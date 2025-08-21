Hoe kun je bestanden en mappen op een Mac ordenen (12 praktische manieren)

Is het bureaublad van je Mac een chaotische wirwar van bestanden, pictogrammen en mappen?

Dit is de waarheid: je Mac-desktop opruimen is geen hogere wiskunde.

Natuurlijk zijn er veel apps voor de productiviteit voor Mac-gebruikers. Maar soms heb je alleen een paar tips nodig om je digitale rommel op te ruimen en alles op orde te krijgen.

In deze blogpost leren we je stap voor stap hoe je bestanden op een Mac kunt ordenen. We bespreken ook hoe je die structuur kunt uitbreiden naar een alles-in-één software voor projectmanagement zoals ClickUp.

Wat zijn de beste manieren om bestanden en mappen op een Mac te ordenen?

Om te voorkomen dat je Mac een rommelige puinhoop wordt, combineer je een eenvoudige mappenstructuur met Finder-tools die de bestanden die je nodig hebt automatisch groeperen, labelen en snel weergeven.

Creëer een overzichtelijke structuur: Maak een hoofdmap 'Organiseren' aan, voeg submappen per categorie toe, samenvoeg duplicaten veilig en voeg veelgebruikte mappen toe aan je favorieten in Finder voor snelle toegang.

Gebruik de ordeningsfuncties van Finder: Sorteer op type , voeg kleurlabels toe voor prioriteit, maak slimme mappen voor dynamische weergaven en gebruik desktop-stapels om bestanden automatisch te groeperen.

Zorg voor duurzaamheid: Gebruik een consistent bestandsnaamgevingssysteem, synchroniseer belangrijke mappen met iCloud Drive, houd je desktop opgeruimd met Clean Up By en gebruik indien nodig externe opruim-apps.

1. Zet items in mappen

Klik op je Mac op het 'Finder'-pictogram (het blauw-witte gezichtje) in het 'Dock' om het 'Finder'-venster te openen.

Je kunt de weergave van het tabblad 'Recents' bekijken, waarop al je meest recente bestanden staan, ongeacht waar ze op het systeem zijn opgeslagen.

Ga nu naar de locatie waar je de map 'Documenten' wilt aanmaken. Laten we voor dit voorbeeld aannemen dat je alles op je desktop wilt hebben. Klik op het tabblad 'Desktop' onder 'Favorieten' in het zijmenu van het 'Finder'-venster.

Druk vervolgens op de toetsen ‘Shift-Command-N’ om een nieuwe map op de ‘desktop’ aan te maken. Deze map dient als een tijdelijke plek om alle losse bestanden te verzamelen voordat je ze gaat ordenen.

Je ziet een map met de naam 'Map zonder naam' op je scherm verschijnen.

Hernoem de map naar 'Organiseren' en sleep deze vervolgens naar het gedeelte 'Favorieten' in de zijbalk van de 'Finder' (net onder 'Desktop'), zoals te zien is in de onderstaande schermafbeelding.

💡Pro-tip: Je kunt dit met meerdere bestanden tegelijk doen: houd gewoon de ‘Command’-toets ingedrukt, klik vervolgens op de items (ze hoeven niet naast elkaar te staan) en sleep ze naar de map.

Je kunt items op de desktop ook snel in mappen groeperen . Selecteer alle items die je wilt groeperen, klik met de Control-toets ingedrukt op een van de items en kies vervolgens 'Nieuwe map met selectie'. Houd er rekening mee dat vergrendelde items niet kunnen worden gegroepeerd.

2. Maak submappen

Ga terug naar de map 'Organiseren' en maak submappen aan voor elke hoofdcategorie waarin je je bestanden wilt ordenen.

Voor dit voorbeeld hebben we de volgende categorieën gekozen: 'Map Documenten', 'YouTube-sjablonen', 'Stockmedia', 'PPT-sjablonen', 'Schermafbeeldingen van software', 'Marketingmateriaal' en 'Tutorials voor het installeren van apps'.

3. Samenvoeg vergelijkbare mappen

Hoewel dit lijkt op het opsporen van dubbele mappen, is het niet zo eenvoudig. Als je bijvoorbeeld een map met dezelfde naam op dezelfde locatie aanmaakt, kun je per ongeluk de eerste map overschrijven en waardevolle informatie kwijtraken.

Maar, zoals bij de meeste dingen, is er een oplossing.

Hier zijn twee manieren om mappen op een Mac veilig samen te voegen.

Mappen samenvoegen met Finder

Wanneer je een map toevoegt aan een locatie waar al een map met dezelfde naam staat, krijg je een bericht te zien waarin je wordt gevraagd of je dit proces wilt stoppen, de map op die locatie wilt vervangen of beide mappen wilt samenvoegen. Als je verschillende bestanden met dezelfde naam hebt, kies je best voor “Stop” om te voorkomen dat de bestanden worden overschreven.

Als je beide mappen wilt behouden, moet je de map verslepen en de Option-toets ingedrukt houden voordat je loslaat. Er verschijnt dan een nieuwe optie genaamd 'Samenvoegen'. Klik daarop.

Bij bestanden met dezelfde naam wordt een “2” aan de bestandsnaam toegevoegd, zodat je zowel het originele als het nieuwe bestand behoudt zonder content te verliezen.

Mappen samenvoegen met Terminal

De tweede methode maakt gebruik van Terminal en een commando genaamd “ditto”. Hiermee worden de content van twee mappen samengevoegd, inclusief eventuele submappen daarin.

Open Terminal en typ: ditto ~/bronmap ~/doelmap

U moet de daadwerkelijke namen van de mappen invoeren in plaats van "bronmap" en "doelmap".

In plaats van het pad naar de map in te typen, kun je de mappen ook naar je Terminal-venster slepen en neerzetten.

4. Maak mappen tot favorieten

Als er te veel mappen en submappen zijn, kan het zoeken naar een bepaalde map die je vaak gebruikt of voor speciale doeleinden behoorlijk overweldigend worden. Het goede nieuws is dat je elke map kunt toevoegen aan je Favorieten in de Finder-zijbalk. Zo doe je dat:

Open een nieuw Finder-venster

Zoek de map die je aan je favorieten wilt toevoegen

Sleep het naar je zijbalk

5. Sorteer bestanden op type

Je kunt je bestanden ook sorteren op 'Type' om vergelijkbare bestanden (pdf's, afbeeldingen, documenten, enz.) te groeperen.

Klik met de rechtermuisknop ergens in de map 'Downloads' en kies 'Sorteren op' > 'Type'. Zo kun je zien welke bestanden je hebt en waar je ze naartoe kunt verplaatsen.

Zodra je je bestanden hebt gesorteerd volgens de categorieën die je wilt, verplaats je ze naar de juiste submappen. Foto's en video's gaan bijvoorbeeld naar de map 'Stockmedia' en schermafbeeldingen naar de map 'Software-schermafbeeldingen'.

Om belangrijke bestanden prioriteit te geven, klik je met de rechtermuisknop op een bestand, selecteer je ‘Tags’ en wijs je aangepaste tags toe, zoals ‘Dringend’ of ‘Nog te doen’. Bestanden met tags krijgen naast hun naam een kleur weergegeven, zodat je ze gemakkelijk kunt herkennen.

U kunt snel toegang krijgen tot bestanden met tags door op de bijbehorende kleur te klikken onder 'Tags' in de zijbalk van de 'Finder'.

7. Probeer slimme mappen

Om bestanden op je Mac dynamisch te groeperen, open je 'Finder' en ga je naar 'Bestand' > 'Nieuwe slimme map'.

Klik vervolgens op de knop (+) rechtsboven in het venster naast 'Opslaan' om een zoekcriterium toe te voegen.

Je krijgt twee vervolgkeuzemenu's voor je selectie.

In dit voorbeeld hebben we 'Laatst gewijzigd' en 'vóór' gekozen om snel toegang te krijgen tot alle bestanden die aan deze criteria voldoen (zonder ze van hun oorspronkelijke locatie te verplaatsen).

Klik op de knop 'Opslaan' rechtsboven in het venster en geef je 'Slimme map' een naam.

De 'Slimme map' verschijnt automatisch in het zijmenu 'Favorieten'.

💡Pro-tip: Als je twee mappen met dezelfde naam op verschillende locaties hebt, houd dan de ‘Option’-toets ingedrukt en sleep de ene map naar de andere. Selecteer ‘Samenvoegen’ wanneer daarom wordt gevraagd om de content van de twee mappen te combineren. Zo verwijder je dubbele bestanden terwijl je de bestanden samenvoegt.

8. Ontwikkel je eigen systeem voor het benoemen van bestanden

Door je bestandsorganisatie te structureren met een naamgevingssysteem kun je tijd besparen bij het zoeken naar bestanden.

Neem, afhankelijk van je werkstroom of persoonlijke documenten, het volgende op in je bestandsnaam:

Een project/persoonlijke naam

Beschrijving van dit specifieke bestand

De datum waarop je aan het bestand bent begonnen

Elk versie-nummer

Je initialen, als het een bestand is dat je naar anderen gaat sturen

Houd er rekening mee dat je bestanden, afhankelijk van je Finder-weergave, alfabetisch worden geordend.

💡Pro-tip: Door de datum aan het begin van je bestandsnaam te zetten, houd je ze in chronologische volgorde, zodat je ze sneller kunt ophalen

9. Gebruik stapels om bestanden automatisch te ordenen

Met desktopstapels kun je bestanden in overzichtelijke groepen op je desktop ordenen. Stapels lijken op slimme mappen, maar dan voor je desktop. Stapels kunnen worden gegroepeerd op type, datum of tags.

Als je bijvoorbeeld op soort groepeert, verschijnen al je foto's in één stapel, presentaties in een andere, enzovoort. Alle nieuwe bestanden die je toevoegt, worden onmiddellijk naar de juiste stapel verplaatst, waardoor je moeiteloos alles op orde kunt houden.

Zorg ervoor dat je op je desktop bent en klik vervolgens op Weergave > Stacks gebruiken > Tags

Om een Stack te bekijken, te openen of te sluiten, hoef je er alleen maar op te klikken, waarna de bestanden op je desktop worden weergegeven. Maar als je de bestanden wilt bekijken zonder de Stack te openen, hoef je alleen maar:

Beweeg je muis over een stapel

Veeg met je trackpad of muis naar links of rechts, het pictogram van de stapel en de naam veranderen om overeen te komen met elk bestand in de stapel

Dubbelklik op het gewenste bestand om het te openen

10. Sla bestanden op in iCloud Drive

Met iCloud Drive kun je je mappen en bestanden op meerdere apparaten synchroniseren. Dit helpt je bij het terugvinden van bestanden op al je Apple-apparaten als je meerdere iPads of iPhones gebruikt.

Zo schakel je iCloud Drive in op je Mac:

Open Systeeminstellingen.

Klik op Apple ID > iCloud.

Schakel iCloud Drive in.

Klik nogmaals op iCloud Drive

Selecteer Opties om de mappen en apps te kiezen die je met je Mac wilt synchroniseren

💡Pro-tip: Als je iCloud-desktop en -documenten inschakelt, kun je dezelfde items op een andere Mac krijgen door in te loggen met hetzelfde iCloud-account en iCloud-desktop en -documenten op die Mac in te schakelen.

11. Bestanden op je desktop ordenen

Naast het sorteren van je bestanden op je desktop op naam, type, toevoegdatum, grootte, tags, enzovoort, kun je ook de weergave van mappen aanpassen op pictogramgrootte, rasterafstand, tekstgrootte en meer.

Lijn items uit en pas het formaat aan naar wens voor een meer gepersonaliseerd en esthetisch desktop. Je kunt bestanden ook netjes herschikken wanneer je dat wilt: klik gewoon op de desktop, kies Weergave > Opruimen op en selecteer vervolgens hoe je de bestanden wilt ordenen.

12. Gebruik externe apps

Tot slot kun je, als je dat wilt, apps van derden gebruiken om je bestanden en mappen efficiënt te ordenen. Deze helpen je niet alleen om dubbele bestanden gemakkelijk bij te houden en te verwijderen, maar ook om je rommelige map met downloads op te ruimen.

Zo, dat was het!

Met deze stappen ben je goed op weg naar een opgeruimd Mac-desktop. De sleutel is consistentie: neem dagelijks een paar minuten de tijd om bestanden en mappen op je systeem te ordenen, en al snel wordt het een tweede natuur.

Onthoud: een beetje moeite vandaag bespaart je later veel gedoe.

Hoe kan ClickUp je helpen bij het ordenen van bestanden buiten je Mac-desktop?

Als je bestanden wilt ordenen op een manier die verder gaat dan Finder-mappen en het opruimen van je desktop, helpt ClickUp je om documenten te centraliseren en samen te beheren.

Sla alles op en structureer het op één plek: Gebruik ClickUp Docs als een digitale archiefkast om client- en projectbestanden te ordenen, Drive- en Dropbox-bestanden in te sluiten, toestemming te beheren en Docs rechtstreeks te koppelen aan ClickUp-taken met deadlines en eigenaars. Gebruikals een digitale archiefkast om client- en projectbestanden te ordenen, Drive- en Dropbox-bestanden in te sluiten, toestemming te beheren en Docs rechtstreeks te koppelen aanmet deadlines en eigenaars.

Houd je werk op grote schaal consistent georganiseerd: Gebruik Gebruik ClickUp's gids voor projecthierarchie (Ruimtes → Mappen → Lijsten) en ClickUp's lijstweergave om bestanden en werk te categoriseren op type, prioriteit, deadlines en status (bijv. In gebruik/Gearchiveerd).

Vind alles direct met AI-aangedreven zoekfuncties: ClickUp’s Enterprise Search + ClickUp Brain (en ClickUp Brain MAX ) laten je zoeken in je werkruimte en gekoppelde apps (Google Drive/Dropbox/Slack), bestanden weergeven op content/tags, en zelfs automatische tagging voorstellen voor sneller terugvinden. (en) laten je zoeken in je werkruimte en gekoppelde apps (Google Drive/Dropbox/Slack), bestanden weergeven op content/tags, en zelfs automatische tagging voorstellen voor sneller terugvinden.

Nu je MacBook-tips voor het ordenen van bestanden hebt geleerd, waarom zou je het daarbij laten? Laten we een stap verder gaan en ClickUp verkennen, een effectieve software voor taakbeheer die verder gaat dan oplossingen voor taak- en bestandsbeheer.

De documentbeheersoftware bevat geavanceerde functies zoals ClickUp Docs voor het ordenen van bestanden, waardoor het een uitstekende keuze is voor mensen die hun digitale werkruimte willen optimaliseren.

Het biedt geavanceerde tools en functies om uw tekstdocumenten, taken en projecten dynamisch en in samenwerking te categoriseren, te doorzoeken en te optimaliseren.

⭐ De gamechanger Hoe ClickUp Brain MAX de organisatie van bestanden en mappen transformeert ClickUp Brain MAX tilt bestandsorganisatie naar een hoger niveau door geavanceerde AI-functies te combineren met diepgaande integraties in je werkruimte en gekoppelde apps. Zo werkt het: Spreek-naar-tekst voor directe bestandsacties: Gebruik de spreek-naar-tekst-functie van je apparaat om zoekopdrachten of instructies in te spreken, zodat je snel bestanden, mappen of documenten kunt vinden in ClickUp en gekoppelde apps Gebruik de spreek-naar-tekst-functie van je apparaat om zoekopdrachten of instructies in te spreken, zodat je snel bestanden, mappen of documenten kunt vinden in ClickUp en gekoppelde apps

Verbonden met al je apps: Zoek en haal bestanden op die zijn opgeslagen in ClickUp en op geïntegreerde platforms zoals Google Drive, Dropbox en Slack. Deze geïntegreerde zoekfunctie helpt je documenten te vinden, ongeacht waar ze zijn opgeslagen, allemaal vanuit ClickUp

Meerdere LLM's voor slimmere organisatie: Dankzij toegang tot meerdere grote taalmodellen kan Brain MAX complexe, contextuele queries begrijpen. Je kunt bijvoorbeeld vragen: "Toon me alle marketingmaterialen van het afgelopen kwartaal", en Brain MAX zal relevante bestanden en documenten weergeven, zelfs bij een verdeling over verschillende mappen of gekoppelde apps

Geautomatiseerde tagging en categorisering: Brain MAX kan tags voor bestanden en documenten voorstellen op basis van hun content, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te filteren en te vinden op project, afdeling of aangepaste labels

1. Ontdek ClickUp Documents

Om te beginnen kan ClickUp Docs fungeren als een digitale archiefkast om informatie efficiënt op te slaan.

Stel dat je per client één document aanmaakt om belangrijke bestanden, zoals contracten, projectbeschrijvingen, facturen en sjablonen, aan elkaar te koppelen. Je kunt ook Google Drive- of Dropbox-bestanden rechtstreeks in het document insluiten, zodat je er gemakkelijk toegang toe hebt.

Samenwerken in ClickUp Documents

Als klantgerelateerde bestanden en mappen lokaal zijn opgeslagen (bijvoorbeeld op je MacBook), sleep je ze gewoon naar het juiste ClickUp-document. Zo blijft alles op één plek en hoef je tijdens je werk niet tussen apps te schakelen.

Je kunt ook deelbare links maken en toestemmingen beheren voor je teamleden in je ClickUp Docs. De privacy- en bewerkingsinstellingen zorgen ervoor dat alleen de juiste personen gevoelige informatie kunnen bekijken en openen.

Om nog een stap verder te gaan, maak je ClickUp-taken aan voor elke client, voeg je de bijbehorende documenten toe, stel je deadlines in en wijs je teamleden toe. Deze integratie stroomlijnt je werkstroom voor documentbeheer en projectorganisatie.

2. Maak gebruik van de ClickUp-gids voor de projecthierarchie

Daarnaast is er de ClickUp-gids voor projecthierarchieën, waarmee je het totaaloverzicht kunt zien zonder relevante details te missen.

We leggen je graag uit hoe dat werkt.

Binnen elke werkruimte op het platform kun je Spaces aanmaken voor specifieke projecten of afdelingen, zoals ‘Marketing’ of ‘Clientprojecten’. Elke Space kan ‘Mappen’ bevatten om gerelateerde bestanden te ordenen.

Houd je bestanden georganiseerd met de gids voor de projecthierarchie van ClickUp

Deze hiërarchie zorgt ervoor dat elk bestand zijn eigen plek in het systeem heeft, waardoor je je documenten gemakkelijk kunt vinden en beheren. Maak bijvoorbeeld in een ruimte met de naam ‘Klantprojecten’ voor elke klant een map aan die lijsten met contracten, facturen en te leveren producten bevat.

3. Gebruik ClickUp-lijsten

Gebruik de lijstweergave van ClickUp om deze organisatie te verbeteren door criteria te definiëren, zoals bestandstypen, map- en bestandsnamen, deadlines en statussen van prioriteit, zoals 'In gebruik', 'Gearchiveerd' of 'In behandeling'.

Beheer taken met klassieke takenlijsten via de lijstweergave in ClickUp

Je kunt lijsten ook personaliseren met kleuren om de status van het project aan te geven of je werk visueel beter te onderscheiden. Maar dat is nog niet alles.

4. Probeer Enterprise Search op ClickUp

Moet je snel een bepaald bestand vinden?

ClickUp's Enterprise Search is ontworpen voor ervaren gebruikers die bestanden, taken of berichten moeten vinden in enorme hoeveelheden gegevens. Het doorzoekt je volledige ClickUp-werkruimte en alle gekoppelde apps, en levert resultaten op basis van bestandsnamen, content, tags en zelfs je eerdere zoekgedrag.

Met geavanceerde filters kun je de resultaten verfijnen op deadline, label of bestandstype, zodat je altijd snel precies vindt wat je nodig hebt.

Krijg meer gepersonaliseerde en relevante zoekresultaten met ClickUp Enterprise Search

U kunt bijvoorbeeld taken filteren op deadlines om te zien wat dringende aandacht vereist, zoals voorstellen die binnenkort moeten worden ingediend of aanstaande contractverlengingen. Of u kunt bestanden labelen met labels zoals 'Juridisch', 'Financieel' of 'Persoonlijk' en vervolgens op deze labels filteren om specifieke documenten te vinden.

Bovendien onthoudt ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, je zoekgewoonten en wordt hij steeds beter, waardoor je nog nauwkeurigere resultaten krijgt.

Krijg nauwkeurig antwoord op al je zoekopdrachten voor bestanden met ClickUp Brain

Als je bijvoorbeeld vaak zoekt naar 'contracten' met betrekking tot specifieke klanten, zal ClickUp Brain die resultaten bij toekomstige zoekopdrachten voorrang geven. Dit betekent dat hoe vaker je het platform gebruikt, hoe slimmer het wordt, waardoor je bestanden sneller en nauwkeuriger kunt vinden.

📮ClickUp Insight: 30% van onze respondenten vertrouwt op AI-tools voor onderzoek en het verzamelen van informatie. Maar is er een AI die je helpt dat ene verloren bestand op het werk te vinden of die belangrijke Slack-thread die je bent vergeten op te slaan? Ja! De AI-aangedreven Enterprise Search van ClickUp kan direct zoeken in alle content van je werkruimte, inclusief geïntegreerde apps van derden, en zo inzichten, bronnen en antwoorden naar voren halen. Bespaar tot wel 5 uur per week met de geavanceerde zoekfunctie van ClickUp!

Hoe voorkom je dat digitale rommel je vertraagt met ClickUp

Er zijn belangrijkere dingen te doen dan kostbare tijd te verspillen aan het zoeken naar cruciale documenten, want inefficiëntie kan zich snel opstapelen.

Neem in plaats daarvan de regie over je tijd met een strategische bestandsorganisatie.

Door je bestanden goed te structureren, verminder je afleiding, minimaliseer je fouten en zorg je voor een soepelere werking. Dit is essentieel voor het coördineren van grootschalige projecten, het beheren van clientgegevens en het beheren van vertrouwelijke documenten.

Gelukkig biedt ClickUp de tools om een gecentraliseerde, efficiënte werkruimte te creëren – van het organiseren van taken met de hiërarchie van ClickUp en het gebruik van de lijstweergave voor gedetailleerde filtering tot het benutten van geavanceerde functies zoals AI.

