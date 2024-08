10 gratis sjablonen voor sectoranalyses om de concurrentie te volgen

Concurrentie-informatie is belangrijk in het bedrijfsleven, vooral voor leiders. Hoewel het gebruik van zoekmachinewaarschuwingen voor updates gebruikelijk is, biedt het een beperkt perspectief.

Verschillende Teams hebben specifieke gegevens nodig. Marketing richt zich bijvoorbeeld op kanalen, campagnes en het bereiken van marketingdoelen terwijl verkoop kijkt naar GTM-strategieën.

Het aanpassen van de aanpak op basis van verschillende behoeften blijft van cruciaal belang voor effectieve concurrentie-informatie.

Bij het bijhouden van concurrentie komt veel werk kijken, van gegevensverzameling tot documentatie. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens deelbaar zijn en regelmatig worden bijgewerkt. Hier is een set vooraf gebouwde sjablonen voor industrieanalyses of sjablonen voor concurrentieanalyses zullen helpen.

Wat zijn sjablonen voor industrieanalyse?

Sjablonen voor sectoranalyses helpen bedrijven inzicht te krijgen in markttrends, sleutelspelers, concurrentie, koopgedrag en micro- en macrofactoren die van invloed zijn op de betreffende sector. Ze informeren de belangrijkste belanghebbenden over het marktlandschap en helpen hen inzichten te verzamelen die een belangrijke hefboomwerking hebben op de concurrentie.

De sjablonen geven een weergave van verschillende aspecten van het marktlandschap, met name informatie over de concurrentie. Ze helpen bedrijven antwoorden te vinden op vragen als:

Wie zijn de concurrenten?

Welke marktsegmenten targetten de concurrenten?

Wat zijn hun marketinginstrumenten en tactieken?

Wat zijn hun digitale en groei strategieën: SEO abonnement, gebeurtenissen, etc.?

Wat zijn hun verkoopondersteuning technieken?

Wat zijn hun go-to-market tactieken?

Wat zijn de nieuwe bedreigingen op de markt?

Wat is uw concurrentievoordeel ten opzichte van andere spelers?

Wat zijn de hiaten die momenteel op de markt bestaan?

Het beantwoorden van bovenstaande vragen is essentieel om relevant te blijven in de markt en om producten, diensten en oplossingen te ontwikkelen met een gedifferentieerd voorstel van waarde. Deze inzichten helpen om business-abonnementen om een groter marktaandeel te bereiken, de concurrentie aan te pakken en meer klanten te winnen.

Wat maakt een sjabloon voor een goede sectoranalyse?

Een goed sjabloon voor sectoranalyse is inzichtelijk en helpt teams om up-to-date, georganiseerd en actiegericht te blijven. Hier zijn enkele parameters die een goed sjabloon voor industrieanalyse definiëren:

Simpelheid: Een eenvoudig sjabloon richt zich op de juiste dingen in de juiste mate

Een eenvoudig sjabloon richt zich op de juiste dingen in de juiste mate Doelgerichtheid: Een sjabloon dat is ontworpen met specifieke doelen voor het bedrijf in gedachten heeft meestal betere bruikbare resultaten

Een sjabloon dat is ontworpen met specifieke doelen voor het bedrijf in gedachten heeft meestal betere bruikbare resultaten Diepgang: De mogelijkheid om diep in detail te duiken over concurrenten en de markt helpt bij het plannen

De mogelijkheid om diep in detail te duiken over concurrenten en de markt helpt bij het plannen Duidelijkheid en bruikbaarheid: Een gemakkelijk te begrijpen sjabloon helpt bij het snel verzamelen van inzichten

Een gemakkelijk te begrijpen sjabloon helpt bij het snel verzamelen van inzichten Actiegerichtheid: Een goed sjabloon helpt gebruikers om datagestuurde zakelijke beslissingen te nemen

Een goed sjabloon helpt gebruikers om datagestuurde zakelijke beslissingen te nemen Aanpassing: De mogelijkheid om het aan te passen met verschillende weergaven, velden in te stellen en statussen bij te houden helpt bij de specifieke behoeften van uw bedrijf

De mogelijkheid om het aan te passen met verschillende weergaven, velden in te stellen en statussen bij te houden helpt bij de specifieke behoeften van uw bedrijf Samenwerking: Een goed sjabloon helpt u samen te werken met andere belanghebbenden door ze te taggen, prioriteiten in te stellen en taken toe te wijzen

10 sjablonen voor sectoranalyses voor gebruik in 2024

Hier is een lijst met de 10 beste sjablonen voor sectoranalyses om u te helpen de sector te begrijpen en uw zakelijke beslissingen te sturen.

1. ClickUp sjabloon voor marktanalyse

Weet waar uw product staat ten opzichte van de concurrentie met het sjabloon ClickUp Marktanalyse

Dit sjabloon is ideaal voor het lanceren van een nieuw product of het optimaliseren van een bestaand product.

Het helpt u inzicht te krijgen in bestaande concurrenten, potentiële concurrenten, directe en indirecte concurrenten, vervangers en nieuwkomers. Het biedt een goed geïnformeerd perspectief op de groeisnelheid van de markt en de behoeften, gedragingen en voorkeuren van uw klanten.

De ClickUp sjabloon voor marktanalyse is een gebruiksvriendelijk sjabloon dat aangepaste statussen, weergaven en aangepaste velden biedt om u een diepgaande weergave van het marktlandschap te geven.

Bekijk gedetailleerde informatie over het marktaandeel, de prestaties, reclame- en promotiestrategieën van concurrenten met behulp van de aangepaste weergaven in de sjabloon. De weergave Prijs versus Kwaliteit geeft je inzicht in de consumentenvoorkeuren van je concurrenten.

Met dit holistische inzicht kunt u uw producten, diensten, positie en prijsstelling aanpassen om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie.

2. ClickUp sjabloon voor hiatenanalyse

Bereik waar u wilt zijn vanaf waar u bent met het ClickUp sjabloon voor hiatenanalyse

Dit Whiteboard sjabloon stelt u in staat om de hiaten tussen uw doelen en uw huidige situatie te identificeren, zodat u de hiaten effectief kunt sluiten of verkleinen.

Van hiaten in de operationele analyse en behoefteanalyse tot hiaten in capaciteiten tussen u en uw concurrenten, elke kloof heeft invloed op de algehele prestaties van uw producten of diensten. Visualiseer de kloof en krijg een diepere weergave met behulp van de ClickUp sjabloon voor kloofanalyse .

Nadat u het doel hebt vastgesteld en relevante gegevens hebt verzameld, kunt u deze sjabloon gebruiken om een grafiek voor kloofanalyse te maken. Eén kolom is voor je huidige prestaties en de andere is voor de gewenste prestaties, zodat je de hiaten kunt identificeren.

Terwijl je de hiaten aanpakt, houd je ze bij met aangepaste velden en categoriseer je ze met aangepaste velden.

3. ClickUp Persoonlijke SWOT-analyse sjabloon

Ken de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen met het ClickUp Persoonlijke SWOT-analysesjabloon SWOT-analysesjablonen zijn handige hulpmiddelen die dienen als een goede realiteitscheck ten opzichte van de concurrentie door een objectieve weergave te geven van uw sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.

De ClickUp sjabloon voor persoonlijke SWOT-analyse maakt deze analyse veel bruikbaarder door u in staat te stellen te brainstormen en items voor actie op te sommen. U kunt aangepaste Taken groeperen en organiseren. Volg van tijd tot tijd de voortgang van deze taken met behulp van aangepaste statussen.

Aangepaste velden toevoegen met werkbladkoppeling, voltooiingspercentage, doelstelling en tijdlijn. Bovendien kun je met het sjabloon aangepaste weergaven instellen, zoals een lijstweergave, een grafiekweergave en taken op een kalenderweergave op basis van werklast.

Een hoogtepunt van deze sjabloon is de mogelijkheid om u te helpen intern feedback te verzamelen voor uw SWOT-analyse en verbeterplan door andere gebruikers of toegewezen personen erbij te betrekken, prioriteiten in te stellen en opmerkingen of reacties te ontvangen en te geven.

Til uw persoonlijke SWOT-analyse naar een hoger niveau door deze meer gezamenlijk en actiegericht te maken.

4. ClickUp sjabloon voor bijhouden van concurrenten

Blijf op de hoogte om concurrenten voor te blijven met het ClickUp sjabloon voor het bijhouden van concurrenten

Het bijhouden van concurrentiegegevens is behoorlijk ontmoedigend, ondanks de beschikbaarheid van verschillende tools voor concurrentieanalyse gezien de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is.

De ClickUp sjabloon voor het bijhouden van concurrenten helpt u de concurrentie op een hoog niveau bij te houden en diep in te gaan op details zoals producttype, prijs en releasedatum. Deze details bieden een holistisch inzicht in de bewegingen van concurrenten zonder dat vitale informatie verloren gaat.

Gebruik aangepaste velden in dit sjabloon om vitale informatie bij te houden, zoals eenheidsprijs, beoordelingen, functies, producttype en releasejaar. Gebruik ook aangepaste weergaven om verschillende productcategorieën bij te houden, zoals laptops, smartphones, smartwatches en tablets.

Met dit sjabloon kun je statusupdates configureren en bijhouden, wat de voortgang vergemakkelijkt. Je kunt ook op de hoogte blijven met tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en meer. Verhoog je informatie over concurrenten met diepgaand en bijgewerkt bijhouden.

5. ClickUp SEO sjabloon voor concurrentieanalyse

Creëer winnende SEO-strategieën met behulp van het ClickUp SEO sjabloon voor concurrentieanalyse

Een succesvolle SEO strategie is sterk afhankelijk van de kennis van de strategieën van concurrenten. ClickUp SEO sjabloon voor concurrentieanalyse helpt u een diepgaand inzicht te krijgen in de SEO-strategieën van concurrenten, zodat u een winnende SEO-strategie kunt creëren.

Bijhouden en visualiseren van vitale informatie over de concurrentie met behulp van de 27 aangepaste attributen van het sjabloon, zoals Traffic Visibility Findings, Content Score, Estimate Organic Traffic Value, Avg van afbeeldingen in artikelen en Domain Score.

Duik in de prestatiegegevens van de website van de concurrent, inclusief toegankelijkheid, zichtbaarheid van verkeer en kwaliteit van content met behulp van aangepaste weergaven. Blijf op de hoogte en georganiseerd met het Status Board en verbeter de bruikbaarheid met de handleiding

Met dit sjabloon kun je de juiste contentstrategie formuleren. Verbeter uw concurrenten met een gedetailleerde analyse van de SEO-strategieën van concurrenten.

6. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse

Analyseer en vergelijk de prestaties van concurrenten met het sjabloon ClickUp Concurrentieanalyse

Het hoogtepunt van dit sjabloon is de weergave van het concurrentielandschap in kwadranten, zodat u uzelf kunt vergelijken met het concurrentielandschap en nieuwe groeigebieden kunt identificeren. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse helpt u bij het whiteboarden van uw concurrentielandschap. Als volgende stap kunt u ook taken maken met aangepaste statussen zoals Open en Voltooid.

Categoriseer en beheer je taken beter met aangepaste velden. Met de aangepaste weergaven kunt u twee weergaven openen: Whiteboard en Aan de slag gids. Elke concurrentieanalyse bijhouden met geneste subtaak, meerdere toegewezen personen en labels voor prioriteit.

Nadat je hebt begrepen waar je staat in het concurrentielandschap, bepaal je de volgende stappen, stel je prioriteiten, wijs je taken toe en houd je ze bij.

7. ClickUp Prijsanalyse sjabloon

Verbeter de 4P's met ClickUp Prijsanalyses sjabloon

De prijsstelling beïnvloedt de beslissing van een prospect aanzienlijk in een markt vol identieke alternatieven. ClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse van prijzen helpt u om de prijsstrategieën en abonnementen van uw concurrenten beter te begrijpen. Op basis van deze inzichten kunt u uw klanten aantrekkelijke keuzes aanbieden.

Krijg een uitgebreide weergave van het prijslandschap met behulp van aangepaste weergaven. Stel notificaties in om updates te ontvangen.

Gebruik aangepaste velden om eenvoudig Taken te beheren door verschillende attributen toe te voegen aan prijzen van concurrenten. Als u uw prijzen moet wijzigen, houd deze dan bij met behulp van configureerbare statusupdates om te voorkomen dat u een module of service mist.

Maak uw klanten bewuster van de prijzen van uw concurrenten en bied aantrekkelijke prijzen met het sjabloon ClickUp Prijsanalyse.

8. ClickUp Ga naar sjabloon Marktstrategie

Formuleer een winnend GTM-abonnement met behulp van het sjabloon voor ClickUp Marktstrategie

U hebt een effectieve go-to-market strategie nodig voordat u een nieuw product of dienst op de markt brengt en de vraag stimuleert. Uw stap-voor-stap abonnement is het resultaat van marktonderzoek naar concurrenten, target doelgroep, verkoopstrategie en prijsstelling. ClickUp sjabloon voor marktstrategie helpt u om uw product of dienst via de juiste kanalen en met de juiste boodschap op de markt te brengen.

Dit sjabloon helpt u relevante gegevens vast te leggen en een overzicht van de markt te krijgen, zodat u de stappen kunt plannen die nodig zijn om het product met succes te lanceren. Het stelt je in staat om je target publiek te bereiken en je producten de juiste positie te geven. Dit vergroot uw kansen op een succesvolle productlancering.

9. ClickUp Soar-analysesjabloon

Stijg tot grote hoogten met het ClickUp Soar Analyse sjabloon

Aspiraties zijn een geweldige plek om te beginnen. Maar succes is pas mogelijk als de juiste gelegenheid zich voordoet.

Een duidelijk begrip van sterke punten, kansen, ambities en resultaten is essentieel om uw sterke punten te maximaliseren en om te zetten in resultaten die er toe doen.

SOAR-analyse (Strengths, Opportunities, Aspirations, Result) helpt organisaties om hun prestaties te beoordelen door factoren te evalueren die hun succes beïnvloeden. Het helpt vervolgens een abonnement te maken om aan de verbeterpunten te werken.

Gebruik de ClickUp Soar-analysesjabloon om deze informatie visueel weer te geven in één weergave. Maak op basis hiervan taken en checklists, wijs prioriteiten toe en stel deadlines vast met behulp van de sjabloon

Gebruik het sjabloon om indrukwekkende resultaten te bereiken met de juiste identificatie, analyse en gezamenlijke actie.

10. ClickUp Porter's 5 Krachten sjabloon

Gemakkelijk omgaan met concurrentiedruk met ClickUp Porter's 5 Krachten sjabloon

De 5 Krachten van Porter hebben bewezen een zeer effectief hulpmiddel te zijn om de concurrentiedruk te begrijpen.

Breng met behulp van dit sjabloon de 5 krachten in kaart die de bronnen van druk in uw bedrijfstak vertegenwoordigen:

Concurrentie rivaliteit Macht van leveranciers Macht van de koper Dreiging van substitutie Dreiging van nieuwe invoer ClickUp Porter's 5 Krachten sjabloon helpt u aangepaste weergaven, Whiteboard en Documenten te maken om deze analyse eenvoudiger en effectiever te maken. Markeer ook de status van Taken als open en Voltooid. Er is een legende beschikbaar om u de weg te wijzen.

Maak uw analyse bruikbaar voor acties met ClickUp Sjabloon voor de 5 krachten van Porter .

De concurrentie verslaan met sjablonen voor industrieanalyse

Om uw concurrenten te bestrijden, hebt u effectieve hulpmiddelen en sjablonen nodig die u een holistisch beeld geven.

Deze 10 gratis sjablonen zijn ontworpen met sleutel doelen en resultaten. Ze stellen je in staat om je concurrentielandschap volledig te begrijpen en helpen je om de breedte en diepte ervan vanuit meerdere gezichtspunten te begrijpen.

Bovendien helpen ze u om actie te ondernemen, interventies in te stellen en uw strategieën te pauzeren en opnieuw te evalueren.

Zeg vaarwel tegen concurrentieanalyse op spreadsheets en bevrijd uw concurrentie-informatie uit geïsoleerde silo's. Gebruik deze ClickUp sjablonen om al uw interne belanghebbenden op één lijn te brengen. Bied uw interne belanghebbenden contextuele informatie die relevant is voor hun respectievelijke functies.

Probeer ClickUp vandaag nog! 🎉