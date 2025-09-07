B2B-marketingvoorbeelden uit de praktijk: inspirerende strategieën voor Business-groei

B2B-marketing heeft de reputatie droog, voorspelbaar en, nou ja... een beetje saai te zijn. Maar wat is de waarheid? De beste B2B-marketeers doen werk net zo gedurfd en creatief als hun collega's in B2C.

De tijd dat een gelikte website en een handdruk voldoende waren om een deal te sluiten, is voorbij. Tegenwoordig betekent verkopen aan Business dat u inzicht moet hebben in complexe inkoopcommissies, gedetailleerde use cases moet creëren om customer journeys en pijnpunten in kaart te brengen, en digitale kanalen moet gebruiken om boven het maaiveld uit te steken. 📣

In deze blogpost gaan we dieper in op boeiende voorbeelden van B2B-marketing die laten zien hoe Business deze uitdagingen aangaan om groei te stimuleren. 📊

Inzicht in B2B-marketing

b2B-marketing, of business-to-business-marketing, omvat het promoten van producten of diensten van het ene business naar het andere. *

In tegenstelling tot business-to-consumer marketing (B2C), die zich richt op individuele consumenten, richt B2B-marketing zich op het opbouwen van relaties en het oplossen van organisatorische problemen. Het gaat om langere verkoopcycli, meerdere besluitvormers en transacties met een hogere waarde.

In plaats van flitsende advertenties of impulsieve aankopen, geeft B2B-marketing prioriteit aan professionele verbindingen, oplossingen op maat en strategische afstemming.

Voorbeelden zijn onder meer SaaS-platforms, adviesdiensten of supply chain-partnerschappen die Business helpen efficiënter te werken.

🔍 Wist u dat? Gemiddeld besteden B2B-organisaties 8,7% van hun totale budget aan marketing, wat het belang ervan voor het stimuleren van bedrijfsgroei en klantbetrokkenheid onderstreept.

Soorten B2B-marketing

B2B-marketingstrategieën variëren afhankelijk van doel, sectoren en target-audiences. Hier zijn enkele van de meest effectieve benaderingen:

*contentmarketing: Door blogs, whitepapers en video's te delen, informeert u potentiële clients en begeleidt u hen tijdens het besluitvormingsproces. Het positioneert uw Business als een thought leader en bouwt vertrouwen op

referral marketing: *Het stimuleren van verwijzingen zorgt voor een domino-effect, omdat potentiële klanten eerder geneigd zijn om aanbevelingen van betrouwbare bronnen te vertrouwen

Gebeurtenismarketing: Deelname aan beurzen, het organiseren van webinars of het bijwonen van conferenties biedt mogelijkheden om rechtstreeks in contact te komen met potentiële clients

influencermarketing:* Door samen te werken met gerespecteerde experts uit de branche vergroot u uw geloofwaardigheid en breidt u uw bereik binnen een specifieke markt uit. Hun steun kan uw merk meer auteurheid geven en de juiste doelgroep aantrekken

*account-based marketing (ABM): Door marketinginspanningen af te stemmen op accounts van hoge waarde kunt u specifieke uitdagingen en doel van target clients aanpakken om sterkere Relationships op te bouwen en hogere rendementen te behalen

*e-mailmarketing: Het betrekken van leads en clients via gepersonaliseerde berichten, nieuwsbrieven en campagnes is een kosteneffectieve manier om langdurige relaties op te bouwen

*socialemediamarketing: Door verbinding te leggen met professionals, thought leadership content te delen en een online aanwezigheid op te bouwen via platforms als LinkedIn en Twitter, kunnen Business groeien

*zoekmachineoptimalisatie (SEO): Door content en websites te optimaliseren om de positie in zoekmachines te verbeteren, zorgt u ervoor dat uw Business potentiële clients bereikt wanneer zij actief op zoek zijn naar oplossingen

Pay-per-click (PPC)-advertenties: Door betaalde advertenties op zoekmachines en sociale media te plaatsen, kunt u zich richten op specifieke sectoren of besluitvormers en snel resultaten boeken met een meetbaar rendement op investering (ROI)

🤖⚡ Van campagneplanning tot rapportage: AI verandert de manier waarop marketeers werken. De video hierboven laat zien hoe het B2B-teams helpt om meer te doen met minder.

🔍 Wist u dat? Ongeveer 35% van de B2B-Business voert zijn marketingactiviteiten intern uit, wat aangeeft dat zij de voorkeur geven aan controle en het benutten van interne expertise.

*8 inspirerende voorbeelden van B2B-marketing

Laten we eens nader kijken naar acht opvallende B2B-marketingcampagnes en wat elk van deze campagnes succes heeft gemaakt. 👀

de branchespecifieke, op maat gemaakte bronnen van ClickUp*

Bekijk de uitgebreide opslagplaats van blogs van ClickUp over verschillende onderwerpen

Vergeet het stereotype van knop-up B2B-advertenties. ClickUp heeft gekozen voor een maker-first-aanpak en leent het beste van B2C-playbooks – korte TikTok- en Instagram-video's, meme-gedreven storytelling en zeer deelbare 'werk pijn'-sketches – om door te breken in feeds en gesprekken waar de meeste SaaS-bedrijven geen vat op hebben.

Deze campagnes waren niet alleen vermakelijk, ze bouwden ook merkbekendheid en een pijplijn op door het publiek te bereiken waar ze daadwerkelijk tijd doorbrengen. Wat opviel was hoe ClickUp virale sociale tactieken combineerde met een sterk productverhaal: elke video sloot aan bij de belofte van het platform om orde te scheppen in de chaos op het werk.

En het mooiste? Het team gebruikte ClickUp zelf om de hele content-engine te runnen. Scripts stonden in documenten, contentkalenders in ClickUp-kalender, afhankelijkheden werden bijgehouden in ClickUp-taak en prestaties werden gemeten in dashboard. Met ClickUp Brain stellen marketeers bijschriften op, testen ze verschillende koppen en genereren ze zelfs hashtags, allemaal direct in de werkstroom. Deze mogelijkheden weerspiegelen een bredere verschuiving in de manier waarop AI-schrijftools worden geïntegreerd in marketingwerkstroom, waardoor teams sneller content kunnen aanmaken en tegelijkertijd de boodschap consistent kunnen houden.

Deze meta-aanpak – marketing binnen het product uitvoeren – maakte het zowel authentiek als ongelooflijk efficiënt.

📌 Sleutel elementen:

Maker-style campagnes op TikTok en Instagram die B2B-marketing een menselijk gezicht gaven

Een focus op herkenbare pijnpunten op het werk leidde tot virale, deelbare sketches

Werkstroom achter de schermen volledig aangedreven door ClickUp (documenten, dashboard, automatisering, Brain AI)

🧐 Wat werkte: ClickUp maakte B2B-marketing verslavend door in te spelen op herkenbare humor en storytelling in maker-stijl. In plaats van functies direct aan te prijzen, speelde het team in op universele momenten op het werk die veel weergaven en delen opleverden, terwijl ze subtiel terugkwamen op productiviteitschaos (precies het probleem dat ClickUp oplost).

Ze praten, maar zeggen niets #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 #manager #management #leadership

Deze sketch over chaos bij projectmanagers laat zien hoe een lach van 30 seconden miljoenen impressies kan opleveren en gesprekken op gang kan brengen die een whitepaper nooit zou kunnen.

HR-vergadering Ik kan het nooit meer ongedaan maken #corporatehumor #officehumor

HR-vergadering Ik kan het nooit meer ongedaan maken #corporatehumor #officehumor

Door de kantoorcultuur te parodiëren, bewijst deze video dat B2B zich in dezelfde sociale ruimtes kan begeven als B2C – en kan scoren met humor die direct deelbaar is.

🎯 Conclusie: Voeg creativiteit uit consumentenplaybooks toe aan uw B2B-marketing. Combineer vermakelijke content met duidelijke productverhalen en voer uw campagnes uit met dezelfde tools die u promoot om het verhaal echt te maken.

📖 Lees ook: Hoe het marketingteam van ClickUp ClickUp gebruikt

2. HubSpot's inbound marketingbeweging

via HubSpot Academy

HubSpot introduceerde de inbound-methodologie door zich te richten op educatieve content. De campagne trok Business aan door gratis bronnen aan te bieden, zoals cursussen, handleidingen, webinars en blogposts die veelvoorkomende marketinguitdagingen behandelden.

📌 Sleutel elementen:

Bronnen met waarde die echte problemen hebben opgelost

Praktische tools, waaronder sjablonen en analyses, voor marketeers

Een consistente focus op de behoeften van het publiek in plaats van op productpromotie

🧐 Wat werkte: HubSpot toonde zijn expertise door de problemen van het publiek op te lossen voordat het zijn platform promootte. Door deze aanpak gingen Business HubSpot zien als een waardevolle partner in hun groei.

🎯 Conclusie: Door educatieve content te creëren die inspeelt op de pijnpunten van uw doelgroep, kunt u langdurig vertrouwen en autoriteit opbouwen.

3. Adobe's 'Experience Business'-campagne

via The Rolling Aantekeningen

Adobe lanceerde een programmatische advertentiecampagne om de kracht van automatisering en AI- e in digitale advertenties te demonstreren. De campagne maakte gebruik van realtime gegevens om gepersonaliseerde advertenties te tonen die waren afgestemd op het gedrag van het publiek. Dynamische advertenties pasten de boodschap aan op basis van interacties met gebruikers, waarmee Adobe aantoonde dat het in staat is om advertentieprestaties op grote schaal te optimaliseren.

📌 Sleutel elementen:

AI-gestuurde programmatische advertenties die zich aanpassen aan het gedrag van het publiek

Een data-first benadering om advertentietarget en betrokkenheid te verbeteren

Naadloze integratie van automatisering en creativiteit in marketing

🧐 Wat werkte: Adobe bewees dat geautomatiseerde, datagestuurde advertenties de personalisatie en efficiëntie verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de creativiteit.

🎯 Conclusie: Door gebruik te maken van AI-gestuurde marketingautomatisering kunt u uw advertenties beter targeten, de betrokkenheid verbeteren en de impact van uw marketing maximaliseren.

🧠 Leuk weetje: Podcasts zijn niet alleen voor entertainment. Steeds meer B2B-bedrijven (zoals Slack) springen op de podcasttrein om op een persoonlijkere, meer gespreksgerichte manier een verbinding te leggen met hun publiek.

📖 Lees ook: De beste softwaretools voor marketingautomatisering

4. De 'Trailblazer'-campagne van Salesforce

via Salesforce

Salesforce vierde zijn gebruikers als innovators via de 'Trailblazer'-campagne. Dit initiatief belichtte de successverhalen van klanten en benadrukte hoe zij de transformatie van de sector hebben gestimuleerd met behulp van het platform van Salesforce.

📌 Sleutel elementen:

Aangepaste klantverhalen die het merk een menselijk gezicht gaven

Een focus op hoe Salesforce innovatie mogelijk maakte

Visuele en geschreven content waarin de prestaties van gebruikers worden belicht

🧐 Wat werkte: Salesforce zette zijn klanten in de schijnwerpers en creëerde zo een community van loyale ambassadeurs, terwijl het zijn reputatie als tool voor groei versterkte.

🎯 Conclusie: Door het succes van klanten te vieren, maakt u uw merk menselijker en inspireert u potentiële gebruikers om uw product te vertrouwen.

🧠 Leuk weetje: Het oudste geregistreerde gebruik van whitepapers in B2B-marketing dateert uit het begin van de 20e eeuw, toen de Britse regering ze populair maakte als informatieve documenten om beleidsmakers te overtuigen.

5. Casestudy's van Shopify

via Shopify

Shopify sprak snelgroeiende Business's aan met gedetailleerde casestudy's. Deze verhalen lieten zien hoe het merken hielp hun activiteiten op te schalen met behoud van efficiëntie en winstgevendheid.

📌 Sleutel elementen:

Succesverhalen met een functie voor ambitieuze, bekende Business

Duidelijk bewijs van schaalbaarheid door meetbare resultaten

Boodschappen die aansluiten bij de doelen van op groei gerichte bedrijven

🧐 Wat werkte: De focus van de campagne op bewezen resultaten maakte deze zeer herkenbaar en overtuigend voor Business die op zoek was naar vergelijkbare resultaten.

🎯 Conclusie: Door praktijkresultaten te belichten aan de hand van casestudy's bouwt u geloofwaardigheid op en motiveert u Business om actie te ondernemen.

6. Cisco's campagne 'The Network. Intuitive'

via Cisco

Cisco introduceerde intent-based networking via de campagne 'The Network. Intuitive.', waarin de nadruk lag op AI-gestuurde oplossingen die in realtime leren, zich aanpassen en netwerken beveiligen. De campagne maakte gebruik van interactieve 3D-productafbeeldingen, vergelijkingstabel met concurrenten en een DNA-readiness-adviseur om Business aan te spreken en de mogelijkheden van het netwerk te demonstreren.

📌 Sleutel elementen:

Interactieve demonstraties die complexe concepten verduidelijken

Echte casestudy's die laten zien hoe Business' hun efficiëntie hebben verbeterd

Berichten die aansluiten bij de groeiende vraag naar AI-tools

🧐 Wat werkte: Cisco vereenvoudigde technische concepten, maakte ze toegankelijk en boeiend en versterkte tegelijkertijd zijn positie als leider op het gebied van innovatie.

🎯 Conclusie: Door interactieve content te creëren met vereenvoudigde boodschappen worden complexe oplossingen begrijpelijker en wordt betrokkenheid opgebouwd.

🔍 Wist u dat? Volgens het Content Marketing Institute: 50% van de B2B-teams besteedt ten minste één contentmarketingtaak uit

Voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers stijgt dat percentage zelfs tot 75%

84% van degenen die uitbesteden, vertrouwt op externe hulp voor het aanmaken van content

Bedrijven van middelgrote grootte besteden 54% uit, terwijl kleine bedrijven op 37% zitten

7. De campagne 'In It Together' van LinkedIn

via LinkedIn

LinkedIn zet professionals in het zonnetje die hun Business laten groeien via het platform. De campagne omvatte verhalen die emotionele aantrekkingskracht combineerden met praktische voorbeelden van succes.

📌 Sleutel elementen:

Verhalen van professionals die groei en samenwerking realiseren

Berichten die de waarde van LinkedIn voor loopbaanontwikkeling versterkten

Focus op community en gedeelde voortgang

🧐 Wat werkte: De campagne wekte vertrouwen door herkenbare succesverhalen te laten zien en tegelijkertijd de rol van LinkedIn in het bevorderen van verbindingen te benadrukken.

🎯 Conclusie: Door emotionele storytelling te combineren met praktische waarde kunt u een diepe verbinding met uw publiek opbouwen.

🔍 Wist u dat? 65% van de B2B-kopers vindt korte content zoals blogposts en infographics het meest boeiend, wat de waarde van beknopte, gemakkelijk te verwerken informatie onderstreept.

8. Mailchimp's 'Second Act'-campagne

via Mailchimp

Mailchimp lanceerde 'Second Act', een reeks content waarin ondernemers worden geëerd die op latere leeftijd een nieuwe onderneming zijn begonnen. In samenwerking met VICE Media belichtte de campagne inspirerende verhalen over veerkracht en vernieuwing. Elke aflevering volgde een andere eigenaar en liet zien met welke uitdagingen zij te maken hadden en welke strategieën zij gebruikten om iets nieuws op te bouwen.

📌 Sleutel elementen:

Praktijkverhalen die weerklank vonden bij aspirant-ondernemers

Een mediapartnerschap dat het bereik en de geloofwaardigheid vergrootte

Berichten die aansluiten bij de merkwaarden en missie van Mailchimp

🧐 Wat werkte: Mailchimp legde persoonlijk contact met Business-eigenaren en gebruikte storytelling om te inspireren en te boeien.

🎯 Conclusie: Door echte succesverhalen te delen versterkt u de geloofwaardigheid van uw merk en bevordert u een diepere verbinding met uw publiek.

💡 Pro-tip: Pas marketingabonnementen aan aan de doelen van uw merk. Deze sjablonen kunnen eenvoudig worden aangepast aan de doelen, budgetten en doelgroep van uw bedrijf, zodat u verzekerd bent van een relevante aanpak.

hoe u deze voorbeelden kunt toepassen op uw B2B-campagnes*

Goede B2B-marketing vereist meer dan alleen gedurfde ideeën: het vereist een vlekkeloze uitvoering. Daar komt ClickUp om de hoek kijken . Als de alles-in-één-app voor werk helpt het teams om de wildgroei aan tools tegen te gaan door campagneplanning, contentaanmaken, lanceringen en prestatiebijhouden te verenigen in één platform. Met ClickUp voor marketing zetten toonaangevende teams (waaronder ons eigen team) strategieën snel en nauwkeurig om in meetbare resultaten. 📈

1. Begin met een duidelijke briefing en afgestemde doelstellingen

Elke geweldige campagne begint met afstemming. Verzamel campagneverzoeken via ClickUp Formulieren en zet ze vervolgens om in uitvoerbare ClickUp-taaken met eigenaren, budgetten en deadlines.

Organiseer campagnes met ClickUp-taak

Gebruik ClickUp Doelen om resultaten te definiëren, zoals 1.000 gekwalificeerde leads in een kwartaal, en verdeel deze in mijlpalen die uw hele team in realtime kan bijhouden.

Maak ClickUp-doelen om af te stemmen op uw marketingplan

📌 Waarom dit belangrijk is: Doelen zetten vage ideeën om in meetbare gegevens waar uw managementteam echt om geeft: pijplijn, omzet en ROI.

➡️ Onderbouw het met bewijs: deel casestudy's, getuigenissen of voor-en-na-beelden die laten zien hoe uw product de responstijden verkort, de conversies verhoogt of de kosten verlaagt.

🔍 Wist u dat? In de VS ontdekt 66% van de B2B-kopers producten via zoekresultaten op internet, wat de cruciale rol van een sterke online zichtbaarheid en SEO in marketingstrategieën onderstreept.

2. Stel een content-kalender op die werkt als een nieuwsredactie

Consistentie zorgt voor vertrouwen. Gebruik de ClickUp-kalender of de ClickUp LinkedIn content-kalendersjabloon om campagnes weken van tevoren te abonneren. Sterke kalenders werken het beste in combinatie met gestructureerde communicatiesjablonen, die ervoor zorgen dat de boodschap vanaf dag één op alle kanalen en bij alle belanghebbenden op elkaar is afgestemd.

Wijs schrijvers, ontwerpers en social media managers rechtstreeks vanuit de kalender toe en houd statusupdates bij zonder eindeloze e-mailketens.

📌 Waarom dit belangrijk is: Een kalender in nieuwsredactiestijl zorgt ervoor dat uw merk regelmatig content van hoge waarde publiceert, of dat nu op LinkedIn, TikTok of Reddit is. Goed opgebouwde sjablonen voor contentkalenders maken deze structuur herhaalbaar, waardoor teams eigenheid kunnen toewijzen, formats kunnen bijhouden en de publicatiefrequentie op schaal kunnen handhaven. Reddit.

➡️ Voeg waarde toe: koppel uw kalender aan interactieve bronnen, zoals ROI-calculators, checklist of sjablonen die uw publiek kan aangepast. Deze middelen wekken vertrouwen en helpen potentiële klanten verder in het verkoopproces.

🧠 Leuk weetje: Het tijdschrift The Furrow van John Deere uit 1895 is een van de vroegste voorbeelden van B2B-content.

3. Creëer samen content – en sneller met AI

Samenwerking stimuleert de uitvoering. ClickUp Chatten biedt uw team een ruimte voor snelle updates, brainstormsessies en feedback over campagnes. Gebruik Posts om belangrijke aankondigingen vast te maken, zoals creatieve richtlijnen of samenvattingen van campagnes, zodat niets ondergesneeuwd raakt in de scroll.

ClickUp Chatten om samen te werken en ideeën uit te wisselen met uw team

In ClickUp Documenten kunnen teamgenoten in realtime samen content bewerken, opmerkingen achterlaten die direct als taken worden aangemerkt en stakeholders taggen voor input. Zo blijft de samenwerking gestructureerd, zonder eindeloze e-mailketens of heen-en-weer-gepraat via Slack.

Bekijk projecten, voeg opmerkingen toe en houd alle feedback in verbinding en georganiseerd met ClickUp Document

Tijdens vergaderingen legt de ClickUp AI Notetaker automatisch gesprekken vast, zet deze om in gestructureerde aantekeningen en wijst vervolgopdrachten toe. Niemand hoeft zich af te vragen wat er is besloten.

📌 Waarom dit belangrijk is: Wanneer communicatie, feedback en beslissingen binnen uw werkruimte plaatsvinden, besteedt uw team minder tijd aan het bijhouden van updates en meer tijd aan het voortzetten van campagnes.

➡️ Breid uit naar thought leadership: gebruik Docs om samen met interne SME's of externe partners whitepapers, rapporten of blogseries als auteurs te schrijven en positioneer uw merk in de branche als een betrouwbare stem.

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerking en e-mails. Dit proces vereist echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

Zodra het team op één lijn zit, kunt u aan de slag met het aanmaken. Maak concepten in ClickUp Documenten, waar goedgekeurde schetsen al klaar staan. Geef de productie een boost met ClickUp Brain, dat binnen enkele seconden advertentieteksten, blogschetsen of conceptbijschriften kan genereren.

ClickUp Brain kan boeiende B2B-campagne-ideeën bedenken en helpen bij het genereren van content

Met ClickUp Brain Max kunt u onderweg ruwe ideeën vastleggen met spraak-naar-tekst en deze direct omzetten in taken of concepten voor content. En met ClickUp Clips kunt u korte walkthroughs of feedbackvideo's opnemen om revisies te versnellen.

Marketeers maken ook gebruik van taakprioriteiten om ervoor te zorgen dat urgente deliverables (zoals een last-minute TikTok of executive deck) niet verloren gaan tussen de routinetaken. Met aangepaste velden kunt u campagnebudgetten, content, target persona's of trechterfases rechtstreeks bij elke taak bijhouden, zodat elk asset de context heeft die het nodig heeft.

➡️ Breid uit naar social storytelling: gebruik Brain om TikTok-bijschriften, LinkedIn-advertentievarianten of Reddit AMA-reacties voor te stellen die consistent zijn met de toon van uw merk.

📌 Waarom dit belangrijk is: Brain, Brain Max en Clip helpen uw team sneller te creëren zonder context te verliezen, waardoor ideeën in minder tijd worden omgezet in gepolijste campagnes.

💡 Pro-tip: Verbeter SEO met behulp van AI in contentmarketing. Laat deze tools uw content optimaliseren voor zoekmachines door suggesties te doen voor verbeteringen in zoekwoorden, metabeschrijvingen en een betere contentstructuur.

5. Lanceer campagnes en betrek communities waar ze zich bevinden

De uitvoering is bepalend voor het succes of falen van campagnes. Abonneer je op grote lanceringen visueel met ClickUp Whiteboards en zet ideeën vervolgens direct om in taken. Gebruik taakafhankelijkheid om ervoor te zorgen dat niets te vroeg live gaat, bijvoorbeeld door de uitnodigings-e-mail voor het webinar te vergrendelen totdat de landingspagina is goedgekeurd.

Abonnement campagnestrategieën en werkstroom visueel met behulp van ClickUp Whiteboard

ClickUp Automatisering houdt de werkstroom op gang: werk de status van taken bij wanneer assets worden geüpload, trigger follow-ups wanneer leads reageren of waarschuw het team wanneer mijlpalen worden bereikt. In moderne B2B-campagnes vormt effectieve automatisering de ruggengraat van schaalbare uitvoering, en de beste marketingautomatiseringssoftware breidt die efficiëntie uit over de hele funnel – van het koesteren van leads tot het rapporteren van resultaten.

📌 Waarom dit belangrijk is: Communities zoals LinkedIn of Reddit verwachten authentieke betrokkenheid. Door uw team te Free van repetitieve beheerder-taken, geeft u hen meer tijd om daadwerkelijk deel te nemen aan gesprekken, AMA's te organiseren en in realtime te reageren.

🧠 Leuk weetje: in tegenstelling tot betaalde Google-advertenties die stoppen met werken zodra de campagne eindigt, kan B2B-content voor altijd blijven bestaan, waardoor er continu leads worden gegenereerd en vertrouwen wordt opgebouwd.

6. Meet de impact en hergebruik successen

Gebruik ClickUp Dashboards om KPI's voor verschillende kanalen – CTR, aanmeldingen, leads of kosten per acquisitie – in realtime bij te houden. Deel dashboards met belanghebbenden in plaats van urenlang aan presentaties te werken.

Krijg realtime inzicht in de prestaties van uw campagnes via ClickUp Dashboard

Gebruik vervolgens de best presterende assets voor andere doeleinden: maak van een webinar LinkedIn-clips, van een Reddit AMA een blog of van een TikTok-sketch een e-mailopener. Breng dit hergebruikproces in kaart in ClickUp, zodat elke campagne meerdere assets oplevert.

📌 Waarom dit belangrijk is: Door de ROI te meten, blijft het management geïnteresseerd. Door ideeën te hergebruiken, verlengt u de levensduur (en de ROI) ervan.

💡 Pro-tip: Gebruik data voor een slimmere toewijzing van middelen. Gebruik datagestuurde inzichten om uw middelen toe te wijzen aan campagnes die in het verleden een sterk rendement op investering hebben opgeleverd, zodat uw marketinguitgaven efficiënter worden.

*marketing in Synchronise With ClickUp

Goede marketing draait niet alleen om creativiteit, maar ook om uitvoering. Uitvoering is eenvoudiger wanneer alles op één platform plaatsvindt.

ClickUp brengt content, samenwerking, data en automatisering samen op één plek, waardoor marketingteams georganiseerd, flexibel en op één lijn blijven.

Van de instelling van duidelijke doelen tot het genereren van ideeën met AI, ClickUp helpt u beter te abonnement, slimmer bij te houden en effectiever te marketen.

Klaar om uw volgende campagne tot leven te brengen? Meld u aan bij ClickUp en begin met marketing die is geoptimaliseerd voor synchroniseren. 🎨