemsnelle interface met intuïtieve sneltoetsen voor het opstellen, verzenden en organiseren van e-mails Organisatiefuncties: Kies een alternatief dat uw inbox overzichtelijk houdt met robuuste functies voor taggen, labelen en zoeken

Kies een alternatief dat uw inbox overzichtelijk houdt met robuuste functies voor taggen, labelen en zoeken Samenwerking: Zoek naar functies zoals e-mail doorsturen, gedeelde inboxen en functies om commentaar te geven die van onschatbare waarde zijn voor grote of kleine teams

Zoek naar functies zoals e-mail doorsturen, gedeelde inboxen en functies om commentaar te geven die van onschatbare waarde zijn voor grote of kleine teams Integraties: Zorg ervoor dat het systeem verbinding maakt met uw favoriete productiviteitsmiddelen zoals projectmanagement platforms of kalenders

Door deze functies grondig te evalueren, kunt u het meest geschikte Superhuman-alternatief kiezen dat voldoet aan uw vereisten voor e-mailbeheer.

De 10 beste Superhuman alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we eens kennismaken met de kampioenen die Superhuman's dapperheid kunnen evenaren, elk met een unieke mix van functies:

1. Kanarie Mail

via Canarische post Canary Mail biedt robuuste functies voor veiligheid zoals versleuteling en anti-impersonatie, een gebruiksvriendelijke interface en handige AI-functies voor het beheer van e-mail browsers.

Het biedt een goede balans tussen veiligheid en functionaliteit in vergelijking met Superhuman's prioriteit voor snelheid en efficiëntie.

Canary Mail's beste functies

Automatiseer vervelende taken zoals het plannen van e-mails, het opvolgen en het versturen van persoonlijke groeten met AI

Blokkeer afleiding door belangrijke e-mails voorrang te geven en de rest het zwijgen op te leggen

Combineer al uw e-mail accounts in één overzichtelijke weergave

Canary Mail beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren af en toe bugs met de AI-assistent

UI zou intuïtiever kunnen zijn

Canary Mail prijzen

Gratis

Pro : $49/gebruiker per jaar

: $49/gebruiker per jaar Enterprise: $100/gebruiker per jaar

Canary Mail beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. BlueMail

via Bluemail BlueMail biedt een potentieel beter betaalbaar alternatief voor de premium prijzen van Superhuman. De functies zijn gericht op een breder bereik van gebruikers, vooral degenen die misschien niet de laserfocus op snelheid nodig hebben die Superhuman e-mail biedt.

Het maakt gebruik van ChatGPT om je productiviteit van e-mail en werkstroom. Het pusht ook op intelligente wijze je inkomende e-mails zodat ze meteen aankomen, waardoor je kostbare tijd bespaart.

BlueMail beste functies

Toegang tot uw kalender en het plannen van gebeurtenissen vanuit BlueMail

E-mails van al uw accounts combineren en in mappen weergeven voor een snelle weergave

Beheer uw inbox op afzender en groep dynamisch en slim

Back-ups maken, herstellen en uw accounts en instellingen veilig overzetten tussen al uw apparaten

BlueMail limieten

Bij sommige bewerkingen (zoals zoeken) heeft Bluemail de neiging om veel CPU en RAM te gebruiken

Met een toenemend aantal e-mails en accounts wordt het traag en traag en heeft het problemen met synchroniseren

BlueMail prijzen

Standaard: Free

Free Plus : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Business Pro: $10/gebruiker per maand

BlueMail beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

3. Luchtpost

via Luchtpost Airmail biedt een breder bereik aan functies dan Superhuman. Het is speciaal ontworpen voor Apple-apparaten en werkt goed met iOS, macOS en watchOS.

Het spreekt gebruikers aan die meer nodig hebben dan snelheid en waarde hechten aan functionaliteiten die verder gaan dan het kernbeheer van e-mail, wat bij Superhuman e-mail ontbreekt.

De slimme inbox sorteert automatisch je e-mails en filtert reclameberichten en rommel eruit. Hierdoor komen de belangrijkste berichten vooraan te staan en blijf je op de hoogte van wat echt je aandacht nodig heeft.

Airmail beste functies

Bekijk al je e-mails in al je inboxen in één keer met de functie Unified Inbox

Plan je e-mails zo dat ze op het juiste moment in de inbox van de ontvanger belanden

Kleuren toewijzen om snel e-mail accounts te identificeren en de weergave in de berichtenlijst aan te passen

Deel documenten of zelfs tekst vanuit andere apps op je apparaat naar Airmail om eenvoudig een e-mail te maken

Airmail beperkingen

Geen kalenderintegratie

Soms lopen de threads door elkaar en als je een bericht probeert te verwijderen, wordt de hele thread verwijderd

Airmail prijzen

Basis versie : Free

: Free Pro: $2.99/gebruiker per maand (Inclusief een gratis proefversie van 3 dagen)

Airmail beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (20+ beoordelingen)

3.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (Niet genoeg beoordelingen)

4. Brievenbus

via Postvak Postbox biedt een bredere compatibiliteit met verschillende e-maildiensten, terwijl Superhuman beperkingen heeft.

Postbox ondersteunt ook bewegingen voor mensen die macOS gebruiken met een trackpad of een ander apparaat dat multitouch-bewegingen ondersteunt.

Postbox beste functies

Bestand berichten door het typen van de naam van de target map in de Snelle balk

Berichten verplaatsen van de inbox naar een speciale archiefmap door op de knop Archief in de werkbalk te klikken

Filters aanmaken per account of globaal voor alle accounts en automatisch, handmatig of periodiek uitvoeren

Postvaklimieten

De UI/UX is voor verbetering vatbaar

Te veel mappen en labels kunnen leiden tot meerdere Junk Mail systemen die niet goed lijken te werken in hun standaard configuratie

Postbox prijzen

Proefversie van 30 dagen: Free

Free Postbox levenslange licentie: $49

Postbox beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (30+ beoordelingen)

3.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. eM Client

via eM client eM Client biedt een breder bereik aan functies in vergelijking met eenvoudigere clients voor e-mail. Naast e-mail biedt het een uitgebreide suite voor kalender- en taakbeheer.

Het ondersteunt ook krachtige organisatietools zoals server-side regels en zoeken, functies die niet direct beschikbaar zijn in Superhuman.

eM Client's beste functies

Vind specifieke e-mails met geavanceerde zoekfilters die bijlagen, contactgegevens en content in bijlagen bevatten

Pas de interface aan je wensen aan met verschillende thema's, lay-outs en opties voor notificaties

Integreer populaire chatservices zoals WhatsApp en Telegram voor gecentraliseerde communicatie

eM Client limieten

Iets steilere leercurve, vooral voor niet-technische gebruikers

Sommige gebruikers hebben incidentele vertragingen in de prestaties gerapporteerd, vooral op oudere machines

eM Client prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $31,17/apparaat (eenmalige betaling)

: $31,17/apparaat (eenmalige betaling) Business Pro: $148,12/apparaat (eenmalige betaling)

eM Beoordelingen en recensies van clients

G2: 4.0/5 (50+ beoordelingen)

4.0/5 (50+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Vonk

via Vonk Spark biedt een volledig gratis alternatief voor het betaalde abonnement van Superhuman. Hoewel het misschien een aantal van Superhuman's geavanceerde functies mist, kan het een uitstekende optie zijn voor prijsbewuste gebruikers.

Spark beste functies

Archiveer, snooze of verwijder e-mails met een simpel veegbeweging, waardoor je tijd bespaart en het stroomlijnt e-mailbeheer Werk samen met collega's aan concept e-mails en maak herbruikbare sjablonen voor veelgebruikte berichten, bespaar tijd en zorg voor consistentie

E-mails op een specifiek tijdstip plannen, zodat ze op een optimaal moment aankomen of wanneer u niet op kantoor bent

Spark limieten

Sommige gebruikers hebben incidentele bugs of haperingen in de prestaties gerapporteerd, vooral na updates

Spark heeft mogelijk minder aanpassingsflexibiliteit dan sommige andere clients voor e-mail

Spark prijzen

Gratis

Premium Individual : $4.99/gebruiker per maand

: $4.99/gebruiker per maand Premium Teams: $6,99/gebruiker per maand

Spark beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (Niet genoeg beoordelingen)

3.7/5 (Niet genoeg beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

7. Mailspring

via Mailspring Mailspring is een gratis, lichtgewicht client voor e-mail met versies voor alle belangrijke platforms, terwijl Superhuman een breder bereik van geavanceerde functies en uitzonderlijke ondersteuning biedt tegen een hogere prijs.

Een opvallende functie van Mailspring is de mogelijkheid om e-mails te vertalen van het Engels naar verschillende talen vanuit het concept.

Mailspring beste functies

Vertaal berichten in het Engels naar het Spaans, Russisch, Chinees, Frans en Duits - rechtstreeks in je kladversie

Bijhouden van koppelingen en activiteit om een melding te krijgen zodra contactpersonen je berichten lezen

Maak een bibliotheek met aanpasbare e-mails met behulp van sjablonen voor snelle antwoorden

Mailspring beperkingen

Soms worden sommige e-mails automatisch verplaatst naar andere mappen

Terugkerende synchronisatieproblemen

Mailspring prijzen

Gratis

Mailspring Pro: $8 per maand

Mailspring beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (18+ beoordelingen)

3.8/5 (18+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (Te weinig beoordelingen)

8. Mailbird

via Mailbird Net als Spark is Mailbird een gratis app voor e-mailbeheer met een gebruiksvriendelijke interface. Dit kan een goede keuze zijn voor gebruikers die betaalbaarheid en een prettige gebruikerservaring belangrijker vinden dan de op snelheid gerichte aanpak van Superhuman.

Mailbird beste functies

Personaliseer je achtergrond met een selectie afbeeldingen

Gebruik ChatGPT om natuurlijk klinkende, mensachtige e-mails te genereren in seconden

Vind elke bijlage in je inbox met een krachtige zoekfunctie

E-mail in je eigen taal door te kiezen uit de groeiende lijst van ondersteunde talen

Mailbird beperkingen

Problemen met het toevoegen van afbeeldingen aan een e-mail

Mist efficiënte functies voor automatisering

Mailbird prijzen

Gratis

Standaard jaarlijks : $2.28/gebruiker per maand

: $2.28/gebruiker per maand Premium per jaar: $4,03/gebruiker per maand

Mailbird beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (90+ beoordelingen)

3.7/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

9. Front

via Front Front is op maat gemaakt voor samenwerking in teams en schittert met functies zoals gedeelde inboxen en functies voor teams.

Dit besturingssysteem is ideaal voor gebruikers die e-mailcommunicatie binnen een teamomgeving beheren, terwijl Superhuman meer gericht is op de efficiëntie van individuele gebruikers.

Front beste functies

Beheer gedeelde inboxen voor alle kanalen op één plek

Organiseer, routeer en los communicatie op schaal op met behulp van AI

Onopgeloste gesprekken escaleren naar je team voor een snellere follow-up via chatten of e-mail

Front limieten

Oude berichten terugvinden, archiveren en contacten importeren kan voor sommige gebruikers moeilijk zijn

Voor gebruikers die uit een programma als Outlook komen, is er een leercurve en het kost wat tijd om te wennen aan de enorme array aan functies

Front prijzen

Starter: $29/zetel per maand

$29/zetel per maand Groei : $79/zetel per maand

: $79/zetel per maand Schaal : $99/zetel per maand (alleen beschikbaar als jaarabonnement)

: $99/zetel per maand (alleen beschikbaar als jaarabonnement) Premier: $229/zetel per maand (alleen beschikbaar als jaarabonnement)

Front beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

10. Mailman

via Mailman Mailman biedt een heel andere aanpak dan de desktopapplicatie van Superhuman. Dit kan een goede optie zijn als je de voorkeur geeft aan een webgebaseerde oplossing.

Het werkt als een e-mail firewall die integreert met je favoriete e-mail apps. Zo kun je tijdblokken blokkeren voor diepgaand werk en afleidingen uit je inbox verwijderen.

Mailman beste functies

Vooraf ingestelde 'Niet Storen' tijden voor een betere balans tussen werk en privé en focus zonder e-mail

Mailman instellen om je mailinglijst te beheren en deze elk uur af te leveren, een ingesteld aantal keer per dag

Blokkeer onbelangrijke e-mails en kies hoe u elke afzender in de toekomst wilt behandelen

Voeg belangrijke afzenders, domeinen of trefwoorden toe aan de VIP lijst zodat ze de filters omzeilen en u altijd ziet wat u moet zien

Mailman beperkingen

Het zoekmechanisme werkt soms niet correct

Je moet de gegevens handmatig invoeren om de beste resultaten te krijgen

Mailman prijzen

Gratis 21 dagen proefversie

Standaard: $10 per maand

Mailman beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (11+ beoordelingen)

4.6/5 (11+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

U hebt niet altijd speciale software voor e-mailbeheer om in uw e-mailbehoeften te voorzien. Krachtige tools voor projectmanagement zoals ClickUp bieden ook robuuste mogelijkheden voor e-mailintegratie.

Een dergelijke uitgebreide oplossing kan het ook gemakkelijk maken om de voortgang van het werk bij te houden via e-mail updates en andere middelen.

Laten we eens verder kijken.

Stelt u zich eens voor hoe het is om e-mails te beantwoorden binnen een projectcontext, direct vanuit gesprekken taken toe te wijzen en deadlines haarscherp bij te houden.

Dat is de kracht van ClickUp E-mail projectmanagement !

Stuur berichten en plaats antwoorden vanuit ClickUp ClickUp integraties transformeert e-mail rommel in een collaboratieve superkracht. Het integreert netjes met populaire e-maildiensten zoals Gmail en Outlook, waardoor u e-mails kunt beheren binnen de intuïtieve interface. ClickUp Brein en zijn AI-functies kunnen taken automatiseren zoals het plannen van e-mails, follow-ups, notificaties en slimme antwoorden, waardoor uw werkstroom verder wordt georganiseerd.

Beheer e-mails en uw kalender met ClickUp Brain

ClickUp biedt een gratis abonnement voor persoonlijk gebruik. Het biedt bijvoorbeeld een budgetvriendelijke optie voor particulieren die e-mails naast hun projecten willen beheren met slechts een paar klikken en één softwarepakket.

ClickUp beste functies

Actie-items maken van e-mails van klanten, tickets, bugs en meer

Bijlagen toevoegen, e-mails koppelen aan taken en uw team taggen om de communicatie georganiseerd en bruikbaar te houden

E-mails verzenden op basis van aangepaste velden, verzenden van formulieren of gebeurtenissen in ClickUp-taak

Integreer elke e-mail account van Gmail, Outlook, Office 365 of IMAP

ClickUp limieten

Sommige nieuwe gebruikers tonen een steile leercurve aan

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Business : $19/gebruiker per maand

: $19/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Het juiste platform voor e-mailbeheer kiezen

Het kiezen van de juiste zakelijke client voor e-mail kan overweldigend zijn, maar met een zorgvuldige afweging kun je de perfecte keuze maken.

ClickUp is een uitstekende oplossing waarmee u al uw communicatie en samenwerking in één gecentraliseerde hub kunt bewaren. Probeer ClickUp vandaag.