10 gratis sjablonen voor mappen om georganiseerd te blijven

Mappen sjablonen kunnen een redder in nood zijn voor drukke managers en directieleden. Of je nu een sjabloon nodig hebt om documenten, afbeeldingen, links, mensen, bedrijven of iets anders te organiseren, wij hebben alles voor je!

In dit artikel laten we je 10 directorysjablonen zien om je een idee te geven van hoe ze kunnen worden gebruikt en om je te helpen de beste sjabloon voor jouw behoeften te kiezen.

Wat is een adreslijstsjabloon?

Een adreslijstsjabloon is een kant-en-klaar document of website die kan worden gebruikt om een adreslijst van mensen, bedrijven, documenten, media en meer te maken. Ze bevatten meestal velden voor de naam, contactinformatie en andere relevante gegevens over elke vermelding.

Hoewel mappen meestal geen automatiseringen en taakopvolging bevatten, kunnen ze goede CRM alternatieven voor managers en ander personeel dat op zoek is naar eenvoudige oplossingen. In veel gevallen kun je je mappen ook integreren in een CRM of projectmanagementsoftware.

Directory-sjablonen kunnen worden gemaakt om aan verschillende behoeften te voldoen, zoals:

Documenten mappen

Fotomappen

Directories van werknemers

Lidmaatschap directories

Directories leveranciers

Industrie directories

Directories evenementen

Productoverzichten

Adresboeken voor websites

Voordelen van een adreslijstsjabloon

Sjablonen voor adresboeken tijd besparen en moeite door een voorgeformatteerd document of software te leveren die je kunt aanpassen aan je behoeften. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de mappen die je maakt consistent en gebruiksvriendelijk zijn.

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van een mappensjabloon:

Bespaar tijd en moeite door een voorgeformatteerd document of website te bieden die je kunt aanpassen aan je behoeften

Houd iedereen op dezelfde pagina met documenten die altijd bijgewerkt en actueel zijn

Zorg voor consistentie, zodat records goed georganiseerd en snel toegankelijk zijn

De nauwkeurigheid van uw dossiers vergroten door een standaardindeling voor het invoeren en opslaan van gegevens

De toegankelijkheid van uw interne documenten en media stroomlijnen, zodat iedereen beschikt over de laatste updates en documenten

Geef jezelf de mogelijkheid om uit te breiden naarmate je bedrijf groeit door velden en functies toe te voegen, te bewerken of te veranderen na verloop van tijd

De kans op gegevensverlies verkleinen

Als u directories voor uw organisatie wilt maken, zijn sjablonen een uitstekende en eenvoudige manier om ervoor te zorgen dat u ze efficiënter en nauwkeuriger kunt maken, zodat u ze na verloop van tijd kunt terugvinden en aanpassen.

10 directorysjablonen om georganiseerd te blijven in 2024

Hier zijn 10 gratis mappingsjablonen die je kunnen helpen je organisatie en productiviteit op peil te houden in 2024.

1. ClickUp adreslijst sjabloon

ClickUp adresboek sjabloon

De ClickUp directory sjabloon is een voorgeformatteerde lijst die u helpt de documenten van uw team te organiseren op basis van werknemersinformatie.

De sjabloon is het meest geschikt voor bedrijven van alle groottes die hun werknemersdocumenten moeten bijhouden. Het is ook een goede keuze voor individuen die een persoonlijke map van hun documenten willen maken.

Het bevat aanpasbare statussen, weergaven en velden waarmee je dingen kunt doen als:

Belangrijke documenten bijhouden

Belangrijke informatie opslaan en gegevens visualiseren

Eenvoudig toegang krijgen tot informatie in een georganiseerde map

Tijd, tags, afhankelijkheden en e-mails bijhouden

Documenten toevoegen, bijwerken en beoordelen

Taken bijhouden met tools voor projectbeheer

De directorysjabloon van ClickUp is geschikt voor bedrijven van alle groottes die een georganiseerde map met documenten moeten maken.

Als u meer functies nodig hebt voor het opslaan van extra soorten gegevens, zoals landingspagina's, kunt u ook overwegen een directory voor uw gegevens te maken met behulp van een databasesjabloon . Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Werknemersgids Sjabloon

ClickUp Werknemersgids Sjabloon

De ClickUp Werknemersgids Sjabloon is een kant-en-klare lijst die u helpt een centrale plaats te creëren voor alle werknemersinformatie.

Deze Employee Directory Template is het meest geschikt voor bedrijven van alle groottes die werknemersinformatie moeten bijhouden. Het is ook een goede keuze voor individuen die een persoonlijk werknemersoverzicht willen maken.

Op zoek naar een geweldige oplossing om je personeelszaken een stap verder te brengen? ClickUp's sjabloon voor personeelszaken kan u helpen een op maat gemaakt systeem te bouwen voor uw HR-team. Het maakt het beheer van werving, talentontwikkeling, personeelsbeheer en onboarding veel eenvoudiger. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp fotogalerij sjabloon

ClickUp fotogalerij sjabloon

ClickUp's fotomap sjabloon is een kant-en-klaar whiteboard dat u helpt bij het organiseren en beheren van de foto's van uw team. Het bevat statussen, velden en weergaven om u te helpen de foto's van uw team bij te houden, te categoriseren en te visualiseren.

De sjabloon bevat ook de volgende voordelen:

Foto's eenvoudig ordenen in categorieën en mappen

Direct een foto vinden door te zoeken op trefwoorden en tags

Bijhouden wie een foto heeft geüpload en wanneer

Verbeter teamtracering met reacties, meerdere toewijzers en belangrijkheid

De sjabloon Fotomap is het meest geschikt voor bedrijven en afdelingen van elke grootte die hun teamfoto's moeten bijhouden. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Bedrijvengids Sjabloon

ClickUp bedrijvengids sjabloon

Wanneer u een leverancierslijst, partnerdirectory of ander type adreslijst moet maken, ClickUp's sjabloon voor bedrijvengidsen helpt u het proces te vereenvoudigen en te organiseren.

De sjabloon bevat velden voor het bijhouden van contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers. Bovendien krijg je weergaven waarmee je contactpersonen gemakkelijk kunt vinden op naam, bedrijf, branche of locatie.

De sjabloon voor bedrijvengidsen helpt je een database te maken waarmee je:

Contactgegevens eenvoudig kunt opslaan en bekijken op één centrale locatie

De communicatie met leveranciers en partners kunt verbeteren door snel en eenvoudig toegang te bieden tot contactgegevens

De ontwikkeling van nieuwe bedrijven vergemakkelijken door een centrale opslagplaats voor potentiële klanten en partners te bieden

Langs deze lijnen kunt u ook overwegen om gebruik te maken van een organigram software of organigram Excel-spreadsheet .

Als je op zoek bent naar de perfecte sjabloon voor verkooplijst de Business Directory Template van ClickUp is een uitstekende keuze! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Lidmaatschap Directory met Foto's Sjabloon

ClickUp ledenlijst met foto's sjabloon

Ooit gewenst dat het makkelijker was om een interactieve ledenlijst met foto's te maken? Nu kan het! Met de ClickUp Lidmaatschap Directory met Foto's Sjabloon u hebt geen technische tovenarij nodig om een mooie, georganiseerde ledenlijst te maken.

Aangepaste velden bieden u zeven attribuutkeuzes, waaronder namen, telefoonnummers, e-mails, contactpersonen voor noodgevallen en adressen

Verschillende ClickUp Views laten je mensen vinden en sorteren op type lidmaatschap, lidmaatschapsvorm, lidmaatschapsproces, startdatum lid en andere belangrijke informatie

Met behulp van deze sjabloon kunt u een ledenlijst maken die alles biedt wat u nodig hebt: uitstekende zichtbaarheid, verbeterde samenwerking, betere netwerkmogelijkheden en snelle toegang tot ID- en contactgegevens van leden.

Als u leden moet bijhouden, is de ClickUp Lidmaatschap Directory met Foto's Sjabloon wat u zoekt! Deze sjabloon downloaden

ClickUp bedrijfscontactlijst sjabloon

Als u een zakelijke contactpersonenlijst moet maken, is de Sjabloon voor bedrijfscontactlijst van ClickUp is er om u te helpen het goed te doen.

Deze sjabloon is een kant-en-klare lijst die u helpt uw contactpersonen op één plaats te bewaren.

Het bevat aangepaste velden om contactgegevens bij te houden, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel. Bovendien krijg je aangepaste weergaven (zoals op afdeling, arbeidsstatus of begindatum) waarmee je contactpersonen sneller kunt vinden.

Vereenvoudig het toevoegen van nieuwe contactpersonen aan je lijst met de sjabloon voor de bedrijfscontactlijst.

Dit is een uitstekende sjabloon voor mensen die persoonlijke of zakelijke collega's willen bijhouden, of het nu voor jezelf is, voor een klein bedrijf of voor een organisatie op ondernemingsniveau. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Werknemer Profielen Sjabloon

ClickUp Werknemer Profielen Sjabloon

Houd informatie over werknemersprofielen overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk met de ClickUp sjabloon werknemersprofielen .

Met deze sjabloon kunt u de contactgegevens, functietitels en andere relevante informatie van uw werknemers bijhouden.

Je kunt profielen bekijken per afdeling, agenda of taak en een van de zeven velden aanpassen.

Deze sjabloon voor werknemersprofielen van ClickUp maakt het opslaan, bewerken en openen van profielinformatie van uw werknemers een snel en eenvoudig proces! Deze sjabloon downloaden

8. Excel Werknemersgids Werkblad door Spreadsheet.com

Een personeelsdirectory wordt gebruikt om informatie over medewerkers op één locatie op te slaan voor gedeelde toegang in de hele organisatie

De

hier Excel Werknemersgids spreadsheet door Spreadsheet.com

is een spreadsheetsjabloon dat werknemersgegevens zoals namen, functietitels, contactgegevens, vaardigheden, lopende projecten en nog veel meer bijhoudt en beheert.

De sjabloon is eenvoudig te gebruiken en aan te passen, zodat je hem kunt aanpassen aan je specifieke behoeften.

hier Deze sjabloon downloaden

Bekijk Template.net's lijst met sjablonen voor kantoormappen

Als je op zoek bent naar een supersimpel alternatief voor online adreslijsten, dan is de

hier Word Werknemersgids en contactlijst sjabloon door Template.net

.

Deze sjabloon is beschikbaar in MS Word, Google Docs en Apple Pages formaten.

Met de spreadsheet kun je je naam en contactgegevens in een kop boven aan de pagina zetten. Voer vervolgens de volgende informatie in de velden van het spreadsheet in:

Naam werknemer

ID-nummer

Functie

Afdeling

Telefoonnummer

E-mailadres

Thuisadres

Als je online en cloud-gebaseerde adreslijsten wilt vermijden, is het downloaden van de Template.net Word Werknemersgids en het maken van een contactlijstsjabloon misschien de beste manier.

hier Deze sjabloon downloaden

10. Airtable Werknemersgids Sjabloon

Een gedeelde map van alle werknemers in je bedrijf. Houd hun rollen, startdata, verjaardagen, voedselallergieën en meer bij

De

hier Airtable Werknemersgids Sjabloon

is een kant-en-klare spreadsheet die helpt om contactgegevens van werknemers, functietitels en andere relevante informatie op één centrale plaats te bewaren.

De Airtable Employee Directory-sjabloon biedt de volgende aangepaste velden om u te helpen werknemersinformatie op te slaan.

Het bevat ook aangepaste weergaven om u te helpen gemakkelijk de informatie te vinden die u nodig hebt, zoals op afdeling, status of datum waarop nieuwe werknemers zijn aangenomen. Je kunt zelfs het ingebouwde formulier gebruiken om informatie over nieuwe werknemers te verzamelen, zoals eerdere ervaring.

Als je snel een manier wilt vinden om de relevante informatie van je werknemers bij te houden, is de Airtable Employee Directory Template een geweldige optie. Het is eenvoudig te gebruiken en aan te passen, en het kan je helpen de communicatie, samenwerking en efficiëntie op je werkplek te verbeteren. Deze sjabloon downloaden

De beste adresboeksjabloon voor 2024 kiezen

We hebben 10 gratis adreslijstsjablonen behandeld die je kunt gebruiken om contactpersonen, klanten en alle werknemers in je bedrijf bij te houden.

Of je nu een manager, bedrijfseigenaar of HR-directeur bent, beschouw dit als je boodschappenlijstje voor de beste adreslijstsjablonen in '23!

Of je nu informatie wilt opslaan voor werknemers, leden, collega's of bijna elk ander persoon of zakelijk doel, je vindt waarschijnlijk precies de functies die je zoekt in een van deze top tien.

Alle sjablonen in dit artikel zijn gratis te gebruiken en te downloaden, dus probeer ze uit om te zien welke het beste bij uw behoeften past.

Als aanvulling op uw sjablonen voor mappen, kunt u overwegen om het volgende toe te voegen

hier sjablonen voor factsheets

,

hier organigram-sjablonen

of

hier CRM alternatieven

in uw stuurhut.

Wilt u uw bedrijf naar een hoger niveau tillen? Probeer ClickUp vandaag nog! We hebben meer dan 1.000+ sjablonen, vergelijkbaar met de sjablonen hierboven, die u kunnen helpen bij het maken van elk type formulier of document dat u maar kunt bedenken.

Meld u vandaag nog aan voor een gratis proefversie en ontdek hoe ClickUp u kan helpen om meer gedaan te krijgen!