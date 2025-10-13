Hoe u een succesvol concurrentiedashboard maakt

Een van de eerste lessen die ondernemers op de business school leren, is dat concurrentie niet de vijand is. Verrassend, toch?

Natuurlijk kunnen je belangrijkste concurrenten soms vervelend zijn, maar concurrentie houdt ons scherp. Het dwingt ons om voortdurend gegevens te vergelijken, onze producten en marketingstrategie te verfijnen, en – als bonus – het kan zelfs leiden tot een betere deal voor klanten.

Maar het belangrijkste is dat een gebrek aan concurrentie er misschien wel op duidt dat er überhaupt geen klanten zijn om om te strijden.

Deze focus op specifieke concurrenten is noodzakelijk om een succesvolle Business te worden.

Gelukkig is er een efficiënte manier om dit te doen zonder dat u er 's nachts wakker van ligt: monitoringtools die websites beoordelen en een concurrentiedashboard.

In dit artikel bekijken we hoe u een concurrentiedashboard kunt maken en bespreken we enkele best practices om deze effectief te gebruiken.

Wat is een concurrentiedashboard?

Een concurrentiedashboard is een dynamisch, realtime document dat alle details, inzichten en belangrijke statistieken over uw concurrenten bijhoudt.

Met een goed onderhouden concurrentiedashboard zit uw hele bedrijf op de eerste rij om de ontwikkelingen buiten uw bedrijf te volgen. Een effectief concurrentiedashboard helpt u sneller te reageren op marktgebeurtenissen, concurrerend te blijven in uw ruimte en slimmere zakelijke beslissingen te nemen.

Belangrijkste onderdelen van een concurrentiedashboard

Een goed concurrentiedashboard overspoelt je niet zomaar met gegevens; het biedt je visuele informatie. Grafieken, diagrammen en datakaarten bieden snelle, begrijpelijke inzichten, zodat teams weloverwogen beslissingen kunnen nemen zonder zich door pagina's met gegevens te hoeven worstelen.

Dit zijn de essentiële onderdelen van een succesvol concurrentiedashboard.

1. Profielen van concurrenten

De kern van elk dashboard is een gedetailleerd profiel van elke belangrijke concurrent. We hebben het over alles, van de bedrijfsgeschiedenis tot productoverzichten en omzetramingen. Zie het als een dossier over uw belangrijkste concurrenten in de branche – altijd klaar voor gebruik wanneer u inzicht wilt krijgen in hun strategische denkwijze.

2. Marktpositie

Dit gedeelte biedt u een duidelijke, realtime weergave van hoe concurrenten zich positioneren. Richten ze zich op specifieke sectoren? Legen ze de nadruk op klantervaring? Benadrukken ze 'best-in-class'-functies? Door deze informatie in één oogopslag te zien, kunt u hiaten of overlappingen opsporen en uw boodschap aanpassen om u te onderscheiden.

3. Vergelijking van producten en functies

Door producten en functies naast elkaar te vergelijken, kunt u eenvoudig bijhouden wie wat aanbiedt. Zo kunnen uw teams zien waar u vooroploopt, waar u achterblijft en welke richting de markt op zou kunnen gaan.

4. Prijs- en promotietracker

Door de prijzen en promoties van concurrenten in de gaten te houden, wordt u niet verrast door plotselinge acties met korting of prijswijzigingen. Deze tool helpt zowel marketing als sales om concurrerend te blijven en hun pitches en campagnes aan te passen.

5. Analyse van klanttevredenheid

Krijg inzicht in wat klanten echt vinden – van u en uw concurrenten. Deze analyse verzamelt feedback uit recensies, sociale media en forums, en laat u zien wat bij klanten in de smaak valt en wat de wenkbrauwen doet fronsen, zodat u kunt blijven inspelen op de verwachtingen van de markt.

6. SWOT-analyse

Deze klassieke analyse (sterke punten, zwakke punten, kansen, bedreigingen) voor elke concurrent maakt het eenvoudig om hun zwakke plekken en onbenutte gebieden voor potentiële groei te zien. Een goed bijgewerkte SWOT-analyse is een direct inzetbaar actieplan voor Sales en Product om eventuele kwetsbaarheden te benutten. Als u moeite heeft om aan de slag te gaan en structuur aan te brengen in uw analyse, probeer dan eens te beginnen met SWOT-sjablonen.

7. Prestatiebenchmarks

Volg de key performance indicators (KPI's) van concurrenten, zoals webverkeer, sociale betrokkenheid en merkvermeldingen. Het is alsof je op de achtergrond een scorebord bijhoudt, zodat je precies weet waar je staat in de markt!

8. Winst- en verliesanalyse

Weten waarom u wint (of verliest) van een concurrent is cruciale informatie. Met deze component kan Sales overwinningen en nederlagen ten opzichte van de concurrentie bijhouden, waardoor duidelijk wordt welke pitches, functies of bezwaren dealbreakers waren en welke de deal hebben bezegeld.

📌 Naast deze basisprincipes is het ook handig om een doorlopende stroom van nieuwsartikelen, persberichten en brancheontwikkelingen rond uw concurrenten als bijlage aan uw dashboard toe te voegen, zodat u altijd op de hoogte bent van hun capriolen en tactieken.

Waarom een dashboard voor concurrentieanalyse gebruiken?

De kans is groot dat elk team in uw bedrijf al op de een of andere manier onderzoek doet naar concurrenten. Uw CEO onderzoekt mogelijke samenwerkingsmogelijkheden

De marketingafdeling is druk bezig met het analyseren van de producten en de posities van concurrenten om hun campagnes te verfijnen

De verkoopafdeling werkt aan battle kaarten om potentiële klanten die de concurrentie in de gaten houden te slim af te zijn Maar hier zit het addertje onder het gras: zonder een gecentraliseerd concurrentiedashboard blijven al die belangrijke inzichten opgesloten in silo's, waardoor teams vaak dubbel werk verrichten.

Een goed ontworpen dashboard biedt teams direct zichtbaarheid op nieuwe ontwikkelingen, productlanceringen of verschuivingen in de strategieën van concurrenten. Deze flexibiliteit helpt u om een stap voor te blijven.

Marketing, Sales, Product en het management zitten eindelijk op één lijn – letterlijk.

Hier volgt een gedetailleerde lijst met redenen waarom u de moeite zou moeten nemen om een concurrentiedashboard te bouwen:

Meer data, slimmere beslissingen: In plaats van alleen naar uw eigen content te kijken, krijgt u inzicht in de strategieën van uw concurrenten, waardoor u meer datagestuurde beslissingen kunt nemen

Leer van de fouten van anderen: Kijken hoe de bedrijfsstrategieën van je concurrenten uitpakken, kan een gratis masterclass zijn. Door hun successen en mislukkingen te analyseren, voorkom je dat je in dezelfde valkuilen trapt

Synchroniseer u met de laatste ontwikkelingen in de branche: Als u weet wat uw concurrenten doen, blijft u op de hoogte van trends in uw niche en krijgt u een beter beeld van wat er in uw branche speelt, waardoor het makkelijker wordt om nieuwe ideeën te bedenken

Ontdek hun geheime recept: Door je concurrenten bij te houden, kun je hun strategieën vaak achterhalen en zo de sleutels tot hun succes ontdekken – alsof je een spiekbriefje krijgt voor de grote wedstrijd

Kortom, een dashboard voor concurrentieanalyse slaat niet alleen gegevens op; het is het tactische draaiboek dat elk team nodig heeft. Het zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit, gefocust en wendbaar blijft – als een geheim wapen dat geen enkele concurrent zag aankomen.

Lees ook: 10 gratis sjablonen voor brancheanalyses om de concurrentie bij te houden

Hoe maak je een effectief concurrentiedashboard?

Het maken van een concurrentiedashboard in ClickUp is een extra voordeel voor uw Business.

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit dat is ontworpen om je werk te centraliseren. Met functies voor taakbeheer, realtime samenwerking en aangepaste dashboards stelt het teams in staat om een naadloze, deelbare hub voor concurrentieanalyse te bouwen die voor iedereen toegankelijk en aanpasbaar is.

Hier volgt een stapsgewijze handleiding voor het opzetten van een dashboard waarmee u de overhand krijgt.

Stap 1: Maak een speciale ruimte aan in ClickUp

Creëer een centrale hub voor je organisatie met de aanpasbare Spaces van ClickUp

Begin met het aanmaken van of inloggen op je ClickUp-account en het instellen van een speciale ruimte voor je concurrentiedashboard.

Dit gedeelte wordt uw data-oase, waar u alle informatie over uw concurrenten kunt samenbrengen.

Beschouw ClickUp Spaces als uw hoofdkwartier voor concurrentieanalyse.

Lees ook: Top 15 gratis tools voor concurrentieanalyse voor bedrijven

Stap 2: Voeg aangepaste velden toe voor belangrijke statistieken

Met ClickUp kun je aangepaste velden aan je dashboard toevoegen om belangrijke statistieken bij te houden, zoals marktaandeel, klanttevredenheid en verkoopcijfers.

Maak zoveel aangepaste velden aan als je nodig hebt in ClickUp en stem ze af op je specifieke projecten

Door gebruik te maken van ClickUp aangepaste velden kun je deze velden specifiek aanpassen om je belangrijkste concurrenten bij te houden of concurrentiestrategieën te analyseren, waardoor je relevant en gefocust blijft.

💡 Pro-tip: Gebruik de Gantt-grafieken van ClickUp om tijdlijnen en afhankelijkheden voor concurrentieanalyseprojecten te visualiseren. Ze zijn perfect om op koers te blijven en hiaten in je concurrentie-informatiestrategie op te sporen.

Stap 3: Gebruik ClickUp-dashboards om gegevens te visualiseren

En nu het leuke gedeelte: datavisualisatie!

Met ClickUp Dashboards kunt u KPI's bijhouden, dashboards met concurrentieanalyses bekijken en alles in kaart brengen met grafieken, scorekaarten en voortgangsbalkjes.

Wilt u de prestaties van de best presterende zoekwoorden monitoren of veranderingen in markttrends bijhouden? Dashboards bieden u realtime inzichten in de branche en consumenten die er net zo cool uitzien als dat ze informatief zijn.

Houd de productiviteit van je team bij met ClickUp Dashboards, waarmee je essentiële KPI's zoals sprintsnelheid kunt visualiseren

Zeg maar dag tegen handmatige updates!

Dankzij de integraties van ClickUp met tools zoals Google Analytics en HubSpot (en nog honderden andere via Zapier) is automatische gegevensverzameling mogelijk. Zo blijft je concurrentiedashboard automatisch up-to-date zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Nu kunt u meer tijd besteden aan het uitstippelen van strategieën en minder tijd aan het verversen van spreadsheets.

Trigger HubSpot-acties op basis van wijzigingen in de status van de ClickUp-taak met één enkele klik

Stap 5: Werk samen met ClickUp Documents en ClickUp Whiteboards

Voor samenwerking met je team zijn ClickUp Docs en ClickUp Whiteboards onmisbaar.

Verbeter uw documentproductiviteit met de uitgebreide formaten en slash-commando's van ClickUp Docs om sneller te werken

ClickUp Docs biedt een centrale hub voor al je onderzoek, concurrentieprofielen en strategieën. Je kunt opmerkingen toevoegen, deze delen met het team en zelfs rechtstreeks integreren met taken in ClickUp.

Met ClickUp Whiteboards kun je ondertussen brainstormen en inzichten analyseren met mindmaps, plaknotities, tekengereedschappen en markeerstiften. Gebruik ze om virtuele Whiteboard-sessies te houden, zonder de piepende stiften.

Bekijk waar je team mee bezig is en werk overal samen aan projecten met ClickUp Whiteboards

Uw marketingteam kan bijvoorbeeld ClickUp Whiteboards gebruiken om te brainstormen over hoe u uw product kunt onderscheiden van een belangrijke concurrent. Ze kunnen strategieën in kaart brengen en ideeën met plaknotities aan elkaar koppelen. Ze kunnen ook ClickUp-taken en -documenten aan Whiteboards koppelen om actiepunten toe te wijzen en bij te houden.

Weet u wat dit betekent? Samenwerking in realtime met visuele hulpmiddelen die hen helpen effectiever strategieën te ontwikkelen.

Lees ook: Hoe maak je een dashboard voor productbeheer

Stap 6: Plan regelmatige evaluaties om voorop te blijven lopen

Met ClickUp kunt u regelmatige evaluaties van uw concurrentiedashboard inplannen. Zo mist u geen cruciale updates.

Deze consistentie helpt u snel te handelen wanneer een concurrent iets nieuws lanceert.

Regelmatige evaluaties zijn de sleutel tot een relevant en bruikbaar dashboard voor concurrentieanalyse.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Brain voor geautomatiseerde voortgangsrapportages. De AI-assistent kan je gegevens scannen en inzichten leveren, zodat je er niet zelf naar hoeft te zoeken. Stel ClickUp Brain gewoon een vraag in natuurlijke taal en je krijgt binnen enkele seconden antwoord.

Bonustip: gebruik de sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp om snel aan de slag te gaan

Breng uw concurrentielandschap in beeld met de sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp

Met het sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp zit je goed als het gaat om het analyseren van concurrenten.

Het biedt een interactief Whiteboard waarop u uw inzichten vrij kunt toevoegen, aanpassen en in de juiste positie kunt plaatsen.

Elk kwadrant laat zien hoe verschillende elementen presteren op basis van de door u ingestelde statistieken, met een handige legenda om u op koers te houden.

Met dit sjabloon kunt u de sterke en zwakke punten van concurrenten identificeren, inzicht krijgen in het branchelandschap en strategieën ontwikkelen om een stap voor te blijven – of u nu een nieuw product lanceert of een bestaand product uitbreidt.

Best practices voor het gebruik van concurrentiedashboards

56% van de leidinggevenden gebruikt concurrentie-informatie om hun potentiële concurrenten in de gaten te houden en strategieën te ontwikkelen om binnen de komende drie jaar nieuwe markten te veroveren.

Dat betekent dat u niet de enige bent die aan een concurrentiedashboard werkt.

Hoe zorgt u er dan voor dat het zo effectief mogelijk is? Hier zijn een paar tips.

1. Begin met de basis en breid vervolgens uit

Het bouwen van een concurrentiedashboard hoeft niet intimiderend te zijn.

Concentreer je eerst op de essentie: kies een paar cruciale statistieken die zijn afgestemd op de behoeften van je team en bouw daarop voort. Kwaliteit en consistentie zijn hierbij van het grootste belang.

2. Ga diep in op de materie, maar spreid je aandacht niet te veel

Het is begrijpelijk dat u elke concurrent wilt volgen, maar tenzij u over een leger aan onderzoekers beschikt, is dat een hele opgave. De 80/20-regel doet wonderen.

Focus op uw grootste bedreigingen : richt u op de 1-3 concurrenten die het grootste risico vormen voor uw Business

Wees alert op verrassingen: houd kleinere spelers of indirecte concurrenten in de gaten – zij kunnen wel eens het volgende grote, baanbrekende idee hebben

3. Maak van evalueren een gewoonte

Stel een regelmatig schema op voor het bijwerken en beoordelen van het dashboard.

Zo blijven uw gegevens actueel en kan uw team weloverwogen beslissingen nemen. Synchroniseer deze analyses met belangrijke strategische vergaderingen voor nog meer impact.

4. Gebruik technologie in uw voordeel

Automatiseer het verzamelen van gegevens met tools zoals webscrapers en socialemediamonitors. Visuele weergaven – zoals grafieken, heatmaps en tabellen – maken trends in één oogopslag zichtbaar.

U kunt zelfs AI-tools gebruiken voor concurrentieanalyse om grote datasets met veel grotere nauwkeurigheid en snelheid te verwerken dan mensen dat kunnen.

5. Controleer dit aan de hand van feedback van klanten

Vergelijk het aanbod van uw concurrenten met wat uw gebruikers nodig hebben.

Houd de reacties en beoordelingen op sociale media in de gaten om te peilen hoe consumenten denken over de stappen van concurrenten en breng weloverwogen aanpassingen aan op basis van het daadwerkelijke sentiment van gebruikers.

6. Wees voorbereid op elke situatie

Voer regelmatig 'wat-als'-scenario's uit om te anticiperen op de acties van concurrenten.

Blijf wendbaar door flexibiliteit in te bouwen in uw roadmap – of het nu gaat om een concurrent die een populaire nieuwe functie lanceert of een onverwachte overname doet.

7. Blijf uw dashboard verbeteren

Verfijn uw statistieken regelmatig op basis van wat echt waardevol is.

Verzamel feedback van je team over hoe inzichten in concurrenten de vorm van hun werk bepalen, en houd retrospectieven om te leren van eerdere beslissingen.

Toen die concurrent zijn flitsende dashboard lanceerde, hebt u toen de juiste reactie gekozen?

Lees ook: 11 beste tools en software voor rapportage

8. Verlies je koers niet uit het oog

Het is gemakkelijk om je te laten meeslepen door de acties van concurrenten, maar laat dat je visie niet in de weg staan.

U hoeft niet op elke verandering te reageren – soms is het beter om eerst te kijken hoe de markt reageert voordat u uw roadmap aanpast.

Voorbeelden van concurrentiedashboards

Klaar om enkele sjablonen voor concurrentiedashboards in actie te zien?

Deze voorbeelden laten zien hoe ClickUp je kan helpen inzichten te verzamelen, de concurrentie in de gaten te houden en effectieve strategieën te ontwikkelen.

Prijssjabloon voor concurrentieanalyse

Identificeer kansen en bedreigingen in de markt door een grondige concurrentieanalyse uit te voeren met behulp van ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse.

Op de hoogte blijven van de prijzen van concurrenten is de sleutel om een concurrentievoordeel te behouden.

Met het prijs-sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp kunt u prijsgegevens van concurrenten verzamelen en analyseren, verschillende prijsstrategieën vergelijken en klantsegmenten identificeren om te targeten met aangepaste aanbiedingen.

De sjabloon biedt een duidelijk overzicht van de prijsstructuren van concurrenten, geeft inzicht in mogelijke prijsvoordelen en helpt u uw eigen prijsstrategie te verfijnen op basis van marktinzichten.

Sjabloon voor marktanalyse

Neem datagestuurde beslissingen om uw product- en marktstrategie te verbeteren met de ClickUp-sjabloon voor marktanalyse

Wilt u weten hoe uw product zich in de markt verhoudt?

De sjabloon voor marktanalyse van ClickUp biedt u matrices en verschillende weergaven om markttrends en de prestaties van concurrenten te visualiseren, waardoor u uw volgende stap gemakkelijker kunt plannen.

Dit sjabloon helpt bij het identificeren van belangrijke markttrends en klantgedrag, biedt een diepgaande weergave van het concurrentielandschap en helpt bij het inschatten van de grootte van de markt en groeimogelijkheden voor betere besluitvorming.

Sjabloon voor SEO-concurrentieanalyse

Stel een succesvolle zoekstrategie op met de SEO-concurrentieanalysesjabloon van ClickUp

Overtref de concurrentie met ClickUp's sjabloon voor SEO-concurrentieanalyse.

Met deze tool kunt u de SEO-tactieken van uw concurrenten analyseren, kansen signaleren en uw voortgang bijhouden, waardoor u de inzichten krijgt die u nodig hebt om uw SEO-strategie te verbeteren.

De sjabloon laat zien op welke zoekwoorden concurrenten worden getarget en wat hun content-strategieën zijn. Het benadrukt gebieden waarop u uw SEO kunt verbeteren om beter te presteren dan concurrenten en houdt veranderingen in de SEO-prestaties van concurrenten bij, zodat u uw strategie indien nodig kunt aanpassen.

Houd je vrienden dichtbij en je concurrenten nog dichterbij met ClickUp

We zijn begonnen met één les, dus laten we afsluiten met nog een les, oké?

Alleen een dwaas leert van zijn eigen fouten. De wijze leert van de fouten van anderen.

Concurrentieanalyse is uitgegroeid tot een van de meest cruciale instrumenten in de zakelijke toolkit van de 21e eeuw.

Als er veel op het spel staat, kunnen uw concurrenten uw beste leermeesters worden, en u kunt het zich niet veroorloven hun volgende stap te missen.

Met ClickUp krijg je het complete pakket: aanpasbare dashboards, inzichtelijke analyses en samenwerkingshulpmiddelen zoals ClickUp Docs en Whiteboards om je team te synchroniseren. Het is alles wat je nodig hebt om je concurrenten een stap voor te blijven.

Klaar om het eens te proberen?