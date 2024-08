Blijf de concurrentie voor: Voorbeelden van benchmarking voor businessgroei

In het midden van de 20e eeuw was Toyota een kleine Japanse autofabrikant die worstelde om te concurreren met industriereuzen als Ford en General Motors. Om zijn processen en producten te verbeteren, begon Toyota met benchmarking ten opzichte van zijn concurrenten.

Toyota stuurde ingenieurs naar de productiefabrieken van Ford in de Verenigde Staten. Ze observeerden en documenteerden de assemblagelijnprocessen en kwaliteitscontrolemaatregelen van Ford. Vervolgens verbeterden ze deze processen om het Toyota Productiesysteem te creƫren en werden ze leider in de productiesector, waarbij ze aantoonbaar de bedrijven waarvan ze leerden overtroffen.

Zo krachtig is benchmarking. Wanneer u uw inspanningen vergelijkt met die van industrieleiders en hun praktijken toepast, maakt u zichzelf klaar voor succes.

Deze blog bespreekt verschillende voorbeelden van benchmarking en hoe u deze kunt implementeren in uw organisatie. Want als je jezelf vergelijkt met de besten, is de sky the limit! šŸš€

Wat is benchmarking?

Bij benchmarking worden de processen, prestaties, financiƫle gegevens en praktijken van uw organisatie vergeleken met die van marktleiders of andere bedrijven. Het doel is om verbeterpunten te identificeren en de prestaties te verbeteren.

Benchmarkinganalyse is cruciaal omdat het u helpt uw concurrentiepositie te begrijpen, best practices toe te passen en voortdurende verbetering te stimuleren. Wanneer u zichzelf vergelijkt met topconcurrenten en marktleiders, gebruikt u hen als referentiepunt om uw eigen bedrijfsactiviteiten en resultaten te beoordelen.

Nog te doen, het is bijna onvermijdelijk dat u hiaten in uw prestaties en processen zult vinden. U kunt dan concrete stappen ondernemen en strategieƫn creƫren om die hiaten op te vullen. Door voortdurend te benchmarken, bouwt u aan een voortdurende cyclus van verbetering voor uw processen en algemene bedrijfsprestaties.

Verschillende soorten benchmarking met voorbeelden

Prestatiebenchmarking

Prestatiebenchmarking is de meest gebruikte benchmarktechniek. Hierbij worden de prestatiecijfers van uw bedrijf vergeleken met die van uw branchegenoten en concurrenten om sterke en zwakke punten en mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

Het helpt u ook uw marktpositie te begrijpen. Het analyseren van gegevens van concurrenten kan inzicht geven in succesvolle strategieƫn en operationele efficiƫntie.

**Voorbeeld: Een detailhandelsbedrijf kan zijn omzetgroei, klanttevredenheidsscores en omloopsnelheid van voorraden vergelijken met die van toonaangevende concurrenten om gebieden voor verbetering in zijn activiteiten en klantenservice te identificeren. Prestatiebenchmarking omvat dus ook een element van financiƫle benchmarking.

Voor effectieve benchmarking hebt u toegang nodig tot verschillende prestatiegegevens zoals:

Financiƫle prestatiecijfers : Inkomsten, winstmarges

: Inkomsten, winstmarges Klanttevredenheidsscores : Net Promoter Score

: Net Promoter Score Verkoopcijfers: Marktpenetratie, jaarlijkse contractwaarde, conversiepercentage, customer lifetime value (CLTV)

Voor een diepgaande beoordeling van de verkoop in uw organisatie kunt u ook verkoop-KPI's bijhouden zoals targets voor verkoop, verkoop per vertegenwoordiger, lengte van de verkoopcyclus en nieuwe leads en kansen.

Procesbenchmarking

Procesbenchmarking omvat een interne of externe beoordeling van de processen en systemen van uw bedrijf.

Het helpt u de beste praktijken te identificeren die toonaangevende bedrijven gebruiken om superieure prestaties te leveren. Vervolgens kunt u uw processen dienovereenkomstig verbeteren om concurrentievoordelen te behalen.

Voorbeeld: Een productiebedrijf kan de efficiƫntie van zijn productieproces onderzoeken door de volgende zaken te vergelijken kPI's voor productbeheer met een toonaangevende concurrent die bekend staat om lean manufacturing. Het bedrijf analyseert cyclustijden, defectpercentages en productiekosten om mogelijkheden te identificeren om de processen te stroomlijnen.

Voor effectieve procesbenchmarking hebt u toegang nodig tot de volgende managementgegevens over uw processen:

Gedetailleerde interne gegevens : Stappen in de werkstroom, cyclustijden en prestatiecijfers

: Stappen in de werkstroom, cyclustijden en prestatiecijfers Externe gegevens : Branchebenchmarks of procesgegevens van concurrenten

: Branchebenchmarks of procesgegevens van concurrenten Informatiebronnen: Rapporten uit de sector, gezamenlijke benchmarkstudies of samenwerkingsverbanden met benchmarkorganisaties

Strategische benchmarking

Strategische benchmarking omvat het vergelijken van uw bedrijfsstrategie met die van marktleiders om hiaten te identificeren en van hun groei en succes te leren.

Het stemt uw strategische doelen af op de beste praktijken in de sector om u te helpen concurrerend te blijven.

**Voorbeeld: Een technische startup vergelijkt zijn marketing KPI's en uitbreidingsstrategieƫn met succesvolle bedrijven zoals Apple of Google. Door haar strategische beslissingen te analyseren, identificeert de startup gebieden om haar strategie te verfijnen, zoals productontwikkeling, marketingbenaderingen en wereldwijde uitbreidingsplannen.

Voor strategische benchmarking heb je toegang nodig tot de volgende gegevens:

Strategische abonnementen en documenten : Business-abonnementen, groeistrategieƫn en concurrentieanalyses

: Business-abonnementen, groeistrategieƫn en concurrentieanalyses Gegevens van marktleiders : Case studies, jaarverslagen en strategische analyses van marktleiders

: Case studies, jaarverslagen en strategische analyses van marktleiders Benchmarkingraamwerken : SWOT-analyse, PESTEL-analyse

: SWOT-analyse, PESTEL-analyse Inzichten van experts: Adviesrapporten, white papers en thought leadership-artikelen

Functionele benchmarking

Functionele benchmarking is het vergelijken van interne functies en activiteiten met industriestandaarden om gebieden voor verbetering te identificeren.

Het helpt u specifieke functies te verbeteren door inefficiƫnties te identificeren en de beste werkwijzen uit de sector over te nemen. Het kan de prestaties verbeteren, kosten besparen en middelen beter gebruiken op sleutel operationele gebieden.

Voorbeeld: De HR-afdeling van een bedrijf vergelijkt haar wervingsproces met de industriestandaard door de time-to-hire, de kosten per indienstneming en de retentiepercentages te analyseren. Deze vergelijking helpt het bedrijf om het wervingsproces te stroomlijnen en best practices toe te passen.

Voor functionele benchmarking hebt u toegang nodig tot de volgende gegevens van interne functies:

Gedetailleerde statistieken van huidige processen: Stappen in de werkstroom, prestatiegegevens van werknemers, doorlooptijden, downtime en uptime

Stappen in de werkstroom, prestatiegegevens van werknemers, doorlooptijden, downtime en uptime Normen en benchmarks uit de branche: Vergelijkende gegevens uit branche rapporten, beroepsverenigingen en benchmarking databases

Vergelijkende gegevens uit branche rapporten, beroepsverenigingen en benchmarking databases Analytische hulpmiddelen : Het gebruik van software zoalsClickUp voor het in kaart brengen van processen, prestatieanalyses en benchmarkstudies

: Het gebruik van software zoalsClickUp voor het in kaart brengen van processen, prestatieanalyses en benchmarkstudies Consultaties van experts: Inzichten van industrie-experts, consultants en professionele netwerken

Interne benchmarking

Bij interne benchmarking vergelijkt u verschillende groepen, teams en processen binnen uw eigen bedrijf om best practices en verbeterpunten te identificeren.

Hierdoor kunnen organisaties hun interne successen en activiteiten beter benutten, wat de consistentie en efficiƫntie bevordert.

Voorbeeld: Een grote winkelketen vergelijkt de verkoopprestaties en de metingen van de klantenservice op de verschillende locaties. Door de best presterende winkels te identificeren, kan de keten succesvolle praktijken overnemen op andere locaties om de algemene prestaties te verbeteren.

Voor interne benchmarking hebt u toegang nodig tot de volgende gegevens van interne functies:

Gedetailleerde interne gegevens : Procesdocumentatie en werkstromen, feedback en tevredenheidsscores van klanten, prestatie-evaluaties van werknemers

: Procesdocumentatie en werkstromen, feedback en tevredenheidsscores van klanten, prestatie-evaluaties van werknemers Hulpmiddelen en methoden voor benchmarking : Performance dashboards, interne enquĆŖtes en feedback tools, procesanalyse en software om processen in kaart te brengen

: Performance dashboards, interne enquĆŖtes en feedback tools, procesanalyse en software om processen in kaart te brengen Communicatie- en samenwerkingsplatforms: Tools voor het delen van kennis en samenwerking, vergaderingen tussen afdelingen en workshops

Externe benchmarking

Externe benchmarking is een algemene term voor het vergelijken van de prestatiecijfers van uw bedrijf, zoals productmarketing KPI's , verkoopopbrengsten, etc., met die van andere organisaties in een vergelijkbare niche of verticale markt om gebieden voor verbetering en best practices te identificeren.

Het biedt een breder perspectief op industriestandaarden en helpt u om innovatieve praktijken te observeren en toe te passen die uw directe concurrenten mogelijk volgen.

Voorbeeld: Een provider van gezondheidsdiensten vergelijkt zijn patiƫnttevredenheidsscores, behandelresultaten en operationele kosten met die van toonaangevende regionale ziekenhuizen. Deze vergelijking helpt bij het identificeren van hiaten en het implementeren van best practices om de resultaten van de patiƫntenzorg en de operationele efficiƫntie te verbeteren.

Voor effectieve externe benchmarking hebt u toegang nodig tot de volgende gegevens en rapporten:

Toegang tot vergelijkende gegevens : Rapporten en benchmarkstudies uit de sector, prestatiecijfers van concurrenten, marktanalyse en enquĆŖtes

: Rapporten en benchmarkstudies uit de sector, prestatiecijfers van concurrenten, marktanalyse en enquĆŖtes Gedetailleerde interne gegevens : Productmarketing KPI's, financiĆ«le prestatie-indicatoren, proces- en werkstroomdocumentatie

: Productmarketing KPI's, financiƫle prestatie-indicatoren, proces- en werkstroomdocumentatie Hulpmiddelen en middelen voor benchmarking: Analytische hulpmiddelen voor gegevensvergelijking, software voor marktanalyse en het bijhouden van prestaties, toegang tot databases voor industriebenchmarking

Concurrentiebenchmarking

Concurrentiebenchmarking houdt in dat u verschillende groepen, teams en processen binnen uw organisatie vergelijkt met uw concurrenten om sterke en zwakke punten en mogelijkheden voor verbetering te identificeren.

Door de strategieƫn en prestaties van concurrenten te analyseren, kunnen bedrijven best practices overnemen, prestatiekloven dichten en hun marktpositie verbeteren.

Voorbeeld: Een e-commercebedrijf vergelijkt zijn merkbekendheid KPI's zoals volgers, sociale aandelen en merkvermeldingen, met die van een toonaangevende concurrent om hiaten en verschillen te vinden. Na het vergelijken van meer van dergelijke marketing productiviteitsmetingen lanceert het bedrijf betere bewustmakingscampagnes om zijn target publiek te bereiken.

Voor effectieve benchmarking van de concurrentie hebt u toegang nodig tot de volgende gegevens en rapportages:

**Toegang tot gegevens van concurrenten: brancherapporten van bronnen zoals Gartner, Forrester of IBISWorld, financiƫle rapporten en jaarverslagen van concurrenten, casestudy's van branchepublicaties of onderzoeksbureaus

Interne gegevensverzameling: Gedetailleerde statistieken over responstijden bij klantenservice, resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, interne procesdocumentatie en analyse van werkstromen

Gedetailleerde statistieken over responstijden bij klantenservice, resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, interne procesdocumentatie en analyse van werkstromen Benchmarking tools en software : Tools voor gegevensvergelijking en het bijhouden van prestaties zoals ClickUp, tools voor marktanalyse zoals SEMrush of SimilarWeb

: Tools voor gegevensvergelijking en het bijhouden van prestaties zoals ClickUp, tools voor marktanalyse zoals SEMrush of SimilarWeb Netwerken en samenwerken: Lidmaatschap van brancheverenigingen (bijv. AMA, CMI), deelname aan benchmarking consortia of groepen (bijv. APQC)

Best-in-class benchmarking

Best-in-class benchmarking, zoals de naam al aangeeft, vergelijkt verschillende groepen, teams en processen binnen uw organisatie met die welke worden beschouwd als 'best-in-class' in een specifieke functie, ongeacht hun branche, om superieure praktijken en prestatienormen te identificeren.

U kunt van deze leiders leren en uw concurrentievoordeel behouden.

Voorbeeld: Een marketingteam benchmarkt zijn KPI's zoals conversiepercentage, churnpercentage en upsellpercentage, met die van een topbureau dat bekend staat om zijn zeer innovatieve, virale marketingstrategieƫn. Op basis van de bevindingen verbetert de afdeling de efficiƫntie en de clienttevredenheid.

Voor effectieve best-in-class benchmarking hebt u toegang nodig tot de volgende gegevens en rapportages:

Best-in-class gegevens: Casestudies en rapportages van best presterende functies bij organisaties, industrieprijzen en erkenningen (bijv. uitzonderlijke productieafdelingen), publicaties of whitepapers waarin best practices worden belicht

Casestudies en rapportages van best presterende functies bij organisaties, industrieprijzen en erkenningen (bijv. uitzonderlijke productieafdelingen), publicaties of whitepapers waarin best practices worden belicht Interne gegevensverzameling: Resultaten van klantfeedback en tevredenheidsonderzoeken, interne prestatiegegevens en werkstroomanalyses

Sleutel prestatie-indicatoren in benchmarking

Key Performance Indicators (KPI's) zijn specifieke meetgegevens die gekoppeld zijn aan strategische bedrijfsdoelstellingen. Het zijn in wezen datapunten die uw organisatie helpen prestaties te bewaken, trends te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen.

Mensen verwarren vaak metrieken met KPI's, maar er is een duidelijk onderscheid: alle KPI's zijn metrieken, maar niet alle metrieken zijn KPI's. Metrieken zijn kwantitatieve maatstaven die worden gebruikt om de prestaties van een organisatie te meten. Metrics zijn kwantitatieve maatstaven die worden gebruikt om de kwaliteit van specifieke bedrijfsprocessen bij te houden en te beoordelen.

Lees dit: KPI's vs Metrics: Wat ze zijn & hoe ze bij te houden Voor benchmarking heb je KPI's nodig om je bedrijfsprestaties binnen je organisatie of concurrenten te vergelijken.

Hier zijn enkele KPI's die je zou moeten bijhouden:

Omzetgroei: Meet de omzetstijging van een bedrijf over een bepaalde periode

Inkomstengroei = (huidige omzet - vorige omzet) / vorige omzet Ɨ 100

Winstmarge: Geeft het percentage van de omzet aan dat de kosten overstijgt

Winstmarge = (Nettowinst / Opbrengsten) Ɨ 100

Net Promoter Score (NPS): Beoordeelt de loyaliteit van klanten op basis van hun waarschijnlijkheid om een bedrijf aan te bevelen

NPS = % Promotors - % Detractors

Klantenbehoud: Toont het percentage klanten dat over een periode behouden blijft

Klantbehoud = ((EindKlanten-NieuweKlanten) / BeginKlanten) Ɨ 100

Kosten voor klantenwerving (CAC): Berekent de kosten voor het werven van een nieuwe klant

CAC = Totale acquisitiekosten / aantal nieuwe klanten

Customer lifetime value (CLV): Schat de totale inkomsten die een klant genereert gedurende zijn levensduur

CLV = Gemiddelde aankoopwaarde Ɨ aankoopfrequentie Ɨ levensduur van de klant

Er bestaan specifieke formules voor elke KPI, maar in plaats van deze statistieken handmatig te berekenen, kun je kant-en-klare sjablonen gebruiken.

ClickUp biedt verschillende sjablonen, zoals de KPI sjabloon voor bijhouden om u te helpen snel aan de slag te gaan. Dit sjabloon bevat vooraf geconfigureerde velden en weergaven die tijd besparen en zorgen voor consistentie bij het bijhouden van uw benchmarks.

ClickUp KPI sjabloon

Dit sjabloon geeft zichtbaarheid in de voortgang van je team naar zijn doelen en stelt het management in staat om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen. Je kunt deze sjabloon gebruiken om:

Meetbare en haalbare doelen in te stellen metClickUp Doelen* Taken organiseren, nauwlettend in de gaten houden en updates delen met belanghebbenden

Metriek in de loop van de tijd bijhouden met geautomatiseerde analysetools

GebruikWeergave van Gantt Grafiek om de prestaties bij te houden en zo nodig te corrigeren

Gebruik ClickUp om benchmarking gemakkelijk en effectief te maken

ClickUp is een robuuste tool voor projectmanagement die u helpt bij het organiseren, bijhouden en beheren van uw taken. In tegenstelling tot traditionele projectmanagementtools die zich alleen richten op het beheer van taken, biedt ClickUp andere uitgebreide functies zoals Doelen, Taken en Aangepaste velden, evenals meerdere manieren om geaggregeerde gegevens te bekijken en samen te werken met uw team en belanghebbenden.

Deze functies helpen u projecten te plannen en uit te voeren terwijl u verschillende statistieken vergelijkt, waardoor ClickUp een uitstekend hulpmiddel is voor benchmarking.

ClickUp integreert ook met gegevens uit verschillende externe databronnen, wat het gemakkelijker maakt om prestaties van verschillende bedrijfsafdelingen te vergelijken en te analyseren. Met ClickUp kunt u duidelijke benchmarks instellen, taken afstemmen om die doelen te bereiken en de voortgang in realtime volgen.

U kunt in vier eenvoudige stappen beginnen met benchmarken in ClickUp:

Stap #1: Een speciale ruimte instellen

Dit zal u helpen uw benchmarkingactiviteiten te organiseren. De speciale ruimte binnen ClickUp wordt een centrale hub voor al uw benchmarking-taken, documenten en gegevens.

Hier ziet u hoe u een speciale ruimte in ClickUp kunt creƫren:

Maak een nieuwe ruimte: Ga naar de sectie Ruimtes van ClickUp en maak een nieuwe ruimte speciaal voor benchmarkingactiviteiten.

Creƫer ruimtes in ClickUp om projecten centraal te beheren

Organiseer met mappen en lijsten: Maak aangepaste mappen en lijsten binnen deze ruimte om verschillende benchmarkprojecten te categoriseren (bijv. financieel, operationeel, klanttevredenheid)

Stap #2: Definieer uw doelen

Gebruik ClickUp's functie voor het bijhouden van doelen om uw benchmarkdoelstellingen naadloos in te stellen, bij te houden en te bereiken.

Stel SMART doelen : Zorg ervoor dat uw doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Deze duidelijkheid helpt bij het nauwkeurig bijhouden en evalueren

: Zorg ervoor dat uw doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Deze duidelijkheid helpt bij het nauwkeurig bijhouden en evalueren Creƫer doelen in ClickUp: Navigeer naar de sectie Doelen in ClickUp en klik op 'Nieuw doel' Vul de details van uw doel in, inclusief de naam, beschrijving, deadline en relevante meetgegevens

beheer alle doelen van een project op Ć©Ć©n plaats met ClickUp Goals_

Koppel ClickUp-taken aan doelen: Verbind specifieke taken en projecten met uw doelen om ervoor te zorgen dat alle activiteiten bijdragen aan het bereiken ervan. Dit zorgt voor een duidelijke afstemming tussen dagelijkse activiteiten en strategische doelstellingen

creƫer specifieke doelen en houd hun voortgang moeiteloos bij met ClickUp Goals_

Stap #3: De voortgang bijhouden

ClickUp's aangepaste velden en dashboards bieden krachtige hulpmiddelen om uw voortgang te volgen en te analyseren.

Aangepaste velden maken: Met aangepaste velden kunt u specifieke gegevenspunten bijhouden die relevant zijn voor uw benchmarks. Maak bijvoorbeeld aangepaste velden voor belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) zoals omzetgroei, klanttevredenheidsscores of productie-efficiƫntie

eenvoudig waarden in geld toevoegen aan taken om projectbudgetten bij te houden_

Bouw uitgebreide dashboards: Dashboards van ClickUp gebruiken om uw voortgang visueel weer te geven. U kunt widgets toevoegen om gegevens van aangepaste velden, doelen en taken weer te geven. Deze visualisatie helpt u trends te identificeren, problemen op te sporen en weloverwogen beslissingen te nemen

krijg een holistische weergave van project statussen en resterende taken in uw team of afdeling met Dashboards in ClickUp 3.0_

Automatiseer rapporten: Gebruik ClickUp's automatisering functies om regelmatig rapporten te genereren, zodat u up-to-date informatie heeft over uw benchmarking inspanningen zonder handmatige tussenkomst

Stap 4: Werk uw benchmarkingstrategie regelmatig bij

Het is essentieel om uw benchmarkingproces dynamisch te houden en te reageren op nieuwe gegevens om voortdurend aan de benchmarks te voldoen en deze te overtreffen. Dit is hoe u dit kunt doen:

Pland regelmatig beoordelingen : In ClickUp kunt u terugkerende taken of herinneringen instellen om uw benchmarkgegevens regelmatig te herzien. U kunt dit wekelijks, maandelijks of per kwartaal doen

: In ClickUp kunt u terugkerende taken of herinneringen instellen om uw benchmarkgegevens regelmatig te herzien. U kunt dit wekelijks, maandelijks of per kwartaal doen Resultaten analyseren : Met behulp van de gegevens van uw dashboards en rapportages kunt u gebieden identificeren waar u de benchmarks overschrijdt en kansen voor verbetering ziet

: Met behulp van de gegevens van uw dashboards en rapportages kunt u gebieden identificeren waar u de benchmarks overschrijdt en kansen voor verbetering ziet Doelen en strategieƫn aanpassen : Pas op basis van uw analyse uw doelen en strategie aan als dat nodig is. U kunt uw doelen opnieuw definiƫren, middelen opnieuw toewijzen of processen wijzigen om ze beter af te stemmen op de benchmarks

: Pas op basis van uw analyse uw doelen en strategie aan als dat nodig is. U kunt uw doelen opnieuw definiƫren, middelen opnieuw toewijzen of processen wijzigen om ze beter af te stemmen op de benchmarks Communiceer veranderingen: GebruikClickUp's weergave chatten om ervoor te zorgen dat alle leden van het team op de hoogte zijn van wijzigingen

In de Chatweergave kunt u actiepunten toewijzen door uw teamleden te vermelden en projectkoppelingen te delen. U ontvangt ook notificaties in de Chat-weergave, zodat u altijd weet wat er gebeurt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Uitbreiding menu chatten /%img/

breng teamcommunicatie samen in Ć©Ć©n ruimte met ClickUp Chat en deel updates, koppel bronnen en werk moeiteloos samen_

Start effectieve benchmarking met ClickUp

Alle soorten benchmarking zijn afhankelijk van specifieke formules en gegevens om ze effectief te maken. Ze handmatig uitvoeren kost uren en is ook gevoelig voor fouten. Daarom hebt u een robuuste benchmarking tool zoals ClickUp nodig.

ClickUp heeft KPI sjablonen, doelen en dashboards waarmee u uw benchmarks kunt controleren en beheren. Met ClickUp kunt u het benchmarkingproces automatiseren en inzicht krijgen in uw voortgang. Gebruik vervolgens de weergave Chat om eenvoudig rapporten te delen met uw team en andere belanghebbenden.

Vergroot uw concurrentievoordeel op de markt met benchmarking; meld u gratis aan op ClickUp en start uw reis.